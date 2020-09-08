خادم الحرمين يشيد بجهود واشنطن في إحلال السلام بالمنطقة
أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن تقدير المملكة العربية السعودية للجهود التي تبذلها الولايات
أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن تقدير المملكة العربية السعودية للجهود التي تبذلها الولايات
هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، اتصالاً هاتفياً، أمس، بالرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
أدان معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجُلي أمن في الجمهورية التونسية.
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، فكرة انفصال الاقتصاد الأمريكي عن الاقتصاد الصيني.
كشف مصدر مطلع أنه سيجري التحقيق، الخميس المقبل، مع دفعة ثانية من المشاهير في الكويت بتهمة غسل الأموال.
أعلن مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية، اليوم، أن المنظمة تتعاون مع الصين بشأن متطلبات الحصول على موافقة دولية على أي لقاح صيني لمرض كوفيد-19.
استدعت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم، السفير الروسي في لندن لتقديم إيضاحات عن تسميم المعارض أليكسي نافالني.
أصبحت الهند اليوم "الاثنين" مع 4,2 ملايين إصابة، الدولة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة (6,25 ملايين حالة) من حيث عدد الإصابات بكوفيد-19 وتجاوزت بذلك البرازيل (4,12 ملايين).
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم "الاثنين" إن على العالم أن يعزز استعداده للوباء التالي مع دعوته الدول إلى الاستثمار في الصحة العامة.
طالب معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالاعتذار عما صدر من بعض المشاركين في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.
أكد صندوق النقد العربي، على أن معدلات البطالة سترتفع في الوطن العربي خلال العام الحالي بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، متوقعاً أن تفقد المنطقة العربية حوالي 6 ملايين وظيفة.
صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل 26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات بسبب كورونا في السعودية 4.107 حالة.
بلغ إجمالي مصروفات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات 24.997 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني من العام 2020 فيما وصل إجمالي الإيرادات 34.744 مليار درهم .
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
أخلت النيابة العامة الكويتية، سبيل 5 مشاهير بكفالات مالية من 2000 دينار إلى 20 ألف دينار.
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" السياسة الوطنية للتحصينات في دولة الإمارات
أعلن عضو أكاديمية العلوم الروسية ألكسندر غينتسبيرغ، أن الموقع الإنتاجي لمركز "غامالي" لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة سيتمكن من إنتاج ما بين 600-700 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V".
كشفت طيران الإمارات، النقاب عن أنها أعادت لعملائها حتى الآن ما يزيد على 5 مليارات درهم قيمة طلبات استرجاع متعلقة بجائحة "كوفيد-19"، محققةً بذلك تقدماً كبيراً وقوياً في التزامها إكمال المطالبات المقدّمة.
أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 27.1 مليون صباح اليوم الاثنين.
أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي، على أن اختيار دولة الإمارات، كمقر للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية «بنى».
كشف الدكتور سمير سجواني استشاري قلب أطفال في دبي أن مرض كواساكي يصيب سنوياً بين 100 - 150 طفلاً تحت عمر 5 سنوات بالدولة
ابتلعت الفيضانات التي تضرب السودان منذ بضعة أيام ثلاثة مسنين من بين أكثر من مئة قتيل، فيما تسببت بتدمير 100 ألف منزل
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند 4.2 مليون حالة اليوم الاثنين متخطية البرازيل لتصبح ثاني أكثر الدول تضررا بالوباء في العالم.
فرض تحدي فيروس «كورونا» على المدرسة والأسرة تكاملاً في أدوارهما المحورية لا سيما بعد اعتماد التعلم الهجين (عن بعد
نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، قصيدة تنبض
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تضامن الإمارات مع السودان
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات من
أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.
أعلنت الحكومة السودانية عن اتصالات مع رئيس حركة جيش تحرير السودان عبدالواحد محمد نور للانخراط في مفاوضات السلام.
كشف مسؤول أمني كويتي، اليوم، أنه تم إحباط محاولة من قبل ضابطين يشغلان أعمالا حساسة، لاستهداف الأمن القومي الكويتي
أعربت الجالية الفلسطينية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن صدمتها واستنكارها العميقين لحملات الإساءات والتحريض
أھابت سفارة دولة الكویت لدى سلطنة عٌمان بالمواطنین الكویتیین الذین یمتلكون أراضي أو عقارات في عدد من المواقع بالسلطنة ضرورة التصرف في ھذه الأملاك نحو نقل ملكیتها بالطرق القانونیة
تتواصل اليوم جلسات الحوار الليبي في العاصمة المغربية الرباط في ظل ضغوط إقليمية ودولية من أجل إنجاحها.
سجلت بريطانيا، اليوم "الأحد"، ارتفاعاً حاداً للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حيث تم رصد 2988 حالة مقابل 1813 في إحصائية "السبت".
أكدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الفيديو المتداول عن الاعتداء على شاب مصري بدولة الكويت
أودى فيروس كورونا بما لا يقل عن 880396 شخصاً حول العالم منذ نهاية ديسمبر وفقا لتقرير أعدته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية "الأحد" الساعة 11,00 ت غ.
أصدرت المحكمة الجزائية السعودية، اليوم "الأحد"، حكماً ابتدائياً بحق الخلية الإرهابية "الحرازات". وقضى الحكم بإعدام 3 إرهابيين ضمن خلية استراحة الحرازات شرق مدينة جدة السعودية.
انتهت أعمال البحث عن ضحايا تحت مبنى دمره انفجار مرفأ بيروت من دون العثور على ناج أو حتى على جثث بعد أيام من الإعلان عن رصد نبضات في المكان، وفق ما أعلن مسؤول في الدفاع المدني اللبناني.
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد عن تسجيل 895 إصابة جديدة بكورونا، وبلغ عدد الحالات النشطة بكورونا في المملكة 20,148 منها 1457 حالة حرجة.
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي
بدأت النيابة العامة في الكويت اليوم، التحقيق مع 8 من مشاهير السوشيال ميديا، والفاشينيستات المتهمين بتضخم أرصدتهم وغسل الأموال.
أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 87,336 فحص جديد ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وسجلت 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 73,984 حالة.
أكدت دولة الإمارات مجددا على أن الإرهاب يشكل خطرا كبيرا على السلم والأمن الدوليين، مشددة على أن الأفعال الإرهابية كثيرا ما تبدأ بالنزوع إلى التشدد وتأييد الأفكار المتطرفة وتقبل العنف كوسيلة للتغيير.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أهمية دعم وتعزيز المنتجات المحلية في الإمارات.
قام مجهولون ليلة أمس بطعن رجلي أمن في مفترق القنطاوي بسوسة في تونس وفروا من المكان، ولاتزال التحقيقات جارية وفق ما أكده
استكمل الباحثون في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية دراسة حول فعالية استخدام اللعاب كبديل فاعل عن مسحة الأنف التي يتم استخدامها على نطاق واسع
شهد قطاع التحويلات المالية في دولة الإمارات نموا بنسبة 10% خلال شهر اغسطس الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2019 وذلك بالتزامن مع النشاط في سوق شراء واستبدال العملات الاجنبية من خلال شركات الصرافة العاملة في الدولة.
قال متحدث باسم شركة طيران الإمارات، إن الناقلة ستعيد دفع رواتب موظفيها بالكامل اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.
أعلنت الشرطة البريطانية عن وقوع حادث كبير حيث تعرض العديد من الأشخاص للطعن في وسط مدينة برمنغهام.
شددت وزارة الموارد البشرية والتوطين على ضرورة التزام أصحاب المنشآت في حال وقوع إصابة لأحد العمال تمنعه من أداء وممارسة عمله بالشكل المعتاد بتقديم معونة مالية للعامل على شكل راتب شهري لمدة عام كامل.
كشف راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، لـ «البيان»، عن تسجيل فنادق ومنتجعات رأس الخيمة،
مع استمرار الجهود العالمية لاحتواء تفشي جائحة «كوفيد 19» التي أحدثت الكثير من الاضطرابات وأجبرت أكثر من نصف سكان الكوكب
أعلن مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال عن علاج وشفاء أول حالة في العالم لمتلازمة الالتهابات المتعددة الناتجة عن فيروس كورونا.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرار رقم (16) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي.
تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، غيّرت هيئة الطرق والمواصلات لوحات أرقام المركبات الكلاسيكية ذات اللون البني.
في سبق إماراتي جديد، أعلن مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال عن علاج وشفاء أول حالة في العالم لمتلازمة الالتهابات المتعددة الناتجة عن فيروس «كورونا».
في إنجاز قضائي جديد لدبي، يحقق العدالة الناجزة، ويعزز ثقة الجمهور والمستثمرين بالنظام العدلي في الإمارة.
أكد أطباء أن الإمارات أثبتت قدرتها على تحدي الأزمات والتصدي لها على أعلى مستوى، مطبقة أحدث المعايير العلمية والعملية.
قال رئيس وزراء الكويت للتلفزيون الرسمي إن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاما) مستقرة وفي تحسن.
شوهدت كرة نارية لامعة قبل قليل في سماء الإمارات (الساعة 11:05 مساء بتوقيت الإمارات) متجهة من الشمال إلى الجنوب.
انطلق قطار الانتخابات الأمريكية، رسمياً، مع بدء عمليات الاقتراع بالبريد في ولاية كارولاينا الشمالية، للاختيار بين
نفت المديرية العامة للجوازات في المملكة اليوم السبت فتح الطيران الدولي السعودي أمام الرحلات لدولتي الكويت والبحرين، والمتوقفة منذ مارس الماضي.
قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس في مؤتمر صحافي في جنيف، إن عدداً كبيراً من اللقاحات التجريبية دخلت الآن المرحلة الثالثة من التجارب،
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القرار رقم (16) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي.
أكد باحثون من جامعة الإمارات، وآخرون من جامعة واشنطن، في دراسة علمية جديدة نُشرت هذا الأسبوع في المجلة الطبية البريطانية BMJ Open، أن أكثر من 250 ألف حالة سرطان يسببها فيروس شائع يسمى أبشتاين بار (EBV).
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن تسجيل 791 إصابة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 319.932 حالة.
أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف تشغيل رحلاتها إلى لاغوس (7 سبتمبر) وإلى أبوجا (9 سبتمبر) في نيجيريا. وبذلك يرتفع
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و المخالطين لهم و عزلهم أعلنت الوزارة إجراءها 82,333 فحصا جديدا
شددت وزارة الموارد البشرية والتوطين على ضرورة التزام أصحاب المنشآت في حال وقوع إصابة تمنع أحد عمالها عن أداء وممارسة عمله بالشكل المعتاد، بتقديم معونة مالية للعامل تعادل أجره كاملاً، وذلك خلال الـ 6 أشهر الأولى من فترة العلاج.
ألزمت محكمة استئناف أبوظبي منشأة طبية وطبيباً بتعويض مريض بـ 100 ألف درهم نتيجة الخطأ الفني في إجراء عملية القلب المفتوح، وما ترتب عليها من أضرار مادية ومعنوية
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة الهندية صباح اليوم السبت تسجيل رقم قياسي لحالات الإصابة بفيروس كورونا ليوم واحد، وهو 86 ألفا و432 حالة، طبقا لما ذكرته شبكة "إن دي تي في" التلفزيونية الهندية اليوم.
أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
أزاحت شركة " أرامكو" السعودية شركة " آبل " من عرش الشركات الأكثر قيمة سوقية، لتصبح " أرامكو " الشركة الأكثر قيمة في
تعهدت كوريا الشمالية بإنزال عقاب شديد بمسؤولين محليين قالت إنهم أخفقوا في حماية مواطنين من إعصار تسبب بـ "بحادثة خطيرة"
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنّ المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب يتجاوز حالياً عشر مرّات الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى.
صُنفَت الإمارات في المركز الأول إقليمياً والـ9 عالمياً على قائمة آمن دول العالم في مواجهة فيروس «كورونا» وذلك وفقاً لتحديث شهر سبتمبر للقائمة التي تنشرها مجموعة «ديب نوليدج» للأبحاث التقنية.
تنتهج تركيا نفس ممارسات تنظيم داعش في سوريا والعراق قبل القضاء عليه من خلال اعتبار المياه سلاحاً بمواجهة السكّان.
على بعد 70 كيلومتراً شرق شواطئ سريلانكا، هب حريق بناقلة نفط ضخمة كانت تنقل 270 ألف طن من النفط الخام إلى الهند.
تشارك دولة الإمارات اليوم العالم احتفاله بـ«اليوم الدولي للعمل الخيري»، الذي يصادف 5 سبتمبر من كل عام، وفي سجلها تاريخ حافل ومتميز في مجال العمل الخيري والإنساني.
وصلت إلى العاصمة السورية دمشق أمس طائرة مساعدات طبية ثانية سيرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوري.
رحّبت ألمانيا وبريطانيا أمس بتوقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل. حيث أشادت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بمعاهدة السلام.
سجلت حصيلة صفقات العقارات المطلة على مياه الخليج العربي في دبي أكثر من 8.5 مليارات درهم منذ بداية العام الجاري وبلغ عدد الصفقات 4706
صُنفَت الإمارات في المركز الأول إقليمياً والـ9 عالمياً على قائمة آمن دول العالم في مواجهة فيروس «كورونا» وذلك وفقاً لتحديث شهر سبتمبر للقائمة التي تنشرها مجموعة «ديب نوليدج» للأبحاث التقنية.
بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إنها لا تتوقع حملات تلقيح واسعة النطاق ضد فيروس كورونا المستجد حتى منتصف العام 2021، مبددة الأمل بالتوصل للقاح سريع، في وقت كشفت أبحاث نتائج مشجعة مبكرة للقاح روسي.
دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس دول العالم اليوم الجمعة إلى توحيد جهودها للتصدي لفيروس كورونا قائلا إن "وطنية المصل" لن يكون من شأنها سوى إبطاء الاستجابة للجائحة.
قالت كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إنه لا ينبغي الموافقة على توزيع لقاح لمواجهة جائحة كورونا قبل الخضوع للتدقيق الكافي وثبوت سلامته وفاعليته.
قالت سلطات مطار البحرين اليوم الجمعة إن المملكة ستسمح الآن بدخول مواطني مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الإلكترونية والمؤهلين للحصول على تأشيرات عند الوصول.
أعلن وزير التعليم الفرنسي جون-ميشال بلانكيه غلق نحو 22 مدرسة لوجود إصابات بفيروس كورونا بها اليوم، بعد مرور ثلاثة أيام على إعادة فتحها لفترة الخريف.
أفادت نتائج نشرتها دورية ذا لانسيت الطبية اليوم "الجمعة" أن لقاح "سبوتنيك-5" الروسي لمرض كوفيد-19 حفز استجابة بتكوين أجسام مضادة لدى جميع المشاركين في تجارب المراحل المبكرة. وأشادت موسكو بالنتائج ووصفتها بأنها رد على المنتقدين.
وصلت إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم، طائرة مساعدات طبية ثانية سيرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، في ضوء آخر الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:
أعلنت مصادر أمنية تونسية اليوم الجمعة أن قوى الأمن نجحت في تفكيك 3 خلايا إرهابية تنشط على الحدود مع ليبيا وترتبط بشبكات الجريمة المنظمة ومهربي البشر.
عدَّلت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي إجراءات دخول إمارة أبوظبي.
نشر الحساب الرسمي لمنظمة الصحة العالمية على «تويتر» نصائح مهمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا تزامناً مع موسم العودة إلى المدارس، والتي جاءت كالآتي:
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم "الجمعة" عن تسجيل (822) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (319141) حالة، من بينها (20063) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية
قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم "الجمعة"، إنها تستبعد توفير لقاح مضاد لفيروس كورونا على نطاق واسع قبل منتصف العام المقبل، وهو ما ينذر بطول أزمة الوباء التي أودت بحياة مئات الآلاف من البشر
طمأنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة أفراد المجتمع بعدم تسجيل أي أضرار في الأرواح والممتلكات نتيجة الهزة الأرضية التي وقعت صباح اليوم.
أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف تشغيل رحلاتها إلى عمّان برحلة يومية اعتباراً من 8 سبتمبر الجاري. وبذلك يرتفع عدد الوجهات التي تغطيها شبكة خطوط الناقلة
أعلنت الوزارة عن إجرائها 80,935 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي
سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 12.1 كيلومتر في الفجيرة.
ينهمك عمال إنقاذ اليوم الجمعة في البحث عن ناج محتمل تحت أنقاض مبنى مدمر في بيروت، المدينة المنكوبة التي تحبس أنفاسها في انتظار "معجزة"، بعد مرور شهر على انفجار مروّع
دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عبر فرقها الإغاثية المرحلة الثانية من المساعدات الإغاثية انطلاقا من عزلة المجيليس التابعة لمديرية التحيتا وذلك بتوزيع 200 سلة
سجلت نيوزيلندا أول وفاة بفيروس كورونا منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وهو رجل يبلغ من العمر 50 عاما، وفق ما أعلنت السلطات الصحية الجمعة.
غداة سريان مهلة الأسابيع القليلة التي منحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للأطراف السياسيّة اللبنانيّة.
على الرغم من أن الطفل محمد مصطيف الذي ذاع صيته على وسائل الإعلام بسبب أطرافه المبتورة منذ الولادة، لا يقوى على السير أو الوقوف أو حتى تناول الطعام.
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس عاصفة من ردود الفعل المستنكرة والغاضبة بسبب دعوته أنصاره للإدلاء بأصواتهم مرتين في الانتخابات الرئاسية التي يطمح خلالها للفوز بولاية ثانية.
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أمس الخميس إن 28 شركة لصناعة الأدوية في عشر دول مستعدة لإنتاج كميات غير مسبوقة من اللقاحات خلال العامين القادمين لمكافحة جائحة كوفيد-19.
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (28) لسنة 2020 بتعيين خولة محمد بالهول، عضواً في مجلس إدارة مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل في دبي.
أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن الإمارات والسعودية تجمعهما علاقات تاريخية
حظي برنامج «التقاعد في دبي» الذي أطلقته الإمارة يوم أمس الأول باهتمام واسع من وسائل الإعلام العالمية التي تناقلت الخبر وشرحت المزايا التي يوفرها.
أنجزت حكومة دبي عملية إصدار لصكوك وسندات بملياري دولار بأدنى فائدة في تاريخها، فيما يعد شهادة ثقة دولية بمتانة اقتصاد دبي.
كشف ضابط مخابرات نمساوي عن تمويل قطر هجمات حوثية على السعودية، مشيراً إلى هجومين استهدفا نجران، الأول بطائرة مسيّرة.
صرّح مصدر مسؤول في شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، بأنه صدرت موافقة شؤون الطيران المدني على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية.
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قام الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم الممزوج بماء الورد
دقّ الانقلاب العسكري في مالي، ناقوس الخطر في كل أنحاء منطقة غرب أفريقيا، المهددة منذ سنوات من قبل المتطرّفين
سجلت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الخميس أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية للمرة الثانية خلال يومين، لتقترب من الرقم القياسي الذي سجلته في 31 مارس وكان 7578.
أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تجمعهما علاقات تاريخية واستراتيجية راسخة تزداد قوة وصلابة في ظل دعم ورعاية واهتمام من قيادتي البلدين الشقيقين.
قال الجيش اللبناني اليوم الخميس إنه عثر على 4.35 طن من نترات الأمونيوم قرب مدخل مرفأ بيروت الذي شهد انفجارا ضخما الشهر الماضي بسبب تخزين كمية كبيرة من هذه المادة.
كشف ملف استخباراتي عن تمويل قطر لهجمات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى هجومين استهدفا نجران، الأول بطائرة مسيّرة، والثاني بعده بساعات قليلة.
بعد أن امتلأت مقابر صنعاء بقتلاهم في الجبهات سيطرة ميليشيا الحوثي على حديقة قصر أثري وحولتها إلى مقبرة، مع تواصل خسائرهم الكبيرة في المعارك العنيفة الدائرة في جنوب وغرب محافظة مأرب بإسناد من مقاتلات التحالف.
أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الخميس أن حجم حزم الدعم للقطاع الخاص بلغ 218 مليار ريال (58.13 مليار دولار)، إذ تم دعم القطاع بالسيولة اللازمة وفق برامج محددة.
استأنفت فرق إنقاذ الخميس البحث عن مفقودين محتملين تحت ركام مبنى دمره انفجار بيروت، بعد رصد فريق تشيلي متخصص مؤشرات على وجود جثة على الأقل ورصد نبضات قلب، وفق ما صرّح محافظ بيروت مروان عبود.
أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أهمية اطلاع مواطني دولة الإمارات الراغبين في السفر على إرشادات ونصائح السفر.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي القضية الليبية بعيداً عن التدخلات الخارجية والميلشيات المسلحة، مشددا في الإطار ذاته على ترحيب بلاده بأي خطوات إيجابية
عززت دولة الإمارات مركزها على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020، حيث حافظت على المركز الأول على مستوى الدول العربية للعام الـخامس على التوالي، فيما تقدمت مرتبتين على التصنيف العام للمؤشر لهذه السنة لتحتل المركز 34 عالميا.
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس عن تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات في المملكة 318,319 حالة.
مادة "نوفيتشوك" السامة للأعصاب التي أعلنت برلين أنها استخدمت لتسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، هي سلاح كيميائي روسي بالغ الخطورة
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 67,821 فحصا جديدا
غرقت سفينة شحن تحمل طاقما من 43 فردا ونحو 5800 رأس ماشية قبالة الساحل الجنوبي الغربي لليابان بعد أن تعرضت لأمواج عنيفة نتيجة إعصار قوي، حسبما قال الفرد الوحيد الذي تم إنقاذه حتى الآن من طاقم السفينة لخفر السواحل الياباني اليوم الخميس.
حصل الفنان المصري محمد رمضان محمود حجازي على الإقامة الذهبية ومدتها 10 سنوات.
أوضح الدكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض القلب في مدينة دبي الطبية، أن الهبات الساخنة، من الأعراض الشائعة بين النساء عند انقطاع الطمث، وغالباً ما تشكل عائقاً أمام نوعية الحياة الجيدة بالنسبة إلى المرأة.
تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس " كورونا " المستجد حول العالم حاجز الـ 26 مليون حالة اليوم.
وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قرارا يقضى باستئناف الرحلات الجوية الدولية مع الإمارات العربية والمتحدة ومصر والمالديف، وذلك بحسب ما قاله المكتب الصحفي للحكومة اليوم الخميس.
قضت المحكمة الجزائية السعودية في مدينة الدمام، أمس، بالقتل تعزيراً على متهمة بخطف أطفال في قضية أثارت الرأي العام أخيراً.
تقف مدينة الشيخ زايد في غزة التي نهضت من بين الأنقاض والركام شامخة لتجسّد قيم العطاء والبذل التي تتحلى بها دولة
استعرض أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، د.عباس شراقي، أبرز السيناريوهات المطروحة في إطار مفاوضات سد
يتمحور برنامج التقاعد في دبي حول سبعة عوامل رئيسية تجعل من دبي الوجهة المثالية للمتقاعدين، وتشمل: 1 أسلوب حياة فريد:
كشف إبراهيم الشيخ، عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، القيادي بحزب المؤتمر السوداني، أن دولة الإمارات العربية
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» برنامج «التقاعد في دبي».
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس اتصالاً هاتفياً من إيفان دوكي ماركيز، رئيس جمهورية كولومبيا.
أعلنت إمارة أبوظبي عن إكمالها بنجاح طرح سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة 5 مليارات دولار أمس، ما يعكس مواصلة التزامها بتعزيز الاستدامة المالية.
حافظت إمارة دبي على موقعها المتقدّم باعتبارها الوجهة العربية الرائدة للسياحة الطبية للعام الثاني على التوالي، وذلك بناء على «المؤشر العالمي للسياحة الطبية».
كشف إبراهيم الشيخ، عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، القيادي بحزب المؤتمر السوداني، أن دولة الإمارات العربية
أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن تعاون طيران الإمارات
بدأت منذ الصغر تلاحظ اختلاف شكلها عن أختها التوأم، وعن الفتيات المحيطات بها في المخيم، حيث ولدت بلا صوان للأذنين مع ضمور في عظم الفك من الجهة اليمنى.
طلبت السلطات الصحية الأمريكية من حكومات الولايات أن تستعدّ لتوزيع لقاح مضادّ لمرض كوفيد-19 على نطاق واسع بحلول مطلع نوفمبر.
أعلنت إمارة أبوظبي، اليوم، عن إكمالها بنجاح طرح سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي.
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اتصالاً هاتفياً من إيفان دوكي ماركيز، رئيس جمهورية كولومبيا.
حافظت إمارة دبي على موقعها المتقدّم باعتبارها الوجهة العربية الرائدة للسياحة الطبية للعام الثاني على التوالي، وذلك بناءً على "المؤشر العالمي للسياحة الطبية"،
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" برنامج "التقاعد في دبي"، الموجه لكافة المتقاعدين
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن مواقف المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية ثابتة وراسخة، كما أن المملكة تقدر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة وفق مبادرة السلام العربية.
جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، دعمه معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل
نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، على حسابه الرسمي في "تويتر"، أبياتاً شعرية تمنى فيها الشفاء الدائم لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3.956 حالة.
وافقت هيئة الطيران المدني السعودي، اليوم الأربعاء، على الطلب الإماراتي بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها إلى كافة الدول.
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
أعلنت طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، أنها سوف تستأنف تشغيل رحلاتها إلى أكرا (غانا) وأبيدجان (ساحل العاج) اعتباراً من 6 سبتمبر الجاري.
أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن إعادة تشغيل البوابات الذكية من جديد في مطار دبي الدولي لجميع
حددت شركة الخطوط الجوية السعودية 7 شروط من أجل السماح بنقل المسافرين العائدين إلى المملكة عبر أسطولها بسبب جائحة كورونا، بناءً على التوجيهات الصادرة من السلطات الصحية بالمملكة، إلى جانب متطلبات السفر إلى 25 دولة.
أعلنت الولايات المتّحدة الثلاثاء أنّها رفعت جزئياً ولمدة عام واحد الحظر الذي تفرضه منذ أكثر من ثلاثين عاما على بيع قبرص معدات عسكرية "غير قاتلة"، ما أثار غضب أنقرة.
انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع انتعاش الدولار بعد بيانات قوية للقطاع الصناعي الأمريكي
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم عن إبرام اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع تحالف يضم عدداً من المؤسسات
وقع معالي عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورونن بارتس، مدير عام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مذكرة تفاهم للتعاون المستقبلي في القطاع المصرفي والمالي.
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي جميع المنشآت الفندقية في الإمارة بضرورة توضيح وإبراز 8 لوائح وإجراءات للمسافرين
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تعزية إلى رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، وذلك في وفاة براناب موخارجي الرئيس السابق لجمهورية الهند.
استضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس عدداً من الكوادر التعليمية والطلبة خلال يومهم الدراسي عن بُعد،
أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن صحة الطلاب وسلامتهم أولوية قصوى تتعاون مؤسسات الدولة كافة من أجل الحفاظ عليها.
بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، غادرت الدولة باخرة مساعدات إماراتية تحمل على متنها 2400 طن من المواد الإغاثية المتنوع
تشهد العاصمة الليبية حالة من التوتر الأمني في ظل الصراع بين الميليشيات. وبينما شهدت ضاحية جنزور أمس تفجيراً إرهابياً.
التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي عهد السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، جاريد كوشنر؛ كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، والوفد المرافق له.
دعا وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر لعقد مجموعة عمل مكونة من 12 خبيراً من أجل تحليل المواقف العدائية تجاه المسلمين ومكافحتها.
أعلن طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن الرئيس لم يصب بجلطة أو يعاني مشكلات صحية خطرة، مؤكداً أنه لا يزال بصحة جيدة.
اجتمع معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع مئير بن شاباط، مستشار ورئيس الأمن القومي الإسرائيلي، الذي يرأس الوفد الإسرائيلي الذي يزور الدولة، وبحثا، في تفاصيل زيارة الوفد، فرص التعاون الثنائي والتطورات في المنطقة.
أعلنت وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن تحويل مجموعة من المدارس في إمارات مختلفة في الدولة إلى نظام التعلم عن بعد
أكد مسؤولون أن نحو مليوني تلميذ عادوا إلى المدارس في الأردن، اليوم، بعد غياب نحو خمسة أشهر، إلا أن السلطات اضطرت إلى تعليق الدراسة في بعض المناطق بسبب ارتفاع حالات كوفيد-19.
قام الوفد الأمريكي الزائر للدولة برئاسة جاريد كوشنير، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، اليوم، بزيارة لقاعدة الظفرة الجوية بأبوظبي.
استضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، اليوم الثلاثاء عددا من الكوادر التعليمية والطلبة خلال يومهم الدراسي عن بعد،
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم
أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم أن صحة الطلاب وسلامتهم أولوية قصوى تتعاون كافة مؤسسات الدولة من أجل الحفاظ عليها، موجهاً الشكر لكل من أسهم ولا يزال في إنجاح الجهود الهادفة إلى استمرار العملية التعليمية بأفضل شكل،
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قرارا بإعفاء بعض المعدات الطبية المتعلقة بمكافحة كوفيد - 19 من الضريبة
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 32 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3929 حالة.
وقع عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورونن بارتس مدير عام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مذكرة تفاهم للتعاون المستقبلي في القطاع المصرفي و المالي.
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن الهند سجلت زيادة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19 أعلى من أي بلد آخر في الأسبوع الأخير، وبلغت هذه الزيادة نحو نصف مليون ودفعت الإجمالي العالمي
تمكن فريق طوارئ الحاسب الآلي في هيئة تنظيم الاتصالات من التصدي لـ 123 ألفا و102 هجمة إلكترونية تعرضت لها المواقع الإلكترونية في دولة الإمارات خلال شهر أغسطس 2020 وذلك وفقا لأحدث تقارير الرصد التي أصدرتها الهيئة اليوم.
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 318 ألفا و986 حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.
عثرت قوة من الشرطة على جثة أثناء البحث عن أي أثر للدبلوماسي البريطاني ريتشارد موريس، المختفي في ظروف غامضة منذ السادس
حدد متخصصون تربويون خمس آليات رئيسة لتمكين الطلبة المستجدين في مرحلة رياض الأطفال من الانخراط في نظام «التعليم عن بُعد»، في ظل ظروف جائحة «كورونا».
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 69 ألف و 921 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
أعلنت وسائل إعلام روسية أن الجيش الروسي سيحصل في السنوات القريبة القادمة على نظام دفاع جوي صاروخي يعتمد في توجيهه على
ثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي دور الجالية الفلسطينية الإيجابي في نهضة دولة الإمارات، مؤكدا أن دولة الإمارات ستظل دائما الحاضنة الأمينة لهم و لأسرهم.
بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته لبيروت أمس الاثنين بلقاء أيقونة الغناء اللبناني المطربة فيروز.
وقعت الحكومة السودانية، أمس، اتفاق سلام بالأحرف الأولى مع حركات وتحالفات مسلحة في إقليم دارفور، برعاية إماراتية، أنهى 17 عاماً من الحرب الأهلية في السودان
بأصوات أكثريّة نيابيّة، بلغت الـ90 صوتاً (من أصل 128)، اعتلى السفير لدى ألمانيا الدكتور مصطفى أديب، سدّة الرئاسة الثالثة في لبنان تكليفاً، أمس، متحدّراً من خارج الطبقة السياسيّة،
طرح إكسبو 2020 دبي حزمة من المبادرات الهادفة لخفض تكاليف المشاركين وتخفيف الأعباء عليهم في ظل تأجيل الحدث حتى العام
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، اليوم أمرا ملكياً بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد وإعفاء نائب أمير منطقة الجوف من منصبه وإحالتهما مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع للتحقيق.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرار رقم (15) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الإلكتروني برئاسة معالي طلال حميد بالهول، وعوض حاضر المهيري، نائباً للرئيس.
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس اتصالاً هاتفياً من كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة..
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (24) لسنة 2020، بشأن المخيّمات السّياحيّة في إمارة دبي
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل بياناً ثلاثياً مشتركاً في ضوء زيارة الوفد الأمريكي - الإسرائيلي المشترك برئاسة جاريد كوشنير،
وقعت الحكومة السودانية، أمس، اتفاق سلام مع حركات وتحالفات مسلحة في دارفور، برعاية إماراتية، أنهى 17 عاماً من الحرب الأهلية في السودان، وحظي بترحيب دولي واسع.
لا تتوقف حركة حماس عن المتاجرة بالقضية الفلسطينية بما يخدم مصالحها ضاربة عرض الحائط بما يخدم الفلسطينيين، حيث كثيراً ما
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة اليوم بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان.
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية و دولة إسرائيل بيانا ثلاثيا مشتركا في ضوء زيارة الوفد الأمريكي - الإسرائيلي المشترك برئاسة جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للدولة اليوم.
وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم "الإثنين" إلى بيروت في زيارته الثانية منذ انفجار المرفأ المروع، وذلك بعد ساعات من تسمية مصطفى أديب رئيساً مكلفاً تشكيل حكومة جديدة وعشية إحياء لبنان
ذكر مجلس الوزراء الكويتي في تغريدة على "تويتر" أن رئيس الوزراء أبلغ الحكومة اليوم "الاثنين" بأن صحة أمير البلاد في تحسن.
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم "الاثنين" إن المنظمة دعت دول العالم إلى مواصلة قيود العزل المفروضة لمواجهة فيروس كورونا مضيفا أن رفع القيود دون السيطرة على الفيروس سيكون "وصفة لكارثة".
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة
بدأت اليوم جلسات الاستماع الشفوية في محكمة العدل الدولية بشأن الاعتراضات الأولية التي قدمتها دولة الإمارات ضد قطر في قضية تطبيق " الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" .
سجلت استراليا الإثنين لأول مرة خلال شهرين أقل من 100 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مقابل أكثر من 700 في أوج الأزمة ما يعطي أملا بتراجع مستمر للموجة الثانية من الإصابات التي تتركز في منطقة ملبورن.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرار رقم (15) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الإلكتروني برئاسة معالي طلال حميد بالهول، وعوض حاضر المهيري، نائباً للرئيس.
أعلنت الوزارة عن إجرائها 82,763 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (24) لسنة 2020 بشأن المُخيّمات السِّياحيّة في إمارة دبي،
أشاد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى بالقرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، السبت الماضي، بإلغاء القانون الاتحادي بشأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 951 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 315772 حالة.
وصل إلى مطار الرئاسة في أبوظبي وفد مشترك من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل برئاسة جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة للدولة.
أفادت وسائل إعلام لبنانية أن رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، رشح سفير بلاده لدى برلين مصطفى أديب لتولي منصب
أعلنت طيران الإمارات وفلاي دبي عن استئناف توفير خيارات سفر واسعة وسلسة وآمنة لعملائهما عبر دبي. فقد أعادت الناقلتان، إثر الاستئناف التدريجي لرحلات الركاب إلى مختلف الوجهات العالمية، إحياء شراكتهما الناجحة والاستراتيجية لتزويد عملائهما بمزيد من فرص السفر بمرونة وسهولة.
