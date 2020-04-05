ليفربول يكشف خطته لتقليص رواتب النجوم
باتت أندية كرة القدم في ورطة مالية حقيقية بسبب توقف النشاط الرياضي على خلفية تفشي وباء كورونا، والتفت معظمها إلى ضرورة تقليص رواتب النجوم، ومن بينها ليفربول الإنجليزي.
باتت أندية كرة القدم في ورطة مالية حقيقية بسبب توقف النشاط الرياضي على خلفية تفشي وباء كورونا، والتفت معظمها إلى ضرورة تقليص رواتب النجوم، ومن بينها ليفربول الإنجليزي.
أعلن بر الصين الرئيسي 30 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس السبت ارتفاعا من 19 حالة في اليوم السابق.
أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم عن مزيد من التدابير لدعم الاقتصاد الوطني ليرتفع اجمالي قيمة الإجراءات المتعلقة برأس
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي قرارا بتمديد الإيقاف المؤقت حتى إشعار آخر على مستوى الإمارة لممارسة أنشطة المراكز التجارية
حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمريكيين على الاستعداد لزيادة كبيرة في عدد حالات الوفاة من جراء فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.
أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، وبالتنسيق مع «مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا»»، تكثيف عمليات التعقيم لمختلف المناطق والأحياء في المدينة.
يجتمع المكتب الدولي للمعارض يوم 21 أبريل «عن بعد» للبحث في طلب رسمي من دولة الإمارات بتأجيل إكسبو 2020 دبي الذي كان من المقرر أن ينطلق في أكتوبر، وذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس «كورونا» عبر العالم.
في إطار جهود الإمارات لتعميم تجربتها الرائدة في الارتقاء بقدرة الكوادر التدريسية، على توفير التعليم النوعي عن بعد، وفق أفضل الممارسات العالمية، خلال فترة زمنية قياسية.
في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
ضمن الابتكارات الاستثنائية التي تميزت دبي، في أثرها المجتمعي خلال المرحلة الحالية، أعلن مجلس دبي الرياضي، ونادي «5:30 للجري»، وشركة «آسيكس» للمنتجات الرياضية.
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي قرارا بتمديد الإيقاف المؤقت حتى إشعار آخر على مستوى الإمارة لممارسة أنشطة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة وصالات عروض السينما وألعاب التسلية والترفيه والألعاب الالكترونية.
تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد - 19 التنفسى في الولايات المتحدة الأمريكية مستوى الـ 300 ألف حالة أمس السبت، بينما توفي أكثر من 8175 شخصًا من مضاعفات المرض حتى الآن بالبلاد.
ظرف استثنائي يمر به العالم، ولأول مرة منذ إطلاق مترو دبي في 9-9-2009 سيأخذ المترو استراحة حتى إشعار آخر، وستغلق الأبواب
في فبراير من العام 1952 اعتلت الملكة إليزابيث الثانية عرش بريطانيا العظمى، لتصبح ملكة لسبع عشرة دولة آنذاك من مجموع
أظهر استطلاع أجرته «البيان» عبر منصاتها الرقمية أن الغالبية يستقون الأخبار والمعلومات الصحية حول فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من وسائل الإعلام الرسمية.
ألقت القيادة العامة لشرطة عجمان القبض على عامل آسيوي تعمد البصق في عجين الخبز أثناء اعداده في مخبز بإمارة عجمان، وذلك بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط بعجمان.
لم تتوقع ليو يانغ أبداً أن ذلك الاجتماع مع والدها، على الرغم من أنه كان من بعيد، سيكون آخر لقاء بينهما. والدها هو «ليو
استثنى قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي والذي يقضي بتكثيف عمليات التعقيم لمختلف مناطق وأحياء الإمارة وبمعدل 24 ساعة، حركة تنقل بعض الموظفين وبعض أفراد المجتمع
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم عن قرارها إتاحة حافلات النقل العام (الباصات) بالمجان خلال الفترة ذاتها وذلك
أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، وبالتنسيق مع "مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا" تكثيف
أعلن بنك أبوظبي التجاري تقدمه بطلب إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة لتعيين حارس قضائي على شركة «إن إم سي» للرعاية
دعا المكتب الدولي للمعارض أعضاء لجنته التنفيذية للاجتماع من أجل مناقشة خيارات تغيير مواعيد إكسبو 2020 دبي. وسيجري
أعلنت الدكتورة فريدة الحوسني خلال الإحاطة الإعلامية العاشرة لحكومة الإمارات عن تسجيل ورصد 241 حالة إصابة جديدة كورونا المستجد "كوفيد-19"، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ومع تسجيل الحالات الجديدة وصل إجمالي عدد الحالات التي تم تشخيصها 1505 حالات في دولة الإمارات.
عقدت حكومة الإمارات مساء اليوم (السبت) إحاطة إعلامية للوقوف على آخر مستجدات فيروس كورونا (كوفيد 19). وقالت د.فريدة
أعلنت "اتصالات" اليوم عن تجديد دعمها لمنظومة التعلّم عن بعد في الدولة عقب الإعلان عن قرار مواصلة التعلّم عن بُعد
توقع مسؤول صحي بريطاني أن تخفف السلطات الصحية البريطانية إجراءات الإغلاق التام والإجراءات الوقائية المتبعة في حال ظهور بوادر لانحسار عدد الإصابات بفيروس كورونا.
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن التنفيذ الفوري لاتفاق الرياض ضروري على ضوء التطورات الحالية في اليمن
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم السبت عن تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 277 حالة وعدد الوفيات حالة واحدة .
أعلنت وزارة الصحة في المغرب اليوم السبت تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 844 حالة.
أخطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس يوم الجمعة أنه سيقيل المفتش العام للمخابرات الأمريكية، والذي كان له دور في إجراء تحقيق مساءلة الرئيس العام الماضي.
نفى وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ما ورد في تصريح لوزير الطاقة الروسي برفض المملكة تمديد اتفاق "أوبك بلس" وانسحابها منه إلى جانب خطوات أخرى أثرت سلباً على السوق البترولية.
التطورات الأخيرة لتفشي وباء كوفيد-19 الذي أسفر عن وفاة أكثر من 53 ألف شخص في العالم، بما في ذلك الأرقام والإجراءات الجديدة.
يسطّر أطباء الإمارات الموجودون حالياً بمعظم الدول الأوروبية ضمن الصف الأول في مواجهة فيروس كورنا المستجد «كوفيد ـ 19» .
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية اعتماد استمرارية برنامج التعقيم الوطني، وذلك حرصاً على استمرار عملية التعقيم، كما أعلنت وزارة الصحة.
أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي «صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد- 19»، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية وأفراد المجتمع.
عاد الحوثيون عن موقفهم المرحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس «كورونا».
اتسعت دائرة العدوان التركي على ليبيا خلال اليومين الماضيين، باستهداف شاحنات نقل الوقود ومخازن التموين في المناطق الغربية المحررة.
أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع و وزارة الداخلية اعتماد استمرارية برنامج التعقيم الوطني، وذلك حرصًا على استمرار
فرضت ظروف انتشار جائحة كورونا في فرنسا وسقوط أكثر من خمسة آلاف متوفى، طقوساً استثنائية،حيث تتولى جمعيات دفن الموتى المنتشرة في فرنسا مجاناً للمساعدة في تجاوز الأزمة الطارئ
أوضحت وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لـ «البيان» أن دوام الهيئة التعليمية عن بعد يكون «في المنزل» لمن تتوفر لديه الإمكانات المتاحة وفق الجداول الزمنية التي تم تعميمها سابقاً على المدارس
في أعقاب الإعلان عن المبادرة المجتمعية "صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19" والتي أطلقتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين استثناء لـ 16 قطاعا صناعيا وخدميا على مستوى منشآت القطاع الخاص يسمح لها بالعمل بكامل طاقاتها البشرية
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم عن رصدها 240 حالة إصابة جديدة كورونا المستجد /كوفيد-19/، تم التعرف عليها
أكدت "اقتصادية دبي" أن مخزون السلع الغذائية وغير الغذائية لمنافذ البيع في إمارة دبي يكفي لتلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع لمدة طويلة
وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة
أكدت وزارة الاقتصاد أن ضبط أسعار السلع الغذائية تشكل أولوية لفرق عملها .
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات
قررت وزارة التغير المناخي والبيئة بداية من الأحد المقبل 5 أبريل إيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019م في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش للفترة المتبقية من الموسم الحالي والتي تمتد حتى نهاية يونيو المقبل، والسماح بصيد أسماك القرش.
فتحت طيران الإمارات باب الحجوزات على كل من لندن وباريس وفرانكفورت وبروكسل وزيورخ بعد أن حصلت على الموافقات الرسمية
ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا المستجد في لبنان اليوم الجمعة إلى 508 فيما زاد عدد الوفيات إلى 17، كما ارتفعت حالات الشفاء إل 46.
أكدت اقتصادية دبي أن مخزون السلع الغذائية وغير الغذائية لمنافذ البيع في إمارة دبي يكفي لتلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع لمدة طويلة
سجلت ماليزيا 217 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة ليصل إجمالى الحالات إلى 3333 وهو الأعلى فى جنوب شرق آسيا.
سجلت اسبانيا، البلد الذي شهد أكبر عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، أكثر من 900 وفاة خلال 24 ساعة، لليوم الثاني على التوالي، ما يرفع حصيلة الوفيات الى 10935، بحسب ما أعلنت السلطات الجمعة.
كشفت الاستخبارات الأمريكية في تقرير لها عن تضليل الصين للعالم بسبب عدم إظهارها الكثير من الحقائق فيما يتعلق بفيروس كورونا، الأمر الذي أدى لتفاقم المرض وتحوله لوباء عالمي.
كشفت مطارات دبي اليوم أن العمل يجري على قدم وساق لإنهاء إجراءات باقي المسافرين الذين اضطروا للبقاء في مطار دبي الدولي، وعددهم 91 مسافراً ومسافرة).
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية أمره باستثناء العاملين
لم يفتك فيروس كورونا باليونان مثلما فعل بجارتها إيطاليا وذلك بفضل الاجراءات الاحترازية التي اتخذها منقذ الامة اليونانية
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الجمعة شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد
أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية اليوم الجمعة تقديم وقت بدء حظر التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف
سجلت ألمانيا حتى قبل ظهر اليوم الجمعة أكثر من 80500 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 6600 حالة خلال
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً لسنة 2020 بتعيين معالي عبدالحميد سعيد، محافظاً لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن رصدها 210 حالات إصابة جديدة لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، تم التعرف إليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً.
كشف معالي حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة في دبي، عن أن الهيئة ستفتتح الأسبوع المقبل 3 مراكز متخصصة بفحص فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد ـ 19»، منها مركزان للفحص من داخل السيارة والثالث للتحاليل المخبرية.
مع اشتعال جبهات القتال من جديد في جنوب وشرق مصراتة، وحول طرابلس وداخلها، صعدت تركيا من تدخلها السافر في ليبيا بشكل غير مسبوق.
ثمّن وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن، نبيل عبد الحفيظ، جهود دولة الإمارات، الداعمة لعمليات نزع الألغام الحوثية في اليمن وعدة دول حول العالم،
قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب خضع أمس الخميس لاختبار مرة أخرى لمعرفة إن كان أصيب بعدوى فيروس كورونا والنتيجة جاءت سلبية.
أصدر محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، قرارا بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية على المنشآت الاقتصادية، للحد من مخالفات رفع أسعار المواد الغذائية والطبية من دون مبرر، وممارسات الاحتكار والامتناع عن البيع، بهدف ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
أعلنت هيئة الصحة بدبي تمديد صلاحية العمل بالبطاقات الصحية المنتهية، اعتباراً من 24 مارس الفائت، لمدة ثلاثة أشهر،
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم عن رصدها 210 حالات إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19(، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً،
أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن قرار تعليق الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لا يزال ساري المفعول.
تلقت طيران الإمارات الموافقات اللازمة لنقل ركاب إلى بعض وجهاتها اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 6 أبريل. وسوف تعمل
قال مصدر مطلع على مناقشات الطوارئ التي تجريها الحكومة البريطانية إن أسوأ سيناريو تواجهه الحكومة يضع تصورا لوفاة 50 ألف شخص بسبب فيروس كورونا إذا لم يتم الالتزام بإجراءات العزل الذاتي لكن المملكة المتحدة ليست على هذا المسار في الوقت الراهن.
كشف معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي عن أن الهيئة ستفتتح الأسبوع المقبل 3 مراكز متخصصة بفحص فيروس
صار أكثر من 3,9 مليارات شخص، اي ما يوازي نصف سكان العالم، مدعوين إلى البقاء في منازلهم أو مرغمين على ذلك في سياق
قال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، إن الناقلة ستسير من 10 إلى 15 رحلة يومياً ابتداءاً من
قررت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية منع التجول في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدي 24 ساعة
حظرت " وزارة التربية و التعليم " حتى إشعار آخر جميع أشكال دروس التقوية التي تقدم للطلبة و الطالبات و مزاولة التدريس
قال محمد البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، إن إعلان شركة "طيران
أعلنت وزارة الشئون الخارجية الفلبينية، في بيان عن أن كبيرة الدبلوماسيين الفلبينيين سفيرة الفلبين في لبنان برنارديتا كاتالا،
بات معروفا للجميع أن أعراض فيروس كورونا الشائعة هي الحمى والسعال وضيق التنفس، ثم ظهرت قبل أيام تقارير تحدثت عن أعراض جديدة مثل فقدان حاستي الشم والتذوق.
أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، أن "طيران الإمارات"
قال بنك أبوظبي التجاري، إنه يجري محادثات مع شركة الرعاية الصحية "إن.إم.سي هيلث"، التي مقرها الإمارات، لإيجاد حلول
أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنه حسب التوجيهات الصادرة عن وزارة الداخلية فإنه يتوجب الفحص الفني للمركبة في حال كان
أخفى رجل في نيويورك إصابته بالفيروس التاجي الجديد كوفيد 19، من موظفي المستشفى حتى يُسمح له بالبقاء مع زوجته في جناح الولادة.
أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات اقترب من 940 ألفا حتى صباح اليوم الخميس.
أكدت الدكتورة نيبوني راجاباكسي خبيرة الأمراض المعدية في «مايو كلينك» الأمريكية، أنه بمجرد اكتشاف فيروس كورونا «كوفيد ـ 19».
رجّح باحثون أن يكون قرار الصين بإغلاق مدينة ووهان، حيث كان بدأ انتشار وباء كوفيد-19 في ديسمبر، قد حال دون إصابة أكثر من 700 الف شخص لأنه أدى إلى إبطاء انتشار الفيروس.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن إيران أو وكلاءها يخططون لهجوم خاطف على أهداف أمريكية في العراق، وحذر من أنهم سيدفعون "ثمنا باهظا للغاية" لكنه لم يتطرق لتفاصيل.
ترأّس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماعاً عن بُعد، مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.
تفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، دوريات شرطة دبي في مواقع العمل بشارع الشيخ زايد.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم عن رصدها 150 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا المستجد" المعروف بـ"كوفيد-19"
قُتل 103 مدنيين على الأقل خلال مارس بسوريا، في أدنى حصيلة قتلى شهرية في صفوف المدنيين منذ بدء النزاع قبل تسع سنوات، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس.
سيطرت قوات الحكومة الشرعية في اليمن على معظم سلسلة جبال هيلان في مديرية صرواح بمحافظة مأرب للمرة الأولى منذ بداية الحرب مع ميليشيا الحوثي الموالية لإيران.
أكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم
طعنت نيابة الاستئناف في دبي اليوم في الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الجنح في الامارة في الثامن عشر من مارس الماضي بحق
أغلقت دائرة بلدية رأس الخيمة ممثلة في إدارة الصحة العامة، اليوم، أحد المصانع عقب الحملة التي قام بها فريق التفتيش بقسم الرقابة الغذائية
أطلقت مؤسسة دبي للمرأة حملة توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية بعنوان #المرأة_وصحة_العالم #WomenHealTheWorld
أظهرت دراسة إحصائية أن إيطاليا ستشهد خلال الفترة ما بين 5 و 16 مايو انحسارا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في
عقدت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مساء اليوم (الأربعاء) إحاطة إعلامية للوقوف على آخر مستجدات فيروس كورونا (
أودى فيروس كورونا المستجد بأكثر من 30 ألف شخص في أوروبا، في وقت تبدو الولايات المتحدة مهددة باجتياح من الوباء الذي
صرح وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت الشيخ علي جراح الصباح بأن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، قد أمر
مع الإعلان عن أكبر حصيلة يومية لعدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، أصدر البيت الأبيض تقديرات "مخيفة" ..
ترأّس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماعاً عن بُعد
اكتشف خبراء روس في شركة "ماغناريل أكوا" طريقة لمحاربة البكتيريا والفطريات والفيروسات بفعالية منقطعة النظير. ويرى هؤلاء
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله أن كوادر الإمارات
روح التضامن والتكاتف ليست جديدة على أبناء الإمارات، فقد أظهرت وثائق رسمية أن هذه الروح وقفت وراء نجاح أول حالة تم
اعتبر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء أنّ جائحة كوفيد-19 هي أسوأ أزمة عالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية..
تحولت حديقة "سنترال بارك" في نيويورك؛ الحديقة الأكثر جذباً للسياح، إلى مستشفى ميداني مؤقت لعلاج المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19)
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من بويكو بوريسوف، رئيس وزراء جمهورية بلغاريا الصديقة،
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، دعم حكومة دبي الكامل لطيران الإمارات في هذا الظرف الاستثنائي
أعلنت مجموعة «جي 42» الإماراتية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ومجموعة «بي.جي.آي» الرائدة عالمياً
تواصل القوات المشتركة اليمنية تقدمها في محافظة صعدة، بعد أن حررت مواقع في محور علب، من قبضة الميليشيا، بدعم وإسناد من
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الثلاثاء إن بلاده تتعرض منذ فترة لهجمة شرسة، مؤكدا أنها ستخرج سالمة من أزمة وباء كورونا المستجد ( كوفيد-19) وبأخف الأضرار.
توقعت وكالة الأدوية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي أن يستغرق التوصل إلى لقاح لفيروس «كورونا» المستجد عاماً ليصبح جاهزاً ومتوفراً بكميات كافية. ومع تسجيل أكثر من 88 ألف إصابة بالفيروس
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من دولة بويكو بوريسوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا الصديقة ..
تجاوبا مع التزام الجمهور الكريم وتقيده بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بتقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور قررت وزارة الداخلية تعليق العمل بكافة التصاريح
أظهر بحث جديد من بريطانيا الثلاثاء أن الأشخاص في منتصف العمر، وليس فقط كبار السن، معرضون لخطر الوفاة أو الإصابة الحادة بفيروس كورونا المستجد.
أشاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي «آياتا» بقرار الدعم الحكومي لطيران الإمارات الذي أعلنه اليوم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.
في عملية هي الأكبر من نوعها قامت اليوم فرق تفتيش قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي بضبط 6 منشآت
يمضي المجتمع مع الدولة بمؤسساتها وهيئاتها كافة في دولة الإمارات، يدا بيد، متمسكاً بأرقى ممارسات المواطنة الصالحة والحرص على المساهمة بأدوار مختلفة تصب نحو هدف واحد وهو دعم جهود تجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19". ويؤدي أبناء الإمارات.. مسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية بتميز كل في موقعه .
أعلنت مجموعة "جي 42" الرائدة في مجال مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، ومجموعة "بي.جي.آي" الرائدة عالمياً في مجال حلول الجينوم، اليوم عن إطلاق مختبر حديث بقدرات معالجة فائقة لإجراء عشرات آلاف الاختبارات بتقنية RT-PCR (تقنية تفاعل البوليمرز المتسلسل اللحظي) يومياً، لتلبية احتياجات فحص وتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد"كوفيد-19" في دولة الإمارات العربية المتحدة
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم رصد 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تم التعرف عليها من
أعلن متحدث وزارة الصحة السعودية د. محمد العبدالعالي في مؤتمر صحافي اليوم عن تسجيل (110) حالة إصابة جديدة بفيروس
في ظل التوجيهات العليا والمتابعة الحثيثة من قيادة دولة الإمارات، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي كافة الإجراءات
شهد النشاط التصنيعي الصيني نمواً مفاجئاً في مارس مع بدء عجلة الأعمال بالدوران في أعقاب فترة إغلاق مطولة، لكن المحللين
نفت هيئة تنمية المجتمع في دبي ما تم تناقله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إصدار الهيئة لتعميم حول اعتماد
تُعَدّ أوروبا الآن مركزا لوباء فيروس كورونا، لكن بلدا واحدا في القارة العجوز لم تتجه فيه السلطات إلى إجراء أيتغييرات جذرية في مجريات الحياة اليومية.
أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ، رئيس المجلس التنفيذي ، أن حكومة دبي ملتزمة بتقديم الدعم
تماشياً مع حزمة الحوافز الاقتصادية، أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي تعميماً بإلغاء مخالفات تراخيص اقتصادية بإجمالي 246 مليون درهم،
فرض قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لاقتصادية دبي غرامات مالية على 3 صيدليات في جميرا والخوانيج ومردف بدبي
أتاح صندوق أبوظبي للتقاعد لجهات العمل في القطاع الخاص إمكانية تأجيل سداد الاشتراكات الشهرية لمدة ثلاثة أشهر (قابلة
كشف علماء المستقبل عما قد يبدو عليه العالم بمجرد انتهاء أزمة فيروس كورونا الجديد.
أكد شري بيديوت بيهاري سوين، وكيل وزارة التجارة الهندية والمفوض العام للهند في إكسبو 2020 حرص بلاده على الصحة العامة
اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً اتحادياً بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة،
اعتمد مجلس الوزراء حزمة من القرارات الجديدة، وذلك في إطار الإجراءات الحكومية للوقاية من أي تداعيات سلبية لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» على مختلف القطاعات في الدولة،
واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الوقوف على آخر مستجدات
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قراراً بإنشاء مركز متخصص للأمراض
عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين جهازا قال إنه قادر على تشخيص الإصابة بكورونا خلال دقائق.
نفت دائرة الصحة - أبوظبي صحة ما يتم تداوله بشأن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الدولة باعتبارها معلومات خاطئة وتتنافى مع ما تم الإعلان عنه من قبل الجهات الرسمية.
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (18) لسنة 2020 بإنشاء
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2020 بإنشاء مركز
واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الوقوف على آخر مستجدات الإجراءات الصحية والوقائية والمبادرات الوطنية المتواصلة في مكافحة فيروس " كورونا المستجد ".
اعتمد مجلس الوزراء حزمة من القرارات الجديدة، وذلك في إطار الإجراءات الحكومية للوقاية من أي تداعيات سلبية لفيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/
في إطار تعزيز الجهود الاحترازية والإجراءات الوقائية لحماية الأطقم الطبية، خط الدفاع الأول عن صحة وسلامة المجتمع، أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأنه وإلحاقاً للبيان الصادر
أفاد سعيد راشد العابدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لـ "البيان"، بان اللجنة أدخلت حزمة من تعديلات على مشروع قانون "التعاونيات"
قررت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين استمرار تطبيق نظام التعلم عن بعد، حتى نهاية العام الدراسي الحالي 2019-2020 .
عقد إكسبو 2020 دبي اجتماعاً ثانياً "عن بعد" للجنة تسييره، مع ممثلي الدول المشاركة في الحدث الدولي، في إطار المشاورات
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الحالات في الدولة
أعلنت حكومة الإمارات عن تفاصيل وتحديث الحالات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، حيث تم رصد وتسجيل 41
اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، القانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 2020 بشأن تنظيم
أعلنت دائرة التعليم والمعرفة، عن قيام معظم مجالس الاختبارات الدولية حول العالم بإلغاء امتحاناتها المقررة، وذلك في ظل الأوضاع الراهنة الناجمة عن انتشار عدوى فيروس كوفيد-19 (كورونا المستجد)، مشيرة إلى أنها ستقوم بالتنسيق مع مجالس الاختبارات المعنية لموافاة المدارس والطلبة وأولياء الأمور بآخر المستجدات.
تماشياً مع الجهود المبذولة في سبيل تطبيق برنامج التعقيم الوطني، الذي أطلقته وزارة الداخلية ووقاية المجتمع، ووزارة
احتفت إحدى المعمرات في بريطانيا، أخيراً، بعيد ميلادها الـ110 تحت قيود حظر التنقل المفروضة في البلاد للتعامل مع فيروس
عقدت "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" و"مجلس علماء الإمارات" اجتماعا مشتركا لبحث سبل تسخير البحث
نشرت النيابة العامة الاتحادية، أمس، على صفحتها الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مجموعة من الرسائل
حذر مصرف الإمارات المركزي العملاء من عمليات احتيال تحمل اسمه قد يتعرضون لها من أشخاص يحاولون استغلال الظروف الراهنة .
سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الأحد باستخدام كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين كعلاج لفيروس كورونا المستجد لكن في المستشفيات فقط، وهما عقاران مضادان للملاريا يعلق عليهما الرئيس الأميركي دونالد ترامب آمالاً كبيرة.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين ان الولايات المتحدة تعمل على تجربة دواء جديد لفيروس كورونا، مشيرًا إلى
توفي أول طبيب مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مصر، مساء أمس الأحد، بعد عزله بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير الرعاية والعناية الكاملة لكبار المواطنين والمقيمين في إمارة دبي،
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دائرة الصحة في أبوظبي بإنشاء مراكز مسح «من المركبة» لفحص فيروس «كورونا»
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراءها أكثر من 220 ألف فحص مخبري في الدولة للكشف عن المصابين بفيروس «كورونا» المستجد
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات
وظّفت حكومة دبي المنظومة الرقمية من بنية تحتية وتطبيقات وخدمات، لتستمر الجهات الحكومية بخدمة الناس بشكل معتاد، خلال
أدانت الإمارات بشدة، أمس، محاولات ميليشيا الحوثي استهداف مناطق مدنية في الرياض وجازان في السعودية بصاروخين باليستيين
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إن بلاده لن تدفع تكلفة توفير الحماية الأمنية للأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان اللذين استقر بهما المقام في لوس انجليس حسبما أفادت تقارير إعلامية.
أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 16 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 479.
أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر مساء أمس الأحد عن وفاة ثالثة بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 64 عاما.
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة دائرة الصحة في أبوظبي
على الرغم من ثبوت عدم إصابة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بفيروس كورونا، يطرح موقع «دويتشه فيله» سيناريو مفاده ماذا يحدث حال تغيرت النتائج وثبت إصابتها بالمرض؟
أجبر انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية على إقفال مضمار ( سانتا أنيتا ) في ولاية كاليفورنيا
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم عن رصدها 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً
بات الاقتصاد الأمريكي حالياً في حالة جمود تام، نتيجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء «كورونا» في مختلف أنحاء العالم، وتعاني كافة قطاعات الاقتصاد الأمريكي آثار بقاء الغالبية العظمى من القوة العاملة بالبلاد في منازلهم خوفاً من التقاط العدوى بالوباء.
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم خلال اتصال هاتفي مع قداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس .. علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين وتطورات انتشار فيروس " كورونا "
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي اليوم مخالفة 7 منشآت تجارية وإنذار 29 منشأة أخرى على مستوى إمارة أبوظبي
لم تكن رحلة تقليدية تلك التي عاشها مواطنون إماراتيون في عودتهم من تركيا إلى وطنهم الإمارات، في ظل التحديات التي يعيشها العالم على مستوى السفر والتنقل.. لكنها، كانت لتكون رحلة صعبة جداً في بلد آخر، أو تحت جناح حكومة أخرى، غير حكومة دولة الإمارات.
سجلت ألمانيا ما لا يقل عن 4000 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا في يوم واحد، وفقاً للبيانات الصادرة عن معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الفيروسات قبل ظهر اليوم الأحد.
شكّلت مشاركة دولة الإمارات في القمة الأممية لمجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، مناسبة استثنائية لعرض واحدة من تجلّيات قوة الإمارات الناعمة في نهوضها بروح التضامن والتكاتف العالمي ، وفي تحوّطها للصدمات الدولية.
أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز 650 ألفا اليوم الأحد.
واصل إجمالي الرصيد التراكمي لحساب خطابات الضمان والاعتمادات والالتزامات والتسهيلات الائتمانية الأخرى لدى الجهاز المصرفي الإماراتي ارتفاعه بقوة..
نقلت صحيفة زونتاج-تسايتونج السويسرية عن فاس ناراسيمهان الرئيس التنفيذي لشركة نوفارتس قوله اليوم الأحد إن دواء (
طمأنت اقتصادية دبي السكان بعدم القلق حول توافر مواد الوقاية والتعقيم الأساسية، مثل أقنعة الوجه والقفازات والمطهرات،
تحاول شركات التصنيع في أنحاء العالم جاهدة إنتاج كميات كبيرة من أجهزة التنفس الاصطناعية بسبب الطلب الهائل عليها لمواجهة
التزاما بتعليمات العمل من المنزل؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، قامت مذيعة في قناة "فوكس نيوز" الأمريكية بتقديم برنامج من منزلها.
سجلت الصين 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا علاوة على خمس وفيات جديدة اليوم الأحد، في أحدث الأرقام الصادرة عن لجنة الصحة الوطنية.
أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الأحد شفاء 3 حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19 (لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 67 حالة.
حوصر العشرات من الباحثين على متن سفينة في القطب الشمالي، إثر إغلاق العديد من البلدان الحدود والموانئ كإجراء احترازي لاحتواء فيروس كورونا المستجد.
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت عند الساعة (23:23) من مساء أمس السبت صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية
تجاوز عدد الوفيّات جرّاء فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الألفين أمس السبت، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفًا، استنادا الى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بأنه انطلاقًا من الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. ولما يتطلبه الوضع
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات بقيادة
أصدر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولـة القرار رقم /38/ لسنة 2020 بشأن تطبيق اللائحة المحدثة
أعلنت وزارة الداخلية تمديد برنامج التعقيم الوطني - الذي انطلق مساء الخميس 26 مارس الجاري في الفترة من الساعة الثامنة
افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة "مركز إجراء الفحص من المركبة" للكشف عن فيروس كورونا "كوفيد ــ 19"
تحدّت «ساعة الأرض» قسوة فيروس «كورونا» في مختلف دول العالم، من نيوزيلندا مروراً بفيجي ثم أستراليا، إذ أُطفئت الأنوار في مبانٍ شهيرة ومنازل لدعم التوعية بشأن تغير المناخ.
عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"،
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم السبت عن تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات
أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن تمنياته بالشفاء العاجل
أعلنت وزارة الصحة الاسبانية ارتفاع وفيات كورونا في إسبانيا إلى 5690 من 4858 يوم الجمعة فيما تخطى عدد الإصابات 72 ألف حالة.
أكد الدكتور فيصل مصلح الأحبابي رئيس قسم برامج الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة والمتحدث الرسمي لمدينة
بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ورئيس مجلس إدارة مصرف عجمان أعلن المصرف أنه لن يتم الاستغناء عن أي من العاملين أو إلغاء وظائف في المصرف لعام 2020 نتيجة لفيروس كوفيد-19 مؤكدا دعمه لموظفيه ومحافظا على الوظائف.
انتقلت الولايات المتحدة من رصد أول إصابة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها في نهاية يناير إلى إعلان حصيلة رسمية الجمعة تفوق مئة ألف إصابة، ما يجعل هذا البلد يحتل المرتبة الأولى في العالم في عدد ألإصابات بوباء كوفيد-19.
أكدت «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس العالمية» أن الإمارات، هي الدولة الخليجية الأفضل استعداداً لمواجهة تراجعات أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد.
أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد_ 19) لمواطنين، 8 حالات منها مرتبطة
أعلن وزير الصحة الكويتي شفاء 7 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 64 .
قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب وقع يوم الجمعة أمرا تنفيذيا يفوض وزيري الأمن الداخلي والدفاع لاستدعاء جنود الاحتياط في الجيش وخفر السواحل للخدمة.
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس السوري بشار الأسد.
أعلنت «وزارة الصحة ووقاية المجتمع»، أمس، عن تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد المعروف باسم (كوفيد- 19) تم رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر.
ارتفع عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) على مستوى العالم، وفق إحصائية جديدة إلى 566 ألفاً و360، وتسجيل أوروبا أكثر من 300 ألف إصابة
تخوض قوات الشرعية أعنف المعارك ضد ميليشيا الحوثي في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، إذ أحرزت قوات الجيش الوطني تقدّماً باتجاه أطراف المديرية، بعد هجوم شنته على مواقع الميليشيا.
كبّد الجيش الوطني الليبي، ميليشيات الوفاق والمرتزقة الأتراك، خسائر فادحة، إثر معارك طاحنة جنوب شرق مصراتة، وسيطر بالكامل على مناطق أبوقرين ووادي زمزم والقداحية والسلاطية.
أحصت إسبانيا 769 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهي حصيلة قياسية جديدة يرتفع معه العدد الإجمالي للوفيات في هذا البلد إلى 4858 وفاة، وفق آخر حصيلة رسمية صادرة أمس الجمعة.
في سياق اتصالاته لمتابعة الأوضاع الإنسانية للشعوب والدول الشقيقة والصديقة.. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالا هاتفيا ببشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة.
أصدر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة القرار رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق
بادرت مجموعة من المؤسسات الحكومية وجمعيات النفع العام، بتقديم مساهمات مجتمعية بإجمالي 52 مليون درهم دعماً للجهود
أعلنت " وزارة الصحة و وقاية المجتمع " اليوم عن تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم / كوفيد-19 / تم رصدها من خلال الإبلاغ المبكر و التقصي النشط و المستمر وتعود لجنسيات مختلفة
شن الرئيس الأمريكي هجوماً على شركات أمريكية قامت بإغلاق بعض مصانعها في ظل تفشي فيروس «كورونا» وتحول الولايات المتحدة إلى بؤرة التفشي الأكبر في العالم.
ناشدت منظمة الصحة العالمية دول العالم عدم استخدام أي أدوية لم يثبت فعاليتها بعد في علاج فيروس كورونا.
مع تواصل إسهامات ومبادرات مجتمع الأعمال في دولة الإمارات لدعم الجهود الكبيرة التي تقوم بها مختلف الأجهزة المعنية في
في إطار برنامج التعقيم الوطني الذي أطلقته وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتعزيزاً للجهود
قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي بإصدار مخالفة بحق تاجر جملة بعد أن رفع أسعار البصل إلى مستوى مبالغ فيه
أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك عبر تويتر الجمعة إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد وقت قليل من إعلان رئيس الوزراء
أكد متحدث باسم وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل 92 حالة إضافية من فيروس كورونا، من بينها 10 حالات لمسافرين قادمين من خارج المملكة، وتم وضعهم في الحجر مباشرة، وبقية الحالات الـ 82 مخالطة.
حذر رئيس الحكومة الفرنسي إدوار فيليب الجمعة من خطورة "مد مرتفع جدا" من وباء كوفيد-19 "يجتاح فرنسا"، مشيرا الى أن "الوضع سيكون صعبا خلال الأيام القادمة".
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عبر حسابه على تويتر إصابته بفيروس كورونا.
أعلنت إيران تسجيل 144 وفاة جديدة الجمعة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة إلى 2378 وفاة.
تزايدت حالات الشفاء من فيروس «كورونا» (كوفيد-19) في منطقة الخليج العربي، بينما وسعت دول عربية من إجراءاتها لمواجهة هذا الوباء،
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم شفاء 8 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 " ليرتفع بذلك عدد
أعلنت الصين الجمعة تسجيل 55 إصابة بوباء كوفيد 19 بينها 54 "مستوردة" من الخارج، في وقت تستعد فيه البلاد إلى إغلاق حدودها
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه تحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ وناقشا "بتفصيل كبير" وباء فيروس
أعلن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة لـ " تحالف دعم الشرعية في اليمن " أن قوات التحالف
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى محمد عبد الحميد، رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قمة قادة مجموعة العشرين «G 20» الاستثنائية الافتراضية.
استقطبت حملة «مدينتك تناديك للتطوع» عبر مبادرة يوم لدبي، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
أوضحت وزارة الداخلية أن تنفيذ برنامج التعقيم الوطني المزمع تطبيقه خلال عطلة نهاية الأسبوع ابتداءً من مساء أمس سيتم يومياً في الفترة من الساعة الثامنة مساءً ولغاية السادسة صباح اليوم التالي.
فرض الجيش الوطني الليبي، كامل سيطرته على منطقة الشمال الغربي على حدود تونس، فيما دخلت قواته مدن الجميل ورقدالين والعسة وزلطن وبوكماش.
اتهمت الإدارة الأمريكية أمس الخميس الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وما يزيد على 12 من كبار المسؤولين في فنزويلا بممارسة "إرهاب المخدرات"، في أحدث تصعيد بحملة الضغط التي تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترامب للإطاحة بالزعيم الاشتراكي.
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تفعيل نظام " العمل عن بعد " لجميع الوزارات و الهيئات و المؤسسات الإتحادية والقطاع الخاص
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالا هاتفيًا من دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند
أطلقت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي موقعا إلكترونيا خاصاً لتسجيل كل من ترغمه الظروف على الخروج من
أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي إطلاق موقع إلكتروني خاص لتسجيل كل من ترغمه الظروف على الخروج
أعلنت الصين أنها سوف تمنع دخول الأجانب حاملي تأشيرات الدخول، وتصاريح الإقامة السارية فى محاولة للحد من اعداد حالات
شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قمة قادة مجموعة
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تفعيل نظام " العمل عن بعد " لجميع الوزارات و الهيئات و المؤسسات الإتحادية والقطاع الخاص
أجرت فرنسا الخميس أول عملية اجلاء بالقطار لمصابين بفيروس كورونا المستجد من شرق البلاد التي سجلت أكثر من 1300 وفاة جراء الوباء.
أكدت سلطة المنطقة الحرة في جبل علي "جافزا" أن حركة الواردات والصادرات لاسيما من المواد الغذائية عبر الميناء تسير بشكلها
أعلنت مجموعة الزرعوني دعمها للتجار والمستأجرين المؤهلين لديها في مركزي "ميركاتو" و"تاون سنتر جميرا" التجاريين وذلك
أعلنت القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الداخلية.. عن تنفيذها التمرين المشترك "تعاون الحق 12" بمشاركة كافة الجهات المعنية
نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن العلماء الذين يعملون على دراسة الشيفرة الجينية أكدوا بأن فيروس كورونا ليس سريع
اعتمد مجلس الوزراء إصدار لائحة بمخالفات التدابير والإجراءات والتعليمات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا،
أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 2234 والإصابات إلى 29406.
كشفت صحيفة صينية ملابسات وتفاصيل إصابة أول شخص في مدينة ووهان بعدوى الفيروس التاجي.
تنطلق الآن إحاطة حكومة الإمارات الإعلامية، والتي تم تخصيصها لبرنامج التعقيم الوطني للمرافق العامة والخاصة والشوارع والنقل العام والمترو،
وجه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي كافة البنوك العاملة في الدولة بضرورة تزويد أجهزة الصراف الآلي بأوراق نقدية جديدة من جميع الفئات.
قررت الحكومة الروسية تعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى البلاد اعتبارا من الجمعة 27 مارس، باستثناء الرحلات المخصصة لإجلاء المواطنين الروس إلى أرض الوطن.
أطلقت «اتصالات» مجموعة من المبادرات لقطاعي الأفراد والأعمال، والتي تسهم في تسهيل آلية العمل، والدراسة، والترفيه،
أعلنت حكومة الإمارات أمس، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» بلغ 85 حالة، تضم 7 حالات لمواطنين إماراتيين
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيسة إيكاتيريني ساكيلاروبولو رئيسة الجمهورية اليونانية، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
في إطار التدابير المقترحة لدعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته في ظل انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وضمن الإجراءات الحكومية للوقاية من أي تداعيات سلبية للفيروس على مختلف القطاعات،
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصالات هاتفية مع رؤساء أرمينيا وصربيا ومونتينيغرو «الجبل الأسود» ووزير الخارجية الأمريكي،
كشف الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، عن صد هجوم شنته القوات التركية على القوات المسلحة الليبية في طرابلس، مؤكداً تدمير قوات الجيش مدرعة تركية، حاولت خرق الخطوط الدفاعية للجيش الليبي.
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ليل الأربعاء، إن العالم يواجه في هذا الوقت الحرج جائحة كورونا المستجد، التي تؤثر على الإنسان والأنظمة الصحية والاقتصاد العالمي.
بعد إعلان القصر الملكي في بريطانيا عن إصابة ولي العهد وأمير ويلز، الأمير تشارلز، بفيروس كورونا المستجد، دارت التساؤلات بشأن المتسبب في نقل العدوى للأمير، ولمن نقله، وفيما إذا كانت الملكة إليزابيث قد أصيبت أو قد تصاب بالفيروس أيضا.
قررت " وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية " وبالتنسيق مع كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية إطلاق "برنامج التعقيم الوطني"
بهدف تمكين الجهات الحكومية في إمارة دبي من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والمهام المنوطة بها، أصدر المجلس التنفيذي لإمارة دبي تعميماً
أعلنت وزارتا الموارد البشرية والتوطين والصحة ووقاية المجتمع والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن إعفاء العمالة المنتهية
أكدت الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان"، تعويض التكاليف التي يتحملها مشتركوها أثناء تواجدهم خارج دولة الإمارات، فيما
شارك معالي أحمد علي الصايغ، وزير الدولة والشيربا الإماراتي، اليوم في الاجتماع الافتراضي غير العادي لمجموعة العشرين
أحالت وزارة الداخلية 64 شخصا من المخالطين لأشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.. إلى النيابة العامة للطوارئ والأزمات
دعت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم المواطنين الإماراتيين المتواجدين في الخارج والراغبين بالعودة إلى الإمارات
في إطار التدابير المقترحة لدعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/، وضمن
أعلنت حكومة الإمارات عن تفاصيل وتحديث الحالات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" وأوضحت أنه تم رصد وتسجيل
تفاعل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان مع حملة #شكراً_خط_دفاعنا_الأول التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن
أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن ضمان استمرارية تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة عالية لمجتمع دولة الإمارات، في كافة الظروف، يمثل أولوية لقيادة الإمارات، ومهمة أساسية لكافة الجهات الإتحادية، من خلال تعزيز جاهزية الخدمات الذكية الحكومية لتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم عن بعد،
أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف معبدا هندوسيا وسط العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى مقتل عدد من
أعلنت وسائل إعلام بريطانية عن إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد.
انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة،
تواجه جزيرة «نانتوكيت» التابعة لولاية «ماساتشوستس» الأمريكية أزمة حادة في الوقت الراهن، وهي نقص امكانياتها الطبية في مواجهة الأعداد الغفيرة من أثرياء المدن..
أعلنت ألمانيا عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 31554 حالة فيما تم تسجيل 149 حالة وفاة حسب تقرير
زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، مستشفى في موسكو، يتم فيه علاج المصابين يفيروس كورونا المستجد.
أعلن متحدث باسم الجيش السوداني اليوم الأربعاء إن وزير الدفاع الفريق جمال الدين عمر توفي بذبحة صدرية مفاجئة في جوبا
نقلت صحيفة "غلوبال تايم" الصينية الحكومية، خبر وفاة شخص من إقليم يونان، بفيروس هانتا، أمس الاثنين (23 مارس/آذار 2020) وهو داخل حافلة نقل، خلال طريقه للعمل، ما أدى كذلك إلى إجراء فحوصات لبقية ركاب الحافلة وعددهم 32 شخصا.
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حساباته التواصلية على شبكة الإنترنت حملة #شكراً_خط_دفاعنا_الأول.
تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بنشر وتعزيز قيم العمل التطوعي.
فيما أعلنت الصين أمس، رفع القيود على التنقّل في مقاطعة هوبي التي كانت نقطة انتشار وباء كوفيد-19 العالمي، شدّدت الحكومات حول العالم إجراءات العزل في إطار المساعي للحد من تفشّي الفيروس.
اقتحم العشرات من ميليشيا الحوثي سفينة تقيم فيها بعثة المراقبين التابعين للأمم المتحدة في ميناء الحديدة واحتجزوا جميع المتواجدين فيها.
تجددت الاشتباكات أمس الثلاثاء في محاور القتال بالعاصمة طرابلس، رغم إعلان الطرفين عن وقف إطلاق النار بسبب الأوضاع الإنسانية ومواجهة وباء كورونا.
حدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، موعدا جديداً لهزيمة الفيروس القاتل، مشيرا إلى أن الإدارة ستقدم كامل إمكانياتها لإيصال المساعدات الطبية لجميع الولايات.
قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس الثلاثاء، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في صفوف الجيش
أكد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الذي يعمل في مناطق تحت سيطرة طرفي الصراع في البلاد، رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا في بيان أمس الثلاثاء.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن القيود المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا والتي تسببت في إغلاق مؤسسات تجارية في أماكن كثيرة بالبلاد قد تؤدي نفسها إلى حالات انتحار أو وفيات أخرى.
أوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع و"الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات" أنه سيتم السماح لمنافذ بيع المواد الغذائية "
أوضحت وزارة الداخلية " أن إرتداء الكمامات للأفراد سيكون ضروريا فقط على أصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص الذين يعانون
ألقت شرطة دبي اليوم القبض على شابة أوروبية من أصول عربية بثت مقطع فيديو يظهر عدم اكتراثها بمبادرة #خلك_في_البيت والتعليمات الصحية والأمنية الحالية
سجلت أسواق المال في العالم اليوم تحسناً طفيفاً بفضل أنباء أفضل بشأن الوضع الصحي المرتبط بانتشار وباء كورونا المستجد،
ناشد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أبناءه المواطنين والمقيمين بالبقاء في بيوتهم،
أصدرت اقتصادية دبي قراراً بإغلاق أنشطة تجارية واستثناء مجموعة من الخدمات الأساسية اعتباراً من اليوم الأربعاء وحتى 8 أبريل 2020
أصدرت هيئة الموارد البشرية بإمارة أبوظبي، دليل إجراءات وضوابط "العمل عن بعد" في الجهات الحكومية بإمارة أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم عن رصدها 50 حالة إصابة جديدة كورونا المستجد المعروف باسم "كوفيد-19" تم رصدها من
تتمتع الامارات بأفضل نظام صحي في العالم العربي بحسب تقرير نشره مؤخرا موقع "ستيب فيد".
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابته
توقعت منظمة الصحة العالمية بزيادة عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا حول العالم مع استمرار تسجيل حالات إصابة جديد.
تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بنشر وتعزيز قيم العمل التطوعي.
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المرسوم الأميري رقم /6/ لعام 2020 بشأن تنظيم إجراءات تجاوز الظروف القهرية التي تواجه التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية
أصدرت بلدية دبي دليلاً مؤقتاً لإدارة سلامة الغذاء في إمارة دبي يسري العمل به لمدة 3 أشهر اعتباراً من الشهر الجاري إلى
قالت لجنة الصحة بإقليم هوبي الصيني، إنها سترفع كل القيود المفروضة على السفر من وإلى الإقليم بداية من يوم غد الأربعاء باستثناء مدينة ووهان..
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن عشرات الدول في الشرق الأوسط ومن وسط آسيا تواصلت مع الصندوق، طلبا للدعم
أكدت " الهيئة الاتحادية للهوية و الجنسية " أن الزائرين المتواجدين في الدولة و الذين تعذر عليهم مغادرتها نظرا لإغلاق الكثير من الدول أجواءها و منافذها الحدودية هم محل اهتمام وسيتم تقديم الدعم اللازم لهم بمنحهم شرعية استمرار تواجدهم بالدولة وفقًا للآلية التي سيعلن عنها خلال الأيام القليلة القادمة.
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اتصالاً هاتفياً بمركز الطوارئ الرئيس، التابع لهيئة الصحة في دبي، وذلك في إطار متابعة سموه اليومية للتدابير الاحترازية التي تتخذها الهيئة للتصدي لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد – 19)،
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، دائرة القضاء في
أعلنت حكومة الإمارات، أمس، عن شفاء 3 حالات جديدة مصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد ـ 19»، تعود لأشخاص من النيبال
كشفت جولة ميدانية لـ«البيان» في الأسواق عن توافر كبير للمعروض من الخضراوات والفواكه واللحوم، واستقرار أسعارها بشكل كبير
تسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد19» في جعل العالم في حالة ترقب أمام المسار الذي يتطور من خلاله الفيروس،
ليس أجمل من الشعر وأبلغ من رسائله بينما تعانق معانيه نداء الوطن وتعزز مبادرات صون منعته وصون أمنه وحفظ سلامته، وهو
أكدت " الهيئة الاتحادية للهوية و الجنسية " أن الزائرين المتواجدين في الدولة و الذين تعذر عليهم مغادرتها نظرا لإغلاق الكثير من الدول أجواءها و منافذها الحدودية هم محل اهتمام وسيتم تقديم الدعم اللازم لهم بمنحهم شرعية استمرار تواجدهم بالدولة وفقًا للآلية التي سيعلن عنها خلال الأيام القليلة القادمة.
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الإثنين تسجيل 39حالة إصابة أخرى وخمس حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
عطفاً على القرار المتعلق بإغلاق "مراكز التسوق لمدة أسبوعين وملحقاته".. أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات أن القرار يستثني من التطبيق كلا من "البقالات والسوبر ماركت والجمعيات التعاونية والصيدليات كافة" والتي تعمل داخل مراكز التسوق وخارجها.
أعلنت رئيسة وزراء أيسلندا كاترين جاكوبسدوتير، الإثنين، أنها أخضعت نفسها للعزل المنزلي بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا
في تعبير جديد عن المسؤولية الوطنية والمجتمعية التي يتحلى بها مجتمع الأعمال في دبي، وتقدُم رجال الأعمال الصفوف الأولى
قررت دولة الإمارات العربية المتحدة عودة جميع الطلبة الدارسين خارج الدولة سواء المبتعثين من أي جهة ابتعاث
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الإمارات استطاعت تأمين الحماية المطلوبة بفضل الله وبفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء فرق استجابة الطوارئ.
حثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم الاثنين المواطنين الموجودين خارج الدولة إلى سرعة العودة إلى الإمارات.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم في إحاطتها الإعلامية حول مستجدات الإجراءات المتخذة في دولة الإمارات
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اتصالاً هاتفياً
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 33089، فيما بلغ عدد الوفيات 2182.
في إطار حرص القيادة الحكيمة على تقديم أشكال الدعم كافة لأفراد المجتمع وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم خلال الأوضاع
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، " رعاه الله" اتصالاً هاتفياً مع مركز الطوارئ الطبي في دبي،
أعلنت وزارة الصحة في البحرين اليوم الاثنين تعافي 11 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19).
أكد متحدث باسم طيران الإمارات أنه التزاماً بتوجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، سوف تعلق طيران الإمارات مؤقتاً جميع رحلات الركاب لمدة أسبوعين اعتباراً من 25 مارس الجاري.
تبرعت عائلة إماراتية بمبلغ 5 ملايين درهم لوزارة الصحة ووقاية المجتمع لدعم الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مقدمة بذلك صورة مشرفة من التكاتف والتعاضد الوطني.
بدأت حكومة أبوظبي رسميا تطبيق قرارات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات ووزارة الصحة المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا
بدأت وزارة التربية والتعليم، أمس، تطبيق منظومة التعلم عن بعد، مستهدفة جميع طلبة مدارس الدولة ومؤسسات التعليم العالي
أكد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، أن الجيش تصدى لهجوم شنته القوات التركية. وقال الناطق باسم الجيش
أعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن خالص تقديرها وامتنانها لمجموعة قرقاش على مبادرتها الوطنية لدعم الجهود الوطنية، في
أعلن المواطن طارق بن يهمور الحبسي من إمارة رأس الخيمة، عن وضع مسكنه بالإضافة لمجموعة من المساكن مكونة من 5 منازل تحت
في الوقت الذي تعمل فيه دول العالم على تشديد إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد19)، كثفت الصين إجراءاتها المتعلقة
اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين قرارات مهمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد_19).
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن حكومة الإمارات مستعدة وجاهزة للتعامل مع جميع الظروف المستقبلية،
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واجب العزاء هاتفياً إلى أبناء وأسرة الفقيد أحمد علي بن شميل الكعبي، رحمه الله.
في خطوة إنسانية جديدة تؤكد عمق العلاقات الخليجية العربية، استقبلت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم طائرتين قادمتين من المملكة المتحدة
رغم السلبيات الكثيرة التي تركها فيروس «كورونا» عبر العالم، إلا أنه أيقظ ضمير الإنسانية، ليتسارع الجميع إلى مد يد الخير
تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة من هذه الساعة قابلة للمراجعة والتقييم وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19 ".
