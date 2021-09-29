"كهرباء دبي" تدعو لزيارة جناحها في إكسبو 2020

المصدر: البيان



دعت هيئة كهرباء ومياه دبي الجمهور إلى زيارة جناح الهيئة في إكسبو 2020 دبي، منطقة الاستدامة، لاختبار تجربة فريدة والتعرّف على أبرز مشاريع الهيئة وخدماتها الذكية ومبادراتها المبتكرة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، والاطلاع على جهودها الهادفة إلى الاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لإحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية، والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم.



وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، على أن جناح الهيئة في إكسبو 2020 دبي ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في أن يكون المعرض علامة فارقة في تاريخه العريق الممتد لأكثر من 150 عاماً، وضمان استضافة تاريخية للحدث الأكبر عالمياً، الذي تستقبل معه دبي وفود 192 دولة، وملايين الزائرين.



وأشار إلى أن تصميم الجناح العصري ينسجم مع دور الهيئة كشريك الطاقة المستدامة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، ومساعيها الرامية إلى إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية وإسهامها في جهود تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.



ويمكن لزوار جناح الهيئة في إكسبو 2020 دبي، التعرّف إلى مشاريع الهيئة العملاقة ومبادراتها الرائدة، ومنها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030؛ مشروع "الهيدروجين الأخضر"، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية؛ ديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التي تهدف لأن تصبح الهيئة أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم معززة بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية؛ مسابقة "ديكاثلون الطاقة الشمسية- الشرق الأوسط"، التي تنظمها الهيئة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في إطار الشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي والمجلس الأعلى للطاقة في دبي مع وزارة الطاقة الأمريكية؛ المحطة الكهرومائية في حتا، محطة لتوليد الكهرباء بتقنية الضخ والتخزين بقدرة 250 ميجاوات في حتا، وتعد هذه المحطة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي؛ قمة دبي وشلالات حتا المستدامة، لإنشاء تلفريك بطول 5.4 كيلومترات لنقل السياح من منطقة سد حتا إلى قمة أم النسور في منطقة حتا، واستغلال المنحدر للسد العلوي، واستخدامه كشلال طبيعي.



وتخصص الهيئة ضمن جناحها بالمعرض، منصة خاصة بالمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله في أكتوبر 2016 خلال فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، وتهدف إلى تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم الدول والمنظمات الساعية إلى تحقيق استراتيجيتها وخططها الخضراء؛ كما تفرد حيزاً كبيراً لبرنامج الهيئة للفضاء "سبيس دي"، والذي يهدف إلى بناء قدرات الهيئة وتأهيل كادر إماراتي متخصص في مجال استخدام تقنيات الفضاء في شبكات الكهرباء والمياه؛ إضافة إلى مبنى الشراع، المبنى الرئيسي الجديد للهيئة، والذي سيكون أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم.