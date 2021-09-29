جناح كوريا في إكسبو2020.. معارض تقليدية ومدن افتراضية

المصدر: البيان

سيشكل "إكسبو2020 دبي" الذي ينطلق في الأول من أكتوبر المقبل، منصة مهمة لجمهورية كوريا، لتسليط الضوء على ثقافتها النابضة بالحياة وتجربتها الذكيةً التي تربط الماضي والحاضر مع المستقبل، حيث يلتقي الواقع المادي مع الافتراضي، حيث يعرض الجناح الكوري الذي يقع في منطقة التنقل ملامح الثقافة الكورية الفريدة وتقنياتها المبتكرة ورؤيتها المستقبلية.



وسيعيش الزوار تجربة التنقل بتقنية الواقع المعزز عند مرورهم على المنحدرات الخارجية، حيث يمكنهم استخدام الأجهزة الذكية التي يحصلون عليها عند مكتب الاستقبال للاستمتاع بتجربة المدينة الافتراضية التي تعتمد على تقنيات البنية التحتية الذكية، مما يشكل فرصة مميزة لاستكشاف التقنيات الكورية الذكية والمبتكرة، والتي ترتقي بالحياة نحو الأفضل.

ثقافة تقليدية

وتطلق مؤسسة السياحة الكورية ومؤسسة التراث الثقافي الكوري المنطقة المخصصة للتجربة الكورية ومعرض الثقافة الكورية التقليدي في الطابقين الأرضي والأول.

وتوفر منظمة السياحة الكورية معلومات متنوعة للراغبين بزيارة كوريا والتعرف على معالمها المذهلة ومطبخها الغني. ويمكن للزوار المشاركة في تجربة الواقع المعزز والحِرف التقليدية الكورية والتعرف على أحدث التقنيات الطبية في كوريا واستكشاف مدينة بوسان التي تستعد لاحتضان إكسبو 2030.

وتقدّم مؤسسة التراث الثقافي الكوري معرض الفن الإعلامي في الطابق الأرضي في إطار حملة زيارة التراث الثقافي، بالتعاون مع فنانين محليين وتحت شعار "التراث الثقافي والفصول الأربعة". وتتيح الحجرة مشاهدة ثلاثة فنون إعلامية والتعرف على تجارب تفاعلية من وحي التراث الثقافي الكوري من خلال تقنيات الواقع المعزز.

سينما عمودية

ويتعرف الزوار في الطابق الثالث على تقنية فلاب فيجين المستوحاة من الشاشات الرقمية المتبدلة عند بوابات المغادرة والوصول في المطارات أو محطات القطار، والتي تجسد مراحل تطور التنقل من النهج التناظري إلى الرقمي، حيث يساهم التطور التقني في العصر الرقمي في زيادة التواصل بين الناس مع تلاشي الحدود بين العالمين الرقمي والتناظري. ويسهم الصوت الميكانيكي للأجهزة المادية بتسهيل تجربة التواصل الحسية مع الزوار.

وتنقل السينما العمودية الزوار في رحلة افتراضية للتعرف على وسائل التنقل الذكي، فضلاً عن الثقافة وأسلوب الحياة في كوريا. وتوفر الشاشة العملاقة التي تغطي السقف تجربة غامرة تأخذ الزوار في رحلة افتراضية إلى كوريا أثناء جلوسهم على الأرائك المريحة.

ويجد ضيوف الجناح بعد خروجهم هيكلاً متحركاً ومعلقاً في الهواء يتكون من 40 شاشة تتحرك بشكل متموج، لتصوّر طرق تفاعل الناس مع الطبيعة والتقنيات، والتي تتسم بالبطء أحياناً والديناميكية في أحيانٍ أخرى. وتولت شركة إينوشين ووردوايد تصميم رحلة الزوار في الجناح.

عروض مكثفة

ويشهد الجناح الكوري 1800 عرض على مدى 6 أشهر، بمعدل 10 عروض تجري يومياً في الردهة الخارجية وفق أنماط البوب الكوري والبي بوينج والثقافة الشعبية وسط أجواء احتفالية مميزة. وتشتمل العروض على العمود المتنقل المجهز بنظام قيادة ذاتي وحساسات حركة بما يضمن أعلى مستويات الترفيه. وتتولى شركة سي جي إي إن إم تنظيم فعاليات الجناح.

هدايا تذكارية

يستمتع الزوار بالطعام الكوري الصحي والشهي في مطعم سونامو التابع لفندق أسيانا دبي في الطابق الثاني، حيث يقدّم المطعم وجبات تقليدية مثل بولجوجي المكوّن من لحم العجل المتبل؛ وبيبيمباب المكوّن من الأرز مع تشكيلة من الخضروات، وغيرها من الأطباق العصرية مثل نودلز بولداك المقلية مع الفلفل الحار، مما يتيح للزوار فرصة التعرف على أصالة الثقافة الكورية من خلال إبداعات المطبخ الكوري، كما يمكنهم التلذذ بنكهات القهوة وتناول المشروبات الخفيفة.

ويضم متجر الهدايا التذكارية التابع لعلامة كوريل ريتيل 300 نوع من المنتجات الكورية، بما فيها المصنوعات التقليدية والمواد الغذائية والمنتجات المبتكرة وغيرها من الهدايا التذكارية والمستلزمات المنزلية.

اليوم الوطني الكوري

ويستضيف الجناح الكوري فعاليات مختلفة بمناسبة اليوم الوطني الكوري الموافق لـ 16 يناير 2022، وخلال أسبوع كوريا الذي يمتد لخمسة أيام. وينطلق اليوم الوطني الكوري في ساحة الوصل، تتبعه جولة مخصصة لكبار الشخصيات في جناح كوريا. ويشارك المكتب المختص بتخطيط عروض إكسبو 2030 بوسان في استضافة الموائد المسائية، كما تستضيف فعالية اليوم الأخيرة حفلةً في الهواء الطلق في حديقة اليوبيل بمشاركة نجوم البوب من مختلف أنحاء العالم.

ويشهد أسبوع كوريا تنظيم فعاليات ثقافية ومعارض خاصة، بما فيها معرض كوريا للتكنولوجيا المبتكرة، الذي يكشف عن أحدث التقنيات الصناعية في كوريا، إلى جانب معرض كوريا للسفر في القاعة الشمالية (1B) بمركز دبي للمعارض لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الوطني الكوري. وينظم مسرح إكسبو دبي الخارجي الذي يحمل اسم ساحة البحر عروضاً خاصة طيلة أسبوع كوريا.

إلى ذلك، قع اختيار الجناح الكوري على فرقة البوب الكوري العالمية ستراي كيدز لتكون سفيرة الجناح. وفازت الفرقة التي تمتلك 34 مليون متابع على موقع إنستاجرام بمسابقة برنامج كينجدوم الذي جرى عرضه في أبريل على شبكة إم نيت الكورية، لتتصدر مشهد الجيل القادم من نجوم البوب الكوري.