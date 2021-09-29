"إنفستكورب" تشارك في "إكسبو 2020 دبي"

المصدر: البيان

تشارك إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، في معرض "إكسبو 2020 دبي" الذي ينظم في الفترة الممتدة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022 تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل".





وأعلنت "إنفستكورب" أنها ستستضيف خلال فترة الأشهر الستة من المعرض، سلسلة من الأحداث واللقاءات وجلسات القيادة الفكرية والمحادثات العالمية التي ستجمع بين قادة هذا القطاع وخبراء من مكاتبها الـ 12 في الأسواق الرئيسية التي تملك فيها حضوراً عبر ثلاث قارات، لمشيرة إلى أن منصة للتواصل واستكشاف فرص الاستثمار وأنشطة تطوير الشركات ستكون في تصرف المستثمرين والمعنيين في هذا الحدث الدولي الفريد.



وأعرب محمد العارضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ "إنفستكورب" عن فخره بالمشاركة في هذا الحدث ذي الرمزية العالمية الكبيرة الذي يربط العالم ببعضه انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفاً " لقد أصبحت دبي مدينة عالمية ومعرض إكسبو 2020 يعكس هذا الواقع كونَه أول معرض إكسبو عالمي تجري استضافته في المنطقة. ويوفر موقع المدينة الاستراتيجي وطبيعتها المتعددة الثقافات، فضلاً عن وتيرة التطور غير المسبوقة، فرصًا كبيرة للنمو".



وأكد أن إكسبو 2020 دبي بشكل سيكون بمثابة جسرلـ "إنفستكورب" يربط بين المنطقة وفرص الاستثمار في جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن المعرض سيحقق نجاحاً كبيراً بفضل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي حققت هذا الإنجاز الرائع".