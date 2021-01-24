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CNN بالعربية : دبي توفر تجربة فريدة لعشاق المغامرات
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بغداد وواشنطن نحو استئناف الحوار الاستراتيجي
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مقتل عشرات الإرهابيين في الصومال
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«الشيوخ» يرجئ مساءلة ترامب.. وبايدن وترودو يبحثان مكافحة «كورونا»
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السعودية الأولى عربياً و14 عالمياً في نشر أبحاث كورونا
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صحة دبي تعيد جدولة المواعيد الخاصة بالجرعة الأولى للقاح "فايزر-بايونتيك"
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«إيكونومست»: 3 % النمو الحقيقي في الإمارات 2021
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تعرّف على أبرز المرشحين للمناصب القيادية في ليبيا
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محمد بن راشد يشيد بأحد موظفي مترو دبي
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مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبة إدارية على إحدى شركات التمويل العاملة في الدولة
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تصريحات جونسون حول السلالة المتحورة تثير دهشة علماء بريطانيا
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الإمارات تقدم 87,720 جرعة جديدة من لقاح كورونا
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استياء عام في أوروبا بعد تأخر إمدادات لقاح كورونا
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الخطة التي لم تنفذ.. هكذا خطط ترامب لقلب نتيجة الانتخابات
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الإمارات تسجل 3566 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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بايدن يعتذر عن صورة أثارت غضب الأمريكيين
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في يوم التعليم.. الإمارات تنشر نور العلم حول العالم
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استياء عام في أوروبا بعد تأخر إمدادات لقاح كورونا
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"الوطني الاتحادي" يواصل مناقشة مشروع قانون "الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها"
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بتوجيهات رئيس الدولة ودعم محمد بن زايد.. الإمارات تفتتح مركزاً لغسيل الكلى في أرض الصومال
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طائرة نفاثة جدرانها شاشات عرض عملاقة
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بايدن يجري محادثات مع ترودو في أول مكالمة مع زعيم أجنبي
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تيك توك يثير عاصفة من الانتقادات في إيطاليا بعد وفاة فتاة بطريقة مأساوية
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«إيكونومست»: تجارة الإمارات أثبتت مرونتها في 2020
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المرجة بقعة سورية انتعشت وانحدرت في الحرب
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الإمارات تطلق أول مركز متنقل لخدمات طب الطيران في العالم
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البيت الأبيض: إدارة بايدن ستراجع اتفاق السلام مع طالبان
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محمد بن راشد: عندي أحلام.. وأحلامي كبيرة
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خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون الرئيس الجزائري بنجاح العملية الجراحية
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دبي تعزز إجراءاتها لتحصين المجتمع
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صندوق النقد الدولي: الإمارات تواصل تحفيز الاقتصاد
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الصحة العالمية متفائلة بإطلاق برنامج تقاسم اللقاحات
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الإمارات تطلق أول مركز متنقل لخدمات طب الطيران في العالم
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وزير الخارجية السعودي: ستكون للمملكة علاقة ممتازة مع إدارة بايدن
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«ميليشيات الإخوان» في مرمى سهام التونسيين
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بيان بشأن تعليق الدنمارك المؤقت للرحلات القادمة من الإمارات
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ما علاقة «كورونا» بالتفجيرين الانتحاريين في بغداد؟
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10 أشخاص الحد المسموح به لحضور الحفلات والمناسبات في دبي
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ليبيا.. الحل السياسي يقترب وانتخاب السلطات خلال أيام
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إعلان موعد إحالة لائحة اتهام ترامب إلى مجلس الشيوخ
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مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين أوستن وزيراً للدفاع
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حمدان بن زايد: العنصر البشري ثروتنا الحقيقية ورهاننا للمستقبل
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السيسي يأمر بمنح الجنسية المصرية لـ25 شخصاً بعد ربع قرن بلا هوية
