فرص تطوعية لمنتسبي الخدمة الوطنية في "إكسبو2020 دبي"

المصدر: البيان

شارك 500 من منتسبي الخدمة الوطنية في ورشة نظمتها هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع "إكسبو 2020 دبي" في معسكر الخدمة بمنطقة جبل علي.

وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بقانون دبي للتطوع وبرنامج دبي للتطوع التابع لهيئة تنمية المجتمع والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص بالبرنامج، وإتاحة المجال لهم للمشاركة في الفرص التطوعية الواعدة التي سترافق فعاليات "إكسبو 2020 دبي" والتي تستمر على مدار ستة أشهر.



وحضر الورشة التي أقيمت على مرحلتين، حوالي 500 من منتسبي الخدمة الوطنية، حيث تم فيها بحث أهمية المشاركة التطوعية للأفراد في خدمة المجتمع، وأثر التطوع على الفرد من حيث تطوير مهاراته وخبراته الحياتية وتعرفه على القطاعات المختلفة واحتياجات سوق العمل.



وأكد حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، أهمية نشر ثقافة التطوع بين الشباب واستقطابهم للتعرف على أهمية العمل التطوعي وأهمية دورهم كأفراد ومجموعات في خدمة المجتمع وتعزيز اقتصاده الوطني وتكافله الاجتماعي.



وأوضح أن العمل التطوعي يشكل أحد أهم روافد التنمية في أكثر المجتمعات تقدماً وفي دولة الإمارات يشكل الشباب الجزء الأكبر من تعداد السكان، وهو ما يؤهلهم ليكونوا قوة مؤثرة وداعماً لا يستهان به في دفع عجلة التطور والتنمية بمشاركاتهم التطوعية. مؤكداً أن حدث عالمي بحجم إكسبو يقام في الشرق الأوسط للمرة الأولى، سيفتح المجال أمام المتطوعين لاكتساب مهارات واسعة في مجالات مختلفة.



وأضاف أن الهيئة تعمل على التعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص الكبرى في الدولة للتعريف بقانون تنظيم العمل التطوعي وبرنامج دبي للتطوع في إمارة دبي، لافتاً إلى أن القانون منح المتطوعين والجهات التطوعية مرجعية قانونية تحفظ حقوقهم وتضمن سير العمل التطوعي وفق منهجية سليمة تنصب في مصلحة الجميع.



وتوقع أن تساهم توعية منتسبي الخدمة الوطنية بقانون دبي للتطوع في استقطاب أعداد كبيرة منهم للمشاركة في الفرص التطوعية المصاحبة لإكسبو وتبني ثقافة التطوع بشكل مستمر في المستقبل".



ويوفر برنامج دبي للتطوع إمكانية التسجيل للشركات لعرض فرصها التطوعية وطلب متطوعين وفق مواصفات تناسب هذه الفرص، واحتساب ساعات التطوع والوفر المالي كما يتيح للمتطوعين إمكانية التعرف على الفرص والتقدم للمشاركة في الفرص المناسبة لهم والحصول على لتدريبات المناسبة للقيام بالمهام التطوعية المطلوبة.