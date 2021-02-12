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عمّان القديمة.. مدينة وحضارات بين سبعة جبال
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التحالف يدمر طائرة حوثية.. والسعودية تؤكد لمجلس الأمن اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على أراضيها
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محمد بن راشد يأمر بتمديد مهلة البناء للأراضي الممنوحة للمواطنين في دبي
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محمد بن زايد: حريصون على استقرار العراق وأمنه وصون سيادته
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حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد أرست دبي كأفضل وجهة للاستثمار في العالم
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الإمارات تدعو لتعاون جماعي لإرساء السلام في المنطقة
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تواصل الحملات التفتيشية لضمان التقيد بالإجراءات الوقائية في دبي
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بايدن يدعو لموجهة التحدي الصيني و"شي" يحذر من "كارثة"
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منظمة دولية تدعو إلى وقف صد المهاجرين واللاجئين
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مناوئون لترامب يتحرّكون للانشقاق عن الحزب الجمهوري
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الإمارات تؤكد أهمية أمن واستقرار منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والمنطقة العربية
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التحالف: تدمير باليستي أطلقه الحوثيون تجاه السعودية
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محمد بن زايد يهنئ الشعب الصيني بالسنة الصينية الجديدة
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حمدان بن محمد : دبي تؤكد مجدداً تفوقها كمركز استثماري عالمي
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كيف اخترق «لصوص» أهم قاعدة لسلاح الجو الإسرائيلي؟
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المنفي يبدأ «رحلة توحيد ليبيا وتحقيق المصالحة»
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لقاءات مكثفة للمبعوثين الأمريكي والأممي باليمن
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الرئيس التونسي يحسم أمره: استبعاد الوزراء المرفوضين أو استقالة الحكومة
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شخصيات سورية ولبنانية تدعو واشنطن وباريس إلى رفع العقوبات
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عجمان تعتمد حزمة من الإجراءات الوقائية الجديدة
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الإمارات..الدراسة أونلاين الأحد المقبل
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محمد بن راشد يأمر بتمديد مهلة البناء للأراضي الممنوحة للمواطنين من حكومة دبي
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الإمارات تسجل 18 حالة وفاة و3525 إصابة جديدة بكورونا
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الهند والصين تتفقان على سحب القوات من منطقة حدودية متنازع عليها
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مناورات أردوغان للبقاء في ليبيا تصطدم بحزم المجتمع الدولي
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مسؤول بحزب الأمة السوداني لـ «البيان»: 7 أولويات في برنامج الحكومة الجديدة
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إطلاق برنامج "ازدهر في أبوظبي" لاستقطاب المواهب الاستثنائية للاستقرار في الإمارة
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ملامح نهج أمريكي جديد حيال سوريا
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محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان أداء اليمين الدستورية لشخبوط بن نهيان وخليفة المرر وزيري دولة في حكومة الإمارات
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كوريا الشمالية تسرق 300 مليون دولار لتمويل برامجها الصاروخية والنووية
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محمد بن سلمان يطلق تصاميم "كورال بلوم" بمشروع البحر الأحمر
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النساء في جنوب أفريقيا يحمين أنفسهنّ بأسلحتهن
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9 فبراير في الإمارات ينجب رواد المستقبل
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الإمارات تدين وتستنكر بشدة استهداف الحوثيين مطار أبها السعودي
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اعتراف أوروبي بالتأخر في توريد اللقاحات
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إطلاق اسم أنور قرقاش على أكاديمية الإمارات الدبلوماسية
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مسبار الأمل يبدأ مهامه العلمية بعد وصوله المريخ
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جرحى باشتباكات بين ميليشيات تركية في حلب
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تفاصيل الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات وآخر مستجدات كورونا
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التحالف: استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها «جريمة حرب»
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حكومة الشارقة تفعل نظام العمل عن بعد اعتباراً من الأحد المقبل
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مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ يوما ثانيا من محاكمة عزل ترامب
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إنجازات الخمسين.. «مسبار الأمل» حول المريخ والإمارات تعانق التاريخ
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محمد بن راشد يجري تعديلاً وزارياً مصغراً في الخارجية الإماراتية
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الإمارات تسجل 3539 إصابة جديدة بكورونا
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"طوارئ وأزمات" رأس الخيمة يقلص حجم التجمعات والمناسبات والطاقة الاستيعابية
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سعيد الطاير لــ«البيان»: 9.6 ملايين معاملة ذكية أنجزها متعاملو «كهرباء دبي» في 2020
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«بروبرتي فايندر»: أداء قياسي للعقارات الجاهزة بدبي في يناير
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اقتصاد الإمارات يتوسع إلى الفضاء
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صحف عالمية: مهمات المريخ يفتتحها مسبار «الأمل»
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محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتابعان اللحظة التاريخية من المحطة الأرضية
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حمدان بن محمد: بقيادة خليفة ودعم محمد بن راشد ومحمد بن زايد الإمارات تصنع تاريخاً جديداً للعالم
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معالم إماراتية وعربية تحتفي بـ«مسبار الأمل»
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"الشيوخ الأمريكي" يقرّ بدستورية محاكمة ترامب
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عرض تركي لأمريكا: تخلي عن أكراد سوريا ونوقف استخدام "إس-400"!
