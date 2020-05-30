خطة لإخلاء المستشفيات الحكومية والخاصة الكبرى بدبي من مصابي "كوفيد 19"
تبدأ هيئة الصحة في دبي بإجلاء المرضى المصابين بـ «كوفيد 19» من مستشفياتها، إلى بعض المستشفيات الخاصة، تمهيداً لعودة ممارسة نشاطها الطبيعي
تبدأ هيئة الصحة في دبي بإجلاء المرضى المصابين بـ «كوفيد 19» من مستشفياتها، إلى بعض المستشفيات الخاصة، تمهيداً لعودة ممارسة نشاطها الطبيعي
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم.. أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 42 ألف فحص جديد لفئات مختلفة
عقدت حكومة الإمارات اليوم " السبت " الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات و الحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجدعقدت حكومة الإمارات اليوم " السبت " الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات و الحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سينهي علاقة بلاده بمنظمة الصحة العالمية، مكرراً اتهاماته للمنظمة بأنها متساهلة للغاية مع الصين،
أكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي جاهزية دوائر حكومة دبي لعودة الموظفين بنسبة 50% اعتباراً من صباح يوم غد الأحد
أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية كافة التجهيزات لافتتاح أكثر من 90 ألف مسجد وجامع في مختلف مناطق المملكة
كشف وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم السبت، أن ارتفاع نسبة الشفاء من فيروس كورونا في المملكة يرجع إلى طرق العلاج.
قالت صحيفة " تايمز" في تقرير لها أمس إن دبي تعد واحدة من أكثر المدن قدرة على تجاوز عاصفة “كورونا"،
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تعديل لائحة الحد من التجمعات وتحديث جدول التصنيف ليشمل عدداً آخر من المخالفات
يطلق معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عضو مجلس الوزراء، وزير التسامح عصر غد «الأحد» أحدث دورات برنامج "فرسان التسامح
أعلنت وزارة المالية عن ثلاثة قرارات جديدة تشمل كافة الجهات الاتحادية في الدولة وذلك في إطار التزامها بمواصلة تنفيذ مشروع مراجعة وتخفيض الرسوم الاتحادية، وانطلاقاً من جهودها الرامية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة الأعمال بالدولة.
أعلنت شرطة عجمان اليوم السبت ربط خدماتها الرقمية ببوابة عجمان للدفع الذكي التي تقدم خيارات وقنوات دفع متعددة ومنتشرة في جميع أنحاء الإمارات.
أعلن حاكم ولاية جورجيا الأمريكية بريان كيمب حالة الطوارئ في مقاطعة فولتون بالولاية، وتحريك 500 من أفراد قوات الحرس الوطني، في مواجهة الاحتجاجات الجارية على وفاة جورج فلويد
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت عن تخفيض رسوم القيد في سجل الموردين والمقاولين الاتحادي لدى كل من وزارة المالية
يبدأ حاملو الإقامات السارية الموجودون خارج الإمارات العودة إلى الدولة اعتباراً من بعد غدٍ الاثنين الموافق أول يونيو.يأتي ذلك استجابة من الجهات المعنية في دولة الإمارات.
نشرت وزارة التربية والتعليم جداول تطبيق الاختبار المركزي للصفوف من 4 إلى 12 لمدارس التعليم العام "الحكومية" والمدارس "الخاصة" التي تطبق منهاج الوزارة .
قال الطيار رشدى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر الطيران، إن الشركة مستعدة لإعادة تشغيل رحلات الطيران الدولية المنتظمة، وفى انتظار قرار الحكومة بالموافقة.
تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية بصورة شبه جماعية، أمس، تحت وطأة تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين واستسلمت المؤشرات لمخاوف من تأجج الأزمة.
ارتفعت أسعار الذهب أمس بدعم من استمرار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
يبدأ حاملو الإقامات السارية الموجودون خارج الإمارات العودة إلى الدولة اعتباراً من بعد غدٍ الاثنين الموافق أول يونيو.يأتي ذلك استجابة من الجهات المعنية في دولة الإمارات.
أصبحت البرازيل الخامسة بين الدول التي سجّلت أعلى معدّلات وفيّات جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، إذ أحصت ما مجموعه 27,878
مفتش في «اقتصادية دبي» يتفقد أحد المتاجر، في إطار عمليات التفتيش الميداني التي تجريها الدائرة بهدف تعزيز ثقة المستهلكين
وافقت الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض، أمس، رسمياً على تأجيل موعد «إكسبو 2020 دبي» لمدة عام.
فتحت الحدائق الكبرى والشواطئ في دبي أبوابها أمام الزائرين، أمس، مشددة على وجوب اتباع الإجراءات الوقائية، والالتزام بالتدابير الاحترازية والحفاظ على التباعد الجسدي للحد من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».
دفعت تداعيات جائحة «كورونا» طالبتين من كلية الدار الجامعية في عجمان إلى ابتكار روبوت ذكي يمكنه مساعدة المتسوقين في مراكز التسوق، والهايبرماركت.
حذّر مختصون من دورات تدريبية تقدَّم «عن بُعد» عبر مراكز غير معتمدة لدى الجهات الرسمية، ومن خلال أشخاص ينتحلون صفة مدربين، مستغلين أزمة «كورونا» في الترويج لأنفسهم بمواقع التواصل الاجتماعي.
قال المركز الوطني للأرصاد إن خرائط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية تشير الى وجود منخفض جوي متمركز على جنوب غرب بحر العرب على بعد 100 كم من صلالة
أكد تقرير صادر أمس من البنك الدولي أن الإمارات تحقق أداءً فائقاً على صعيد الطاقة المستدامة، وهو أحد الأهداف الــ 17
أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي: السماح لجميع أفراد المجتمع بممارسة الرياضة في دبي من بعد صلاة
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب نهاية علاقة واشنطن مع منظمة الصحة العالمية. وقال إن "الصين انتهكت حقوق الملكية
سجلت مصر اليوم الجمعة 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و34 حالة وفاة في أعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات منذ بدء تفشي الوباء
أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي «بروتوكول العودة للعمل » والذي يتضمن إرشادات وإجراءات احترازية لسلامة الموظفين والمتعاملين.
أقرت الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض رسمياً تغيير موعد «اكسبو 2020 دبي» لمدة سنة.
تواصل ثلاث مدن سعودية، وهي «الرياض ومكة وجدة» تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من كورونا.
استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجماته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة بعد أن وضع الموقع علامة تحذير على إحدى تغريدات ترامب باعتبار أنها انتهكت قواعد الموقع التي تناهض تشجيع وتمجيد العنف.
ذكرت وزارة السياحة اليونانية في بيان أنه سوف يتم السماح للسائحين من 29 دولة بدخول أثينا وثيسالونيكي جوا بدءا من 15 يونيو.
دشنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف محطة "شوبا" الإسعافية الجديدة في منطقة "ند الشبا"، وذلك ضمن خطتها لنشر المحطات الإسعافية في مناطق ومدن إمارة دبي تحقيقاً لأهدافها
قررت وزارتا الصحة ووقاية المجتمع والداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تعديل برنامج التعقيم الوطني ليصبح من الـعاشرة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم الجمعة انها أجرت أكثر من 36 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وكشفت عن 638 إصابة جديدة بفيروس كورونا و412 حالة شفاء وحالتي وفاة.
ألقت شرطة مدينة منيابوليس الأمريكية القبض على مراسل شبكة سي.إن.إن أثناء تغطية حية للاحتجاجات في المدينة دون ذكر أي سبب واقتادته بعيدا مع ثلاثة من زملائه بعد وضع القيود في أيديهم.
كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، عن إجراءات الوزارة بشأن تقديم العلاج المنزلي للمصابين بفيروس كورونا (كوفيد_19).
سجلت روسيا 232 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية في أعلى معدل يومي منذ بدء تفشي الوباء.
سجلت سلطنة عمان 811 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 315 لعمانيين و496 لمقيمين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 9820 و40 وفاة.
أفادت وكالة الأنباء المغربية، يوم الجمعة، أن الوزير الأول الأسبق للبلاد والسياسي اليساري، عبد الرحمن اليوسفي، توفي عن عمر يناهز 97 عاما، بعد معاناة مع المرض، وفقا لـ "سكاي نيوز عربية".
اتهم موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بتمجيد العنف" وألحق بتغريدة له تتعلق بالاضطرابات في منيابوليس تنبيهاً يفيد بأن الموقع يخلي مسؤوليته عن التغريدة التي قال إنها تنتهك قواعده.
أطلق المجلس العالمي للسفر والسياحة، اليوم، المرحلة الثانية من التدابير اللازمة لإعادة بناء الثقة للمسافرين حول العالم وتشجيع عودة السفر والتي تتضمن بروتوكولات السفر الآمن لشركات الطيران والمطارات ومنظمي الرحلات السياحية.
قالت «ميد» إن دبي ستكون موضع أنظار العالم بعد «كورونا» فيما ستكون العديد من المدن العالمية الخاسر الأكبر.
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن شروط التوسّع في افتتاح الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، والإيذان باستئناف الأعمال
تضاربت الأنباء حول فتح شركة "مصر للطيران" باب الحجوزات أمام عملائها لحجز الرحلات الدولية المنتظمة بدءا من يوم 5 يونيو المقبل.
تنتهي اليوم فترة تصويت الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض على تأجيل إكسبو دبي إلى الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.
طلبت هونغ كونغ من الولايات المتحدة البقاء بمنأى عن الجدال الداخلي بشأن قوانين الأمن القومي الجديدة التي ستفرضها الصين، وحذرت من أن سحب الوضع الخاص الذي تحظى به المدينة بموجب القانون الأمريكي قد يحدث أثرا معاكسا على اقتصاد الولايات المتحدة.
استدعى حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية الحرس الوطني أمس الخميس للمساعدة في استعادة الأمن بعد احتجاجات عنيفة على مدى يومين في مدينة منيابوليس.
قالت السلطات الصحية بالصين اليوم الجمعة إنها لم تسجل أية إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي يوم أمس الخميس.
شهدت مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية عمليات نهب ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن لليلة الثانية على التوالي، بعدما أدى موت رجل أسود خلال توقيفه بعنف من قبل شرطيين إلى حالة غضب ودعوات إلى تحقيق العدالة.
قتل ضابط سوداني برتبة نقيب في اشتباك مع ميليشيا إثيوبية أمس الخميس في منطقة على الحدود بين السودان وإثيوبيا، وفق ما أعلن الجيش السوداني.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن إدارة أزمة «كورونا» عززت ريادة الإمارات في التعامل بجدية ومنهجية.
تنتهي اليوم فترة تصويت الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض على تأجيل إكسبو دبي إلى الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.
تبدأ دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد المقبل، مرحلة جديدة من التعايش مع جائحة فيروس «كوفيد - 19»، إذ يبدأ العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بنسبة 30%.
قالت «ميد» إن دبي ستكون موضع أنظار العالم بعد «كورونا» فيما ستكون العديد من المدن العالمية الخاسر الأكبر.
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أمرا تنفيذيا يقول إنه سيعمل على تنظيم جهود شركات التواصل الاجتماعي لضبط المحتوى على منصاتها.
أعلنت بلدية دبي عن إعادة افتتاح الحدائق الكبرى وبرواز دبي اعتباراً من اليوم "الجمعة" أمام الجمهور، وتشدد على وجوب اتباع الإجراءات والإرشادات الوقائية اللازمة
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ان منهجية الإمارات، في التعامل مع جائعة كورونا أصبحت سمة، فالقيادة المتابعة والموجهة
عقد مجلس الوزراء الكويتي مؤتمراً صحفياً شارك فيه الرئيس الشيخ صباح الخالد بمشاركة وزيري الداخلية والصحة
سهلت دولة الإمارات في إطار جهودها الإنسانية المستمرة.. عودة 100 من رعايا الجمهورية اليمينة الشقيقة إلى بلادهم اليوم.
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي،
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على موقع «تويتر» يوم الخميس، اتهامه الصين بالتسبب في جائحة كورونا،
أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كردستان العراق، لدعمه في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية لوكالة الانباء السعودية أنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، أن أعداء الوطن من المتربصين يحاولون التشكيك فيما تقوم الدولة
أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1644 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، كما تم تسجيل 3531 حالة تعاف جديدة من
تنتهي غداً الجمعة مهلة تصويت الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض على تأجيل إكسبو دبي إلى الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، ومن المتوقع أن يصدر غداً أيضاً القرار الرسمي للتأجيل بعد اكتمال عملية التصويت.
تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ و المخالطين لهم ..
أعلنت مجموعة وكلاء السفر والسياحة في دبي، عن اجتماع اللجنة التنفيذية الجديدة للمجموعة بهدف إدارة عودة شركات السفر للعمل بشكل طبيعي بعد انتهاء أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد -19".
من المتوقع أن يتبنى البرلمان الصيني قانون الأمن القومي المثير للجدل لهونغ كونغ اليوم الخميس، في خطوة أثارت احتجاجات في المدينة وانتقادات من الولايات المتحدة.
تجري شركة صناعة السيارات الأمريكية فورود موتور اختبارات لبرنامج كمبيوتر جديد في سيارات الشرطة يمكنه رفع درجة حرارة قمرة السيارة إلى 133 درجة فهرنهايت بما يكفي لتدمير فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
قال بي أر شيتي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية، المثقلة بالديون، إن تجميد حساباته المصرفية مع أفراد عائلته، بجانب حسابات الشركات التي يمتلك فيها حصصاً، أدي إلى عجز بعض الشركات التابعة للمجموعة عن دفع أجور الموظفين في الإمارات.
قال مسؤولون بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع اليوم الخميس أمرا تنفيذيا يتعلق بشركات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن هدد بإغلاق مواقع إلكترونية اتهمها بإسكات الأصوات المحافظة.
تبذل الجهات المختصة بالدولة جهوداً لافتة لمواجهة ظاهرة «التفحيط»، لما تشكله من قلق على الصعيدين الاجتماعي والأمني، فتكثّف الدوريات المرورية في المناطق التي تكثر فيها هذه الممارسات وتنظم العديد من حملات التوعية بهذا الخصوص.
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم (14) لسنة 2020، بشأن إنشاء مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال مخاطبته، عبر الاتصال المرئي.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة دبي تسير وفق النهج الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
عقدت حكومة الإمارات أمس، الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي، للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد في الدولة.
تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة المئة ألف أمس الأربعاء حتى مع انخفاض متوسط العدد اليومي لحالات الوفاة وعودة المتاجر للعمل وخروج الأمريكيين من العزل العام على مستوى البلاد.
اضطرت شركة سبيس إكس الخاصة المصنعة للصواريخ والمملوكة للملياردير إيلون ماسك لتأجيل إطلاق كبسولة من فلوريدا تقل رائدي فضاء أمريكيين إلى المحطة الفضائية الدولية أمس الأربعاء بسبب الطقس السيىء.
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 31 مايو 2020.
اضطرت شركة سبيس إكس الخاصة المصنعة للصواريخ والمملوكة للملياردير إيلون ماسك لتأجيل إطلاق كبسولة من فلوريدا تقل رائدي فضاء أمريكيين إلى المحطة الفضائية الدولية أمس الأربعاء بسبب الطقس السيىء.
في هذا الفيديو الذي أعدته الجهات المعنية في حكومة دبي ، تتعرفون على الإجراءات الاحترازية والوقائية الالزامية التي ينبغي
أعلنت النيابة العامة السودانية اليوم الأربعاء إصابة ثلاثة من كبار مساعدي الرئيس السابق عمر البشير الموجودين في السجن، بفيروس كورونا.
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الأربعاء تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 19 حالة جديدة.
أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت اليوم ، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية وذلك
عقدت حكومة الإمارات اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس
توقّعت مصادر يمنية إعلان المبعوث الدولي، مارتن غريفيث، التوصّل إلى اتفاق بوقف لإطلاق النار بين الشرعية وميليشيا الحوثي خلال الأيام القليلة المقبلة، برغم التصعيد الميداني الذي تنتهجه الميليشيا،
تمكنت الفرق المختصة بإدارة شرطة المنطقة الشرقية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بمساندة شرطة ابوظبي ودبي ، وبمشاركة المركز الوطني للبحث والإنقاذ، الدفاع المدني، وإنقاذ الامارات
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قراراً بتشكيل مجلس إدارة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة برئاسة خالد بن محمد بن زايد.
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2013 بشأن سوق أبوظبي العالمي.
تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قبل ظهر اليوم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة الجدد
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار عودة العمل في دوائر حكومة دبي بنسبة 50%.
ارتفع إجمالي أصول البنوك الوطنية في دولة الإمارات إلى 2.751 تريليون درهم تقريبا بزيادة نسبتها نحو 1% وقيمتها نحو 22 مليار درهم خلال شهر أبريل من العام 2020 مقارنة مع مارس من العام ذاته وذلك بحسب أحدث البيانات الصادرة اليوم عن مصرف الإمارات المركزي.
أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن إطلاق جائزة لتكريم "أفضل الممارسات المبتكرة في مواجهة جائحة كوفيد-19"
أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في أبوظبي عن قيام شركة مصر للطيران بتسيير رحلة استثنائية غدا الخميس من أبوظبي لمرسي علم.
عثر المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع شرطة الشارقة على باقي المفقودين الأربعة الآخرين الذين وافتهم المنية في وادي الحلو من أصل 7 أشخاص،
ألغت الحكومة الفرنسية التدابير الاستثنائية التي كانت تجيز استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج المصابين بوباء كوفيد-19 في المستشفى..
توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الإمارات نمواً اقتصادياً إيجابياً في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 3.3 % لعام 2021.
أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني عن تمديد التأشيرات
سمحت اقتصادية دبي لمجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية بمعاودة العمل ابتداءً من اليوم بنسبة %50 من الطاقة الاستيعابية
على مدى 65 دقيقة اعترضت طائرتان مقاتلاتان روسيتان طائرة P-8A تابعة للبحرية الأمريكية فوق البحر الابيض المتوسط وفق ما
أضاف تويتر الثلاثاء إلى تغريدتين نشرهما الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبارة "تحقّقوا من الوقائع"، في سابقة من نوعها أراد
أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني عن تمديد التأشيرات
تقرر فتح المسرح الروماني المدرج التاريخي «كولوسيوم» في روما، وهو أحد معالم الجذب السياحي الأكثر شهرة في إيطاليا، في الأول من يونيو بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من الإغلاق بسبب جائحة كورونا.
