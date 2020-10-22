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الأردن يحدث قائمة الدول التي يستقبل منها الطيران المنتظم
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الإمارات تسجل 1,578 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1,550 حالة شفاء
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دبي تشهد إنشاء أول مركز شحن جوي للقاح "كوفيد-19" في العالم
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طيران الإمارات تشغّل "A380" إلى عمّان اعتبارا من 4 نوفمبر
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التنافس على ثلاث فئات.. "نصف ماراثون المدينة" ينطلق غداً في دبي
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بالفيديو.. إخماد 70% من حريق تنومة بالسعودية ولا إصابات
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قرقاش: تفادي التصعيد وانتهاج المسار السياسي هو الطريق الوحيد لضمان أمن الخليج
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خلال 24 ساعة.. الهند تسجل 702 وفاة و55 ألف إصابة جديدة بكورونا
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بينها دولة عربية.. الاتحاد الأوروبي يمنع دخول المسافرين القادمين من هذه الدول
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الأردن بين تردي الاقتصاد وتفشي الوباء
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المركز الطبي الباكستاني بدبي نموذج في إعلاء التسامح
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قتيل و14 جريحاً في احتجاجات بالسودان
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هزاع بن زايد يدشن مشروع السمحة السكني في أبوظبي
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برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعزز قدرات القطاع التجاري بتعديل قانون الإفلاس
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القرية العالمية تطلق محفظة إلكترونية بحلول دفع ذكية
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الإمارات أفضل ناقلة عالمية من «بيزنس ترافلر»
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دبي سادس أفضل مدن العالم
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إقبال قياسي على سندات دبي للاستثمارات الحكومية
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توافق مصري قبرصي يوناني على تطويق العبث التركي
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ارتفاع قياسي بإصابات كورونا في لبنان
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تسريبات هيلاري.. كلينتون اقترحت اغتيال أسانج
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هل تنجح فرنسا في إنهاء العبث التركي بأمن المجتمعات الأوروبية؟
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طيران الكويت تستأنف رحلاتها إلى السعودية 25 أكتوبر الجاري
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روما تفرض حظر تجول ليليا للحد من انتشار كورونا
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أبوالغيط: احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل أساس أمن الخليج
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دبي فستيفال سيتي مول يفتتح حديقة القوس 6 نوفمبر
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تعرَّف إلى أول دولة أوروبية تتخطى مليون إصابة بكورونا
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تسريبات هيلاري.. عرض لإعادة هيكلة جهاز الشرطة المصري
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قيادي سوداني لـ«البيان»: التوافق حول الحكومة الجديدة سيكون سريعاً
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عبد الله بن زايد يمثل الإمارات في الدورة الـ3 للجنة المشتركة الإماراتية - التركمانية
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بومبيو: سيتم رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب قريبا
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بسبب سمنته الزائدة.. أنزلوه من شقته برافعة
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لطيفة بنت محمد: عودة أسبوع دبي للتصميم تؤكد قوّة القطاع الإبداعي في دبي
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عُمان تحدد موعد انتهاء حظر التجول الليلي وبدء العام الدراسي
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مجلس الوزراء يعتمد تعديل بعض أحكام قانون الإفلاس
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باكستان تدرس الإغلاق وسط مخاوف من موجة ثانية من كورونا
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وفاة 9 أشخاص بعد تلقيهم تطعيماً ضد الإنفلونزا في كوريا الجنوبية
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الإمارات تسجل 1,538 إصابة جديدة بكورونا و1,501 حالة شفاء
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ابنة الـ14 عاماً تكتشف علاجاً محتملاً لكورونا
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طيران الإمارات أفضل ناقلة عالمية ضمن جوائز بيزنس ترافلر 2020
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نيويورك تايمز: سجلات ترامب الضريبية تظهر امتلاكه حساباً مصرفياً في الصين
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البرنامج الإعلامي الوطني للشباب يناقش أهمية سرعة الاستجابة للتحوّل الرقمي
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بعد حادثة المعلم.. طعن مسلمتين في برج إيفل بفرنسا
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مقتل 15 شخصاً في تدافع طالبي تأشيرات عند القنصلية الباكستانية في أفغانستان
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إصابات كورونا حول العالم تقترب من 40.8 مليون إصابة
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الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية خدمات النقل الجوي
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تصل إلى 10 ملايين درهم.. مخالفات وغرامات جديدة لقطاع الطاقة في أبوظبي
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"الاتحادية للموارد البشرية" تعلن موعد إجازة المولد النبوي
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«نافورة النخلة» الأكبر عالمياً تنطلق غداً
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البنك الدولي: %2.5 نمو اقتصاد الإمارات 2022
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أمريكا تسجل نحو 300 ألف وفاة إضافية خلال الجائحة