في الوقت الذي تعمل فيه دول العالم على تشديد إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد19)، كثفت الصين إجراءاتها المتعلقة
أهابت وزارة الداخلية و الهيئة الوطنية لادارة الطوارئ و الازمات بالمواطنين و المقيمين و الزائرين الموجودين على أراضي الدولة الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة أو لدواعي العمل أوالتجول بالسيارات الشخصية مع الالتزام بكمامة الوجه والارشادات الصحية.
قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق
أعلن مدير الرعاية الصحية في تونس أمس الأحد المرور إلى المرحلة الثالثة من وباء فيروس كورونا المستجد مع تصاعد عدد الاصابات.
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الأحد عن تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة.
قالت سوريا أمس الأحد إنها سجلت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وهي لشخص قادم من خارج البلاد.
حصدت "ألِف للتعليم"، من خلال منصة ألف مشاركة واستخدام 37,925 طالب وطالبة من طلبة الصفوف الخامس حتى التاسع الابتدائي، في 151 مدرسة
أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عن تعليق حضور المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، ابتداءً من فجر يوم غد الاثنين، لفترة مؤقتة استجابة لتوصيات المرجعيات الدينية والطبية، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
اعتمدت وزارة التربية والتعليم الجدول الزمني المخصص للحصص الدراسية، ضمن منظومة التعلم عن بعد من الصف 1- 12 على مستوى الدولة.
قال أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، إن "مثل دول العالم فرض حدث فيروس كورونا أولويته على كل اهتمامات الدولة
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، المصريين لمزيد من المسؤولية والانضباط لمدة أسبوعين
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن حكومة الإمارات مستعدة وجاهزة للتعامل مع جميع الظروف المستقبلية،
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن سلاح الجو الروسي قام بتجهيز 9 طائرات محملة بالمساعدات و100 أخصائي في علم الأوبئة لمكافحة فيروس "كورونا" في إيطاليا.
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء
قررت اللجنة العليا العمانية للتعامل مع فيروس كورونا " كوفيد19 " تقليص عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل في الجهات
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قصة المريض رقم واحد والذي تسبب بشرارة اندلاع المرض في إيطاليا، محذرة الحكومات الأخرى من مصير إيطاليا
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، أن التعليم كالصحة
بعد 58 يوما من الحجر الصحي وإغلاق محطات القطارات وتوقيف جميع المواصلات العامة، استعدت مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا لاستقبال جمهورها مرة أخرى.
ضرب زلزال بقوة 5,3 درجات العاصمة الكرواتية زغرب صباح الأحد متسبباً بأضرار مادية كبيرة وحالات هلع.
أعلن الدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة ، تفعيل نظام العمل عن بعد لكافة الموظفين ، يعلن
قالت كوبا إنها أرسلت فريقا من الأطباء والممرضات إلى إيطاليا لأول مرة في مطلع الأسبوع للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا بناء على طلب منطقة لومباردي أكثر المناطق تضررا من الفيروس.
بقي مئات الملايين من الهنود في منازلهم اليوم الأحد استجابة لمناشدة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي للمواطنين لعزل أنفسهم
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأمهات بيوم الأم،
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إطار حرص
أعلنت حكومة الإمارات رصد وتسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط
أظهرت إحصاءات رسمية أن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة عشرة آلاف شخص على مستوى العالم حتى الآن.
مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والتي تجاوزت 300 ألف شخص، اقتنع العالم بأنه لا سبيل آخر لمواجهة هذا الوباء سوى
كشف التقرير السنوي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية 2019، أن أعضاء المدينة من المنظمات الإنسانية والإغاثية، قدموا مساعدات ومواد إغاثية العام الماضي بنحو 67 مليون دولار،
أصدرت هيئة أبوظبي للزارعة والسلامة الغذائية تعميما لكافة المنشآت الغذائية في الإمارة بمنع تجمع المتسوقين أثناء عملية الشراء والاحتفاظ بمسافة آمنة لا تقل عن 1.5 متر بين كل متسوق وآخر من خلال وضع لوحات إرشادية أو الاستعانة بموظفي المنشأة.
أعلنت سفارة الإمارات في في واشنطن دي سي عن تطبيق نظام العمل عن بعد ابتداء من غدا الاثنين و حتى إشعار آخر، وذلك لضمان سلامة المراجعين.
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم السبت، أن عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا في البلاد ازدادت بمقدار 112 حالة خلال
أعلنت " وزارة الصحة و وقاية المجتمع " و " الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث " إغلاقا مؤقتا للشواطئ العامة و الخاصة و الحدائق و المسابح الخاصة و العامة و دور السينما والصالات الرياضية المخصصة للتدريب مؤقتاً
استحدثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي خدمة جديدة على موقع الوزارة بعنوان "تواجدي للمقيمين" وهي خدمة مخصصة للمقيمين
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إطار حرص سموه على إيجاد مختلف أوجه الدعم الممكنة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا
في إطار تعزيز الجهود الوقائية الرامية لتأمين صحة وسلامة المجتمع، وضمان أعلى مستويات الحماية لجميع أفراده، بدأت بلدية
قررت وزارة الأوقاف المصرية إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاته
تسجل إيطاليا، أكبر بؤرة لوباء كوفيد-19 في أوروبا، أعلى حصيلة في العالم للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وهو ما يفسره العلماء بعدة عوامل، منها متوسط الأعمار المرتفع في هذا البلد والنظام الصحي فيه وطريقة تعداد المصابين والوفيات.
أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم السبت تسجیل 17 حالة مؤكدة إصابتھا بفیروس كوروناالمستجد (كوفید 19) خلال الـ 24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك عدد الاصابات في البلاد إلى 176 حالة.
وجهت اقتصادية دبي كافة منافذ البيع والخدمة بإمارة دبي بتطبيق شروط المسافة الآمنة بين الزبائن
يخضع مئات الملايين من الأشخاص في العالم لعزلة في بيوتهم في عطلة نهاية الأسبوع على أمل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أسفر عن وفاة أكثر من أحد عشر الف شخص وهز الاقتصاد العالمي.
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحية إجلال ووفاء إلى الأم الإماراتية وأمهات الشهداء وكل أمهات العالم بمناسبة "يوم الأم".
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم السبت تسجيل 4 حالات إصابة بمرض فيروس كورونا كوفيد 19 لمواطنين، حالتان مرتبطتان بالمخالطة لحالات سابقة، وحالتان مرتبطتان بالسفر لكل من بريطانيا و إسبانيا.
أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي تمديد مهلة خصم قيمة المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة أبوظبي قبل تاريخ 22 ديسمبر 2019 م بنسبة 50% لمدة ثلاثة شهور
أطلق الأردن صافرات الإنذار لبدء حظر تجول على مستوى البلاد في إطار مساعي احتواء كورونا.
لم يسجل بر الصين الرئيسي لليوم الثالث على التوالي إصابات جديدة بفيروس كورونا على المستوى المحلي، بينما ازداد عدد الإصابات المُكتشفة لدى وافدين قادمين من الخارج.
حافظت الإمارات على مركزها بالمرتبة الأولى عربياً للعام السادس على التوالي، في تقرير السعادة العالمي لعام 2020، الذي أطلق أمس، بالتزامن مع اليوم الدولي للسعادة،
أكدت وزارة الاقتصاد وجود فائض كبير من الخضراوات والفواكه والسلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، إضافة
أدانت الإمارات بشدة مقتل موظفين من فريق الهلال الأحمر الإماراتي، العاملين في المجال الإنساني في عدن. وأكدت وزارة
واصل مجتمع رجال الأعمال في دبي تقديم النموذج والقدوة في مدى إدراك المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الاستثنائية التي
أعلنت روسيا، أمس، عن اختبارها 6 لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19». وقال رئيس الوزراء الروسي، في كلمة
ارتفعت حصيلة وفيات وباء كورونا (كوفيد-19) في الجزائر إلى 12، بعدما تم الإعلان عن حالة وفاة جديدة مساء أمس الجمعة بولاية خنشلة شرقي الجزائر.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن وفاة حالتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أحدهما من الجنسية العربية قادما من
دعا معالي عبدالله البسطي ،الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي إلى البقاء في البيوت وتقليل الخروج منها للحفاظ على
أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بيانا ملحقا بالبيان السابق حول تحديث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي
أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم "الجمعة" أنه لا يعتزم فرض حجر صحي في مختلف انحاء الولايات المتحدة لمواجهة وباء كورونا المستجد.
أكدت وزارة الاقتصاد وجود فائض كاف بشكل كبير من الخضروات والفواكه والسلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في
يواصل مجتمع رجال الأعمال في دبي تقديم النموذج والقدوة في مدى إدراك المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الجميع في هذه
تواصلت إسهامات ومبادرات رجال الأعمال في دولة الإمارات لدعم الجهود الكبيرة التي تقوم بها مختلف الأجهزة المعنية في الدولة
وجه سفير الإمارات في روما عمر عبيد الشامسي رسالة للمواطنين الإماراتيين والمقيمين في الدولة، يحثهم فيها على اتباع الإرشادات التي تصدر من الجهات المختصة بشأن فيروس كورونا.
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة حجرا صحيا عاما وطلب من أغلب المواطنين البقاء في بيوتهم الا للضرورة القصوى وعلق التنقل بين المدن في تشديد للإجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا.
أعلنت السلطات الصحية في هولندا وفاة 30 شخصا بفيروس كورونا ورصد 534 إصابة جديدة اليوم الجمعة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 106 والإصابات إلى 2994.
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة، أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 274، مضيفاً أن غالبية الإصابات جاءت من خارج المملكة.
أكدت " هيئة الهلال الأحمر الإماراتي " أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يمثل تحديا للمعاهدات و المواثيق الدولية.
تؤكد 5 حقائق وأرقام أن المرأة الإماراتية تعيش عصرها الذهبي، حيث ضمنت نصف مقاعد البرلمان، وشغلت 9 حقائب وزارية في الحكومة الإماراتية، واستحوذت على 66 بالمائة من سوق العمل الحكومي، فيما تحمل 19153 موظفة
أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، تأجيل أقساط المستفيدين من صندوق
أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم إعفاء الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020م من المقابل المالي وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
قامت «الاتحاد للطيران» بتطبيق تغييرات مجتمعة على شبكة وجهاتها حرصًا منها على سلامة وراحة عملائها وموظفيها، وللحد من
أعلن مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية وفاة 1433 شخصاً بكورونا وإصابة 19644 حتى الآن.
أعلن مسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية اليوم الجمعة 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 وفاة ليصل إجمالى عدد الحالات إلى 369.
حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على مركزها بالمرتبة الأولى عربياً للعام السادس على التوالي، في تقرير السعادة
أعلنت دائرة البلديات والنقل بأبوظبي عن إعادة افتتاح الحدائق العامة خلال أيام الأسبوع، حتى العاشرة مساءً
أفاد مسؤولان أن عشرين عنصر أمن أفغاني قتلوا الجمعة في هجوم نفّذه مسلحون تسللوا إلى صفوفهم واستهدفوا قاعدتهم في جنوب
أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، اليوم الجمعة، بدء اختبار لقاح
قررت دولة الامارات تحديث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدولة والتي ستكون سارية المفعول إعتباراً من
سجلت مدينة ووهان الصينية لليوم الثاني على التوالي زيادة صفرية للإصابات بكورونا "كوفيد-19" ولم يتم الإبلاغ عن حالات
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه استكمالًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية
بدأت الشركات الوطنية في الإمارات تدشين مبادرات مجتمعية نوعية تدعم المجهود الوطني في محاربة فيروس «كورونا» والتغلب على التداعيات التي خلفها، لتؤكد بذلك دورها التضامني لتجاوز التحديات بتغليب المفاهيم الوطنية والتكافل والمساهمة الإيجابية
تواصل الإمارات جهودها الإنسانية المستمرة في الحد من آثار فيروس «كورونا» عالمياً، إذ أسهمت، أمس، في إجلاء 80 مواطناً من رعايا كوريا الجنوبية من إيران، بمن فيهم 6 أفراد من عائلاتهم الذين يحملون الجنسية الإيرانية.
استعرضت الدكتورة فريدة الحوسني، مديرة إدارة الأمراض السارية في دائرة الصحة، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة،
ارتفعت الآمال في حدوث اختراق طبي كبير ضد وباء كورونا مع ظهور أفضلية لعقار قديم ضد الملاريا لعلاج الإصابات بكورونا، فيما
تقدم العالم خطوة جديدة إلى الأمام في المعركة ضد فيروس كورونا بتسريع وتيرة اعتماد لقاح مضاد للوباء، حيث أعلن الرئيس
أصبحت إيطاليا أمس الخميس الدولة الأكثر تأثّراً في العالم جرّاء فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19)، إذ تخطى عدد الوفيّات على أراضيها الاعداد المسجّلة في الصين.
قلب انتشار فيروس «كورونا»، الكثير من موازين الحياة، بعد أن أدخل ملايين البشر «حجراً صحياً» لا يعرف أحد طول مدته، الأمر
أودى وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) في فرنسا بحياة 108 مصابين خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 372 وفاة، وفق المدير العام للصحة.
تجاوز عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في أوروبا حاجز المئة ألف، بينها 41 ألف اصابة في إيطاليا،
تأكيداً على تكاتف كافة الجهود في دولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومع مبادرة كبار رموز القطاع الخاص والشخصيات الاقتصادية المؤثرة
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدة وحالة وفاة جديدة.
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كلمة لإخوانه وأخواته، وأبنائه وبناته، المواطنين والمقيمين
في خطوة تعكس مدى الحس الوطني الرفيع الذي يتمتع به القطاع الخاص في إمارة دبي، والدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات
أعلنت وزارة الصحة السعودية عن رصد وتسجيل (36) حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19).
أعلن القصر في موناكو أن الأمير البير الثاني مصاب بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن بمقدوره مواصلة العمل من مقرّه الخاص وأنّ "حوضعه الصحي لا يثير اي قلق".
تعزيزاً للتدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على السلامة والصحة وللحد من انتشار فيروس كورونا ، أتاحت وزارة الداخلية
أعلنت إدارة الأوقاف السنية في البحرين عن إيقاف خطبة وصلاة الجمعة بكافة جوامع مملكة البحرين ابتداء من يوم غد الجمعة وحتى إشعار آخر.
فيما يخزن المستهلكون عبر العالم أوراق المرحاض والمعكرونة، يتهافت الفرنسيون على المخابز لشراء الباغيت الخبز التقليدي خشية من حصول نقص وهم يستعدون لمرحلة الحجر المنزلي لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التربية والتعليم إحاطة إعلامية حول مستجدات الإجراءات المتخذة في دولة الإمارات للتعامـل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وبهدف تعزيز قنوات التواصل مع وسائل الإعلام والإجابة على تساؤلاتهم.
أعلنت إيران الخميس عن 149 وفاة إضافية بسبب كوفيد-19 في بلد يعد بين الدول الأكثر تأثرا بالوباء مع حصيلة إجمالية بلغت 1284 وفاة، بحسب وزارة الصحة.
أكدت الدكتورة فريدة الحوسني مديرة إدارة الأمراض السارية في دائرة الصحة خلال احاطة اعلامية حول فيروس كورونا ارتفاع حالات
مشهد جنائزي وأجواء حزن تخيّم على مقاطعة بيرغامو الإيطالية حيث تصطف توابيت الموتى بانتظار الدفن وقد انتظرت أياماً جراء زحمة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا القاتل.
قال محمد علي البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، أن الطلب على وجهات شركات الطيران في المنطقة انخفض بنسبة 60% على المسارات الرئيسية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» حول العالم
تماثلت ثلاث حالات أصيبت بفيروس كورونا المستجد في الكويت للشفاء، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شُفيت إلى 18 حالة.
كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية عن ان 50 شخصا في إيران يصابون بـ"كورونا" كل ساعة ويتوفى شخص واحد كل 10 دقائق.
وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الأربعاء على مشروع القانون الخاص بمكافحة فيروس "كورونا"، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
كشفت أستراليا الخميس عن منع غير مسبوق للأشخاص غير المقيمين من دخول البلاد في إطار تعزيز اجراءات الإغلاق الهادفة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.
في ضوء التعبئة العامّة المعلنة في لبنان، منذ يوم الاثنين الفائت، تصاعدت وتيرة الإجراءات المتخذة لمكافحة وباء «كورونا»،
شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ثقته في قدرة الإمارات على تجاوز الأزمة العالمية.
وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رسالة إلى موظفي حكومة دبي، أشار فيها إلى صعوبة التجربة التي يمرّ بها العالم هذه الأيام بسبب فيروس «كورونا»،
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، منع سفر المواطنين إلى الخارج مؤقتاً، ابتداءً من أمس، وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل
بلغ إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها في دبي منذ بداية مارس الجاري 2523 رخصة ساهمت في إضافة 6713 وظيفة إلى سوق العمل،
أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، عن إطلاق دراسة شاملة تحت عنوان «تجربة التضامن» لتنظيم عملية البحث عن لقاح ضد فيروس كورونا.
قررت دولة الامارات "تعليق" دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة ابتداء من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2020م في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى أسبوعين قابلين للتجديد.
قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين تعليق اصدار جميع انواع تصاريح العمل بما فيها فئة العمالة المساعدة ابتداء من اليوم
وجهت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تحذيرا شديد اللهجة لأفريقيا، ودعاها إلى "الاستفاقة" لمواجهة الخطر المتمثل
دائماً ما يتجاوز الرحّالة الزمن، ويخاطبون مَن يأتي بعدهم، وينقلون إلى أخلافهم مشاعرهم التي عايشوها في أسفارهم، وهذه
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء عن رصد وتسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19).
