الطاير: إكسبو2020 دبي رسالة أمل للعالم

المصدر: البيان

رفع معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة انطلاق إكسبو 2020 دبي.



وقال معالي الطاير إن «إكسبو 2020 دبي الحدث الأكبر على مستوى العالم، والذي يروي قصة نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تكون الدولة الأسرع عالمياً في التعافي من آثار الجائحة، ويبعث رسالة أمل إلى العالم انطلاقاً من دولة الإمارات، أرض الفرص وتحقيق الأحلام، بإمكانية تحويل التحديات إلى فرص واعدة بفضل القيادة الرشيدة، والرؤية الاستشرافية، والعزيمة القوية، وأبناء الوطن المخلصين الذين يسعون إلى رد الجميل للوطن المعطاء».



وأكد الثقة بأن إكسبو 2020 دبي سيحقق النجاح المنشود الذي يليق بدولة الإمارات وسيكون منصة دولية تسهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه العالم تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل.



وأشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي خصصت 4.26 مليار درهم لدعم مشروعات البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه في المعرض بصفتها شريك الطاقة المستدامة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، وذلك عبر استخدام أحدث الأنظمة الذكية.



وأضاف «نسخر جميع جهودنا وخبراتنا وإمكاناتنا حتى يحقق رؤية قيادتنا الرشيدة لاستضافة أفضل نسخة في تاريخ المعرض العالمي، وأن تكون تجربة زوار دبي تجربة لا تنسى، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وتكاتف جهود جميع المؤسسات الوطنية».



ودعا معالي الطاير جميع زوار إكسبو 2020 دبي إلى زيارة جناح هيئة كهرباء ومياه دبي في المعرض، والذي يسلط الضوء على مشروعات ومبادرات الهيئة المبتكرة لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لإحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية، والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم.