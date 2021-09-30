الأمم المتحدة: إكسبو 2020 فرصة استثنائية لمستقبل مزدهر

المصدر: البيان

أكد ماهر ناصر، المفوض العام للأمم المتحدة في إكسبو 2020 دبي، أن وجود الأمم المتحدة في هذا الحدث العالمي يمثل فرصة استثنائية لإشراك الملايين من الناس في العمل والتأثير، مشيراً إلى أن وجود المؤسسة الأممية في هذا الحدث العالمين يهدف إلى توعية الزوار وإلهامهم وإشراكهم في اتخاذ الإجراءات المؤثرة نحو مستقبل مزدهر للناس والكوكب.



وقال في تصريح على موقع الأمم المتحدة، إن «حضور الأمم المتحدة في إكسبو2020 دبي، سيدعو الزوار للمشاركة في القصة العظيمة لقيمة التعددية من خلال الاحتفال بالأيام الدولية والأسابيع الموضعية والبرامج في جناح الفرص».



وأضاف «بالنظر لما تتمتع به الأمم المتحدة من قوة في حشد القدرات والنزعة العالمية لعملها، ستسلط برامج الأمم المتحدة الضوء على الأفكار والخبرات التي توحد العالم. ولسوف تُسهم فعاليات الأمم المتحدة وبرامجها والأيام الدولية في إكسبو في إرشاد الزوار وإلهامهم وإشراكهم لاتخاذ إجراءات مؤثرة نحو مستقبل مزدهر للناس والكوكب».



ويقود ماهر ناصر، المفوض العام للأمم المتحدة في إكسبو 2020 ومدير شُعبة التوعية في إدارة التواصل العالمي، مشاركة الأمم المتحدة في إكسبو بدعم من نائبة المفوض العام، دينا عساف، المنُسق المقيم للأمم المتحدة في الإمارات العربية المتحدة».