دعت وزارة السياحة في سلطنة عمان اليوم الأربعاء الأفواج السياحية القادمة عبر شركات السفر والسياح
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، إنه سيفعل قانون الدفاع الوطني لمواجهة تداعيات انتشار
نفى وزير الدولة المصري للإعلام أسامة هيكل صحة الأنباء التي ترددت حول عزل محافظات داخل مصر حتى الآن
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي منع سفر المواطنين إلى الخارج مؤقتا ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي في المؤتمر الصحفي اليومي حول فيروس كورونا: إن عدد
أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية التعميم المالي رقم /3/ لسنة 2020م بشأن إعداد مشروع
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس #كورونا في #إسبانيا إلى 13716
وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي رسالة هامة لموظفي حكومة دبي أكد فيها
خلص باحثون في الصين إلى أن فصائل الدم يمكن أن تلعب دورا في إمكانية تعرض صاحبها لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من عدمها.
حددت بلدية دبي 5 إجراءات احترازية جديدة يتوجب على جميع مقدمي خدمات توصــيل الطعام ونقل الأغذية في إمارة دبي الإلتزام بها في دبي ، وذلك في إطار التصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وشددت على أنه يجب استخدام القفازات ذات الاستخدام الواحد في عملية الدفع سواء كان ذلك نقداً أو باستخدام أجهزة الدفع الآلية.
أعلن مصرف الإمارات المركزى اليوم عن إصدار "نظـام الحسابات الخامــدة" المقرر تطبيقه على كافة البنوك العاملة في الدولة.
أعلن المستشار العلمي للحكومة البريطانية، باتريك فالانس، أن المملكة المتحدة حققت تقدما كبيرا في تركيب لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، معتبرا أنه قد يكون جاهزا في ربيع 2021.
أعلنت شركة يابانية ومقرها أوساكا، أنها ستطرح في الأسواق الأسبوع المقبل أطقم فحص لفيروس «كوفيد-19»، التي قامت بتطويرها شركة صينية،
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بترقية معالي عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي إلى رتبة فريق تقديراً لجهوده وإسهاماته في مجال العمل الأمني،
نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر حسابه الرسمي في «تويتر» مقطع فيديو لكلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
تصدرت الإمارات عالمياً في إجراء الفحوص المختبرية للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد. وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه
أعلن متحدث باسم إكسبو 2020 دبي أن الإعداد للحدث الدولي يمضي قدماً صوب انطلاقه في أكتوبر، لكن سيجري بعض التعديلات على
تكافح أوروبا فيروس كورونا بكافة الوسائل، مستعينة بالجيش في بعض الحالات، كما في فرنسا، لفرض الحجر المنزلي على السكان الذين عليهم التأقلم مع البقاء في المنزل لفترات قد تمتد إلى شهور.
ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى مئة بحسب إحصائية أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات رسمية.
أغلقت أسعار النفط الخام دون 30 دولاراً للبرميل أمس الثلاثاء في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والطلب على النفط بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) .
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد" كوفيد-19 " تم رصدها من خلال
قرر مصرف الإمارات المركزي اليوم الإشراف على إدارة عمليات "مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة" بموجب الصلاحيات
أصدرت اللجنة العليا لبحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) عددا من القرارات تطبق من
ذكرت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم "الثلاثاء" أن عدد حالات الوفاة جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد زاد 345 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بنسبة 16 %، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2503 حالات.
قالت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الثلاثاء إن العاهل الأردني الملك عبد الله أقر قانونا يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لفرض حالة الطوارئ لمساعدتها في مكافحة انتشار فيروس كورونا
أصدرت سفارة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن بياناً موجهاً إلى المواطنين المقيمين هناك قالت فيه
أصدرت مجموعة ماجد الفطيم بياناً قالت فيه "ابتداءً من 18 مارس، ستبدأ كافة مراكز التسوق الخاصة بنا في المنطقة
قررات المملكة العربية السعودية ، اليوم إيقاف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد لجميع الفروض ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قرارا بترقية معالي
قال متحدث باسم إكسبو 2020 دبي: "يراقب إكسبو 2020 دبي التطورات الجارية عن كثب، ويتخذ حزمة من الاحتياطات المعقولة للحد من خطورة الإصابة بالفيروس
أكد ابراهيم فرج المنصوري مدير ادارة التأهب والاستجابة الطبية بدائرة الصحة أبوظبي وقائد فريق الاستجابة الطبية بالمدينة الإنسانية، ان نتائج الفحص الرابع والأخير لضيوف المدينة رعايا الدول الشقيقة والصديقة اللذين تم اجلائهم من مدينة وهان الصينية إلى أبوظبي والبالغ عددهم 215 شخص، كلها سلبية، ما يعني عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
قامت أخصائيتان في علم الأحياء الدقيقة بجامعة جونز هوبكنز، إحداهما عربية، بتطوير اختبار لفحص فيروسات التاجية مما قد يسمح قريبًا للنظام الصحي باختبار ما يصل إلى 1000 شخص يوميًا.
أعلنت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح الصينية اليوم الثلاثاء أن أكثر من 90% من المؤسسات الصناعية الرئيسية على مستوى المقاطعات في الصين قد استأنفت العمل والإنتاج بفضل التدابير المتخذة.
قال متحدث باسم القضاء في إيران اليوم الثلاثاء إنه تم الإفراج مؤقتا عن نحو 85 ألف سجين بينهم سجناء سياسيون وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.
الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد أبعد أنظار الكثيرين عن مناطق الصراع الساخنة حول العالم، مع تركيز بؤرة الاهتمام في
ذكرت دراسة نشرت في مجلة "لانسيت"، أن متوسط فترة تخلص الجسم من فيروس كورونا الجديد يبلغ 20 يوما، لكنها يمكن أن تمتد إلى 37 يوما.
أعلن مسؤولون أمريكيون في القطاع الصحي الاثنين بدء أول تجربة بشرية للقاح محتمل لفيروس كورونا في مدينة سياتل، ما يحيي الامال بمكافحة هذا الوباء العالمي.
اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الجهود الوطنية التي تقوم بها مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» واحتواء تداعياته.
برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبمشاركة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي،
أعلن معالي مبارك المنصوري، محافظ المصرف المركزي، أن المصرف لن يتردد في توسيع نطاق المحفزات الرامية إلى دعم اقتصاد
أرسلت دولة الإمارات أمس طائرتي مساعدات تحملان إمدادات طبية ومعدات إغاثة إلى إيران لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد
تتضافر الجهود الدولية للحد من تفشي وباء «كورونا»، وتزداد المنافسة بين مخابر علم الفيروسات وصناعة الأدوية، في مختلف العواصم عبر العالم،
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن مرحلة تطوير اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بدأت، واصفا النتائج بالواعدة.
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية إن الوزارة طبقت الإجراءات الصحية على حوالى 300 أسرة فى محافظة الدقهلية وفى القرية التي ظهرت فيها أول حالة وفاة لسيدة مصرية وتجهيز حجر لهم، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.
توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين - خلال تصريحات له من مقر إقامته في البيت الأبيض - احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"بحلول يوليو أو أغسطس المقبلين.
في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتعليق عدد من الرحلات الجوية مع بعض الدول، تدعو وزارة الخارجية والتعاون الدولي المواطنين المسافرين خارج الدولة بضرورة العودة إلى أرض الوطن نظرا لصعوبة السفر وفي إطار حرص دولة الإمارات الدائم على صحة وسلامة المواطنين.
أفادت وكالة أنباء بلومبرغ اليوم الاثنين ببدء أول تجربة على البشر للوصول إلى لقاح محتمل لعلاج فيروس كورونا المستجد (
اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على الجهود الوطنية التي تقوم بها مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" واحتواء تداعياته.
قررت " الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث " والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وبالتنسيق مع الجهات الدينية والصحية الاتحادية والمحلية تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة ومرافقها في جميع أنحاء الدولة
نصحت سفارة الامارات في باريس مواطني الإمارات المتواجدين في الجمهورية الفرنسية بالمغادرة إلى دولة الإمارات .
برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبمشاركة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم
حذر الدكتور حمد بن سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خطورة الشائعات وتداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلاً إنه "يجب علينا في هذا الظرف الطارئ المساهمة البناءة في توعية المجتمع بمخاطر نشر الشائعات الكاذبة أو أخذ بيانات خاطئة من غير المختصين
سيناقش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع المسؤولين بعد ظهر اليوم تعزيز تدابير صارمة لمجابهة فيروس كورونا تمكّنه من اتخاذ قرار بشأن حماية المسنين وحظر التجمعات الجماهيرية وعزل العوائل.
أعلن مدير عام شؤون الصحة الفرنسي جيروم سالومون الاثنين أن الوضع في البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد "مقلق جدا" و"يتدهور بسرعة كبيرة" معبرا عن قلقه من احتمال "استنفاد" قدرات المستشفيات على استقبال مرضى.
قالت وزارة الصحة البحرينية على تويتر إن المملكة أعلنت اليوم الاثنين تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا وهي الأولى بسبب فيروس كوفيد-19 في دول الخليج العربية.
أعلن سوق دبي المالي عن إغلاق قاعة التداول ومكاتب خدمة العملاء مؤقتاً ابتداءاً من اليوم الإثنين ولحين إشعار آخر، وذلك في إطار حرصه على الصحة العامة لكافة المتعاملين والموظفين، ومواكبةً للإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة في الإمارات.
بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أًطلق المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي، حزمة من المبادرات الجديدة
أكدت وزارة الاقتصاد أن الأسواق في دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بحالة جيدة من حيث توافر السلع وتنوعها بمختلف أصنافها، وفي مقدمتها السلع الأساسية والغذائية والطبية.
استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع أعضاء المجلس التنفيذي في أبوظبي الأوضاع الاقتصادية في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية.
سجلت إيطاليا 368 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد وذلك في أكبر زيادة يومية وسط مخاوف بشأن قدرة نظامها الصحي المجهد على مواجهة الزيادة المستمرة في أعداد المصابين.
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دبي، مساء أمس.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن تأمين سلامة المواطنين والمقيمين والزوار في إمارة دبي أولوية تحظى بكل الدعم والاهتمام من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات تدعم الشعب الإيراني لتخطي محنته
أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (المصرف المركزي) الأحد مجموعة تدابير جذرية طارئة لتعزيز الثقة والحفاظ على القطاع
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وتعافيها التام من أعراض
بحث اجتماع للإدارة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية تطبيق تخفيض أقصى حد مسموح به لانخفاض السهم في الجلسة الواحدة البالغ
أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة (16) يومًا عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني.
أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، إغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنع دخول غير العمانيين إلى السلطنة من
أعلنت وزارة الصحة السعودية عن رصد وتسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19).
أعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 26 بعد خروج 5 حالات جديدة من مستشفى العزل.
كشف الدكتور فيصل مصلح الأحبابي، رئيس قسم برامج الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة المسؤول الطبي في مدينة الإمارات الإنسانية
أفادت فوزية غريب، الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم في تصريح لـ «البيان»، بأنه سيتم تطبيق مبادرة التعلم عن بعد لطلبة الحلقة الأولى بواقع 3 ساعات يومياً مساء
أكد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد أن الاتحاد سيطلب تأجيل بطولة أوروبا 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا على أمل إكمال موسم دوري الدرجة الأولى.
أعلنت " وزارة الصحة و وقاية المجتمع " شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى
أعلنت " وزارة الصحة و وقاية المجتمع " اليوم رصد 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19 " تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة
أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالا هاتفيا مع معالي محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن تأمين سلامة المواطنين والمقيمين والزوار
أكدت مطارات دبي أن لا صحة للشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي حول تعليق جميع الرحلات من وإلى الإمارات
نفت طيران الإمارات ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من أنها ستوقف جميع رحلاتها اعتباراً من 17 مارس.
أعلنت بلدية دبي عن إغلاق الحدائق والوجهات الترفيهية التابعة لها بشكل مؤقت اعتباراً من اليوم الأحد 15 مارس وحتى إشعار آخر.
في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة في إمارة دبي، أعلنت القرية العالمية اختتام موسمها الرابع والعشرين،
وجهت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي جميع دور السينما وحدائق الملاهي وصالات الألعاب الترفيهية والإلكترونية وصالات كمال الأجسام وأندية اللياقة البدنية ومعسكرات
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتعافيها التام بعد تلقيها
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الأحد أن كل شخص يصل إلى أستراليا سيتعين عليه أن يخضع للعزل الذاتي لمدة 14 يومًا..
أكد نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو مجددا اهتمامه البالغ بالمجتمع وخدمة الناس حيث قرر اللاعب الأسطورة تحويل سلسلة الفنادق التي يمتلكها في البرتغال إلى مستشفيات..
ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث أن الفحوص أثبتت إصابة بيغونا جوميز؛ زوجة سانتشيث بفيروس كورونا.
تواصل الإمارات تحركها السريع في مواجهة تداعيات فيروس كورونا لضمان سلامة المجتمع والاقتصاد، باتخاذ المزيد من الإجراءات العاجلة أحدثها تطعيم الاقتصاد بـ100 مليار درهم فوراً،
عززت دولة الإمارات إجراءاتها الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية ضد فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، لمنع الفيروس
نجحت دولة الإمارات في إدارة وتوجيه دفة اقتصادها وسط مختلف التحديات العالمية، التي من بينها التقلبات الحادة في أسعار
في الوقت الذي بدأت فيه الصين تتعافى من تداعيات كورونا (كوفيد - 19)، سارعت دول أخرى إلى إغلاق الحدود، وتقييد السفر في
لم تتوقف تأثيرات حرب الأسعار النفطية الدائرة حالياً بين المملكة العربية السعودية وروسيا على انخفاض أسعار النفطية
أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس السبت، عن تعافي ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، وهي لمواطن سعودي.
أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع تشخيص حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" وهي حالة لأحد العاملين من الجنسية الهندية وقد تم رصد الحالة بعد رجوعه من إجازته السنوية من خارج دولة الامارات العربية المتحدة .
أحصت فرنسا حتى الآن 4499 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بما في ذلك 838 إصابة جديدة. كما توفي 91 مصابا، بزيادة 12 وفاة عن الجمعة، وتسجيل 300 حالة خطيرة توجد في العناية المركزة.
أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وبالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل دليلاً إرشادياً للجهات الاتحادية حول نظام العمل عن بعد
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي تعميمين منفصلين الأول لأصحاب صالات ألعاب التسلية والترفيه والألعاب الالكترونية والثاني لصالات عروض الأفلام "السينما" وذلك لوقف أنشطتها بشكل مؤقت تماشيا مع التدابير والإجراءات الوقائية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه خضع لفحص فيروس كورونا المستجد، وأنه بانتظار ظهور نتائج الفحص.
أطلق مصرف الإمارات المركزي اليوم خطة دعم اقتصادي شاملة بتكلفة 100 مليار درهم موجّهة للعملاء الأفراد والشركات المتأثرين بوباء كورونا كوفيد19- بشكل فوري.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19" وتعافيها التام بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق اعتبارا من 17 مارس 2020م وحتى إشعار آخر وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية
قررت دولة الإمارات العربية المتحدة "وقفا مؤقتا" لاصدار كافة التأشيرات ابتداء من 17 مارس الجاري باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية .
أطلقت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة ومؤسسة الأعمال الخيرية السويسرية صندوقًا للتضامن والاستجابة لوباء كوفيد 19 .
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 97 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.
أطلقت طائرة ركاب روسية من طراز "SSJ 100" قادمة من بودابست إلى موسكو، ظهر اليوم السبت، إشارة استغاثة وهي لا تزال في
يبدأ غدا 25 ألف شخص من الكوادر التدريسية والإدارية في تلقي التدريب التخصصي المستمر، عن بعد، من خلال منظومة تقنية متطورة،
قررت حكومة أبوظبي إغلاق المناطق السياحية الرئيسة والمدن الترفيهية والوجهات الثقافية في الإمارة مؤقتا . وقال المكتب
استهدفت صواريخ كاتيوشا السبت مجدداً قاعدة التاجي العسكرية العراقية شمال بغداد، والتي قتل فيها جنديان أميركيان وأخرى بريطانية بهجوم مماثل الأربعاء، بحسب ما أكدت مصادر أمنية عراقية وأميركية لوكالة فرانس برس.
أعلن البيت الأبيض أن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، تعمل من البيت في إجراء احترازي بعد لقاء جمعها بمسؤول أسترالي مصاب بكورونا.
توقع طبيب بالكونغرس إصابة 150 مليون أمريكي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد_19).
قال الجيش الأمريكي إنه سيوقف السفر الداخلي، مع بعض الاستثناءات، بالنسبة لجنوده والمدنيين العاملين بوزارة الدفاع وأسرهم،
سجّلت الصين اليوم السبت 11 إصابة جديدة فقط بفيروس كورونا المستجد، اربع منها في مدينة ووهان مركز تفشي الوباء، بحسب ما اعلنت وزارة الصحة.
قررت حكومة المملكة العربية السعودية تعليق الرحلات الجوية الدولية - إلا في الحالات الاستثنائية- لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الأحد.
أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي حرص القيادة الرشيدة على اتخاذ كافة الإجراءات لدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية.
أعلنت حكومة الإمارات عن تفعيل نظام «العمل عن بعد» لبعض الفئات من الموظفين في الجهات الاتحادية لمدة أسبوعين ابتداء من 15 إلى 26 مارس الجاري وهي فترة قابلة للتجديد.
دخل تفشي فيروس كورونا في منعطف مأساوي، بحسب منظمة الصحة العالمية، بعد أن أصبحت أوروبا مركزاً للفيروس عقب تعافي الصين.
حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، أمس، من أن الوضع العسكري في البلاد بات «مروعاً على نحو متزايد»، مشيراً إلى تصعيد مقلق ببعض المناطق شمالي البلاد، والذي أدى إلى نزوح آلاف الأسر.
