مبادرة "الرؤية والمسيرة" تستضيف شخصيات نسائية عالمية ملهمة

المصدر: البيان



في إطار اهتمامه بالمرأة والتوزان بين الجنسين كأحد الموضوعات الرئيسية التي يركز عليها، يستضيف إكسبو 2020 دبي عدداً من الشخصيات النسائية العالمية المؤثرة في قطاعات متنوعة ضمن مبادرة "الرؤية والمسيرة" التي يتم تنظيمها في جناح المرأة بالتعاون مع كارتييه ضمن هذا الحدث العالمي الاستثنائي الذي تشارك فيه 192 دولة.



وتعقد جلسات هذه المبادرة بصفة مستمرة طوال فترة إقامة إكسبو 2020 دبي، وستستضيف في شهر أكتوبر المقبل 11 شخصية نسائية من بينهن وزيرات ومسؤلات منظمات عالمية وقرينات رؤساء دول، حيث ستكون سعادة لويز موشيكيوابو الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية ضيفة الجلسة الأولى يوم السبت المقبل، وفي اليوم التالي ستستضيف معالي ناتاشا بيليدو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة في جمهورية قبرص، كما تستضيف معالي ندي سالي ديوب دينغ وزيرة المرأة والأسرة والنوع الاجتماعي وحماية الطفل بجمهورية السنغال يوم 14 أكتوبر، وستحل كل من سعادة سيمونيتا دي بيبو مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ومعالي إريكا موينز وزيرة خارجية بنما ضيفتان على المبادرة يوم 20 أكتوبر، وفي اليوم التالي ستكون الدكتورة أورسوليا فيرينش المفوض الوزاري لأبحاث الفضاء في جمهورية المجر ضيفة الجلسة، كما ستتحدث السيدة الأولى في المالديف فزنا أحمد يوم 26 أكتوبر، وتختتم جلسات الشهر الأول للحدث باستضافة معالي ماري سيلين زيالور وزيرة الشباب والرياضة والأسرة بجمهورية سيشيل يوم 28 أكتوبر.



وقالت سعادة شمسة صالح، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن جلسات "الرؤية والمسيرة" تعد منصة هامة لتبادل الرأي والمعرفة بين هذه الشخصيات النسائية وزوار إكسبو 2020 دبي، تماشياً مع شعاره "تواصل العقول وصُنع المستقبل"، حيث تشارك هذه الشخصيات الحضور خبراتهن الملهمة خلال مسيرتهن العملية وتأثيراتها الإيجابية في حياة الآخرين، مؤكدةً أن المرأة لطالما ألهمت المجتمعات حول العالم بقدراتها وعطائها على مر العصور، ما يستدعي مواصلة جهود تمكينها وتوفير مقومات النجاح لها، ومن هنا تأتي أهمية هذه الجلسات التي تتيح الفرصة للتعرف على مسيرة هذه الشخصيات النسائية الملهمة بما يمتلكنه من خبرات متنوعة.



وأكدت سعادة شمسة صالح حرص حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، على مشاركة المجتمع العالمي اهتمامه بقضية التوازن بين الجنسين وتعزيز فرص المشاركة المتكافئة للرجل والمرأة في كل مسارات التنمية لما في ذلك من مردود إيجابي على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ترجمةً لأحد أهداف المجلس المتعلقة ببناء شراكات عالمية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف الخامس بشأن التوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، مشددةً على تبني دولة الإمارات والتزامها بهذه الأهداف الأممية.



وأضافت إن إكسبو 2020 دبي ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يسعيان من خلال شراكتهما الاستراتيجية في هذا الحدث العالمي إلى تعزيز الوعي بملف التوازن بين الجنسين، إلى جانب تسليط الضوء على التجربة الإماراتية الناجحة في دعم المرأة وما حققته من إنجازات في كل القطاعات على مدى 50 عاماً.



وقالت هند العويس نائب رئيس المشاركات الدولية في إكسبو 2020 دبي: "يسرنا التعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ونشكر سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لاهتمامها ودعمها المتواصل في مجال تحقيق التوازن الإيجابي بين الرجل والمرأة في دولة الإمارات، وهذا الدعم هو بلا شك ركيزة أساسية في جهودنا نحو تحقيق واحد من أهم أركان حقوق المرأة، وهو التوازن بين الرجل والمرأة في شتى المجالات".



وأضافت هند العويس: "تأتي شراكتنا مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ضمن سعينا الجاد لإثراء برنامج جناح المرأة الذي ينظمه إكسبو 2020 دبي بالنعاون مع كارتييه، حيث أن مبادرة (الرؤية والمسيرة) تضم في طياتها العديد من القيم والأهداف الاستراتيجية المشتركة بين جناح المرأة والمجلس، خاصةً وأن المبادرة نجحت في استقطاب عدد من الشخصيات العالمية المؤثرة لتسرد تجربتها أمام زوار إكسبو 2020 دبي من كافة أنحاء العالم، وهو ما نأمل أن يلهم العديد من الفتيات والنساء لمتابعة هذه المسيرة".