تتعامل شرطة أبوظبي حاليًا مع انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد بأبوظبي أدى إلى إصابات بين
حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً والـ17 عالمياً في صادرات الخدمات، مسجلة نمواً في قيمة صادرات الدولة من الخدمات يصل إلى 2.3%. وعلى صعيد واردات الخدمات حلت الدولة في المرتبة الثانية عربياً بعد المملكة العربية السعودية وفي المرتبة 18 عالمياً، مسجلة نمواً في قيمة الواردات يصل إلى 2.4%.
لا يمكن للمواقف الراسخة أن تتبدل أو يطالها التغيير، ولا يمكن للقناعات بالانحياز الدائم لفلسطين وقضيتها، أن تتجزّأ أو
أعربت دولة الإمارات عن إدانتها لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مطار أبها الدولي في المملكة
لم يعد هوس بعض الشباب في الآونة الأخيرة مقتصراً على شراء أحدث أنواع المركبات، بل تعداه ليصير الأهم لديهم إجراء تعديلات عليها في المحرك والهيكل. ميشيل
في إطار الإعلان الثلاثي المشترك وخارطة الطريق نحو تدشين التعاون المشترك بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل يزور وفد مشترك من الولايات المتحدة ودولة إسرائيل.. الإمارات العربية المتحدة اليوم.
اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، ليتم من خلاله منح العامل في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر لرعاية طفله.
مسلسل تسريبات جديد حول الحياة داخل البيت الأبيض، أبطاله أسرة ترامب، أما صاحبته فهي ستيفاني وينستون وولكوف، صديقة مقربة -ولكن سابقة- من السيدة الأولى ميلانيا.
ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" أمس الأحد، أن ممثلين للحكومة والجبهة الثورية السودانية، التي تضم أربع حركات مسلّحة وقعوا بالأحرف الأولى اتفاقاً لإنهاء 17 عاما من الحرب الأهلية.
بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أستراليا 25 ألفا و670 حالة حتى صباح اليوم الاثنين، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز وبلومبرغ نيوز.
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الأحد تسجيل 230 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 23 حالة جديدة.
أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي
اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، ليتم من خلاله منح العامل في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر لرعاية طفله.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي استمرار عملية تطوير البيئة التشريعية للإمارة بما يخدم أهدافها الاستراتيجية.
في إطار الإعلان الثلاثي المشترك وخارطة الطريق نحو تدشين التعاون المشترك بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل يزور وفد مشترك من الولايات المتحدة ودولة إسرائيل.. الإمارات العربية المتحدة اليوم.
حققت التجارب الأولى للمرحلة الثالثة للقاح «كوفيد-19» غير النشط في دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً بكونها من أكبر
سجل الإنفاق الاستهلاكي في الإمارات المزيد من النمو للشهر الثالث على التوالي، ما انعكس بآثاره الإيجابية على أغلبية الأنشطة التجارية في الدولة.
أعلن معهد أيكمان للبيولوجيا الجزيئية ومقره جاكرتا اليوم الأحد رصد سلالة متحورة أكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد في إندونيسيا في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعاً في عدد الحالات.
في انتقاد علني لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال أحمد داوود أوغلو، رئيس وزراء تركيا الأسبق ورئيس حزب المستقبل، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم يتحول إلى «حزب الشخص» أو «حزب العائلة»
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية ، اليوم "الأحد"، عن مقتل 77 إرهابياً في سيناء.
أكدت لجنة الأوبئة في الأردن اليوم "الأحد"، إن عدد بؤر فيروس كورونا المستجد في العاصمة عمّان كبير.
واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية النائب البنغالي المتهم بغسل الأموال والرشاوى، حيث قررت، أمس، إطلاق سراح النائبين سعدون حماد وصلاح خورشيد، بكفالة 10 آلاف دينار لكل منهما.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، استمرار عملية تطوير البيئة التشريعية للإمارة بما يخدم أهدافها الاستراتيجية
أعلنت الهند "الأحد" أنها أحصت 78 ألفا و761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهو عدد قياسي عالمي.
أدى برنامج التنقيب التركي في المنطقة الغنية بالغاز، الذي تعتبره اليونان غير قانوني، إلى توتر شديد بين البلدين، في الوقت
بحمولة تتجاوز المليون برميل من النفط الخام، لا تزال ناقلة النفط اليمنية «صافر»، تمثل قنبلة عائمة، تنذر بكارثة بيئية
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد عن تسجيل 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السعودية إلى 314,821 إصابة.
اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم علاقات العمل
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن "ملف التطوير الحكومي والاستعداد للمستقبل يحظى باهتمام كبير وبمركز متقدم في أولويات دولة الإمارات للمرحلة المقبلة"
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم
قال وزير مالية الكويت براك الشيتان اليوم الأحد إن حاجة الحكومة لإقرار قانون الدين العام الذي سيمكنها من اقتراض 20 مليار دينار (نحو 66 مليار دولار) خلال ثلاثين عاما "مازالت ملحة وضرورية".
قالت حكومة تصريف الأعمال في لبنان في تقرير يوم الأحد إن عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت هذا الشهر ارتفع إلى 190.
أصدر مكتب الاستثمار الرئيسي في وحدة إدارة الثروات العالمية لدى بنك "يو بي إس" السويسري، تقريراً جديداً يستعرض فرص الاستثمار المتاحة في دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق الناشئة الأخرى خلال مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.
تتميز كمامة واقية من فيروس كورونا المستجد تنتجها إحدى الشركات الفرنسية بأنها مصنوعة من شتلة القنب وقابلة للتحلل والتسميد.
ارتفع منسوب نهر النيل في العاصمة السودانية الخرطوم إلى 17.48 مترا محطما الأرقام القياسية التي سجلها خلال الأعوام المئة
سطّرت دولة الإمارات العربية، مآثر خالدة على الأرض الفلسطينية بشكل عام وفي غزة بشكل خاص سيظل صداها محفوراً في قلوب
أحصيت أكثر من 25 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد رسميا في العالم أكثر من نصفها في الأمريكيتين، حسب تعداد أجرته وكالة
حلّت الإمارات في المركز 7 عالمياً في قائمة أغنى 25 دولة في العالم التي أصدرها أمس موقع«وول ستريت 7/24».
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أن اليوم الأحد موعد عودة موظفي القطاع العام كافة لمقرات
وقعت الحكومة السودانية وحركات مسلحة ثلاثة بروتوكولات خاصة بالترتيبات الأمنية لمسار دارفور والقضايا السياسية بالنسبة
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم، السبت، عن خروج 883 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (4) لعام 2020 بإلغاء القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1972 في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن أمنياته بعام دراسي
حلّت الإمارات في المركز 7 عالمياً في قائمة أغنى 25 دولة في العالم التي أصدرها أمس موقع«وول ستريت 7/24».
شهدت بحيرة برج خليفة في بوليفارد محمد بن راشد أول من أمس، تظاهرة رياضية رائعة في قلب أرقى كيلومتر في العالم تمثلت في كرنفال قوارب التجديف «واقف» ضمن مبادرة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية «نحن نجدف من أجل دبي».
تواصلت أمس ولليوم السادس على التوالي التحركات الاحتجاجية في العاصمة الليبية، تزامناً مع مقتل شاب متأثراً بجراحه ليصبح
كشفت وزارة التربية والتعليم عن الخط الزمني لعودة استئناف طلبة المدرسة الإماراتية للتعليم الهجين (الواقعي والافتراضي)
بعد جمود طويل لمسار الصراع العربي الإسرائيلي، وما أسفر عنه من تدهور شامل لأوضاع الفلسطينيين مع تعمّق انهيار الاقتصاد،
استهدف هجوم صاروخي المنطقة الخضراء في بغداد. وذكرت مصادر وفق قناتي "العربية" و"الحدث" أن 4 صواريخ كاتيوشا استهدفت
يبدو أن الإجراءات المتخذة ضد فيروس «كورونا» والتي طالت في الكثير من دول العالم بدأت تفرز تداعياتها، إذ شهدت العديد من
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات تولي صحة أبنائها أهمية كبرى، لافتاً إلى ضرورة مواصلة التطوير والتحديث في المنظومة التعليمية.
مع تفشي وباء كورونا وارتفاع عدد الإصابات في أوروبا، بدأت دول تحضر للعودة إلى نظام القيود لوقف تمدد الوباء على غرار ما
من بين ثلة سياسية متناحرة على كل شيء، اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يبدأ زيارته إلى لبنان بالاجتماع برمز وطني يلتقي على اسمه اللبنانيون ولا يتفرقون وتجسده فيروز.
طالبت الحكومة اليمنية الشرعية الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها، وإدانة قصف شنته ميليشيا الحوثي الإيرانية، استهدف مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة الساحلية بغرب اليمن.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (27) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الاتصالات المُتخصِّصة (نداء).
واصل مصرف الإمارات المركزي رفع قيمة حيازته من الذهب إلى مستوى قياسي جديد في نهاية شهر يونيو 2020 حيث بلغت 6.58 مليار درهم بزيادة نسبتها 6.3% مقارنة مع ديسمبر 2019
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3840 حالة.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت أن الدين الخارجي لمصر تحت السيطرة، مشيرا إلى أن بلاده تقترض بشروط ميسرة للحفاظ على معدل النمو.
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 88,803 فحوصات جديدة
تشهد السعودية غدا الأحد عودة موظفي القطاع العام إلى كافة مقرات العمل مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (4) لعام 2020 بإلغاء القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1972 في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن الإمارات تتمتع بمنظومة لوجستية هي الأقوى والأكثر كفاءة من نوعها في المنطقة
قالت وزارة العدل الأمريكية أمس الجمعة إنه تم اعتقال صيني يعمل باحثا في جامعة كاليفورنيا ووجهت له تهمة تدمير قرص كمبيوتر صلب خلال تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادية بشأن احتمال نقله برامج حساسة للصين.
أظهر بحث بريطاني نُشر أن الأطفال وصغار السن أقل عرضة لحالات الإصابة الشديدة بمرض «كوفيد - 19» مقارنة بالبالغين، كما أن الوفاة جراء المرض الذي يسببه فيروس كورونا نادرة للغاية بين الأطفال.
كشفت آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية أن دول إقليم شرق المتوسط سجلت أمس 12 ألفاً و245 إصابة جديدة بفيروس «كوفيد 19»
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ان العلاقات الإماراتية اليابانية ازدهرت في فترة قيادة الصديقي العزيز شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني
أظهرت وثيقة نشرت الجمعة أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة أبلغ أعضاء بالكونغرس أنه لا يتوقع دورا للجيش في
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن المرأة الإماراتية، بفضل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة أثبتت جدارتها في كافة الميادين،
ينتظم غداً طلبة الصفوف من الثالث حتى السادس في التعليم المباشر للدوام المدرسي للعام الدراسي الجديد 2020 ـ 2021، وفق برنامج العودة التدريجية للدراسة،
يسدل الستار اليوم على فعاليات الدورة 23 لمفاجآت صيف دبي بعد «ماراثون» من العروض الترويجية والفعاليات الترفيهية والفنية والتخفيضات الاستثنائية الواسعة على باقة كبيرة من السلع والمنتجات الاستهلاكية.
تتجه أوروبا لفرض عقوبات على تركيا في ظل استمرارها في سياسة الاستفزاز شرقي المتوسط، حيث قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
تجددت أمس المسيرات الحاشدة في العاصمة الليبية، بينما أغلقت الميليشيات المسلحة ميدان الشهداء لمنع تنظيم المسيرة المليونية التي دعا إليها الحراك، وأطلقت النار لمنع المحتجين السلميين من التجمع في «جمعة الغضب».
أعلن وزير الريّ السوداني ياسر عباس أنّ جلسة المفاوضات التي جرت الجمعة بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة فشلت في التوصّل
كرمت حملة المرأة العربية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
تصاعدت أعداد المصابين بعدوى كورونا في فرنسا بصورة "قياسية" كما قالت السلطات الصحية هناك.
أعلنت حكومة الوفاق في طرابلس، الجمعة، تعليق مهام وزير داخليتها فتحي باشا آغا، والتحقيق معه على خلفية الاحتجاجات
استهدفت ميليشيا الحوثي من جديد بصاروخ باليستي أحد مساجد مدينة مأرب أثناء أداء المصلين لصلاة الفجر، ما أدى إلى مقتل نحو 12 على الأقل وإصابة أكثر من عشرين.
أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن إعادة فتح المساجد
لا يزال التوتر الأمريكي الصيني على أشدّه، إذ أكّدت بكين دخول سفينة حربية أمريكية مياهها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
سجالٌ هي الحرب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بادين، قبل شهرين من الاستحقاق الرئاسي، فيما تظل ملفات «كورونا» والاقتصاد والعنصرية الأكثر تأثيراً في تحديد نتائج السباق
أفرز فيروس «كورونا» ظواهر غير مسبوقة وأحياناً كثيرة مثيرة للدهشة فمن القبعات الضخمة التي تثير الخوف للحفاظ على التباعد الاجتماعي في فرنسا إلى الدمى العملاقة في مطاعم طوكيو لكن في السلفادور الأمر مختلف تماماً.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن المرأة الإماراتية بفضل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة أثبتت جدارتها في كافة الميادين.
حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم "الجمعة" من إعادة غلق الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي، قائلا إن هذا الإجراء كان غير فعال وأتي بنتائج عكسية لوقف ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل 1069 إصابة جديدة بكورونا، ووفاة 28 شخصا متأثرين بالوباء، فيما بلغت حالات التعافي 1148 حالة.
بناءً على قرار من مجلس الوزراء الموقر أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اليوم تعميما خاصا بشأن دعم التوازن بين المتطلبات الوظيفية للأمهات العاملات في الحكومة الاتحادية
استقبلت المساجد الكبرى في مصر اليوم، المصلين لأداء صلاة الجمعة بعد قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة بعد نحو 5 أشهر من غلق المساجد بسبب فيروس كورونا في 21 مارس الماضي.
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 79,680 فحصا جديدا
أكدت النيابة العامة للدولة أهمية التزام الفرد بالقوانين وعدم الدعوة لعدم الانقياد لها، لما لها من دور أساسي ومهم في حماية حقوقه وحقوق الآخرين، مشيرة إلى أن التزام الفرد بالقانون يعمق مفهوم المواطنة الإيجابية لديه
أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف تشغيل رحلاتها إلى لوساكا (زامبيا) برحلتين أسبوعياً اعتباراً من 4 سبتمبر المقبل. وبذلك يرتفع عدد الوجهات التي تغطيها شبكة خطوط الناقلة العالمية إلى 79 مدينة.
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الإنسانية في أرخبيل سقطرى دون انقطاع عبر أذرعها الخيرية الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في الجوانب الإغاثية والخدمية.
قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الجمعة إنه قرر الاستقالة من زعامة الحزب الحاكم ومن ثم من رئاسة الوزراء لتدهور حالته الصحية، مضيفا أنه يعتذر للمواطنين "من أعماق قلبه" لعدم استطاعته الوفاء بمهام المنصب.
أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" عن اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي الارهابية باتجاه المملكة العربية السعودية.
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جو بايدن، منذرا بأن البرنامج السياسي لمنافسه الديمقراطي سيؤدي إلى تدهور اقتصادي.
يعتزم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاستقالة لأسباب صحية، على ما أفادت وسائل إعلام محلية الجمعة بدون ذكر أي مصدر.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس عن صفقة لشراء 150 مليون فحص سريع لكوفيد-19 في الوقت الذي يتطلع فيه إلى عودة
عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتطبيق سياسة عمل مرنة في دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة دبي
أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أن حكومة دبي حريصة على توفير كافة الضمانات
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الإنسانية في أرخبيل سقطرى دون انقطاع عبر أذرعها الخيرية الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في الجوانب الإغاثية والخدمية.
دعت قيادة حراك طرابلس، إلى الخروج اليوم الجمعة في مسيرة مليونية حاشدة، لدعم المطالب التي رفعها المحتجون منذ بداية تظاهراتهم في الشوارع والساحات الأحد الماضي.
تبادلت الولايات المتحدة والصين الاتهامات وسط تصاعد التوتر بينهما بعد أن هاجم وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بكين قائلا
صدقت اليونان الخميس على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر. وكان البرلمان المصري صادق بالفعل على الاتفاق البحري في
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة
برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الحفل الافتراضي لتخريج المشاركين من مبادرة "تمكين قادة المستقبل" التي أقيمت بالتعاون بين برنامج خليفة للتمكين "أقدر"
أفاد تقرير أممي جديد صادر عن الأمم المتحدة يستعرض تأثير «كوفيد 19» على مشاريع صناعة السياحة، بأن تكلفة الوباء على
نقلت مارتا لوسيا نائبة رئيس جمهورية كولومبيا تحيات ايفان دوكي ماركيز رئيس جمهورية كولومبيا وحكومة بلاده إلى صاحب السمو
أعلنت وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن إعادة تشغيل الحضانات ومراكز رعاية الأطفال وفق اشتراطات خاصة وإجراءات احترازية ووقائية
أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أن حكومة دبي حريصة على توفير كافة الضمانات
وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتطبيق سياسة عمل مرنة في دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة دبي
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة إيغور دودون رئيس جمهورية مولدوفا وذلك بمناسبة يوم استقلال بلاده.
قدم مفوض التجارة الأوروبي فيل هوغان مساء أمس استقالته من منصبه بعد اتهامات وجهت إليه بانتهاك تدابير احتواء فيروس كورونا.
أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اليوم تعميما إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية دعتها للاستفادة من المرونة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم "2/8و" لسنة 2018 بشأن سياسة العودة للمدارس التي أطلقتها الحكومة الاتحادية في العام 2018.
أشادت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" بالدور المهم للمرأة في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومساهمتها الفعالة في جهود الشرك
أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي حالات الإصابات بكورونا في المملكة إلى 311,855 حالة، كما أكدت تسجيل 1310 حالات
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، رسالة إلى المرأة الإماراتية في يومها
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القرار رقم (17)
تجد إدارة نادي برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم نفسها تحت ضغط رهيب، وسط مطالبة بسحب الثقة منها، وذلك غداة
أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف خدمات الركاب إلى بانكوك برحلات يومية اعتباراً من 1 سبتمبر (أيلول) المقبل. وبذلك
لليوم الرابع على التوالي، تستمر الاحتجاجات في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، التي انطلقت تحت عناوين مطلبية معيشية،
نجحت المرأة الإماراتية بفضل دعم القيادة الرشيدة في الدولة في تحقيق إنجازات عدة بقطاع الطيران من خلال تبوئها مراكز قيادية في دائرة صنع القرار مع تواجدها في كافة الدوائر والأقسام والإدارات إلى جانب عملها بصفتها طياراً.
أصدرت محكمة نيوزيلندية اليوم الخميس حكما بالسجن مدى الحياة دون عفو مشروط على رجل قتل 51 من المصلين في إطلاق النار
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الخميس، إن أكثر من ثلث أطفال المدارس حول العالم لا يمكنهم الوصول إلى
حذرت السلطات السودانية، من أن مناسيب نهر النيل وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مؤكدة أن محطة العاصمة الخرطوم تجاوزت أعلى
شهران ونيف على انطلاق السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض الأمريكي، وحمى الاقتراع تزداد اشتعالاً بين الحزبين الجمهوري
ليس من قبيل الترف اللغوي أو على سبيل التلاعب بالكلمات، أن يستخدم المسؤولون والإعلاميون في شتى بقاع الأرض مفردات ذات
قالت وزارتا الخارجية والتجارة الأمريكيتان إن الولايات المتحدة استهدفت، أمس، 24 شركة صينية وعدداً من الأفراد الذين قالتا
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الأربعاء، عن خروج 996 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم
شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.
شدد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على أن دبي وجهة آمنة وسليمة تفتح أبوابها أمام الجميع.
وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».
امتد عطاء الإمارات بالمساعدات الإنسانية والتنموية ليدعم المحتاجين في 3 دول شملت اليمن ولبنان وبنغلاديش.
ينظم معهد دبي العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي الأحد المقبل مؤتمر السوق العقاري الإماراتي والسعودي ما بعد
أكد فضيلة الدكتور أحمد الحداد عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن المعاهدات والأمور السياسية من اختصاص ولي الأمر وحده فهو الذي يراها
قتل شخصان بإطلاق نار وقع خلال اضطرابات في مدينة كينوشا الأمريكية، مع استمرار الاحتجاجات العنيفة على إطلاق الشرطة النار
استقبل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني اليوم في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يزور الدولة حالياً، في إطار جولة شملت عدداً من دول المنطقة.
تتواصل لليوم الرابع حالة الغضب في العاصمة الليبية طرابلس؛ احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وتدخلات
أشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية وجهودها الدؤوبة لدفع
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (26) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة "مُؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية" برئاسة معالي طلال حميد بالهول، وعوض حاضر المهيري، نائباً للرئيس.
تستأنف طيران الإمارات تشغيل رحلاتها إلى العاصمة الغينية كوناكري والسنغالية داكار اعتبارا من 3 سبتمبر المقبل وبذلك يرتفع عدد الوجهات الأفريقية
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاربعاء تسجيل 33 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 57,419 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .
مدد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اليوم الأربعاء التعبئة العامة في البلاد حتى 31 ديسمبر المقبل.
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وزارة الثقافة والشباب بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارات
أعلنت وزارة الصحة في الهند اليوم تسجيل 67 ألفا و151 حالة إصابة و1059 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ ـ24 الماضية.
كشف أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي أنه من المستهدف إنجاز جميع الأعمال في
بلغ إجمالي الاستثمارات النسائية في سوق عقارات دبي خلال 10 سنوات تقريباً أكثر من 170 مليار درهم، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك.
اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم على خطط وزارة
لوّح حراك 23 أغسطس بالعصيان المدني في العاصمة الليبية طرابلس، بداية من اليوم، حال عدم إقدام حكومة الوفاق على تقديم استقالتها، مع تواصل المحتجين حراكهم.
تحتفي صحيفة «البيان» بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، مضيئة على أبرز إنجازاتها غير المسبوقة في
قصف سلاح الجو الإسرائيلي مواقع لحركة حماس في جنوب غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة نحو الجنوب الإسرائيلي،
أصيب الرئيس التشيكي ميلوش زيمان بكسر في ذراعه اليمنى ونقل إلى المستشفى. وقال المتحدث باسم الرئيس التشيكي لوكالة "سي تي
تجاوزت إصابات فيروس كورونا حول العالم ليل الثلاثاء/الأربعاء عتبة الـ24 مليون حالة. وأظهرت أرقام موقع "وورلد ميتر"
شهدت الحدود اللبنانية الإسرائلية حالة استنفار من الجانب الإسرائيلي بعد الاشتباه في وقوع عملية تسلل عبر الحدود. وأعلن
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «سلامة طلبتنا ومعلمينا أولوية..
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من
تحتفي صحيفة «البيان» بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، مضيئة على أبرز إنجازاتها غير المسبوقة في
«بحار عجوز، حفر الزمان خطوطه على ملامحه»، و«فتاة صغيرة على العالمين من شباكها الصغير»، وقد جدلت ضفائرها بعناية، لتطالع وشقيقها ثلة من الأطفال الذين يركضون في عرض الفريج..
أكدت الإمارات أهمية الحفاظ على السلم والأمن في مالي ومنطقة الساحل الأفريقي، وضرورة الدعم الدولي لجهود مكافحة الإرهاب في هذه المنطقة الحيوية للأمن العالمي.
لوّح حراك 23 أغسطس بالعصيان المدني في العاصمة الليبية طرابلس، بداية من اليوم، حال عدم إقدام حكومة الوفاق على تقديم استقالتها، مع تواصل المحتجين حراكهم.
علق المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن مشاركته في المشاورات الجارية لتنفيذ اتفاق الرياض، عازيا القرار لعدة أسباب من
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم، الثلاثاء، عن خروج 900 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم
أصاب مرض كوفيد-19 جميع دول العالم تقريبا، باستثناء 10 دول، و هذه الدول التي لم تسجل فيها حالات إصابة بكوفيد-19 هي: -
دخلت أزمة تفشي «كورونا» المزاد السياسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث بات لقاح «كورونا» الأمريكي مفتاح ضمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولاية ثانية
شدد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، ونظيره الإثيوبي، آبي أحمد، على بذل كل جهد ممكن للوصول لنهاية ناجحة للمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الجارية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
وصفت شبكة «سي إن إن» الأمريكية دبي بأنها أذكى مدينة في العالم، وبأنها المدينة الأكثر استشرافاً للمستقبل على ظهر كوكب الأرض.
أكد اتحاد كتاب وأدباء الإمارات أن دولة الإمارات تنتهج سياسة الانفتاح والتعايش مع الآخر والتي تعد من أبجديات سياستها الداخلية والخارجية التي أصبحت محطَّ إعجاب القاصي
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.
وسط غضب شعبي وتظاهرات عمت العاصمة الليبية طرابلس خلال يومين ضد حكومة الوفاق، احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (28) لسنة 2020 بتشكيل مجلس أمناء المعهد الدّولي للتسامُح
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 69,309 فحصاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
عقدت حكومة الإمارات اليوم، الثلاثاء، الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي لعرض المستجدات المتعلقة بجهود مختلف مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد
قرر المجلس الأعلى للقضاء في الكويت اليوم "الثلاثاء" إيقاف سبعة قضاة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق للاشتباه بتعاملات لهم مع شبكة المتهم الإيراني فؤاد صالحي المحبوس حاليا بتهمة غسل أموال.
أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 1114 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، تم رصدها بعدد من المدن،
قالت الرئاسة السورية اليوم الثلاثاء إن الرئيس بشار الأسد كلف حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة، بعد انتخابات برلمانية في يوليو.
وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الثلاثاء، العاصمة السودانية، في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم
أعلنت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، أمس، أن تكلفة إعمار ما لا يقل عن 20 ألف مبنى مدمر في بيروت جراء انفجار المرفأ تُقدر بنحو ملياري دولار.
اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، من وزراء التربية
في أول حالة من نوعها في العالم منذ تفشي وباء كوفيد 19، كشف خبراء أن متعافيا من كورونا أصيب بالفيروس مرة أخرى بعد أربعة
أعلن مسؤولو الصحة في الصين أنهم بدأوا في إعطاء جرعات لبعض العاملين في المجال الطبي وموظفي الشركات المملوكة للدولة بلقاح
انطلقت أمس فعاليات النسخة الخامسة من الاجتماع الافتراضي، عن بُعد، للمشاركين الدوليين في إكسبو 2020، وذلك لمناقشة أحدث
في بشرى جديدة أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «مسبار الأمل» قطع نحو خُمس المسافة إلى المريخ.
أكد إكسبو 2020 دبي، وأكثر من 190 دولة مشاركة الالتزام بالعمل يداً بيد لتحقيق الغايات المشتركة، والتقدم بثبات فيما يخص تحضيرات الحدث الدولي.
لوّح المنتفضون في العاصمة الليبية طرابلس بتحويل تظاهراتهم إلى عصيان مدني، داعين إلى مواصلة التظاهرات العارمة التي تشهدها العاصمة ومختلف مناطق غرب البلاد.
تسبّب انفجار أو تفجير في خط غاز رئيسي في ريف دمشق، فجر أمس، بانقطاع التيار الكهربائي عن جميع أنحاء سوريا، في حادثة قالت الحكومة إنها نجمت عن «عمل إرهابي»،
ظهر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو في شريط فيديو مساء أول أمس الأحد أثناء وصوله إلى مقر إقامته في العاصمة مينسك، على مسافة غير بعيدة من تظاهرات المعارضة، وهو يرتدي سترة واقية للرصاص ويحمل رشاش كلاشنيكوف.
أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان أمس الاثنين أن موعد إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي أعلن الرئيس عبد المجيد تبون تعديله، سيكون الأول من نوفمبر.
وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضربة مسبقة للوساطة الألمانية لحل النزاع بين أنقرة وأثينا شرق المتوسط،
أفسح اتفاق وقف إطلاق النار الشامل في ليبيا، المجال أمام انكشاف الفشل المتراكم لحكومة الميليشيات في طرابلس، خصوصاً في مجال الخدمات
بعد مرور حوالي ثلاثة أسابيع على الانفجار الهائل الذي أودى بحياة 181 شخصاً في بيروت وحوّل أحياء بأكملها إلى خراب، لا تزال ساندرا أبي نادر تفزع لأقل صوت.
أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بأن إجراء فحص PCR ليس إلزامياً لطلبة مدارس دبي الخاصة، وإنما تقتصر ضرورة إجرائه على الحالات المشتبه بتعرضها للإصابة بفيروس «كوفيد 19»
سمى الحزب الجمهوري رسمياً الاثنين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرشحا لولاية رئاسية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر.
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة رسم ملامح حاضرها المشرق ومستقبلها الواعد بأيدي أبنائها المخلصين عبر محطات تاريخية فارقة كان أحدثها دخولها عالم الفضاء عبر إطلاق «مسبار الأمل»
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «مسبار الأمل» قد قطع نحو خمس المسافة المقررة إلى الكوكب الأحمر
أجرى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع اتصالا هاتفيا اليوم "الإثنين" مع وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين بحثا خلاله مسارات التعاون الثنائي في مجالات الصحة والبحث العلمي.
أكد السفير الروسي بالقاهرة، غيورغي بوريسينكو، أن روسيا تحاول إقناع إثيوبيا بتسوية النزاع بشأن سد النهضة سلميا بدون
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 1175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 308654 حالة.
يلتزم إكسبو 2020 دبي، وأكثر من 190 دولة مشاركة فيه، بالعمل يدا بيد لتحقيق الغايات المشتركة، والتقدم بثبات في ما يخص
أتاحت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية السماح بدخول المواطنين والمواطنات، وأفراد أسرهم من غير
كشفت الإحصائيات الأخيرة المتعلقة بآخر تطورات فيروس «كوفيد ـ 19» أن ثلاث دول في العالم من أصل 215 دولة ومنطقة تحملت
أعلنت الوزارة إجراءها 71,282 فحصاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
أكّد حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات رئيس الحكومة الرقمية لحكومة الإمارات، التزام الهيئة
أكد ولي العهد الكويتي، الشيخ نواف الصباح، أنّ المتورطين في قضية التسريبات لن يفلتوا من العقاب. وقال في كلمة وجهها إلى
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «مسبار الأمل» قد قطع نحو خمس المسافة المقررة إلى الكوكب الأحمر
قال دبلوماسي كوري جنوبي إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، دخل في غيبوبة وذلك بالتزامن مع أنباء أفادت بمنحه صلاحيات
ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم الاثنين نقلا عن وزير الكهرباء أن انفجارا بخط الغاز العربي تسبب في انقطاع شامل للكهرباء في سوريا.
وصفت شقيقة دونالد ترامب، ماريان، في تصريحات سُجِّلت سراً ونشرت أول أمس السبت في الولايات المتحدة الأمريكية عبر صحيفة واشنطن بوست، الرئيس الأمريكي بأنه "بلا مبادئ" و"قاس" و"كذاب" و"لا يمكن الوثوق به".
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، إن تصريح هيئة الغذاء والدواء بالاستخدام الطارئ لبلازما النقاهة لعلاج مرضى
أعطت السلطات الصحية الأمريكية أمس الأحد موافقتها على استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا لعلاج المصابين بالوباء، الذي أوقع أكثر من 176 ألف وفاة في الولايات المتحدة.
أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأحد تسجيل 103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة، وذلك مقابل 89 إصابة و12 وفاة أول أمس السبت.
توج بايرن ميونيخ الألماني موسمه الرائع واعتلى العرش الأوروبي مجددا وأحرز الثلاثية للمرة الثانية في تاريخه بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي 1 / صفر أمس الأحد في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
تقدم معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل، بعداً جيوسياسياً جديداً في منطقة الشرق الأوسط، وتحولاً في معادلات السياسات الإقليمية وتوازنات المنطقة.
أكد متحدث باسم مشروع «عين دبي» أنه بدأت مرحلة مهمة من مراحل إنشاء «عين دبي»، فقد تم تركيب أولى كبسولات الـ 48 على هذه العجلة الترفيهية المذهلة بنجاح.
أطلقت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، منصة الفعاليات الحكومية الموحدة في حكومة دبي.
رصد الجيش الوطني الليبي، سفناً وفرقاطات تركية تتقدم نحو مدينة سرت، متخذة وضعاً هجومياً. وكشف الناطق باسمه اللواء أحمد المسماري.
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الأحد تسجيل 4897 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فيما يمثل أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية منذ نهاية عزل عام استمر شهرين
كشف الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران بصاروخ عن طريق الخطأ أن قائدها ومساعده كانا لا يزالان على قيد الحياة بعد ارتطام الصاروخ الأول بها والذي تبعه صاروخ آخر
أكد متحدث باسم مشروع «عين دبي» أنه بدأت مرحلة مهمة من مراحل إنشاء «عين دبي»، فقد تم تركيب أولى كبسولات الـ 48 على هذه العجلة الترفيهية المذهلة بنجاح
يخيّم على بيلاروسيا المضطربة هذه الأيام شبح سيناريو أوكرانيا المنقسمة بين الشرق الموالي لروسيا والغرب الموالي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو سيناريو يعمل الاتحاد الأوروبي
تشدد الكثير من الدول على غرار كوريا الجنوبية القيود والاجراءات على الحدود خشية من موجة ثانية من كوفيد-19 يمكن أن تجلبها عودة المصطافين من العطل، كما هي الحال في إيطاليا والنمسا.
بلغت حصيلة إيرادات المزاد العلني 104 للأرقام المميزة للوحات المركبات، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي أول من
أكد نائب الأمیر وولي العهد الكويتي الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الاحد أن «لا حماية لفاسد مهما كان اسمه أو
أعلنت وزارة الصحةالسعودية اليوم تسجيل 1109 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 307479 حالة
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 71,216 فحصا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.
أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على أن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة هي المرتكز الأساسي في جميع الخطط والمبادرات التي يطلقها مجلس دبي الرياضي
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن "الأمن الغذائي والمائي من الملفات ذات الأولوية في حكومة الإمارات لمرحلة ما بعد كوفيد-19
أظهرت بيانات الحكومة الهندية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قد تجاوز 3 ملايين حالة، حيث سجلت الهند أكبر زيادة يومية في العالم في الحالات منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع.