أكدت مصادر بالعاصمة التونسية أن هناك بوادر حل للأزمة الليبية بدأت تتبلور، وأن عدداً من العواصم الغربية والإقليمية تعمل على دعمها وتطويرها، لكنها تواجه عراقيل تركية إخوانية.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، رسميا حالة الطوارئ الوطنية، مؤكدا أنها ستمنح الولايات والأقاليم إمكانية الحصول على ما
وجه معالي عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ، دعوة إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الجهات
أكد المركز الوطني للأرصاد أن دولة الإمارات بعيدة عن أية تأثيرات ناتجة عن العاصفة الرعدية «عاصفة التنين» التي ضربت عدد
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة انتشار وباء كورونا، في إجراء ينطوي على عدد من الترتيبات
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة عن تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
دعت وزارة الصحة و وقاية المجتمع كبار السن من المواطنين والمقيمين على إلتزام منازلهم و تجنب التجمعات و الأماكن المزدحمة حرصا على سلامتهم، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية و الوقائية و النصائح
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الجمعة أن أوروبا باتت "البؤرة" الجديدة لوباء كورونا المستجد،(كوفيد_19) داعياً الدول إلى "التحقق من كل حالة وعزلها وإخضاعها لفحص ومعالجتها".
أعلنت حكومة الإمارات عن تفعيل نظام "العمل عن بعد" لبعض الفئات من الموظفين في الجهات الاتحادية لمدة أسبوعين ابتداء من "الأحد 15 مارس إلى 26 مارس الجاري" و هي فترة قابلة للتجديد.
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الجمعة إن الظروف المناخية الاستثنائية والأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث اليوم "الجمعة" إن اجتماعاً استثنائيا للحكومة غداً السبت سيعلن رسمياً حالة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا.
سجلت ألمانيا اليوم الجمعة سابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ذكرت وكالة إيران للأنباء (إرنا) اليوم الجمعة أن قوات الأمن الإيرانية ستخلي شوارع المدن خلال الأربع والعشرين القادمة في محاولة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.
في لقطات طريفة وجد الأمير تشارلز أمير ويلز، صعوبة في تجنب المصافحة باليد عند تحية الناس وسط مخاوف من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
قال مسؤول صيني إن الجيش الأمريكي قد يكون أدخل فيروس كورونا المستجد القاتل إلى الصين.
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب القادمة من إيطاليا و المتجهة إليها باستثناء
أعلنت وزارة الأوقاف الكويتية وقف صلاة الجماعة للصلوات الخمس في المساجد والاكتفاء بالأذان فقط اعتباراً من اليوم.
قال تشونغ نانشان المستشار الطبي للحكومة الصينية إن وباء فيروس كورونا العالمي من المرجح أن ينتهي في شهر يونيو.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة عن ارتفاع إجمالي عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا المستجد إلى 35 إصابة جميعهم في الضفة الغربية.
قررت هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالكويت إيقاف خطبة وصلاة الجمعة بداية من اليوم وحتى إشعار آخر،
نعى ديوان حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن خالد بن محمد القاسمي الذي وافته المنية صباح اليوم
أكدت صحيفة «نيويورك تايمز» أن اقتصاد دبي، المدعوم بالتجارة الخارجية والسياحة ومكانتها كونها مركزاً إقليمياً رئيساً
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية، إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، في وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة.
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أصدر المجلس التنفيذي أمس تعميماً تضمّن جملة من التدابير الاحترازية الجديدة الهادفة لضمان أعلى مستويات الوقاية من فيروس كورونا المستجد والمعروف علمياً باسم «كوفيد 19».
لم توفّر ميليشيا الحوثي من جهد إلّا وبذلته من أجل إفشال كل الجهود الدولية لتحقيق السلام في اليمن، وقابلت كل التنازلات التي قدمتها الشرعية بالمزيد من التصعيد.
دعت منظمة الصحة العالمية إلى الإبقاء على فكرة احتواء فيروس كورونا بدلاً من «تخفيف التفشي»، في انتقاد ضمني لتصريحات أوروبية عن أولوية إبطاء انتشار الفيروس.
قالت الرئاسة الجزائرية إنه تقرر مساء أمس الخميس، وباتفاق مشترك بين الحكومتين الجزائرية والمغربية، وقف الرحلات الجوية مؤقتا بين البلدين كإجراء احترازي لمنع نفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند تسجیل ثماني حالات إصابة مؤكدة بفیروس كورونا المستجد (
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب إلى الأمة مساء الخميس أنّ دور الحضانة والمؤسسات التعليمية كافة حتى الجامعات
أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الخميس تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها حالة وفاة.
أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حزمة حوافز اقتصادية
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعازيه للشعب البحريني والخليجي في وفاة عيسى بن راشد آل خليفة.
أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية العراقية شمال بغداد، وأدى إلى مقتل وإصابة عددٍ من أفراد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.
انتقل إلى رحمة الله اليوم الخميس الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، والمغفور له باذن الله تعالى الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة
ذكرت صحيفة او إستادو دي ساو باولو البرازيلية اليوم الخميس أن الرئيس جايير بولسونارو يخضع للملاحظة خشية إصابته بفيروس كورونا.
بدأت طيران الإمارات إجراء مسح حراري للمسافرين من مطار دبي الدولي إلى جميع وجهاتها في الولايات المتحدة. وتم تركيب ماسحات
أعلنت اتصالات إتاحة التصفّح المجاني من خلال الهواتف إلى المواقع الإلكترونية التعليمية التي حدّدتها وزارة التربية والتعليم.
أعلنت إيران الخميس تسجيل 75 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجدّ، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، ليرتفع عدد الوفيات الى 429 في حين تجاوز عدد المصابين 10 آلاف شخص.
أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع اليوم عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم ( كوفيد - 19 )
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق الرحلات مؤقتاً إلى جميع المطارات الإيطالية، ما عدا العاصمة روما، ويدخل القرار حيز التنفيذ من يوم غد الجمعة، وإلى تاريخ غير محدد.
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة دبي اليوم تعميماً تضمّن جملة من التدابير الاحترازية الجديدة الهادفة لضمان أعلى مستويات الوقاية من فيروس كورونا المستجد
قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس إن البلاد تجاوزت ذروة تفشي وباء فيروس كورونا.
اهابت سفارة دولة الإمارات في نيودلهي مواطني الدولة بعدم السفر إلى جمهورية الهند في الوقت الراهن وذلك تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من الحكومة الهندية
تفاجأ عملاء بنوك أمس باستلامهم رسائل نصية من مصارفهم تفيد بحصولهم على «موافقة مسبقة» للحصول على بطاقة ائتمان، مؤكدين
قررت المملكة العربية السعودية تعليق سفر السعوديين والمقيمين مؤقتًا، وتعليق الرحلات الجوية إلى كل من (دول الاتحاد الأوروبي، والاتحاد السويسري، وجمهورية الهند، وجمهورية باكستان الإسلامية، و جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وجمهورية الفلبين، وجمهورية السودان).
أعلن المخرج والممثل الأمريكي توم هانكس أنه أصيب هو وزوجته ريتا ويلسون بفيروس كورونا (كوفيد-19).
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أن الولايات المتحدة ستفرض حظرا للسفر من وإلى جميع الدول الأوروبية، باستثناء بريطانيا، لمدة شهر.
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة عيد ميلاده،
ارتفعت الأرباح السنوية لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، خلال عام 2019، إلى 1.34 مليار دولار (4.92 مليارات درهم)، مقارنة بـ
أعلن معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، أن لدى منتجي النفط في الإمارات قدرات إنتاجية كبيرة سيتم تفعيلها بسرعة
أكدت هيئة الصحة بدبي مواصلة جهودها في توفير كافة التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لحماية المجتمع من فيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأعلنت الوزارة تعافي أول حالة إصابة بفيروس كورونا
دخل فيروس كورونا مرحلة جديدة، بإعلانه وباءً عالمياً من قبل منظّمة الصحة العالمية، بعد ساعات من تنفّس العالم الصعداء مع بدء الصين في السيطرة على الفيروس والحد من تداعياته.
أعطى الكونغرس الأمريكي الأربعاء موافقته النهائية على قرار يحد من صلاحيات الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشن حرب على إيران.
قال مسؤولان أمريكيان لرويترز نقلا عن معلومات أولية إنه من المعتقد أن أمريكيين اثنين وبريطانيا قتلوا في هجوم صاروخي عندما سقط 15 صاروخا على معسكر التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد أمس الأربعاء.
انعكست الفوضى التي يسببها تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم على الأحداث الرياضية في العالم، وبات يطال منافسات مختلفة في دول حول العالم، من آسيا الى أوروبا والولايات المتحدة وأميركا الجنوبية
أشادت " منظمة الصحة العالمية " بالتسهيلات التي قدمتها دولة الإمارات لتيسير عمل المنظمة من أجل مكافحة فيروس كورونا
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأربعاء أن المنظمة باتت تعتبر فيروس كورونا المستجدّ
أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم أن قرار تعطيل الدراسة لمدة 4 أسابيع، والذي بدأ العمل به الأحد الماضي مستمر دون تغيير
تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، جميع الدول العربية، ودول منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا
أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن إجازة رسمية لمدة أسبوعين تبدأ من الغد 12 مارس على أن يبدأ الدوام يوم الأحد 29 منه. وكشف
تزايد القلق في الأوساط الدمشقية، بعد أنباء عن تفشي فيروس كورونا في سوريا عبر الميليشيات القادمة من إيران، وكذلك الزوار
أكدت وزارة الاقتصاد اليوم توجيه غرامات فورية تصل لنحو 100 ألف درهم ضد المحلات التجارية المتلاعبة بأسعار المطهرات
أكدت وزارة الصحة، اليوم، أن تعليق السفر للمواطنين والمقيمين هدفه الاحتراز من انتشار "كورونا". وقالت الوزارة خلال
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أن أدنوك ماضية في خططها المعتمدة للنمو والتوسع وترسيخ مكانتها المتميزة كمزود موثوق للطاقة.
في مبادرة للمحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض قام عدد من مقاهي القهوة المتخصصة في الإمارات بتعليق استخدام أكواب السيراميك والأكواب الزجاجية التي تقدم فيها القهوة داخل المقاهى مؤقتاً
أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها تلقت توجيها برفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل في اليوم.
نجحت فرق الإنقاذ في الصين من إخراج رجل بعد قضائه 68 ساعة محاصرا تحت أنقاض الفندق المنهار في فوجيان جنوب شرق الصين.
قالت حكومة إقليم هوبي الصيني في إشعار اليوم الأربعاء إن الصناعات الرئيسية ستستأنف أنشطتها في مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي حصد أرواح أكثر من 4000 شخص حتى الآن.
حققت الصين أمس نجاحاً استثنائياً في مواجهة فيروس كورونا بعد رحلة مكافحة استغرقت عدة شهور منذ ظهور أول حالة في ووهان ومنها انتشر إلى بقية أنحاء الصين والعالم،
ذكرت صحيفة تايمز أوف لندن أمس الثلاثاء أن الأطباء شخصوا حالة وزيرة الدولة لشؤون الصحة في بريطانيا بأنها تعاني من الإصابة بفيروس كورونا.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رفض دولة الإمارات أي مساس بأمن السودان واستقراره،
أثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على الأداء القوي والإنجازات الطيبة
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع شفاء 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «COVID-19» وتعافيها التام من أعراض
أطلقت موانئ دبي العالمية مبادرة واسعة النطاق لتخفيضات شاملة في تكاليف التراخيص والرسوم الإدارية للشركات العاملة في
حققت الصين أمس نجاحاً استثنائياً في مواجهة فيروس كورونا بعد رحلة مكافحة استغرقت عدة شهور منذ ظهور أول حالة في ووهان ومنها انتشر إلى بقية أنحاء الصين والعالم،
في إطار الإجراءات الاحترازية، اتفقت دائرة السياحة والتسويق التجاري، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، مع ممثلي
قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا أمس الثلاثاء إن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-16) قفز بواقع 168 حالة إلى 631 شخصا، وذلك بارتفاع نسبته 36 بالمئة,
كشفت الشرطة السودانية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، "الاثنين" الماضي، في العاصمة الخرطوم
تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رسالة خطية من فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
اتفقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وممثلو قطاع التجزئة ومراكز التسوق بدبي في اجتماع
أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر اليوم الثلاثاء، اتخاذ الحكومة الأردنية سلسلة إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيًا
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعافي 5 حالات جديدة لمصابين من جنسيات مختلفة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 " بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك تكون عدد حالات التعافي في الإمارات 17 حالة.
بدأ ضباط الشرطة في الصين بارتداء خوذات تعمل على قياس درجات حرارة المارة أوتوماتيكيًا بنظام الذكاء الاصطناعى، في خطوة تساهم بشكل كبير في اكتشاف المصابين بفيروس كورونا.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم أن التطبيق الفعال للإجراءات الاحترازية كشف عن 15 حالة إصابة بفيروس كورونا
أعلنت شركة طيران الإمارات ، أنه وبموجب موافقة خاصة من سلطات المملكة العربية السعودية، فإن الشركة ستشغل عدداً من الرحلات
أعلنت مدينة تشيانجيانغ في مقاطعة هوبي أنها ستعود إلى طبيعتها في الأيام المقبلة، بعد رفع نقاط التفتيش الطبية حول المنطقة المعزولة،
حملت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى ضيوف الإمارات المقيمين في مدينتها الإنسانية..
طلب من حوالى 60 مليون إيطالي البقاء في منازلهم مع بدء تطبيق روما إجراءات غير مسبوقة في العالم لوقف انتشار فيروس كورونا
تزامناً مع تطبيق وزارة التربية والتعليم في الإمارات منظومة «التعلّم عن بعد»، بما يتيح للطلبة متابعة دروسهم خارج الفصل
وجد تحليل أن فترة الحضانة المتوسطة لفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" هو 5.1 يومًا وهي الفترة الزمنية المتوسطة قبل أن يبدأ الناس بملاحظة ظهور علامات المرض.
وصل الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الثلاثاء، إلى مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا، وذلك لأول مرة منذ تفشي الفيروس،
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني جريشام، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يخضع للفحوصات المتعلقة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا "لأنه لم يخالط أي مرضى تم تأكيد إصابتهم بالفيروس لفترة طويلة ولم تظهر عليه أي أعراض".
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين سميرة مرشد صالح محمد الرميثي - وكيلاً للمراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة بدرجة وكيل وزارة.
دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع «محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» في دبي.
في ممارسة ملهمة تقدم القدوة والنموذج لكيفية الوقاية من العدوى، أظهر أعضاء المجلس الوزاري للتنمية، خلال اجتماع المجلس الذي عُقد صباح أمس في الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة.
أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإجرامي الذي استهدف موكب رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك.
حرّر الجيش الوطني اليمني، وبإسناد من التحالف العربي، منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف كبرى مديريات محافظة الجوف، وقتلت العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي.
أعلنت السفارة السعودية لدى مصر استئناف الرحلات بين السعودية ومصر اليوم الثلاثاء و وغداً الأربعاء وفق جداولها المعتادة.
قال الجيش الأمريكي أمس الاثنين إن قائد الجيش في أوروبا، إلى جانب عدد من الموظفين، ربما تعرضوا لفيروس كورونا خلال مؤتمر عقد في الآونة الأخيرة.
أعلن عضو جمهوري في الكونغرس الأمريكي أنه سيفرض على نفسه حجراً صحياً رغم ان "اي اعراض" لم تظهر عليه لأنه تعرّض لفيروس كورونا المستجدّ نهاية فبراير، قبل لقاء مع الرئيس دونالد ترامب.
أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19 ).
قالت مصادر بوزارة الصحة والسكان المصرية، إنه تم الكشف عن 4 حالات جديدة حاملة لفيروس كورونا بينهم 3 حالات بفندق بجوار المطار خالطت المهندس الكندى، والرابعة خالطت السائح الألماني الذي توفي.
تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في أوروبا 500 حالة مع تسجيل 97 وفاة اضافية في ايطاليا، بحسب احصاء لوكالة فرانس
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم "الاثنين"، أن 70% من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الصين تماثلوا للشفاء
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً وغائم أحياناً مع فرصة لسقوط بعض الأمطار نهاراً على بعض المناطق الشرقية، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الغربية مع فرصة لتشكل الضباب
علقت السعودية اليوم الاثنين، سفر مواطنيها والمقيمين بالمملكة مؤقتا، إلى كل من سلطنة عمان وفرنسا وألمانيا وتركيا وإسبانيا.
أعلنت " وزارة الصحة و وقاية المجتمع " شفاء 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وتعافيها التام من
أعلن التلفزيون السعودي أن المملكة ستفرض غرامة تصل إلى 500 ألف ريال على من لا يعلنون معلومات صحيحة عن صحتهم لدى دخول البلاد.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم عن رصدها 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
عقدت هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعاً مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي لبحث أوضاع السوق المالي بالإمارات، ودراسة الوضع عن كثب واحتواء تداعيات تراجع المؤشرات في الأسواق، واتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع هذا الانخفاض.
أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران الإفراج عن نحو 70 ألف سجين بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.
تعرض رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لمحاولة اغتيال في الخرطوم، اليوم الاثنين.
مع توالي الهزائم التركية الميدانية في سوريا، عمدت أنقرة إلى استهداف المدنيين في ظل استمرار ميليشياتها خرق هدنة إدلب مرتكبة 19 خرقاً جديداً خلال يوم واحد، في حين استهدفت بالقذائف قريتي حزارين والدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي.