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ميليشيا الحوثي تصدر حكماً بإعدام 11 برلمانياً
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البحرين تعلق كافة الصلوات في الجوامع والمساجد لمدة أسبوعين
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مسبار الأمل ينجح في الوصول إلى المريخ والإمارات تقود مرحلة جديدة من التاريخ العلمي
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محمد بن راشد: نجاح مسبار الأمل إيذان ببدء احتفالات دولتنا بيوبيلها الذهبي
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نيويورك تايمز: مسبار الأمل مدعاة للفخر لشعب الإمارات ولشعوب المنطقة والعالم
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السعودية.. السجن سنة و100 ألف ريال غرامة لمن ينشر الشائعات عن كورونا
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الإمارات تدخل التاريخ بأول رحلة عربية إلى المريخ غداً
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"قوات التحالف" تدمر طائرة حوثية "مفخخة" ثانية أطلقت تجاه السعودية
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الحمادي لــ «البيان»: الدراسة مستمرة والتعليم لم ولن يتوقف
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الإمارات ترحب بتشكيل سلطة جديدة في ليبيا
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نائب ليبي: البلاد أمام مرحلة جديدة والإمارات دعمت على الدوام خيارات الليبيين
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ولي عهد دبي يقود مسيرة التحوّل الذكي في الإمارة على طريق الريادة
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9.5 ملايين تعداد سكان الإمارات بنمو 15 % خلال 10 سنوات
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الجيش البورمي يعتقل الزعيمة أونغ سان سو تشي وحزبها يندد بـ"الانقلاب"
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جيش ميانمار يستولي على السلطة ويفرض حالة الطوارىء لسنة
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محمد بن راشد: أولوياتنا أفضل خدمات حكومية عالمياً
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بتوجيهات محمد بن راشد .. دبي تطلق مبادرة عالمية لنقل اللقاحات إلى البلدان النامية
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برؤية وتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد.. 13 عاماً في ترسيخ تفوق دبي وإسعاد الناس
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220 ألف جرعة لقاح في أعلى معدل تطعيم خلال يوم واحد
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عقارات دبي تتجه لانتعاش تدريجي
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الفلسطينيون لقمة عيشهم مرّة
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«مفاجآت» قد تعصف بملتقى الحوار الليبي في جنيف
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«بريكست» يتحول إلى كابوس للشركات والمستهلكين في بريطانيا
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السيسي: نرفض أي إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل
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الإمارات تقدم 220 ألف جرعة لقاح كورونا في يوم واحد
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صحة دبي تُحدد مركزي الخوانيج والبدع لمتابعة حالات كوفيد-19
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«البيان» تنشر إجراءات الجمعيات العمومية ومتطلبات قانون الشركات باعتماد دليل الحوكمة
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مهرجان دبي للتسوق يختتم فعالياته بتخفيضات وسحوبات كبرى
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قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بريف حلب
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غلوبال تايمز: الإمارات مركز شرق أوسطي للقاحات بمساهمة صينية
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الصحة تعلن تقديم 71,710 جرعات من لقاح كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
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9.503 ملايين تعداد سكان الإمارات بنمو 15% في 10 سنوات
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محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين قُضاة في محاكم مركز دبي المالي العالمي
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مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية في محاكم دبي
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2948 إصابة جديدة.. انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا بالإمارات
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خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون خادم الحرمين في وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز
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صحة دبي تصدر تعميماً مهماً يتعلق بعينات كورونا
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دبي تطلق مبادرة عالمية لنقل ملياري جرعة لقاح كورونا إلى البلدان النامية
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المنشآت الرياضية الإماراتية .. 50 عاماً من التميز
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الإمارات.. أرض الأحلام.. حاضنة العقول.. آمنة للأموال
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2021 عام واعد لقطاع الضيافة
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اتهام عضوين من "براود بويز" باقتحام الكابيتول
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بريطانيا تمنح سكان هونغ كونغ جنسيتها
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جنوب إفريقيا تصادر دواء لقتل القمل لاستخدامه في علاج كورونا
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تغريدات إيلون ماسك تحرك الأسواق.. والمستثمرون قلقون
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قوافل الإمارات تغيث الساحل الغربي
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مصر تكشف عدد إصابات فيروس كورونا
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الجيش الليبي يؤكد استقرار الوضع في سرت
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استمرار السفر جواً إلى ألمانيا رغم الحظر
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بتوجيهات خليفة.. محمد بن راشد يعتمد تعديلات قانونية بشأن الجنسية
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محمد بن راشد يؤكد أهمية البرلمانات في تقارب الشعوب
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دبي تعزز قوة أسواقها بإدراجات محلية وأجنبية
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«صحة دبي» تبدأ التطعيم بلقاح «سينوفارم » اليوم
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وفاة الأمير السعودي تركي بن ناصر بن عبد العزيز
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الأمم المتحدة تعلن قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي في ليبيا
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تقرير.. وباء في الصين أكثر شراسة من كورونا وبمعدل وفيات 75%
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سقوط مقذوف حوثي بالقرب من مستشفى بجازان
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السعودية.. شرطان لعودة صاحب تأشيرة الخروج النهائي
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إلزام موظفي حكومة رأس الخيمة بإجراء فحص مسحة الأنف كل 7 أيام
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عقوبات أوروبية مفتوحة تنتظر أنقرة
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مصر وفرنسا تطلقان تدريباً جوياً مشتركاً
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مساعدات الإمارات تتدفق على الساحل الغربي
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فريق أممي يفضح انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق المدنيين
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محمد بن راشد يستقبل رئيس الاتحاد البرلماني الدولي
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خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون رئيس زيمبابوي في وفاة شقيقته وعدد من المسؤولين
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مصر تتسلم غداً أولى شحنات لقاح أسترازينيكا
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"صحة دبي" تبدأ التطعيم بلقاح "سينوفارم" اعتباراً من الأحد
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مصر ترشح أبو الغيط أميناً عاماً للجامعة العربية لفترة ثانية
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الإمارات تقدم 107,561 جرعة جديدة من لقاح "كوفيد 19"
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شروط منح الجنسية الإماراتية وفقاً للتعديلات القانونية الجديدة
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محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإدراج أسهُم الشّرِكات المُساهِمة بأسواق الأوراق الماليّة في إمارة دبي
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مليار درهم حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل في 5 أشهر
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الإجراءات الجديدة المعتمدة لدخول إمارة أبوظبي من الدولة ابتداءً من 1 فبراير
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أهم تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية الإماراتية
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محمد بن راشد يعتمد تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي
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الأولى خليجياً.. الإمارات وجهة عالمية للسياحة العلاجية
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معلومات مثيرة حول قنبلتي الكونغرس ورفع المكافأة إلى 100 ألف دولار
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دبي تجذب نجوم «توليوود»
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160.000 طلب للتطوّع في «إكسبو دبي»
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بوادر قرار دولي حازم لطرد المرتزقة من ليبيا
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الإمارات الثالثة عالمياً في نصيب الفرد من الناتج المحلي
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3 فرق تُشرف على مهمة «مسبار الأمل»
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الإمارات تنقذ ملايين البشر عبر التزام بمكافحة الأمراض على مدى 30 عاماً
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محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الإمارات ستواصل دعم الخير والتنمية في العالم
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محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع البرهان العلاقات الإماراتية السودانية
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الإمارات الأولى عالمياً في انتشار الإنترنت
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28.8 ملياراً صفقات عقارات دبي في يناير بنمو 100 %