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الإمارات تودع إبراهيم العابد أحد أعمدة الإعلام
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الإمارات وأمريكا توسعان شراكتهما الاستراتيجية
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محمد بن زايد يوجّه ببناء مسجد باسم رئيس إندونيسيا وإطلاق اسمه على أحد أهم شوارع أبوظبي
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حمدان بن محمد يدعو للمشاركة في «تحدي دبي للياقة»
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صندوق إماراتي أمريكي إسرائيلي بـ 3 مليارات دولار
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محمد بن راشد ومحمد بن زايد ينعيان إبراهيم العابد
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عبدالله بن زايد وبومبيو يطلقان الحوار الاستراتيجي الإماراتي - الأمريكي
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بفعل فاعل.. اسم بايدن يسطع على برج ترامب
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اليونان تطالب بعقوبات أوروبية على تركيا
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البحرين تعلن بدء التبادل البريدي مع إسرائيل قريباً
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الإمارات ترحب باقتراب رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب
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سيف بن زايد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة أحمد بن زايد للأعمال الخيرية ومركز "إسحق رابين"
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الأردن يمدّ فترة الحظر ويفرض تدابير احترازية جديدة
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قرقاش يلتقي مفوض "الأونروا"
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تفاصيل الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول كورونا
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السيسي: لا يمكن لأي عدو خارجي أن يعتدي على مصر
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الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى كازاخستان لمكافحة كورونا
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مركبة "ناسا" تتأهب للهبوط على "بينو" بالتزامن مع مرور 5 كويكبات قرب الأرض
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السعودية تسجل 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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الإمارات تسجل 1502 حالة شفاء من فيروس كورونا
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حمدان بن محمد: أدعوكم جميعاً للمشاركة في "تحدّي دبي للياقة 2020"
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رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعيين زكي نسيبة رئيساً أعلى لجامعة الإمارات
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الطاير: الاتفاقيات الموقعة تحمل العديد من الفوائد للدولتين
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الإمارات وإسرائيل توقعان 4 اتفاقيات بينها الإعفاء من التأشيرات
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في أول زيارة رسمية.. وصول الوفد الإماراتي إلى إسرائيل
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أمير الكويت: وحدتنا الوطنية سلاحنا الأقوى لمواجهة التحديات
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وفد إماراتي يزور إسرائيل اليوم لبحث فرص الاستثمار والتجارة
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"العدل" توقف وتلغي تراخيص مكاتب محاماة مع فرض غرامات لا تقل عن 50 ألف درهم
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محمد بن راشد ينعى إبراهيم العابد
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محمد بن زايد يأمر ببناء مسجد باسم رئيس إندونيسيا
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ماكرون ورئيس وزراء العراق يشددان على أهمية مكافحة الإرهاب
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الاتحاد الأوروبي يرحب بالاتفاق الأمريكي السوداني
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الإمارات: التزامنا راسخ تجاه الشعب الفلسطيني
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صندوق النقد: آليات إماراتية غير مسبوقة لمحاصرة تداعيات كورونا
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تغييرات على مناظرة ترامب / بايدن الأخيرة
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برئاسة محمد بن راشد مجلس الوزراء يصادق على معاهدة السلام
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حمدان بن محمد: مستمرون في تنويع خدمات دبي.. هدفنا مدينة ذكية مستقبلية
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مكتوم بن محمد: نعمل وفق رؤية محمد بن راشد لتطوير نموذج استثنائي للجهاز الحكومي
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الرئيس الأمريكي يبشر السودان برفع اسمه من قائمة الإرهاب
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زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب آلاسكا الأمريكية وتحذير من تسونامي
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أكثر من 40.2 مليون إصابة و1.12 وفاة بكورونا حول العالم
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البرهان: رفع السودان من لائحة الإرهاب يعكس التغير التاريخي الكبير
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السودان يعلن تحويل أموال التعويضات المطلوبة إلى واشنطن
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الإمارات تجدد التزامها بدعم الشعب الفلسطيني
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ترامب يصف طبيباً أمريكياً مشهوراً بالغباء
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الطاير والجابر يبحثان مع وزير الخزانة الأمريكي ورجال أعمال إسرائيليين تعزيز التعاون
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وزير الصحة السعودي: نتوقع عودة ارتفاع الإصابات بكورونا
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الأردن يسجل 35 حالة وفاة و1364 إصابة جديدة بكورونا
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محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين عبد الرحمن الحارب مديراً عاماً لجهاز الرقابة المالية
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حمدان بن محمد يدشن الجيل الجديد من محطات حافلات المواصلات العامة
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مجلس الوزراء يصادق على "الاتفاق الإبراهيمي للسلام" مع إسرائيل
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السعودية تسجل 381 إصابة جديدة بكورونا
