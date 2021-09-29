أوركسترا الفردوس تنقل صورة الشرق الأوسط إلى العالم في إكسبو

المصدر: البيان

تنطلق عروض أوركسترا الفردوس النسائية في 23 أكتوبر، ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي، حيث سيُقدّم من خلالها الملحنُ الموسيقي العالمي إيه.آر. رحمان، الحائز جائزتي أوسكار وجائزتي غرامي على أعماله المميزة، للمرة الأولى المعزوفة الموسيقية التي أبدعها لهذه الأوركسترا خصيصا، والتي تنقل صورة منطقة الشرق الأوسط إلى العالم.

وأكد الملحّن الموسيقي العالمي إيه.آر. رحمان لـ "خدمة أخبار إكسبو" أنه عكف أثناء وجوده في دبي منذ يوليو الماضي، على تأليف أعماله الموسيقية، كاشفاً عن الكثير من الأمور التي تميّز العمل مع 50 عازفة من المنطقة أثناء الاستعدادات لتقديم باكورة أعمال ضمن هذه المجموعة الفنية في إكسبو 2020 دبي، والتي تمزج بين عدة اتجاهات موسيقية.



وحول تكوين أوركسترا الفردوس النسائية، قال رحمان "تلقّيت قبل عامين اتصالا من معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي؛ سألتني حينها إذا كنت أرغب في تكوين أوركسترا نسائية، وأُعجبت جدا بالفكرة، لأنني كنت قد أسست معهد (كيه إم ميوزيك كونسرفاتوري) للموسيقى في الهند قبل أكثر من 12 عاما، حيث كنا نهتم في ذلك الوقت بالموسيقى الغربية الكلاسيكية، والموسيقى الهندوستانية؛ وبطريقة ما، جعلني هذا أقرب إلى الموسيقى الكلاسيكية، فضلا عن عشقي للموسيقى العربية".

وأضاف إن "المحادثات الأولية قادت إلى إجراء الاختبارات، وتشكيل فريق العمل، وتأسيس استوديو الفردوس، وهو استوديو تسجيل لن يُستخدم فقط لعروض الأداء ولكن أيضا للموسيقى التسجيلية للأفلام والألبومات الموسيقية والاستماع العميق وورش العمل وأشياء كثيرة مختلفة".

وتحدث رحمان عن تجارب الأداء التي استمرت طوال الأشهر الثلاثة الماضية، موضحاً " عملت سابقا مع مثل هؤلاء الموسيقيين، رجالا ونساء، في أوركسترا لندن الفيلهارمونية، وفي أوركسترا براغ السمفونية. أما في أوركسترا الفردوس، فلدينا مزيج من الموسيقيين المدرّبين على الموسيقى الكلاسيكية وعازفي الموسيقى العربية والكلاسيكية والشعبية. لذلك، فنحن نحاول إجراء كل الترتيبات على النحو الأمثل لدمج جميع هذه الآلات الموسيقية العربية الرائعة، مثل القانون، والبزق، والعود، والآلات الإيقاعية العربية، بالشكل الذي يحقق التكامل مع الموسيقى الكلاسيكية. قد لا يشمل هذا جميع المقطوعات الموسيقية، لكن بعضا منها، مثل مقطوعة المسيرة التركية (تِركش مارش) لموزارت. وقد بدا واضحا أن هذا الإصدار المُسبق لقي استحسان جميع من استمعوا إليه".

وقال إن "أوركسترا الفردوس هي بيان وإلهام، وسيكون لها دور كبير في تصحيح المفاهيم السلبية عن شعوب الشرق الأوسط، والتي تُصور للناس أن الموسيقى محظورة في هذه المنطقة من العالم وأنه لا يمكن للنساء الظهور وعزف الموسيقى. فعلى النقيض تماما، نحن هنا أمام مجموعة من النساء يشكِّلن أوركسترا ويعزفن موسيقى راقية لأصحاب ذوق رفيع".

وحول خصوصية هذه الأوركسترا أفاد رحمان بأنها "استوحيت معظم الأفكار من الأوركسترا. بدأت لاعبة آلة القانون سحر خويري، التي تؤدي أيضا معزوفات موزارت، تقديم مقطوعة المسيرة التركية (تِركش مارش). وحنان حلواني، التي تعزف على آلة البزق وكانت تعزف مقطوعات من تأليفها، عندما قلتُ لقائدة الأوركسترا ياسمينا صباح "لماذا لا نأخذ تلك المقطوعة الموسيقية ونجعل منها معزوفة أوركسترا كاملة؟".

وأضاف " لدينا فريق رائع، إضافة إلى ياسمينا، لدينا ميساء قرعة، وهي مستشارة إبداعية، وبالتأكيد لدينا عازفات يقدمن عزفا منفردا من هذه المنطقة. هذه الأوركسترا هي مصدر إلهام لجيل الشباب للنهوض بالموسيقى، وللشغوفين بالفن ممن يضعون الفن في مقدمة اهتماماتهم ويطمحون إلى تغيير العالم نحو الأفضل".

وفيما يتعلق بعرض الفرقة في إكسبو قال رحمان "إن العالم بأسره سيجتمع في إكسبو 2020. وأعتقد أن الفريق بأكمله في إكسبو يشعر أننا سنقدم عرضا رائعاً. وسنغيّر الكثير من المفاهيم عن شعوب هذه المنطقة، بما في ذلك فنانونها، في أنحاء العالم، كما أننا نبتكر شيئا أصيلاً نابعاً من قلوب الناس يمثل شخصية كل منهم"

وأشار إلى " إن جميع الدول أثناء الجائحة، وعندما وصلتُ إلى الإمارات، شعرتُ بأن الدولة قد تعاملت مع كوفيد-19 بطريقة رائعة جداً، حيث يرتاد الناس المطاعم والمسارح لأن هناك إجراءات احترازية جيدة مطبَّقة، كما أن الجميع متعاونون هنا والحياة تسير بشكل جيد، وهذا الأمر شجعني كثيراً، نظراً لكوني أتيت من الهند حيث نسبة الوفيات فيها مرتفعة جراء تداعيات الجائحة".

واختتم رحمان حديثه بالقول "كانت لدي رغبة في القدوم إلى هنا لكي أرى بنفسي الآليات التي يعمل بها كل شيء، وأشرف على طريقة أداء الأوركسترا. لقد عدت مرة أخرى إلى الحياة الحقيقية، وإلى أوركسترا الفردوس وفريقها المُلهِم".