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500 ألف زيارة تفتيشية نفذتها بلدية دبي لضمان تنفيذ الإجراءات الوقائية
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اجتماعات جنيف تمهد لملتقى الحوار الليبي
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فرنسا تغلق المراكز التجارية باستثناء متاجر الأغذية لمواجهة كورونا
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الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل حوثية في صعدة
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السعودية تتأهّب لانطلاق تمرين «رماح النصر»
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«الطرد المسموم» يعمّق الخلافات السياسية في تونس
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الإمارات الأولى عالمياً في انتشار الإنترنت والتواصل الاجتماعي
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المغتربون الجزائريون مدعوون لمزيد من الصبر
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محمد بن راشد: الإمارات لن يوقفها شيء في مسيرة الخير
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لبنان على صفيح ساخن.. عنف في طرابلس ووعيد بمحاسبة الفاعلين
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تقارير: «حزب الله العراقي» يتسلم صواريخ إيرانية
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«فايزر - بيونتيك» آمن.. والعالم يستقبل «لقاح نوفافاكس» بفعالية 89.3%
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تفاهمات بين بغداد وأربيل تمهد لإقرار موازنة العراق
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السعودية تعلن تعديل موعد رفع تعليق السفر لمواطنيها
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إماراتيون يخوضون تجربة العيش في أبرد قرية بالعالم
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انفجار أمام سفارة إسرائيل في نيودلهي
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الإمارات تتخطى حاجز 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا
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الإمارات وموريتانيا تبحثان التعاون في البنية التحتية والإسكان
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فيسبوك تتجه لمقاضاة آبل بتهمة تقويض المنافسة
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"طيران الإمارات" تعلق رحلاتها بين دبي وساو باولو من 1 إلى 10 فبراير
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الإمارات تسجل 3962 إصابة جديدة بكورونا
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النيابة العامة توضح عقوبة جريمة استخدام الشبكة المعلوماتية لكشف معلومات سرية
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«الاتحاد للطيران» تعلق رحلاتها إلى المملكة المتحدة حتى إشعار آخر
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إسرائيل تعتذر للإمارات عن ادعاءات لمسؤولة في وزارة الصحة الإسرائيلية
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انطلاق تمرين "الاتحاد الحديدي 14" بين القوات البرية الإماراتية والجيش الأمريكي
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ريم الهاشمي خلال اجتماع لجنة تسيير الحدث: الإمارات ملتزمة بتنظيم إكسبو آمن واستثنائي
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محمد بن زايد يبحث هاتفيا العلاقات الثنائية مع رئيس مجلس السيادة السوداني
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الإمارات الأولى إقليمياً و21 عالمياً في الشفافية وانخفاض الفساد
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بايدن يحذّر.. والصين تلوّح بالحرب
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قاضية أمريكية تسمح بتسليم متهمين بمساعدة غصن على الهرب
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محمد بن زايد: حريصون على تنمية العلاقات مع الهند
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«نور دبي» تعالج 16 مليون شخص بإثيوبيا من التراخوما
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الإمارات تؤكد التزامها بالجهود العالمية الموحدة لمكافحة «كورونا
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رئيس أوزبكستان: الإمارات وقفت بجانبنا في أزمة «كورونا»
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إجراءات فرنسية إضافية حيال انتشار سلالات جديدة متحورة من كورونا
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بايدن يلغي تعديلات ترامب على قانون التأمين الصحي
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تعليق الرحلات الجوية المباشرة بين الإمارات والمملكة المتحدة مؤقتاً
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لبنان .. حريق في سراي طرابلس وارتفاع عدد الجرحى
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الاتحاد الاوروبي يطلب تفتيش الموقع البلجيكي لتصنيع لقاحات أسترازينيكا
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البيت الأبيض: بايدن تحدث بقوة وصراحة في اتصاله الهاتفي مع بوتين
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الإمارات تؤكد التزامها بالجهود العالمية الموحدة لمكافحة كوفيد -19
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يوسف العتيبة: الإمارات ستعمل مع إدارة بايدن على نهج شامل للسلام بالمنطقة
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"الوطني للأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب
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الرئاسة التونسية تكشف تفاصيل الظرف المشبوه وإغماءة مديرة الديوان