أسفرت عملية البحث التي أطلقتها إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، والجهود الكبيرة التي بذلتها
أكمل قطاع الطيران في دبي كافة الاستعدادات اللازمة لاستئناف نشاطه المعهود، بعد أن اتخذ كافة الإجراءات والتدابير التي
أعلنت هيئة الطيران المدني في السعودية استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة ابتداءً من الأحد 31 مايو 2020م وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية.
تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى سالومي زورابيشفيلي رئيسة جورجيا
قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي إنه ينبغي أن تظل المدارس مغلقة لحين إعداد لقاح لفيروس كورونا.
كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية المهندس أحمد الراجحي أن عودة موظفي القطاع العام ستكون
حددت منظمة الصحة العالمية قارتين في العالم كأحدث بؤرتين لفيروس «كورونا» بعد تراجع الوباء في آسيا وأوروبا.
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية أنه تم رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض بمساجد وجوامع المملكة،
حددت بلدية دبي الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمرحلة إعادة فتح مواقع التسلية والترفيه والفعاليات السياحية الخارجية في 12 موقعاً
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية تسجيل 1931 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.
رفعت اقتصادية دبي سقف التشغيل لقطاع تجارة التجزئة والجملة إلى 70 % وذلك عملاً بقرار استئناف الأنشطة الاقتصادية ابتداءً من يوم الغد الأربعاء 27 مايو
أعلنت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، عن إعادة افتتاح "ڤوكس سينما"، و"سكي دبي"، و"دريم سكيب" و"ماجيك بلانيت" في دبي.
أصدرت اقتصادية دبي تعميماً شاملاً لبروتوكولات استئناف الأنشطة الاقتصادية ابتداءاً من يوم غد، ويتضمن التعميم تحديثات
أصدر مجلس دبي الرياضي قرار عودة النشاط الرياضي بمراكز تدريب اللياقة البدنية والاكاديميات في إمارة دبي، وفقاً للضوابط الصادرة عن اللجنة العليا للأزمات والكوارث
حلت دبي في المركز الأول إقليميا والـ 5 عالميا في قائمة أفضل 100 مدينة المعروفة عالميا بفرصها الاقتصادية والتعليمية والطموحة، لإدارة اقتصاد ما بعد " كوفيد 19"..
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ والمخالطين لهم وعزلهم،
استقال وزير في الحكومة البريطانية الثلاثاء لتشكيكه بالتبريرات التي منحها دومينيك كامينغز، مستشار رئيس الوزراء بوريس جونسون، حول خرقه تدابير العزل.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة سالومي زورابيشفيلي رئيسة جورجيا، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
أصدر المملكة العربية السعودية ، التفاصيل الكاملة لخطة العودة إلى الحياة الطبيعية في البلاد. وقال مصدر مسؤول في وزارة
قالت الحكومة اليابانية في وقت متأخر من يوم الاثنين، إنها لن ترخص لعقار "أفيغان" من إنتاج شركة "فوجي فيلم هولدينغز كورب"
أعلن رئيس الوزراء في لوكسمبورغ أن الدولة الأوروبية الصغيرة ستخفف القيود المفروضة منذ أكثر من شهرين، للحد من تفشي الفيروس.
ذكرت شركة " نوفافاكس" الأمريكية يوم الاثنين أنها بدأت المرحلة الأولى من تجربة سريرية للقاح لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن النتائج الأولية لتلك التجارب ستظهر في يوليو المقبل.
أكد خبراء أن القطاع الفندقي في الإمارات، أكمل استعداداته لمرحلة ما بعد «كورونا»، من خلال تجهيز الأنظمة الرقمية التي تضمن تقليل الاحتكاك بالنزلاء، إلى حده الأدنى.
ذكرت وكالة الأنباء السعودية صباح اليوم الثلاثاء أن المملكة ستعدل أوقات حظر التجول هذا الأسبوع وستعود بعض النشاطات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
أفادت وزارة الصحة في البرازيل أن عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد كانت أعلى من الوفيات في الولايات المتحدة
قالت الحكومة اليابانية في وقت متأخر من يوم الاثنين، إنها لن ترخص لعقار "أفيغان" من إنتاج شركة "فوجي فيلم هولدينغز كورب"
قال علماء ألمان إن المسحات التي تؤخذ من الفم أو الأنف أو البلعوم لا تُثبت دائما الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلن سمو الشيخ
جددت الإمارات دعواتها إلى العالم بضرورة التضامن لمواجهة الأزمة الصحية العالمية وتداعياتها، مؤكدة أنه في ظل الجائحة لن
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من
طالب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة
في ظاهرة فلكية تتكرر مرتين سنوياً تتعامد الشمس على الكعبة حين يتساوى ميل الشمس مع خط عرض الكعبة الجغرافي
أكد اللواء عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لامن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، بأنه تم إعادة ضبط أجهزة
عقدت حكومة الإمارات اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، تحدثت خلالها الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، عن مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس.
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
عقدت حكومة الإمارات اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس
ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي اجتماعاً عن بُعد للجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي،
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية ، إصابة 291 من الاطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل، من بينهم 69 طبيباً وطبيبة،
واحة "عين خت" الطبيعية من أهم مظاهر الطبيعة في إمارة راس الخيمة ومن أشهر مناطقها وفيها منتجع صحي مليء بالينابيع
شهدت مناطق متفرقة من الإمارات اليوم الاثنين سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة.
بدأت دول عدة بتخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضها تفشي فيروس كورنا الجديد خلال الشهور الماضية، حيث عادت بعض المرافق للعمل تدريجيا، فيما فتحت بعضها الآخر الأجواء وسمحت بلدان لمواطنيها بالخروج إلى المتنزهات والشواطئ.
أعلن متحدث باسم وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل 2235 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.
اعتمدت الناقلات الوطنية تواريخ جديدة لاحتمالية اسئناف حركة السفر والنقل الجوي، حيث قامت باعادة هيكلة جداول حجوزاتها على مواقعها الالكترونية
عبرت سفينة الحاويات العملاقة HMM ALGECIRAS، والتي تعد أكبر سفينة حاويات في العالم، قناة السويس، في أولى رحلاتها البحرية.
منذ الاعتداء في منتصف مايو على عيادة للتوليد في كابول حيث جاءت زيا غول لتضع طفلتها، لم تعد المرأة تعرف النوم.
أعلنت "مبادلة للعقارات والبنية التحتية"، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، صندوق الاستثمار السيادي التابع لحكومة أبوظبي، عن خطة إعفاء من الإيجارات لمستأجري وحدات التجزئة بمركز التسوق "الغاليريا جزيرة الماريه".
ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة
تخطط الصين لإطلاق مهمة إلى المريخ في يوليو تشمل إنزال روبوت يتم التحكم فيه عن بعد على سطح الكوكب الأحمر، وفق ما أعلنت الشركة المسؤولة عن المشروع.
قررت حكومة الإمارات السماح بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة بموجب تأشيرة دخول للمقيمين وذلك اعتبارا
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
احتفل العالم الإسلامي، أمس، بعيد الفطر المبارك، في ظل تفشي جائحة «كورونا» في أنحاء العالم كافة، إذ فرض الوباء نفسه على عادات العيد.
طالب أطباء في هيئة الصحة في دبي، شركات الأغذية، خاصة محلات السوبر ماركت والبقالات والمطاعم، بضرورة فحص عمال التوصيل للمنازل يومياً، والتأكد من التزامهم بالمعايير والاشتراطات الصحية للنظافة.
من مختبرات الأبحاث إلى اقتناء المعدات الأكثر تطوّراً والتطبيقات عبر الهواتف الذكية، يتيح وباء كورونا المستجد «كوفيد 19» لإمارة دبي استعراض واستخدام آخر تطوراتها العلمية والتكنولوجية لاحتواء الفيروس وتقديم نفسها نموذجاً في إدارة الأزمة.
تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ثمن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي جهود الجنود المجهولين في المرافق الأمنية والخدمية وما يقدمونه من عمل وطني جليل.
رصدت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار 107 محفزات اقتصادية من جهات وهيئات حكومية ومناطق حرة في إمارة دبي وعلى المستوى الاتحادي.
احتفل العالم الإسلامي، أمس، بعيد الفطر المبارك، في ظل تفشي جائحة «كورونا» في أنحاء العالم كافة، إذ فرض الوباء نفسه على عادات العيد.
لم يسجل لومباردي، الإقليم الأكثر تضررا بفيروس كورونا في إيطاليا، وبؤرة تفشي الوباء في البلاد، للمرة الأولى أية حالات وفيات أمس الأحد بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 3ر1% مقارنة بنفس التوقيت من يوم أول أمس إلى 63ر1 مليون إصابة حتى الساعة 0156 مساء بتوقيت نيويورك.
أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أنه يرى الأمل في قادم الأيام في ظل تفشي جائحة كورونا.
أعلنت مصر اليوم الأحد تسجيل 752 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ارتفاعا من 727 حالة في اليوم السابق. لكن العدد المسجل اليوم يقل عن الذروة التي وصلت إليها الإصابات يوم الجمعة وبلغت 783 .
تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التهاني وأطيب التمنيات
احتفل مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، بحلول عيد الفطر عبر لوحة ضوئية خاصة كست واجهة برج خليفة
انتظر الناس، وبفارغ الصبر، حلول فصل الصيف.. لقد اشتاق جلهم للسفر، وتمضية الإجازات في مكان ما، إلّا أنّ فيروس «كورونا»
أطلق الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم، آلية الإفراج عن نحو ألفي معتقل من حركة طالبان، في «بادرة حسن نية»، رداً على
قتل خمسة أشخاص على الأقل واصيب عشرون بينهم نساء وأطفال في انفجار اليوم " الاحد" في بيداوة التي تبعد حوالى 250 كلم شمال غرب مقديشو
عندما اهتزت الطائرة بعنف، اعتقد محمد الزبير أنه مطب هوائي، ثم جاء الطيار إلى نظام الاتصال الداخلي ليحذر من أن الهبوط قد يكون "مزعجًا".
كشفت بيانات لشركة فلاي دبي، عن أن الرحلات المنتظمة للناقلة ستصبح متاحة للحجز من المسافرين اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 5 يونيو المقبل.
أودى فيروس كورونا المستجد بأكثر من 342 ألف شخص في العالم، في ما يأتي آخر مستجدات انتشاره والتدابير والأحداث المحيطة به.
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم "الاحد" خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا عن تسجيل (2399) إصابة جديدة
من مختبرات الأبحاث، إلى اقتناء المعدات الأكثر تطوّراً والتطبيقات عبر الهواتف الذكية، يتيح وباء كورونا المستجد «كوفيد 19» لإمارة دبي استعراض واستخدام آخر تطوراتها العلمية
حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل بشأن انتقال فيروس كورونا المستجد عبر المواد الغذائية وأغلفتها.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن المكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي اليوم بين أكثر مدن العالم أمناً وأماناً ليست وليدة الصدفة ولكنها ثمرة جهود مخلصة تواصل الليل بالنهار وتقدم أسمى صور الانتماء للوطن والتفاني في خدمته.
أعلنت سلطنة عمان عن تسجيل 513 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا منها 179 حالة لعمانيين، و 334 حالة لغير عمانيين.
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
قال مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا اليوم الأحد إن البلاد سجلت 153 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أعلى حصيلة وفيات يومية خلال الوباء، ما يرفع العدد الإجمالي للمتوفين بالوباء إلى 3541.
حذّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأحد من أن الصين والولايات المتحدة تقتربان من "حافة حرب باردة جديدة"، معبراً عن أسفه
تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.
هنأ الأمين العام للأمم المتحدة المسلمين حول العالم بحلول عيد الفطر.
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا 431 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 178281 حالة.
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعبنا وشعوبنا الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.
تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحاديث الودية مع سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين خلال اتصال مرئي.
مشاركة فرحة العيد لم تغب رغم أنها اختلفت، ولم تبقَ «عيدية» عيد الفطر كسابق عهدها مقتصرة على الدراهم الجديدة من فئات متنوعة، إذ تطغى الهدايا الإلكترونية حالياً ولاسيما في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية المطبقة لمقاومة تفشي جائحة «كورونا».
حملت ليلة عيد الفطر بشرى سعيدة لأهل الإمارات، حيث تجاوز إجمالي المتعافين من فيروس «كورونا» المستجد 50.5 % من إجمالي الإصابات.
تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم.. أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 39 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كلمة للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين في كل مكان، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ترجل خلفان بن سندية المنصوري أحد أعضاء لجنة تحكيم برنامج «الشارة» الذي يعرض على تلفزيون أبوظبي، قبل يوم واحد من العيد.
جعلت الجغرافيا، من اليونان، بوابة يعبر منها اللاجئون ممن اكتووا بلهيب الحروب، إلى قارة أوروبا، فيما تعد جزرها المنتشرة على شواطئ البحر، مركزاً لمخيّمات مكتظة،
أقر وزير الصحة السوداني، أكرم علي التوم، ببعض التقصير الذي شاب تطبيق القوات النظامية والولايات والسلطات المحلية، للإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى مواجهة فيروس «كورونا» في البلاد.
لطالما أكدت الدراسات أن فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) يمكن أن يبقى على بعض أسطح المواد لفترات تتراوح بين ساعات وبضعة أيام،
تقدمت دولة الإمارات بخالص العزاء إلى جمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعبا في ضحايا تحطم طائرة الركاب في مدينة كراتشي الباكستانية، والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تعزية إلى
اتهم قطاع السياحة في ألمانيا الحكومة الاتحادية بالتخلي عنه بشكل كبير في ظل أزمة كورونا التي أثرت بقوة في القطاع.
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 2442 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.
كشف محمد علي راشد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أن إجمالي عدد شكاوى المستهلكين التي حلتها اقتصادية دبي خلال شهر رمضان،
أكد وزراء ومسؤولون أن حديث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للمواطنين والمقيمين يحمل رسائل ملهمة
قتل 21 ارهابياً في اشتباكات مع الشرطة المصرية في شمال سيناء ، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية السبت.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ان عيد الفطر هذا العام مختلف عن كل الأعوام،
أعلنت روسيا "السبت" عن تسجيل 9434 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن قائمة تضم 33 تطبيقا رقميا في دولة الإمارات لمشاركة فرحة العيد عن بعد
أبدى مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، تفاؤله الحذر حول النتائج التي توصلت إليها شركة «موديرنا» في إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
تصدّرت الإمارات دول الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤشر أفضل الدول لمباشرة العمل في 2020، وفق ما نشرته مجلة «سيو وورلد»، فيما تفوقت عالمياً على دول عريقة عدة،
ارتفع عدد الضحايا جراء تحطم طائرة ايرباص ايه-320 "الجمعة" فوق حي سكني في كراتشي كبرى مدن جنوب باكستان، إلى 97 قتيلا
أعلنت شركة تأجير السيارات الأمريكية "هيرتز" أمس الجمعة إنها تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها بعد التراجع الكبير في المبيعات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).
لم تعلن الصين اليوم "السبت" أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، للمرة الأولى منذ أن بدأت البلاد بنشر البيانات حول الوباء في يناير.
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم "السبت" عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بتخصيص 3000 قطعة أرض، وقروض سكنية للمواطنين.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.
أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أن إرساء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي».
حرصت مراكز التسوق في دبي على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الصادرة بهدف حماية الصحة والسلامة العامة.
من أهرام الجيزة وتمثال أبو الهول، إلى الأعمدة الكبرى في الكرنك. قد تبدو هذه الصور قديمة وليست واضحة مثل الصور الحديثة في القرن الحادي والعشرين، ولكن البعض قد يرى أنها تحمل طابعاً أكثر جاذبية، وذلك بسبب توثيقها في زمنٍ مشوق شهد بدايات التصوير الفوتوغرافي في مصر منذ 200 عام تقريباً.
أعلنت الشرطة السودانية أمس الجمعة أن ما لا يقل عن 59 شخصا قتلوا عندما اصطدمت شاحنتان بولاية شمال دارفور السودانية.
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله.
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم (15) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة
لا يقتصر تأثير وباء «كورونا» على الكبار فقط. فالأطفال أيضاً يعانون، وربما بصورة أكثر، فهم في عمر التحرر والانطلاق، يجدون أنفسهم مقيدين بإجراءات تحرمهم من التمتع بطفولتهم.
هنأ أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر السعيد.
أكد تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، أن الناقلة تخطط لاستخدام أسطولها بالكامل، بما في ذلك طائراتها العملاقة من طراز «إيرباص أيه 380»، بحلول صيف 2022، استناداً إلى توقعات مفادها أن حركة السفر الجوي العالمية ستتعافي في غضون عامين من الآن. وأكد أن السيناريو المتفائل هو الذي يحرك طيران الإمارات فيما تفعله الآن.
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي بتخصيص 3000 قطعة
أعلنت قبل قليل، لجنة تحري رؤية هلال شهر شوال أن يوم غد السبت هو المتمم لشهر رمضان المبارك وأن الأحد هو أول أيام شوال .
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جداول الحصص الدراسية المقررة لما بعد شهر رمضان المبارك لطلبة المدارس الحكومية،
أكد حمد الجنيبي، سفير الإمارات لدى السودان، أن المتابعة والرعاية الكريمة التي حظيت بها الأسرة السودانية المكلومة التي فقدت الأب والأم في الإمارات
قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن فيروس كورونا عند درجات الحرارة العالية قد يكون غير نشط ويصبح
اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، على
أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للأزمات والكوارث في دبي، أن إرساء صاحب السمو الشيخ
أعلنت وزارة الصحةالسعودية اليوم عن تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس "كورونا". وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد
أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى أفغانستان، لدعمها في الحد من انتشار
بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان هيئة الأعمال الخيرية تتفقد الاطفال السودانيين الذين فقدوا أبويهم جراء تأثرهما بمضاعفات فايروس كرونا المستجد كوفيد 19.
ذكرت مصادر بهيئة الطيران المدني الباكستانية أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية الدولية في طريقها من لاهور إلى كراتشي تحطمت في المنطقة القريبة من مطار جناح الدولي اليوم الجمعة،بحسب قناة"جيو نيوز"الباكستانية
استضافت دولة الإمارات اجتماع لجنة كبار المسؤولين للدول الأعضاء في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي "أيورا"، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي لبحث سبل توحيد الجهود الإقليمية للتصدي لمخاطر وباء كورونا
سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 6088 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 118447 إصابة.
أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم "الجمعة" عن تسجيل 150 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الوباء
قررت السلطات التونسية إعادة فتح المساجد وكل أماكن العبادة والمقاهي والمطاعم والفنادق في الرابع من يونيو بعد أكثر من شهرين من الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد.
