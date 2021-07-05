بالصور.. جناح طيران الإمارات يتأهب للتحليق في إكسبو دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

أظهرت صور حديثة المراحل المتقدمة التي حققها جناح طيران الإمارات في إكسبو 2020 دبي.

ويعكس تصميم الجناح الخطوط الديناميكية لأجنحة الطائرات الجاهزة للإقلاع. وتحمل الزعانف المعمارية المائلة، التي تغطي كامل الجناح، وعددها 26، مصابيح إضاءة LED، بطول أكثر من 800 متر، لإحداث تأثيرات عديدة، وإحساس بالحركة عبر هيكل الجناح، وتتجلى من خلال عرض الأضواء في كل ليلة. وتم استخدام أحدث تقنيات التصنيع والبناء وعناصر التصميم المستدام، مثل الألواح الشمسية المتكاملة، والبناء الخارجي المستدام، والتظليل الشمسي التفاعلي، والمسطحات الخضراء الطبيعية داخل وخارج جناح طيران الإمارات.

وعكست الصور التي نشرتها شركة "دايموند" للمقاولات على صفحتها في منصة "لينكد ان" ما يزخر به جناح طيران الإمارات من تقنيات تفاعلية وأفكار هندسية، تركز على مستقبل الطيران التجاري، من خلال تصميمات إبداعية مستقبلية مبتكرة.

ويضم جناح طيران الإمارات، وهي الناقل الجوي الرسمي للحدث ضمن فئة شريك رسمي أول، من ثلاثة طوابق، ويمتد على مساحة 3300 متر مربع، على مقربة من جناح دولة الإمارات، وغير بعيد عن «جناح الوصل»، الذي يشكّل مركز معرض إكسبو 2020 دبي، بعرض أحدث تقنيات الطيران، حيث يحلق بزواره في رحلة إلى المستقبل.

وسيقدم جناح طيران الإمارات إطلالة على عالم للطيران التجاري المتغير، وسيساعد على إثارة النقاش حول قوة التنقل ومراحل تقدّمه جواً وعلى الأرض، ما سيعمل في نهاية المطاف، على تحقيق التواصل الفعلي بين الأشخاص والمنتجات للتنقل عبر العالم بطريقة حديثة وفعالة ومستدامة بيئياً.