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روسيا تشيد بإعلان الإمارات تسجيل لقاح سبوتنيك للاستخدام الطارئ
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بند خروج القوات الأجنبية من ليبيا في «اتفاق جنيف» إلى أين؟
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السعودية تحبط تهريب 20 مليون قرص مخدر في شحنة عنب
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"طيران الإمارات" تعلق رحلاتها إلى الدنمارك
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النيابة العامة تأمر بحبس مقيمين عرب أساؤوا لأبناء جالية آسيوية
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الإمارات تسجل 3552 إصابة جديدة بكورونا و3945 حالة شفاء
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ترامب.. وسر كبسة الزر الأحمر.. ما القصة؟
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«المركزي» يعلن إجازات 2021 و2022 للقطاع المصرفي
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النيابة العامة توضح جريمة غسل الأموال
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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الرئيس الجزائري بمناسبة نجاح العملية الجراحية
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دبي مدينة السحر والجمال
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بتكوين تتجه لأسوأ خسارة أسبوعية في شهر
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مهرجان التسوق يواصل عروضه وحفلاته حتى 30 يناير
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فحص «كوفيد» لموظفي حكومة أم القيوين كل 7 أيام
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«طرق دبي» تطرح 350 رقماً مميزاً
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93.5 % التزام المنشآت في دبي بالتدابير الاحترازية
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الصحة العالمية تزف خبراً ساراً بشأن الحاصلين على لقاحات كورونا
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الحكومة اليابانية: لا صحة للتقرير بشأن احتمال إلغاء الأولمبياد
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جونسون: الإغلاق قد يستمر حتى الصيف
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ماكونيل يقترح جدولاً زمنياً لمحاكمة ترامب في مجلس الشيوخ
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محمد بن زايد: نتطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية
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8 مبادرات مرشحة لـ«راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية»
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الإمارات تدين التفجيرين الإرهابيين في بغداد
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قرقاش: نفتح صفحة جديدة ونتطلع لخليج عربي مستقر ومزدهر
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93.5 % التزام المنشآت في دبي بالتدابير الاحترازية
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بايدن يقترح تمديد معاهدة "نيو ستارت" مع روسيا
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النواب الأمريكي قد يطلب محاكمة ترامب اليوم
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بايدن يرسم صورة قاتمة عن وفيات كورونا في أمريكا
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بايدن يصدر أوامر تنفيذية جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا
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بايدن تسلّم حقيبة النووي في إجراء استثنائي
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العراقيون المفجوعون بين أروقة المستشفيات بحثاً عن أحبائهم
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تعليق مؤقت للأنشطة الترفيهية في المنشآت الفندقية والمطاعم بدبي
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تونس تنتفض ضد دعوة «الإخوان» عناصرها لقمع الاحتجاجات
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انطلاق تمرين «المدافع البحري 21» في السعودية
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تعميم بشأن إجراءات التصدي لجائحة كوفيد-19 لموظفي حكومة أم القيوين
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بيلوسي: سنسعى إلى عزل الرئيس السابق لدوره في أحداث الكونغرس
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من هي الفتاة السمراء التي خطفت الأضواء في حفل تنصيب بايدن؟
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الأمين العام لمجلس التعاون يدين التفجير الإرهابي في بغداد
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قرقاش: نفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل ونصبو إلى خليج عربي مستقر ومزدهر
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السعودية: تأجيل مواعيد الجرعة الأولى من لقاح كورونا لمن لديهم موعد
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محمد بن زايد: نتطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية
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الإمارات تسجل 3529 إصابة جديدة بكورونا
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الإمارات تسجل لقاح "سبوتنيك" الروسي للاستخدام الطارئ
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القرية العالمية تستمر في استقبال زوارها بتطبيق أعلى معايير السلامة
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«صحة دبي» تعلق جميع العمليات الجراحية غير الضرورية طبياً
