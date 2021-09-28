ريبوتات لتوصيل الطعام في "إكسبو2020 دبي"

المصدر: البيان

تعتزم "طلبات"، منصة توصيل الطعام عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية السريعة والمزود الرسمي لطلبات توصيل الطعام في "إكسبو 2020 دبي" بالتعاون مع "مجموعة ترمينوس"، الشريك الرسمي للروبوتات في "إكسبو 2020 دبي"، إطلاق روبوتات توصيل طعام مستقلة تشكل خطوة ثورية في قطاع خدمات التوصيل المستدامة للوجهة النهائية خلال إكسبو 2020.

وعملت كل من "طلبات" و"ترمينوس" بشكلٍ وثيق على تصميم روبوتات مستدامة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة؛ حيث تدمج الروبوتات واجهة تطبيق “طلبات” مع نظام إدارة الروبوت من “ترمينوس" مما يزودها بسعة كبيرة ومقصورات محمية بكلمة مرور مع القدرة على توصيل آلاف الطلبات يومياً.

وستنقل الروبوتات الطلبات من “مطبخ "طلبات" السحابي المتطور والمؤلف من طابقين إلى العملاء في نقاط توصيل محددة في موقع "إكسبو 2020 دبي"، حيث يمكن للعملاء فتح قفل الروبوت من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة أو رموز تعريف الطلبات لضمان وصول الطعام بسهولة وأمان ودون تلامس.

وأعرب ترمينوس فيكتور آي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة ترمينوس تكنولوجيز"، عن سعادته بالتعاون مع "طلبات" لاستثمار المعارفنا والخبرات سويةً في تقديم روبوتات توصيل مستقلة خلال إكسبو 2020.

وأوضح أن الروبوتات ستتيح طريقة ذكية ومستدامة لتوصيل طلبات الطعام إلى مناطق محددة في موقع إكسبو، كما ستساهم في حل مشكلة نقص العاملين بخدمات التوصيل. ويعكس المشروع الجهود الحثيثة التي تبذلها طلبات لاعتماد حلول مبتكرة في ظل التوجه الحالي نحو مستقبل قائم على التحول الرقمي.



وأفاد بأن "روبوتات التوصيل المستقلة في إكسبو 2020 هي الخطوة الأولى في شراكتنا المستمرة مع طلبات. وستسعى الشركتان في المستقبل لتطبيق المزيد من نماذج الأعمال المبتكرة على أساليب توصيل مختلفة في الإمارات وغيرها من دول المنطقة".



من جهته، قال أونر آلجون، نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "طلبات": "عملنا عن كثب مع ترمينوس لتصميم وتطوير روبوتات توصيل مستقلة مدمجة مع تطبيق "طلبات" لتوصيل الطعام بسهولة وأمان ودون تلامس لزوار إكسبو 2020. وتأتي هذه الروبوتات ثمرة شغفنا المشترك في تسهيل اعتماد حلول التحول الرقمي. ويغمرنا الحماس لرؤية هذه الروبوتات تعمل على أرض الواقع في إكسبو 2020 وتسليط الضوء على مستقبل خدمات توصيل الطعام والبقالة عبر الإنترنت وخدمات التنقل الذكية".



ويشهد قطاع توصيل الطعام والتجارة الإلكترونية السريعة تطورات متسارعة، وتلعب التكنولوجيا دوراً متزايد الأهمية في هذا النمو. ويلعب اعتماد حلول رقمية جديدة في جميع جوانب الأعمال دور المحرك الرئيسي لنجاح "طلبات"، والتي يتصدّر الابتكار قائمة أولوياتها دائماً. ويتألف فريق العمل في منصة توصيل الطعام عبر الإنترنت الرائدة في المنطقة حالياً من أكثر من 300 موظف يعمل في مقرها الرئيسي في دبي.