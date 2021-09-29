الطاير: " كهرباء ومياه دبي" جاهزة للتعامل مع الطوارئ خلال إكسبو 2020

المصدر: البيان





أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، جاهزية الهيئة للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ والأزمات خلال إكسبو 2020 دبي، موضحاً أن الهيئة تمتلك خططاً استباقية لتجنب الأزمات قبل أن تحدث، والتعامل السريع معها في حال حدوثها.

وقال الطاير: "عملاً بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لضمان أعلى مستويات السلامة والراحة لجميع العارضين والزوار في إكسبو 2020 دبي، وفي إطار دور هيئة كهرباء ومياه دبي كشريك الطاقة المستدامة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، تتعاون الهيئة مع مختلف الجهات المعنية وفرق العمل في حكومة دبي، لضمان التعامل مع مختلف الأزمات وحالات الطوارئ التي قد تحدث لا قدر الله خلال فترة المعرض، بالاستعانة بأحدث الأنظمة الذكية، حيث نسخر جميع جهودنا وخبراتنا وإمكاناتنا حتى يحقق إكسبو 2020 دبي النجاح المنشود الذي يليق بدولة الإمارات، ويعزز ريادة دبي في تنظيم واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى."

جاء ذلك خلال تفقد معاليه مركز إدارة الأزمات والطوارئ التابع للهيئة للتأكد من استعدادات الهيئة وجاهزية الفرق المعنية للاستجابة المثلى لأي حدث طارئ طوال فترة المعرض.



وأشاد معالي الطاير بجهود اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في التنسيق والمتابعة الحثيثة لخطط وإجراءات الجهات المعنية في دبي والتأكد من جاهزية جميع فرق العمل وفق أعلى المعايير قبل انطلاق الحدث العالمي.

وأوضح أن الهيئة تمتلك أحدث الأنظمة الذكية لإدارة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه في المعرض لضمان توافر خدماتها وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، ولديها كوادر فنية مؤهلة وفرق مدربة على التعامل مع مختلف حالات الطوارئ بكفاءة واقتدار، كما توفر الهيئة مولدات متحركة يمكن ربطها مع شبكة الكهرباء في إكسبو 2020 دبي في حالات الطوارئ.



من جانبه، أكد المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس لجنة الطوارئ والأزمات في الهيئة، أن الهيئة أجرت العديد من التمارين التجريبية طوال الفترة الماضية، بالتعاون مع الجهات المعنية، تضمنت مختلف سيناريوهات الطوارئ والأزمات، للوقوف على كفاءة خطط وإجراءات الهيئة للاستجابة السريعة لحالات الطوارئ والأزمات، وفق أفضل الممارسات العالمية، ومتطلبات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.



يشار إلى أن إطلاق هيئة كهرباء ومياه دبي معيار (PAS 60518:2020) لإدارة المخاطر والمرونة في قطاع المؤسسات الخدماتية، الذي طورته بالتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير، شكل خطوة مهمة في إدارة المخاطر والمرونة. ويؤكد المعيار الأول من نوعه على مستوى العالم، المكانة الريادية للهيئة في قطاع المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم.