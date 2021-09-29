تعرف على خيارات الوصول إلى موقع إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

حرص القائمون على تنظيم معرض إكسبو دبي 2020 على تأمين أكبر قدر من الانسيابية والراحة في عملية التنقل من وإلى موقع إكسبو 2020 دبي ، لتستفيد المدينة من منظومة متكاملة من خدمات النقل تتضمن منافذ جوية وبرية وبحرية على أعلى مستوى، وشبكة طرق استثنائية، إضافة إلى وسائل نقل متعددة تبدأ بمترو دبي مروراً بأسطول الحافلات وسيارات النقل الذكية، وسيارات الأجرة بمختلف أنواعها.



ولم تستدع استضافة الحدث إعادة بناء منظومة النقل في المدينة حيث ضمن مسار التنمية الطويل والمستدام تأمين كافة الظروف والمتطلبات الخاصة باستضافة أكبر الأحداث العالمية.



وتوفر مطارات الدولة خصوصاً في أبوظبي والشارقة خيارات مناسبة تضاف إلى الخيارات الرئيسية التي توفرها المدينة، خصوصاً مع قرب المسافة وسهولة الوصول من وإلى دبي عبر شبكة طرق سريعة صنفت كأفضل شبكة طرق وفقاً لتقارير التنافسية العالمية لأكثر من عام.

وقبل أقل من 48 ساعة على فتح أبواب أكسبو 2020 دبي أمام الزوار، تستعرض وكالة أنباء الإمارات "وام" في التقرير التالي أبرز وسائل ومسارات الوصول إلى أرض الحدث سواء من داخل إمارة دبي او من إمارات الدولة الأخرى.



بداية يحقق موقع أكسبو 2020 دبي فكرة "التواصل"، إذ يتميز الحدث بموقعه المتوسط بين إمارتي أبوظبي ودبي ومحاذاته لمطار آل مكتوم الدولي، وكذلك قربه من ميناء جبل علي و"مطار دبي الدولي" ومن "مطار أبوظبي الدولي" ما يؤمن سهولة وصول المشاركين والزوار القادمين من الخارج إلى المعرض، علاوة على ما يوفره الموقع من تيسير لجميع الأنشطة اللوجستية ذات الصلة، خصوصاً ناحيتي النقل والشحن الجوي والبحري، وتلبيته معايير الاستدامة.

النقل الداخلي



ووضعت هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي خطة متكاملة لنقل زوار معرض إكسبو 2020 من مختلف إمارات الدولة شملت تحديد 9 مواقع موزعة على إمارات أبوظبي والشارقة والفجيرة وعجمان ورأس الخيمة وتخصيص 70 حافلة تسير 193 رحلة يوميا في أيام الأسبوع ترتفع إلى 213 رحلة يوميا يومي الخميس والجمعة.



ووفرت الهيئة أسطولا متكاملا من حافلات المواصلات العامة التي روعي فيها وجود مدخل منخفض لتسهيل حركة دخول "أصحاب الهمم" وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل الجماعي من خلال التشطيبات الداخلية المتميزة والمقاعد الواسعة وتوفير مقاعد خاصة للأطفال وخدمة "واي فاي" ومدخل لوصلات يو إس بي "USB" المخصصة لشحن الهواتف المحمولة وتزويدها بالأنظمة الذكية.



أبوظبي

وتتضمن خطة نقل زوار معرض إكسبو 2020 من مختلف إمارات الدولة تخصيص أربعة مواقع في إمارة أبوظبي الأول محطة مطار أبوظبي الدولي وتوفير 10 حافلات تسير 31 رحلة يوميا في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء و33 رحلة يومياً في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة والموقع الثاني هو محطة أبوظبي الرئيسية للحافلات حيث وفرت 10 حافلات تسير 26 رحلة يوميا في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء و29 رحلة يوميا في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة، أما الموقع الثالث فهو محطة المارينا مول وخصص له 10 حافلات تسير 27 رحلة يوميا في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء و28 رحلة يوميا في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة، والمحطة الرابعة هي العين للحافلات. وخصصت الهيئة لها 9 حافلات تسير 22 رحلة يوميا في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء و25 رحلة يوميا في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة ويتراوح زمن التقاطر بين رحلات الحافلات في جميع المواقع الأربعة 20 دقيقة.



الشارقة

وحددت الهيئة موقعين لنقل الزوار من إمارة الشارقة، الأول محطة الجبيل للحافلات وخصص لها 10 حافلات تسير 29 رحلة يوميا في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء و33 رحلة يوميا في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة بزمن تقاطر قدره 20 دقيقة، والموقع الثاني هو محطة مويلح وخصص لها 10 حافلات تسير 32 رحلة يوميا في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء و37 رحلة يوميا في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة بزمن تقاطر مقداره 15 دقيقة.