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بايدن: ترامب ترك لي رسالة "ودية للغاية"
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بايدن يبدأ سريعا رفع حواجز الهجرة التي وضعها ترامب
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قتلى وجرحى في هجوم انتحاري في سوق بوسط بغداد
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السعودية تمنح الجنسية للأطفال "مجهولي النسب"
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فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى الدوحة اعتبارا من 26 يناير
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تعليق جميع التصاريح الترفيهية الصادرة عن "دبي للسياحة"
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الكرة الإماراتية.. 50 سنة مضيئة
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بايدن مدشناً عهداً جديداً: نريد أن نجعل أمريكا قوة عظمى مجدداً
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الديمقراطيون يسيطرون على مجلس الشيوخ الأمريكي
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خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد: نتطلع لتعزيز العلاقات مع أمريكا لتجاوز التحديات العالمية
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حمدان بن محمد : الحفاظ على تراث دبي جزء لا يتجزأ من منهج عملنا
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تعاون لتطعيم نصف سكان الإمارات خلال الربع الأول
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سامي قرقاش لــ «البيان »: 3196 منح وقروض «محمد بن راشد للإسكان» 2020
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بايدن يؤدي اليمين الدستورية ويبدأ رئاسته بـ ١٥ إجراءً تنفيذياً
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بالفيديو.. بايدن يوقع عدداً من الأوامر التنفيذية في يومه الأول
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جو بايدن يدخل البيت الأبيض سيراً على الأقدام
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بايدن يعيّن دانيال سميث قائماً بأعمال وزير الخارجية
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«دو» تقر تملك الأجانب حتى 49% من أسهمها
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الصين تعلن فرض عقوبات على 28 أمريكيا بينهم مايك بومبيو
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«اتصالات» تقر رفع نسب تملك الأجانب إلى 49%
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بايدن: مجموعة الغوغاء العنيفة لن تسكت إرادة الشعب
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بايدن يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لأمريكا
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كامالا هاريس تؤدي اليمين الدستورية كأول نائبة للرئيس الأمريكي
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نصف مليون دولار تكلفة تنظيف البيت الأبيض بعد ترامب
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إنذار بوجود قنبلة في المحكمة العليا قبيل تنصيب بايدن
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ترامب يرفع الرسوم عن واردات الألومنيوم من الإمارات
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مطارات دبي تنصح المسافرين بالتحقق من متطلبات اختبار "كوفيد-19"
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أمريكا تطوي صفحة ترامب وبايدن يبدأ العمل فور دخوله البيت الأبيض
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سماع دوي انفجار في وسط العاصمة الإسبانية مدريد
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الاتحاد للطيران تستأنف الرحلات إلى الدوحة 15 فبراير
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البنتاغون يحرج ترامب ويرفض "طلبه الأخير"
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في يومه الأول.. بايدن يلغي 17 قراراً لترامب
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6 إنجازات كرست الإمارات "الرقم واحد" عالميا وإقليميا في مواجهة كورونا
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حمدان بن محمد يطلق مشروع إعادة تأهيل حصن الفهيدي التاريخي
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بالفيديو .. بايدن يبكي على الهواء قبل تنصيبه
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أمريكا تفتح فصلاً جديداً مع وصول بايدن ورحيل ترامب
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901 مليون درهم صافي أرباح قياسية لـ«إمباور» في 2020
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تسعينية أول الحاصلين على لقاح كورونا في مركز سعادة المتعاملين بدبي
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السعودية.. استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي الوظائف الصحية
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آخر يوم لترامب في البيت الأبيض وبايدن في طريقه إلى واشنطن
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شرطة أبوظبي تخالف 403 شاحنات ومركبات ثقيلة أثناء الضباب خلال 24 ساعة
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مقتل شخص وتصادم أكثر من 130 سيارة على طريق سريع في اليابان بسبب الثلوج
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ترامب يعتزم إصدار سلسلة من قرارات العفو في يومه الأخير بالبيت الأبيض
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في اليوم الأول لرئاسته.. بايدن يدشن أسرع مسار للحصول على الجنسية الأمريكية
