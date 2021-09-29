"إس إيه بي" تفتتح مركز التقنيات الإبداعية الغامرة في "إكسبو2020"

المصدر: البيان





أعلنت "إس إيه بي"، شريك الحلول البرمجية المبتكَرة الرسمي لـ"إكسبو 2020 دبي"، عن افتتاح مركز التقنيات الإبداعية الغامرة "إس إيه بي هاوس" في موقع الحدث الدولي. ويُعدّ هذا المكان منطقة ابتكار تمتدّ على مساحة قدرها 900 متر مربع، ويعرض حلولاً غامرة من شأنها أن تثري تجربة العملاء.



وأعرب سيرجيو ماكوتا، النائب الأول للرئيس لمنطقة جنوب الشرق الأوسط لدى "إس إيه بي"، عن ترحيبه بزوار "إكسبو 2020 دبي" من العملاء والشركاء والموفدين الرسميين في "إس إيه بي هاوس"، مشيراً إلى أن هذا المركز الإبداعي سيتيح لزوار الحدث الدولي الضخم تجربة الأساليب التي يمكن بها للشركات "مواكبة التغيرات المتسارعة والمضيّ بسلاسة نحو المستقبل"، وأضاف: "يمكن لزوار "إس إيه بي هاوس" أن يلمسوا بأنفسهم قدرة التقنيات المتفوقة على تحسين مجتمعاتنا وتعزيز اقتصاداتنا".



من جانبه، عبّر محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتقنية في "إكسبو 2020 دبي"، عن سعادته بافتتاح "إس إيه بي هاوس" في موقع الحدث العالمي، مضيفاً "نعمل في هذه النسخة من إكسبو الدولي التي تعتبر الأكثر اتصالاً بالتقنيات الرقمية في التاريخ، وذلك لإظهار قوة التعاون وإطلاق العنان للخيال في بناء غد أفضل".