سجلت الولايات المتحدة 1255 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز مساء الخميس.
أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم "الجمعة" عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، بعدما كانت قد سجلت حالتين يوم الأربعاء.
زادت الصين من ميزانية الدفاع الوطني بنسبة 6.6 بالمئة في العام 2020، وهو أدنى معدل منذ سنوات، حيث يتعثر اقتصاد البلاد وسط جائحة فيروس كورونا.
أعلنت مصر أمس الخميس موافقتها على استئناف التفاوض مع السودان وإثيبوبيا حول سد النهضة الاثيوبي الذي يشكل مصدر توترات في المنطقة.
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة إلى المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات.
كشف مسؤولون في دبي عن أن مؤسسات الإمارة، وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
حققت الإمارات إنجازاً علمياً عالمياً، إذ نجح فريق أطباء في مستشفى راشد بدبي في إجراء عملية وقف نزيف بالمخ لمريض عمره 36 سنة يعاني إصابة بفيروس «كورونا».
كشفت «طيران الإمارات» النقاب عن عدة تدابير وإجراءات إضافية من شأنها إرساء معايير مبتكرة للصحة والسلامة على مستوى الصناعة في الأجواء وعلى الأرض.
خطط طموحة أعدتها الإمارات لمرحلة ما بعد «كورونا» معتمدة على الإبداع والابتكار وتسخير التكنولوجيا المتطورة.
رصدت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار 107 محفزات اقتصادية من جهات وهيئات حكومية ومناطق حرة في إمارة دبي وعلى المستوى الاتحادي، وتأتي هذه المحفزات ضمن مجموعة التدابير الاقتصادية الحكومية لمواجهة تفشي جائحة "كوفيد 19". وتشمل 60 محفزاً على المستوى المحلي في إمارة دبي بالإضافة إلى 47 محفزاً على المستوى الاتحادي.
حققت الإمارات إنجازاً علمياً عالمياً جديداً، إذ نجح أطباء في مستشفى راشد بدبي في إجراء عملية وقف نزيف بالمخ لمريض عمره 36 سنة يعاني إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
حذَّر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، سبع فئات كونهم من الحالات الأكثر خطرًا حال إصابتهم بفيروس كورونا
نظّم المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم (الخميس) بالتعاون مع تلفزيون دبي مؤتمراً صحافياً عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن الولايات المتحدة سترد بقوة إذا واصلت الصين خططها لفرض تشريع جديد للأمن القومي على هونج كونج بعد الاضطراب المطالب بالديمقراطية العام الماضي الذي شابه العنف.
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر
كشفت «طيران الإمارات» النقاب عن عدة تدابير وإجراءات إضافية من شأنها إرساء معايير مبتكرة للصحة والسلامة على مستوى الصناعة في الأجواء وعلى الأرض.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الإمارات ستبذل كل غال ونفيس ، مشيرا سموه إلى أن كل المتواجدين في الإمارات سواسية كأسنان المشط وسنكون أقوى وأفضل.
قال محمد علي البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، إن الاتحاد يتواصل في الوقت الراهن مع جميع الحكومات لوضع خارطة طريق تضمن الاعتراف المتبادل على الصعيد الدولي لجميع التدابير المتفق عليها لاستئناف السفر الدولي، حيث من المتوقع صدور الخارطة مع نهاية شهر مايو الجاري.
حددت القيادة العامة لشرطة دبي 6 مناطق في الإمارة لمدافع عيد الفطر السعيد وهي " مسجد زعبيل الكبير بمنطقة زعبيل وفندق اتلانتس في نخلة جميرا ومصلى العيد في ند الشبا والكرامة والبراحة وند الحمر " .
أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الخميس أن بلاده تجاوزت الجزء الأسوأ في حالة الطوارئ التي تسبب فيها فيروس كورونا (كوفيد19)،
أصدرت هيئة كبار العلماء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، فتوى عن حكم صلاة العيد مع وضع فيروس كورونا نظرا للظروف الحالية التي تمر بها الدولة.
استبعد بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، استئناف الرحلات الاعتيادية للركاب قريبا، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيعتمد على الاتفاقيات بين الدول والأوضاع بها في ضوء مستجدات التصدي لجائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، عن تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأربعاء . وأضاف متحدث
تواصل مرافق مبادلة للرعاية الصحية توحيد وتكثيف جهودها لدعم حكومة الإمارات في مواجهة فيروس «كوفيد ـ 19»، حيث أعلن مركز
أكدت مطارات دبي اليوم الخميس استعدادها وجهوزيتها لدعم استئناف العمليات المجدولة لطيران الإمارات عبر مطار دبي الدولي. مشيرة الى ان جميع الرحلات الجوية ستنطلق من المبنى3 في المطار.
كشفت طيران الإمارات النقاب عن عدة تدابير وإجراءات إضافية من شأنها إرساء معايير مبتكرة للصحة والسلامة على مستوى الصناعة في الأجواء وعلى الأرض.
أوضحت دبي للسياحة أن الإمارة اعتمدت مجموعة من التدابير الاحترازية في مختلف نقاط الجذب التي تستقطب الزوار والسكان على حدٍ سواء،
بحثت فرق الإنقاذ عن ناجين في شرق الهند وبنغلادش بعد يوم من مرور أقوى إعصار في أكثر من عشر سنوات مدمرا قرى ساحلية وجسورا ومقتلعا أعمدة الكهرباء.
أكدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) حرصها الكامل على توفير تجارب مميزة للزوار، في إطار حزمة من
أصبحت جامعة كمبردج البريطانية أمس، واحدة من أوائل الجامعات على مستوى العالم التي تعلن عن تقديم جميع محاضراتها في العام الدراسي المقبل على الإنترنت بسبب تفشي فيروس «كورونا».
قال عالم أمريكي كبير، الأربعاء، إنه يتعين على الحكومات ألا تعول على ظهور لقاح ناجح لكوفيد-19 قريبا حين تتخذ قراراتها بشأن تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الجائحة.
سجلت البرازيل نحو 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد لأول مرة، حسبما أعلنت السلطات الصحية يوم الأربعاء. وقالت
سجّلت الولايات المتّحدة 1561 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتجاوز بذلك
تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم خمسة ملايين شخص الأربعاء وسجلت أمريكا اللاتينية أكبر عدد
هز زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر فجر الخميس وسط البحر الأبيض المتوسط، حسبما أورد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد
عززت دبي إجراءاتها لتنشيط الحركة الاقتصادية من خلال خطوات مدروسة تجمع بين الافتتاح التدريجي للأنشطة التجارية والاقتصادية ومواصلة تحصين المجتمع وتعزيز الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة مساعدات تحتوي على 4 أطنان من الإمدادات الطبية إلى غامبيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».
تكفل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بكافة المصاريف المادية والتعليمية والاجتماعية للأيتام الستة من أسرة سودانية ورعايتهم.
أكد الدكتور أحمد الحداد، مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أن الاحتراس من فيروس كورونا والالتزام بالنظم الصحية والنصوص الشرعية.
أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، عن تجهيز أطول وأكبر حافلة إسعاف لديها لفحص فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وذلك في خطوة تهدف لمساعدة الجهات الصحية حال طلبها ذلك
نفى متحدث باسم دائرة السياحة والتسويق التجاري ما بثته "بلومبرغ" من مزاعم حول مستقبل القطاع الفندقي في دبي في ظل أزمة كوفيد-19.
نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع صحة ما ورد في أحد المقاطع التصويرية على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُشير فيه أحد الأفراد إلى عدم توافر الكمامات الطبية
حلت الإمارات في المركز 33 عالميا في مؤشر "المرونة العالمي 2020" السنوي، الذي أصدرته أمس FM Global، الأمريكية التي تعتبر من أكبر شركات التأمين على العقارات التجارية في العالم، هو الترتيب النهائي لما يقرب من 130 دولة بحسب مرونة بيئات أعمالها.
أعلن جهاز المخابرات العراقية اليوم إلقاء القبض على المرشح لخلافة زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي. وقالت
ردت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث باسم القطاع الصحي في الامارات خلال الاحاطة الاعلامية اليوم "الاربعاء" على تساؤل حول إمكانية انتقال فيروس كورونا "كوفيد19 "عبر مياه المسابح، حيث أوضحت أنه لا يوجد دليل على أن الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد19 يمكن أن ينتشر من خلال مياه حمامات السباحة أو أحواض الاستحمام أو المنتجعات الصحية.
أكد عبد الرحمن الشامسي، المتحدث الرسمي عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الشامسي بأن صلاة العيد ستقام في البيوت دون خطبة؛ فبعد الانتهاء من بث تكبيرات العيد
عقدت حكومة الإمارات اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة
تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أن "عدم كفاءة الصين" في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد تسببت"
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الأربعاء، عن خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الأربعاء، لاتفاق ودى بين مصر والسودان وإثيوبيا، وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث، بشأن سد النهضة الإثيوبي.
احتفل أطباء الإمارات المتطوعين في مستشفى الإمارات الميداني المتنقل لفحص وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»
أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي،تعميماً يقضي الاستمرار في تطبيق نظام العمل عن بعد، لموظفي هيئات ودوائر ومؤسسات
شددت رئيسة تايوان تساي إنغ-ون في خطاب بمناسبة تنصيبها وللاحتفال بنجاح الجزيرة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، الأربعاء..
أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت (شركة استثمار مغلقة)، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن مبادرة تخفيض الإيجار للمستأجرين الذين تأثروا بشدة من جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19).
ضخ القطاع المصرفي 7.9 مليار درهم قروضا جديدة في شرايين الاقتصاد الوطنى خلال شهر أبريل الماضي وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19 على القطاع المصرفي في الإمارات والعالم.
أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) عن استقالة صالح عبد الله العبدولي من منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة اعتباراً من 19 مايو 2020.
كشفت مذكرة مسربة لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، الثلاثاء، أن كبار المسؤولين في الوزارة يخططون لاحتمال أن يكون على الجيش التعامل مع جائحة فيروس كورونا حتى عام 2021.
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
توجه إيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا الصديقة، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «مسبار الأمل»
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن أزمة تفشي فيروس «كورونا» المستجد (
وجه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، بضرورة العمل على إعداد استراتيجية جديدة لإعلام دبي
احتفظ مطار دبي الدولي بصدارته لمطارات العالم في عدد المسافرين الدوليين خلال الفصل الأول من العام الجاري، خلال الربع
أرسلت دولة الإمارات إمدادات طبية عاجلة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لدعم الجهود الرامية إلى احتواء وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" والتخفيف من أثره على الشعب الفلسطيني.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في
وجه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام بضرورة العمل على إعداد استراتيجية جديدة لإعلام دبي خلال المرحلة المقبلة عملاً برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الثلاثاء عن تسجل 720 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى معدل يومي
جدد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الموقف الواضح لدولة الإمارات من الأزمة الليبية
أعلن مختبر " كوانت ليز" اليوم " الثلاثاء" ذراع البحث الطبية في "الشركة العالمية القابضة" IHC " المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تطوير أداة جديدة تتيح إجراء فحوص جماعية فائقة السرعة
بدأ رسميا العد التنازلي لإطلاق "مسبار الأمل" في مهمته التاريخية من المحطة الفضائية بجزيرة تانيغاشيما في اليابان وذلك تنفيذا للمخطط له ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ الذي يسير وفقا للجدول الزمني المعتمد
تسير وزارة الطيران المدنى المصرية اليوم الثلاثاء، ثلاث رحلات استثنائية إلى إمارة أبو ظبي لإعادة المصريين العالقين من الإمارات علي أن تعود الرحلات اليوم إلى مطار القاهرة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عن مصادر مصرية.
ألغت دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي كافة مخالفات وغرامات تأخير تجديد الرخص الاقتصادية بكافة اشكالها القانونية حتى يوم 16 مارس 2020
ارتفع اجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المالية التي قدمتها البنوك العاملة في دولة الإمارات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 93.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020 بزيادة قدرها 3.9 مليار درهم وبنمو نسبته 4.3% مقارنة مع 89.5 مليار درهم في الربع الأخير من العام 2019.
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
اتّهمت الصين الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بالتهرّب من مسؤولياته تجاه منظمة الصحة العالمية، بعدما هدد بالانسحاب من الهيئة الأممية.
أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن إضافة رحلات خاصة إلى 6 وجهات عالمية جديدة خلال شهري مايو ويونيو.
كشف تقرير طبي كوري جنوبي أن المرضى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، يكونون غير قادرين على نقل العدوى إلى آخرين، بعد أسابيع من تعافيهم من المرض.
تخطى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند 100 ألف اليوم الثلاثاء مع عدم ظهور أية دلالة تذكر على تراجع الزيادة في الإصابات الجديدة رغم العزل العام الصارم المستمر منذ أسابيع.
هدّد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الاثنين بتعليق التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية بصورة دائمة، إذا لم تجر المنظّمة الأممية، خلال 30 يوماً، "تحسينات جوهرية كبيرة".
أعلنت حكومة الإمارات، أمس، تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني، ليصبح من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباح اليوم
بلغ إجمالي عدد ملفات العلامات التجارية المسجلة من قبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي 5300 ملف
توقع صندوق النقد الدولي، أن تحقق الإمارات نمواً اقتصادياً حقيقياً في ناتجها المحلي نسبته 3.3 % العام المقبل، وفقاً
قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنّه يتناول منذ حوالي عشرة أيام، على سبيل الوقاية، عقار هيدروكسي كلوروكين المضادّ للملاريا، والذي انقسم المجتمع الطبي حول مدى نجاعته في مكافحة فيروس كورونا المستجدّ.
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، تم تعديل توقيت برنامج التعقيم الوطني ليصبح من الساعة 8 مساءً وحتى 6 صباحاً من اليوم التالي:
ترحب " وزارة الخارجية و التعاون الدولي " و " الهيئة الاتحادية للهوية و الجنسية " بعودة حاملي الإقامات السارية
توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الإمارات نمواً اقتصادياً حقيقياً في ناتجها المحلي نسبته 3,3% العام المقبل، وفقاً للتقرير الذي أصدره الصندوق أمس بعنوان «الآفاق والسياسات العالمية»، والذي يُعَد بمثابة تحديث لتوقعات الصندوق بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي بصفة عامة، وفي كل دولة، للفترة المتبقية من العام الجاري وللعام المقبل بأكمله.
قال سالم الزعابي، القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية تبين لنا في ضوء المتابعة
قالت الدكتورة آمنة الضحاك، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات "نرى زيادة
عقدت حكومة الإمارات اليوم " الإثنين " الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات و الحالات المرتبطة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن نصف عدد المصابين بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قد تعافوا، لافتة إلى أن ذلك يؤكد العمل الجاد على سلامة الجميع،
شهد شهر رمضان المبارك ارتفاعاً في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في الدولة بلغت نسبته 166.7%،
مع بداية موسم الحصاد لعام 2020، نشبت حرائق في اليومين الماضيين، قضت على ما يقارب 205 دونمات من محصول الشعير في أراضٍ زراعية في ريف الحسكة،
زفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، خبراً مبشراً في مواجهة فيروس كورونا تمثل في تسجيل 3026 حالة تعاف من فيروس كورونا المستجد،
أعرب عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، أيمن عبد المجيد، عن خالص تعازيه للأسرة الصحفية،
تراجع الجنيه المصري اليوم الاثنين لأدنى مستوى مقابل الدولار منذ أوائل فبراير قبل أن يعصف فيروس كورونا ببعض أكبر مصادر للعملة الأجنبية في البلاد.
اجتمع أكثر من 50 طالباً من معهد دبي للتصميم والابتكار على تطوير حلول تعتمد على البيانات لمواجهة جائحة «كوفيد 19»، وأُطلق على المبادرة Agile Factory
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" واجب العزاء فى وفاة
أعلنت سلطنة عمان اليوم الاثنين حظر التجمعات المرتبطة بالعيد مثل هبطات العيد بمختلف أنواعها وصلاة العيد وتجمّعات
أكدت وزارة المالية لـ «البيان»، صرف رواتب شهر مايو الجاري للعاملين في الحكومة الاتحادية، كما جرت العادة، في نهاية الشهر
قال مركز الفلك الدولي في أبو ظبي إن بداية شهر رمضان يوم الجمعة 24 أبريل 2020 في معظم الدول الإسلامية تشير إلى أن يوم
أصدرت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، تحديثاً لاشتراطات بيوت العطلات، تتضمن 10 ضوابط جديدة لدخول بيوت العطلات تأتي تماشياً مع توجيهات مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ارتفع الذهب 1% اليوم الاثنين ليسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن سبعة أعوام فيما أبرزت بيانات أمريكية ضعيفة مدى الضرر الذي ألحقته جائحة كوفيد-19 بأكبر اقتصاد في العالم، في حين صعد البلاديوم أكثر من 9% بفضل توقعات طلب مستقبلي أعلى.
أكدت شركة سوق دبي المالي، أنها لا تمتلك أية معلومات بخصوص دمج محتمل مع سوق أبوظبي للأوراق المالية يتعين الإفصاح عنها، مشددة على التزامها التام بقواعد الإفصاح والشفافية.
أكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية إن توافر السلع الغذائية والأساسية وتدفق الإمدادات..
في تصريحات تدل على أن العلاقات بين أمريكا والصين قد تذهب في طريق اللاعودة، صرح بيتر نافارو، المستشار التجاري بالبيت الأبيض،
استقبل العشرات من مقدمي الرعاية الصحية والعاملين في مستشفى سان بيير في بروكسل، رئيسة الوزراء صوفي ويلميس بطوق شرف باهت، حيث أداروا ظهورهم لها أثناء مرور سيارتها من أمامهم.
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين أن ألمانيا سجلت حالتي إصابة بفيروس كورونا لتصل حالات الإصابة في البلاد إلى 174355.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن تميز عمل منظومة الوقف في الإمارة يعود إلى حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
أكدت الإمارات في رسالتين منفصلتين إلى كل من منظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، التزامها بالتمسك بحقوق جميع العاملين في البلاد وضمان صحتهم وسلامتهم في ضوء انتشار وباء فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).
لا تتوقف جهود دبي للتصدي لفيروس «كورونا» بشتى الطرق وأحدث التقنيات لمحاصرة المرض ومنع انتشاره.
نفت مجموعة طيران الإمارات تنفيذ أي عمليات فصل جماعي من قواها العاملة. وقال متحدث باسم الناقلة إنه لم يتم اتخاذ أي قرار ولم يصدر أي إعلان من جانب طيران الإمارات حول الاستغناء عن نسبة كبيرة من الموظفين.
توقع أحدث تقرير صادر عن معرض سوق السفر العربي قبل إقامة الحدث الافتراضي الجديد للمعرض أول يونيو المقبل، أن تقود السياحة المحلية والسفر الداخلي مرحلة التعافي من أزمة «كوفيد 19» في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
كشف معالي حميد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي عن ارتفاع أعداد الإصابات بين المواطنين منذ بداية شهر رمضان المبارك
توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يشهد يوم غد الاثنين ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة تصل إلى41 في القاهرة، فيما ستشهد
رحبت دولة الإمارات بتوقيع اتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان بين فخامة الرئيس أشرف غني والدكتور عبدالله عبدالله، معربة عن
عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كافة أوجه الدعم الممكنة لتسهيل إجلاء الرعايا الأجانب الراغبين في مغادرة الدولة للعودة إلى بلدانهم، أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أنها تواصل العمل على تسخير كافة الموارد والإمكانات المتاحة
في أزمة وبائية فتّاكة كـ «كورونا»، آخر ما يمكن أن يخطر في ذهن المرء أن يرى أو يسمع عن أناس يتظاهرون ضد قرارات وإجراءات هدفها حماية حياتهم وحياة أبنائهم ومستقبلهم.
أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الأحد تسجيل 510 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و18 حالة وفاة.
أكد سموالشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ان استدامة العطاء هو المنهج الذي نسير عليه في مختلف مشاريعنا الخيرية، ومساهمات مجتمعنا الطيبة
أرجأت سلطنة عمان، اليوم الأحد، انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة، والتي كان مقرراً إجراؤها العام الجاري.
نفت مجموعة طيران الإمارات تنفيذ أي عمليات فصل جماعي من قوتها العاملة. وقال متحدث باسم الناقلة انه لم يتم اتخاذ أي قرار
أكدت دولة الإمارات التزامها بتعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال الأمن الصحي العالمي ومكافحة انتشار وباء "كوفيد-19".
كشفت اختبارات أجريت على فئران هامستر، أن استخدام الكمامات على نطاق واسع يقلص خطر انتقال فيروس كورونا المستجد، على ما خلص خبراء في هونغ كونغ.
أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، الأحد، عن الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها خلال فترة عيد الفطر للعمل على تقليل انتشار فيروس كورونا في البلاد،
كشفت صحيفة «واشنطن بوست»، أن وباء «كورونا»، أدى إلى قلب التدرج الهرمى الدولي، فثلاث من القوى العظمى في العالم، وهى الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا،
حذر مصرف الإمارات المركزي، من عمليات احتيال تستغل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأيام الجارية، مؤكداً على أن المحتالين ينشطون في مثل تلك الأزمات.
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
استبعد روبرت تشوت رئيس مكتب الميزانية البريطاني اليوم الأحد أن ينتعش اقتصاد بريطانيا سريعا بعد توقف الأنشطة التجارية بسبب فيروس كورونا الذي ربما محا أكثر من 30% من الناتج الشهر الماضي.
في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إسعاد أفراد المجتمع، وتعزيزاً لدورها في العمل الخيري والإنساني، سهلت الإدارة
ألقت شرطة دبي القبض على شاب يمتلك شركة خاصة في دبي ظهر في مقطع فيديو تداول أمس يقوم فيه بالاستهزاء بعملة الدولة وعليه
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
لن تسمح الهند لمعظم الشركات بأن تتجه نحو الإفلاس ، حيث تسعى السلطات لاحتواء التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.
خسر أصحاب أكبر الثروات في بريطانيا جزءا من أموالهم في 2020 للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات بسبب وباء كورونا المستج (كوفيد-19)، على ما أعلنت صحيفة "صنداي تايمز".
خسر أصحاب أكبر الثروات في بريطانيا جزءا من أموالهم في 2020 للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات بسبب وباء كورونا المستج (كوفيد-19)، على ما أعلنت صحيفة "صنداي تايمز".
رفع مجلس دبي الرياضي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة لرؤيتها الحكيمة ودعمها و جهودها لحماية الوطن والمجتمع و سلامة أفراده من جائحة- كوفيد 19..
أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية صحة تقارير صحفية أفادت بالعثور اليوم الأحد على جثة سفير الصين لدى إسرائيل، دو في، داخل مقر إقامته في مدينة هرتسليا.
وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث الإصابات بالفيروس بـ1.494 مليون حالة، وكذلك الأولى من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بـ88965 متوفيا.
حذرت مصادر عسكرية أمريكية من أن الولايات المتحدة ستخسر الحرب مع الصين في حال اندلاعها في المحيط الهادئ، كما كشفت أن الجيش الأميركي يبدو غير قادر على الدفاع عن تايوان،
نيوزيلندا، ألمانيا، تايوان، النرويج.. دول تقودها نساء، سجلت وفيات أقل من باقي الدول، جراء «كورونا» اعتبرتهن مجلة «فوربس»، أمثلة يحتذى بها في القيادة الحقيقية.
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، النتائج السنوية لأعمال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للعام 2019
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن مسيرة الخير والعطاء باقية ما بقينا.
عبر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي عن فخره بفرق خط الدفاع الأول التي تعمل ليلاً ونهاراً من أجل صحة وسلامة مجتمعنا.
عقدت حكومة الإمارات، أمس، الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد في الدولة، تحدثت خلالها الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي.
أكّدت دولة الإمارات العربية المتحدة، ضرورة أن يعمل مجلس الأمن بسرعة ومرونة، في ظل «الواقع الجديد»، الذي يشهده العالم بعد جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
احتشد متظاهرو حركة السترات الصفراء في عدة مدن فرنسية اليوم السبت، وهي المرة الأولى التي يجتمع أفراد من الحركة التي تنتقد الحكومة منذ تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وفقا لوسائل إعلامية.
أعلنت وزارة الصحة الأردنية أنه لم تُسجّل أيّ إصابة بفيروس كورونا المستجدّ داخل المملكة اليوم السبت، في حين سُجلت 11 إصابة قادمة من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 607، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية(بترا).
اعتقلت السلطات الفرنسية اليوم السبت كابوغا " 84 عاماً"، وهو أحد أبرز المطلوبين المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية في رواندا. في منطقة أسنيير سور سين بالقرب من العاصمة باريس
بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا المستجد في العالم 4 ملايين و597 ألفا و770 شخصا حتى اليوم السبت.
أوضحت الدكتورة آمنة الضحاك، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات خلال الإحاطة الإعلامية الدورية أنه مع اقتراب نهاية شهر
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في المملكة السعودية، اليوم السبت، عتبة الـ 50 ألفاً. وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مسيرة الخير باقية في الإمارات، مشيراً سموه إلى استفادة 70 مليون شخص من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية .
كشفت وزارة القوى العاملة المصرية عن اتخاذ السلطات السعودية قرارًا جديدًا لصالح الوافدين بالمملكة في ظل أزمة «كورونا».
اكتشف باحثون أمريكيون الحمض النووي الريبي الصغير أو «micrornas»، وهو جزء من آلية الجسم، للدفاع عن الخلايا ضد الفيروسات،
قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية " هيئة الهلال الأحمر " 1000 سلة غذائية تزن حوالي 43 طنا لأهالي مديرية دوعن بمحافظة حضرموت اليمنية استفاد منها 5 آلاف شخص.
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 2840 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.
شكك معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، في جدوى قياس درجة حرارة المسافرين في المطارات، في إطار مكافحة جائحة «كورونا».
اكتشفت رئيسة وزراء نيوزيلندا أنه لا توجد استثناءات فيما يتعلق بتدابير التباعد الاجتماعي، بعد رفض أحد المقاهي دخولها، لأنها كانت مكتملة الزبائن، حسب إرشادات الوقاية من فيروس كورونا.
قالت وزارة الصحة في كمبوديا، السبت، إن آخر مريضة بفيروس كورونا المستجد تعافت وغادرت المستشفى، لتصبح الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بلا أي إصابات.
هطلت أمطار غزيرة، أمس الجمعة، على مكة والمسجد الحرام في المملكة العربية السعودية، وسط دعوات من المواطنين وتوقعات بأن تكون هذه ليلة القدر.
أعلن مصرف الإمارات العربية المركزي اليوم عن إحراز البنوك العاملة في الدولة تقدماً كبيرا في دعم العملاء المتأثرين بتداعيات تفشي وباء كوفيد-19، مؤكدا على أنها سحبت حوالي 77% من تسهيلات السيولة البالغة قيمتها 50 مليار درهم
أعلنت روسيا اليوم "السبت" تسجيل 9200 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 10598 إصابة في اليوم السابق.
اعتمدت وزارة التربية و التعليم جداول الاختبارات المركزية القصيرة الثانية لطلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر، وتنطلق
وافقت الحكومة الإيطالية اليوم السبت على مرسوم يسمح بالسفر من وإلى البلاد اعتبارا من الثالث من يونيو، في الوقت الذي
ناقشت دولة الإمارات كيفية تحسين أداء مجلس الأمن وإجراءاته المعتادة في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد-19 وذلك خلال
تبدأ، ليلة السبت، المرحلة الثانية من حملة تعقيم منطقة مصفح في الحوض 26 في أبوظبي، التي تشمل إجراء فحوص مجانية للعمالة المقيمة للكشف عن فيروس كوفيد – 19.
تعكف هيئة الصحة في دبي على إجراء 27 بحثاً طبياً حول فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن حملة «10 ملايين وجبة» حققت 15.3 مليون وجبة وضمت 100 ألف مشارك من 115 جنسية و1000 متطوع.
نفت حكومة دبي ما تم تداوله أمس، حول تكهنات مفادها أن محادثات تُجرى حالياً بين إمارتي دبي وأبوظبي بشأن دعم اقتصادي مُقدم من صندوق «مبادلة» التابع لإمارة أبوظبي.
تواصل النمو القوي في أعداد المتعافين من «كورونا» في الدولة خلال الأيام القليلة الماضية، ليصل عددهم الإجمالي إلى 7328 شخصاً، بعد تعافي 398 حالة أمس.
تعكف هيئة الصحة بدبي على إجراء 27 بحثاً طبياً حول فيروس «كورونا» المستجد منها أبحاث مهمة جداً سيتم نشرها في المجلات العالمية المحكمة، للاستفادة منها في التوصل إلى علاج أو لقاح للمرض.
الزراعة كفاح وصبر، فالأرض لا تبخل على صاحبها، هي تعطيه بقدر مجهوده بل ربما بأضعاف ما يقدمه لها من عناية واهتمام.
سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الجمعة 1412121 حالة إصابة بفيروس كورونا، بزيادة 27191 حالة عن اليوم السابق، وقالت إن عدد الوفيات زاد 2043 حالة إلى 85990.
بعد أن فرض الله سبحانه وتعالى على المسلم خمس صلواتٍ يؤدّيها في اليوم والليلة، وجعله مُخيَّراً لأداء ما شاء من النوافل
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في السعودية الدكتور «محمد العبدالعالي»، أن المملكة ستطبق 4 دراسات وبروتوكولات علاجية،
نفت حكومة دبي ما تم تداوله اليوم (الجمعة) حول تكهنات مفادها أن محادثات تُجرى حالياً بين إمارتي دبي وأبوظبي بشأن دعم
أوضحت هيئة الصحة بدبي أنها تعتمد في تشخيص فيروس "كوفيد 19" على الفحص المخبري الوحيد المعتمد دولياً لتشخيص المرض،
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة المصري، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات في أبوظبى، يفيد بأن السفارة سترتب رحلات استثنائية للعالقين على "مصر للطيران" (القاهرة- أبوظبى) لتكون 5 رحلات يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي 19 و20 مايو الجاري.
بعد طول عزل استمر شهوراً، بدأت العاصمة البريطانية لندن تستنشق الحياة، فيما قرّرت السلطات حظر سير السيارات في شوارع وسط العاصمة، لتشجيع البريطانيين على ممارسة المزيد من المشي وركوب الدراجات،
أكد تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، أن اللقاح والدواء لن ينهيا جائحة «كورونا» إذا لم يوزعا بعدل على الجميع.
أكّدت سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ان الجميع تحدث بصوت واحد من هم أهل الإمارات وذلك خلال حملة"10 مليون وجبة ".
أعلن المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، اليوم الجمعة، مقتل 13 إرهابياً في مزرعة بشمال سيناء.
أمضت الصين شهرا بدون أن تعلن عن وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا، ولديها أقل من 100 مريض يعالجون من مرض كوفيد-19. وأبلغت
نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية عبر موقعها الإلكترونى، خطة التعايش الديناميكي مع فيروس كورونا .
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، أن منحنيات فيروس كورونا في المملكة في حدود التحكم والسيطرة.
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"
أكّدت سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل 2307 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتعافي 2818
أكد باحثون بريطانيون في تقرير نشر اليوم أن العاصمة البريطانية لندن قد تكون خالية ونظيفة من فيروس «كورونا» المستجد خلال الأسابيع المقبلة لكن ليس كل أجزاء المملكة المتحدة.
رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات، 7 حقائق عن فيروس «كورونا»، و12 شائعة.
اختتمت هيئة آل مكتوم الخيرية حملة توزيع سلال غذائية بمصر شملت محافظات أسيوط و قنا و الأقصر و أسوان و الشرقية وذلك بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي الهيئة.
أطلقت فيسبوك خدمتها الجديدة "مسنجر رومز" لدردشات الفيديو الجماعية .
قالت وزارة الصحة الإسبانية إنها سجلت أقل زيادة في الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ يوم الاثنين إذ رصدت 138 وفاة جديدة اليوم الجمعة.
أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى ألبانيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.
أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه بتاريخ 14 مايو 2020 تم إجراء 2200 تحليل مخبري، وتم تسجيل 5 تحاليل إيجابية كلها لحالات إصابة سابقة لاتزال حاملة للفيروس وصفر حالة إصابة جديدة لليوم الخامس على التوالي.
أكد الدكتور عامر أحمد الشريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، رئيس «مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا».
أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الجمعة عن تسجيل 113 وفاة و10598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة،
أعلنت حكومة سلوفينيا مساء أمس الخميس انتهاء وباء فيروس كورونا رسميا في البلاد، لتصبح أول دولة أوروبية تفعل ذلك، بعدما أكدت السلطات أقل من سبع إصابات جديدة يوميا بالفيروس على مدى الأسبوعين الماضيين.
قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أن أسواق النفط تمر بمرحلة من عدم الاستقرار..
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
نظّم المكتب الإعلامي لحكومة دبي أمس، بالتعاون مع تلفزيون دبي مؤتمراً صحافياً عن بُعد عبر الاتصال المرئي، أجاب فيه المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي.
أكد الدكتور عامر أحمد الشريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، رئيس «مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا».
عاد النشاط ليدب مجدداً بين جنبات دبي، بعد أن تحلت بالأمل، وتمكنت من كسر حدة العزل، الذي فرضه فيروس «كورونا» على العالم.
في إطار الجهود الكبيرة لهيئة الصحة في دبي في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، ودعماً لما تقوم به الهيئة من فحوصات طبية استباقية، أطلقت هيئة الصحة بدبي، أمس.
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، أمس الخميس، تسجيل أعلى حصيلة لحالات جديدة
في ظل عدم التوصّل لعلاج خاص لمرض «كورونا»، مع تأكيد جهات مخبرية ودوائية عديدة بأن إعداد لقاح قد يأخذ وقتاً طويلاً، يركز
أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء أمس الخميس، شروط وكيفية تأدية صلاة وتكبيرات عيد الفطر داخل المنزل.
أثارت تصريحات لمجموعة سانوفي لصناعة الأدوية حول إعطاء الأولوية في توزيع لقاح محتمل لكوفيد-19 للولايات المتحدة استياء حول العالم، ودعا عدة مسؤولين ومنظمات إلى توزيع "منصف وعالمي" في حال تم التوصل إلى لقاح.
أعلنت القنصلية المصرية العامة في دبي، أن شركة مصر للطيران سوف تقوم بتنظيم عدة رحلات إلى القاهرة لعودة المواطنين المصريين من ذوي الإقامات الملغاة وتأشيرات الزيارة والسياحة في الإمارات.
دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، الإجراءات الاحترازية وخطط التعقيم والتطهير داخل المسجد الحرام للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك،
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية
أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أن برامجها ومشاريعها ومبادراتها ضمن محور الرعاية الصحية ومكافحة
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، تسجيل 398 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى وفاة 15 حالة جديدة.
كشف مساعد وزير الصحة السعودية، الناطق باسم الوزارة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الخميس، أن سبب ارتفاع الإصابة لدى النساء والأطفال والمواطنين في الآونة الأخيرة، هو المخالطة المجتمعية.
قال مصدران مطلعان إن مجموعة أشمور البريطانية، مديرة الاستثمار في الأسواق الناشئة، تبدي اهتماما بعقد لتشغيل سلسلة مستشفيات "إن إم سي" هيلث التي تمر بمتاعب في الإمارات.
أكد فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أهمية أن نجعل من هذا اليوم ذكرى محفورة في تاريخ البشرية
أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة قدرتها وكفاءتها العالية في التصدي لتداعيات أزمة جائحة كورونا ( كوفيد - 19 ) مما مكنها من صياغة خارطة طريق لاستشراف المستقبل والخروج من هذه الازمة بمكاسب
أعلن اليوم الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحافي اليومي عن مستجدات
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
أعلنت فلاي دبي، اليوم الخميس، عن إضافة وجهتين جديدتين هما كوسوفو وشمال مقدونيا إلى رحلات العودة ليرتفع بذلك إجمالي عدد وجهات الناقلة إلى 10 وجهات.
أعلنت مطارات أبوظبي، اليوم الخميس عن تسهيل تسيير مجموعة من رحلات الإجلاء للرعايا بالتعاون مع الاتحاد للطيران من أبوظبي إلى 14 وجهة، واستقبال رحلات إجلاء المواطنين والمقيمين العائدين إلى أبوظبي من 12 وجهة، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجاري.
أكد بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي اليوم الخميس، أنه بينما تتخذ مطارات دبي الإجراءات المناسبة للتحكم في التكاليف وتحسين السيولة وتسهيل رحلات الشحن والعودة إلى الوطن بالنسبة للركاب، والاستعداد لتنشيط المرافق والخدمات في الوقت المناسب، فإن حركة السفر المجدولة عبر مطار دبي الدولي، وتوقيت وسرعة استعادة الحركة الجوية في نهاية المطاف يعتمد على سرعة تطوير لقاح أو علاج لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
قال رئيس الطوارئ في منظمة الصحة العالمية إنه من المحتمل أن يستمر فيروس كورونا لفترة طويلة، محذرا أنه من المستحيل
يشهد العالم اليوم الموافق 14 من مايو يوماً تاريخياً تتوحد فيه قلوب بني البشر في شتى بقاع العالم تحت مظلة الأخوة الإنسانية..
قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن البلاد سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 13 من مايو أيار انخفاضا من سبع
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء تحذير أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد من مخاطر إعادة فتح
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمنح الإقامة الذهبية في الدولة.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن جهود القطاع الصحي وكوادره الطبية الذين يعملون في الصفوف الأمامية في دولة الإمارات وتفانيهم.
أكدت دولة الإمارات أهمية العمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن «بصيغة آريا» في ذكرى مرور 75 عاماً على نهاية الحرب العالمية الثانية والدروس المُستفادة لمنع وقوع هذه الفظائع في المستقبل.
أدانت دولة الإمارات بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مستشفى في كابول، وجنازة شرق البلاد، وأديا إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.
أوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، أن جائحة كورونا وصلت إلى مرحلة الانتشار المجتمعي، ما يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية وسياسات جديدة للحد من انتشارها.
ذكرت مصادر أمنية عراقية، مساء أمس، أن عناصر في تنظيم داعش فجَّروا أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية، ما تسبب في نقص تجهيز الطاقة إلى المنازل في مناطق غربي محافظة كركوك شمال بغداد.
أعلن العميد خميس الكعبي، المتحدث الرسمي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خلال الإحاطة خلال الاحاطة الاعلامية اليوم، عن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، قادرة على مواجهة الأزمات وصناعة المستقبل.
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمنح الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و المخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 34 ألف فحص
عقدت حكومة الإمارات اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن جهود القطاع الصحي وكوادره الطبية الذين يعملون في الصفوف الأمامية في دولة الإمارات وتفانيهم، شكلت الركيزة الأساسية في تعزيز كفاءة جهود الدولة في مواجهة فيروس "كورونا".
طمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أفراد المجتمع في الإمارات، بوصول الدولة إلى نتائج إيجابية في مكافحة جائحة كورونا.
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الاربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انه سيراجع هيكل الحكومة وحجمها وسيجري تغييرات
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 2365 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 17622 حالة،
حققت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في سوق دبي المالي مكاسب بمقدار 3 مليارات درهم تقريبا خلال جلسة اليوم قبل الأخير من تعاملات الأسبوع وذلك بدعم من سهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي أُعلن عن ضمه الى مؤشر "إم إس سي آي" العالمي للأسواق الناشئة.
أصبح بمقدور سكان إنجلترا مغادرة منازلهم، اعتباراً من اليوم الأربعاء، كما يتم تشجيعهم على الذهاب إلى العمل، إذا لم
أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
حث الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اليوم الأربعاء حكومة المملكة العربية السعودية على تقديم دعم مالي لقطاع الطيران.
أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، عن قيامها بتحديث اشتراطات مرافق وخدمات القطاع السياحي، من خلال تعميم أرسلته إلى أصحاب المنشآت الفندقية، يتضمن مجموعة من الاشتراطات الجديدة التي تضمن صحة وسلامة النزلاء، وذلك تماشيا مع توجيهات مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
أعلنت طيران الإمارات، عن استئناف رحلات الركاب المنتظمة إلى 9 وجهات عالمية في ثماني دول اعتبارا من 21 مايو الجاري.
تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من إحراز تقدم بمعدّل أربع نقاط في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالتحوّل في مجال الطاقة، وأحرزت الإمارات لنفسها مركزاً ضمن العشر الأوائل في عدد من مؤشرات التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم.
أفادت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء أن الحكومة حثت دول أوبك+ على خفض معدلات إنتاج النفط بشكل أكبر للإسهام في إعادة التوازن المنشود لأسواق الخام العالمية.
أفاد تعميم صادر عن «اقتصادية دبي» بمجموعة تحديثات على القواعد الإرشادية وبروتوكولات المرحلة الأولى المعنية بإعادة الافتتاح في دبي،
قال وكيل مجلس النواب المصري، سليمان وهدان، إن النائبة شيرين فراج أجرت تحاليل وظهرت النتيجة إيجابى وأنها مصابة بفيروس كورونا،
تماثلت امرأة اسبانية تبلغ 113 عاما ويعتقد انها أكبر معمّرة في إسبانيا إلى الشفاء بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث تمكنت من التغلب على مرض كوفيد-19 الذي أودى بحياة العديد من نزلاء دار الرعاية الذي تقيم فيه.
حذر خبير الأوبئة أنتوني فاوتشي، الشخصية الأساسية في إدارة خلية الأزمة في البيت الأبيض حول فيروس كورونا المستجد،
قالت سلطات الصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البلاد سجلت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 12
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتقديم مساعدات
سجلت الإمارات تقدماً بمعدّل 4 نقاط في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالتحوّل في مجال الطاقة. وحلت ضمن العشرة
شهدت مبادرة دبي الإنسانية المبتكرة «أطول صندوق تبرعات في العالم» أكبر تغطية إعلامية دولية للجهود الإماراتية لمواجهة
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، للصحفيين، أمس، أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يحافظ على مسافة من الرئيس دونالد ترامب منذ بضعة أيام، بعد أن أثبتت الفحوص إصابة سكرتيرته الصحفية بفيروس كورونا.
احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، بيوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان من كل عام والموافق لذكرى رحيل
ثمة نهج واحد لم يُغادر قاموس الاحتلال منذ عام 1967، باستباحة الحرم الإبراهيمي الشريف الرابض في قلب البلدة القديمة
في ضوء المراجعة المستمرة للتدابير الوقائية في إمارة دبي لمواجهة فيروس كوفيد-19، وحرصاً على ضمان راحة المجتمع دون الإخلال بسلامة وصحة أي من أفراده، قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، رعاه الله، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى دولة الصومال الشقيقة لدعم جهود مكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) هناك،
أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الثلاثاء تسجيل 347 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة.
بدأ الحراس القضائيون المعينون من قبل القضاء البريطاني للإشراف على شركة" "إن إم سي" للرعاية الصحية، في بيع أصول مشغلة المشافي في الشرق الأوسط المتعثرة،
قررت المملكة العربية السعودية فرض الإغلاق الكامل في جميع أنحاء المملكة بداية من يوم السبت 30 رمضان الموافق 23 مايو الجاري وحتى يوم الرابع من شوال الموافق 27 مايو، وهي الأيام الموافقة لعيد الفطر المبارك. ويشمل قرار الإغلاق منع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة.
أصدر الإنتربول "نشرة حمراء" لتوقيف زوجة دبلوماسي أمريكي متهمة في حادث سيارة في بريطانيا أدى إلى مقتل شاب، على ما أعلنت عائلة الضحية.
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين على ضرورة التزام المنشآت بسداد الأجور في مواعيدها عبر نظام حماية الأجور،
أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تعافي 2520 شخصًا مقابل تسجيل 1911 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 10 حالات وفاة من بين الحالات المصابة بمرض «كوفيد 19» الذي يسبّبه فيروس «كورونا» المستجد،
نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المعلومات المنسوبة إليها حول قرار إغلاق المراكز التجارية بالدولة، وتوضح أن المنشور المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل تسع وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 264 حالة.
توصل باحثون صينيون من جامعة شونكينغ الطبية إلى أن كل من يصاب ب"كوفيد 19" يطوّر أجساماً مضادة له.
أفتى المركز الرسمي للإفتاء التابع للهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بجواز إخراج الزكاة للصناديق الوطنية التي أسست
أظهر تعميم صادر عن اقتصادية دبي، تحديثاً للإجراءات الاحترازية الخاصة بالمكاتب والمباني المكتبية وخدمات الرعاية الاجتماعية، سيتم بموجبه السماح بعودة ساعات عمل المكاتب في دبي لطبيعتها بعد شهر رمضان.
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ببدء الفحص المجاني
دبي - وكالات كشفت مصادر سعودية مطلعة أن الإجراءات الاقتصادية الصارمة لن تمس رواتب وعلاوات الموظفين، مشيرة إلى حرص
أفاد تعميم صادر عن اقتصادية دبي، بأنه وبدء من اليوم الثلاثاء سيتم السماح بسياسة الاسترداد والاسترجاع للمشتريات بشرط أن يتم تعقيم المنتجات المسترجعة أو المستبدلة وعزلها لمدة 24 ساعة قبل إعادة استخدامها، كما تم السماح بأنشطة الترويج والتخفيضات في متاجر التجزئة ومراكز التسوق.
تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات
أعلنت شركة فلاي دبي، عن فتح باب الحجوزات إلى 6 وجهات جديدة، فيما تواصل التركيز على دعم الجهود الحكومية الإماراتية في رحلات العودة إلى الوطن وتمكين حركة السلع الأساسية عبر شبكتها وما بعدها.
اقتحم مسلحون مستشفى في كابول الثلاثاء، وفق ما أفادت مسؤولة حكومية وطبيب فر من المكان تحدّث عن سماعه دوي انفجار عند المدخل.
خلصت دراسة جديدة إلى أن أكثر من 65 بالمئة من مرضى فيروس كورونا المستجد، تحدثوا عن فقدانهم لحاسة الشم في وقت مبكر يسبق الأعراض المعروفة، مثل الحمى والسعال وضيق التنفس.
كشفت السلطات المكسيكية يوم الاثنين أن حصيلة الوفيات بين الأطقم الطبية في البلاد نتيجة فيروس كورونا بلغت 111 شخصا.
لقي خمسة مرضى على الأقل حتفهم في حريق كبير بمستشفى في سانت بطرسبرغ بروسيا تم تخصيصه لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الاثنين، بأن مؤسس مجموعة مايكروسوفت، الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، حذر الرئيس دونالد ترامب من التهديد الذي تمثله الأوبئة على الولايات المتحدة،
أعلن معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، أن الإمارات ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 100 ألف برميل
أكدت دولة الإمارات التزامها بالتخفيف من آثار وباء فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» مع حماية حقوق جميع المواطنين
عادت حركة الاحتجاجات في العراق إلى ممارسة الضغوط على رئيس الحكومة الجديدة، مصطفى الكاظمي، بعد مخاوف قيادات المحتجين من
أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالمواقف الوطنية
هل بيانات القلق من حدوث موجة وباء ثانية مبالغ فيه؟ الصور الأولى من الدول التي خففت قيود العزل الاجتماعي تظهر واقعية المخاوف
هذا التشكيل العصابي المكون من 5 أشخاص تورطوا بارتكاب جميع أنواع الجرائم، ولم يتركوا احداً يسلم من شرهم، والمستهدف الرئيسي هم البسطاء من الناس والاستعراض وتهديد رجال الشرطة.
أكدت دولة الإمارات التزامها بالتخفيف من آثار وباء (كوفيد-19) مع حماية حقوق جميع المواطنين والمقيمين والزوار على أرضها، ولا سيما أولئك الأكثر عرضة للآثار الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للفيروس.
وجهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم خطاباً للمقيمين المتواجدين خارج الدولة ولديهم إقامات سارية ويواجهون صعوبة في متابعة طلباتهم.
عقدت حكومة الإمارات اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة تحدثت خلالها الدكتورة آمنة الضحاك
عقدت حكومة الإمارات اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس
يشكل المستهترون "نقطة الضعف" الأبرز في جهود مواجهة انتشار فيروس كورونا "كوفيد19" في العديد من المجتمعات بعد أن تسببت تصرفاتهم غير المسؤولة
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، عن أعمار وهويات الوفيات الجديدة بفيروس كورونا والبالغ عددها 9 وفيات.
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الإثنين، عن خروج 97 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي،
قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 100 ألف
أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالمواقف الوطنية
أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالمواقف الوطنية
اتركوا طرود التوصيل 72 ساعة قبل أن تفتحوها فتقلصوا من خطر الإصابة بفيروس «كورونا»، هكذا حذر باحثون من جامعات باث وبريستول وساوث هامبتون البريطانيين،
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،(كوفيد_19).
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 65 حالة.
رحبت الإمارات العربية المتحدة بمؤتمر المانحين لليمن الذي من المقرر أن ينعقد خلال شهر يونيو المقبل
نشرت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم إشعارات بقرارها بشأن شركتين (الماسة كابيتال ليمتد، والماسة كابيتال مانجمنت ليمتد) وثلاثة أفراد (شايلش داش، ونروباديتيا سينغديو، ودون ليم جونغ تشيات).
أعلنت السعودية حزمة إجراءات في إطار حماية اقتصاد المملكة من آثار تفشي فيروس كورونا المستجد السلبية، بينها رفع الضريبة ووقف بدل غلاء المعيشة.
تمكن مركز شرطة جبل علي بدبي من إلقاء القبض على 6 آسيويين عمدوا إلى تخزين بضائع متنوعة في غرفتين داخل سكن عمالي تزن 3.5
قالت شركة فلاي دبي إن رحلات المسافرين ستبقي معلقة حتى الخميس 4 يونيو 2020 كجزء من الإجراءات و التدابير الاحتياطية التي يجري تنفيذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتماشياً مع الإشعار المحدث للطيارين الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني.
أكدت وزارة المالية في الإمارات لـ "البيان" على ما تم إعلانه سابقا في شأن عدم وجود أي خطط مستقبلية لرفع النسبة الأساسية المطبقة لضريبة القيمة المضافة في الدولة
أعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل 94 وفاة و11656 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي لتصعد بذلك روسيا إلى المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات مع 221344 حالة.
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أنه تقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية اعتباراً من 29 رمضان لعام 1441 هــ وحتى 3 شوال 1441، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.
قال متحدث باسم إكسبو 2020: "اندلع حريق صباح اليوم في مخلفات البناء بأحد مواقع إكسبو، وعلى الفور وصلت خدمات الطوارئ وتمكّن الدفاع المدني من احتواء الحريق.
سجلت الهند 4213 إصابة و 97 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
أظهرت دراسة طبية حديثة أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يدخل إلى الجسم عبر العين، وليس فقط عبر الأنف والفم.
قدمت شركة أفيانكا القابضة، ثاني أكبر شركة طيران في أمريكا اللاتينية، طلبا لإشهار إفلاسها أمس الأحد مع اقتراب الموعد النهائي لسداد سندات مستحقة.
اتخذت المملكة العربية السعودية إجراءات إضافية لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت وكالة الانباء السعودية (واس).
تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على صياغة «استراتيجية دولة الإمارات لما بعد كوفيد 19».
أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن ثقته في قدرة مجموعة الإمارات (طيران الإمارات و«دناتا») .
أفادت وسائل إعلام إيرانية قبل قليل أن قصفاً عن طريق الخطأ أدى إلى مقتل عشرات الجنود بينهم ضباط في حادثة قصف سفينة حربية إيرانية.
قال مراسل بلومبيرج على تويتر يوم الأحد إن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي سيبقى في عزل ذاتي بعيدا عن البيت الأبيض بعد تشخيص إصابة إحدى مساعداته بفيروس كورونا.
يتحرى المسلمون هلال عيد الفطر المبارك في ليلة الثلاثين من رمضان، لمعرفة دخول العيد، فإن لم تتم رؤية الهلال في تلك الليلة أصبح المسلمون صائمين ليتموا شهر رمضان ثلاثين ليلة.
قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، برئاسة رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، فرض حظر التجوال الشامل في البلاد خلال أيام عيد الفطر. وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إن «جائحة «كورونا»
تحوّل رمضان هذا العام في الشمال السوري إلى حملات من التحدي بين الأهالي في محاولة لطي صفحة الماضي والعودة إلى الحياة الطبيعية رغم الجراح.
أعلنت شرطة أبوظبي اليوم عن توفيرها تصاريح للخروج خلال أوقات عمل برنامج التعقيم الوطني (نظام تصاريح الحركة – أبوظبي)، وذلك من الساعة 10 مساء وحتى 6 صباحاً من خلال الموقع الإلكتروني http://www.adpolice.gov.ae
أخبار فيروس كورونا في السعودية ليست كلها حزينة، فهناك اخبار مفرحة أيضاً، حيث غادرت خمس مدن سعودية قائمة الحالات النشطة لفيروس كوفيد-19، وذلك بعد تعافي الحالات الإجمالية التي سجلت داخلها بحسب وزارة الصحة السعودية.
تعيش دول أوروبية اليوم الأحد يومها الأخير من العزل، وهو خيار لدول أخرى، رغم أن فيروس «كورونا» الذي أصاب حتى الآن أكثر أربعة ملايين شخص حول العالم،
في زمن «كورونا»، يسود صمت هائل في ممرات «رينا صوفيا» المتحف الأكثر زيارة في إسبانيا، حيث يسهر الخبراء على حماية لوحات منها «غيرنيكا» لبابلو بيكاسو...
قالت وزارة الصحة والسكان في مصر اليوم الأحد إنه تم تسجيل 436 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة.
لا يستطيع اللاجئ السوري أحمد المصطفى تدبير نفقات حليب الأطفال لطفلته الرضيعة. فمنذ انزلاق لبنان إلى الأزمة الاقتصادية
حذر علماء أميركيون من أن النتائج التي خرجت بها دراسة بحثية أخيراً، والتي تفيد بأن المرضى الذين تلقوا دواء حرقة المعدة "فاموتيدين" لمكافحة "كوفيد-19"
أصدرت الصين مقالا مطولا تفند فيه ما وصفتها بأنها 24 "ادعاء غير منطقي" أطلقها بعض الساسة الأمريكيين البارزين بشأن تعاملها مع تفشي فيروس كورونا المستجد.
أغلقت بلدية دبي 154 صالونا بعد السماح بإعادة فتحها من الصالونات الرجالية والنسائية التي خالفت الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ،التي اتخذتها البلدية بشأن التصدي لانتشار فيروس كورونا المُستجد "كوفيد -19".
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتعزيز الاستعدادات والجاهزية للمرحلة المقبلة،
أعلنت السعودية اليوم الأحد تسجيل 1912 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.
تجددت الاضطرابات بين المتظاهرين والقوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، على خلفية محاولة اغتيال أحد المتظاهرين،
أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم عن بعد للإعلان عن تفاصيل أسباب حريق برج ابكو بمنطقة النهدة في الشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2020م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في إمارة الشارقة.
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية "تنظيم العمل المرن"، والذي يستهدف الأفراد السعوديين ذكورًا وإناثًا، كما يستهدف المنشآت في كافة نشاطات القطاع الخاص.
أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الأحد تسجیل 1065 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد (كوفید - 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 8688 حالة.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن ارتفاع حالات الشفاء في الدولة لتصل إلى 4804 حالة، وذلك بعد تسجيل 509 حالة شفاء
أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون عن حزمة إضافية من المحفزات والإعفاءات للأعمال، وتشمل حزمة الإعفاءات والمحفزات الجديدة من واحة دبي للسيليكون إعفاء العملاء الجد
أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم الأحد تسجيل 14 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد يوم السبت، وهو أعلى عدد منذ 28 أبريل
ذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنه سيتم الإعلان عن رائديْ فضاء إماراتييْن قريبا.
أعلنت مجموعة الإمارات اليوم عن مواصلتها تحقيق الأرباح للسنة الثانية والثلاثين على التوالي، في حين تراجعت العائدات متأثرةً بتقلص العمليات خلال إغلاق مدرج مطار دبي الدولي للصيانة في الربع الأول، بالإضافة إلى تقييد حركة الطيران والسفر بسبب جائحة "كوفيد-19" في الربع الرابع.
أعلنت الرئاسة الإكوادوريّة السبت أنّ الرئيس لينين مورينو خفّض راتبه ورواتب أعضاء الحكومة إلى النصف بسبب الأزمة التي سبّبها فيروس كورونا المستجدّ،
أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد تسجيل 14 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في التاسع من مايو في أعلى عدد منذ 28 أبريل، وبزيادة على حالة واحدة سُجلت قبل يوم واحد.
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «البيان» بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيسها.
هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، «البيان» بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيسها، مؤكداً سموه أنها تتمسك بالثوابت وتجاري العصر وتخوض سباق التنافسية بمهنية.
هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام صحيفة «البيان» بذكرى صدورها الأربعين.
تلقت أسرة «البيان» تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
من المقرر أن يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن نظام إنذار يتعلق بمرض كوفيد-19 في خطاب للشعب البريطاني اليوم الأحد، والذي من المقرر أن يضع فيه بعض الشروط لرفع القيود عن الاقتصاد.
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ردا على تغريدة البيت الأبيض عن النصر على النازية، إنه لا يمكن التسامح مع مثل هذه المواقف.
قالت وزارة الصحة الأمريكية اليوم السبت إنها ستسمح لوزارات الصحة بالولايات بتوزيع عقار ريمديسيفير الذي تنتجه شركة جلياد ساينسيز لعلاج مرض كوفيد 19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
أعلنت الإمارات اليوم خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة بفيروس كورونا عن تسجيل نتائج رئيسية لـ 49 مريض مصاب بكوفيد19، وبما فيها تسجيل تسلسل جيني كامل لـ25 مريض من الحالات الأولى في الإمارات. حيث أظهرت نتائج التسلسل الجيني لـ 24 مريض من أصل 25 ضمن الدراسة أنها تعود للسلالة B من فيروس كورونا المستجد، ومعظمهم من القادمين من دول أوروبية.
بمناسبة مرور أربعين عاماً على صدور صحيفة البيان، هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صحيفة البيان، مثنيا سموه على دورها الفاعل، وتمسكها بالثوابت، ومجاراتها للعصر، وخوضها سباق التنافسية بكل مهنية.
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صحيفة "البيان" بذكرى صدورها الأربعين
أعلنت الدكتورة آمنة الضحاك، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات خلال الإحاطة الإعلامية اليوم عن مستجدات الحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية في الدولة، تسجيل 458 حالة شفاء جديدة، وبذلك ترتفع حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 4,295 حالة.
أكدت وزارة التربية والتعليم أن تطبيق التعلم عن بعد مستمر حتى نهاية العام الدراسي الحالي، ولجميع المراحل الدراسية وفقا لقرار سابق بذلك.
قالت مصادر مصرية إن ارتفاع حالات الإصابة يومياً بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، أمر متوقع في هذا التوقيت، حيث تمر مصر حالياً بذروة انتشار الفيروس،
ّذكرت دراسة أمريكية أنه خلافاً للتنبؤات الخاطئة فإن فيروس «كورونا» المستجد، سيبقى معنا لفترة طويلة.
توفي صيدلاني هندي وأدخل مديره المستشفى بعدما تناولا خلطة علاجية حضّراها أملاً في أن تساعد على الشفاء من مرض (كوفيد 19)، وفق ما أعلنت الشرطة.
كشف علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، بأنه سيتم قريبا توفير علاج ضد وباء كورونا في مصر.
من المواطنين الذين من الله عليهم بالشفاء من فيروس كورونا المستجد، زايد مبارك عبيد العلوي، الذي أكد أنه كان ملتزماً بالإجراءات الاحترازية، وأخذ كل الاحتياطات الواجبة من وضع الكمامات ولبس القفزات، لكن مشيئة الله دائماً فوق كل شيء.
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 1704 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.
كشفت فوزية غريب وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع العمليات المدرسية، أن الوزارة وضعت 3 سيناريوهات مستقبلية
وضعت شركة طيران الإمارات، شرطاً من أجل نقل المسافرين المقيمين من عدة وجهات حول العالم إلى دولة الإمارات. وتضمن شرط نقل المسافر المقيم على متن هذه الرحلات للعودة إلى دبي، التأكد من حصوله على موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عبر خدمة "تواجدي للمقيمين" قبل حجز الرحلة.
أصبحت جائحة كورونا تبسط سيطرتها على المعمورة حيث سجلت 187 دولة حول العالم حالات إصابات بالفيروس حتى الآن، لتبقى عدد
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم السبت تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 17
أعلن معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 37% من مشروع تطوير محور شارع الخوانيج،
أشعل موضوع تحور فيروس كورونا، سجالاً بين العلماء والباحثين حول العالم، ففي وقت حدد باحثون أمريكيون، طفرة في الشفرة الوراثية للفيروس.
بعد أن اتجه العديد من دول العالم خلال الفترة الأخيرة، إلى تخفيف القيود المفروضة جراء فيروس «كورونا»، بدا واضحاً أن العالم اليوم قد بدأ مرحلة جديدة لما بعد الوباء.
أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو "الجمعة" وفاة طفل في الخامسة من العمر بمرض التهابي عوارضه قريبة من "مرض كاواساكي" المرتبط على الأرجح بكوفيد-19.
أكدت الدكتورة شيخة المزروعي، المتخصصة في زراعة الكبد باستخدام الخلايا الجذعية، في جامعة «كينجز كوليدج لندن» بالمملكة المتحدة، والمتطوعة في مختبر G42 لفحوص وأبحاث كورونا في مدينة مصدر بأبوظبي.
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بسداد تكاليف علاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) عن طريق الخلايا الجذعية.
تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
ارتفع عدد الفحوصات الطبية المرتبطة بالكشف عن حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» في دولة الإمارات حتى أمس.
أعلنت مطارات دبي، أمس، إطلاقها السلس لرحلات إجلاء مواطنين من الجنسية الهندية، من مبنى المسافرين رقم 2 بمطار دبي الدولي، بالتعاون مع السلطات الإماراتية وسفارة الهند في الإمارات وشركات الطيران وشركاء الخدمة الآخرين لمؤسسة مطارات دبي.
يخوض نيك واتسون وابنه ريو، من فريق أنجل وولف، تحدّي تحمُّل جديد بدعم من مجلس دبي الرياضي، حيث يشارك الثنائي الذي يعيش في دبي في تحدي تسلق السلالم في المنزل 118 مرة.
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بسداد تكاليف علاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 "
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان تحدثا هاتفيا أمس الجمعة و"جددا التأكيد على قوة الشراكة الدفاعية الأمريكية السعودية"
في معمل أدوية خاص في محافظة حمص في وسط سوريا، يصل د. رشيد الفيصل وموظفوه ليلهم بنهارهم،
اعتمدت وزارة الداخلية السعودية لائحة تصنيف المخالفات والعقوبات للتجمعات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبلغت العقوبات ما بين 10 آلاف و100 ألف ريال.
تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بدأت الهيئة مساعدات متنوعة للعالقين بالدولة من جميع الجنسيات بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة، تسجيل 1322 حالة تعاف في يوم واحد، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء من كورونا في المملكة منذ تسجيل أول إصابة 9120 حالة.
أعلنت «الاتحاد للطيران» انها ستبداً اعتباراً من غد 9 مايو تسيير رحلات محدودة باتجاه واحد إلى أبوظبي لمساعدة المقيمين
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاص الى التعامل مع حالات العاملين الذين يتعرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد بإعتبارها حالات مرضية يستحق بموجبها العاملين إجازات مرضية وفقا لما ينص عليه القانون الاتحادي رقم "8" لسنة 1980.
أكد عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.
أعلن الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم الجمعة، أنه بناء على توجيه السلطات الصحية فقد قرر مجلس الوزراء
أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية اليوم عن تسجيل 1701 إصابة جديدة بفيروس "كورونا". وأضاف متحدث "الصحة"
أفادت وكالة «شينخوا» اليوم الجمعة نقلا شركة «ييلينغ» الصينية لإنتاج الأدوية بأنه تمت الموافقة على بيع عقار صيني رئيسي ضد مرض كوفيد-19 في سنغافورة.
اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته "عن بعد" أمس الخميس من خلال
عثر مواطن جزائري بولاية الشلف غربي العاصمة، الخميس، على طائر ينتمي لفصيلة السماميات أو ما يعرف بطيور الأبابيل، وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الخبر على نطاق واسع ربما لارتباط اسم الطائر بقصة أصحاب الفيل التي ذكرت في القرآن الكريم.
أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة أنها أجرت أكثر من 41 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات و كشفت عن 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 265 حالة شفاء و 9 حالات وفاة.
أعلنت مطارات دبي اليوم عن إطلاقها السلس لرحلات إجلاء المواطنين الهنود من مبنى المسافرين رقم 2 بمطار دبي الدولي بالتعاون مع السلطات الإماراتية وسفارة الهند في الإمارات العربية المتحدة وشركات الطيران وشركاء الخدمة الآخرين لمؤسسة مطارات دبي.
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الجمعة تسجيل 154 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19).
قال مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في روسيا ارتفع بواقع 10699 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي على مستوى البلاد إلى 187859 مصابا.
كشف جمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي في مطارات دبي، أن الرحلات المجدولة من دبي سيتم النظر فيها اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل، أو أوائل يوليو، وبينما جدولة رحلات وإحصاءات الشحن ستتم اعتباراً من يوليو المقبل.
أعلنت أستراليا عن خريطة طريق من ثلاث خطوات لتخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وإعادة فتح اقتصاد البلاد بحلول شهر يوليو.
أفادت طيران الإمارات، بأن رحلتها رقم "إي كيه 783"، المتجهة إلى ولاية لاجوس في نيجيريا، عادت إلى مطار دبي الدولي بعد وقت قصير من الإقلاع، في يوم الأربعاء الماضي الموافق 6 مايو الجاري، بسبب حالة ولادة طارئة على متنها.
حددت وزارة التربية والتعليم، تسعة ضوابط وقواعد سلوك مهنية، يلتزم بها المقيّمون التربويون، أثناء الزيارات التقييمية للمدارس.
ضرب زلزال بلغت شدته 5.1 درجة على مقياس ريختر العاصمة الإيرانية طهران مساء أمس الخميس، مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 13 آخرين.
صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان الجمعة إن وباء كوفيد-19 "يطلق العنان لطوفان من مشاعر الحقد وكراهية الأجانب"
كثفت حكومة دبي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
في إطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل وجعل دبي عنواناً للمدن الذكية في العالم.
ثمنت سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام جهود المؤسسات والشركات والأفراد المساهمين في حملة "10 ملايين وجبة" والتي استطاعت الوصول في أقل من أسبوعين إلى أكثر من 14 مليون وجبة.
احتلت الإمارات المركز الثالث عالمياً في رضا الشعوب عن طريقة تعامل حكوماتها مع الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا»
أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اليوم عن توصلها لنتائج بحثية مبشرة بشأن تطوير "تربة اصطناعية" تتمتع بالمكونات والخصائص اللازمة لنمو النباتات.
أكدت مصادر مطلعة بالطيران المدني في مصر، إنه من المقرر أن تنظم وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة اليوم الجمعة 11 رحلة استثنائية
ضربت هزة أرضية طهران فجر الجمعة مما أثار رعب سكان العاصمة الإيرانية الذين هرعوا إلى الشوارع هرباً من مساكنهم خوفاً من
أقلعت اليوم أول رحلتين من دولة الإمارات إلى جمهورية الهند تحملان على متنهما 350 مواطناً هندياً، بعد السماح للرحلات الجوية بالعبور من خلال مطارات الدولة.
تطلق دائرة الصحة – أبوظبي بالشراكة مع الجهات المختصة اعتباراً من السبت 9 مايو حملة واسعة لتعقيم منطقة مصفح، إلى جانب إجراء مسح مجاني للعمالة
نظّم المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم (الخميس) بالتعاون مع تلفزيون دبي مؤتمراً صحافياً عن بعد عبر الاتصال المرئي أجاب فيه معالي مطر محمد الطاير.
احتلت الإمارات المركز الثالث عالمياً في رضا الشعوب عن طريقة تعامل حكوماتها مع الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» في مختلف أنحاء العالم.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري استمرار العمل بنفس إجراءات حظر التجوال حتى نهاية رمضان ، ليبدأ حظر التجوال من التاسعة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالى .
أكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الخميس أن رفع العزل سيبدأ الاثنين "في جميع أنحاء الأراضي" الفرنسية في أوروبا، لكن مع الإبقاء على قيود صارمة في المناطق الأكثر تضرراً من وباء كوفيد-19، مثل باريس.
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أنه لا يسمح بتخفيض أجر العامل دون تخفيض ساعات العمل، مع وجوب أن يكون تخفيض الساعات متناسبا مع تخفيض الأجر أيا كانت وسيلة تنفيذ العمل، شريطة أن يراوح التخفيض بين 1% - 40 % من الأجر.
حذر رئيس المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أنطونيو فيتورينو، اليوم الخميس، من أن جميع البشر معرضون لخطر أن
أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في بيان لها اليوم الخميس، أن ما يتم تداوله بخصوص استخدام بوابات
قالت المجموعة المالكة لشركة بريتش إيرويز البريطانية للطيران اليوم الخميس إنها تتوقع أن يستمر تأثير جائحة كورونا لمدة ثلاث سنوات على الأقل، مع عدم وجود "عودة ذات معنى" لطبيعة الخدمات حتى يوليو المقبل على أقرب تقدير.
أكد مصرف الإمارات المركزي أن البنوك سحبت 37.2 مليار درهم من تسهيلات سهولة خطة الدعم الاقتصادي قيمتها الـ 50 مليار درهم، وهو ما يشكل نسبة 75%.
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
زارت "البيان" أخيراً محجر سترة الصحي في شرق البحرين، والذي يعد الموقع الأضخم لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد في المملكة.
قالت الصين إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعمد إلى مواصلة الكذب في إطار هجومه المستمر على بكين فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا.
أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم تجاوز عدد الإصابات به 8ر3 مليون حالة حتى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم الخميس.
أعلن الموقع الإلكتروني لإكسبو 2020 دبي، أن أسعار وأنواع التذاكر ستبقى كما هي في الوقت الحالي، موضحاً أن التذاكر المباعة
التقت «البيان» عدداً من قاطني برج «أبكو» في منطقة النهدة بالشارقة والذي اندلعت النيران فيه مساء أمس والمؤلف من 49 طابقاً، حيث رووا من مكان إقامتهم المؤقت
تدرس منظمة الصحة العالمية إرسال بعثة جديدة إلى الصين سعيا لتحديد منشأ فيروس كورونا المستجد، وذلك وسط جدل متنام حول مصدر الجائحة التي تسببت في وفاة أكثر من 250 ألف شخص.
قال مسؤول في الشرطة بولاية أندرا براديش في جنوب الهند إن تسرب غاز كيماوي في مصنع لشركة إل.جي بوليمرز قتل تسعة أشخاص
رحّب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء الأربعاء بتشكيل حكومة جديدة في العراق برئاسة مصطفى الكاظمي، الرئيس السابق
سجّلت الولايات المتّحدة مساء الأربعاء وفاة أكثر من ألفي شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، لتتخطّى بذلك
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
تمكنت دبي من احتواء تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة «كورونا» المستجد وانعكاساتها السلبية على حركة التجارة الدولية.
أعلن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، محافظ الدولة في البنك الإسلامي للتنمية، عن انطلاق شراكة جديدة بادرت إليها دولة الإمارات لإنشاء إطار قانوني وتشريعي عالمي موحد لقطاع التمويل الإسلامي.
تنطلق، اليوم، من دبي، رحلة جوية لشركة مصر للطيران، لإعادة العالقين المصريين إلى مطار القاهرة.
استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، حق الفيتو ضد قرار أصدره الكونغرس لمنع أي عمل عسكري ضد إيران.
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات لم تفرض على أحد مغادرة الدولة، كما أن المغادرين خضعوا لإجراء فحوصات لهم، قبل مغادرتهم، تجنباً لأن يكون الأجنبي العائد لبلده حاملاً للمرض، وذلك مراعاة لبعض البلدان التي لا تمتلك بنية صحية تمكنها من السيطرة على المصابين في حال وصولهم إليها.
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني بيانا أوضحت فيه أن منحها أذونات الهبوط و السماح لبعض الشركات بتسيير رحلات إلى الدولة
وضعت عائلتان مكونتان من 30 شخصاً النصائح والإجراءات الاحترازية والوقائية التي توصي بهما الدولة وراء ظهرهما واجتمعتا معاً على دعوة للعشاء، فكانت النتيجة إصابتهم جميعا بفيروس كورونا المستجد.
خلال الإحاطة الإعلامية حول مستجدات الوضع الصحي في الدولة.. الدكتورة آمنة الضّحاك، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات:
عقدت حكومة الإمارات اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت رغم تحديات الظروف الحالية التي يوجهها العالم أجمع، ضمان استمرار سلسلة الإمداد الغذائي في إلامارات، موضحاً في الوقت نفسه أن عملية توفير الغذاء في الدولة مستدامة وهي أولوية قصوى، لم ولن تتأثر سواء من الإنتاج المحلي أو المخزون أو عبر الاستيراد.