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دبي وجهة آمنة للهاربين من تدابير الإغلاق في العالم
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مشاهد ساحرة للضباب صباح اليوم في الإمارات
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برعاية محمد بن راشد انطلاق قمة «المنتدى العالمي للهجرة» برئاسة الإمارات
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الإمارات تفتتح مستشفيين في بربرة وبرعو بأرض الصومال
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حمدان بن محمد: السعادة قيمة لا تغيب عنا بفضل رؤية وفكر محمد بن راشد
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الإمارات تجدد الالتزام بالقضاء على الإرهاب
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سبق عالمي للإمارات في إنتاج الألمنيوم بالطاقة الشمسية
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شابة من مقتحمي الكابيتول سعت لبيع حاسوب بيلوسي لروسيا
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إصابة وزير خارجية التشيك بفيروس كورونا
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ترامب يتلقى ضربة من محاميه قبل محاكمته في مجلس الشيوخ
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«موارد أبوظبي» تبدأ تنفيذ إجراءات نقل الموظفين المواطنين إلى جدول الدرجات والرواتب
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عبد الله بن زايد يستقبل وزير خارجية قبرص
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«اتصالات» تبحث زيادة نسبة الملكية للأجانب
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قرقاش في بيان أمام مجلس الأمن: حل القضايا العربية يتطلب رؤية مشتركة
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العالم يكثّف التطعيم ضد «كورونا» والنتائج الأولية مبشّرة
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إغلاق مجمع الكونغرس الأمريكي مؤقتاً بسبب حريق
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35 حافزاً للشركات والعمال المتميزين الفائزين بجائزة تقدير العمالية
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الإعلام مطالب بالانتقال لمجالات أرحب في الإبداع والتأثير
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تونس.. تظاهرات ليلية مستمرّة واتهامات تلاحق «الإخوان»
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الإمارات أول دولة في العالم تنتج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية
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حمدان بن محمد يعتمد نتائج مؤشر سعادة المتعاملين وموظفي حكومة دبي
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محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد للطيران
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«واشنطن بوست»: ضباط شاركوا في أعمال الفوضى أمام الكونغرس الأمريكي
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هل تشن عناصر أمن هجوماً داخلياً خلال تنصيب بايدن؟
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الإمارات تجدد التزامها بالقضاء على الإرهاب
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الإمارات تعلن تسجيل 3471 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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الاتحادية للموارد البشرية تعلن عن تحديث جديد لإجراءات مواجهة كورونا
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اقتصاد الصين ينمو 2.3% في 2020
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الإمارات تفتتح مستشفيين في بربرة وبرعو بأرض الصومال
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«لقاحات كورونا» تعبّد طريق العالم نحو الحياة الطبيعية
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العمل بعيداً عن التخصص.. إهدار للطاقات وضعف الإرشاد الأكاديمي المتهم الرئيس
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بتوجيهات محمد بن راشد ومتابعة حمدان بن محمد دبي توسع حملة التطعيم ضد «كوفيد»
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مجلس الوزراء يعتمد تعيين مدير عام لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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141 % نمو الاحتياطيات الفائضة للبنوك بالدولة
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اتحاد الإمارات.. أيقونة الفكر العربي في الوحدة والقوة والتلاحم
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السعودية .. شطب الإيجارات عن المستأجرين وإلغاء الغرامات
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مصر.. حكم قضائي بمصادرة أموال 89 من قياديي الإخوان
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83 ألف مقيم غادروا الكويت بشكل نهائي خلال 3 أشهر
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83 قتيلاً في مواجهات بدارفور غربي السودان
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الشرطة الروسية تعتقل المعارض نافالني بعد وصوله إلى موسكو
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قرارات حاسمة من بايدن في يوم تنصيبه
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المعارض الروسي نافالني يصل إلى العاصمة موسكو
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السعودية تعلن عدد من تلقوا لقاح كورونا حتى الآن
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المواقف العامة مجانية في الشارقة لكبار المواطنين