«لقمة العيش صعبة» عبارة تختصر معاناة الستينية سهيلة النجار من بلدة خزاعة في خانيونس جنوب قطاع غزة، تعبر عن واقعها
لا تزال مدينة الحسكة وريفها، شمال شرقي سوريا، ترزح تحت أزمة مياه منذ 20 يوماً، حيث يتهدد العطش حياة مليون سوري بعد أن
سجلت فنادق ومنتجعات الدولة بمختلف فئاتها إشغالات مرتفعة منذ مطلع الشهر الجاري، معززة بزيادة الطلب من قبل المواطنين
وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، على إعلان كل من إقليم بورتوريكو وولاية كاليفورنيا مناطق كوارث. وجاء في
أعلن تطبيق تيك توك للتسجيلات المصورة القصيرة السبت أنه سيتقدم بشكوى أمام المحكمة ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 800 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
في إطار استمرار التضامن الإماراتي مع الشعب اللبناني الشقيق في المحنة التي ألمّت به مؤخراً جراء الانفجار العنيف الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت.
كشفت إحصاءات السجل الوطني الاقتصادي الصادر عن وزارة الاقتصاد، أمس، معاودة التراخيص الاقتصادية نموها القوي.
شدّد الجيش الوطني الليبي، مجدداً، على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميليشيات وجمع السلاح وضمان وحدة الدولة وسلامة أراضيها وحماية مقدراتها، نافياً ما راج بشأن رفض قائده العام.
في تركيبة تحاكي مكانة إكسبو دبي كعرس إماراتي يجمع العالم تحت قبة «ساحة الوصل»، طرح رائد الأعمال المواطن علي الجابري.
بينما كانت شاشات الرصد تنقل مشاهد عمليات إجلاء السكان الكثيفة وسقوط مئات القتلى وغرق الطرق وخسائر قيمتها هائلة في حوض
صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أعضاء من "الدولة العميقة" في إدارة الغذاء والدواء (إف.دي.إيه)، دون تقديم دليل، بالعمل على إبطاء اختبارات لقاحات كوفيد-19 وتأخيرها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر.
تدرس الحكومة السويسرية حظر ميليشيا حزب الله اللبناني بسبب أنشطته الإرهابية وتحركاته الإجرامية في البلاد وغيرها من الدول
دشّن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مركز عمليات الشبكة لشركة (إنفرا X)،
أحصت ايطاليا 1071 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الاخيرة، مسجلة بذلك اسوأ حصيلة يومية منذ رفع الاغلاق في مايو،
أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي في إطار استراتيجيته ورسالته الرامية إلى توطيد صلات التعاون والتواصل المباشر بين المقيمين والمسؤولين في الجهات الحكومية، عن إطلاق مبادرة #AskDXBOfficial للرد على أسئلة الإعلاميين والجمهور الموجهة للمسؤولين في حكومة دبي.
رحب الاتحاد الأوروبي "بحرارة "بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا.
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أنه سيتم اعتبارًا من الأحد 11/ 1/ 1442هـ عودة موظفي القطاع العام كافة لمقرات العمل، في المستوى الاحترازي الأخضر،
واصلت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي نقل المزيد من المساعدات الإضافية جواً إلى لبنان، في إطار استمرار التضامن الإماراتي مع الشعب اللبناني الشقيق
أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية أنه جارٍ التمديد آلياً صلاحية تأشيرة الخروج والعودة المنتهية خلال فترة تعليق العودة إلى المملكة بسبب جائحة كورونا.
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 70,079 فحصا جديدا
أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم "السبت"، عن تسجيل 4921 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و121 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
ذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرة تحطمت، صباح اليوم السبت، بعد إقلاعها بفترة قصيرة من مطار جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان.
نفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث صحة ما تم تداوله في أحد التقارير التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة وفاة خمسة أفراد من عائلة واحدة
قالت وكالة الأنباء العمانية أن العمانيين يشكلون 60.2 بالمئة من سكان السلطنة . وأكدت الوكالة في حسابها الرسمي على "تويتر
سجلت ألمانيا ألفين و34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى معدل يومي من أواخر أبريل.
بعد أكثر من أسبوعين على استقالة الحكومة، بدأ البحث يدور عن تسمية شخصية لرئاسة الحكومة يُتّفق عليها عبر «مشاورات الظل»، تسبق تحديد مواعيد الاستشارات النيابية
أضافت وزارة التربية والتعليم على قائمة سلوكيات الطلبة داخل الحافلة المدرسية بنوداً خاصة بالالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد
أكد رئيس منتدى أئمة فرنسا ورئيس اتحاد «الشعوب من أجل السلام»، حسن الشلغومي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رجل سلام من الطراز الأول.
رحبت الإمارات بإعلان وقف إطلاق النار، ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية. وجددت وزارة الخارجية والتعاون
تستأنف دبي أنشطة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات في المنشآت الفندقية ومواقع إقامة الفعاليات، ابتداء من 15 سبتمبر المقبل.
استمرت دولة الإمارات ممثلة في ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، في تسيير قوافل المساعدات الغذائية للمناطق النائية والمحرومة والمتضررة من السيول التي ضربت اليمن منذ بداية أغسطس الجاري.
بالتزامن مع مواصلة تركيا تنقيبها عن الغاز في البحر المتوسط الذي يشهد توتراً ونزاعاً متصاعداً حول عمليات التنقيب هذه بين أوروبا وأنقرة، رجحت مصادر في الحكومة اليونانية أن يلجأ الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا.
أكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أن عودة الحياة إلى طبيعتها بعد فيروس كورونا المستجد مرهون بـ«استطاعتنا أن
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أنه أوان سكوت المدافع فالحّل في ليبيا الشقيقة سياسي
انتصرت إرادة السلام واستراتيجية الاستقرار ضد رغبات دعاة الحروب ومفجّري الأزمات.. لم يكن من بد سوى الاستجابة لصوت العقل في ليبيا وأنّات الشعب المكتوي بلظى المرتزقة والميليشيات.
نفت دولة الإمارات توقيع مذكرة تعاون في مجال الأمن الداخلي مع إسرائيل، في إطار معاهدة السلام بين البلدين.
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بإعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية وفق ما صدر عن
قالت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، في تعميم جديد إلى أصحاب المنشآت الفندقية ومواقع إقامة
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الجمعة إن المنظمة تأمل في انتهاء فيروس كورونا في غضون أقل من عامين.
أودت الفيضانات، التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة المستمرة في السودان منذ نحو شهر، بـ72 شخصاً، وفق حصيلة جديدة للدفاع المدني اليوم.
أعلنت وكالة الأنباء الرسمية التونسية، اليوم، أن تونس ستفرض حظراً للتجول من الساعة الخامسة مساء الى الساعة الخامسة صباحاً، اعتباراً من اليوم في بلدتين جنوبي البلاد، للمساعدة على احتواء تفشي فيروس كورونا.
لبنان الذي يسجل أعدادا قياسية من حالات فيروس كورونا المستجد وحيث لم تعد المستشفيات قادرة على استقبال مرضى كوفيد-19 بعد الانفجار الضخم الذي هز في الرابع من أغسطس مرفأ بيروت
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة تسجيل 4288 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 197085 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل75 حالة وفاة.
أعلنت المملكة العربية السعودية رصد وتسجيل 1213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، تم رصدها بعدد من المدن، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للاصابات المؤكدة
أعلنت الوزارة عن إجرائها 82,191 فحصاً جديداً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
صدر أمر ملكي سعودي، اليوم "الجمعة"، بإحالة مسؤول إلى التقاعد وإعفاء عدد من المسؤولين، إثر ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة بشأن التعديات غير النظامية
رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم "الجمعة" بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا واصفا ذلك بأنه خطوة هامة على طريق التسوية السياسية.
رحبت مطارات أبوظبي بالمسافرين القادمين من لبنان على متن الرحلة رقم ME418 التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط في أولى رحلاتها القادمة من بيروت إلى العاصمة منذ مارس 2020، حيث جرى الترحيب بالمسافرين بمشاركة فريق سفراء الصحة والسلامة في مطار أبوظبي الدولي.
ذكر مسؤولون سنغاليون أن نحو 2700 طن من نترات الأمونيوم وهي كمية تعادل تلك التي سببت انفجارا هائلا في بيروت، مرسلة إلى مالي مخزنة حاليا في ميناء العاصمة السنغالية دكار.
عادت طبول الحرب لتقرع من جديد في ليبيا رغم الهدوء الحذر، الذي يميز الوضع على الجبهات، حيث أكد الجيش الليبي أنه أتم الجاهزية، لأي طارئ أو معركة مع أي كان.
تبدأ محكمة في نيوزيلندا جلسات استماع يوم الاثنين بشأن الحكم على المتهم بقتل 51 مسلما أثناء صلاة الجمعة في مذبحة صدمت العالم وفجرت حملة عالمية للتخلص من خطاب الكراهية
تجاوز الدين العام لبريطانيا في نهاية يوليو عتبة الألفي مليار جنيه استرليني للمرة الأولى، متأثرا بكلفة إجراءات مساعدة
تبادل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات التهنئة مع قادة الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة.
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم 17 لسنة 2020 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي
أكد معالي د. أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال لقائه بمجلس الأطلسي بواشنطن، أنّ العالم ينظر بإيجابية للحلول الإماراتية المبتكرة والجريئة لأزمات المنطقة.
تقدم عددٌ من أهالي بيروت، وأعضاء مجلس بلدي في العاصمة اللبنانية، بكتاب إلى وزير الداخلية والبلديات وقيادة الجيش اللبناني، يحذر من «انفجار يقع في المنطقة.
أكد الجيش الليبي أنه في حالة تأهب قصوى، لمواجهة أي عدوان تركي على منطقة الخط الأحمر سرت - الجفرة، بالتزامن مع توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لقوات بلاده .
لم يستبعد العاهل المغربي محمد السادس مساء أمس الخميس إعادة فرض الحجر الصحي الشامل وتشديده في إطار مواجهة فيروس كورونا، وقال إن الوضع الصحي "مؤسف ولا يبعث على التفاؤل".
كشفت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون فوّض جزءا من سلطته لأخته الصغرى كيم يو جونغ ومساعديه المقربين، للإشراف على شؤون الدولة.
أفادت وسائل إعلام محلية، أمس الخميس، بأن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر انقلاب قارب شراعي قبالة هايتي.
قرر مجلس الوزراء الكويتي إلغاء منع التجول المفروض في جميع مناطق الكويت اعتباراً من يوم الأحد الموافق 30 اغسطس الساعة 3:
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة
قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في لقائه بمجلس الأطلسي بواشنطن اليوم إن العالم ينظر
تبدأ الاختبارات الجماعية لأول لقاح روسي محتمل ضد مرض كوفيد-19 الأسبوع المقبل وتشمل ما يزيد على 40 ألف شخص للحصول على
بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قيادة وشعب الإمارات بحلول العام
في ما يأتي آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، في ضوء آخر الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم 17 لسنة 2020 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة إجراءها 72,283 فحصا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
أعلنت طيران الإمارات اليوم أنها سوف تشغل رحلات إجلاء إلى خمس مدن هندية اعتباراً من اليوم (20 أغسطس) وحتى 31 أغسطس الجاري.
سارع أحمد محمد الشيباني ضابط أول مركز الإتصال في مستشفى العين التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" وهو من أصحاب
ردّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوّة على الانتقادات الشديدة التي وجّهها إليه مساء أمس الأربعاء الرئيس السابق باراك أوباما، واصفاً سلفه الديمقراطي بأنّه كان رئيساً "سيّئاً" و"مروّعاً".
في جريمة جديدة من جرائم ميليشيا الحوثي الإيرانية، أصيبت رويدا صالح (8 سنوات) برصاص قناص حوثي متمركز في معسكر الأمن المركزي شرقي مدينة تعز جنوبي اليمن.
حدد أطباء 5 عوامل تؤدي إلى زيادة أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد مؤخراً، وتتمثل في: التهاون في الالتزام بالإجراءات الوقائية، والزيارات المنزلية، وإقامة الأعراس والعزاء،
قال تقرير استخباراتي أمريكي جديد إن كبار المسؤولين في بكين لم يعرفوا، في أوائل يناير، المخاطر الحقيقية للفيروس، بسبب
أكد محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية الإخبارية، أن التقدم المحرز في أولى محطات براكة إنجاز مهم وعلامة فارقة.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت على مجموعة من المبادئ التي أرساها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
أعربت الإمارات عن قلقها الشديد إزاء تطورات الأوضاع الأمنية في مالي، مؤكدةً أهمية الحفاظ على السلم والأمن في منطقة الساحل الأفريقي ومكافحة الإرهاب والتطرف.
تحيي دبي موروثاً محلياً عريقاً، عبر حليب الإبل، يتمثل في صناعة الصابون القديمة بجذورها وركائزها في الثقافة الشعبية
في إنجاز بالغ الأهمية خلال مسيرة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي ومحطات براكة للطاقة النووية السلمية، نجحت شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية
بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر «أم الإمارات»
يواجه سكان كاليفورنيا، الذين يعانون بالفعل من انقطاع التيار الكهربائي المتواصل والحرارة الشديدة، أزمات أخرى مرتبطة بالطقس السيئ، وهي حرائق غابات وضباب كثيف يسبب الاختناق.
أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، على العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة، التي تربط بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان.
أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة أن فيروس كورونا المستجد لم ينته بعد، وهذا يعني ألا نتهاون في الإجراءات الاحترازية،
أعربت دولة الإمارات عن قلقها الشديد إزاء تطورات الأوضاع الأمنية في جمهورية مالي، مؤكدة أهمية الحفاظ على السلم والأمن في منطقة الساحل الافريقي ومكافحة الإرهاب والتطرف.
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في خطاب بثه التلفزيون اليوم، أن مصر ستُلزم جميع القادمين إلى البلاد بتقديم نتائج
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أن "العمل الإنساني في الإمارات يشكل أكبر وأضخم استثمار من نوعه في صناعة التغيير الإيجابي والارتقاء بواقع البشرية
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة ترحب بالجهود الرامية لتعزيز السلام في المنطقة، ومنع ضم الأراضي الفلسطينية.
كشف المحامي العام بالنيابة العامة في الكويت المستشار محمد راشد الدعيج عن أن هناك بعض الحسابات المشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي بثت جملة من المشاركات، تضمنت بث إشاعات وأخبار كاذبة "كان من شأنها المساس بنا والتشكيك في نزاهتنا"
مدّد وزير الداخلية الأردني سلامة حماد إغلاق مركز جابر الحدودي مع سوريا أسبوعاً آخر اعتباراً من صباح يوم غد.
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 36 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3506 حالات.
أعلنت وزارة الصحة في الهند اليوم الأربعاء تسجيل 64 ألفا و531 إصابة جديدة و1092 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و المخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 72,026 فحصا جديدا خلال الساعات الأربع و العشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
تطبق أحكام المرسوم رقم (23) لسنة 2020 بشأن تنظيم بيع الورثة للعقارات السكنية في دبي على العقار السكني الذي يرغب أي من
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت على مجموعة من المبادئ التي أرساها المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن نجاح شركة نواة للطاقة التابعة لها والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة
أسدل أمس الثلاثاء الستار على أهم قضية هزت لبنان والرأي العام العالمي منذ العام 2005، إثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي،
في تطور مهم يأتي بينما يترقب العالم ما ستأتي به لقاحات كورونا التي لا تزال قيد التجارب، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي الثلاثاء ضمان حصول بلاده على لقاح "واعد"..
وصفت نازك الحريري؛ أرملة رفيق الحريري، قرار المحكمة الدولية بقضية اغتياله حكما تاريخيا لا يعيد من رحلوا، لكنه يعيد إلى لبنان منطق المحاسبة والعدالة الذي صادرته قوى الظلام.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «أن الإمارات قوية باقتصادها، واثقة بقراراتها، مراهنة على أبنائها، مؤمنة بمستقبلها»
تحتفل دولة الإمارات، اليوم، باليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي خصص هذا العام للاحتفاء بالعاملين في المجال الإنساني الذين نذروا أنفسهم من أجل تقديم العون ومساعدة الآخرين في كل بقاع العالم،
أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، ستسهم بشكل إيجابي في إحلال السلام في المنطقة.
يعدُّ إزهار مزرعة عمودية حديثة في وسط الصحراء دليلاً حياً على عزيمة دبي في إطلاق «ثورة خضراء» بتقنيات واهتمام بيئي كبير بالنبات.
أفادت وزارة الصحة المغربية بأن المملكة سجلت أمس الثلاثاء أكبر عدد يومي لوفيات كورونا بلغ 33 حالة مقابل 23 أول أمس الإثنين.
ذكرت وكالة الأنباء السعودية على تويتر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز رأس أمس الثلاثاء اجتماعا "عبر الاتصال المرئي" لمجلس الوزراء.
أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق؛ سلطان عمان أمس مرسوما بإعادة تشكيل مجلس الوزراء العماني.
قتل جنرال روسي وأصيب عسكريان الثلاثاء في انفجار "عبوة ناسفة محلية الصنع" لدى عبور آليتهم قرب دير الزور في شرق سوريا، وفق ما افادت وكالات الأنباء الروسية.
أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية الثلاثاء إعادة فرض الإغلاق العام في البلاد لأكثر من أسبوعين مع التفشي المتزايد لفيروس كورونا المستجد في البلاد التي سجلت 9337 إصابة
أعلنت الحكومة الفرنسية "الثلاثاء" أن وضع الكمامة سيكون "إلزاميا" في الشركات بما في ذلك في المكاتب المفتوحة تلبية لدعوات خبراء الأوبئة للحد من مخاطر انتقال العدوى.
كشفت وزارة الصحة السعودية، أنَّ نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا في المملكة تجاوزت 90%، وبينت أن عدد المتعافين بلغ (272911) حالة حتى الآن
أصدر جلالة السلطان، هيثم بن طارق، سلطان عُمان اليوم، 28 مرسوماً سلطانياً تتعلق بإنشاء واستحداث وزارات جديدة، ودمج أخرى، في إطار خطته لتحديث الجهاز الإداري للسلطنة.
