«الكرامة» رسالة ريم الهاشمي من جناح المملكة المتحدة إلى الكون

المصدر: البيان

«الكرامة» كلمة اختارتها معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي، من ضمن عشرات الآلاف من الكلمات التي ستشكل رسالة مُلهمة توجهها البشرية إلى حضارة أخرى، مع افتتاح جناح المملكة المتحدة أبوابه في إكسبو 2020 دبي.

واستناداً إلى مفهوم مستوحى من عالم الفيزياء البريطاني الشهير الراحل ستيفن هوكينغ، يدعو جناح المملكة المتحدة زواره للتبرع بكلمة يشعرون بأنها تصف الإنسانية أو الحياة على الأرض.



وستستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة هذه الكلمات لإنشاء مقاطع شعرية فردية تجتمع لتكوين رسالة جماعية معروضة على الهيكل المخروطي لجناح المملكة المتحدة حتى 31 مارس 2022.



واستخدمت الخوارزمية لإنشاء مقاطع شعرية بواسطة الذكاء الاصطناعي على 15000 قصيدة، لأكثر من 100 شاعر بريطاني.



وأوضحت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، المديرة العامة لإكسبو 2020 دبي: «إن الرسالة الجماعية للمملكة المتحدة هي رسالة قوية تتحدث عن البشرية جمعاء، وكان لي شرف عظيم أن أقدم أول كلمة. ستعمل هذه الرحلة الإبداعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي كقوة موحدة على مدار 182 يوماً من إكسبو، وما بعده، وأنا أنتظر بفارغ الصبر أن أرى كيف سيستمتع الملايين من زوار إكسبو، من كل ركن من أركان الكوكب، بهذا، وبوفرة من الخبرات التي سيقدمها جناح المملكة المتح».



ويمثل المخروط البالغ ارتفاعه 21 متراً في جناح المملكة المتحدة، رؤية للفنان والمصمم البريطاني Es Devlin OBE الذي يقف وراء مجموعات المسرح المذهلة لبيونسيه وأديل وحفل ختام أولمبياد لندن 2012.



وخلال معرض إكسبو 2020 دبي، سيستضيف جناح المملكة المتحدة محادثات ملهمة لبعض المفكرين الأكثر إبداعاً وابتكاراً في العالم، مع عرض أفضل المأكولات والمشروبات البريطانية، إضافة إلى التجارب التفاعلية المثيرة والصديقة للأسرة والعروض الفنية ذات المستوى العالمي.