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الإمارات تعلن عن توفير لقاح كوفيد19 للجميع ابتداءً من عمر 16 عاماً
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أبوظبي تعتمد البروتوكول الخاص بفحوصات المطعمين والمتطوعين في التجارب السريرية
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"الشارقة للتعليم الخاص" تصدر تعميماً مهماً للمدارس الخاصة في الشارقة
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دبي للتسوق يتيح سيارة «فينير سوبرسبورت» أضخم جائزة في تاريخ المهرجان
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تحقيق معدل توزيع لجرعات اللقاح للفئات المؤهلة طبيا تجاوز 25 جرعة لكل 100 شخص
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سلطنة عمان تغلق المنافذ البرية اعتبارا من الاثنين
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بايدن يختار 20 مسؤولاً أمريكياً-هندياً لإدارته المرتقبة
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آخر تحديث للقائمة الخضراء للدول المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون حجر صحي
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356.46 مليار درهم رصيد المصرف المركزي بالعملات الأجنبية نهاية نوفمبر
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البنية التحتية صدارة عالمية بإنجازات نصف قرن
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وفاة السفير الروسي في الإمارات
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«الاتحاد للطيران» تحدد عدد المسافرين بين أبوظبي وسيدني مؤقتاً
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10 مزايا تقود سيارات المستقبل
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أبوظبي تضيف البحرين للقائمة الخضراء المعفية من الحجر الصحي
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إصابات كورونا حول العالم تصل إلى 94.2 مليون والوفيات 2.02 مليون
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تحذير في بريطانيا من فيضانات وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة
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احتجاجات عنيفة تجتاح مدناً تونسية وسط غضب على تردي الأوضاع الاقتصادية
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مصر تسجل 887 إصابة جديدة بكورونا و 54 حالة وفاة
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بايدن سيوقّع هذه القرارات العاجلة في أول يوم من تنصيبه
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محمد بن راشد: الإمارات دولة الأمن والأمان للجميع
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محمد بن زايد: علاقاتنا مع الأردن تاريخية وحريصون على تعزيزها
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الإمارات تتصدر توزيع اللقاح للفئات المؤهلة طبياً
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دبي تبدأ الإبهار.. «إكسبو » يفتتح جناح الاستدامة لجمهور الإمارات 22 يناير
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الإمارات: أمننا وأمن السعودية لا يتجزأ
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منصور البلوشي.. 3000 ساعة تطوّع في مكافحة كورونا تبعده عن والدته وأهله 3 أشهر
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حقيبة مجهولة تثير الهلع في مطار فرانكفورت وتوقف حركة الطيران جزئياً
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الأولوية للسياسة الخارجية.. بايدن يعلن الانتهاء من تشكيل فريقه الدبلوماسي
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الأغزر منذ 20 عاماً.. الثلوج تتسبب بوفاة شخصين في سويسرا
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عدد حاملي الأسلحة في أمريكا يرتفع إلى مستوى قياسي هو الأعلى منذ 23 عاماً
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الأمم المتحدة: محادثات ليبيا تحرز تقدماً نحو تشكيل حكومة مؤقتة
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فرنسا تفرض حظر تجول اعتبارا من اليوم
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هند العتيبة: العبارات المستهلكة مثل "المدعومة من الإمارات" و"تابعة للإمارات" سلاح العاجز
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«كابيتال انتليجينس» تثبت تصنيفها للإمارات وتمنحها نظرة مستقرة
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تحديث إجراءات دخول إمارة أبوظبي
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صندوق النقد: الإمارات الأعلى إقليمياً في شفافية الصناديق السيادية
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كيف أفلت بنس من محاولة الاغتيال؟
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محمد بن زايد وملك الأردن يبحثان تعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجالات كافة
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محمد بن راشد يزور أمن الدولة في دبي ويطلع على أهم الإنجازات
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استمرار نظام التعليم عن بعد في أبوظبي
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أقمار اصطناعية خشبية للحد من التلوث الفضائي
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لقاح «سينوفارم» فعّال ضد سلالة «كورونا» الجديدة
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الذكاء الاصطناعي وعلم الأوبئة تخصصات جامعية لسوق العمل بعد أزمة «كورونا»
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الإمارات تسرع خطى التعافي التام من الجائحة