حافظت الإمارات على صدارتها لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في محفزات الاقتصاد العام الماضي، على المؤشر الإقليمي لمحفزات
تعرضت معظم الأسهم العربية، لا سيما الخليجية، أمس، لخسائر حادة، بعد انهيار تحالف «أوبك بلاس»، في الاتفاق على خفض إضافي
تسعى حكومة دولة الإمارات دائماً إلى توفير كل أسباب الراحة والسعادة للموظفين؛ ولذلك تجدها تطبق أفضل الممارسات والحلول العالمية في مجال إدارة وتنمية رأس المال البشري، وتطلق السياسات والتشريعات والمبادرات الخلاقة.
أعلنت الحكومة الألمانيّة ليل الأحد الإثنين أنّ تحالفًا "تطوّعيًا" من دول الاتّحاد الأوروبي يعتزم استقبال ما يصل إلى 1500 مهاجر قاصر تقطّعت بهم السبل في الجزر اليونانيّة.
بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استعداد دولة الإمارات للتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ودعم جهودها في مكافحة «فيروس كورونا».
أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في حوار خص به «البيان»، أن تركيا تريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب، من أجل استهداف دول الجوار.
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن الإنجازات التي حققها المركز العام الماضي وما صاحبها من نمو قوي معطيات تؤكد استمراره في الإسهام بصورة مؤثرة في دعم اقتصاد الإمارة.
كشف الدكتور فيصل مصلح الأحبابي، رئيس قسم برامج الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة، والمتحدث الرسمي لمدينة الإمارات الإنسانية.
أعلنت مصر أمس الأحد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد_19) إلى 55 شخصاً.
أعربت وزارة الخارجية المصرية عن "أسفها" للتحفظ السوداني، حول القرار العربي بشأن سد النهضة، والذي صدر مؤخرا.
تحاول السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية الاتصال بحوالي 70 مريضا تلقوا العلاج على أيدي طبيب من مدينة ملبورن تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا الجديد بعد أسبوع من عودته من الولايات المتحدة.
أعلن وزير الصحة الفرنسي اوليفييه فيران الاحد منع التجمعات التي تضم اكثر من الف شخص للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد،
أعلنت وزارة التعليم في السعودية أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في
أعلنت وزارة الصحة خروج 30 حالة من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم لفترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يوم، وإجراء كافة
أعلنت وزارة الصحة المصرية الأحد أنه تم تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد
ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن قدرة تركيا على التحول إلى دولة مسيطرة على ما يحيط بفضائها الإقليمي، تحطمت، وأن هذه النتيجة قد تأكدت أخيراً، في الاختبار السوري.
أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، عدم وجود إصابات بين الطلبة الإماراتيين الذين يدرسون في الجامعات في مختلف دول العالم والبالغ عددهم 1251 طالباً.
أعلن إكسبو 2020 دبي وكارتييه عن تعاون فريد لتقديم جناح المرأة، احتفاء بصانعات التغيير في شتى أنحاء العالم. وسيستعرض
أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن تزويد الطلبة بما يحتاجونه من مستلزمات لتفعيل برامج التعليم عن بعد
نفت وزارة التربية والتعليم صحة ما ورد في تسجيل صوتي منسوب إلى أحد قياداتها، والخاص بإنهاء خدمات المعلمين الذين يغادرون
نشرت طيران الإمارات على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو حول عملها اليومي على مدار الساعة لضمان إبقاء طائرات أسطولها معقمة ومن أنظف الطائرات في السماء.
نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي فيديو يوضح الإجراءات المتبعة في مطار دبي الدولي لفحص القادمين إلى الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)،
أعلنت مصادر طبية في الصين عن شفاء معمر يبلغ من العمر 101 عاما من فيروس كورونا المستجد، ليبعث شفاءه الأمل في المسنين المصابين، بالتعافي والإصرار على مواجهة الفيروس القاتل.
أعلنت مطارات دبي في بيان اليوم حسب متحدث من المطارات أنها ستقوم بإجراء اختبارات وصيانة روتينية على مدارج مطار دبي الدولي في الفترة من 9 إلى 17 مارس وفي دبي وورلد سنترال يومي 11 و 12 مارس الجاري
لا تزال التصريحات التركية بشأن سوريا، تصطدم بجدار الصد الروسي، حيث سرعان ما تنفي موسكو أي تصريحات لأنقرة بشأن سوريا.
استعرضت الدكتورة ندى المرزوقي، مدير إدارة الطب الوقائي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتورة آمنة الضحاك، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة بوزارة التربية والتعليم، آخر تطورات الوضع بشأن فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» في الدولة.
أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عبر سلسلة تغريدات بحساب سموه في «تويتر».
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، صباح اليوم، السباق الرئيسي لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة
انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة لإعداد وتمكين الصف الثاني والثالث من القيادات الإماراتية الشابة، أقرّت وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
أثنى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني بدبي الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، على الإجراءات الاحترازية المكثفة التي اتخذتها السلطات الصحية في الإمارات لحماية كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزائرين.
الكمامات لا تقي من الأمراض وتعطي انطباعاً خاطئاً أو سلبياً للوقائية، لأنها تجعل الشخص يلامس الوجه كثيراً لضبط وتصليح الكمامة، مما يزيد خطورة نقل الفيروس.
أعلن حاكم ولاية نيويورك اندرو كومو أمس السبت حالة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي يواصل تفشيه، مع تسجيل عشرين إصابة جديدة.
قررت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية ، فرض الحجر الصحي المنزلي على العائدين من 5 دول ولمدة أسبوعين من تاريخ
أطلقت وزارة التربية والتعليم برنامجاً لتعقيم كافة المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة،
أعلنت الهيئة العامة للطّيران المدني في سلطنة عمان تعليق الرحلات الجوية غير المنتظمة مع مصر اعتبارا من الغد . وقالت
أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في القطيف لمدة
أعلنت السلطات المصرية، يوم السبت، تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) على متن باخرة في نهر النيل، وهو
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب اليوم السبت أن لبنان لن يدفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية المستحقة في
سجلت فرنسا وبريطانيا مئات الإصابات بفيروس كورونا المتحور الجديد، حسبما أفادت السلطات المعنية في البلدين. ونقلت وكالة
أكدت الدكتورة ندى المرزوقي مدير إدارة الطب الوقائي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع ، أنه تم توزيع 32 جهاز كشف حراري على
أكدت مجلة «ايكونومست» البريطانية أن الإمارات لديها سجل ناجح في التعامل مع الأزمات الاقتصادية. واستعرض تقرير نشرته أمس
أعلن متحدث رسمي باسم إكسبو 2020 دبي، الذي من المقرر افتتاحه في أواخر شهر أكتوبر، أن الحدث "على مساره الصحيح". وقال
كسر فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» اليوم حاجز الـ 100 ألف إصابة و3490 وفاة في نحو 78 دولة حول العالم في القارات الست
نظمت وزارة تنمية المجتمع عرساً جماعياً لــ 40 شاباً مواطناً تحت اسم "عرس دبي - 2020"
اعتمدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب شعار "دبي عاصمة الإعلام العربي 2020" في التأشيرات التي أصدرتها منذ نوفمبر
تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة أسست الإمارات مركزا للصحة الوقائية ضمن "المدينة الإنسانية" في أبوظبي لتقديم الرعاية
أعلنت "طيران الإمارات" سياسة إعفاء جديدة توفر لعملائها مرونة وخيارات أوسع بشأن جميع التذاكر التي تصدر اعتباراً من اليوم
قالت شركة فيسبوك إنها ستغلق مكاتبها في العاصمة البريطانية لندن حتى يوم الاثنين بعد أن تم تشخيص إصابة موظف زائر من سنغافورة بفيروس كورونا.
أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعاً في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى مقتل عدد من الأبرياء وجرح آخرين.
أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم السبت، إصابة 21 شخصا من ركاب السفينة السياحية "غراند برنسيس" بفيروس "كورونا"، وأكد أنه سيتم اتخاذ خطط حقيقية لحجر السفينة.
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الصديقة.
أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية بالقرب من السفارة الأمريكية في تونس العاصمة، وأدى إلى مقتل رجل أمن وجرح آخرين.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس عن شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة من الجنسية الصينية.
كرر الاتحاد الأوروبي، أمس، موقفه الرافض لاستخدام اللاجئين كورقة ابتزاز أو مساومة، في إشارة إلى مواقف الرئيس التركي رجب أردوغان الأخيرة.
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة إنفاق طارئة بقيمة 8.3 مليارات دولار لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، قائلاً إنه لا يرى أي سبب يدعو الرأي العام إلى الذعر من انتشار المرض.
سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الخام الأمريكي تراجعا كبيرا في تعاملات أمس الجمعة على خلفية فشل اجتماع دول "أوبك بلس"، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول النفطية الحليفة من خارج المنظمة في التوصل إلى اتفاق بشأن خفض إنتاج الخام لدعم الأسعار.
قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي عبر حسابه في تويتر: "يسعدني التعريف بقصة أمريكا في إكسبو 2020 دبي خلال فصل الخريف المقبل.
سجلت إيطاليا 49 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع عدد الوفيات في هذا البلد منذ بدء تفشي الفيروس إلى 197 حالة، وفق حصيلة جديدة نشرتها الجمعة إدارة الحماية المدنية.
يثير فيروس كورونا المستجد القلق خصوصا لدى الحوامل في الصين اللواتي يتجنبن الخضوع لفحوص ما قبل الولادة في المستشفيات خوفا من التعرض لاصابة ويلجأن إلى عيادات خاصة مكلفة لكنها أكثر أمانا.
أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية بالقرب من السفارة الأمريكية في تونس العاصمة، وأدى إلى مقتل رجل أمن وجرح آخرين.
دعت رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليه الجمعة الحكومات التي تلجأ لإجراءات إقفال لمناطق وفرض حجر صحي لمكافحة كورونا المستجد ضمان احترام حقوق الإنسان وتجنّب أي تداعيات غير مقصودة على مصادر رزق المتأثّرين.
أعلنت وزارة الداخلية التونسية الجمعة ان إرهابين نفذا هجوماً انتحارياً مستهدفين قوات الامن القريبة من مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس وقد قتلا خلال العملية فيما جرح ستة آخرون.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الجمعة ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 4747 حالة إصابة.
أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) حاملة للفيروس، ولم تظهر عليهم أى أعراض، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.
ذكر متحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية أن عدد القتلى في هجوم وقع في كابول اليوم الجمعة ارتفع إلى 27 قتيلا.
ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، الجمعة، أن إرهابيا فجر نفسه في محيط السفارة الأميركية بمنطقة البحيرة في العاصمة، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بإصابة خمسة أشخاص جراء التفجير.
أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل صباح اليوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع إلى 534 حالة.
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبيل غيتس الرئيس المشارك
أعلن رئيس وزراء مملكة بوتان في جبال الهيمالايا الجمعة تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد تم تشخيصها لدى سائح أمريكي.
أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي اليوم الثلاثاء فتوى رقم ( 11 ) لسنة 2020 م بخصوص ما يتعلق بأحكام أداء العبادات الجماعيةمع انتشار ( فيروس كوفيد – 19 (كورونا) .
أفاد تلفزيون الإخبارية الرسمي اليوم الجمعة أن السعودية أعادت فتح مسجد الحرم في مدينة مكة والمسجد النبوي في المدينة بعد إغلاقهما لتعقيمهما بهدف وقف تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية، إلى 97 ألفا و 522 شخصا على مستوى العالم بحلول الساعة 2000 بتوقيت غرينتش يوم 5 مارس.
تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من مون جاي إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة
أهابت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالمواطنين والمقيمين ضرورة تجنّب السفر نظراً للوضع الحالي لفيروس «كورونا» المستجد وتفشيه في عدة دول.
نفّذت قوات الجيش اليمني، عملية نوعية خلف خطوط ميليشيا الحوثي، في جبهة صلب بمديرية نهم شرقي صنعاء.
نجحت روسيا في إجبار تركيا على الرضوخ للواقع الجديد في إدلب وتثبيت حدود جديدة لاتفاق سوتشي، بما يضمن الحفاظ على المكاسب التي حققها الجيش السوري خلال حملته ضد الفصائل الموالية لتركيا.
نفت الهيئة العامة للطيران المدني الشائعة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص عدم السماح للقادمين من مصر من دخول دولة الإمارات العربية المتحدة.
أعلنت " وزارة الصحة و وقاية المجتمع " اليوم عن رصدها إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم / كوفيد 19/ تعود
ندد مصدر سعودي مسؤول، اليوم الخميس، بسلوك إيران لقيامها بإدخال سعوديين إلى أراضيها دون ختم جوازاتهم، داعياً جميع المواطنين الذين عادوا من إيران خلال الأسابيع الماضية للإفصاح عن ذلك.
ألغى مجلس الوزراء الكويتي اليوم الخميس العمل بتعميم صدر أول أمس الثلاثاء بشأن فرض إجراءات فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) على المسافرين القادمين للبلاد من بعض الدول .
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم ــ في قصر الشاطئ ــ ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
مع تزايد أعداد الأوروبيين الذين يتحصنون خلف الأبواب المغلقة لحماية أنفسهم من انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19) ، وجد عشاق السفر خارج البلاد صعوبة في الوصول إلى أي مكان، مع إغلاق مسارات الرحلات الجوية وإلغاء المناسبات والأنشطة العامة.
أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي كيلة، بإخضاع 7 حالات للحجر الصحي بعد التأكد بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.
أوضح مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ولأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى،
تسبب فيروس كورونا المستجد الذي تخطت حصيلة وفياته 3300 حالة إلى تعبئة عامة واقرار اجراءات استثنائية.
قالت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية في بيان مشترك اليوم الخميس إن مصر سجلت أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن عاد من صربيا عبر فرنسا.
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة زوجين بفيروس كورونا الجديد COVID19 حيث كان الزوج
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (11) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي.
خرج 2189 مريضا مصابا بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) من المستشفيات بعد تعافيهم يوم الأربعاء في البر الرئيسي الصيني، وفقا لما ذكرته لجنة الصحة الوطنية اليوم الخميس.
تواجه قطر انتقادات داخلية شعبية بسبب قصور الإجراءات التي تتخذها لمكافحة فيروس كورونا الذي يتفشى في الدوحة، حيث تم تسجيل
حثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المواطنين والمقيمين على ضرورة تجنب السفر نظراً للوضع الحالي لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد_19) وتفشيه في عدة دول.
أعلن متحدث باسم شركة فيسبوك في بيان أنه تم تشخيص أحد موظفيها بعدوى فيروس كورونا بمكتبها في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي أول إصابة في الشركة.
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن بناء الكفاءات
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي أن «الارتقاء برحلة المتعاملين، وخلق
أكد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم لـ«البيان»، أن الخطة الدراسية لن تتأثر بقرار تعطيل الدراسة. وطمأن معاليه
قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة - عبر ذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر- خلال فبراير الماضي، 5562 سلة غذائية متكاملة، تعادل 120 طناً من المواد الغذائية.
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون بتخصيص 8.3 مليار دولار للجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن دولة الإمارات تمتلك نظاماً قوياً للتقصّي الوبائي وإجراءات الاستجابة والمكافحة الفورية
أثرت المخاوف العالمية من تداعيات فيروس كورونا على تأجيل وإلغاء سلسلة من المؤتمرات والفعاليات السياسية الاقتصادية والثقافية والرياضية
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم عن ثاني إصابة بـفيروس كورونا الجديد لمواطن سعودي، قادم من إيران عبر البحرين، ولم يفصح
أعلنت هيئة الصحة في دبي أنه تم اليوم (الأربعاء 4 مارس 2020) اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لفتاة في
أعلن البنك المركزي السوداني الأربعاء أن الولايات المتحدة أبلغت الخرطوم برفع العقوبات عن 157 مؤسسة
أكد معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن جهود الدولة واضحة في التقليل من أثر فيروس كورونا، وما تم اتخاذه من
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الانقطاع الحاد والمتصاعد في العرض العالمي لمعدات الحماية الشخصية (PPE)، بسبب الطلب
ذكرت وسائل إعلام في إيطاليا أن الحكومة الإيطالية قررت غلق المدارس في جميع أنحاء البلاد بسبب
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوما اتحاديا رقم (44) لسنة 2020 بتعيين محمد سيف
أعلنت مصر، اليوم الأربعاء، منع دخول المواطنين القطريين وجميع المسافرين الحاملين للجنسية القطرية، ضمن الإجراءات
صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على دعم الجهود العالمية والمنظمات الدولية
نشر طالب سوداني في حسابه على فيسبوك رسالة مؤثرة تلقاها من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب
الإمارات باتت اليوم دولة مؤثرة عالمياً، بشهادة المؤسسات والمؤشرات العالمية، وهي تنافس دولاً كبرى في العديد من المجالات. هل يمكننا القول إن الإعلام الإماراتي، ضمن إطار هذا التأثير؟
تابع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة باهتمام إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات.
أفاد تقرير إخباري إيراني اليوم الأربعاء بإصابة وزير الصناعة الإيراني رضا رحماني بفيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد-19".
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، أن الرئيس دونالد ترامب تبرع براتبه للربع الأخير من 2019، والبالغ 100 ألف دولار، لدعم جهود التصدي لفيورس كورونا في البلاد.
التدخّل العدواني التركي في الشمال السوري مستمر لاستثماره في اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
أعلنت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، على لسان المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، أنها أفرجت، بشكل مؤقت، عن أكثر من 54 ألف سجين، خوفا من تفشي فيروس كورونا.
أعلن البنك الدولي الثلاثاء عن تخصيص 12 مليار دولار مبدئيا لمساعدة الدول التي تعاني من الآثار الصحية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا الذي انتشر بسرعة من الصين إلى نحو 80 دولة.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجوزيبي كونتي رئيس وزراء
اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته، أمس، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حين تكون المهمة وطنية بامتياز، وتحمل رسالة سامية إلى آفاق بلا حدود،، ولأنها كذلك فإنها تحتاج إلى جهود خاصة قادرة على
أطلقت دبي «منصة اقتصاد دبي»، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وذلك بالاعتماد على الحلول السحابية التحليلية
أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم استبعاد خطر تحول كورونا إلى وباء، ويتم التعامل بنجاح مع الفيروس، لافتة إلى وجود نقص
أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بات مترسّخا في إيران، محذّرة بأن قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية يعقّد جهود احتواء تفشي الفيروس.
