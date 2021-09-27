قهوة موكا 1450 الإماراتية في جناح جامايكا

المصدر: اليازية البدواوي

مذاقات مميزة تستعرضها العديد من الدول المشاركة في معرض «إكسبو2020 دبي»، إلى جانب مورثاتها الثقافية والحضارية، من بينها القهوة المتخصصة التي تعتبر رمزاً للضيافة والكرم، ويبرز بين مضيفيها جناح جامايكا الذي سيتيح تجربة قهوة «بلو ماونتين» الشهيرة التي تقدمها علامة القهوة الإماراتية «موكا 1450» في جناح جامايكا الذي يركز على التراث الثقافي والطعام والقهوة والرياضة والموسيقى، وقد وُصف على نطاق واسع، بأنه أحد أروع الأجنحة في «إكسبو 2020 دبي».

أسهمت العلامة التجارية المبتكرة للقهوة «موكا 1450» التي تأسست عام 2015- في إدخال مفهوم «البوتيك» أو المتجر الخاص الذي يقدم أنواع قهوة لا تتوفر في أي مكان آخر حول العالم، وإحضار عدد من الأنواع الأولى من نوعها، على سبيل المثال، تقريباً جلب أنواع عديدة من القهوة المخمرة المتخصصة والشهيرة، بالإضافة إلى تحضير القهوة أمام الجمهور بحيث يمكن للضيوف التفاعل مباشرة مع صانع القهوة والتعرف على تقنيات تخمير القهوة أثناء تحضيرها بخبرة لافتة.

من جهة أخرى، يمكن لضيوف جناح جامايكا في «معرض إكسبو2020 دبي» المرتقب تجربة قهوة «جامايكا بلو ماونتين» من الدرجة الأولى الأصلية بنسبة 100في المئة؜، التي تعد أحد أغلى أنواع القهوة في العالم، فضلاً عن كونها من أكثر أنواع القهوة ندرة وصعوبة في الحصول عليها.

وخلال التجربة، سيتقاطع الضيوف أيضاً مع تفاصيل تعكس تاريخ جامايكا وثقافتها، وكذلك اكتشاف تقاليد القهوة الغنية التي تمتد لمئات السنين في جناح جامايكا المصمم على طراز حفلات الشوارع، عبر مزيج من حاويات الشحن الملونة.

وقالت إيسي غاردنار المفوض العام لجناح جامايكا في «إكسبو2020 دبي» إن التعاون مع موكا 1450 يأتي تجسيداً لثيمة الجناح، في أن جامايكا تؤثر في العالم بعدة طرق، إذ أثبتت البلاد على مر السنين أن حجمها والمساحة الجغرافية لا يجب أن تؤثر على طريق تفاعلها مع المسرح العالمي، مضيفة «لقد أثرنا في مجالات كالرياضة والموسيقى والسياحة والأعمال، وقهوة جامايكا بلو ماونتين الشهيرة مجرد جانب واحد من مطبخنا الذي لا يزال يمثل معياراً عالمياً».

وتعتبر «موكا 1450» أول شركة في الإمارات تستورد قهوة جامايكا بلو ماونتين، وفق غارفيلد كير الرئيس التنفيذي للشركة، لافتاً إلى أن الشركة الإماراتية المتخصصة عالجت هذا النوع من القهوة النادرة على يد بعض أفضل خبراء الصناعة القهوة في العالم لإعداد كوبٍ أمثل منها.