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إغلاق جميع ممرات السفر في بريطانيا اعتباراً من الاثنين
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رسميا.. واتساب يرجئ تطبيق قواعد الخصوصية الجديدة
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تونس.. تصاعد الاحتجاجات و«إضراب تطاوين» إلى 25 الجاري
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محمد بن راشد: العقول التي تملؤها شعلة التنافس لا تشيب أبداً
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محمد بن زايد يعزي رئيس إندونيسيا في ضحايا زلزال سولاويسي
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«ويز إير أبوظبي» تستهدف 13 وجهة بأسعار تبدأ من 99 درهماً
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وفاة طبيب ترامب.. كاشف سر "الشعر الكثيف"
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كوريا الشمالية تستعرض صاروخاً باليستيّاً يُمكن إطلاقه من على متن غوّاصة
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صناديق كرتونية فارغة تدخل البيت الأبيض لنقل متعلقات ترامب
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الأرصاد : فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية
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وزير الخارجية الألماني يهاجم ترامب بسبب اقتحام مبنى الكونغرس
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منصور بن محمد: دبي رسخت مكانتها على خارطة المعارض العالمية
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رئيس موديرنا: كورونا سيظل معنا للأبد
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"طيران الإمارات" تعلق رحلاتها إلى جنوب إفريقيا مؤقتاً
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مواطن يبلغ 97 عاماً يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح
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إيطاليا تمدد حظر السفر بين المدن لمكافحة كورونا
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بيان من سفارة دولة الإمارات في دكا بشأن حادث في مركز إصدار التأشيرات
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الصين تسجّل أول وفاة بكورونا منذ 8 أشهر
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ماكونيل: ليس هناك فرصة لمحاكمة ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض
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محمد بن سلمان: 6 تريليونات دولار قيمة الإستثمارات في السعودية خلال العشر سنوات القادمة
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سابقة تاريخية.. إحالة ترامب للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ للمرة الثانية
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مجلس النواب الأمريكي يصوّت لصالح عزل ترامب
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محمد بن راشد ناعياً خالد بن عبد الرحمن: صديق ورفيق حياة في حب الخيل
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دبي تنقذ حياة بريتفيك بأول زراعة كلى بالدولة من متبرع حي
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الإمارات الثانية عالمياً في ثقة الشعب بالحكومة
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مفوضية الأمم المتحدة لـ«البيان»: الإمارات أبهرتنا بجهودها لدعم اللاجئين
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دبي تعزز مكانتها وجهة للزيارة والإقامة بتيسيرات جديدة
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تجارة الإمارات تتجاوز التريليون درهم في أول 9 أشهر 2020
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عملية عزل ترامب تتفاعل.. وتنصيب بايدن تحت حماية السلاح
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"النواب الأمريكي" يبدأ التصويت على توجيه اتهام لترامب بهدف عزله
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«المتمردون».. وصف يلاحق أنصار ترامب في الإعلام الأمريكي
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استئناف رحلات "القطرية" إلى القاهرة خلال الأسبوع المقبل
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تنويه مهم من سفارة الإمارات في واشنطن
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مطار أبوظبي يلزم المسافرين إلى المملكة المتحدة باختبار سلبي لكورونا
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محمد بن راشد يعزي في وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن
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"طيران الإمارات " تنفي خبر إقالة طيار تونسي رفض قيادة رحلة لإسرائيل
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الإمارات والكويت.. تاريخ من التلاحم ووحدة المصير
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الكونغرس الأمريكي يبدأ مناقشات حول توجيه الاتهام إلى ترامب
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«ايدلمان»: الإمارات والسعودية والصين تتصدر العالم في الثقة بالحكومات
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تقديم 119 ألف جرعة لقاح كورونا في الإمارات خلال الـ 24 ساعة الماضية
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اتفاقية لإصدار تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال والمتقاعدين بدبي
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ولي عهد الفجيرة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد19
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