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محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء الهند تعزيز العلاقات الثنائية
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السعودية وأمريكا وبريطانيا تختتم مناورات «المدافع البحري21»
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الأردن.. قرار مهم حول تجديد تصاريح العمل لغير الأردنيين
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المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة يحذر من تداول الشائعات حول كورونا
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الإمارات تسجل 3,966 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3,294 حالة شفاء
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لماذا سيتمتع ترامب بامتيازات الرؤساء السابقين حتى آخر العمر؟
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وزير الخارجية الأمريكي يؤكد اهتمام واشنطن بمزيد من البناء لدفع السلام في الشرق الأوسط
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«مسبار الأمل» يشارك بياناته في سبتمبر مع 200 جهة عالمية
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370 مليار اً قيمة مبادرات الدعم الاقتصادي بالدولة منذ بداية الجائحة
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تأرجح الأسهم العالمية على وقع النتائج وشكوك التحفيز الأمريكي
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فرنسا: الهجمات الحوثية خطر يتهدد المنطقة
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البيت الابيض يطالب بتحقيق دولي واضح ومعمق حول منشأ كورونا
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السعودية.. ضبط موظفين في قضية فساد بـ11.5 مليار ريال
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شراكة بين موانئ دبي العالمية واليونيسف لدعم التلقيح ضد كورونا
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دبي تجري تعديلات على بروتوكولات السفر
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بايدن يجمد منح التراخيص لعمليات التنقيب عن المحروقات
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"دريك آند سكل": جنايات عمّان تبدأ النظر في قضية خلدون الطبري
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محمد بن راشد: "أجمل شتاء في العالم" أظهرت جمال الإمارات
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محمد بن زايد يقدم 10 ملايين دولار دعما لمركز كارتر ويؤكد الالتزام تجاه قضايا الصحة العالمية
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ختام فعاليات التمرين العسكري المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة
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البحرين تحول الدراسة إلى التعلم عن بعد وتوقف تقديم الخدمات الداخلية في المطاعم
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حاكم الشارقة يوجه دائرة الموارد البشرية بتوظيف 1000 مواطن
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مكتب فخر الوطن يدعو إلى شكر أبطال الخطوط الأمامية عبر وسم "أبطالنا في الإمارات"
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إطلاق تطبيق للسياحة في الإمارات يوفر عروضاً بقيمة 72 ألف درهم لكل مستخدم
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«هيئة المعرفة»: لقاح «كورونا» ليس إلزامياً ونشجع الجميع على أخذه
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المصرف المركزي يبدأ باتخاذ الإجراءات التنفيذية لاستكمال دمج هيئة التأمين
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تعميم بشأن إجازة موظف الحكومة الاتحادية المصاب بكورونا أو المخالط
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محمد القرقاوي: بوادر مرحلة ما بعد «كورونا» لن تلوح في الأفق قريباً .. والفيروس سيبقى معنا لسنوات
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الإمارات تتصدر مؤشرات عالمية للتعامل مع الجائحة
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تفاصيل الحجر الصحي في بعض عواصم العالم
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خرافات شائعة حول لقاحات كورونا
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نقل السيناتور الذي سيترأس جلسات محاكمة ترامب إلى المستشفى
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محمد بن راشد: سياستنا دعم السلام والتنمية في العالم
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بايدن: الكمامات أفضل أداة لمحاربة كورونا وتطعيم الأمريكيين سيستغرق أشهرا
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الإمارات تقدم مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من زلزال إندونيسيا
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محمد القرقاوي: بوادر مرحلة ما بعد «كورونا» لن تلوح في الأفق قريباً .. والفيروس سيبقى معنا لسنوات
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الإمارات تتصدر مؤشرات عالمية للتعامل مع الجائحة
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الاحتجاجات في تونس تصل إلى البرلمان
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كامالا هاريس تتلقى الجرعة الثانية من لقاح مودرنا
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مجلس الشيوخ يصوت برفض تحرك للجمهوريين بوقف محاكمة ترامب
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السعودية تسمح بإصدار الإقامات وتجديدها بشكل ربع سنوي
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ترامب يؤسس مكتباً لاستئناف معركة «التحرر من الاشتراكية»
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الأمم المتحدة: 3.7 % نمو اقتصاد الإمارات 2021