الإمارات تنجح في إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنه تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية خلال اتصال سموه مع الرئيس الأمريكي
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنه تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية خلال اتصال سموه مع الرئيس الأمريكي
اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
أكدت دولة الإمارات على ضرورة اتباع الأمم المتحدة والدول الأعضاء نهج شامل إزاء السلام والأمن على ضوء ما أظهرته جائحة "
أعلنت فلاي دبي اليوم عن استئناف رحلاتها إلى ألماتي ونور سلطان في كازاخستان اعتبارًا من 18 أغسطس، وكانت الناقلة في وقت
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 1482 حالة جديدة بفيروس كورونا.
وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، عبر العمل على تطوير القوانين والمنظومة التشريعية،
أكدت طيران الإمارات وقوفها إلى جانب لبنان وتقديم مساعدات الإغاثة الطارئة لمئات الآلاف من المواطنين المتضررين بفعل الانفجار الهائل الذي ضرب ميناء بيروت الأسبوع الماضي.
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 68,964 فحصا جديدا
شكك العلماء ومسؤولو الصحة العامة، في إعلان روسيا جاهزية لقاح فيروس كورونا الجديد، بالرغم من تأكيدات موسكو، أن اللقاح
بدأ مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، جلسة لمناقشة إعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت.
أكد الدكتور عادل السجواني طبيب متخصص بطب الأسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع وعضو الفريق الوطني للتوعية بفيروس «كوفيد19»
جرائم القتل، والاغتيال بدم بارد، التي ما انفكت إسرائيل عن ممارستها، تجد لها موطئ قدم.
أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، اليوم نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2020، حيث سجلت الشركة أرباحاً أساسية قبل خصم
مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 باتت مسألة دوام الطلبة والآلية التي سيكون عليها هاجساً لدى الأهالي الموظفين لاسيما الأمهات.
شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، غادرت مطار دبي الدولي طائرة مُحمّلة بشحنة جديدة من المساعدات الموجّهة إلى شعب لبنان الشقيق.
أكدت الإمارات موقفها الثابت في رفض التدخلات الإقليمية في الشأن العربي، مشددة على وقوفها إلى جانب العراق في مواجهة الانتهاكات التركية.
أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمبادرة "ووترفولز "Waterfalls، كأكبر مبادرة عالمية للتعلم المستمر والتدريب التخصصي، عن بعد، تطلقها دولة الإمارات.
قالت كامالا هاريس ، التي اختارها المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة جو بايدن لتكون نائبة له، إن 2020 سيمثل "لحظة ذات نتائج حقيقية بالنسبة لأمريكا"، وانتقدت الرئيس دونالد ترامب.
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر تسجيل 129 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 حالة وفاة أمس الأربعاء، نزولا من 168 إصابة و 24 وفاة أول أمس.
وجه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تحية تقدير وإعزاز إلى الشباب الإماراتي، الذي أثبت جدارته في جميع المجالات والميادين.
وجّه الجيش الوطني الليبي ضربة قوية لميليشيات الوفاق المدعومة بمرتزقة أردوغان، عندما قصفت مقاتلات سلاح الجو أرتالاً مسلحة في منطقة وادي بي غربي سرت.
دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشباب إلى تعزيز المشاركة في مسيرة التنمية المستدامة للإمارات، موضحاً سموه أن الدولة وفرت للشباب فرص التميز ومنحتهم الثقة وحسن الظن.
شارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، في الاجتماع الثامن لمجموعة أصدقاء السودان التي ترأسها المملكة العربية السعودية وشاركت فيه 25 دولة.
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن العمل يجري وباستمرار من قبل الجهات المختصة للتأكد ومتابعة كل ما يستجد بشأن التوصل إلى علاج كورونا والعمل على توفير أي لقاح يثبت اعتماده.
عبّر وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، اليوم، عن شكوك إزاء إعلان روسيا تطوير أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى نقص المعطيات من تجاربه الأولى.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات قامت على أفكار شابة في مجالات متعددة كالفضاء والطاقة النووية، مشيراً إلى ضرورة أفكار الشباب وطاقاتهم في مسيرة الوطن.
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 72,630 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
التقى سعادة اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بـسعادة هلال سعيد المري،
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسومين اتحاديين بتعيين سعيد سيف سالم النيادي
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، غادرت مطار دبي الدولي طائرة مُحمّلة بشحنة جديدة من المساعدات الموجّهة إلى شعب لبنان الشقيق لدعم جهود الإغاثة والتخفيف من الآثار التي خلفها الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت وتسبب في أضرار بشرية ومادية جسيمة ودمار طال مناطق واسعة من العاصمة اللبنانية.
اعتمدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المرحلة الثانية من عودة المقيمين اعتباراً من 12/8/2020
قالت وزارة الصحة الروسية إن تجربة استخدام اللقاح المكتشف بتعاطيه على مرحلتين، أظهرت أن المناعة ضد "كوفيد 19" تستمر لمدة تصل إلى عامين
أفاق سكّان جزيرة إيفيا اليونانية، أمس الاثنين، على كارثة حلّت بهم جرّاء فيضانات خطفت أرواح ثمانية أشخاص ودمّرت آلاف المنازل والمحال التجارية.
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية».
قام الجيش الوطني الليبي بتفعيل منظومة دفاع خاصة بالحظر البحري ضد التحركات المعادية على عمق 100 كيلومتر قبالة الساحل الليبي.
شنّت تركيا عدواناً جديداً على العراق باستهدافها قافلة تقل عسكريين عراقيين، ما أسفر عن مقتل ضابطين وجندي وجرح آخرين عبر طائرة مسيّرة.
في مؤشر قوي جديد على انتعاش الأعمال في دبي، أكد تقرير «آي إتش إس ماركيت» أمس، نمو الاقتصاد غير النفطي بدبي في يوليو، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 51.7 الشهر الماضي بزيادة 1.7 نقطة من مستوى يونيو.
جددت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها للشعب اللبناني في جلسة الإحاطة الافتراضية حول الوضع الإنساني في لبنان، عقب
أعلنت مجموعة إعمار مولز عن تسجيل إيرادات إجمالية بقيمة حوالي 1.66 مليار درهم (451 مليون دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام 2020.
استنكر الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التهديدات والتصريحات التي وجهها بعض المسؤولين في تركيا تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة.
سجّل لبنان "الثلاثاء" 309 إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة بينها سبع وفيات، في معدل قياسي جديد، وفق ما أظهرت احصاءات وزارة الصحة.
قالت وزارة الصحة الروسية إن تجربة استخدام اللقاح المكتشف بتعاطيه على مرحلتين، أظهرت أن المناعة ضد "كوفيد 19" تستمر لمدة تصل إلى عامين
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في مصر، إن زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" الآن طفيفة، وسببها تجمعات العيد،
قتل ضابطان عراقيان، اليوم، في قصف نفذته طائرة تركية مسيرة استهدفت عربة عسكرية في إقليم كردستان العراق، الأمر الذي أثار تنديداً عراقياً بالخرق التركي للسيادة العراقية.
أبدت وزارة الصحة الألمانية اليوم الثلاثاء رد فعل متحفظا حيال اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الذي أعلنت عنه روسيا اليوم.
علّقت منظمة الصحة العالمية بحذر على إعلان روسيا الثلاثاء التوصل للقاح ضد وباء كوفيد-19، مذكّرةً بأن "المرحلة التي تسبق الترخيص" والترخيص للقاح يخضعان لآليات "صارمة".
أعلنت روسيا انها طوّرت "أول" لقاح ضد فيروس كورونا المستجد أُطلق عليه تسمية "سبوتنيك في"، تيمّناً باسم القمر الصناعي السوفياتي.
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة من جراء الإصابة بالفيروس إلى 3233 حالة.
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم، أن برنامج الأغذية العالمي يعتزم إرسال 50 ألف طن من القمح إلى بيروت "لتعزيز الإمدادات الوطنية".
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 64,110 فحوص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن بلاده طوّرت أول لقاح يوفّر "مناعة مستدامة" ضد فيروس كورونا المستجد.
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية، أول مركز أبحاث طبية حيوية مستقل في دولة الإمارات بقيمة إجمالية قدرها 300 مليون درهم.
وهبت زوجة السفير الهولندي في لبنان لحظة وفاتها بسبب تفجير المرفأ البعض من أعضائها لمن هم بأمس الحاجة لها وقد نجحت
يعمل خبراء كيميائيون ورجال إطفاء على تأمين ما لا يقل عن 20 حاوية كيميائية محتملة الخطورة في ميناء بيروت الذي دمره
قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نحو مفاجئ أمس الاثنين مؤتمراً صحافيّاً كان يعقده في البيت الأبيض، الذي تمّ إغلاقه فترةً وجيزة، قبل أن يعود الرئيس الأمريكي ليوضح أنّ عناصر الخدمة السرّية، المسؤولين عن حمايته، أطلقوا النار لتوّهم على مسلّح "خارج البيت الأبيض".
وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الهيئة بكفالة الأيتام الذين فقدوا معيلهم في حادث انفجار مرفأ بيروت.
يتأهب قطاع السياحة في دبي لاستعادة الزخم القوي الذي طالما ميّز المدينة النابضة بالحياة، مع تنامي الاهتمام بدبي كمقصد سياحي مفضل على مستوى العالم.
على بعد سبعة أيام من انفجار مرفأ بيروت، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسّان دياب استقالة حكومته، مستبقاً الخميس المقبل،
وضعت اليونان أسطولها البحري في جاهزية تامة للرد على أي استفزاز تركي بعد إرسال الحكومة التركية سفينة تنقيب جديدة تنتهك المياه الإقليمية اليونانية.
