هزة أرضیة بقوة 4.6 درجات تضرب إیران
ضربت هزة أرضیة بقوة 4.6 درجات على مقیاس ریختر مساء امس الاثنین، ضواحی سومار بمحافظة كرمانشاه غربي إیران.
ضربت هزة أرضیة بقوة 4.6 درجات على مقیاس ریختر مساء امس الاثنین، ضواحی سومار بمحافظة كرمانشاه غربي إیران.
صرح مسؤول أفغاني بأن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، من بينهم ثلاثة من عناصر قوات الأمن ومدني، عندما انفجرت سيارة
نفت وزارة الخارجية السعودية اليوم تصريح منسوب لوزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف حول افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة السورية دمشق.
انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الاثنين بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستدمر تركيا اقتصاديا إذا هاجمت أنقرة مقاتلين أكرادا في سوريا تدعمهم واشنطن.
"تؤكد طيران الإمارات أن طائرتها (الرحلة ئي كيه 928، من القاهرة إلى دبي يوم السبت 12 يناير)، اضطرت إلى كبح عملية الإقلاع في اللحظات الأخيرة نظرأً لظهور مركبة على مدرج الإقلاع في مطار القاهرة الدولي.
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
أعلن متحدث باسم الخارجية الأمريكية الإثنين، أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيختصر جولته في الشرق الأوسط، ولن يزور الكويت الثلاثاء كما كان مقررا..
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى جانب عدد من قادة وممثلي دول العالم الفائزين العشرة بدورة عام 2019 من "جائزة زايد للاستدامة"، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوي الذي أقيم اليوم في أبوظبي
أعلنت السلطات الإندونيسية الإثنين أنه تم العثور على مسجل صوت قمرة قيادة طائرة ركاب تابعة لشركة "ليون إير" تحطمت في بحر جاوا في أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 189 شخصا كانوا على متنها.
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من قادة وممثلي الدول اليوم، افتتاح "أسبوع أبوظبي للاستدامة" الذي يقام هذا العام تحت عنوان "تقارب القطاعات: تسريع وتيرة التنمية المستدامة".
حين أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برنامج «خبراء
يعتزم أكثر من 30 ألف مدرس الإضراب عن العمل في المدارس العامة عبر لوس أنجلوس بالولايات المتحدة اليوم الاثنين في أول
ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية أن طائرة شحن من طراز بوينج 707 وتقل تسعة أشخاص تحطمت اليوم الاثنين قرب مطار
صدر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كتاب جديد بعنوان «
حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد، تركيا من كارثة اقتصاديّة في حال شنّت هجومًا ضدّ الأكراد بعد انسحاب القوّات الأمريكيّة من سوريا
بشّر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بمستقبل تنموي واستثماري واعد للإمارة،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن حكومة الإمارات
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في قصر الشاطئ محمد
أكدت تقارير إعلامية أمريكية أن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» بصدد الإعداد لضرب إيران، بعد أن طلب مستشار الرئيس
استحوذت شركة «ناسبرز» الاستثمارية، ومقرها مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا، على موقع «دوبيزل» للإعلانات الذي أُسّس في دبي
كشفت ميليشيا الحوثي الإيرانية رسمياً عن نهجها المعادي لتطبيق اتفاق السويد، وذلك عبر اتهامها لرئيس فريق المراقبين
توفي ثمانية أشخاص وأصيب 27 أخرون في حوادث مرورية مختلفة بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق متفرقة من الجزائر
قال مركز المسح الجيولوجي الأمريكي إن زلزالا بقوة خمس درجات ضرب منطقة قرب مدينة انكوريدج في ولاية ألاسكا الأمريكية الأحد
ضربت عاصفة شتوية قوية شرق الولايات المتحدة لتصل إلى ولايات وسط الأطلسي الأحد بعد أن اجتاحت أجزاء من الغرب الأوسط، تجاوز سمك الثلوج 30 سنتيمترا، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم أسرة إماراتية اختارت لأطفالها الأربعة على تباين أعمارهم
لبى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي دعوة سلطان بن علي السبوسي إلى مأدبة الغداء
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم جابرييلا بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي أمينة لجنة العلاقات الخارجية والاقتصاد في مجلس النواب المكسيكي التي تزور البلاد لحضور فعاليات " أسبوع أبوظبي للاستدامة ".
كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن قوات الجيش الوطني بدعم من التحالف أحبطت هجوماً حوثياً حاول استهداف الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار بالحديدة بطائرة مسيرة إيرانية الصنع.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تحقيق أعلى معدلات الأمن الغذائي الوطني وضمان استدامته كركيزة مهمة لجودة حياة مجتمع الإمارات ومطلب أساسي
صدر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كتابٌ جديد بعنوان
أعدّت وزارة الدفاع الروسية مسودة قانون جديد، يمنح الإذن العسكري بإسقاط طائرات الركاب التي تتعرض للاختطاف، وفقاً لمجموعة
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مؤسسة دبي للمستقبل
أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حرص دولة الإمارات العربية
حظات كان الصمت فيها أعلى صوتاً وأكثر فصاحة من الكلام، فكان لغة الوقار التي سادت المكان عند استحضار سيرة وبطولات شهداء الوطن، فاللغة تصبح ضعيفة وركيكة أمام عطاء الشهداء، فيحضر الصمت لأنه أبلغ
تكشف مزيد من التفاصيل بشأن الاتفاق العسكري السري المبرم بين أنقرة والدوحة، والذي بموجبه تنتشر قوات من الجيش التركي على الأراضي القطرية،
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في حديث خاص لقناة «العربية» أن علاقة بلاده مع المملكة العربية السعودية أساسية لاستقرار المنطقة وأمنها مؤكداً أن الانسحاب الأمريكي من سوريا «تغيير تكتيكي» لا يؤثر على مجابهة إيران.
أمهلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية 5 عائلات فلسطينية حتى 23 الجاري لإخلاء منازلها وسط القدس المحتلة، بينما تصدّى أهالي في نابلس لهجوم للمستوطنين، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين باعتداء مستوطنين في الخليل.
أعلن جوليان كاسترو، رئيس بلدية، سان أنطونيو السابق في ولاية تكساس الامريكية والوزير السابق في حكومة باراك أوباما السبت ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، ليصبح في حال فوزه أول رئيس يتحدر من أميركا اللاتينية
قالت السلطات الفرنسية إن اثنين من رجال الإطفاء وامرأة إسبانية لقوا حتفهم وأصيب نحو 50 شخصا جراء انفجار قوي ناجم عن تسرب غاز ألحق أضرارا بالطابق الأرضي بمبنى في منطقة تجارية بوسط باريس
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة
تظاهر السبت مئات البريطانيين في شوارع لندن وهم يرتدون السترات الصفراء، في أكبر تظاهرة حتى الآن في بريطانيا تستنسخ موجة الاحتجاجات التي تهز فرنسا.
أطلق الآلاف من المعلمين الفرنسيين "الغاضبين"، الذين يعتبرون أنفسهم "منسيين" من قبل الحكومة، في منتصف ديسمبر الماضي مجموعة على فيسبوك تسمى "الأقلام الحمراء".
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت أن "الإغلاق" الذي يشلّ جزءاً من الإدارات الفدرالية ويعتبر الأطول في تاريخ الولايات المتحدة بدخوله يومه الثاني والعشرين يمكنه حله "خلال 15 دقيقة".
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإبراهيم أبو بكر كيتا رئيس جمهورية مالي اليوم في قصر الشاطئ بأبو ظبي.. مراسم توقيع اتفاقية بين "صندوق خليفة لتطوير المشاريع" و جمهورية مالي ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية بقيمة 25 مليون دولار
اعتقلت الشرطة الفرنسية 24 شخصا في باريس، لهم صلة بمظاهرات جديدة نظمتها حركة "السترات الصفراء".
أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم وفاة والدة الأميرة عالية بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الفريق أول أوستن ميلر قائد بعثة الدعم الحازم - التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" - والقوات الأمريكية في أفغانستان.
تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتطبيق السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية، وتفعيل ضوابطها ومعاييرها في إنشاء مشاريع سكنية
أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم السبت مقتل 6 من العناصر الإرهابية فى تبادل لاطلاق النار مع قوات الأمن خلال مداهمة وكر اختبائهم بأحد المناطق الجبلية المتاخمة لطريق أسيوط / سوهاج الصحراوي الغربي.
أعلنت طيران الإمارات عن تعديلات على برامجها التشغيلية في عام 2019، وذلك للحد من تأثير إغلاق المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي خلال شهري أبريل ومايو، وكذلك للتكيف مع اتجاهات الطلب العالمي على السفر.
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مؤسسة دبي للمستقبل واطلع على سير مشاريعها ومبادراتها المتنوعة
رجح «إندوسويز ويلث مانجمنت»، ذراع إدارة الثروات لدى «كريديه أجريكول» أن تحقق الإمارات فائضاً في ميزانيتها لعام 2019،
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (5) لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي
تسبّبت الثلوج المتساقطة على عدة مناطق في الجزائر منذ أول من أمس، في غلق العديد من الطرقات وعزل سكان في قرى وتجمعات سكانية صغيرة.
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عن كتابه الجديد
دفعت ميليشيا الحوثي الإيرانية اتفاق السويد إلى حافة الهاوية بمجموعة خروقات بلغت 464 منذ بدء تنفيذه بحسب تقرير حكومي يمني.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده تخطط لتنظيم قمة دولية بشأن الشرق الأوسط وخاصة حول إيران يومي 13 و14 فبراير المقبل في بولندا.
عاد الإرهاب للضرب مجدداً في العراق، حيث سقط أمس عشرات العراقيين بين قتيل وجريح في انفجار بقضاءي الأنبار والقائم.
أعلن التحالف الدولي، أمس، بدء الانسحاب من سوريا، بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره المفاجئ سحب القوات الأمريكية المنتشرة في مناطق عدة شرق وشمال البلاد.