إطلاق تقنية "التوزيع الآلي" المبتكرة لمركبات الأجرة في "إكسبو"

المصدر: البيان



أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع "هلا" تاكسي تقنية "التوزيع الآلي" لمركبات الأجرة في "إكسبو 2020 دبي" لأول مرة على مستوى المنطقة.



وأكدت الهيئة التزامها بتوفير تنقّل سلس ومتكامل بشكل جيد، بما في ذلك المواصلات العامة، لضمان توزيع مركبات الأجرة في وقت مناسب وبشكل فعال، وتعزيز تجربة التنقل لزوار "إكسبو 2020 دبي".



وأوضحت الهيئة أنه سيتم توزيع مركبات الأجرة تلقائيا إلى موقع "إكسبو" بناء على الطلب، مشيرة إلى أن مركبات الأجرة ستتلقى طلبات حجز تلقائيا للتوجه إلى موقع "إكسبو" بحسب العدد المطلوب من مركبات الأجرة في كل ساعة من اليوم.



وقالت إن "هلا تاكسي"، باعتبارها مشروعاً مشتركاً بين هيئة الطرق والمواصلات و"كريم"، ستمكن المتعاملين من حجز أي مركبة أجرة في دبي عن طريق تطبيق طوّرته داخليا شركة "كريم"، وبالتالي سيستمتع السياح والمقيمون والزوار في المعرض بسهولة حجز مركبات الأجرة من خلال هواتفهم أو أكشاك الخدمة الذاتية، مشيرة إلى أن المتعاملي سيستخدمون كلمة مرور لمرة واحدة (OTP) للحجز الفوري عبر هواتفهم المتحركة، والاتصال بالسائق، والانطلاق على الفور دون أي وقت للانتظار.



وأفاد أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات بأن "هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحمل مسؤولية كبيرة تتمثل في ضمان توفير تنقل آمن وسهل لرواد مركبات الأجرة مع ضخامة عدد الزوار المتوقع لمعرض إكسبو 2020، لافتاً إلى أنه أصبح بمقدور خدمة حجز مركبات الأجرة معرفة عدد المركبات المطلوبة بالضبط في أي وقت وإرسالها تلقائياً إلى موقع إكسبو.



وأضاف إنه "بفضل زيادة أسطول مركبات الأجرة، يمكن للخدمة تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب، ما يُمَكِّنُ الركاب من التنقل بمنتهى الراحة من وإلى أرض المعرض".



وأشار إلى أن هيئة الطرق والمواصلات تهدف إلى تعزيز أسطول تاكسي دبي بالكامل والربط مع خدمة الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة بالتعاون مع جميع شركاء الامتياز، مؤكداً أنها خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لتحقيق رؤية الهيئة المتمثلة في الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، تناغماً مع "رؤية دبي الذكية".



من جانبه، أكد باسل هوفاكيميان، المدير التنفيذي لشركة "هلا"، التزام الشركة بتقديم خدمات مركبات الأجرة الأكثر كفاءة وملاءمة وبفئات أجرة معقولة في متناول المتعاملين والزوار، مؤكداً العمل عن كثب مع هيئة الطرق والمواصلات لضمان تعظيم قدرات الشركة التقنية وتحقيق الاستفادة القصوى من أسطولها المتاح لتقديم حلول مبتكرة وموثوقة لزوار "إكسبو 2020. دبي".