عرضت الولايات المتحدة مبادرتها لحل الأزمة الليبية، أمس، على البرلمان الليبي، حيث تضمنت المبادرة التي تعد الأولى من نوعها، ثلاثة محاور، هي إنشاء منطقة منزوعة السلاح، وإعادة توزيع الثورة، وسحب المرتزقة من ليبيا.
صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، بأن الهيئة باشرت (218) قضية جنائية، خلال الفترة الماضية.
جماعة شيعية مسلحة قامت بتهريب عبوة ناسفة قرب قافلة تحمل عتادا للجيش الأمريكي (وليس داخل قاعدة أمريكية) قرب الحدود مع الكويت
تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم حاجز الـ 20 مليون حالة أمس.
سجلت بريطانيا 816 حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 في أحدث إحصاء يومي في تراجع عن إجمالي الحالات التي سجلت في اليوم السابق والتي كانت أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة
عاش لبنان 15 عاماً من حرب أهلية معقّدة بين عامي 1975 - 1990، طالت تبعاتها مختلف مناحي الحياة، وليس فقط السياسة والأحزاب.
حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مُجدداً من خطورة وضع السفينة «صافر»، والتي تُعد خزان نفط عائماً
أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب استقالة حكومته رسميا، قائلا في بيان الاستقالة" إن فئة من الطبقة السياسية حاولت رمي
لم تمر الانتخابات، التي أجريت في روسيا البيضاء، والتي أسفرت عن فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، والذي حقق فوزاً كاسحاً
أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوقت لم يتأخر وأن هناك فسحة من الأمل وأكثر من أجل وقف والسيطرة على انتشار فيروس كورونا .
عقدت حكومة الإمارات في تمام الساعة 6.30 مساء اليوم إحاطتها الإعلامية الدورية حول مستجدات الوضع الصحي المرتبط بمرض
أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قراراً يمنح بموجبه حاملي أذونات وتأشيرات الدخول المنتهية للمتواجدين داخل الدولة مهلةً إضافية، اعتباراً من تاريخ 11/8/2020 ولمدة شهر
أعلنت وزارة الصحة، اليوم تسجيل 1439 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 253478 حالة .
وجّه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الهيئة بكفالة الأيتام الذين فقدوا معيلهم في حادث انفجار مرفأ بيروت، إلى جانب رعاية أسر المتوفين والضحايا، وتوفير احتياجاتهم الحياتية، وصيانة منازلهم وممتلكاتهم المتضررة من جراء الحادث.
أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن أثينا حثت تركيا، اليوم، على وقف الأعمال غير القانونية في شرق البحر المتوسط، مؤكدةً أن هذه الأنشطة استفزازية وتقوّض السلم والأمن في المنطقة.
كشف الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، عضو مجلس إدارة لجنة السفر الأوروبية والاتحاد
تقدمت وزيرة العدل اللبنانية باستقالتها.
يتأهب قطاع السياحة في دبي لاستعاده الزخم القوي الذي طالما ميّز المدينة النابضة بالحياة ضمن موقعها المتميز على ساحل الخليج العربي التي عُرفت منذ سنوات بكونها مركزاً رئيساً لحركة التجارة بين الشرق والغرب.
كشف أحمد محبوب مصبح المدير العام لدائرة جمارك دبي، أنه خلال فترة العمل عن بعد، نظم مركز الابتكار في الدائرة سلسلة جلسات
في ظل التطور التكنولوجي الذي نعيشه وتطور المعاملات المالية، انتشر في الآونة الأخيرة وقوع الكثير من الأفراد ضحايا عمليات نصب واحتيال إلكتروني، تتاجر بآمال وأحلام الناس عن طريق منحهم وعوداً بالثراء السريع.
أدت سيول وأمطار غزيرة ضربت السودان إلى مصرع 20 شخصا، وإصابة 13 آخرين، وتضرر 50 ألف شخص على الأقل في مختلف مناطق البلاد، وفق ما أعلن الدفاع المدني السوداني، أمس الأحد.
أكدت وزارة الصحة النيوزيلندية في بيان أمس الأحد عدم تسجيل أي حالة إصابة محلية بفيروس كورونا خلال المائة يوم السابقة.
يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
أعربت الإمارات عن أملها في أن ينجح مؤتمر المانحين المخصص لمساعدة الشعب اللبناني في تحقيق المساعدات المطلوبة.
شارك ضابطان من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، في تقييم أبحاث علمية في مجال الكيمياء والأدلة الجنائية الإلكترونية في مركز الأبحاث المتقدمة للعلوم الجنائية «CARFS».
تصاعدت موجة الغضب في لبنان حيث تدور مواجهات عنيفة بين القوى الأمنية ومتظاهرين وأنباء عن حريق قرب البرلمان، في وقت قدم عدد من الوزراء والنواب استقالاتهم، لكن رئاسة الحكومة لا تزال متمسكة بالبقاء.
أعلن وزير البيئة والتنمية الإدارية اللبناني دميانوس قطار مساء "الأحد "استقالته من الحكومة ليكون ثاني وزير يغادر منصبه بعد الانفجار الضخم في مرفأ بيروت.
قالت السلطات الأمريكية إن ثلاثة مسلحين على الأقل فتحوا النار خلال تجمع كبير غير مصرح به في العاصمة واشنطن صباح اليوم "الأحد" مما أسفر عن مقتل صبي وإصابة 20 من بينهم ضابطة في الشرطة
نفت وزارة التربية والتعليم صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول مطالبة أولياء أمور الطلبة باستبدال الحقائب المدرسية بأكياس معقمة لحمل الكتب
قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله بجولة تفقدية في مركز
أعلن الجيش اللبناني الأحد أن الأمل بات ضئيلاً في إمكانية العثور على ناجين في موقع انفجار بيروت حيث تعمل فرق إنقاذ
تجاوزت الولايات المتحدة رسمياً "الأحد" سقف خمسة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشي الوباء، وفق إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.
حث البابا فرنسيس الشعب اللبناني اليوم الأحد على تضافر الجهود في أعقاب الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت وذلك من
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للمانحين الخاص بلبنان الذي عقد افتراضيا اليوم
أعلنت وزارة الصحة في السعودية، اليوم الأحد تسجيل 1599 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 252039 حالة.
أعلنت السلطات الروسية اليوم الأحد عن تسجيل 5189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
في لفتة كريمة وتضامنا مع الشعب اللبناني في محنته بعد انفجار مرفأ بيروت الأسبوع الماضي وما خلفه من دمار، استقبلت جمارك
أفادت وسائل إعلام لبنانية الأحد، بأن وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، أعلنت استقالتها من حكومة حسان دياب.
حددت دائرة الصحة بأبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية وشركة «جي 42 للرعاية الصحية»، 9 إجراءات متعلقة بالدراسة والتطوع في التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة.
انتقد اتحاد الأطباء في ألمانيا (ماربورجر بوند) الارتداء الإجباري للكمامة داخل قاعات الدرس، كما قررته ولاية شمال الراين ويستفاليا، واعتبر الاتحاد هذا الإجراء غير منطقي.
من الولايات المتحدة إلى فرنسا مرورا بالصين وروسيا ومصر، يعقد المانحون الدوليون اجتماعا عبر الفيديو، الأحد، لدعم لبنان
حدد خبراء ومختصون في قطاع السياحة والسفر 10 مرتكزات أو مسارات رئيسة في خارطة الإمارات لتنشيط القطاع السياحي بعد جائحة «
أعلنت وزارة الصحة السعودية السبت عن إجراء تجارب سريرية جديدة للقاح ضد فيروس كورونا مع شركة كان "سينوا" الصينية في
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوامر تنفيذية اليوم السبت تضمنت تجديدا جزئيا لإعانات البطالة لعشرات الملايين من
تخطّت البرازيل السبت عتبة مئة ألف وفاة وثلاثة ملايين إصابة بكوفيد-19، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة البرازيلية.
قررت الحكومة الجزائرية رسمياً إعادة فتح المساجد يوم السبت 15 أغسطس، وذلك بعد أكثر من 5 أشهر من الإغلاق بسبب فيروس
أعلن نادي دبي للصحافة انعقاد الدورة التاسعة عشرة لمنتدى الإعلام العربي يوم 20 أكتوبر المقبل 2020، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وصلت إلى العاصمة اللبنانية طائرة إماراتية تحمل على متنها 40 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، إضافة إلى مكملات غذائية للأطفال.
افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أمس خمسة جسور مؤدية لجزر ديرة، تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع شركة «نخيل».
تجسيداً لنهج دولة الإمارات في ترسيخ القيم الإنسانية، قامت الجهات المعنية في الدولة بالمساعدة في لم شمل عائلة يهودية من اليمن ببقية أفرادها المقيمين في لندن بالمملكة المتحدة.
تصاعد غليان المشهد اللبناني على مرجل التطورات المتسارعة ميدانياً وسياسياً، في خضم الواقع المعقّد الذي أفرزه «انفجار مرفأ بيروت».
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، السبت، عن خروج 1119 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم
صعّدت ميليشيا الحوثي من خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، وحاولت التسلل إلى مواقع القوات المشتركة في
أكدت الحكومة الأمريكية أنها تدعم حق المتظاهرين اللبنانيين في الاحتجاج السلمي، داعيةً الجميع إلى تجنب العنف.
