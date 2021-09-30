«وين سايرين» .. نجوم الإعلام يفتحون بوابات إكسبو على المستقبل

المصدر: غسان خروب

يفتح معرض إكسبو 2020 دبي أبوابه على المستقبل، حيث يلتقي العالم أجمع تحت سقف أجنحته، ليتشارك الرؤى والأحلام والطموحات، التي ارتقت بها العديد من الوجوه الإعلامية الإماراتية، والتي شاركت في حملة اكسبو التي تتخذ من "وين سايرين" عنواناً لها، حيث يقف على رأس داعمي الحدث الأروع عالمياً، سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، الذي أطل عبر مشاهد أول الحملة، التي تم تصويرها خصيصاً لـ إكسبو، وحملت بصمات المخرجة الإماراتية نهله الفهد.



عدد كبير من الوجوه الإعلامية الإماراتية، أطلت هي الأخرى في مشاهد الحملة التي نشرها سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، على حسابه الرسمي في «انستغرام»، ومن بينهم الإعلامي راشد الخرجي والإعلامي محمد خلف رئيس هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والإعلامي عبدالله بن خصيف، وعبد الله اسماعيل، وأحمد عبد لله، والإعلامي ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وحسين العامري، وسعود الكعبي والإعلاميات صفية الشحي، نورا المرزوقي، ديالا علي، أمل سالم، الطفلة وديمة أحمد، إلى جانب الإعلامية أمل محمد التي تزينت الحمله بصوتها.

المخرجة نهله بن فهد المهيري، مدير إدارة المحتوى الإماراتي – قطاع الفعاليات والترفيه في «إكسبو 2020 دبي»، قالت «نبدأ اليوم رحلتنا مع معرض إكسبو 2020 دبي، لنقف جميعاً إجلالاً لدبي، التي استطاعت أن تتجاوز كافة التحديات، وأن تقدم حدثاً عالمياً، تم تنظيمه وفق أعلى المستويات».



وأضافت «إن حملة "وين سايرين" تأتي من أجل توفير الدعم لـ إكسبو 2020 دبي، الذي تحفل أروقته وساحاته بالعديد من الحكايات والأفكار والطموحات والأحلام أيضاً».



وأكدت أن مشاركة سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، قد أثرت الحملة وزادتها ألقاً، قائلة إن «هذه المشاركة بينت نوعية العلاقة التي تجمعنا مع قيادتنا الرشيدة، والتي تحفزنا جميعاً على تقديم أفضل ما لدينا، لا سيما في ظل استضافة دبي للمعرض الدولي».

وأشارت نهله إلى أن مشاركة عدد من رموز الإعلام الإماراتي في هذه الحملة، فيه ترجمة خاصة لإظهار الدور الذي لعبه الإعلام الإماراتي في دعم معرض إكسبو 2020 دبي.



ورأت أن «المعرض يعد فرصة للتفاعل مع ثقافات العالم أجمع، واكتشاف فنونها وايقاعاتها المتعددة، وهو ما سيساعدنا جميعاً على خلق القصص الملهمة وتبادل المعرفة والأفكار مع الآخر، بالنظر إلى ما يحمله المعرض الدولي لنا من قصص وحكايات إنسانية».



وأشارت الفهد إلى أن «الشاعر علي الخوار تولى مهمة وضع كلمات حملة وأغنية "وين سايرين" التي لحنها الفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد، ومن توزيع زيد عادل، مبينة أن أغنية الحملة ومشاهدها ستبث على كافة الإذاعات والقنوات التلفزيونية بدءاً من الغد».