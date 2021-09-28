شراكة بين "دبي العطاء" و"إل جي إلكترونيكس" لتقديم تجربة غامرة لزوار إكسبو2020

المصدر: البيان

وقعت دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، شراكة مع "إل جي إلكترونيكس"، لضمان استمتاع زوار جناحها الخاص في معرض "إكسبو 2020 دبي" برحلة غامرة تدعوهم من خلالها لأن يصبحوا جزءاً من فصل جديد في تاريخ التعليم.

وسيوفر جناح "دبي العطاء" والذي يحمل شعار "مستقبلنا إنساني"، لزواره من جميع أنحاء العالم فرصة استكتشاف قصة دبي التي تدور حول التعاون معاً وإنشاء حركة تأسست من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في عام 2007 بهدف الارتقاء بالتعليم بوصفه أكثر الأدوات فعالية في كسر حلقة الفقر.

وستتحقق هذه التجربة من خلال مجموعة من الحلول الحديثة المبتكرة المقدمة من الشركة العالمية الرائدة في ابتكار التقنيات، "إل جي إلكترونيكس"، والتي ستزود جناح دبي العطاء بكافة الأجهزة اللازمة وتدعم رسالة المؤسسة المتمثلة في إتاحة فرصة متكافئة للأطفال والشباب في جميع أنحاء العالم للحصول على التعليم السليم.

وزودت "إل جي إلكترونيكس" جناح دبي العطاء بتقنيات عرض المعلومات، وتشمل شاشة "إل إي دي إسينشيال" متعددة الاستخدامات بقياس 136 بوصة ولوحة عرض تفاعلية وحلول لعرض الفيديو على الحائط لضمان تقديم تجربة ذكية وغامرة. علاوة على ذلك، وفرت "إل جي إلكترونيكس" أيضاً في الجناح جهاز تنقية الهواء "بيوري كير" (PuriCare) ذو التدفّق المزدوج وروبوت "كلوي" (CLOi) من إل جي، حيث يعمل كل منهما على خلق بيئة أكثر أماناً وراحة. يُعد الروبوت "كلوي يو في – سي" (CLOi UV-C) من إل جي حلاً ذكياً للتعقيم الآلي، حيث يقدم خدمة التنظيف بدون لمس في المناطق الشديدة الازدحام التي يكثر فيها التلامس والاحتكاك، مثل المكاتب والفنادق والمدارس.

وقال الدكتور طارق محمد القرق، المُفوض العام لجناح دبي العطاء في معرض إكسبو 2020 دبي والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء: إن "جناح دبي العطاء في معرض إكسبو 2020 دبي يعد زواره بالانطلاق في رحلة استثنائية تستكشف كل من إرث دولة الإمارات العربية الزاخر بالأعمال الإنسانية الهادفة إلى تحسين فرص حصول الأطفال على التعليم السليم وتسليط الضوء على الدور الرائد الذي تؤديه في رسم ملامح مستقبل التعليم على مستوى العالم.".

وأعرب عن سعادته في عقد شراكات مع مؤسسات عالمية رائدة مثل "إل جي إلكترونيكس" لضمان قدرة جناحنا على عرض مسيرة دولة الإمارات بأسلوب أكثر إلهاماً وتأثيراً، وتحقيق أقصى استفادة من خبرتها الواسعة في ابتكار أحدث التقنيات والحلول".

وثمن الدكتور القرق جهود مجموعة اليوسف، أحد الموزعين المعتمدين لشركة "إل جي" في دولة الإمارات، والتي لعبت دوراً أساسياً في تسهيل إبرام هذه الشراكة. نشكر مجموعة اليوسف على إسهامها في الجمع بين هاتين الجهتين وتعزيز تجربة جناح دبي العطاء في معرض إكسبو 2020 دبي".

من جانبه، أعرب هونجو جيون، رئيس "إل جي إلكترونيكس الخليج"، عن فخره بعقد شراكة مع جناح دبي العطاء، والعمل معاً للمساعدة في فتح آفاق جديدة للحوار سعياً لإيجاد فرص تعلم متكافئة للجميع.

وقال إن التكنولوجيا تعتبر شريان الحياة في مجال التعليم وتتحلى بالقدرة على جعل بيئات التعلم أكثر عملية بالنسبة للمعلمين وأكثر تفاعلاً بالنسبة للطلاب، لافتاً إلى أن التعليم المتطور والمستقبلي سيكون أحد الموضوعات المطروحة، التي تستقطب البلدان والمؤسسات المشاركة والزوار من جميع أنحاء العالم، ونظراً لأن العالم يتوحد بشكل إفتراضي وشخصي في معرض "إكسبو 2020"

ويقع جناح دبي العطاء في منطقة الفرص بمعرض إكسبو 2020 دبي وسيرحب بالزوار يومياً من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 10 مساءً في الفترة من 1 أكتوبر 2012 حتى 31 مارس 2022.