دلسكو: ملتزمون بتقديم أكثر إكسبو استدامة على الإطلاق

المصدر: البيان





أنهت دلسكو، مزود الحلول المتكاملة والشريك الرسمي لإدارة النفايات في إكسبو 2020 دبي استعداداتها، لتقديم أكثر إكسبو استدامة على الإطلاق من خلال تحويل 85 في المئة من النفايات بعيداً عن مكب النفايات باستخدام طرق معالجة وحلول مختلفة.



وأكد ديفيد ستوكتون، الرئيس التنفيذي لشركة "دلسكو" الالتزام بمساعدة إكسبو 2020 دبي على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بالحدث العالمي وإبراز جهود دولة الإمارات للمساهمة في مستقبل أكثر استدامة للجميع من خلال عرض تقنياتنا وابتكاراتنا الجديدة".



وقال إنه "سيتم إعادة تدوير النفايات وإعادة استخدامها خلال إكسبو 2020 دبي، مع الحفاظ على الموارد القيمة في هذه العملية، بما يتماشى مع موضوع إكسبو الفرعي المتمثل في الاستدامة وتوجه الإمارات نحو تحقيق اقتصاد دائري، لافتاً إلى "شاحنات دلسكو التي تعمل بالوقود الحيوي ستنقل النفايات التي تم جمعها من موقع المعرض إلى مرفق النفايات المركزي المصمم في الموقع خصيصاً للمعرض لضمان عملية إعادة التدوير والاستعادة الفعالة للمواد".



وأضاف "إنه سيتم نقل المواد القابلة لإعادة التدوير إلى مرافق دلسكو الكبرى الموجودة في دولة الإمارات، مثل مرفق استعادة المواد الحديثة، والتي يمكنها فرز النفايات المختلفة يومياً، ومصنع لب الورق، حيث يتم تحويل نفايات الورق إلى منتجات ذات جودة عالية مثل الصواني وحوامل الأكواب".



وتحدث ستوكتون عن مبادرة إعادة تدوير الزجاج التي تحول الزجاج الذي تم جمعه من مختلف أنواع النفايات إلى تذكارات مستدامة، بالشراكة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة تدوير البلاستيك وتحويله إلى سلع للبيع بالتجزئة مثل القمصان والقبعات، إلى جانب استخدام زيت الطهي في الوقود الحيوي لتشغيل مركبات النفايات التابعة للشركة في موقع إكسبو 2020 دبي، مؤكداً تحويل النفايات العضوية من إكسبو 2020 دبي إلى سماد عضوي.



ورأى ستوكتون أن "كل هذه الجهود تبعث الحياة في مفهوم الاقتصاد الدائري الذي تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيقه بقوة كجزء من أجندة الاستدامة الخاصة بها".