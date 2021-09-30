إكسبو 2020 دبي يطلق تطبيقه الرسمي وتطبيقا للأعمال

المصدر: البيان





أطلق إكسبو 2020 دبي، تطبيقيه الرسمي والأعمال، لضمان الاستفادة القصوى لملايين الزوار من فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي الممتدة 182 يوماً والعامرة بالإبهار والإلهام، ابتداءً من الأول من أكتوبر 2021.



ويتيح تطبيق إكسبو 2020 الرسمي للمستخدمين التخطيط لزياراتهم في إكسبو 2020، إذ يقترح النتائج الأكثر ملاءمة لاهتماماتهم لإنشاء جدول زيارة شخصي يضم الفعاليات التي يرغب الزائر بحضورها والمعالم التي يريد زيارتها في موقع الحدث.



ويمكن للزوار استخدام التطبيق أيضا لشراء التذاكر، والاختيار من أكثر من 200 منفذ للأطعمة والمشروبات، فضلا عن إدارة الحجوزات لنظام الطوابير الذكية من إكسبو 2020، ويمنحهم بذلك القدرة على حجز مدة زمنية مناسبة لزيارة جناح من اختيارهم وتجنب الانتظار في الطوابير.



وطُوّر التطبيق، بالتعاون مع أكسنتشر، شريك الخدمات الرقمية الرسمي لإكسبو 2020، والمتاح للتنزيل عبر متجر تطبيقات أبل "آب ستور" ومتجر تطبيقات غوغل "غوغل بلاي"، ويتيح للزوار إنشاء حساب في إكسبو 2020 أو ربط حسابهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن استخدام خريطة تفاعلية لموقع إكسبو 2020 مدعومة بنظام المواقع العالمي "جي بي إس"، وإرشادات مفصلة للوصول إلى مختلف الوجهات في أنحاء موقع إكسبو 2020، الذي تساوي مساحته ضعفَي مساحة إمارة موناكو.



وسيوفر برنامج الدردشة التفاعلية "تشات بوت" على التطبيق معلومات عن طريقة جعل الزيارات سلسلة وممتعة في إكسبو 2020، بما في ذلك تفاصيل عن مواعيد العمل، وخيارات المواقف المتاحة، وطريقة الوصول إلى موقع إكسبو 2020 باستخدام خيارات النقل العام الواسعة التي تتيحها مدينة دبي.



وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتقنية، إكسبو 2020 دبي: "يستضيف إكسبو 2020 دبي العالم في مكان واحد على مدى ستة أشهر، ويوفر للزوار فرصة فريدة لاستكشاف آفاق جديدة والمشاركة في احتفال بالإبداع، والابتكار، والتقدم البشري، والثقافة. ويضع تطبيق إكسبو 2020 كل ما يوفره الحدث الدولي في متناول أيديكم مهما تكن اهتماماتكم، كاعتلاء’حديقة الثريّا‘ التي ترتفع 55 مترا عن سطح الأرض، أو الاستمتاع بأجواء احتفائية في مهرجانات "إيقاعات إكسبو" الموسيقية الشهرية التي تقدم نخبة عالمية من النجوم، أو التمتع بشلالات إكسبو المبهرة على سبيل المثال".



وقال جيرادو كانتا، المدير التنفيذي الأول لشراكة أكسنتشر مع إكسبو 2020 دبي: "ساهمت أكسنتشر، بالتعاون مع اتصالات ديجيتال، في تطوير القنوات الرقمية والموجهة للجمهور للحدث الدولي، بما في ذلك تطبيق إكسبو 2020 الرسمي، وخدمة المساعدة الافتراضية، والموقع الإلكتروني، وهو ما يتيح لإكسبو 2020 أن ينقل قصته إلى الملايين في جميع أنحاء العالم. وتطبيق إكسبو 2020 للهاتف المتحرك هو وسيلة تسمح للزوار من جميع أنحاء العالم بمعرفة المزيد عن إكسبو 2020 والتخطيط لزيارتهم عبر رحلات مخصصة، من أجل ضمان تجربة مناسبة للجميع".



أما تطبيق إكسبو 2020 للأعمال، فيتيح لمستخدميه التعرّف إلى مستخدمين آخرين ضمن مجتمع الأعمال ممن تجمعهم بهم اهتمامات وأهداف مشتركة، ويهدف بذلك إلى تسهيل التفاعل الهادف بين الشركات، وكذلك بين الشركات والحكومات، وأيضا ما بين الحكومات، على مستوى المناطق الجغرافية والقطاعات.



ويقترح هذا التطبيق، المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمتاح على الهواتف المتحركة وأجهزة الحاسوب على حد سواء، النتائج المحتملة الأكثر ملاءمة وتطابقا للمستخدمين بناء على ملفاتهم الشخصية، وخبراتهم، وأهدافهم، وأنماطهم التفاعلية، ويضمن بذلك أن يحقق كل زائر من زوار الأعمال أهداف أعماله.



ويتيح تطبيق إكسبو 2020 للأعمال، المتاح عبر "ويب آب"، "آب ستور" و"غوغل بلاي"، للزوار إنشاء ملفاتهم الشخصية الفريدة، التي تلقي الضوء على معلومات وبيانات التواصل الرئيسية، واختيار عوامل للفرز والتصفية، والبحث عن شركاء محتملين ممن تتطابق ملفاتهم الشخصية معهم. بعدها يمكنهم البدء بالتفاعل مع مستخدمين ومؤسسات وجهات تجمعهم بهم اهتمامات مشتركة، والدردشة معهم، وترتيب اجتماعات في ما بينهم، من أجل بناء علاقات عمل في فترة انعقاد إكسبو 2020 وكذلك بعد اختتام فعالياته في الحادي والثلاثين من مارس 2022.



ويمكن تنزيل تطبيق إكسبو 2020 للأعمال مجانا، لكن يُفرض رسم تسجيل رمزي لاستخدام الخصائص المتميزة للتطبيق، مثل تطوير شبكات العلاقات، والتواصل، والدردشة، وترتيب الاجتماعات. ويتاح لحاملي التذكرة المتميزة الاستخدام المجاني للخصائص المتميزة لتطبيق إكسبو 2020 للأعمال، إلى جانب مجموعة من الخدمات الإضافية.



أما لمحبي اللياقة البدنية، فيضمن تطبيق "غلوفوكس"، المتاح للتنزيل عبر متجرَي "آب ستور" و"غوغل بلاي"، استفادة الزوار القصوى من جميع الأنشطة الرياضية والصحية التي يقدمها إكسبو 2020. ومع توفير مركز الرياضة واللياقة البدنية في إكسبو 2020 مجموعة متنوعة من الأنشطة المناسبة لجميع الفئات العمرية والقدرات الجسدية، يساعد تطبيق "غلوفوكس" الزوار على الاطّلاع على البرامج والخدمات، وحجز الجلسات، والتفاعل مع أعضاء آخرين ومدرّبين. وعند تنزيل تطبيق "غلوفوكس"، يتعين البحث عن "إكسبو 2020: مركز الرياضة واللياقة البدنية"، قبل تسجيل الدخول والاشتراك في الجلسات.



ويجمع إكسبو 2020 دبي من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، أكثر من 200 مشارك، بما في ذلك 192 دولة، وملايين الزوار، بغية التعاون لإيجاد حلول لحمايةكوكب الأرض من أجل مجتمعاتنا وأجيالنا المقبلة، ويدعوهم لنصنع معاً عالماً جديداً.