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تمديد الموعد النهائي لاستقبال طلبات التسجيل لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات الخارجية للفصل الدراسي 2020-2021 حتى 16 مايو 2020
دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى ترشيد الاستهلاك وعدم الاسراف،
تأثرت حركة الطيران بتداعيات فيروس كورونا، وتمسك الناس بالبقاء في بيوتهم خوفا من الإصابة بالفيروس، فانخفضت حركة السفر إلى أكثر من 95 في المئة،
أعلنت شركة نخيل للتطوير العقاري، عن تطبيق هيكل الرواتب المعدل الذي بدأ سريانه في 1 أبريل 2020 لمساعدة الشركة على تجاوز تحديات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية إتاحة التسجيل وبشكل استثنائي لجميع الجنسيات في مبادرة "عودة" التي أطلقتها وزارة الداخلية،
أعلن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، محافظ الدولة في البنك الاسلامي للتنمية، عن انطلاق شراكة جديدة بادرت إليها دولة الإمارات لإنشاء إطار قانوني وتشريعي عالمي موحد لقطاع التمويل الإسلامي.
صُنفت الإمارات بين المركزين الأول والعاشر عالميا ضمن 71 مؤشرا للتنافسية خلال العام 2019 في خطوة عكست الحصيلة الثرية من
نجحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، في منع 43 ألف و247 هجمة سيبرانية خلال أبريل الماضي بفضل الجهود المبذولة من الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في منع ومعالجة الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها الجهات الاتحادية في الدولة.
أفاد العقيد علي سالم، مدير إدارة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، عن ضبط 102 متسولاً
«السلوك معيار الحقيقة».. بهذه الكلمات لخص المواطن السعودي عبد الرحمن محمد المقرني رحلته وإقامته في الإمارات التي بدأت يوم 14 مارس الماضي.
أكدت بكين الأربعاء أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "لا يمكنه تقديم أدلة" على تسرب فيروس كورنا المستجد من مختبر صيني "لأنه لا يملكها".
تمكنت دبي من احتواء تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" وانعكاساتها السلبية على حركة التجارة الدولية، وجاءت التجارة الخارجية للإمارة بمعدلات أداء قوية رغم انعكاسات الأزمة الصحية العالمية الراهنة التي ألقت بظلال كثيفة على اقتصادات العالم، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الربع الأول من العام 2020 نحو 323 مليار درهم.
سرحت "إن إم سي" للتجارة، وهي شركة فرعية تابعة لشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية تقوم بتوزيع المعدات الطبية والعلامات التجارية للعناية الشخصية والمأكولات، أكثر من 300 موظف.
حالفت أكثر من ثلاثين شركة للتكنولوجيا والاتصالات للضغط من أجل إنشاء أنظمة جيل خامس (5 جي) "مفتوحة وقابلة للتشغيل المشترك" ما يسمح بإلغاء الحاجة إلى مورد واحد مثل الصينية هواوي.
في الوقت الذي تشجع فيه الإدارة الأمريكية المواطنين على عدم الخروج إلا بوضع كمامة، من أجل التخفيف من احتمال نقل العدوى،
نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مخابرات كوريا الجنوبية قولها اليوم الأربعاء إنه ليس هناك مؤشرات على أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خضع لجراحة في القلب.
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في
عاودت الحصيلة اليومية لضحايا فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة الارتفاع مساء الثلاثاء إذ سجّلت 2333 وفاة بكوفيد
سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر هزة أرضية اليوم الأربعاء 6
صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه في ضوء توصيات الجهات الصحية ، فقد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية
أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية إنقاذ أوروبي وشقيقته تاها بالقرب من جبل جيس.
ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"، من هذا تتضح لنا الكرامة التي يؤتيها الله لحامل كتابه الكريم، الذي يتلوه ويعلمه، والمكانة التي تنتظره في اليوم الآخر، والتي حددها حديث آخر قال فيه صلى الله عليه وسلم: "يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ : اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ ، كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا ، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا".
بلغ سعر برميل النفط أكثر من 30 دولاراً بقليل أمس، للمرة الأولى منذ منتصف أبريل، فيما بدأت تدابير رفع العزل في مؤشر
اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء المشرف العام على مشروع مسبار
تمكنت القوات المشتركة في اليمن، أمس، من كسر هجوم شنته الميليشيا الحوثية، على مواقعها في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة،
بدا مشهد الطفلة إيناس الياسيني (13 عاماً)، وهي تحمل طبقاً من الأرز والخضار، وعليه قطع من اللحم، أرسلته عائلتها إلى
صد الجيش الوطني الليبي، أمس، أعنف هجوم من نوعه، نفذه المرتزقة الأتراك وميليشيات محلية للسيطرة على قاعدة الوطية الجوية،
أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء عن إتاحة التسجيل وبشكل استثنائي لجميع الجنسيات في مبادرة "عودة" التي أطلقتها مؤخرًا، وذلك لمن يرغب من المقيمين حاملي تأشيرة
أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن دخول مراكز التسوق والجمعيات والسوبر ماركت وجميع متاجر التجزئة خارج مراكز التسوق غير مسموح للأطفال
نشرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.
حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين اليوم الثلاثاء على التعامل بشفافية مع ما تعرفه عن منشأ فيروس «كورونا»
قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية خالد مجاهد اليوم الثلاثاء، إن مصر سجلت 388 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل يومي لحالات الإصابة منذ الكشف عن انتقال الفيروس إلى البلاد في فبراير الماضي.
صوَّت أعضاء المجلس الوطني الاتحادي إلكترونياً "عن بعد" بالموافقة على مشروع قانون اتحادي بشأن "حماية الشهود ومن في حكمهم"، في أولى جلساته "الاحترازية" التي عقدها عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.
ارتفع عدد الفحوصات الطبية المرتبطة بالكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19" في دولة الإمارات حتى 5 مايو الجاري إلى ما يزيد على مليون و300 ألف
أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أن مرحلة الاستجابة الفورية للتعامل مع وباء كورونا شكلت الحظر المبكر، وتطوير آليّات الفحص العشوائي،
تواصل دولة الإمارات مبادراتها الإنسانية الرائدة في مواجهة فيروس كورنا المستجد "كوفيد - 19" تجسيدا لرسالتها السامية التي تسعى من خلالها إلى إعلاء قيم التضامن والتآزر
قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في اجتماع اليوم الثلاثاء إن الدولة ستوفر إقامة مجانية في المدن الجامعية (نُزل طلاب الجامعات) ونُزل الشباب للمصريين
قالت مجلة «نيوزويك» الأمريكية إن العلماء حددوا أحد الأجسام المضادة في مختبر، ويقولون إنه يستطيع منع فيروس كورونا المستجد من إصابة الخلايا،
أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1595 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.
أوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام في مصر أسامة هيكل، خلال مؤتمر صحفي أسبقيات عودة المصريين العالقين في الكويت، مؤكداً أن هناك 3 استباقيات،
تواصل حكومة دبي من خلال الأجهزة والجهات المعنية في الإمارة جهودها الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتوفير أقصى درجات الحماية الممكنة لكل أفراد المجتمع
أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين أن إجمالي عدد الموظفين في القطاع الخاص في دولة الإمارات بلغ 5.095 مليون موظف خلال العام 2019، منهم 27% في أبوظبي، و52% في دبي، و21% في المناطق الشمالية.
نفذ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي حملة تفتيشية جديدة، على المنشآت التجارية في مرحلة إعادة فتح الأسواق، وقد شهدت الحملة التزاما عالياً من قبل المحال، حيث بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 1347 محلاً.
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
عاد الطلاب في الصين إلى المدارس الابتدائية والثانوية وهم محميون بشكل جيد بأقنعة الوجه مع الاحتفاظ بمسافة آمنة بين بعضهم البعض.
أعلنت شركة نخيل للتطوير العقاري، عن إعفاء عملائها من رسوم التأخير في دفع رسوم الخدمات اعتباراً من 3 مايو الحالي، وذلك في حال تم دفع المبالغ المستحقة في غضون 3 أشهر أي بحلول نهاية يوليو المقبل.
عاد الإيطاليون إلى الشوارع أمس بعدما رفعت البلاد أطول فترة إغلاق في أوروبا ودخلت "المرحلة الثانية" من أزمة الفيروس التاجي.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن ذكرى توحيد القوات المسلحة لها مكانة خاصة في خاطره ليس فقط لأنه عاش مقدمات عملية توحيد القوات المسلحة،
وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" القائد الأعلى للقوات المسلحة تحية اعتزاز وفخر لأبناء الإمارات الأبطال العائدين من أرض اليمن..
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّ بلاده اعتقلت أمس الاثنين أمريكيَّين حاولا مع مجموعة من "المرتزقة" فجر الأحد "غزو" فنزويلا من البحر للإطاحة بنظامه لحساب زعيم المعارضة خوان غوايدو.
أعلن سلاح البحرية الأمريكية أنّ أربعاً من سفنه الحربية أبحرت الاثنين في بحر بارنتس على مقربة من المياه الإقليمية الروسية، تأكيداً على حرية الملاحة في المحيط المتجمّد الشمالي، في سابقة من نوعها منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي.
سجّلت الولايات المتّحدة مساء أمس الاثنين وفاة 1015 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّل في هذا البلد منذ شهر.
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أنّ الدفاعات الجوية السورية تصدّت ليل أمس الاثنين لصواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية على مستودعات عسكرية في شمال البلاد، مشيرة إلى أنّ التدقيق لا يزال جارياً في "الخسائر التي خلّفها العدوان".
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفيا من
اجتازت دول عديدة في العالم مرحلة جديدة من إجراءات رفع الحجر، لتكسر عزلة استمرت شهوراً بسبب فيروس «كورونا»، ومع انخفاض
نوهت القيادة العامة لشرطة الشارقة اليوم الثلاثاء بخصوص مقطع فيديو تم تداوله وانتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر من خلاله قيام أحد الأشخاص بتهشيم زجاج عدد من المركبات
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي أشار فيها إلى وجود "أدلة" على أن فيروس كورونا المستجد خرج من مختبر صيني
أعلنت السلطات الصومالية، أمس، أن ستة أشخاص لقوا حتفهم، بينهم طياران، عندما تحطمت طائرة تحمل إمدادات طبية.
تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات".
طالب مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي البنوك العاملة في الدولة بالاستمرار في تأجيلات أقساط القروض للعملاء المتضررين من تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19.
شاركت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في مؤتمر إعلان التبرعات العالمي إلى جانب العديد من الدول والمنظمات الدولية الملتزمة
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية التعاون والتضامن الدولي من أجل الاستجابة الفاعلة والعاجلة لأزمة كورونا، خاصةً من خلال العمل على ضمان توفير المستلزمات الطبية
عقدت حكومة الإمارات اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة،
عقدت حكومة الإمارات مساء اليوم الاثنين إحاطتها الإعلامية الدورية حول مستجدات كورونا في الدولة. تحدثت في الإحاطة
قرَّرت وزارة التربية والتعليم تحديد موعد آخر فيما بعد لاختبار اللغة العربية الذي تعذَّرت تأديته اليوم بسبب خلل فني طارئ في نظام القياس الذكي، حفاظاً على مصلحة الطلبة، وتكريساً للجهود المبذولة من قِبلها في التعلم، وتحقيق أفضل النتائج المرجوة.
برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم،
أعادت إيران اليوم فتح مساجد في أجزاء من البلاد عدت منخفضة المخاطر على صعيد انتشار فيروس كورونا المستجد وقالت إن قرابة 80 ألف شخص من أصل قرابة 100 ألف أصيبوا بالمرض قد تعافوا وخرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج.
أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" شبكة الرعاية الصحية الأكبر في دولة الإمارات.. عن إطلاق مركز جديد للفحص الطبي بمنطقة "مصفح"
أصدرت السفارة المصرية لدى الكويت بيانا بشأن الأحداث التى جرت فى مركز إيواء كبد مساء أمس جاء فيه "تابعت السفارة الأحداث
أكدت وزارة الصحة الروسية أنها لا ترى أي عراقيل أمام استخدام دواء هيدروكسي كلوروكين"في علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد_19).
في معرض توصل علماء من الإمارات العربية المتحدة لعلاج مبدئي لـ "كوفيد 19" عبر استخدام الخلايا الجذعية أجرت محطة "سكاي نيوز" حواراً متلفزاً مع الدكتورة فاطمة الكعبي، إحدى طبيبات الفريق المتخصصة بعلوم الدم
قالت الهيئة الرقابية البريطانية المعنية بالحسابات، إنها بدأت تحقيقا في فحص إي.واي لشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية، التي وضعت قيد الوصاية الإدارية في أبريل.
كشفت عملية حفر قبر لأحد المتوفين بمرض كوفيد-19 في إيران عن بقايا عظمية وقطع أثرية عمرها نحو ألفي عام، بحسب تقرير لموقع "راديو فاردا".
كشفت مسيرة فرسان القافلة الوردية العاشرة، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، عن اكتشاف ست إصابات بسرطان الثدي
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 40 حالة.
قالت الهيئة الرقابية البريطانية المعنية بالحسابات، إنها بدأت تحقيقا في فحص إي.واي لشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية، التي وضعت قيد الوصاية الإدارية في أبريل.
أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين تسجيل 10581 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 145268 حالة.
يستعد إكسبو 2020 دبي ليساهم في تشكيل ملامح عالم ما بعد الجائحة وخلق مستقبل أفضل للجميع، وذلك بعد أن صوتت أغلبية الثلثين من أعضاء المكتب الدولي للمعارض لصالح تأجيل الحدث لمدة عام.
أستهلت أغلب بورصات الأوراق المالية في آسيا تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين على تراجع، بعد الانخفاض الحاد للأسهم الأمريكية في ختام تعاملات يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول..
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إنه يعتقد الآن أن ما يصل إلى 100 ألف أمريكي قد يلقون حتفهم في جائحة فيروس كورونا
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأحد إن هناك "عددا كبيرا من الأدلة" على أن فيروس كورونا المستجد خرج من مختبر صيني، لكنه لم يجادل بشأن استنتاج أجهزة المخابرات الأمريكية بأنه ليس نتاج عمل بشري.
أظهر إحصاء رويترز أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مختلف أرجاء العالم تجاوزت 3.5 مليون اليوم الاثنين، بينما اقتربت الوفيات من ربع مليون حالة.
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعقد سلسلة من الجلسات الحكومية المكثفة تضم وزراء ووكلاء ومجالس تنفيذية وخبراء عالميين لبدء صياغة استراتيجية دولة الإمارات لما بعد «كوفيد 19» (تفشي وباء فيروس كورونا المستجد).
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضرورة إعداد خطة عاجلة لرفع مستوى الإنتاجية والتنافسية لقطاع الصناعات الطبية بالدولة.
وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
في إطار منظومة المحفزات، التي تقدمها دبي لدعم قطاع الأعمال، أعلنت المنطقة الحرة «دبي الجنوب»، أمس، تقديم مجموعة حزم تحفيزية.
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين عن أن المخابرات أبلغته أنه كان محقا بشان كورنا وحظر الصين. وقال ترامب في
أخيراً، وعلى نحو مفاجئ، ظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مثلما غاب على نحو مفاجئ، عن وسائل الإعلام لمدة 19 يوماً.
اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ساحة إبراهام لينكولن، أمام البيت الأبيض، لاستئناف حملته الانتخابية التي توقفت بسبب تفشي وباء كورونا.
أكد الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الوزارة تدرس الآن التركيز على الصناعات الدوائية المتميزة، ومنها الصناعات البيولوجية والأدوية المبتكرة بالتنسيق مع المصانع العالمية العاملة، والتي لها مكاتب إقليمية ومخازن لوجستية في الإمارات.
ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي اجتماع الجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، الذي عُقد اليوم عن بُعد
أكد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي، أن العمل عن بُعد في الدائرة، سيكون خياراً بعد انتهاء أزمة «كورونا»، وأن الأداء بشكل نموذجي، هو المعيار الأساسي في العمل.
قال مصدر رسمي فرنسي اليوم الأحد إن فرنسا رفعت الحجر الصحي عن كافة القادمين من الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينغن والمملكة المتحدة
قال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إنه تم استثناء المركبات التي تضم أفراداً من أسرة أو أقارب من الدرجة الأولى من مخالفة (تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة لأكثر من ثلاثة أشخاص)
حققت النيابة العامة في أبوظبي مع أحد الأشخاص على خلفية انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظاً وعبارات من شأنها إثارة التمييز والكراهية والإخلال بالنظام العام.
اكتشفت سيدة خليجية بعد عودتها من احدى الدول الأوروبية، بأن قطعة الشكولاتة التي تناولتها قبل صعودها على متن الطائرة استعداداً لسفرها إلى دولة الإمارات، تحتوي في مكوناتها على نسبة من مادة الحشيش المخدرة، والمجرمة وفقاً للقانون.
أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الاحد تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة.
آثار غياب الزعيم الكوري الشمالي كيم أون التساؤلات حول غيابة وحالته الصحية، وبعد أول ظهور له عقب الاختفاء الذي استمر 3 أسابيع، واثيرت الكثير من التكهنات عن أسباب هذا الاختفاء.
كشف العنصر السابق في قوات «نافي سيلز» الأمريكية، في الذكرى السنوية الـ9 لتصفية أسامة بن لادن، الذي أطلق رصاصة قاتلة على زعيم تنظيم «القاعدة»
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله بصياغة استراتيجية الامارات التنموية لما بعد كوفيد 19.
قصص كثيرة مدت الإمارات فيها يد العون لمن عانى وتألم منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد ليسطر التاريخ بأحرف من نور مواقفها المشرفة التي برزت للعالم رسالتها الإنسانية في جميع الأزمات.
أعلنت القوات المسلحة المصرية أنه استكمالاً للأعمال البطولية التي يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة والنجاحات المتتالية في ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية في سيناء،
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، في بيان اليوم، الأحد، من أن نحو عشرة ملايين طفل دون الخامسة،
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجل 1552 إصابة جديدة بكورونا.
أعلنت دائرة الصحة أبوظبي أن فحص كوفيد-19 يتوفر بالمجان للأشخاص الذين يعانون من أعراض مرضية تشابه أعراض الإصابة بالفيروس، والمسنين والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة، في حين يمكن لأفراد المجتمع الراغبين بالاطمئنان على صحتهم إجراء الفحص بتكلفة 370 درهماً شاملة الفحص فقط.
تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اليوم عن قيام مجموعة من الباحثين من مركز التكنولوجيا الحيوية ومركز الأغشية
أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، تعميماً موجهاً للوزارات والجهات الاتحادية بشأن قرار مجلس
هل تمكنت شركة بريطانية صغيرة أن تهزم شركات الأدوية العالمية العملاقة في سباقها لهزيمة فيروس كورونا؟
انتشر وباء فيروسي قاتل في أسراب النحل ببريطانيا، يسمى شلل النحل المزمن (CBPV).
قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن عدة طلقات نارية أطلقت من كوريا الشمالية صباح اليوم الأحد تجاه موقع حراسة في كوريا الجنوبية على الحدود.
بالشراكة بين "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وبرج خليفة، أطول صرح عمراني صنعه الإنسان على الكوكب، ودعماً لحملة "10 ملايين وجبة"، تم الإعلان عن إطلاق مبادرة "أطول صندوق تبرعات في العالم".
نشر حساب جناح المملكة المتحدة في إكسبو دبي، عبر حسابه الرسمي على انستغرام، رسالة شكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
التعاضد مع الإنسانية جمعاء، مبدأ راسخ في ثقافة دولة الإمارات، قيادة وشعباً، تجلّت صوره واضحة في التعامل مع تداعيات أزمة «كورونا».
نجح قطاع الشحن بدبي، سواءً كان جوياً أم بحرياً، بتجاوز كافة التحديات الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» في العالم، عبر توفير كميات هائلة من السلع الغذائية والدوائية بين العواصم العالمية.
احتفى العالم، أمس، بالنبأ الإيجابي الذي زفته الإمارات إلى البشرية بابتكار علاج جديد يوظف الخلايا الجذعية في القضاء على «كوفيد 19».
اتخذت المملكة العربية السعودية إجراءات احترازية صحية إضافية، بعزل المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام ومنع الدخول إليها أو الخروج منها اعتباراً من اليوم الأحد، وحتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك عمليات الشحن ونقل البضائع، وفق ما نقلته "واس".
لمشاهدة الاستطلاع بالحجم الطبيعي اضغط هنا أكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي،
جاءت الإمارات ضمن أفضل 20 اقتصادا في مؤشر أقوى الاقتصادات الناشئة من حيث القوة المالية نشرته أمس مجلة" إيكونيميست"، محتلة المرتبة 17 عالميا متقدمة على الهند والتشيك وماليزيا ورومانيا والبرازيل وكرواتيا،
أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة تأثرت بشكل قوي بالتداعيات الاقتصادية للجائحة، كما هو حال بقية دول
قالت النيابة العامة اليوم السبت إن كل من ارتكب فعلاً من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز تكون عقوبته طبقا للمادة السادسة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 "السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات
أعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية أن العلاج الذي تم الإعلان عنه هو علاج داعم وليس شافٍ للمرض ( كوفيد- 19 )، حيث يساعد
قالت الدكتورة آمنة الضحاك، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها مساء اليوم السبت للوقوف على آخر المستجدات وأهم الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا
نشر حساب جناح المملكة المتحدة في إكسبو دبي عبر حسابه الرسمي على انستغرام ضمن نشرة "ستوري" رسالة شكر لصاحب السمو الشيخ
بالشراكة بين "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وبرج خليفة، أطول صرح عمراني صنعه الإنسان على الكوكب، ودعماً لحملة "10 ملايين وجبة"، تم الإعلان عن إطلاق مبادرة "أطول صندوق تبرعات في العالم".
حدد علماء من جامعة مينيسوتا الأمريكية 3 سيناريوهات بشأن مستقبل فيروس كورونا المستجد، تفيد بأن الوباء عرضة لأن يبقى ما لا يقل عن 18 شهرا إلى عامين، محققا إصابة من 60% إلى 70% من سكان العالم.
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 1362 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، عن تسجيل 3 حالات وفاة من بين الحالات المصابة بمرض كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة
اعترف رئيس الإكوادور لينين مورينو، أمس، بأن حكومته تواجه «مشاكل» في معالجة تكدس جثث ضحايا فيروس كورونا (كوفيد 19)،
كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، سبب تزايد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا (كوفيد_19) في مصر.
دعت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية إلى الصلاة من أجل الإنسانية وقالت ندعو إخوتنا المؤمنين بالله الخالق، وإخوتنا في
أ ف ب ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تشخيصها رسميا في أوروبا إلى مليون ونصف، أي أقل بقليل من نصف
أعربت الطالبة البريطانية إيلده أشتون المقيمة في الدولة عن شكرها وامتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة على مساعدتها للعودة إلى أبوظبي
أعربت أسرة أسترالية مقيمة في الدولة عن شكرها وامتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة على مساعدتها لعودة ابنها بعد أن علق في مدينة سيدني الأسترالية قرابة شهرين ليلتئم شمله مع والديه المقيمين في دبي.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تعديل مهلة تجديد خدماتها لمدة 3 أشهر.
أجمعت تقارير دولية حديثة على تمتع الإمارات بأفضلية نسبية بالمقارنة مع باقي دول المنطقة فيما يتعلق بقدرتها على اجتياز التداعيات الاقتصادية لتفشي جائحة «كوفيد 19» في أنحاء العالم.
أعلن رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية (البرلمان) أسد قيصر، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بعدما أقام حفل إفطار للاحتفال بشهر رمضان المبارك والتقى مع رئيس الوزراء عمران خان وغيره من كبار المسؤولين هذا الأسبوع.
توجّه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان
أكّد معالي د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنّ بناء تكتل عربي يسعى إلى الاستقرار والتقدم في المنطقة، يواجه هجمة إقليمية شرسة للتدخل في الشؤون العربية.
قطع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تكّهنات بشأن صحته استمرت ثلاثة أسابيع، ذهب خلالها البعض إلى حد الحديث عن وفاته،
أعربت دولة الإمارات، عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف إحدى المركبات المدرعة بشمال سيناء، في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود.
في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الإمارات للحد من انتشار فيروس كورونا، يحتاج المواطنون والمقيمون على أرض الدولة
اعتبرت دولة الإمارات العربية المتحدة ، أن المخططات الإسرائيلية الرامية لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، تعتبر تطوراً خطيراً يعرقل مسار عملية السلام، ويقوض الجهود الدولية لحل الصراع في المنطقة.
توجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
باركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إنجاز مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ونجاحه في تطوير علاج بالخلايا الجذعية مبتكر وواعد لالتهابات فيروس كورونا المستجد
رجح علماء أمريكيون أن يستمر وباء «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، لعامين على الأقل، ولن يجري احتواؤه إلا حين يصير ثلث سكان العالم محصنين مناعياً ضد العدوى.
قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي الجمعة، إن "جائحة كورونا لا تزال قائمة ولم
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الجمعة تسجيل 358 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ووفاة 14 حالة جديدة. وقالت
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تعميما إلى مدراء ومالكي المراكز التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية والصيدليات على مستوى إمارة أبوظبي بشأن توفير أجهزة وكاميرات الفحص الحراري عند المداخل الرئيسة
حددت لجنة البحوث والدراسات السياحية بالمركز العربي للإعلام السياحي عن 12 إجراء احترازياً ستنفذه أغلب شركات الطيران مع عودة تشغيل الرحلات الجوية
ستظل المدن الكبري في الهند تحت قيود صارمة بعد انتهاء إجراءات العزل العام يوم الأحد المقبل حسبما كشف خطاب حكومي ومسؤولون في الولايات، في حين سيتم السماح للمناطق الأقل إصابة بفيروس كورونا باستئناف بعض الأنشطة.
أكدت متحدث باسم وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل تسجيل 1344 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.
تم منح براءة اختراع من قبل وزارة الاقتصاد لعلاج بالخلايا الجذعية مبتكر وواعد لالتهابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)
نزلت أسعار النفط إلى نحو 26 دولارا للبرميل اليوم الجمعة إذ تتعرض السوق لضغوط بفعل ضعف الطلب الناجم عن أزمة فيروس كورونا وفائض المعروض، حتى في الوقت الذي بدأت فيه أوبك وحلفاؤها خفضا قياسيا للإنتاج.
أعلن المكتب الاعلامي لحكومة أبوظبي إعادة فتح مركزي ياس مول في أبوظبي والجيمي مول في العين ابتداء من 2 مايو، وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات الاحترازية والوقائية التي حددتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لإعادة افتتاح مراكز التسوق والمراكز التجارية.
قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة ان قيام مستخدمي الشبكة المعلوماتية بتغيير العنوان البروتوكلي «IP
اعتمدت وزارة التربية والتعليم، جدول الاختبارات المركزية للفصل الدراسي الثالث لطلبة المدارس الحكومية ،والمقررة من قبل فريق التقييم، وتبدأ في 4 مايو الجاري. وسيتم الإعلان عن باقي مواعيد اختبارات المواد الأخرى منتصف الأسبوع المقبل.
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين
أبلغت روسيا اليوم "الجمعة" عن 7933 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي قفزة قياسية يومية ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 114431 حالة.
ال التلفزيون السوري اليوم "الجمعة" إن هجوما على مستودع ذخيرة شرقي مدينة حمص تسبب في وقوع انفجارات لكن دون خسائر في الأرواح
شارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية مساء أمس في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية
قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان للإذاعة الحكومية اليوم "الجمعة" إنه يجب على البلاد الاستعداد لموجة ثانية محتملة من تفشي فيروس كورونا في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، على الرغم من أن انتشار الفيروس من المرجح أن يتباطأ في الصيف.
اعتمد مجلس الشؤون الاستراتيجية، التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، سياسة استخدام الهوية الرقمية في إمارة دبي، نظراً لما تحققه من تطوير لمنظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز عملية التواصل بين الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص،
وزّعت «حملة 10 ملايين وجبة» 1.8 مليون وجبة، بعد أسبوع فقط على إعلانها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصلت إلى مطار
تشارك الإمارات اليوم دول العالم الاحتفال بيوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، وقد حققت إنجازات كبيرة وغير مسبوقة، جعلتها تقود عن جدارة واستحقاق، جهود ترسيخ حق الإنسان في العمل.
أعرب سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، عن تفاؤله بقدرة النشاط الاقتصادي في دبي على العودة إلى سابق عهده خلال فترة قصيرة على الرغم من التحديدات الكبيرة التي أفرزتها الأزمة العالمية المتمثلة في فيروس «كوفيد ــ 19».
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة تمسكها بالحل السياسي في ليبيا وضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل.
غداة اندلاع «ثورة الجياع» في لبنان، من بوابة عاصمة الشمال طرابلس تحديداً، ارتفع منسوب المخاوف من بدء تشكل أمواج «النهر الجارف».
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أنه يفكّر في فرض رسوم عقابية على الصين، بعدما قال إنّه اطّلع على أدلّة تشير إلى أنّ فيروس كورونا المستجد
نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الخميس شهداء مدينة بئر العبد من جنود القوات المسلحة،
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصلت إلى مطار هيثرو في العاصمة البريطانية
لبى مواطنون ومقيمون نداء التبرع بالدم الذي دعت له مريم ماجد بن ثنية عضو المجلس الوطني الاتحادي عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،
نظّم المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم (الخميس) بالتعاون مع تلفزيون دبي مؤتمراً صحافياً عن بُعد عبر الاتصال المرئي أجاب فيه معالي الفريق
اعتمد مجلس الشؤون الاستراتيجية، التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، سياسة استخدام الهوية الرقمية في إمارة دبي، نظراً لما تحققه من تطوير لمنظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز عملية التواصل بين الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص،
بعد تعافية من فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به عندما كان برفقة أخيه في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية يروى سعيد
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس إنه سيضع خطة شاملة الأسبوع المقبل عن كيفية البدء في إعادة إحياء
قال مسؤول أمريكي، الأربعاء، إن بلاده تعتزم الإسراع بتطوير لقاح لفيروس "كورونا"، وتستهدف توفير 100 مليون جرعة بحلول نهاية العام الجاري.
جسدت القرارات والإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لحماية العمال والمحافظة على امتيازاتهم منذ بدء تطبيق الإجراءات
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة
أكد باحثون من مختبر "سينوفاك بيوتيك" Sinovac Biotech في بكين، إن الشركة تستعد لإنتاج 100مليون جرعة من لقاح بدأت منذ فترة قصيرة بتجارب بشرية عليه بعد نجاحه في حيوانات الاختبار
أعلنت نخيل مولز، ذراع شركة نخيل في قطاع التجزئة، والتي تملك وتدير دراغون مارت (سوق التنين)، أكبر مركز للتجزئة والتجارة
قامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بإجراء أكثر من 27 ألف فحص جديد لمواطنين ومقيمين في مختلف مناطق الدولة، وأعلنت عن تسجيل
دشنت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر" مشروعها الخيري السنوي لتوزيع 1000 وجبة إفطار على الصائمين
ساعدت الجهود الموحدة المبذولة من قبل قطاع الطيران في دبي والسفارات والسلطات الحكومية في دولة الإمارات 37 ألفاً و469 شخصاً على العودة سالمين إلى ديارهم بتشغيل 312 رحلة عودة خاصة من قبل 54 شركة طيران في ظل بقاء رحلات الركاب العادية معلقة مؤقتًا في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي.
نفت خدمة عملاء مصر للطيران فتح الحجوزات أمام عملاءها لحجز الرحلات بدءاً من يوم 16 مايو، وكان رد أحد ممثلي خدمة العملاء لأي شخص يحاول حجز اي رحلة خارجية
صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية بأنه تقرر السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها بداية من اليوم الخميس، إضافة إلى استمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.
يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة طبيبة مصرية وزوجها الطبيب اللذين أصيبا بفيروس كورونا المستجد عن طريق عدوى من مريض ما يبرز مدى تضحيات خط الدفاع الأول التي يقدمونها من أجل الآخرين.
«الإمارات وطننا الثاني وكل من على أرضها يحظى بالاحترام والتقدير»، جملة بدأت بها الطبيبة عائشة سلطانة حديثها لـ«البيان»، مؤكدة أن التحية التي أداها الشرطي لها في دبي، بمجرد علمه أنها طبيبة تعمل ضمن خط الدفاع الأول، كانت بمثابة تكريم للجهود التي تبذلها في عملها بالقطاع الصحي.
قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية لم تسجل اليوم الخميس أي إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا وذلك للمرة الأولى منذ أن بلغ التفشي لديها ذروته في 29 من فبراير .
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع رويترز يوم الأربعاء إنه لا يصدق استطلاعات الرأي التي تظهر أن منافسه في
لقي 38 شخصاً على الأقلّ مصرعهم وأصيب 10 آخرون بجروح، ثمانية منهم في حالة خطرة، في حريق اندلع الأربعاء في مستودع قيد
قال وزير الصحة اليمني لقناة اليمن التلفزيونية إن السلطات سجلت أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد. وفي وقت سابق يوم
شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ضرورة التلازم بين الإيمان والعمل كي نتجاوز التحدي الذي نعيشه اليوم نحن والعالم.
كشف مجلس الإمارات للأمن الغذائي ووزارة الطاقة والصناعة، في بيان مشترك لهما، عن كفاءة وفعالية تشغيل 568 مصنعاً مسجلاً في نظام التراخيص لوزارة الطاقة والصناعة في جميع إمارات الدولة،
بلغت مساعدات الإمارات من الامدادات الطبية لإغاثة الدول في مواجهة انتشار وباء «كورونا» أكثر من 334 طناً استفادات منها 32 دولة، تلبي احتياجات نحو 334 ألفاً من المهنيين الطبيين.
علمت «البيان» أن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي تستعد للإعلان قريباً عن تفاصيل مخططها لإدارة شؤون البلاد.
توسعت دائرة الاحتجاجات في لبنان لتشمل مناطق عدة، بعدما تركزت في الساعات الأخيرة بطرابلس شمالي البلاد، رفضاً لارتفاع الأسعار والتلاعب بسعر صرف الدولار، الذي وصل إلى أعلى مستوياته.
أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم، ترتيبات لعودة فلسطينيين عالقين من الأردن إلى الضفة الغربية الأسبوع المقبل، منذ إغلاق الحدود قبل نحو شهر ونصف.
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية اجتماعين عن بعد للمجلس خلال الأسبوعين الماضيين.
أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن الإمارات برؤية قيادتها الاستثنائية حريصة على تعزيز البنى المجتمعية
جددت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة تحذيرها لمستخدمي الإنترنت من روابط احتيالية تنتشر خلال شهر رمضان المبارك تستغل أسماء أصحاب السمو شيوخ الدولة
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد" كوفيد-19"
كشف قرار لمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، عن استمرار العمل بقرار منح
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص بسداد أجور العاملين لديها من خلال "نظام حماية الأجور" وفقا للأجور المتفق عليها
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر اليوم الأربعاء تسجيل 226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة.
بمشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة استضاف مجلس محمد بن زايد ضمن سلسلة المحاضرات الرمضانية .. محاضرة تحت عنوان " بقيمنا نمضي نحو المستقبل "
أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أن القيادة الرشيدة
تستمر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في عمليات الإجلاء لمواطني دولة الإمارات وتسهيل كافة الاجراءات اللازمة لإعادتهم ومرافقيهم إلى أرض الوطن
أعدت فوربس الشرق الأوسط استطلاع رأى محلى، لمعرفة كيف يشعر الناس من منطقة الشرق الأوسط تجاه العمل من المنزل، مع التركيز على عاداتهم اليومية، ومدى الإنتاجية والتحديات التي يواجهونها، والدعم المقدم لهم من أصحاب الأعمال.
بلغت قيمة التوزيعات النقدية لـ 56 شركة مساهمة عامة مدرجة في الأسواق المالية نحو 37.3 مليار درهم حتى تاريخ 27 أبريل وذلك بحسب ما تظهره الأرقام الصادرة عن الشركات ذاتها.
قدرت وزارة الاقتصاد في الإمارات انخفاض الصادرات العالمية بمقدار 50 مليار دولار عبر سلاسل القيمة العالمية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
أنجبت كاري سيموندس خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مولوداً ذكراً بصحة جيدة، وفق تقرير من مجموعة "بي.إيه"
أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن زيادة الرحلات الخاصة إلى 15 وجهة في مختلف أنحاء العالم وسيتم تسيير الرحلات حتى 31 من مايو مع تحضيرها لاستئناف رحلاتها المنتظمة، وذلك رهناً برفع القيود المفروضة حالياً.
قالت ثلاثة مصادر مصرفية إن البنوك الإماراتية المنكشفة على شركة تشغيل المستشفيات إن.إم.سي تواجه احتمال الاضطرار إلى
أعلنت شركة فايزر الأمريكية الشهيرة لصناعة الأدوية تاريخا واعدا جدا، وربما لم يكن متوقعا، سيكون في وسعها حينه إنتاج لقاح لمكافحة فيروس كورونا المستجد، على أن يستخدم أولا في حالات الطوارئ فقط.
توفى الممثل الهندي عرفان خان الذي اشتهر في فيلم "الميليونير المتشرد Slumdog Millionaire"، اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 53 عاما.