أعلن معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الإمارات تجاوزت 6 ملايين فحص مخبري لفيروس كورونا المستجد كجزء مهم من الإستراتيجية التي تبنتها الدولة لمواجهة الفيروس وحماية المجتمع من تداعياته السلبية.
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" والمخالطين لهم وعزلهم
أعلن معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الإمارات تجاوزت 6 ملايين فحص مخبري لفيروس كورونا المستجد
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن دولة الإمارات قوية باقتصادها.. واثقة بقرارتها.. مراهنة على أبنائها
أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1409 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى301323 حالة.
قرع لي شوهانغ، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، اليوم جرس افتتاح سوق ناسداك دبي احتفالاً بإدراج بنك التعمير الصيني سندات خضراء بقيمة 700 مليون دولار أمريكي و500 مليون دولار أمريكي على التوالي.
بحكم موقعها الجغرافي وجبالها وصحرائها الذهبية .. تولي إمارة رأس الخيمة .. السياحة جل اهتمامها وتسير بخطى واثقة لتحقيق مكانتها في هذا الصدد.
بدأت في لاهاي جلسات النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، الثلاثاء، حسبما أفادت مصادر
نقلت وسائل إعلام رسمية بالصين يوم الثلاثاء حديثاً على لسان رئيس مجلس إدارة شركة "سينوفارم" ليو جينغ تشن، حين أوضح بأن اللقاح المحتمل لعلاج فيروس كورونا..
أعلنت دبي الجنوب، أمس، عن إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للمستأجرين الجدد في مشروعها «النبض» الذي يعد القلب النابض
أكد معالي د. أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن المواقف تجاه معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية لم تشهد
يقف لبنان، بدءاً من اليوم، على عتبة مرحلة شديدة الحساسيّة، ذلك أنّ الحدث سينتقل إلى لايدسندام في ضواحي لاهاي، حيث ستنطق
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في 17 أغسطس
بدأت السلطات في ألمانيا تحقيقاتها بعد ظهور مقطع فيديو لرجل شرطة يحتجز شابا قاصرا وهو جاثم على رقبته، ليستدعي المشهد
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن عصرا جديدا من العمل الحكومي وتقديم الخدمات المميزة للمواطنين سيبدأ مع بدء العمل
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن «أولوياتنا القادمة هي تطوير مساهمة الاقتصاد الرقمي في اقتصادنا الوطني.
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا الصديق،
في مؤشر قوي يؤكد متانة الاقتصاد الوطني، حافظ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2020.
برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أطلقت دبي العطاء، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع منتجع «أتلانتس» النخلة دبي والفنان العالمي ساشا جفري
طرحت الزيارة المشتركة لوزيري الدفاع التركي خلوصي آكار والقطري خالد العطية، إلى العاصمة الليبية أمس، الكثير من الأسئلة حول مغزاها خصوصاً
رصدت دوريات جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل عند الساعة 1200 اليوم الإثنين 17 أغسطس دخول عدد من قوارب الصيد المخالفة
قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن وزراء مالية مجموعة الدول السبع الغنية أشاروا أمس إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية
قال شهود على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية خلال رحلة كانت تقل الرئيس دونالد ترامب ، إن الطائرة الرئاسية كادت تصطدم بطائرة مسيرة كانت تحلق بالقرب منها.
مع مرور عام على توقيع الوثيقة الدستورية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، خرج الآلاف من السودانيين اليوم الاثنين في مواكب أطلق عليها مواكب «جرد الحساب»
أكدت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، جهوزية الهيئات التعليمية في الشارقة لاستقبال العام الدراسي المقبل، وتوفير نموذج تعليمي يتيح لجميع أطراف العملية التعليمية الاستجابة لمتغيرات جائحة كورونا.
أستنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بشدة التهديدات الواردة في خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني وبعض المسؤولين الإيرانيين بشأن القرارات السيادية
أبلغ رئيس الوزراء الكويتي مجلس الوزراء اليوم الاثنين بأن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح مستمرة في التحسن،
أوضحت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أن اشتراطات العودة للمقيمين العائدين إلى إمارة دبي تشمل: تقديم تصريح للدخول عن طريق الموقع الالكتروني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة جوكو ويدودو رئيس
مع قرب حلول اليوم العالمي للعمل الإنساني، غداً الأربعاء، يستذكر السودان يد الخير الإماراتية الذي أغاث الشعب السوداني في فترات حرجة في زمنَي الحرب والسلم.
أطلق سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي كتاباً جديداً بعنوان "على خطى زايد … 25 عاماً في حماية البيئة"
ذكر موقع «وورلد بوليتيكس ريفيو» الإخباري الأمريكي أن الإمارات تطمح لأن تكون مركزاً رئيسياً عالمياً لكل شيء، بمعنى كافة القطاعات الاقتصادية والمجالات الحيوية
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد 16 أغسطس 2020، تسجيل 2466 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن «أولوياتنا القادمة هي تطوير مساهمة الاقتصاد الرقمي في اقتصادنا الوطني.
قام فريق من العلماء في مركز علم الجينوم وبيولوجيا الأنظمة بجامعة نيويورك أبوظبي بدارسة التطورات التاريخية التي طرأت على الأبحاث الخاصة بأشجار القرم في المنطقة العربية على مدى نصف قرن.
قالت وسائل الإعلام الرسمية نقلاً عن وثائق من هيئة تنظيم الملكية الفكرية بالصين إن شركة كانسينو بيولوجيكس حصلت على
أعلن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ اليوم، أول مشروع من نوعه عربياً لاستكشاف كوكب المريخ عن إنجاز أولى عمليات توجيه
وجهت اليوم دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أصحاب دور السينما داخل المراكز التجارية على مستوى إمارة أبوظبي بإعادة
حدد مسؤولون وأكاديميون لـ«البيان» 12 مقترحاً ترسّخ دولة الإمارات مختبراً علمياً مفتوحاً، ومنصة إقليمية وعالمية للبحث العلمي وتطبيق مخرجاته في خدمة الإنسان، أبرزها:
قال العلماء إن فيروس كورونا ظهر لأول مرة بين العمال الذين يزيلون براز الخفافيش من المناجم الصينية في عام 2012 وليس في
ما زال العالم يترقب لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد، المسبب لوباء كوفيد-19، وسط مخاوف من زيادة المصابين مع حلول
اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».
استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، القائم بالأعمال في سفارة إيران وسلّمته، مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية التهديدات الواردة في خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن القرارات السيادية للإمارات.
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً بغبيشة ربيع سعيد الكتبي من سكان الشويب في منطقة العين.
في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
رفعت القيادة العامة لشرطة دبي، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتقترح الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه.
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية و الجنسية تمديد إعفاء "المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب" المستفيدين من مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة - حفظه الله - لمدة ثلاثة أشهر أخرى و إعفاءهم من كافة الغرامات المترتبة.
وجه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد التهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالقرار التاريخي الذي اتخذته دولة الإمارات بالإعلان عن معاهدة السلام
أعلنت السلطات المغربية "الأحد" إغلاق أحياء عدة في مراكش، العاصمة السياحية للبلاد، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.
شهد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم اللقاء الافتراضي مع مؤسسات التعليم العالي لمناقشة خطط المؤسسات لبداية العام الأكاديمي 2020/2021 في ظل الإجراءات الاحترازية
استؤنفت "الأحد" المحادثات حول سد النهضة المثير للجدل الذي تبنيه إثيوبيا والذي لطالما أجج التوترات في حوض نهر النيل، غداة إبداء مصر والسودان تفاؤلهما بإمكان التوصل لاتفاق.
أكد علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص في الشارقة، أن مدرسة الساحل في كلباء تم إغلاقها من قبل وزارة التربية
استدعت وزارة الخارجية و التعاون الدولي اليوم القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أبوظبي إلى
دشن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي وغابي أشكنازي وزير خارجية إسرائيل خطوط الاتصال
اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بحضور سمو الشيخ
رحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، كما أكد عدد من أبرز القادة و رؤساء الدول حول
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 65,186 فحصا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي أمس
«خطوة إيجابية مقدرة عالياً وإنجاز نوعي يخدم القضية الفلسطينية بفاعلية كبيرة»، هكذا وصف عدد من أبناء الجالية الفلسطينية المقيمين في الإمارات.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
من وراء الدمار المروّع الذي تتكشّف فصوله يوماً بعد آخر بفعْل «الانفجار الكارثة»، لا يزال مطلب تشكيل «لجنة تحقيق دولية»
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا بالسيدة
أعلن دونالد ترامب، في بيان ، أن روبرت ترامب (71 عاما) ، الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توفي أمس السبت في
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت خلال مؤتمر صحفي إنه "يبحث" ما إذا كان يتعين حظر شركة التكنولوجيا الصينية
قال تقرير أصدرته، أمس، «الإيكونوميست انتلجانس»: إن الإمارات حرصت خلال السنوات الأخيرة على تشجيع ريادة الأعمال واعتماد
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّه "على الأرجح لن" يشارك في قمة طارئة حول إيران اقترح عقدها نظيره الروسي فلاديمير
سجلت محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل ومحطات مركز الزلازل الإقليمى بأسوان والتابعة للمعهد، برئاسة الدكتور جاد
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
أكد عدد من أبناء الجالية الفلسطينية المقيمين في الإمارات أن جهود ومبادرات الإمارات الهادفة إلى دعم الفلسطينيين.
لم تمضِ سوى ثلاثة أيام على إعلان البيان الثلاثي والتوصل لمعاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل، حتى بدأت أولى
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن استئناف العام الدراسي الجديد 2020-2021 في 30 أغسطس الجاري، ضمن إجراءات احترازية ووقائية وآليات تصب في مصلحة الطالب، وتسهم في تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة في البيئة المدرسية.
أعلن وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (السبت)، أن بداية العام الدراسي الجديد ستكون عن بُعد في التعليم
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستمرار فتح الجسر الجوي من المساعدات العاجلة المقدمة إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية وتكثيفها لمساعدة أبناء الشعب اللبناني لتجاوز آثار انفجار مرفأ بيروت.
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإرسال مساعدات طبية وإمدادات غذائية عاجلة إلى الشعب السوداني الشقيق لدعم جهود جمهورية السودان في مكافحة جائحة كوفيد-19 والحد من انتشارها.
انطلقت التصفيات النهائية على مستوى الدول من تحدي القراءة العربي، المبادرة القرائية الأكبر عربياً والمندرجة ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات تفوّقت في إدارة جائحة كوفيد-19 بكل أبعادها،
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فريق عمل مركز التحكم والسيطرة لمكافحة كورونا
أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1413 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 297,315 حالة،
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم
تخلف سكان العاصمة البريطانية لندن عن بقية سكان عدد من العواصم الأوروبية في العودة للعمل من المكاتب، ولكن سوف يكون من الصعب استمرار المملكة المتحدة في كونها الدولة الأبرز التي تشجع العمل من المنزل.
أعلن معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 77% من مشروع المحطتين النموذجيتين لركاب حافلات المواصلات العامة
أعلنت روسيا تسجيل 5061 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت ليرتفع العدد الإجمالي إلى 917884 إصابة وهي رابع أعلى حصيلة على مستوى العالم
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو،أمس، إن بلاده متمسكة بمحاولتها تمديد حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة على إيران، حيث يجري التصويت على مشروع قرار صاغته واشنطن.
تتحرك اليونان بشكل موسع للرد على «الابتزاز التركي» المتمثل في استئناف أنقرة أعمال التنقيب «العدوانية» في المنطقة الاقتصادية لليونان، وتتحدى مهمة السفينة «أوروتش رئيس»
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم "السبت" تسجيل 1415 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا
ألزم دليل «إجراءات إعادة فتح المدارس» الطلبة والكوادر العاملة ارتداء الكمامة خلال اليوم الدراسي لجميع الطلبة باستثناء من هم دون السادسة أو من يعانون أمراضاً،
تواصلت ردود الفعل العالمية المرحبة بالاتفاق الإبراهيمي (معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل)، حيث جرى التأكيد خلال هذه المواقف على أن المعاهدة خطوة نحو استقرار الشرق الأوسط وتقليل عدد النزاعات المشتعلة في المنطقة.
لقيت معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية التي تم الإعلان عنها أمس الأول، ترحيباً واسعاً لنجاحها في وقف إسرائيل عن ضم أراضٍ فلسطينية، ودفعها فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تمنياته بالشفاء
دخل صندوق مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية لقائمة أكبر 10 صناديق سيادية بقيمة أصول 305.2 مليارات دولار،
يعيش لبنان حراكاً دبلوماسياً واسعاً في مسعى لتجاوز أزمة انفجار مرفأ بيروت، وتحريك الجمود السياسي الناتج عن استقالة الحكومة، والمشاورات السياسية الجارية
قالت وزارة الخارجية الروسية، إن روسيا وتركيا علّقتا الدوريات العسكرية المشتركة التي تنفذانها على الطريق (إم4) السريع في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا بسبب هجمات المتشددين المتزايدة في المنطقة.
رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران والذي تنتهي صلاحيته في
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفيًا من أخيه
أعلنت وزارة الصحة والسكان بمصر اليوم، الجمعة، عن خروج 968 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم
كشفت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية مساء اليوم الجمعة عن تعرض محيط مطار بغداد الدولي للقصف
أشاد " مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي " بالمسعى الإيجابي و الخطوة السديدة الموفقة التي اتخذتها قيادتنا في دولة الإمارات
أعلنت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا في سلطنة عمان اليوم "الجمعة" انتهاء العمل بقرار منع الحركة ليلاً صباح غد "السبت"
نعى الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود
سجل العراق، اليوم ، أعلى رقم في الإصابات بفيروس «كورونا» خلال 24 ساعة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5709 وفيات، فيما وصل عدد النواب العراقيين المصابين بالفيروس إلى 53 نائباً.
تواصلت ردود الفعل العالمية المرحبة بالاتفاق الإبراهيمي (معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل)، حيث جرى التأكيد خلال هذه المواقف على أن المعاهدة خطوة نحو استقرار الشرق الأوسط
استقال طبيب روسي بارز في مجال الجهاز التنفسي، بسبب ما وصفه بالـ "انتهاكات جسمية" لأخلاقيات مهنة الطب، رافقت ما وصفه بـ"الإعلان المستعجل" للقاح فيروس كورونا، الذي أعلن عنه الرئيس فلاديمير بوتن قبل أيام
سُجلت وفاة مواطن فرنسي ثانٍ من جراء الانفجار الذي هزّ العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع من أغسطس وأسفر عن أكثر من 171 قتيلاً، وفق ما أفادت مصادر متطابقة اليوم.
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم، بمباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.
أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 1383 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تم رصدها في عدد من المدن، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 295902 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 29605 حالات نشيطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية.
أشاد المجلس العالمي للتسامح والسلام بالإنجاز الدبلوماسي التاريخي بين الإمارات وإسرائيل بوساطة أمريكية الذي من شأنه أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، والعالم ككل.
أعلنت الوزارة عن إجراء 82,344 فحصاً جديداً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
رحبت فرنسا بالاتفاق بين الإمارات وإسرائيل الذي نجم عنه إيقاف خطة الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية.
في اتصال وثيق بين الماضي والإرث العريق، الذي سطره الآباء المؤسسون، مجتمعين حول الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه،
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، الجريئة، أتاحت المزيد من الوقت لفرص السلام عبر حل الدولتين،
رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق الذي أعلن أمس "الخميس" بين دولة الإمارات وإسرائيل حول مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.
اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، عبر العمل على تطوير القوانين والمنظومة التشريعية،
أكّدت دولة الإمارات، ضرورة اتباع الأمم المتحدة والدول الأعضاء نهجاً شاملاً إزاء السلام والأمن على ضوء ما أظهرته جائحة «فيروس» كورونا المستجد من تداعيات، والتي تؤيد أهمية تطوير استجابة دولية قوية.
تجددت، أمس، الخلافات والتهديدات بين العراق وتركيا على خلفية إصرار تركيا على مواصلة العدوان على العراق.
بدأ مجلس الأمن الدولي أمس الخميس التصويت على مسعى من الولايات المتحدة لتمديد حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، إلى أجل غير مسمى.
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر أمس الخميس تسجيل 22 حالة وفاة و145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالا هاتفيا من عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة
يعتبر اتفاق مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات، ونجاحها في وقف خطة إسرائيل في ضم أراضٍ فلسطينية، خطوة مهمة في مسيرة طويلة بدأتها دولة الإمارات العربية المتحدة
جاء اتفاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
ثمن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاتفاق الثلاثي بين الامارات وأمريكا وإسرائيل واعتبرها خطوة من شأنها إحلال
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنه تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية خلال اتصال سموه مع الرئيس الأمريكي
اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
أكدت دولة الإمارات على ضرورة اتباع الأمم المتحدة والدول الأعضاء نهج شامل إزاء السلام والأمن على ضوء ما أظهرته جائحة "
أعلنت فلاي دبي اليوم عن استئناف رحلاتها إلى ألماتي ونور سلطان في كازاخستان اعتبارًا من 18 أغسطس، وكانت الناقلة في وقت
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 1482 حالة جديدة بفيروس كورونا.
وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، عبر العمل على تطوير القوانين والمنظومة التشريعية،
أكدت طيران الإمارات وقوفها إلى جانب لبنان وتقديم مساعدات الإغاثة الطارئة لمئات الآلاف من المواطنين المتضررين بفعل الانفجار الهائل الذي ضرب ميناء بيروت الأسبوع الماضي.