باقي الإمارات

وخصصت الهيئة موقعا واحدا في إمارة رأس الخيمة هو محطة رأس الخيمة للحافلات وموقعا واحدا في إمارة عجمان هو محطة عجمان للحافلات وخصص للموقعين 7 حافلات تنطلق من رأس الخيمة مرورا بعجمان وستسير 17 رحلة يوميا في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء و18 رحلة يوميا في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة بزمن تقاطر مقداره 60 دقيقة، كما خصصت الهيئة 4 حافلات لنقل الزوار من إمارة الفجيرة وتحديدا من موقف الحافلات بالقرب من سيتي سنتر الفجيرة وستنفذ 9 رحلات يوميا في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء و10 رحلات يوميا في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة بزمن تقاطر مقداره ساعتان.



دبي

وحرص القائمون على "إكسبو 2020 دبي" على توفير قائمة متنوعة من خيارات التنقل الجماعية من وإلى موقع الحدث بالنسبة للزوار القادمين من داخل إمارة دبي وفي طليعة هذه الخيارات يبرز المترو الذي يعد الطريقة الأسرع والأكثر استدامة للوصول، حيث ينقل الخط الأحمر لمترو دبي الزوار من مدينة دبي إلى مدخل إكسبو 2020 مباشرة وسيكون موعد أول وصول إلى محطة إكسبو في تمام الساعة 6:15 صباحا من السبت إلى الخميس والساعة 9:15 صباحا يوم الجمعة، في حين سيكون آخر موعد للمغادرة من محطة إكسبو عند منتصف الليل من السبت إلى الأربعاء وعند الساعة 1:00 ليلا يومي الخميس والجمعة.



ويمكن للزوار الانتقال من موقع إكسبو 2020 وإليه عبر خدمة الحافلات العامة المخصصة، وستكون هذه الحافلات مجانية لزوار الحدث ويمكن استقلالها من مواقع مختلفة في دبي وغيرها من الإمارات الأخرى، وما على الزائر سوى تذكّر المكان الذي نقلته إليه هذه الحافلات، إذ ينبغي عليه القيام برحلة العودة من البوابة نفسها.



وتمثل مركبات الأجرة خيارا مناسبا لشريحة كبيرة من الزوار الراغبين بالانتقال إلى موقع الحدث من أي مكان في إمارة دبي خاصة مع ما تمتلكه الإمارة من أسطول مركبات مميز من حيث العدد ووسائل الراحة التي توفرها، وبالنسبة لمن يفضل إستخدام مركبته الخاصة في الوصول إلى موقع الحدث فإن غالبية الطرق الرئيسية في الإمارة تمكن سالكيها من الوصول على هناك وما على السائق إلا اتباع اللافتات الخاصة بأحد مواقف السيارات الأربع المخصصة في موقع الحدث وهي موقف سيارات منطقة الفرص /من شارع إكسبو E77/ و موقف سيارات منطقة الاستدامة /من شارع إكسبو E77 أو من شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان D54/ و موقف سيارات منطقة التنقل /من شارع الشيخ محمد بن زايد E311/ و موقف سيارات مركز دبي للمعارض /من شارع الشيخ محمد بن زايد E311/.



وتجدر الإشارة إلى ان كافة مواقف السيارات الأنفة الذكر مجانية وتفتح أبوابها من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 12:30 ليلا من السبت إلى الأربعاء، ومن الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 ليلا يومي الخميس والجمعة وفي الأيام الخاصة، كما تتوفر أيضا خدمة صف السيارات وفقا لأسبقية الحضور مقابل 95 درهما إماراتيا، وفي حال كانت تذكرة الزائر مزوّدة بقسائم خدمة صف السيارات فيمكنه استخدامها بدلا من دفع الرسوم.



وخصص القائمون على أكسبو حافلات مخصصة لنقل الزوار جميع مواقف السيارات إلى بوابة الحدث لضمان تجنيبهم السير أكثر من 600 متر، وستتواتر الحافلات بفوارق زمنية بسيطة طيلة الفترة التي ستكون فيها مواقف السيارات مفتوحة.



وبالنسبة للتنقل داخل موقع أكسبو 2020 دبي وبين مختلف أقسامه وأرجائه فإن الخيارات أمام الزائر متعددة مثل المشي على الأقدام باستخدام المسارات المجهزة بأحدث وسائل الراحة والترفيه، او استخدام الحافلات الداخلية للتنقل بين الأماكن الرئيسية في موقع الحدث والتي تتوفر بكثرة وتتميز بملاءمتها للعائلات مع عربات أطفالها ولأصحاب الهمم فضلا عن إمكانية استخدامها مجانا، أو عربات الجولف التي يمكنها نقل عائلة بأكملها /بعضها تلائم أصحاب الهمم/ ويقودها سائقون مختصون، إضافة إلى "قطار إكسبو 2020" الذي يوفر جولة فريدة في أنحاء من موقع إكسبو.