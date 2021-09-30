بث افتتاح إكسبو 2020 مباشرة بساحة «تايمز سكوير» في نيويورك

المصدر: البيان



يحظى سكان الجانب الآخر من العالم الذي يعيشون في مدينة نيويورك ويعملون بها بفرصة استثنائية، اليوم، حيث سيتابعون حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي تزامناً مع انطلاق فعالياته في الإمارات، وذلك عبر الشاشات الضخمة الموجودة في ساحة «تايمز سكوير».

وتعرض شاشة «ناسداك، البالغ ارتفاعها 37 مترا، وشاشة عرض تومسون رويترز، الممتدة على 23 طابقاً، مع سبع شاشات منفصلة، حفل الافتتاح لمدة ساعة من الساعة 08:30 مساء حتى الساعة 09:30 مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، أي بعد منتصف النهار مباشرة في مدينة نيويورك. وستوفر الجهات المنظِّمة لإكسبو 2020 بثا عالميا مباشرا للفعالية.

ويقام حفل الافتتاح تحت قبة ساحة الوصل في إكسبو 2020، وهي أكبر مساحة عرض بنطاق 360 درجة في العالم، حيث يبلغ عرضها 130 مترا وارتفاعها 60 مترا. فيما يستمتع المشاهدون بعرض فني سمعي وبصري رائع، بالإضافة إلى عروض غنائية يحييها مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي، والممثلة والمغنية ومؤلفة الأغاني المرشحة لجائزة غرامي والحائزة جائزة غولدن غلوب أندرا داي، والمغنية ومؤلفة الأغاني البريطانية إيلي غولدينغ، وعازف البيانو الصيني ذائع الصيت لانغ لانغ، والفنانة الحائزة أربع جوائز غرامي أنجيليك كيدجو.

ويمكن للمشاهدين من جميع أنحاء العالم الانضمام إلى وقائع الفعالية المسائية عبر البث العالمي المباشر، المُتاح على virtualexpo.world وتلفزيون إكسبو Expo TV اعتباراً من الساعة 07:30 مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.