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خالص التعازي والمواساة
قامت الجهات المعنية في الدولة بالمساعدة على لم شمل عائلة يهودية من اليمن ببقية أفرادها المقيمين في لندن بالمملكة المتحدة، ليجتمعوا معاً في دولة الإمارات بعد فراق دام 15 عاماً.
كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال إدارة الترخيص العقاري التابعة لمؤسسة التنظيم العقاري، عن مشروع "القائمة الخضراء" الذي يهدف إلى توفير خدمات إضافية لمجموعة من المتعاملين.
قال شهود إن عشرات المحتجين دخلوا مبنى وزارة الخارجية اللبنانية وهم يرددون هتافات ضد الحكومة والمؤسسة السياسية.
وصلت إلى العاصمة اللبنانية طائرة إماراتية تحمل على متنها 40 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، إضافة إلى مكملات غذائية للأطفال.
أعلنت رئاسة الوزراء في الجزائر عن فتح مشروط للمساجد اعتبارا من السبت المقبل الموافق 15 أغسطس، وذلك في ظل التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية
قال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت إن عدد قتلى الانفجار الهائل الذي وقع بمرفأ بيروت يوم الثلاثاء ارتفع إلى 158 قتيلا.
أطلقت قوات الأمن اللبنانية اليوم السبت قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين محتجين في محيط مجلس النواب وسط العاصمة بيروت.
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن تسجيل 1469 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في المملكة إلى 287,262 حالة.
أعرب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون عن استعداد بلاده للتعاون من أجل دعم الشعب اللبناني من خلال ارسال مساعدات عاجلة ومعدات طبية والمساهمة في إعادة اعمار المرفأ والمنازل المتضررة.
قدّم نواب حزب الكتائب اللبنانية اليوم السبت استقالتهم من البرلمان خلال مراسم تششيع الأمين العام للحزب نزار نجاريان، الذي كان في عداد أكثر من 150 من قتلى انفجار المرفأ.
تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 63,792 فحصا جديدا
قالت وزارة الخارجية الهولندية إن زوجة السفير الهولندي في لبنان توفيت اليوم السبت متأثرة بإصابات خطيرة لحقت بها في الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء.
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ان الأحداث الخطيرة والمؤلمة والتطورات الجسيمة اثبتت أن البعد العربي ضروري
لا يزال أكثر من ستين شخصاً مفقودين في بيروت السبت بعد أربعة أيام من الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية، وأودى بحياة أكثر من 150 شخصاً
ارتفع عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا في العالم بمقدار 1.8 مليون إصابة خلال الأيام الـسبعة الأخيرة، في أكبر حصيلة أسبوعية منذ بدء تفشي الوباء.
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار خفيفة متفرقة خلال الأيام المقبلة وسط طقس رطب غائم إلى غائم جزئيا على بعض المناطق في الدولة
سجلت الهند 933 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية كما سجلت 61537 حالة إصابة جديدة ليصل عدد الإصابات إلى ما يقرب من 2.1 مليون إصابة.
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم "السبت" ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1122
أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعميماً بشأن الدوام المرن في الجهات الحكومية المحلية، يقضي بتحديد ساعات الحضور المرنة في الفترة الصباحية للموظفين.
تفوقت الإمارات على أغلبية الدول الرئيسية في العالم، من حيث كفاءة التعامل مع وباء «كورونا»، وذلك طبقاً لمؤشرات نسبة الإصابات والوفيات
أكدت دولة الإمارات أن اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان خطوة مهمة لترسيخ دعائم الاستقرار في منطقة شرق المتوسط.
أكدت الدكتورة أسمهان الوافي، مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، أن الإمارات أدركت مبكراً أهمية الأبحاث الزراعية.
مع ارتفاع عدد ضحايا «انفجار بيروت» إلى 154 شخصاً، والجرحى إلى نحو 5 آلاف، تكثّف فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية.
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الجمعة، عن خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم
قالت الرئاسة اللبنانية على تويتر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره اللبناني ميشال عون في مكالمة هاتفية أنه
جددت الحكومة اليمنية، أمس، دعوتها لتدارك «كارثة» محتملة لخزان صافر العائم، منددة بتعنت ميليشيا الحوثي التي ترفض السماح لفريق أممي بتقييم وتفريغ الخزان.
أجرى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، ومعالي سهيل بن محمد فرج
قالت هيئة الحماية المدنية في الجزائر إن زلزالا بلغت شدته 4.9 درجات هز شرق البلاد اليوم الجمعة، مما أسفر عن تهدم ثلاثة منازل وإلحاق أضرار بعدد آخر ودفع السكان للهرب في فزع إلى الشوارع. ولم ترد أنباء عن وقوع مصابين
طرح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته أمس للبنان ميثاقاً جديداً على اللبنانيين لتجسيده مقابل تقديم فرنسا وسط وعود من الساسة بدراسة الموضوع لحلحلة الأزمة ومواجهة أيضاً تداعيات تفجير مرفأ بيروت.
أكدت الشرطة الهندية ورود أنباء عن مصرع شخصين على الأقل جراء تحطم طائرة تابعة لشركة Air India لدى هبوطها في مدينة كاليكوت جنوب البلاد
قال متحدث باسم شركة إير إنديا للطيران وقنوات تلفزيونية إن طائرة تابعة للشركة كانت تقل 191 راكبا تحطمت في مدينة كاليكوت بجنوب الهند
تنعم دولة الامارات العربية المتحدة بالأمن والسلام بفضل سياسات قيادتها الحكيمة القادرة على التجديد والتطور لتكتب صفحات مشرقة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
في ما يأتي آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، في ضوء آخر الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:
كشفت التقديرات الأولية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن ما بين 80 ألف طفل إلى 100 ألف صاروا بلا مأوى من جراء الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي.
أعلنت وكالات تابعة للأمم المتحدة، اليوم، أن 27 شخصاً لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب كان يحملهم قبالة سواحل موريتانيا.
أعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الجمعة، تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 285793 حالة .
أعلنت وزارة الدفاع السعودية وفاة مساعد وزير الدفاع، محمد بن عبد الله العايش، إلى رحمة الله تعالى، اليوم، إثر مرض عاناه.
أعلن مسؤول بارز في قطاع الصحة في روسيا، اليوم، أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد قد دخل مرحلة الاختبارات النهائية، ومن المتوقع تسجيله رسمياً الاسبوع المقبل.
أعلنت الوزارة عن إجراء 61,978 فحصاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
توجه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بالتهنئة إلى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، بمناسبة توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان.
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، شفاء 720 إصابة من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت 62330 حالة.
سير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أولى طلائع الجسر الجوي السعودي للجمهورية اللبنانية الشقيقة بهدف مساعدة منكوبي الانفجار للتخفيف من مصابهم
أكدت وزارة الصحة الإسبانية أمس الخميس أن إسبانيا لا تواجه موجة جديدة من وباء كوفيد-19 على الرغم من الزيادة الواضحة في عدد الإصابات بفيروس كورونا
أعلنت شركة "موانئ دبي العالمية"، المزود العالمي للخدمات اللوجستية الذكية لسلسلة التوريد المتكاملة والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تبرعها بمبلغ 100,000 دولار
أعلنت الولايات المتحدة الخميس تعليق توصيتها التي تدعو الأمريكيين إلى تجنب السفر إلى الخارج بسبب وباء كوفيد-19.
بمكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
تجول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، بدراجة هوائية
أكد معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن القيادة في دولة الإمارات كانت منذ اليوم الأول لتفشي فيروس «كورونا» ولا تزال حريصة على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.
تصاعد الغضب الشعبي في لبنان أمس وسط دعوات محلية وعالمية متنامية لإجراء تحقيق دولي يكشف ملابسات انفجار مرفأ بيروت.
اعتادت قناة «الجزيرة» القطرية الأكاذيب نهجاً لها، لبث السموم ونشر الشائعات بما يخدم أجندات الدوحة، ففي حلقة جديدة من سلسلة فضائح القناة التي تعد الذراع الإعلامية لـ«تنظيم الحمدين»،
سقط عدد من الجرحى خلال مواجهات مساء أمس الخميس بين محتجين غاضبين والقوى الأمنية اللبنانية في وسط بيروت.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيسة جانيين آنييز، رئيسة دولة بوليفيا المتعددة القوميات، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
أعلن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي الخميس توقيف 16 شخصاً بينهم مسؤولون في مرفأ بيروت
لم يتبق سوى 3 أشهر على الاستحقاق الرئاسي في أمريكا والذي يأتي هذه المرّة أكثر غموضاً وضراوة.
طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارته إلى بيروت بإجراء "تحقيق دولي" حول انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب بمقتل 137 شخصاً وإصابة خمسة آلاف آخرين بجروح.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحافي اليوم تضامن بلاده مع الشعب اللبناني و دعم لبنان حر وصاحب سيادة. وقال
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه من الممكن أن يتوفر لقاح لفيروس كورونا في الولايات المتحدة قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها
عقدت حكومة الإمارات الإحاطة الإعلامية والتي تحدث فيها معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور عمر
وقع وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس بالقاهرة اليوم الخميس اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إن هناك حاجة لإجراءات سياسية قوية لإخراج لبنان من أزمته. وأكد ماكرون
أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 284226 حالة.
قالت وزارة الطيران المدني في مصر إن طائرة تابعة لشركة إيرمان سكاي للرياضات الجوية ارتطمت اليوم الخميس بأرض مهبط مطار الجونة
بمكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قدمت دولة الإمارات مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني الشقيق، لدعم جهود مكافحة جائحة " كوفيد 19".
وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ظهر الخميس إلى بيروت، معلناً على حسابه على تويتر فور هبوط طائرته "لبنان ليس وحيدا"، مستهلاً زيارة لدعم البلد المنكوب جراء الانفجار الضخم في مرفأ العاصمة.
قال البنك الدولي أمس الأربعاء إنه مستعد لتقييم الأضرار والاحتياجات في لبنان بعد الانفجار المدمر، الذي وقع في منطقة ميناء بيروت، وكذلك العمل مع شركاء البلاد لحشد التمويل العام والخاص لإعادة الإعمار والانتعاش.
سيطرت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان مساء امس الأربعاء على حريق اندلع في سوق عجمان الشعبي المكون من 125 محلا
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية صباح الخميس، حصيلة جديدة لضحايا الانفجار الهائل الذي هز بيروت مساء الثلاثاء. وقال المتحدث
قالت الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية إنها ألقت القبض على ثلاثة مراهقين بعد دخولهم منتجع مار الاغو المملوك للرئيس دونالد ترامب وبحوزتهم بندقية كلاشنيكوف في حقيبة ظهر.
تمر اليوم 75 سنة على إسقاط القنبلة الذرية لأول مرة في تاريخ البشرية على كل من ”هيروشيما“ و”ناغاساكي“ اليابانيتين، إلا أن هذا الجرح التاريخي العميق لم يلتئم بعد.
وجَّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن ضرورة استمرار العملية التعليمية في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.
غداة الانفجار الهائل الذي شهده مرفأ بيروت، واهتزّ معه كلّ لبنان، أرضاً وبشراً وحجراً، مخلّفاً مرفأً منكوباً وعاصمة مفجوعة غارقة في الدماء.
عززت مؤشرات عدة التفاؤل بانتعاش سريع لاقتصاد الإمارات، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمجموعة «أي إش إس ماركت» في الإمارات، من 50.4 نقطة في شهر يونيو إلى 50.8 نقطة في شهر يوليو.
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. اتصالا هاتفيا مع إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا
قال محافظ بيروت في مقابلة أجرتها معه قناة الحدث التلفزيونية اليوم الأربعاء إن إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار الرابع من أغسطس في بيروت
دان البيت الأبيض، أمس، وجود قوات أجنبية في ليبيا، مؤكداً أن «لا رابح» في الحرب الأهلية المعقدة التي تشهدها البلاد. وجاء
خيّبت المفاوضات الأخيرة التي أجريت بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) الآمال المعلقة على أن تمثل تلك المفاوضات انفراجة في أزمة معقدة تُهدد بسيناريوهات كارثية
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقدم الإمارات مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من انفجار مرفأ بيروت في لبنان، تتضمن أدوية ومعدات الطبية، ومكملات غذائية للأطفال، إضافة إلى مواد ضرورية أخرى.
بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرسلت دولة الإمارات مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني
ذكرت مصادر وزارية أن مجلس الوزراء اللبناني وافق، اليوم، على وضع كل مسؤولي ميناء بيروت المكلفين بالإشراف على التخزين والأمن منذ عام 2014 رهن الإقامة الجبرية بالمنزل.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن ضرورة استمرار العملية التعليمية في ظل الأوضاع العالمية الراهنة وفي ضوء نتائج التجربة التي خاضتها دولة الإمارات في قطاع التعليم منذ اندلاع أزمة كوفيد-19، تُملي مواصلة العمل على تطبيق مفاهيم جديدة واتباع تدابير غير تقليدية
أوضحت التحقيقات الأولية أن سنوات من التراخي والإهمال هي السبب في تخزين مادة شديدة الانفجار في ميناء بيروت، ما أدى إلى الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص أمس.
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 43,369 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية
واصلت أسعار الذهب تحطيم الأرقام القياسية اليوم الأربعاء، متجاوزة الألفي دولار.
أعلنت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، عن حصولها على "ختم السفر الآمن" من المجلس العالمي للسفر والسياحة
أعلن قصر الإليزيه أن المساعدة التي وعدت فرنسا بإرسالها الى لبنان بعد الانفجار الضخم الذي وقع في بيروت ستنقل اعتبارا من الاربعاء عبر طائرتين عسكريتين
كشف الانفجار الضخم الذي شهدته بيروت مساء الثلاثاء وأسفر عن دمار شامل بمنطقة المرفأ ومقتل العشرات وإصابة الآلاف، عن خطورة مادة نترات الأمونيوم التي كانت وراء الكارثة.
قدّمت دول عدّة التعازي للبنان بضحايا الانفجار الضّخم، الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء وأسفر عن عشرات القتلى وأكثر من 3 آلاف جريح، عارضةً تقديم المساعدة.
كشف الصليب الأحمر اللبناني، صباح الأربعاء، عن أحدث إحصاء لضحايا الانفجار الهائل الذي ضرب بيروت مساء الثلاثاء. وقال
يقوم فريق من منظمة الصحة العالمية بالتحقيق في أصول وباء كوفيد-19، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وأجرى الفريق "مناقشات مكثفة"
كشف مسؤولون أمريكيون، الثلاثاء، أنه ليس ثمة أدلة على أن ما حصل في بيروت هو نتيجة هجوم، مناقضين بذلك كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
محمد بن راشد ومحمد بن زايد يؤكدان التضامن مع لبنان في محنته انفجار ضخم يقتل ويجرح المئات ويخلف دماراً هائلاً سعد
حافظت دبي بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على ريادتها بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر المفضلة عالمياً.
نشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في «تويتر» حمل عنوان حكمة حاكم
هز انفجار مزدوج العاصمة اللبنانية بيروت، يعد الأعنف في تاريخ لبنان المعاصر، بحسب روايات شهود عيان وجهات رسمية، وسمع
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أنّ الانفجارين القويين اللذين هزّا العاصمة اللبنانية بيروت يبدو كأنهما "اعتداء رهيب".
أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اليوم الأربعاء إثر اجتماع طارئ عقده برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، بيروت "مدينة منكوبة"، إثر التفجير الضخم الذي وقع فيها.
قدمت دولة الإمارات خالص العزاء إلى الشعب اللبناني الشقيق في ضحايا الانفجار العنيف، الذي هز مرفأ بيروت، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واجب العزاء للشعب
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" واجب العزاء للشعب
قالت الرئاسة اللبنانية على حسابها الرسمي على تويتر إن الرئيس اللبناني ميشال عون دعا إلى اجتماع طارئ للمجلس الأعلى
قال شهود عيان من رويترز إن انفجارا هائلا هز العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء مما أدى لإصابة كثيرين وتهشم واجهات زجاجية وانهيار شرفات.
أصيب العشرات جراء الانفجار الذي وقع في مستودع للمفرقعات في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، مما تسبب في أضرار كبيرة
أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف خدمات الركاب إلى الكويت اعتباراً من يوم غد (5 أغسطس) وإلى لشبونة (16 أغسطس).
أكدت ماريا كورسنك الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد الطاقة النووية في الولايات المتحدة الأمريكية أن مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2984حالة.
قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن فريق المنظمة في الصين الذي يحقق في منشأ فيروس كورونا المستجد
أظهرت دراسة نشرت اليوم الثلاثاء أن بريطانيا مهددة بموجة ثانية من تفشي مرض كوفيد-19 في الشتاء المقبل وأنها قد تكون أقوى من الأولى مرتين
وصل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى دبي لقضاء أيام من الإجازة التي حصل عليها لاعبو الفريق عقب التتويج بالدوري
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، من أن جائحة كورونا أحدثت أكبر خلل في أنظمة التعليم في التاريخ، ما أثر فيما يقرب من 1.6 مليار تلميذ في جميع البلدان وجميع القارات.
حافظت إمارة دبي بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم
أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية البحرية لمجموعة أدنوك، اليوم عن تأسيس شركة "إيه دبليو
أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي عن نتائج مبادرات الفحوصات المختلفة والإجراءات الاحترازية المتخذة في الحد من انتشار فيروس كوفيد-19،
تعمل شركة «نيوترال فيولز» ومقرها دبي على إعادة تدوير زيت القلي المستخدم في تحضير الوجبات السريعة وتحويله إلى ديزل حيوي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي الاثنين إن الفيروس "ينحسر" في أجزاء من مناطق جنوب وغرب الولايات
أصدر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير تحذيرا مفاده أن العاصفة الاستوائية أساياس استعادت قوة الإعصار ومن المتوقع أن تضرب الساحل الشرقي للبلاد في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بـ "رياح خطرة وهبوب عاصفة".
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن جهود دولة الإمارات لتحقيق المزيد من التقدم تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،
تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس خلال اتصال هاتفي مع جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
تتوالى البشائر حول نجاح الاستراتيجية الاستباقية التي تبنتها الدولة لمواجهة وباء «كورونا» والحد من انتشاره، مع إعلان معالي عبدالرحمن بن محمد العويس.
بدأت أجهزة الملاحة الفضائية في «مسبار الأمل» عملها للتأكد من صحتها ومعايرتها للمواصفات التي وُضعت لها، حيث التقطت كاميرا تتبع النجوم مؤخراً أول صورة لوجهته نحو كوكب المريخ.
تلعب محطات براكة للطاقة النووية السلمية دوراً محورياً في تنفيذ استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تهدف إلى توفير 50% من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة منخفضة الكربون.
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الاثنين، عن تسجيل 157 حالة إصابة جديدة و 23 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
أصدرت الجمارك السعودية أمس الاثنين تعميمًا على جميع منافذها البرية، يتضمن تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة على حركة الشاحنات، وذلك بالسماح بدخول جميع الشاحنات عبر المنافذ البرية من دول مجلس التعاون الخليجي.
أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الاثنين عن تسجيل 38 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)
أنهت المملكة العربية السعودية موسم الحج أمس الأحد بنجاح باهر رغم الظروف الاستثنائية جراء جائحة فيروس «كورونا»، التجربة الجديدة أثارت إشادات واسعة
في مايو 2019، بينما كان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في فنلندا، يلقي خطاباً هجومياً ضد «أطماع الصين» على هامش لقاء وزاري لدول مجلس القطب الشمالي
استؤنفت بعد ظهر اليوم الإثنين المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، برعاية الاتحاد الأفريقي ورئاسة جنوب أفريقيا وبمشاركة وزراء الري من إثيوبيا ومصر والسودان
قال الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيـس مجلس الوزراء الكويتي إن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تشهد
تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم خلال اتصال هاتفي مع
قال معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع اليوم خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات الحالات
عقدت حكومة الإمارات في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات الحالات
أكدت روسيا، اليوم، أنها ستتمكن قريباً من إنتاج مئات الآلاف من جرعات لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد شهرياً و"عدة ملايين" منذ بداية العام المقبل.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم تسجيل 1972 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 242053 حالة .
حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم، من احتمال ألَّا يكون هناك "حل سحري" للقضاء على فيروس كورونا الذي أصاب الملايين حول العالم، برغم الآمال الكبيرة في التوصل للقاح ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.
أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تشغل طائرتها A380 إلى جوانزو اعتباراً من 8 أغسطس الجاري.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن جهود دولة
أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم، أنه توقف عن ارتداء الكمامة التي ترعاها الحكومة، والتي أثارت انتقادات لسوء جودتها وبطء تقديمها للجمهور، لأن هناك خيارات مختلفة أصبحت متاحة.
أظهرت دراسة نشرت نتائجها اليوم الاثنين، أن أغلبية المصابين بفيروس كورونا المستجد الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما في كوريا
وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية ودَّع ضيوف الرحمن البيت العتيق بعد أداء طواف الوداع؛ لتكون آخر ما
يدخل سوق الإيجارات في دبي تدريجياً مرحلة تسديد قسط الإيجار شهرياً بدلاً من السداد المتعارف عليه، والذي يتراوح ما بين
قالت الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة مساء أمس الأحد إنھ لن یسمح بدخول غیر الكویتیین القادمین من الدول المشمولة
لا تزال حوادث غرق الأطفال في المسابح المنزلية مشكلة مؤرقة وتتجدد أخبارها كل صيف، وتخلّف ضحايا أبرياء ساقهم طيش طفولتهم إلى السباحة دون الاكتراث بإجراءات السلامة.
قالت الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة مساء أمس الأحد إنھ لن یسمح بدخول غیر الكویتیین القادمین من الدول المشمولة
وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منح شركة بايت دانس الصينية 45 يوما للتفاوض على بيع تطبيق تيك توك الشعبي للمقاطع المصورة القصيرة لشركة مايكروسوفت
تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، التي تم تسجيلها في العالم، عتبة 18 مليون إصابة، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى مصادر رسمية حتى الساعة 22,40 ت غ أمس الأحد.
يكافح أكثر من 1300 رجل إطفاء حريقا هائلا خرج عن السيطرة الأحد في جنوب كاليفورنيا، وبات يهدد آلاف الأشخاص والمنازل في شرق لوس أنجليس.
في اهتمام عالمي واسع يعكس ثقة وأهمية تشغيل مفاعل المحطة الأولى في براكة.
أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، على العلاقات التاريخية التي تجمع الإمارات مع أشقائها في دول الخليج العربي.
ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق فحوصات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على مستوى دولة الإمارات في الكشف عن 239 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة.
يقدم القطاع السياحي في الدولة نموذجاً متفرداً في تنوع وتعدد البرامج الترفيهية والخيارات السياحية مع تناغم ومرونة عالية،.
مع تراكم الخسائر الناجمة عن فترة الإغلاق في أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا، تواصل دول العالم ابتكار وسائل بديلة عن
بدأ حجاج بيت الله الحرام، أمس، ثاني أيام التشريق، برمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة،
قالت السلطات أمس الأحد إن الفلبين ستعيد فرض إجراءات للعزل العام أشد صرامة في العاصمة والمناطق المحيطة بها لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الثلاثاء.
شهدت مناطق عديدة ضمن سيطرة ميليشيات الوفاق في ليبيا، تظاهرات شعبية غاضبة نتيجة انهيار الخدمات وتحكم اللصوص ومرتزقة تركيا بمقدرات الشعب الليبي.
تمكنت قناصة القوات المشتركة اليمنية من قتل خمسة من قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي في جبهات القتال بالساحل الغربي بعد عملية رصد لتحركات الميليشيا
غاب الهلع من «كورونا»، ولكن الإصابات تأخذ بالتقدم، إلا أن هذا لم يعد مقلقاً للكثير من الدول بسبب الإجراءات الطبية
من مصر إلى السودان، مروراً بالأردن وتونس، يتداعى مشروع جماعة الإخوان في المنطقة، وتفشل جل محاولاتهم اختطاف البلدان تنفيذاً لأجندة لا تمت إلى الشعوب وتطلعاتها إلى الأمن والاستقرار والتنمية
أكد قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، يوم الأحد، أن الشعب الليبي قادر على تلقين الغازي التركي درساً كبيراً، مشيراً
أتم حجاج بيت الله الحرام اليوم الأحد - ثاني أيام التشريق - رمي الجمرات الثلاث تحفهم عناية الله ورعايته مبتدئين بالجمرة
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن رفع الطاقة الاستيعابية للمساجد إلى 50% اعتباراً من يوم غد
ما إن أحرزت شركات الأدوية تقدما في تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، حتى سارعت دول غنية إلى إبرام عقود ضخمة لأجل
أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اتصالا مرئيا مع معالي محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني.
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 2533 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 240081 حالة.
أعلن وزير الداخلية الهندي أميت شاه في تغريدة اليوم الأحد عن إصابته بفيروس كورونا
بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا للرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 42 ألفا و428 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم إلى 17 مليونا و853 ألفا و948 حالة، حتى الساعة 07:18 دقيقة
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 54 ألفاً و735 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
انفصلت المركبة الأمريكية سبيس إكس كرو دراغون "إنديفور"، وعلى متنها رائدا الفضاء روبرت بينكن ودوغلاس هيرلي، عن محطة
قالت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، إن حكومته تعاقدت مع شركتي أدوية بارزتين، لأجل الحصول على 100 مليون جرعة من لقاح يخضع للتجريب..
استقبل حجاج بيت الله الحرام، أول أيام التشريق، وبدأوا في رمي الجمرات الثلاث، بعد أن تحللوا من إحرامهم، إذ رموا جمرة
حرصت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، منذ تأسيسها عام 2009، على الالتزام بتنمية ودعم الكفاءات الإماراتية في مجال الطاقة
أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن نجاح الكوادر الوطنية في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي بمحطة «براكة» يعد إنجازاً نفخر به.
وجّه الجيش الوطني الليبي تحذيراً للسفن والطائرات، التي تقترب من المياه الإقليمية الليبية أو أجواء البلاد، من احتمالية وقوع تصادم معها. وقال الناطق باسم الجيش، اللواء أحمد المسماري.
أكدت الإمارات أن التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي، سقوط جديد لدبلوماسية بلاده، وأن العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد. وكتب معالي د. أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في «تغريدة» على «تويتر»:
تواصلت الفعاليات بالمنشآت السياحية والمرافق الترفيهية ما عزز النشاط السياحي في الدولة في ثاني أيام عيد الأضحى.
استقبل حجاج بيت الله الحرام، أول أيام التشريق، وبدأوا في رمي الجمرات الثلاث، بعد أن تحللوا من إحرامهم، إذ رموا جمرة
أجواء تطلق العنان للخيال، وترسم الدهشة على وجوه سكان دبي وزوارها، حملها «دبي كانفس»، مهرجان الرسم ثلاثي الأبعاد العالمي، الذي تتواصل فعاليات دورته الخامسة في «سيتي ووك» دبي.
سيّرت مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية قافلة غذائية جديدة لسكان مركز جوه محمّلة بالمواد الغذائية الأساسية، إذ وُزّعت المساعدات على سكان مركز جوه.
حلّت الإمارات ضمن أكثر 10 دول أماناً من جائحة «كوفيد19»، متصدرة المركز الأول إقليمياً، والمركز 10 عالمياً في قائمة «أكثر 30 دولة أماناً من جائحة كوفيد19».
وجّه الجيش الوطني الليبي تحذيراً للسفن والطائرات، التي تقترب من المياه الإقليمية الليبية أو أجواء البلاد، من احتمالية وقوع تصادم معها. وقال الناطق باسم الجيش، اللواء أحمد المسماري.
أظهر أحدث إحصاء لرويترز اليوم السبت أن أكثر من 17.71 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن
لم تعد التظاهرات ضد القيود المفروضة للوقاية من فيروس كورونا أحداثاً معزولة. فخلال الأسبوعين الماضيين شهد عدد من مدن
تعهد المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في كلمة اليوم بالتصدي للغزاة وإخراجهم من ليبيا . وقال: إن الأتراك بقوا
أشادت رابطة العالم الإسلامي بالنجاح المتميز لخطة حج هذا العام والتي تعاملت بكفاءة عالية مع الظروف الاستثنائية لجائحة
أعلنت الخارجية المصرية رفضها تنفيذ سفينة تركية أعمال مسح جيولوجي في الفترة من 21 يوليو إلى 2 اغسطس في منطقة تتداخل في إحدى نقاطها مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية.
