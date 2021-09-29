مريم المهيري: إكسبو دبي 2020 انجاز وطني ومحفل دولي رائد

المصدر: البيان

أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن معرض إكسبو دبي 2020 يمثل انجازاً وطنياً شاهداً على قدرة دولة الإمارات على تنظيم كبرى الأحداث والمعارض لتعزز من مكانتها العالمية كوجهة رائدة للاقتصاد والأعمال وصناعة المستقبل.

وقالت إن" إكسبو دبي 2020 يمثل محفلاً عالمياً يضم الاقتصادات والثقافات والشعوب تحت سقف واحد، لتتجلى أعظم قيم ومبادئ دولة الإمارات القائمة على التعايش والأخوة والإنسانية، بالإضافة إلى دورها الرائد في المساهمة في إحداث حراك عالمي من أجل التنمية والتطوير وتحسين حياة الشعوب. خلال إكسبو، سيشهد العالم حوارات تفاعلية تجمع مختلف الخبراء والمسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والمجتمعية من أجل إيجاد حلول للتحديات الراهنة التي تواجه العالم".

وأضافت معاليها: "سيبقى إكسبو 2020 علامة فارقة في تاريخ دولة الإمارات ودليلاً على حرص قيادتها الرشيدة على الحفاظ على مكانتها الريادية في المنطقة والعالم من خلال استضافة أحداث عالمية المستوى تترك أثراً وبصمة واضحة في حياة الشعوب، لتبقى الإمارات دائماً وجهة للطامحين الذين يعملون على تعزيز التنمية وخلق مستقبل أفضل للمجتمعات".