أعلن الدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أمس آخر مستجدات مرض «كوفيد-19» في إقليم شرق المتوسط، الذي يضم 19 دولة عربية إضافة إلى أفغانستان وباكستان وإيران، أنه تأكدت 1682 حالة إصابة بمرض كورونا المستجد «كوفيد-19» في 14 دولة بإقليم شرق المتوسط.
أسدلت صحيفة "الحياة" اليوم الثلاثاء، الستار على مسيرة طويلة ناهزت الـ 70 عاماً في خدمة صاحبة الجلالة، وأقفلت موقعها
أكدت وزارة التربية والتعليم أن قرار تعطيل الدراسة يشمل كافة المدارس الحكومية والخاصة، ومؤسسات التعليم العالي. وأعلنت
اتخذت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عدداً من الإجراءات التي تنسجم مع قرارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعطيل جميع طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية و الخاصة كافة على مستوى الدولة
أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع اليوم تشخيص 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم (COVID-19) تم رصدها من خلال التقصي النشط و المستمر تعود لجنسيات مختلفة
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وجوزيبي كونتي رئيس وزراء
أعلن الاحتياطي الفدرالي "البنك المركزي الأمريكي" اليوم "الثلاثاء" عن خفض طارئ لمعدلات الفائدة في مواجهة المخاطر الاقتصادية المتزايدة بسبب انتشار فيروس كورونا.
اتهمت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم، تركيا بالتغيير الديمغرافي في مناطق تحتلها شمال سوريا، في اتهام هو الأول من نوعه يصدر عن روسيا التي تشهد علاقاتها مع أنقرة توتراً على خلفية الحرب في إدلب.
أكدت وزارة الصحة العُمانية اليوم "الثلاثاء" ظهور ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد"كوفيد19" في البلاد ليبلغ إجمالي عدد الحالات 12 حالة
أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي اليوم الثلاثاء فتوى رقم ( 11 ) لسنة 2020 م بخصوص ما يتعلق بأحكام أداء العبادات الجماعيةمع انتشار ( فيروس كوفيد – 19 (كورونا) .
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اجتماعا لمجلس الوزراء أقر خلاله القائمة الإيجابية..
قال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات إنه إثر انتشار كوفيد-19، فرضت بعض الدول قيوداً على سفر ودخول
ذكرت صحيفة (إل ميساجيرو) الإيطالية اليوم الثلاثاء أن البابا فرنسيس الذي ألغى اعتكافا للصوم لأول مرة في تاريخه البابوي
تشهد منافسات المراحل السنية، التي ينظمها اتحاد الكرة، عنفاً غير مبرر، سواء من تعدي لاعبين على منافسيهم من الفرق الأخرى، أو تلفظ وتعدٍ على حكام المباريات، ما أدى إلى قيام لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، بفرض غرامات على الأندية.
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في الصين كانت أدنى بكثير مقارنة بسائر أنحاء
بعد استعادة الجيش السوري السيطرة على بلدة سراقب الاستراتيجية إثر اشتباكات عنيفة بين الجيش والفصائل المسلّحة المدعومة من تركيا، أمس، يتجه الجيش السوري لتعزيز السيطرة على الطرق الدولية.
حققت دولة الإمارات إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات الحيوية، عززت ازدهار الدولة ومسيرتها التنموية المستدامة، وخاصة
الإمارات تطبق "التعلم عن بعد" اعتبارا من يوم غد
ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد_19) في الصين إلى 2943 شخصا، كما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 80 ألفا و151 شخصا، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء.
أعلنت المطارات المصرية، أمس الاثنين، رفع درجة الاستعداد للحد الأقصى، واتخذت كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية، وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن كل فرد في مجتمع
عبر الدكتور تيدروس إدهانوم غبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (9) لسنة 2020 بتعديل
أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي ينطلق غداً ويستمر يومين وجد لحاجة ملحة وبات الآن ضرورياً أكثر من أي وقت مضى،
استعادت قوات الجيش السوري، أمس، السيطرة على بلدة سراقب الاستراتيجية الواقعة على مفترق طريقين دوليين من حلب إلى اللاذقية
أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، مساء أمس الاثنين، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 5، بينها حالة واحدة لمواطن إيطالي تم ترحيله إلى بلاده.
أعلن المغرب أمس الإثنين عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد_19).
لغط واسع أثاره القرار الإثيوبي، مطلع الأسبوع الجاري، والخاص بمواصلة أديس أبابا، بناء سد النهضة وملء الخزان، وغيابها عن المفاوضات، ما أعاد للواجهة الحديث عن عدة سيناريوهات، بداية من محاولة التوفيق وحتى التصعيد، وسط تعويل على الدور الأمريكي في حسم الموقف.
بادرت دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى
نفت وزارة التربية والتعليم ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الالكترونية الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي عن تعطيل
عبر الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وحكومة دولة الإمارات على الدعم المقدم
أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أنه لم يصدر أي قرار رسمي بشأن تعليق الدراسة في المدارس الخاصةفي الإماراة.
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (9) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذيّة للقانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحريّة في إمارة دبي.
استخدم الموسيقي والمحامي، فان داميان ريهل، الخوارزميات في سبيل توليد كل لحن من الممكن تأليفه
أفادت وزارة التربية والتعليم، بأن هناك خيارات متنوعة أمام مؤسسات التعليم العالي يمكن اتخاذها كإجراءات احترازية تصب في
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن كل فرد في مجتمع دولة الإمارات شريك
رحبت دولة الإمارات بتوقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان
ضبطت شرطة دبي أشخاصا من الجنسية الآسيوية تبيع وتروج ساعات مقلدة وتمت مداهمة شقتان كانتا تستخدمان كمخازن للبضائع بقيمة مليار و239 مليون و42 ألف درهم ..
«التربية» تطبق «التعلم عن بعد» بمدارس الحلقتين الثانية والثالثة في الإمارات يومين أسبوعياً
انضمّ الفرنسي نيكولاس أنيلكا نجم المنتخب الفرنسي سابقاً إلى قائمة نجوم الرياضة العالميين الذين تم اختيارهم من طرف الجهات المختصة للحصول على الإقامة الذهبية في دبي.
على وقع الخسائر العسكرية التي مني بها جيش الاحتلال التركي في إدلب، أطلقت تركيا أمس، عدواناً عسكرياً واسعاً في الشمال
نجح فريق طبي صيني في إجراء أول عملية زراعة رئة مزدوجة لمريض بالالتهاب الرئوي التاجي الجديد الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا في العالم، بعد عملية دامت 5 ساعات.
أكد العقيد سعيد القمزي مدير إدارة المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي لـ«البيان» أنه تم
رصدت «البيان» ابتكارات نوعية في شهر الإمارات للابتكار الذي جرت فعالياته الشهر الماضي في كافة إمارات الدولة، بمشاركة
تتجه وزارة التربية والتعليم، متمثلةً في مفوضية الاعتماد الأكاديمي، إلى إعداد «مقيّم معتمد» من الأكاديميين، لضمان تحقيق
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، عن اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي".
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي،
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي
ارتفع عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في دبي إلى 331.4 ألف رخصة بنهاية شهر فبراير تشكل 48.8% من إجمالي رخص الأنشطة
تسارع العالم في تبني إجراءات من أجل تطويق فيروس كورونا ووقف انتشاره. وانخفضت الحصيلة اليومية للوفيات في الصين، مع تسجيل
توازن المملكة العربية السعودية ما بين إغلاق المنافذ أمام فيروس كورونا، وتمكين ملايين المسلمين من أداء فريضتي الحج
أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، الأحد، انسحابه من تشكيل الحكومة العراقية، وذلك بعد فشل مجلس النواب، للمرة الثانية بعقد جلسة استثنائية للتصويت.
كشف شاب عن مجموعة من الإحصائيات والأرقام الخاصة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" ، مؤكداً انه أجرى الكثير من البحث بهذا الشأن أنه عثر على العلاج المناسب للقضاء على الخوف والمتمثل بالأرقام.
قررت سلطنة عمان تعليق الرحلات الجوية التي تقل سائحين إيطاليين من ميلانو إلى مطار صلالة لمدة شهر اعتباراً من مساء اليوم "الأحد"
ارتفع عدد وفيات مصابي فيروس كورونا في إيطاليا إلى 34 حالة، وذلك وفقا لما أعلنه انجيلو بوريلي رئيس هيئة الحماية المدنية الإيطالية في روما اليوم الأحد.
أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر من أثيوبيا بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن يومي 27و28 فبراير 2020.
ارتفع عدد إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البحرين إلى 47 شخصاً، بعد أن أعلنت وزارة الصحة، اليوم "الاحد"، تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس، لبحرينيين وسعودي، وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران.
دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، كافة الوزارات والجهات الاتحادية إلى منح موظفاتها من أمهات الأطفال المسجلين في دور الحضانة
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية مغادرة 106 آلاف معتمر منذ صدور قرار وقف تأشيرات العمرة
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (9) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة "دبي العالمية" برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم،
قال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي إن عدد وفيات فيروس كورون
تواصل بلدية مدينة أبوظبي تقديم خدمات توصيل السلع الغذائية المدعمة مجاناً إلى أصحاب الهمم، التي أطلقتها في إطار التزامها بإسعاد المجتمع وتقديم أرقى الخدمات، وتفعيلاً ومواصلة لتحديث المنصة الرقمية للخدمات " سمارت هب " والتي ساهمت بشكل ملحوظ في الارتقاء بخدمات البلدية ورفع نسبة رضا المتعاملين إلى أكثر من 90 % بالمقارنة مع السنوات السابقة.
أعلنت جامعة الدول العربية، يوم أمس السبت 29 فبراير 2020، تأجيل القمة العربية المقبلة، والتي كانت مقررة في شهر مارس الجاري بالجزائر، بسبب انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم والعالم العربي.
قررت اللجنة الأولمبية الوطنية تأجيل فعاليات النسخة الخامسة من اليوم الرياضي الوطني لإشعار آخر بناء على توصية المكتب التنفيذي للحدث،
غالبا ما يكون للأمراض الوبائية وانتشارها تأثير سيء وسلبي على البلاد، فإلى جانب الضحايا واستنزاف مقدرات البلاد وتراجع السياحة..
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد في شمال غرب ولاية واشنطن. وبحسب
مما لا شك فيه، أن مواقع التواصل الاجتماعي، قصّرت المسافات، وأذابت الحدود بين بلدان العالم أجمع، فقد اتخذ كثيرون من
أعلنت دولة الإمارات زيادة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، مؤكدة أن المنظومة
سجلت أستراليا اليوم الأحد أول حالة وفاة بفيروس كورونا لرجل تم إجلاؤه من سفينة سياحية كانت رهن الحجر الصحي، حسبما أكدت
قالت السلطات الصحية بالصين اليوم الأحد إنها سجلت 573 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد أمس السبت ارتفاعا من 427 حالة في اليوم السابق.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت أنه مستعد لمساعدة الإيرانيين في مواجهة فيروس كورونا المستجد إذا طلبوا ذلك.
يشهد العالم استنفاراً كبيراً لاحتواء «كورونا» في أقرب وقت ممكن، ما بين تخصيص مبالغ إضافية لدحر الفايروس، وإغلاق بعض
أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي أن ما تم تداوله اليوم حول وجود حالة مصابة بفيروس "كوفيد 19" في إحدى المجمعات السكنية
يبدأ غدا فتح باب التسجيل والانتقال للطلبة في المدارس الحكومية لإمارة أبوظبي للعام الدراسي 2020 / 2021، في جميع المراحل الدراسية وأصحاب الهمم.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي، إن هناك 15 حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في الولايات المتحدة شفيت أو في طريقها للشفاء.
سجلت الولايات المتحدة، اليوم السبت، أول حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد-19) في ولاية واشنطن، وذلك حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.
أعلنت لجنة إزالة التمكين في السودان إنهاء خدمة 109 من العاملين بوزارة الخارجية المنتمين إلى التنظيم الإخواني، شملت مراكز عليا في الدولة وسفراء ودبلوماسيين من مختلف الدرجات
كشف معالي عبد الرحمن العويس ، وزير الصحة ووقاية المجتمع ٫عن أنه تم تجهيز طائرتين لنقل المواطنين المتواجدين في إيران في
واصلت تجارة دبي الخارجية غير النفطية نموها خلال العام 2019 بنسبة بلغت 6% لتصل إلى 1.371 تريليون درهم مقابل 1.299 تريليون درهم في العام 2018
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم "السبت" تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى سبعة، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
أشاد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بالتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين انطلاقا من مسؤوليتها السيادية والشرعية في رعاية المواطنين والمعتمرين والزوار والمقيمين
لم تتوصّل موسكو وأنقرة إلى اتفاق أو أي ترتيبات جديدة، وذروة ما تحدث عنه الطرفان يدور حول «سعي لخفض التصعيد»
أشاد وفد منظمة الصحة العالمية الذي يزور الكويت اليوم، لمتابعة إجراءات التعامل مع كورونا، بالإجراءات الخليجية والكويتية
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم "السبت"، عن وفاة نائب إيرانى منتخب عن مدينة رشت بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن عدد إصابات فيروس كورونا الجديد "كوفيد – 19" في الدولة بلغ 21 أصابه، وشفاء 5 حالات، كما بلغ عدد الحالات التي تم فحصها في فعالية طواف الامارات 612 فحصاً
أعلن معالي حسين الحمادي ، وزير التربية والتعليم ، تعليق الدراسة في حضانات الاطفال على مستوى الدولة بدءا من غد الأحد.
أعلن معالي عبد الرحمن العويس ، وزير الصحة ووقاية المجتمع في مؤتمر صحفي اليوم أن عدد الإصابات في الإمارات بفيروس كورونا
أعرب الأزهر الشريف عن قلقه البالغ تجاه ما تشهده الهند من تصعيدات بسبب قانون الجنسية الجديد،
- أعلن إكسبو 2020 دبي عن إنشاء استوديو عالمي للتسجيل الموسيقي ليصبح مرفقا دائما ضمن إرث الحدث الدولي في المدينة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي من كشف 2051 قضية مخدرات للمتعاطين والتجار والمروجين بإمارة دبي، خلال
أكدت مصادر في وزارة الصحة الإيرانية لخدمة " بي بي سي " الفارسية أن عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد وصل إلى210 على
قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع مصر وإثيوبيا والسودان إلى أن توقع الدول الثلاث على اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.
حصدت تركيا مزيداً من الخسائر في إدلب بعد تلقيها أعنف ضربة منذ تدخلها في سوريا عام 2016، حيث قتل 33 من جنودها في قصف شنه
أكدت هيئة الصحة في دبي أن الدولة لديها منظومة متكاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيرة إلى أن الإمارات من
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن أكثر من 20 لقاحًا متعلقًا بفيروس كورونا المستجد قيد
واصلت دائرة الصحة - أبوظبي بالتعاون و التنسيق مع وزارة الصحة و وقاية المجتمع و الجهات المختصة و في إطار المتابعة
قررت المملكة العربية السعودية تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مكة والمدينة مؤقتا. وقالت الخارجية السعودية في
ألغت السلطات الألمانية معرض السياحة الذي يقام في العاصمة الألمانية برلين بسبب مخاطر عدوى فيروس كورونا المتحور "كوفيد- 19".
توفي رجل كان على متن سفينة الرحلات دايموند برينسيس التي خضعت للحجر الصحي قبالة اليابان بسبب فيروس كورونا، ليصبح أول بريطاني يلقى حتفه بسبب الفيروس.
يحرص المسؤولون الأتراك على الادعاء في تصريحاتهم الرسمية أن موجة الهجرة الجديدة باتجاه أوروبا ناتجة عن فرار المدنيين من محافظة إدلب السورية،
أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن خطر حدوث انتشار عالمي لفيروس كورونا المتحور الجديد (كورونا 19) أصبح "مرتفعا للغاية"، مشيراً إلى حالات العدوى التي امتدت من إيطاليا وإيران إلى دول عدة
نشر علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، عبر صفحته الرسمية بموقع " تويتر"، اليوم الجمعة، فيديو يرصد وصية والده الأخيرة للمصريين.
أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة عن قيامها بالتنسيق مع جمهورية إيران الإسلامية، بخصوص تسيير عدد من الرحلات الجوية لإجلاء الإيرانيين الزائرين للدولة وإعادتهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك بعد قرار وقف الرحلات بين البلدين كإجراء احترازي لمدة أسبوع قابل للتجديد في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل حالتين جديديتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد_19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 45 حالة مؤكدة.
قالت وزارة الصحة المصرية إنها تواصلت مع سفارتها في فرنسا للحصول على معلومات بشأن ما ذكره وزير الصحة الفرنسي بأن اثنين ممن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في فرنسا قد عادا من مصر.
أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتورعبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس بما قامت به المملكة العربية السعودية من تعليق دخول المعتمرين وزوار المسجد النبوي مؤقتاً لكبح جماح فيروس كورونا" كوفيد-19" ومنع تفشيه
أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي انها اتخذت إجراءات الحجر الصحي الاحترازي على المخالطين للشخصين المصابين بكورونا من الفريق الإيطالي.
أعلنت سلطنة عمان تعليق استخدام المواطنين العمانيين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية البطاقة المدنية للتنقل من وإلى السلطنة.
أكدت رئاسة مجلس الوزراء المصري، الجمعة، أن خبر اكتشاف ع