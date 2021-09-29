نجوم الإمارات.. خلية نحل لإحياء حفل افتتاح اكسبو2020

المصدر: غسان خروب





تبدو ساحة الوصل في معرض "إكسبو 2020 دبي" أشبه بخلية نحل مع اقتراب افتتاح المعرض الدولي، حيث تشهد تدريبات مكثفة على تفاصيل حفل الافتتاح الذي يشارك فيه ثلة من نجوم الإمارات، والذين وقفوا صفاً واحداً لتمثيل الإمارات في حفل سيخلد في الذاكرة الإنسانية، ففي الوقت الذي ينشغل بعض نجوم الإمارات في استوديوهات التسجيل، وقف بعضهم على خشبة المسرح ليطلقوا أصواتهم في فضاء المعرض الدولي، ومن بين هؤلاء كان الفنان الدكتور حبيب غلوم، الذي سيكون أحد نجوم الافتتاح.



بزي تراثي أنيق، أطل الدكتور حبيب غلوم، على متابعي حساباته في "إنستغرام"، مستفسراً عن رأيهم بـ"الكشخة التراثية"، وهو الزي الذي سيطل به غلوم على الخشبة.



وعن مشاركته في الحفل، ومشاعره حيال هذه اللحظة، قال حبيب غلوم لـ "البيان": "المشاركة في حضرة الوطن وقيادتنا ولو للحظات معدودة، يعتبر بالنسبة لأي فنان عُمر"، مضيفاً: "إن المشاركة في هذا الحدث شرف كبير بالنسبة لي، وهي تاج على رأسي ورأس كل محب لأرض الإمارات، وأنا مدين لإدارة معرض "اكسبو 2020 دبي"، على هذه الفرصة".



وأعرب غلوم عن أمنياته في أن يتمكن من تمثيل المجال الفني وزملائه بطريقة تليق بهم وبإنجازاتهم".



وشارك الدكتور حبيب غلوم عدة مرات في توظيف موهبته ومكانته الفنية لدعم أنشطة معرض "اكسبو"، حيث سبق له لعب بطولة الفيلم الترويجي لـ "اكسبو شنغهاي".



أما الفنان حسين الجسمي، سفير معرض اكسبو، والذي أطلق أخيراً أغنية "هذا وقتنا"، لا يزال يواصل الاحتفاء بنجاح الأغنية وما حققته من أصداء واسعة بين قاعدته الجماهيرية الواسعة.



من جهة أخرى، بدا الفنان والملحن فايز السعيد، مشغولاً بالاستعداد لحفل الافتتاح، حيث نشر عبر "إنستغرام" صورة تجمعه مع الفنان السعودي محمد عبده، الذي سيكون أحد نجوم حفل الإفتتاح، وعلق السعيد على الصورة قائلاً: "في كل مرة ألتقيه، أتعلم منه معنى الرقي والتواضع والفن .. وقد صدق من أطلق عليه "فنان العرب"، وأبو عبد الرحمن يعد المدرسة التي تتلمذنا فيها، وقد نهلنا من نهر فنه العذب وأغنياته الخالدة الراسخة بأذهاننا، أدامك الله يا استاذي".



في حين، نشرت الإعلامية والشاعرة نهى نبيل، على "ستوري انستغرام" مجموعة مقاطع مصورة من قلب المعرض، وقالت: "دبي التي خطت خطواتها بكل ثقة نحو العالمية، وهذا الحدث العالمي الضخم، ما هو إلا إضافة جديدة في سجل هذه المدينة العظيمة".

وأضافت: " فخر كبير وشرف لأي انسان أن يكون جزءاً من أول اكسبو يقام في بلد عربي". وتابعت: "اتشرف أن أكون جزء من هذا الحدث العظيم".



وقالت إنها ستطل على الجمهور من خلال شاشة تلفزيون دبي التابع لمؤسسة دبي للإعلام، حيث ستتولى تقديم سهرة خاصة في يوم افتتاح المعرض الدولي، إلى جانب لقاءات حصرية مع النجوم المشاركون في حفل الافتتاح".