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 68,964 فحصا جديدا
شكك العلماء ومسؤولو الصحة العامة، في إعلان روسيا جاهزية لقاح فيروس كورونا الجديد، بالرغم من تأكيدات موسكو، أن اللقاح
بدأ مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، جلسة لمناقشة إعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت.
أكد الدكتور عادل السجواني طبيب متخصص بطب الأسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع وعضو الفريق الوطني للتوعية بفيروس «كوفيد19»
جرائم القتل، والاغتيال بدم بارد، التي ما انفكت إسرائيل عن ممارستها، تجد لها موطئ قدم.
أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، اليوم نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2020، حيث سجلت الشركة أرباحاً أساسية قبل خصم
مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 باتت مسألة دوام الطلبة والآلية التي سيكون عليها هاجساً لدى الأهالي الموظفين لاسيما الأمهات.
شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، غادرت مطار دبي الدولي طائرة مُحمّلة بشحنة جديدة من المساعدات الموجّهة إلى شعب لبنان الشقيق.
أكدت الإمارات موقفها الثابت في رفض التدخلات الإقليمية في الشأن العربي، مشددة على وقوفها إلى جانب العراق في مواجهة الانتهاكات التركية.
أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمبادرة "ووترفولز "Waterfalls، كأكبر مبادرة عالمية للتعلم المستمر والتدريب التخصصي، عن بعد، تطلقها دولة الإمارات.
قالت كامالا هاريس ، التي اختارها المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة جو بايدن لتكون نائبة له، إن 2020 سيمثل "لحظة ذات نتائج حقيقية بالنسبة لأمريكا"، وانتقدت الرئيس دونالد ترامب.
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر تسجيل 129 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 حالة وفاة أمس الأربعاء، نزولا من 168 إصابة و 24 وفاة أول أمس.
وجه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تحية تقدير وإعزاز إلى الشباب الإماراتي، الذي أثبت جدارته في جميع المجالات والميادين.
وجّه الجيش الوطني الليبي ضربة قوية لميليشيات الوفاق المدعومة بمرتزقة أردوغان، عندما قصفت مقاتلات سلاح الجو أرتالاً مسلحة في منطقة وادي بي غربي سرت.
دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشباب إلى تعزيز المشاركة في مسيرة التنمية المستدامة للإمارات، موضحاً سموه أن الدولة وفرت للشباب فرص التميز ومنحتهم الثقة وحسن الظن.
شارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، في الاجتماع الثامن لمجموعة أصدقاء السودان التي ترأسها المملكة العربية السعودية وشاركت فيه 25 دولة.
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن العمل يجري وباستمرار من قبل الجهات المختصة للتأكد ومتابعة كل ما يستجد بشأن التوصل إلى علاج كورونا والعمل على توفير أي لقاح يثبت اعتماده.
عبّر وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، اليوم، عن شكوك إزاء إعلان روسيا تطوير أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى نقص المعطيات من تجاربه الأولى.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات قامت على أفكار شابة في مجالات متعددة كالفضاء والطاقة النووية، مشيراً إلى ضرورة أفكار الشباب وطاقاتهم في مسيرة الوطن.
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 72,630 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
التقى سعادة اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بـسعادة هلال سعيد المري،
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسومين اتحاديين بتعيين سعيد سيف سالم النيادي
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، غادرت مطار دبي الدولي طائرة مُحمّلة بشحنة جديدة من المساعدات الموجّهة إلى شعب لبنان الشقيق لدعم جهود الإغاثة والتخفيف من الآثار التي خلفها الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت وتسبب في أضرار بشرية ومادية جسيمة ودمار طال مناطق واسعة من العاصمة اللبنانية.
اعتمدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المرحلة الثانية من عودة المقيمين اعتباراً من 12/8/2020
قالت وزارة الصحة الروسية إن تجربة استخدام اللقاح المكتشف بتعاطيه على مرحلتين، أظهرت أن المناعة ضد "كوفيد 19" تستمر لمدة تصل إلى عامين
أفاق سكّان جزيرة إيفيا اليونانية، أمس الاثنين، على كارثة حلّت بهم جرّاء فيضانات خطفت أرواح ثمانية أشخاص ودمّرت آلاف المنازل والمحال التجارية.
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية».
قام الجيش الوطني الليبي بتفعيل منظومة دفاع خاصة بالحظر البحري ضد التحركات المعادية على عمق 100 كيلومتر قبالة الساحل الليبي.
شنّت تركيا عدواناً جديداً على العراق باستهدافها قافلة تقل عسكريين عراقيين، ما أسفر عن مقتل ضابطين وجندي وجرح آخرين عبر طائرة مسيّرة.
في مؤشر قوي جديد على انتعاش الأعمال في دبي، أكد تقرير «آي إتش إس ماركيت» أمس، نمو الاقتصاد غير النفطي بدبي في يوليو، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 51.7 الشهر الماضي بزيادة 1.7 نقطة من مستوى يونيو.
جددت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها للشعب اللبناني في جلسة الإحاطة الافتراضية حول الوضع الإنساني في لبنان، عقب
أعلنت مجموعة إعمار مولز عن تسجيل إيرادات إجمالية بقيمة حوالي 1.66 مليار درهم (451 مليون دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام 2020.
استنكر الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التهديدات والتصريحات التي وجهها بعض المسؤولين في تركيا تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة.
سجّل لبنان "الثلاثاء" 309 إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة بينها سبع وفيات، في معدل قياسي جديد، وفق ما أظهرت احصاءات وزارة الصحة.
قالت وزارة الصحة الروسية إن تجربة استخدام اللقاح المكتشف بتعاطيه على مرحلتين، أظهرت أن المناعة ضد "كوفيد 19" تستمر لمدة تصل إلى عامين
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في مصر، إن زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" الآن طفيفة، وسببها تجمعات العيد،
قتل ضابطان عراقيان، اليوم، في قصف نفذته طائرة تركية مسيرة استهدفت عربة عسكرية في إقليم كردستان العراق، الأمر الذي أثار تنديداً عراقياً بالخرق التركي للسيادة العراقية.
أبدت وزارة الصحة الألمانية اليوم الثلاثاء رد فعل متحفظا حيال اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الذي أعلنت عنه روسيا اليوم.
علّقت منظمة الصحة العالمية بحذر على إعلان روسيا الثلاثاء التوصل للقاح ضد وباء كوفيد-19، مذكّرةً بأن "المرحلة التي تسبق الترخيص" والترخيص للقاح يخضعان لآليات "صارمة".
أعلنت روسيا انها طوّرت "أول" لقاح ضد فيروس كورونا المستجد أُطلق عليه تسمية "سبوتنيك في"، تيمّناً باسم القمر الصناعي السوفياتي.
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة من جراء الإصابة بالفيروس إلى 3233 حالة.
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم، أن برنامج الأغذية العالمي يعتزم إرسال 50 ألف طن من القمح إلى بيروت "لتعزيز الإمدادات الوطنية".
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 64,110 فحوص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن بلاده طوّرت أول لقاح يوفّر "مناعة مستدامة" ضد فيروس كورونا المستجد.
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية، أول مركز أبحاث طبية حيوية مستقل في دولة الإمارات بقيمة إجمالية قدرها 300 مليون درهم.
وهبت زوجة السفير الهولندي في لبنان لحظة وفاتها بسبب تفجير المرفأ البعض من أعضائها لمن هم بأمس الحاجة لها وقد نجحت
يعمل خبراء كيميائيون ورجال إطفاء على تأمين ما لا يقل عن 20 حاوية كيميائية محتملة الخطورة في ميناء بيروت الذي دمره
قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نحو مفاجئ أمس الاثنين مؤتمراً صحافيّاً كان يعقده في البيت الأبيض، الذي تمّ إغلاقه فترةً وجيزة، قبل أن يعود الرئيس الأمريكي ليوضح أنّ عناصر الخدمة السرّية، المسؤولين عن حمايته، أطلقوا النار لتوّهم على مسلّح "خارج البيت الأبيض".
وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الهيئة بكفالة الأيتام الذين فقدوا معيلهم في حادث انفجار مرفأ بيروت.
يتأهب قطاع السياحة في دبي لاستعادة الزخم القوي الذي طالما ميّز المدينة النابضة بالحياة، مع تنامي الاهتمام بدبي كمقصد سياحي مفضل على مستوى العالم.
على بعد سبعة أيام من انفجار مرفأ بيروت، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسّان دياب استقالة حكومته، مستبقاً الخميس المقبل،
وضعت اليونان أسطولها البحري في جاهزية تامة للرد على أي استفزاز تركي بعد إرسال الحكومة التركية سفينة تنقيب جديدة تنتهك المياه الإقليمية اليونانية.
عرضت الولايات المتحدة مبادرتها لحل الأزمة الليبية، أمس، على البرلمان الليبي، حيث تضمنت المبادرة التي تعد الأولى من نوعها، ثلاثة محاور، هي إنشاء منطقة منزوعة السلاح، وإعادة توزيع الثورة، وسحب المرتزقة من ليبيا.
صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، بأن الهيئة باشرت (218) قضية جنائية، خلال الفترة الماضية.
جماعة شيعية مسلحة قامت بتهريب عبوة ناسفة قرب قافلة تحمل عتادا للجيش الأمريكي (وليس داخل قاعدة أمريكية) قرب الحدود مع الكويت
تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم حاجز الـ 20 مليون حالة أمس.
سجلت بريطانيا 816 حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 في أحدث إحصاء يومي في تراجع عن إجمالي الحالات التي سجلت في اليوم السابق والتي كانت أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة
عاش لبنان 15 عاماً من حرب أهلية معقّدة بين عامي 1975 - 1990، طالت تبعاتها مختلف مناحي الحياة، وليس فقط السياسة والأحزاب.
حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مُجدداً من خطورة وضع السفينة «صافر»، والتي تُعد خزان نفط عائماً
أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب استقالة حكومته رسميا، قائلا في بيان الاستقالة" إن فئة من الطبقة السياسية حاولت رمي
لم تمر الانتخابات، التي أجريت في روسيا البيضاء، والتي أسفرت عن فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، والذي حقق فوزاً كاسحاً
أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوقت لم يتأخر وأن هناك فسحة من الأمل وأكثر من أجل وقف والسيطرة على انتشار فيروس كورونا .
عقدت حكومة الإمارات في تمام الساعة 6.30 مساء اليوم إحاطتها الإعلامية الدورية حول مستجدات الوضع الصحي المرتبط بمرض
أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قراراً يمنح بموجبه حاملي أذونات وتأشيرات الدخول المنتهية للمتواجدين داخل الدولة مهلةً إضافية، اعتباراً من تاريخ 11/8/2020 ولمدة شهر
أعلنت وزارة الصحة، اليوم تسجيل 1439 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 253478 حالة .
وجّه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الهيئة بكفالة الأيتام الذين فقدوا معيلهم في حادث انفجار مرفأ بيروت، إلى جانب رعاية أسر المتوفين والضحايا، وتوفير احتياجاتهم الحياتية، وصيانة منازلهم وممتلكاتهم المتضررة من جراء الحادث.
أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن أثينا حثت تركيا، اليوم، على وقف الأعمال غير القانونية في شرق البحر المتوسط، مؤكدةً أن هذه الأنشطة استفزازية وتقوّض السلم والأمن في المنطقة.
كشف الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، عضو مجلس إدارة لجنة السفر الأوروبية والاتحاد
تقدمت وزيرة العدل اللبنانية باستقالتها.
يتأهب قطاع السياحة في دبي لاستعاده الزخم القوي الذي طالما ميّز المدينة النابضة بالحياة ضمن موقعها المتميز على ساحل الخليج العربي التي عُرفت منذ سنوات بكونها مركزاً رئيساً لحركة التجارة بين الشرق والغرب.
كشف أحمد محبوب مصبح المدير العام لدائرة جمارك دبي، أنه خلال فترة العمل عن بعد، نظم مركز الابتكار في الدائرة سلسلة جلسات
في ظل التطور التكنولوجي الذي نعيشه وتطور المعاملات المالية، انتشر في الآونة الأخيرة وقوع الكثير من الأفراد ضحايا عمليات نصب واحتيال إلكتروني، تتاجر بآمال وأحلام الناس عن طريق منحهم وعوداً بالثراء السريع.
أدت سيول وأمطار غزيرة ضربت السودان إلى مصرع 20 شخصا، وإصابة 13 آخرين، وتضرر 50 ألف شخص على الأقل في مختلف مناطق البلاد، وفق ما أعلن الدفاع المدني السوداني، أمس الأحد.
أكدت وزارة الصحة النيوزيلندية في بيان أمس الأحد عدم تسجيل أي حالة إصابة محلية بفيروس كورونا خلال المائة يوم السابقة.
يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
أعربت الإمارات عن أملها في أن ينجح مؤتمر المانحين المخصص لمساعدة الشعب اللبناني في تحقيق المساعدات المطلوبة.
شارك ضابطان من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، في تقييم أبحاث علمية في مجال الكيمياء والأدلة الجنائية الإلكترونية في مركز الأبحاث المتقدمة للعلوم الجنائية «CARFS».
تصاعدت موجة الغضب في لبنان حيث تدور مواجهات عنيفة بين القوى الأمنية ومتظاهرين وأنباء عن حريق قرب البرلمان، في وقت قدم عدد من الوزراء والنواب استقالاتهم، لكن رئاسة الحكومة لا تزال متمسكة بالبقاء.
أعلن وزير البيئة والتنمية الإدارية اللبناني دميانوس قطار مساء "الأحد "استقالته من الحكومة ليكون ثاني وزير يغادر منصبه بعد الانفجار الضخم في مرفأ بيروت.
قالت السلطات الأمريكية إن ثلاثة مسلحين على الأقل فتحوا النار خلال تجمع كبير غير مصرح به في العاصمة واشنطن صباح اليوم "الأحد" مما أسفر عن مقتل صبي وإصابة 20 من بينهم ضابطة في الشرطة
نفت وزارة التربية والتعليم صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول مطالبة أولياء أمور الطلبة باستبدال الحقائب المدرسية بأكياس معقمة لحمل الكتب
قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله بجولة تفقدية في مركز
أعلن الجيش اللبناني الأحد أن الأمل بات ضئيلاً في إمكانية العثور على ناجين في موقع انفجار بيروت حيث تعمل فرق إنقاذ
تجاوزت الولايات المتحدة رسمياً "الأحد" سقف خمسة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشي الوباء، وفق إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.
حث البابا فرنسيس الشعب اللبناني اليوم الأحد على تضافر الجهود في أعقاب الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت وذلك من
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للمانحين الخاص بلبنان الذي عقد افتراضيا اليوم
أعلنت وزارة الصحة في السعودية، اليوم الأحد تسجيل 1599 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 252039 حالة.
أعلنت السلطات الروسية اليوم الأحد عن تسجيل 5189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
في لفتة كريمة وتضامنا مع الشعب اللبناني في محنته بعد انفجار مرفأ بيروت الأسبوع الماضي وما خلفه من دمار، استقبلت جمارك
أفادت وسائل إعلام لبنانية الأحد، بأن وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، أعلنت استقالتها من حكومة حسان دياب.
حددت دائرة الصحة بأبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية وشركة «جي 42 للرعاية الصحية»، 9 إجراءات متعلقة بالدراسة والتطوع في التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة.
انتقد اتحاد الأطباء في ألمانيا (ماربورجر بوند) الارتداء الإجباري للكمامة داخل قاعات الدرس، كما قررته ولاية شمال الراين ويستفاليا، واعتبر الاتحاد هذا الإجراء غير منطقي.
من الولايات المتحدة إلى فرنسا مرورا بالصين وروسيا ومصر، يعقد المانحون الدوليون اجتماعا عبر الفيديو، الأحد، لدعم لبنان
حدد خبراء ومختصون في قطاع السياحة والسفر 10 مرتكزات أو مسارات رئيسة في خارطة الإمارات لتنشيط القطاع السياحي بعد جائحة «
أعلنت وزارة الصحة السعودية السبت عن إجراء تجارب سريرية جديدة للقاح ضد فيروس كورونا مع شركة كان "سينوا" الصينية في
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوامر تنفيذية اليوم السبت تضمنت تجديدا جزئيا لإعانات البطالة لعشرات الملايين من
تخطّت البرازيل السبت عتبة مئة ألف وفاة وثلاثة ملايين إصابة بكوفيد-19، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة البرازيلية.
قررت الحكومة الجزائرية رسمياً إعادة فتح المساجد يوم السبت 15 أغسطس، وذلك بعد أكثر من 5 أشهر من الإغلاق بسبب فيروس
أعلن نادي دبي للصحافة انعقاد الدورة التاسعة عشرة لمنتدى الإعلام العربي يوم 20 أكتوبر المقبل 2020، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وصلت إلى العاصمة اللبنانية طائرة إماراتية تحمل على متنها 40 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، إضافة إلى مكملات غذائية للأطفال.
افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أمس خمسة جسور مؤدية لجزر ديرة، تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع شركة «نخيل».
تجسيداً لنهج دولة الإمارات في ترسيخ القيم الإنسانية، قامت الجهات المعنية في الدولة بالمساعدة في لم شمل عائلة يهودية من اليمن ببقية أفرادها المقيمين في لندن بالمملكة المتحدة.
تصاعد غليان المشهد اللبناني على مرجل التطورات المتسارعة ميدانياً وسياسياً، في خضم الواقع المعقّد الذي أفرزه «انفجار مرفأ بيروت».
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، السبت، عن خروج 1119 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم
صعّدت ميليشيا الحوثي من خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، وحاولت التسلل إلى مواقع القوات المشتركة في
أكدت الحكومة الأمريكية أنها تدعم حق المتظاهرين اللبنانيين في الاحتجاج السلمي، داعيةً الجميع إلى تجنب العنف.
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خالص التعازي والمواساة
قامت الجهات المعنية في الدولة بالمساعدة على لم شمل عائلة يهودية من اليمن ببقية أفرادها المقيمين في لندن بالمملكة المتحدة، ليجتمعوا معاً في دولة الإمارات بعد فراق دام 15 عاماً.
كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال إدارة الترخيص العقاري التابعة لمؤسسة التنظيم العقاري، عن مشروع "القائمة الخضراء" الذي يهدف إلى توفير خدمات إضافية لمجموعة من المتعاملين.
قال شهود إن عشرات المحتجين دخلوا مبنى وزارة الخارجية اللبنانية وهم يرددون هتافات ضد الحكومة والمؤسسة السياسية.
وصلت إلى العاصمة اللبنانية طائرة إماراتية تحمل على متنها 40 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، إضافة إلى مكملات غذائية للأطفال.
أعلنت رئاسة الوزراء في الجزائر عن فتح مشروط للمساجد اعتبارا من السبت المقبل الموافق 15 أغسطس، وذلك في ظل التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية
قال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت إن عدد قتلى الانفجار الهائل الذي وقع بمرفأ بيروت يوم الثلاثاء ارتفع إلى 158 قتيلا.
أطلقت قوات الأمن اللبنانية اليوم السبت قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين محتجين في محيط مجلس النواب وسط العاصمة بيروت.
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن تسجيل 1469 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في المملكة إلى 287,262 حالة.
أعرب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون عن استعداد بلاده للتعاون من أجل دعم الشعب اللبناني من خلال ارسال مساعدات عاجلة ومعدات طبية والمساهمة في إعادة اعمار المرفأ والمنازل المتضررة.
قدّم نواب حزب الكتائب اللبنانية اليوم السبت استقالتهم من البرلمان خلال مراسم تششيع الأمين العام للحزب نزار نجاريان، الذي كان في عداد أكثر من 150 من قتلى انفجار المرفأ.
تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 63,792 فحصا جديدا
قالت وزارة الخارجية الهولندية إن زوجة السفير الهولندي في لبنان توفيت اليوم السبت متأثرة بإصابات خطيرة لحقت بها في الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء.
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ان الأحداث الخطيرة والمؤلمة والتطورات الجسيمة اثبتت أن البعد العربي ضروري
لا يزال أكثر من ستين شخصاً مفقودين في بيروت السبت بعد أربعة أيام من الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية، وأودى بحياة أكثر من 150 شخصاً
ارتفع عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا في العالم بمقدار 1.8 مليون إصابة خلال الأيام الـسبعة الأخيرة، في أكبر حصيلة أسبوعية منذ بدء تفشي الوباء.
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار خفيفة متفرقة خلال الأيام المقبلة وسط طقس رطب غائم إلى غائم جزئيا على بعض المناطق في الدولة
سجلت الهند 933 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية كما سجلت 61537 حالة إصابة جديدة ليصل عدد الإصابات إلى ما يقرب من 2.1 مليون إصابة.
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم "السبت" ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1122
أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعميماً بشأن الدوام المرن في الجهات الحكومية المحلية، يقضي بتحديد ساعات الحضور المرنة في الفترة الصباحية للموظفين.
تفوقت الإمارات على أغلبية الدول الرئيسية في العالم، من حيث كفاءة التعامل مع وباء «كورونا»، وذلك طبقاً لمؤشرات نسبة الإصابات والوفيات
أكدت دولة الإمارات أن اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان خطوة مهمة لترسيخ دعائم الاستقرار في منطقة شرق المتوسط.
أكدت الدكتورة أسمهان الوافي، مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، أن الإمارات أدركت مبكراً أهمية الأبحاث الزراعية.
مع ارتفاع عدد ضحايا «انفجار بيروت» إلى 154 شخصاً، والجرحى إلى نحو 5 آلاف، تكثّف فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية.
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الجمعة، عن خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم
قالت الرئاسة اللبنانية على تويتر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره اللبناني ميشال عون في مكالمة هاتفية أنه
جددت الحكومة اليمنية، أمس، دعوتها لتدارك «كارثة» محتملة لخزان صافر العائم، منددة بتعنت ميليشيا الحوثي التي ترفض السماح لفريق أممي بتقييم وتفريغ الخزان.
أجرى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، ومعالي سهيل بن محمد فرج
قالت هيئة الحماية المدنية في الجزائر إن زلزالا بلغت شدته 4.9 درجات هز شرق البلاد اليوم الجمعة، مما أسفر عن تهدم ثلاثة منازل وإلحاق أضرار بعدد آخر ودفع السكان للهرب في فزع إلى الشوارع. ولم ترد أنباء عن وقوع مصابين
طرح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته أمس للبنان ميثاقاً جديداً على اللبنانيين لتجسيده مقابل تقديم فرنسا وسط وعود من الساسة بدراسة الموضوع لحلحلة الأزمة ومواجهة أيضاً تداعيات تفجير مرفأ بيروت.
أكدت الشرطة الهندية ورود أنباء عن مصرع شخصين على الأقل جراء تحطم طائرة تابعة لشركة Air India لدى هبوطها في مدينة كاليكوت جنوب البلاد
قال متحدث باسم شركة إير إنديا للطيران وقنوات تلفزيونية إن طائرة تابعة للشركة كانت تقل 191 راكبا تحطمت في مدينة كاليكوت بجنوب الهند
تنعم دولة الامارات العربية المتحدة بالأمن والسلام بفضل سياسات قيادتها الحكيمة القادرة على التجديد والتطور لتكتب صفحات مشرقة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
في ما يأتي آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، في ضوء آخر الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:
كشفت التقديرات الأولية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن ما بين 80 ألف طفل إلى 100 ألف صاروا بلا مأوى من جراء الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي.
أعلنت وكالات تابعة للأمم المتحدة، اليوم، أن 27 شخصاً لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب كان يحملهم قبالة سواحل موريتانيا.
أعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الجمعة، تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 285793 حالة .
أعلنت وزارة الدفاع السعودية وفاة مساعد وزير الدفاع، محمد بن عبد الله العايش، إلى رحمة الله تعالى، اليوم، إثر مرض عاناه.
أعلن مسؤول بارز في قطاع الصحة في روسيا، اليوم، أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد قد دخل مرحلة الاختبارات النهائية، ومن المتوقع تسجيله رسمياً الاسبوع المقبل.
أعلنت الوزارة عن إجراء 61,978 فحصاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
توجه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بالتهنئة إلى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، بمناسبة توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان.
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، شفاء 720 إصابة من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت 62330 حالة.
سير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أولى طلائع الجسر الجوي السعودي للجمهورية اللبنانية الشقيقة بهدف مساعدة منكوبي الانفجار للتخفيف من مصابهم
أكدت وزارة الصحة الإسبانية أمس الخميس أن إسبانيا لا تواجه موجة جديدة من وباء كوفيد-19 على الرغم من الزيادة الواضحة في عدد الإصابات بفيروس كورونا
أعلنت شركة "موانئ دبي العالمية"، المزود العالمي للخدمات اللوجستية الذكية لسلسلة التوريد المتكاملة والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تبرعها بمبلغ 100,000 دولار
أعلنت الولايات المتحدة الخميس تعليق توصيتها التي تدعو الأمريكيين إلى تجنب السفر إلى الخارج بسبب وباء كوفيد-19.
بمكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
تجول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، بدراجة هوائية
أكد معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن القيادة في دولة الإمارات كانت منذ اليوم الأول لتفشي فيروس «كورونا» ولا تزال حريصة على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.
تصاعد الغضب الشعبي في لبنان أمس وسط دعوات محلية وعالمية متنامية لإجراء تحقيق دولي يكشف ملابسات انفجار مرفأ بيروت.
اعتادت قناة «الجزيرة» القطرية الأكاذيب نهجاً لها، لبث السموم ونشر الشائعات بما يخدم أجندات الدوحة، ففي حلقة جديدة من سلسلة فضائح القناة التي تعد الذراع الإعلامية لـ«تنظيم الحمدين»،
سقط عدد من الجرحى خلال مواجهات مساء أمس الخميس بين محتجين غاضبين والقوى الأمنية اللبنانية في وسط بيروت.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيسة جانيين آنييز، رئيسة دولة بوليفيا المتعددة القوميات، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
أعلن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي الخميس توقيف 16 شخصاً بينهم مسؤولون في مرفأ بيروت
لم يتبق سوى 3 أشهر على الاستحقاق الرئاسي في أمريكا والذي يأتي هذه المرّة أكثر غموضاً وضراوة.
طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارته إلى بيروت بإجراء "تحقيق دولي" حول انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب بمقتل 137 شخصاً وإصابة خمسة آلاف آخرين بجروح.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحافي اليوم تضامن بلاده مع الشعب اللبناني و دعم لبنان حر وصاحب سيادة. وقال
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه من الممكن أن يتوفر لقاح لفيروس كورونا في الولايات المتحدة قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها
عقدت حكومة الإمارات الإحاطة الإعلامية والتي تحدث فيها معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور عمر
وقع وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس بالقاهرة اليوم الخميس اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إن هناك حاجة لإجراءات سياسية قوية لإخراج لبنان من أزمته. وأكد ماكرون
أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 284226 حالة.
قالت وزارة الطيران المدني في مصر إن طائرة تابعة لشركة إيرمان سكاي للرياضات الجوية ارتطمت اليوم الخميس بأرض مهبط مطار الجونة
بمكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قدمت دولة الإمارات مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني الشقيق، لدعم جهود مكافحة جائحة " كوفيد 19".
وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ظهر الخميس إلى بيروت، معلناً على حسابه على تويتر فور هبوط طائرته "لبنان ليس وحيدا"، مستهلاً زيارة لدعم البلد المنكوب جراء الانفجار الضخم في مرفأ العاصمة.
قال البنك الدولي أمس الأربعاء إنه مستعد لتقييم الأضرار والاحتياجات في لبنان بعد الانفجار المدمر، الذي وقع في منطقة ميناء بيروت، وكذلك العمل مع شركاء البلاد لحشد التمويل العام والخاص لإعادة الإعمار والانتعاش.
سيطرت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان مساء امس الأربعاء على حريق اندلع في سوق عجمان الشعبي المكون من 125 محلا
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية صباح الخميس، حصيلة جديدة لضحايا الانفجار الهائل الذي هز بيروت مساء الثلاثاء. وقال المتحدث
قالت الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية إنها ألقت القبض على ثلاثة مراهقين بعد دخولهم منتجع مار الاغو المملوك للرئيس دونالد ترامب وبحوزتهم بندقية كلاشنيكوف في حقيبة ظهر.
تمر اليوم 75 سنة على إسقاط القنبلة الذرية لأول مرة في تاريخ البشرية على كل من ”هيروشيما“ و”ناغاساكي“ اليابانيتين، إلا أن هذا الجرح التاريخي العميق لم يلتئم بعد.
وجَّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن ضرورة استمرار العملية التعليمية في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.
غداة الانفجار الهائل الذي شهده مرفأ بيروت، واهتزّ معه كلّ لبنان، أرضاً وبشراً وحجراً، مخلّفاً مرفأً منكوباً وعاصمة مفجوعة غارقة في الدماء.
عززت مؤشرات عدة التفاؤل بانتعاش سريع لاقتصاد الإمارات، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمجموعة «أي إش إس ماركت» في الإمارات، من 50.4 نقطة في شهر يونيو إلى 50.8 نقطة في شهر يوليو.
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. اتصالا هاتفيا مع إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا
قال محافظ بيروت في مقابلة أجرتها معه قناة الحدث التلفزيونية اليوم الأربعاء إن إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار الرابع من أغسطس في بيروت
دان البيت الأبيض، أمس، وجود قوات أجنبية في ليبيا، مؤكداً أن «لا رابح» في الحرب الأهلية المعقدة التي تشهدها البلاد. وجاء
خيّبت المفاوضات الأخيرة التي أجريت بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) الآمال المعلقة على أن تمثل تلك المفاوضات انفراجة في أزمة معقدة تُهدد بسيناريوهات كارثية
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقدم الإمارات مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من انفجار مرفأ بيروت في لبنان، تتضمن أدوية ومعدات الطبية، ومكملات غذائية للأطفال، إضافة إلى مواد ضرورية أخرى.
بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرسلت دولة الإمارات مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني
ذكرت مصادر وزارية أن مجلس الوزراء اللبناني وافق، اليوم، على وضع كل مسؤولي ميناء بيروت المكلفين بالإشراف على التخزين والأمن منذ عام 2014 رهن الإقامة الجبرية بالمنزل.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن ضرورة استمرار العملية التعليمية في ظل الأوضاع العالمية الراهنة وفي ضوء نتائج التجربة التي خاضتها دولة الإمارات في قطاع التعليم منذ اندلاع أزمة كوفيد-19، تُملي مواصلة العمل على تطبيق مفاهيم جديدة واتباع تدابير غير تقليدية
أوضحت التحقيقات الأولية أن سنوات من التراخي والإهمال هي السبب في تخزين مادة شديدة الانفجار في ميناء بيروت، ما أدى إلى الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص أمس.
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 43,369 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية
واصلت أسعار الذهب تحطيم الأرقام القياسية اليوم الأربعاء، متجاوزة الألفي دولار.
أعلنت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، عن حصولها على "ختم السفر الآمن" من المجلس العالمي للسفر والسياحة
أعلن قصر الإليزيه أن المساعدة التي وعدت فرنسا بإرسالها الى لبنان بعد الانفجار الضخم الذي وقع في بيروت ستنقل اعتبارا من الاربعاء عبر طائرتين عسكريتين
كشف الانفجار الضخم الذي شهدته بيروت مساء الثلاثاء وأسفر عن دمار شامل بمنطقة المرفأ ومقتل العشرات وإصابة الآلاف، عن خطورة مادة نترات الأمونيوم التي كانت وراء الكارثة.
قدّمت دول عدّة التعازي للبنان بضحايا الانفجار الضّخم، الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء وأسفر عن عشرات القتلى وأكثر من 3 آلاف جريح، عارضةً تقديم المساعدة.
كشف الصليب الأحمر اللبناني، صباح الأربعاء، عن أحدث إحصاء لضحايا الانفجار الهائل الذي ضرب بيروت مساء الثلاثاء. وقال
يقوم فريق من منظمة الصحة العالمية بالتحقيق في أصول وباء كوفيد-19، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وأجرى الفريق "مناقشات مكثفة"
كشف مسؤولون أمريكيون، الثلاثاء، أنه ليس ثمة أدلة على أن ما حصل في بيروت هو نتيجة هجوم، مناقضين بذلك كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
محمد بن راشد ومحمد بن زايد يؤكدان التضامن مع لبنان في محنته انفجار ضخم يقتل ويجرح المئات ويخلف دماراً هائلاً سعد
حافظت دبي بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على ريادتها بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر المفضلة عالمياً.
نشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في «تويتر» حمل عنوان حكمة حاكم
هز انفجار مزدوج العاصمة اللبنانية بيروت، يعد الأعنف في تاريخ لبنان المعاصر، بحسب روايات شهود عيان وجهات رسمية، وسمع
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أنّ الانفجارين القويين اللذين هزّا العاصمة اللبنانية بيروت يبدو كأنهما "اعتداء رهيب".
أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اليوم الأربعاء إثر اجتماع طارئ عقده برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، بيروت "مدينة منكوبة"، إثر التفجير الضخم الذي وقع فيها.
قدمت دولة الإمارات خالص العزاء إلى الشعب اللبناني الشقيق في ضحايا الانفجار العنيف، الذي هز مرفأ بيروت، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واجب العزاء للشعب
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" واجب العزاء للشعب
قالت الرئاسة اللبنانية على حسابها الرسمي على تويتر إن الرئيس اللبناني ميشال عون دعا إلى اجتماع طارئ للمجلس الأعلى
قال شهود عيان من رويترز إن انفجارا هائلا هز العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء مما أدى لإصابة كثيرين وتهشم واجهات زجاجية وانهيار شرفات.
أصيب العشرات جراء الانفجار الذي وقع في مستودع للمفرقعات في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، مما تسبب في أضرار كبيرة
أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف خدمات الركاب إلى الكويت اعتباراً من يوم غد (5 أغسطس) وإلى لشبونة (16 أغسطس).
أكدت ماريا كورسنك الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد الطاقة النووية في الولايات المتحدة الأمريكية أن مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2984حالة.
قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن فريق المنظمة في الصين الذي يحقق في منشأ فيروس كورونا المستجد
أظهرت دراسة نشرت اليوم الثلاثاء أن بريطانيا مهددة بموجة ثانية من تفشي مرض كوفيد-19 في الشتاء المقبل وأنها قد تكون أقوى من الأولى مرتين
وصل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى دبي لقضاء أيام من الإجازة التي حصل عليها لاعبو الفريق عقب التتويج بالدوري
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، من أن جائحة كورونا أحدثت أكبر خلل في أنظمة التعليم في التاريخ، ما أثر فيما يقرب من 1.6 مليار تلميذ في جميع البلدان وجميع القارات.
حافظت إمارة دبي بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم
أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية البحرية لمجموعة أدنوك، اليوم عن تأسيس شركة "إيه دبليو
أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي