إطلاق "مطبخ طلبات" في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

أطلقت شركة "طلبات"، منصة توصيل الطعام والتجارة الإلكترونية المزود الرسمي لخدمة توصيل الطعام لـ إكسبو 2020 دبي "مطبخ طلبات" المتطور والمبتكر في موقع إكسبو 2020 بجوار حديقة اليوبيل في منطقة الاستدامة وذلك ضمن حفل افتتاح رسمي.



وكشفت "طلبات" عن التقنيات المستخدمة في مطبخها ووسائل التوصيل المتنوعة التي تعتمدها، بما فيها روبوتات التوصيل ودراجات السكوتر الكهربائية وخزائن الطعام والبقالة الذكية، والتي تُطلق جميعها لأول مرة في إكسبو 2020 استعداداً لخدمة ملايين الزوار.

حضر مراسم افتتاح المطبخ المؤلف من طابقين والممتد على مساحة 1900 متر مربع كل من عمار البرزنجي، نائب رئيس الخزينة والشؤون التجارية في إكسبو 2020؛ وأونر آلجون، نائب رئيس التخطيط الإقليمي في "طلبات"، كما حضر ممثلون عن "طلبات" وإكسبو 2020، بالإضافة إلى الشركاء "طلبات" التقنيين مثل كيتوبي وجرابتيك وترمينوس ودي جي وورلد.



ويحظى زوار إكسبو 2020 بإمكانية طلب القهوة والآيس كريم من الروبوت، والحصول على بعض البقالة من سوق "طلبات مارت" ضمن الوجهة، بالإضافة إلى إمكانية طلب الطعام من أكثر من 30 مطعماً شهيراً مثل بينزا وكبابجي جريل وتورتيلا وعصير تايم وآليان برجر وسوشي ارت وفريز وبوكي اند كو وشارع منقوشة، عن طريق "مطبخ طلبات" في موقع إكسبو 2020.