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وفد إماراتي يزور إسرائيل لبحث التعاون في مجال الزراعة
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الإمارات تسجل 915 إصابة جديدة بكورونا
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حملة تلقيح جماعية ضد كورونا في روسيا
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تونس تفرض حظر تجول اعتبارا من الثلاثاء
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شبح الحرب العالمية الثالثة يقترب.. وهذه أبرز الأسلحة
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مصابيح الأوزون معقّمات خطرة تروّجها إعلانات مضللة
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الاتحاد للطيران تصنع التاريخ بتشغيل أول رحلة ركاب تجارية من دولة خليجية إلى إسرائيل
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دبي تخطط لدخول قائمة أكبر 10 اقتصادات غير نقدية خلال 3 سنوات
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مظاهرة ضخمة في باريس بعد مقتل معلم
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«إدارة الأزمات» في دبي تقرر استئناف الأعراس والمناسبات الاجتماعية في القاعات والمنشآت الفندقية
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الإمارات تبدأ دعماً فورياً لتسريع نمو الاقتصاد
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المراقبون الدوليون يستأنفون دورياتهم في الحديدة
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ناغورني قره باغ.. «هدنة لم تصمد» ومرتزقة يفرون من جحيم المعارك
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رسميا.. إسرائيل تطلب فتح سفارة في العاصمة البحرينية
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السعودية.. إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى
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البحرين وإسرائيل توقعان مذكرات تفاهم بشأن إرساء العلاقات
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عريقات إلى إسرائيل للعلاج من «كورونا»
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إيطاليا تسجل ارتفاعاً قياسياً جديداً للإصابات بكورونا
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دبي تسمح باستئناف إقامة حفلات الأعراس في القاعات والفنادق
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بايدن يتقدّم على ترامب.. هل يمكن الوثوق بالاستطلاعات؟
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بكين تحذر واشنطن من أنها ستحتجز أمريكيين ردا على مقاضاة صينيين في أمريكا
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فيسبوك وانستغرام تلغيان 2.2 مليون إعلان قبيل الانتخابات الأمريكية
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الإمارات واحة المثقفين ومنارة الخير والسلام
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«البيان» تُبحر عبر مستويات الإنترنت السطحية والعميقة والمظلمة
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الإمارات تدين العمل الإرهابي في فرنسا
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إسرائيل والبحرين توقعان اتفاقا مرحليا لإقامة علاقات دبلوماسية وفتح سفارتين
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تحذيرات من تصاعد الهجمات السيبرانية على الشركات بالدولة
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ترامب وبايدن إلى الولايات المتأرجحة.. و«كورونا» بوصلة الاقتراع
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عواقب أمريكية وخيمة تنتظر تركيا حال تفعيلها منظومة "إس-400"
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الصحة العالمية تحذر من تداعيات تزايد حالات الإصابة بكورونا
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قتيل بحادث طعن في باريس
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العالم يسجّل رقماً قياسياً بكورونا في 24 ساعة
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الكويت تسجل 729 إصابة جديدة بكورونا
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بلدية دبي تغلق 4 مراكز تدليك ولياقة وصالون حلاقة
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استمرار انخفاض المصابين بكورونا في السعودية
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الإمارات تسجل تميزاً عالمياً في استخدام الخلايا الجذعية
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أمريكا تعتقل وزير دفاع مكسيكي
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هجمات جديدة تقطع هدوء ناغورني قره باغ وتركيا ترسل مزيداً من المرتزقة
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مجلس الوزراء يعتمد إعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء
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أمريكا تستثمر نصف مليار دولار في علاج ضد كورونا
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محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو
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الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في 3 أسابيع مع استقرار الدولار
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بدء تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الروسية اعتبارا من اليوم
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محمد بن راشد يهنئ ملك إسبانيا باليوم الوطني لبلاده
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العلماء يحددون مدة عيش فيروس كورونا على النقود
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التقاضي عن بعد طفرة عدلية تسرّع الفصل بالقضايا وتختزل الوقت والنفقات
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الدوريات الأمنية السياحية تنقل صورة استثنائية لدبي
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القواعد التركية في المنطقة .. ابتزاز وانتهازية
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تعرف على متطلبات السفر للمقيمين في دبي
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الصين تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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إصابات كورونا تجاوزت الـ37.24 مليون شخص في العالم
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بريطانيا تكشف عن تدابير جديدة بشأن كورونا
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فاوتشي غاضب من حملة ترامب بسبب فيديو دعائي
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مصر تسجل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة