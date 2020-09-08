قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نحو مفاجئ أمس الاثنين مؤتمراً صحافيّاً كان يعقده في البيت الأبيض، الذي تمّ إغلاقه فترةً وجيزة، قبل أن يعود الرئيس الأمريكي ليوضح أنّ عناصر الخدمة السرّية، المسؤولين عن حمايته، أطلقوا النار لتوّهم على مسلّح "خارج البيت الأبيض".