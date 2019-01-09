العثور على حطام الطائرة العسكرية الفرنسية المختفية
أفادت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية الأربعاء، بالعثور على حطام في منطقة بشرق البلاد كانت طائرة عسكرية اختفت بها من شاشة الرادار.
أفادت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية الأربعاء، بالعثور على حطام في منطقة بشرق البلاد كانت طائرة عسكرية اختفت بها من شاشة الرادار.
قالت مصادر طبية إن محتجا توفي متأثرا بجراح أصيب بها خلال احتجاجات في مدينة أم درمان السودانية الأربعاء.
توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس في الإمارات غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا وتنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجيا تكون مثيرة للغبار والأتربة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
اتهمت روسيا الأربعاء اليابان برفع حدة التوتر بشأن قضية جزر الكوريل، وذلك قبيل زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لروسيا حيث يتوقع أن يناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الخلاف الذي يعود تاريخه إلى الحرب العالمية الثانية.\
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن من حقه إعلان الطوارئ على المستوى الوطني إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس بشأن تشريع للتمويل الحكومي يتضمن تخصيص أموال لتشييد جدار على الحدود الجنوبية.
إشارة إلى التصريح المنسوب لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر مندوب المملكة العربية السعودية الدائم بالجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي بشأن الأحداث الأخيرة في جمهورية السودان الشقيقة، نفى السفير نقلي التصريحات المنسوبة إليه
وافق الاتحاد الأوروبي، أمس، على فرض عقوبات على الإيرانيين الذين يُعتقد أنهم متورّطون في هجمات مخطط لها في الدنمارك
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً بالأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، راعي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي؛
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تضع جودة حياة المواطنين وإسكانهم على رأس أولويات حكومة الإمارات، وتعمل على التطوير المستمر وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع المحوري
وصل وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الاربعاء الى بغداد في زيارة مفاجئة في إطار جولته في الشرق الاوسط الهادفة لطمأنة حلفاء واشنطن
أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تمكن الأجهزة الأمنية من إحباط مخطط إرهابي، وذلك إثر شنها عملية استباقية أسفرت عن مقتل 6 إرهابيين واعتقال آخر في القطيف شرقي المملكة.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المراسيم أرقام (6)، (7)، (8)، (9)، (10) لسنة 2019
ودّعت اليمن «عام زايد» بمشاريع تنموية وخدمية وإغاثية متنوعة، وصلت إلى كل المحافظات اليمنية واستهدفت مختلف الشرائح في
من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء لبحث اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إرسال بعثة
ذكرت الشرطة الاتحادية الأسترالية في بيان اليوم الأربعاء أن عدة طرود مثيرة للريبة أرسلت إلى سفارات وقنصليات في كانبيرا وملبورن اليوم.
محمد بن راشد: سنبهر العالم في 2019.. والمـواطـن أولويتنـا في جميـع الأعوام محمد بن زايد: المصداقية رصيدنا الذي تتمتع
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن العطاء من أجل الوطن ليس له حدود.
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن «التطورات حول الحديدة تشير إلى أنه لا نية للحوثي لاحترام التزاماته الإنسانية والسياسية في السويد».
وافق الاتحاد الأوروبي، أمس، على فرض عقوبات على الإيرانيين الذين يُعتقد أنهم متورّطون في هجمات مخطط لها في الدنمارك
تجددت التظاهرات الاحتجاجية في السودان أمس وخرج الآلاف بمدينة القضارف شرقي البلاد، في موكب احتجاجي كبير توجه إلى مجلس
تدخل بريطانيا حالة من الترقب مع استعدادات لمواجهة عواقب قد تكون سلبية في حال خروجها من دون اتفاق مع أوروبا.
أعلن مطار هيثرو في لندن، الأول في أوروبا من حيث عدد الركاب، الثلاثاء أنه علق الرحلات المغادرة منه بسبب رصد طائرة مسيرة، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من اضطراب كبير في الملاحة الجوية في مطار غاتويك للسبب نفسه.
أثار بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن زيارات متكررة قامت بها شخصيات سياسية ونواب عراقيون إلى إسرائيل، جدلاً ساخناً
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن حكومة الإمارات هي حكومة ديناميكية برؤية مستقبلية، تضم جهات اتحادية فعالة،
نفذت القوات الأمنية السعودية، أمس الاثنين، عملية استباقية في بلدة الجش التابعة لمحافظة القطيف، أسفرت عن مقتل عدد من المطلوبين والقبض على آخرين، بعد تبادل لإطلاق النار.
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس - في صرح زايد المؤسس - برنامج "خبراء الإمارات"
تجول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس في "صرح زايد المؤسس" الذي يعد أحد أبرز المعالم الوطنية
أصيب عشرون تلميذا في مدرسة ابتدائية في هجوم نفذه رجل اليوم الثلاثاء في بكين، وفقا للسلطات المحلية.
شددت دولة الإمارات العربية المتحدة على لسان وزير الدولة للشئون الخارجية الدكتور أنور قرقاش على ضرورة التطبيق الكامل
خمس سنوات مرّت على إقرار الشعب المصري في 18 يناير 2014 الدستور المعمول به حالياً، وذلك بنسبة تأييد بلغت 98 في المئة من
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن منظومة العمل في دبي تسير في اتجاه تعزيز موقع الإمارة كمركز محوري للاقتصاد والأعمال في المنطقة وفقاً للأهداف التي تضمنتها «وثيقة الخمسين»
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الفريق أول ريموند توماس، قائد قيادة العمليات الخاصة الأميركية،
أكدت الشرعية اليمنية أنها لن تقبل بإجراء جولة جديدة من المشاورات إذا لم تنفذ ميليشيا الحوثي التزاماتها بشأن اتفاق السويد عبر الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة.
نجحت سلطات الجمارك في مدينة مصراتة الليبية، أمس، في ضبط حاوية تحوي آلاف المسدسات التركية المهربة إلى داخل البلاد.
بات التضارب في التصريحات الأميركية في شأن الانسحاب من سوريا سيد الموقف في مشهد يتكرر منذ صعود دونالد ترامب إلى سدة
ألقت الشرطة الألمانية القبض على رجل احتجز مجموعة أشخاص في صالة رياضية في مدينة لينجريش غربي ألمانيا مساء الأثنين .
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم النار على فتاة فلسطينية بالقرب من حاجز زعترا العسكري جنوب نابلس شمال الضفة المحتلة .
يزور الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس الحدود الأميركية-المكسيكية، بحسب ما أعلنت المتحدّثة باسم البيت الأبيض، في وقت تراوح المفاوضات الهادفة لإنهاء "إغلاق" حكومي مكانها بسبب الخلاف حول بناء جدار حدودي بين البلدين.
قصفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مخازن تابعة لمنظمات إغاثية في منطقة الكيلو 7 بالحديدة بقذائف المدفعية ما أسفر عن تدمير واحتراق محتوياتها من المواد الغذائية والسلع الأساسية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن منظومة العمل في دبي تسير في اتجاه تعزيز موقع الإمارة كمركز محوري للاقتصاد والأعمال في المنطقة
هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وشعبا بافتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم السيد جون فلينت الرئيس التنفيذي لمجموعة "HSBC" المالية البريطانية.
كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
أعلن المتحدث باسم حكومة الغابون جاي بيرتران مابانجو لرويترز اعتقال أربعة من خمسة ضباط بالجيش نفذوا محاولة انقلاب في الصباح الباكر اليوم الاثنين في المحطة الإذاعية التي سيطروا عليها لبعض الوقت.
أعلنت السفارة السعودية في بانكوك، أن سبب توقيف فتاة سعودية في مطار العاصمة التايلاندية، التي ادعت هروبها من أهلها لدواعي تعنيف، هو بسبب مخالفتها للقوانين.
البند الأول: خط دبي للحرير قَدَر دبي أن تكون محطةً بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب، وقَدَر دبي أن تكون مطار
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم الاتحادية تقضي بنقل وتعيين
أعلن الجيش في الجابون اليوم الاثنين السيطرة على السلطة "من أجل استعادة الديمقراطية"
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات العربية
طالب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، ميليشيا الحوثي الإيرانية بالالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه، وفق اتفاق
ضمن برشلونة المتصدر لقب بطل الخريف الشرفي بفوزه الثمين على مضيفه خيتافي 2-1 الأحد في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع غداً، لتعود تدريجيا إلى الانخفاض الخميس والجمعة المقبلين.
ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر اليوم إقليم مالوكو الشمالية الواقع شمال غربي إندونيسيا من دون صدور أي تحذير بوقوع موجات مد بحري عاتية "تسونامي".
أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بطريقة قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبلاده نحو التطور والتنمية الشاملة، مؤكداً ان الرئيس المصري يعمل على نقل بلاده إلى مستقبل أكثر شمولاً.
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد أنباء مقتل جمال البدوي، القيادي في تنظيم القاعدة، والمتهم بأنه المخطط للهجوم على المدمرة الأميركية (يو إس إس كول) قبل أكثر من 18 عاما.
أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التأكيد على أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من سوريا، لكنه أشار إلى أن هذه الخطوة ربما لا تتم سريعا.
وضع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أمس، حداً للتكهنات بشأن إمكانية مبادلة الأميركي بول ويلان المحتجز في موسكو بتهمة التجسس، بجاسوسة روسية،
تنحى السلطان محمد الخامس سلطان ماليزيا عن العرش اليوم الأحد ليصبح أول سلطان يتنحى عن حكم البلاد قبل انتهاء فترة ولايته البالغة خمسة أعوام.
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مراسيم اتحادية بشأن تعيين وترقية ونقل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" "وثيقة الخمسين" التي تتضمن تسعة بنود تضم جوانب من رؤية سموه لمدينة دبي المستقبل والحياة التي يتمناها لكل من يعيش في مجتمعها.
وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم إلى إسلام آباد في زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.
أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثقته في إمكانية التوصّل إلى اتّفاق تجاري مع الصين يضع حداً للحرب التجارية التي شنّها
أكد الدكتور عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة أن ميليشيات الحوثي تنهب حوالي 65% من المساعدات الإنسانية..
المبدأ الأول: الاتحاد هو الأساس دبي جزء من دولة الإمارات، وركن في الاتحاد، ترابها تراب الإمارات، ومصيرها مصير الإمارات،
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشكر الجزيل لكل
وضعت الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،
أكد محافظ الحديدة، الدكتور الحسن طاهر في حوار خص به «البيان» أنه لا جولة ثانية من المفاوضات في حال فشل اتفاق السويد، مشيرا الى أن استمرار الحوثيين في التعنت وخرق الاتفاق فإن الرد العسكري سيكون هو الخيار الوحيد لإرجاعهم إلى رشدهم وتحرير كامل الحديدة،
كشف مصدر مطلع في دير الزور (شرقي سوريا)، عن وصول دفعة جديدة من الأسلحة الإيرانية إلى مناطق ريف دير الزور، في إطار زيادة السيطرة الإيرانية على تلك المناطق،
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ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق أخذ الحيطة والحذر بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب، والذي يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر
أكدت الولايات المتحدة الأميركية مجدداً أن إيران هي الخطر الأبرز وأنها تلعب دوراً رئيساً في زعزعة استقرار المنطقة.
ضمن مبادرة "شؤون ذوي المتوفى" التي تم إطلاقها بالتعاون مع الفريق البني في "بناة المدينة" ، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي والذي يضم عدداً من المؤسسات الحكومية في دبي،
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كل من قال كلمة تقدير في حقه بمناسبة مرور 50 عاما على توليه أول منصب لي في خدمة الوطن.
سادت حالة من التفاؤل أوساط أسواق الأسهم العالمية بعد الإتفاق على إجراء مباحثات بين بكين وواشنطن بشأن الحرب التجارية الدائرة بينهما، وذلك بعد أسبوع قاتم خيمت عليه ظلال تحذير نادر بشأن الإيرادات من شركة أبل.
تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، يُقام حفل افتتاح نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019» التي تنطلق اليوم في نسختها الـسابعة عشرة بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.
توّج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفارس عبدالله غانم المري بطلاً للسباق الرئيس لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة،
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن النقاش الدائر بشأن عجز قطر عن استضافة المونديال من دون إسهام جيرانها، يؤكد احتياج الدول الطبيعي إلى محيطها.
تجددت الاحتجاجات بنسبة محدودة في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، عقب صلاة الجمعة، حيث خرج مئات المحتجين للتظاهر بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية،
ذكرت تقارير صحفية الجمعة أن قراصنة شنوا غارة الأربعاء الموافق الثاني من يناير الجاري على سفينة حاويات في خليج غينيا وقاموا باختطاف ستة على الأقل من أفراد طاقمها، جميعهم من المواطنين الروس.