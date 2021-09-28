بوز ألن هاملتون": أولويات جديدة لقطاع العقارات في الإمارات بعد "إكسبو"

المصدر: البيان

توقعت "بوز ألن هاملتون" مجموعة جديدة من أولويات القطاع العقاري في الإمارات مع اقتراب معرض "إكسبو 2020 دبي" الذي سيستمر ستة أشهر ليكون عرضاً غير مسبوق في مجال الابداع والابتكار والتطور والثقافة.

وحددت بوز ألن هاملتون التوجهات الرئيسية والأولويات الاستراتيجية المرتقبة التي يمكن للقطاع العقاري في الإمارات الاستفادة منها لتحقيق الازدهار بعد "إكسبو 2020 دبي" ومنها: التغيرات النوعية في الطلب بدولة الإمارات لصالح فئات بديلة، وإدارة الأصول، والتكنولوجيا والاستدامة والابتكار في صلب المجتمعات.

وقال برونو وهبه، نائب الرئيس لدى بوز ألن هاملتون، إن "إكسبو 2020 سيشكل نقطة تحول في قطاع العقارات في دولة الإمارات، بالاستناد إلى مؤشرات حقيقية متفائلة"، داعياً رواد العقارات إلى العمل على تطوير أولوياتهم على المدى الطويل بعيداً عن التي تم وضعها خلال العقود الماضية. وأكد أهمية ان يستفيد رواد العقارات من منتجات وقطاعات بديلة جديدة، ومضاعفة إدارة الأصول والخدمات المدفوعة، بالإضافة إلى تبني التطورات التكنولوجية، استعداداً لعقد آخر من النمو الهائل.

من جهته أوضح جوزيف مظلوم، نائب الرئيس لدى بوز ألن هاملتون أنه "على الرغم من الأزمات التي تسببت بها الجائحة، إلا أن الفرص ستكون سانحة أمام المطورين الأذكياء الذين يدركون أهمية التوقيت والطلب لجني الأرباح وتحقيق العوائد المستدامة وريادة عصر الانتعاش الاقتصادي".