رجّحت منظمة الصحة العالمية أن تكون جائحة كوفيد-19 "طويلة الأمد" وذلك خلال اجتماع عقدته لتقييم الأوضاع الصحية بعد ستة أشهر من إعلان فيروس كورونا المستجد وباء عالميا.
أشاد الإعلام الروسي ووكالات الأنباء والمواقع الروسية بالإنجاز التاريخي الذي حققته دولة الإمارات بتشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية (براكة) في العالم العربي.
أدى انهيار سد بسبب الأمطار الغزيرة في ولاية النيل الأزرق في جنوب-شرق السودان إلى تدمير مئات المنازل وتعرّض أخرى إلى الفيضان،
هنأ رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، دولة الإمارات العربية المتحدة بتشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي بمحطة "براكة".
أعلنت شركة مصر للطيران اليوم السبت إلغاء جميع رحلاتها المجدولة إلى الكويت اعتبارا من اليوم السبت ولحين إشعار آخر.
أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أن نجاح الكوادر الوطنية في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم السبت حظر الرحلات الجوية التجارية إلى 31 دولة "عالية الخطورة" فيما بتعلق بتفشي فيروس كورونا
وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التهنئة لدولة الإمارات ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
أكّد مصدر عسكري ليبي، أنّ أكثر من 60 ألفاً من مقاتلي الجيش الوطني، قضوا أول أيام عيد الأضحى، في محاور القتال بمنطقتي سرت والجفرة.
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 43,268 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اليوم السبت عن تحقيق إنجاز تاريخي، تمثل في نجاح شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، في إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات تخطو خطوات
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي.
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده
أكّد مصدر عسكري ليبي، أنّ أكثر من 60 ألفاً من مقاتلي الجيش الوطني، قضوا أول أيام عيد الأضحى، في محاور القتال بمنطقتي سرت والجفرة.
أكدت وزارة الخارجية المصرية قوة العلاقات الأخوية بين مصر والكويت شعباً ودولةً لاسيما على ضوء اشتراك مواطني البلديّن في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الذكية تضامناً مع بعضهما البعض.
سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية 257 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لتحطم بذلك الرقم القياسي لليوم الرابع على التوالي أمس الجمعة.
ترى قوى المعارضة في تونس، أنّ راشد الغنوشي، فقد الشرعية، على الرغم من بقائه رئيساً للبرلمان، بعد أنّ صوّت 97 نائباً لحسب الثقة منه من أصل 133.
أشار إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 17.46 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 674935 شخصا توفوا جراء الفيروس.
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة شكر شخصية إلى كل عضو من أعضاء فريق مسبار الأمل موقعة باسم سموهما.
نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي فيديو يظهر فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال مغادرته المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 283 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتعافيها التام من
أنهى حجاج بيت الله الحرام، طواف الإفاضة حول الكعبة، بعد أن أتموا رمي جمرات العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى، وسط إجراءات صحية احترازية بسبب جائحة «كورونا».
سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية 257 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لتحطم بذلك الرقم القياسي لليوم الرابع على التوالي أمس الجمعة.
تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة، اليوم - خلال اتصال هاتفي - التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ينتهي أمد المساعدة الإضافية المخصصة للأمريكيين العاطلين عن العمل اليوم الجمعة، وقد فشل الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس في الاتفاق على خطة دعم جديدة من شأنها أن تسمح للأسر والشركات بالتغلب على الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، الذي دمر الاقتصاد.
أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في السادس من يونيو 2021.
نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إنها أرسلت مقاتلة من طراز سوخوي-27، اليوم، لاعتراض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود، ما دفعها إلى تغيير مسارها بعيداً عن الحدود الروسية.
أوضح تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم، أن تفشي فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم من الكوارث التي سيمتد أثرها إلى وقت طويل في المستقبل.
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك.
أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن تقديره للثقة العالية من المسلمين بما اتخذته السعودية من إجراءات بشأن حج هذا العام، الذي اقتصر على عدد محدود جداً من جنسيات متعددة، في ظل التفشي الواسع لجائحة "كورونا".
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ
أعلنت الوزارة إجراءها 54 ألفاً و727 فحصاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
أرسلت دولة الإمارات، اليوم، طائرة مساعدات على متنها 60 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى تركمانستان، وذلك من أصل 90 طناً مخصصة لها لدعم جهود 90 ألفاً من العاملين في المجال الصحي وتعزيز قدرتهم على مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
أكد الجيش الليبي أنّ كل خطوط الدفاع تم تدعيمها بشكل يتيح لها التصدي لأي محاولة من جانب ميليشيات الوفاق ومرتزقة أردوغان للاقتراب من سرت.
أعلنت الوزارة إجراءها 54 ألفاً و727 فحصاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الجمعة في كلمة بمناسبة عيد الأضحى أنّ إقامة الحج هذا العام أوجب "جهودا مضاعفة"
عيد، بأي حال عدت يا عيد، هي عبارة تتكرر مرتين في كل عام في المخيمات التي يقطنها أطفال ونساء قذفت بهم أمواج الحرب السورية خارج بيوتهم وجعلتهم في حرقة وألم دائم.. كل من في هذه المخيمات يحلم ويترقب نهاية الكابوس والعودة إلى البيت الممر.
أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام وسط أجواء إيمانية، بعد أن مَنّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات،
تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التهاني والتمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك
بدأ حجاج بيت الله الحرام، الجمعة، رمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى، الذي يحتفل به ملايين المسلمين في العالم.
نشر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تغريدة على تويتر في وقت مبكر اليوم الجمعة هنأ فيها الجميع بعيد الأضحى المبارك.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
تكفل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بسداد مصروفات الولادة والعلاج بالمستشفى لأم نيجيرية شابة وأطفالها التوائم الأربعة حديثي الولادة.
سجلت مراكز التسوق في دبي نشاطاً متزايداً يعكس استعادة الزخم في حركة الزوار والمتسوقين خصوصاً خلال الأيام التي سبقت عيد الأضحى، في ظل حزم العروض المتكاملة والفعاليات المتنوعة التي تقدمها مفاجآت صيف دبي.
شهد مطار دبي الدولي ازدحاماً كبيراً في عدد المسافرين عشية عيد الأضحى المبارك، في أسبوع يُنتظر أن يكون الأكثر امتلاءً للمطار منذ رفع قيود السفر، حسبما أفاد موقع «أفييشن بزنس».
أكدت شرطة دبي تكثيف التواجد الأمني على الشواطئ عبر دوريات فرق الأمن البحري والإنقاذ البحري.
وقف حجاج بيت الله الحرام، أمس، على صعيد عرفات وأدوا ركن الحج الأعظم، حيث توجه حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح يوم أمس إلى صعيد عرفات لتأدية أهم أركان الحج.
أظهرت نتائج الفحص إصابة السيدة الأولى في البرازيل ميشيل بولسونارو اليوم الخميس بكوفيد- 19، بعد خمسة أيام من إعلان
اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مزدلفة حيث بدأ الحجاج بعد غروب شمس هذا التاسع من شهر ذي الحجة التوجه إلى مشعر الله
يوماً بعد آخر يزداد التوتّر بين أمريكا والصين بما يشي بأنّ البلدين العملاقين سياسياً واقتصادياً بل وعسكرياً أيضاً على شفا «حرب باردة». جاءت أزمة القنصليات لتزيد مشهداً يعج بالأزمات
قضت محكمة بحرينية بالسجن 3 سنوات وغرامة ألف دينار (2652 دولاراً) على شخص أدين بمحاولة نقل فيروس كورونا المستجد إلى الأطباء، إذ تعمد السعال وملامستهم وهو مصاب بالفيروس.
تكفل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمصروفات العلاج الخاصة بأم نيجيرية
يستقبل سكان محافظة الحديدة عيد الأضحى المبارك بالجرائم والانتهاكات، التي تقوم بها الميليشيا الحوثية بحق المدنيين دون تدخل من المجتمع الدولي.
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن مرض كوفيد-19 بات الآن تحت السيطرة إلى حد ما في المملكة المتحدة،
مع حلول موعد عيد الأضحى الذي ترافقه هذا العام ظروف عالمية استثنائية فرضها فيروس كورونا المستجد، أصدرت منظمة الصحة العالمية
أعلنت وزارة الصحة السعودية عن انخفاض عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا وذلك بعد تسجيل 1629 حالة جديدة،
أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)الخميس مسبار "برسفيرنس" باتجاه المريخ في مهمة للعثور على آثار حياة قديمة على الكوكب الأحمر.
اتفقت دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا على إقامة ترتيبات "ممر السفر الآمن" المؤقتة لتسهيل السفر الميسر للأعمال الأساسية وللأغراض التجارية
ذكرت تقارير أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان موتور جريج كيلي، المتهم بمساعدة الرئيس السابق للشركة اليابانية كارلوس غصن بتقليل تعويضه، سوف يواجه محاكمة بشأن اتهامات بسوء التصرف المالي تبدأ في سبتمبر.
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 55,257 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية
أحصيت أكثر من 17 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم رسميا، أكثر من نصفها في ثلاث دول، بحسب تعداد أعدته وكالة
يعيش العالم الإسلامي اليوم أسعد لحظاته حيث يكثر المؤمنون في بقاع العالم من اللأعمال الصالحة تقربا إلى الله تعالى، فيما يؤدي الحجاج مناسك الحج.
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات من مواطنين ومقيمين على أرضها الطيبة، وكذلك شعوب العالم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
يستعد حجاج بيت الله الحرام لأداء ركن الحج الأعظم صباح اليوم الخميس بالوقوف على صعيد عرفات بعد اكتمال وصولهم إلى المشاعر المقدسة، بعد مبيتهم أمس الأربعاء بمشعر منى، حيث قضوا يوم التروية.
قالت صحيفة" فينتيك تايمز" أنه مع الاعتراف بدبي كواحدة من المراكز المالية العشرة الأولى في العالم وموطن النظام البيئي
يوثق متحف بلدية دبي لأهم الأحداث التاريخية للإمارة. ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1957، ويقف إلى يومنا هذا شامخاً وسط المركز التجاري القديم، والمطل على الخور
تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد
تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع أخيه السلطان هيثم بن
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن رأس مال حكومة دبي هو موظفوها، وأن
أكد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن أجندة عيد الأضحى تأتي ضمن مفاجآت صيف دبي 2020،
كشف متعاقد أمني عمل لصالح أجهزة استخبارات أجنبية عن أن سفير الدوحة لدى بروكسل، عبد الرحمن بن محمد سليمان الخليفي، سعى
قامت السلطات السعودية مساء أمس الأربعاء باستبدال كسوة الكعبة المشرفة بأخرى جديدة استخدم فيها نحو 670 كيلوغراماً من الحرير الخام و120 كيلوغراماً من أسلاك الذهب، و100 من أسلاك الفضة، وتبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 20 مليون ريال.
اندلع حريق مهول وانهار جزء من جسر فوق بحيرة تيمب تاون في ضواحي مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية بعد خروج قطار شحن عن سكته أثناء عبوره الجسر، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
استبدلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي اليوم كسوة الكعبة المشرفة، كما جرت العادة السنوية.
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراء تنفيذي إذا لم يقر أعضاء مجلس النواب تشريعاً بشأن شركات التكنولوجيا.
تتوقع طيران الإمارات إقبالاً كبيراً على السفر خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وتذكّر العملاء بضرورة الوصول إلى المطار قبل 3 ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة لتجنب ازدحام حركة المرور.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر البطين .. رايان مكارثي وزير الجيش
أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم، خروج جميع حالات "كورونا" من نُزل الشباب في أنحاء البلاد.
اكتملت الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن لحج العام 1441هـ، الذين سيقضون اليوم الأربعاء (يوم التروية) في منى.
زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أبطال الدفاع المدني بدبي الذين تعرضوا لإصابات خلال إطفاء حريق أحد المستودعات، مشيداً بعزيمتهم وتضحياتهم أثناء أداء عملهم.
قرر سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم اعتماد قائمة جديدة للدول التي سيسمح لرعاياها بدخول الأراضي الأوروبية واعتبارها مناطق خضراء
تواصل مفاجآت صيف دبي تقديم باقة استثنائية من عروض الفنادق المميزة لتوفير كل ما يفضّله الزوار والمقيمين خلال عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى العديد من التخفيضات والسحوبات والفعاليات والعروض الترفيهية في مختلف أنحاء دبي. وتستعد إمارة دبي لتقديم تجارب الضيافة الاستثنائية التي تشتهر بها على مستوى العالم، سواءً في المنتجعات الفاخرة أو الفنادق بأسعار منافسة، بالإضافة إلى تجارب الإقامة الفريدة من نوعها على شاطئ البحر.
رحبت دولة الإمارات بإعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني إطلاق عملية السلام، مشيدةً بالهدنة الجديدة في أفغانستان.
وقعت المفوضية الأوروبية عقدا مع شركة "جيلياد" العملاقة الأمريكية للأدوية، بقضي بضمان الحصول على 30 ألف جرعة من عقار "ريمديسيفير" للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة ــ خلال اتصال هاتفي ــ أطيب التهاني والتمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك .. داعيين الله تعالى أن ينعم على البلدين وشعبيهما الشقيقين دوام التقدم والرخاء والازدهار
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها أكثر من 47,000 فحص جديد خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي
أعلن وزير النقل المصري المهندس كامل الوزير عن إطلاق اسم الإعلامية صفاء حجازي على محطة مترو الزمالك وذلك بناءً على
اعتبر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، موافقة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على الآلية المقترحة..
كثفت الحكومة البريطانية تحركاتها لضمان حصول البلاد على كميات كافية من اللقاحات التي يجري تطويرها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
بدأ حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأربعاء، التوافد على صعيد منى، لقضاء يوم التروية، استعدادا لأداء الركن الأعظم من الحج، الخميس.
ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء دعمه لعقار هيدروكسي كلوروكين، واصفا إياه بأنه ناجح للغاية في علاج فيروس
نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، «طبيب الغلابة»
في إطار الرؤية التنموية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو
نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الرقيب عادل ناصر صالح من رجال الدفاع المدني الذي استشهد خلال
تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم
رحّبت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء بهدنة جديدة في أفغانستان بين الحكومة ومتمردي طالبان، وأبدت أملها بإمكان إطلاق محادثات السلام سريعا.
تمكنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي من تعزيز استدامة واستمرارية خدمات التسجيل العقاري عبر المنافذ الرقمية، لتصبح متاحة
زخمت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بقصة الطفل صابر، الذي ظهر في فيديو مُتداول له يتحدث عن أمنيته في العودة إلى المدرسة من جديد
قررت وزرارة التربية والتعليم تقديم موعد امتحانات طلبة الصف 12 في التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة في المسارين العام والمتقدم( الذكور المواطنين فقط)
خصّصت وزارة الصحة السعودية خلال موسم حج هذا العام قائداً صحياً لكل 50 حاجاً للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحجاج
قالت إدارة الصحة في ولاية فلوريدا الأمريكية إن الولاية سجلت اليوم "الثلاثاء" زيادة يومية قياسية في وفيات فيروس كورونا بوفاة 191 من السكان بالمرض
فقدت دبي اليوم الرقيب عادل ناصر صالح الذي استشهد خلال تلبيته لنداء الواجب اثناء محاولته وزملائه السيطرة على حريق في مستودعين بسكاي تور في منطقة دبي للاستثمار
ندد وزير الخارجية الصيني وانغ يي الثلاثاء بتسبب الولايات المتحدة "بمواجهة بشكل متهور" بعدما أمر الطرفان بإغلاق قنصليتي بلديهما،
حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء من "موجة ثانية" لفيروس كورونا المستجدّ في أوروبا، مدافعا عن قرار مثير للجدل لحجر كل المسافرين القادمين
اليوم الثلاثاء، فجّر الحرس الثوري الإيراني المجسّم المذكور لحاملة الطائرات بصواريخ خلال تدريبات عسكرية، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي
في إطار الرؤية التنموية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1897 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 270831 حالة.
نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الدكتور المصري محمد المشالي المعروف بـ"طبيب الغلابة" الذي وافته المنية اليوم، مؤكداً أن الراحل نموذج للأطباء وقدوة للعظماء.
حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء من الاستكانة في مواجهة انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد في الصيف في نصف الكرة الشمالي
أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أكثر من 43 ألف فحص جديد ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وتسجيل 369 إصابة جديدة
تعرض مستشفى للولادة في مدينة رينوسا الحدودية المكسيكية لأضرار كبيرة بسبب الأمطار الغزيرة التي سببها الإعصار هانا،
يحاول الباحثون حالياً فهم سبب عدم تعرض بعض الأشخاص لعدوى كوفيد 19، خاصة الأطفال، بعد ظهور حالات بأعراض خفيفة أو بدون أعراض على الإطلاق.
سجلت الصين 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الاثنين، من بينها 64 حالة انتقلت فيها الإصابة محليا، حسب السلطات الصحية.
نقلت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قوله إنه لن تكون هناك مزيد من الحروب لأن أسلحة البلاد النووية تضمن سلامتها ومستقبلها رغم الضغوط الخارجية المستمرة والتهديدات العسكرية.
وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمامة وتحدث أمس الاثنين عن إمكانية الحصول على لقاح لفيروس كورونا بنهاية العام الحالي، إذ سعى فيما يبدو لإظهار تصديه للجائحة أمام الناخبين في ولاية نورث كارولاينا.
اعتبرت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أن إبقاء البلدان حدودها مغلقة ليس استراتيجية "قابلة للتطبيق" لمحاربة فيروس كورونا
وصف ديميتري روغوزين، مدير عام وكالة الفضاء الروسية، دولة الإمارات بأنها «قوة فضائية شابة ومشرقة»، في أعقاب الإطلاق
أشاد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، بالدور المهم والتضحيات الكبيرة التي يبذلها أبطال خط
موجة انسحابات جماعية من مشاهير التواصل الاجتماعي في الإمارات، شهدها، أمس، تطبيق «بوتيكات»، وذلك وفق ما كشفت عنه
تواصل «مفاجآت صيف دبي» تقديم تجارب مميزة للجميع حيث أطلقت حملة اكتشف دبي، التي تتيح للزوار والمقيمين الاستمتاع بتجارب
أعلن مركز دبي المالي العالمي، تأسيس برنامج مسرّعات الأعمال «ستارت آب بوت كامب» مقره الإقليمي الرئيس في المركز. وهو أحد
كشفت «موانئ دبي العالمية» عن قيامها بمناولة 33.9 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً على مستوى محفظتها العالمية من محطات
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الاثنين إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ أربعة ملايين و225 ألفا و687 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم "الاثنين" تسجيل 2551 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الثلاث الماضية
مع تسارع وتيرة البحث عن لقاح لفيروس كورونا، يحذر خبراء في مجال الصحة والأدوية من تزاحم دولي على اللقاح قد يؤدي إلى خلخلة التوزيع وعدم مساواة في وصول اللقاح إلى المجتمعات كافة.
يواصل العالم جهود ابتكار لقاح لفيروس كورونا، حيث تنتظر أسواق المال والأعمال واستحقاقات سياسية وبرامج تنموية في مختلف أنحاء العالم
اودى فيروس كورونا المستجد بأكثر من 650 الف شخص في العالم نحو ثلثهم في اوروبا منذ نهاية ديسمبر بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية اليوم "الاثنين"
أحيت الكوريتان اليوم بشكل منفصل ذكرى مرور 67 عاماً على الهدنة في شبه الجزيرة، إذ احتفل بها في الشمال بحضور الزعيم كيم جونغ أون وحوله جنرالات يرفعون مسدساتهم
أكدت فلاي دبي انه اعتبارًا من 1 أغسطس، يجب أن يحمل جميع المسافرين إلى دبي والمسافرين على رحلة ترانزيت في دبي نتيجة فحص
انطلقت في تمام الساعة 6.30 مساء اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات، والتي يتحدث خلالها معالي عبدالرحمن
توقفت الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله وإسرائيل في منطقة مزارع شبعا الحدودية، وتتحدث وسائل
قالت مراسلة لدى بلومبرغ اليوم الاثنين نقلا عن مصادر لم تسمها إن الفحوص أظهرت إصابة روبرت أوبراين مستشار الرئيس الأمريكي
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم تسجيل 1968 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي
أكدت مصر والسعودية على توافق البلدين في الرؤى حول مواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة وخاصة ليبيا. وأكد وزير الخارجية
قال الملياردير الأمريكي بيل غيتس، إن شركة من كوريا الجنوبية ستنتج نحو 200 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا بحلول
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم عن موافقتها على نقل حقوق ملكية نسبة من حصتين لـ"مؤسسة البترول الوطنية الصينية" "سي إن بي سي" في امتيازي "زاكوم السفلي" و"أم الشيف ونصر" البحريين في أبوظبي، إلى "سينوك المحدودة" التابعة لشركة "الصين الوطنية للنفط البحري" "سينوك" وذلك بعد اعتماد المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي لقرار النقل.
قالت المديرية العامة للجوازات في السعودية، اليوم الاثنين، إن تمديد فترة صلاحية "تأشيرات الزيارة" الخاصة بالوافدين المتواجدين في المملكة، قد اكتمل دون دفع رسوم.
«توفير للمال ومخاطرة بالأرواح».. هذه هي المعادلة الخاسرة، بل القاتلة التي يقع فيها بعض السائقين، حين يلجأون إلى تركيب
قرر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، أمس، التحفُّظ على أموال 10 مشاهير "سوشل ميديا" ومنعهم من السفر. وفور
رغم الصعوبات التي تواجه الأطفال السوريين في مخيمات اللجوء، إلا أن العزيمة والرغبة على التعلم والتطلع إلى العالم الآخر ما زالت موجودة.
قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين إنها سجلت 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي أمس الأحد ارتفاعا من 46 حالة في اليوم السابق.
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أمس الأحد إنه تلقى تقارير بمقتل أكثر من 60 شخصا وإصابة نحو 60 آخرين في هجوم مسلح بقرية في إقليم دارفور السوداني أول أمس السبت.
أعلن المكتب الرئاسي في كييف أن "وقف إطلاق نار كامل وشامل" دخل حيز التنفيذ في منطقة الصراع بشرق أوكرانيا بحلول الساعة 12 من صباح اليوم الاثنين (22:00 بتوقيت غرينتش أمس الأحد).
أصبحت أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أمس الأحد أكثر منطقة في العالم تُسَجّل فيها إصابات بكوفيد-19 منذ بدء الوباء، إذ أحصِيت فيها أربعة ملايين و340 ألفا و214 إصابة.
يعيش حوالي 3 ملايين شخص في 21 مقاطعة في بنغلاديش وضعا كارثيا بسبب الفيضانات التي تسببت بها الأمطار الموسمية حيث فقد ملايين السكان، المحاصيل الزراعية التي يعتمدون عليها للعيش.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن جائحة كوفيد 19 شكلت تحدياً حقيقياً
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن المرحلة الحالية تعدّ محورية في مسيرة
وجّهت حكومة الإمارات الشكر والتقدير للأجهزة والمؤسسات الإعلامية في الدولة، على التغطية المتميزة لإطلاق مسبار الأمل إلى
نمت أصول بنوك دبي الخمسة المدرجة إلى 1.256 تريليون درهم في النصف الأول بنمو 8%، مقارنة بأصولها البالغة 1.162 تريليون
عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد عن ثقته بـ "الغالبية الصامتة" قبل مئة يوم من الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر، في خضم انتقادات لطريقة إدارته أزمة كوفيد-19 وصدور استطلاعات جديدة تظهر تقدم جو بايدن في عدة ولايات مهمة.
تنتظر آخر عائلتين من يهود اليمن الترحيل من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، بعد أن غادرتها مجموعة جديدة من اتباع الديانة اليهودية تحت ضغوط وتهديدات الميليشيا.
جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض بلاده لأي عمل أو إجراء أحادي الجانب من شأنه المساس بحقوق مصر في مياه النيل.
أكدت وزارة الداخلية السعودية ان عقوبة دخول المشاعر المقدسة دون تصريح، الترحيل والمنع من دخول المملكة بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 الاف ريال وفق المدة المحددة نظاماً.
واجهت تركيا الثلاثاء الماضي أول ردع حقيقي تجاه سياساتها التوسعية شرق المتوسط، ولولا تدخل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اللحظات الحاسمة لاندلعت حرب بين البلدين
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، اليوم عن بعد، الاجتماع السابع لمجلس
بتأكيده إنه «لن يتوانى عن اللجوء إلى الوسائل القانونية للحفاظ على الدولة وعلي مؤسساتها» وحديثه عن مخاطر تتهدد الأمن القومي للبلاد وعن مؤامرات تتعرض لها تونس من الداخل والخارج.
وجهت حكومة دولة الإمارات الشكر والتقدير للأجهزة والمؤسسات الإعلامية في الدولة، بمختلف أطيافها وأشكالها على التغطية المتميزة لإطلاق مسبار الأمل بنجاح
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الإمبريالية الإقليمية وهيمنتها قد تكون الخطر الأكبر الذي يهدد المنطقة موضحاً أن التضامن والتكاتف ضرورة وأولوية عربية.
قررت الحكومة العراقية اليوم الأحد تطبيق إجراءات حظر التجوال الشامل في أرجاء البلاد خلال أيام عيد الأضحى ابتداء من يوم
أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت العقابية
قال رئيس مجلس الأمة الكويتي اليوم الأحد إن الأخبار الواردة بشأن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "مطمئنة
أعلنت وزارة الصحة في السعودية، اليوم الأحد 26 يوليو 2020، تسجيل 1968 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن جائحة كوفيد 19 شكلت تحدٍ حقيقي للعالم أجمع، مشيراً سموه إلى أن دبي ودولة الإمارات، وبفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اتخذت نهجاً استباقياً في التعامل مع هذا التحدي، مكّنها من احتواء تداعيات الأزمة.
أكدت مؤسسة مطارات دبي، أنه على جميع القادمين إلى مطار دبي الدولي أو مطار دبي ورلد سنترال الحصول على شهادة "كوفيد-19" سلبية قبل الوصول فيما يعفى من هذا الإجراء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة والأطفال الذين يعانون من إعاقات متوسطة إلى شديدة من متطلبات الاختبار.
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها أكثر من 51,000 فحص جديد خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن اليوم الأحد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع مساجد المملكة التي تقام فيها صلاة الجمعة، وفي المصليات التي ستقيمها الوزارة بالساحات العامة.
أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، أن موسمها الخامس والعشرين سينطلق في 25 أكتوبر المقبل
أعلن حاكم بالي إي وايان كوستر أن الجزيرة السياحية الشهيرة عالميا سوف تعيد فتح حدودها أمام السائحين الدوليين يوم 11 سبتمبر القادم بموجب بروتوكول صحي صارم.
أكد مستثمرون ورجال أعمال أن الاقتصاد الوطني نجح في الخروج بأفضل النتائج من تداعيات جائحة «كورونا» التي هزت الأسواق
في الأيام الأخيرة، أعلنت عدة شركات ومختبرات عن "أخبار سارة" بشأن اقتراب موعد الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد،
في حدث نادر هطلت أمطار صيفية على أجزاء متفرقة شمال منطقة الرياض؛ وجرت معها بعض الأودية الصغيرة والشعاب، وارتوت إثرها
لفيروس كورونا أخطار شديدة على المدخنين الذين يصابون بالوباء فقد نبه بحث طبي صدر حديثا، إلى أن الأشخاص المدخنين معرضون
قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن أول إعصار أطلسي لهذا الموسم قد وصل إلى اليابسة جنوبي ولاية تكساس، تصاحبه رياح
قالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد كلف اليوم السبت وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة وسط آمال بنزع
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي،
برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب «
أكد مستثمرون ورجال أعمال أن الاقتصاد الوطني نجح في الخروج بأفضل النتائج من تداعيات جائحة «كورونا» التي هزت الأسواق
اعتمدت «طرق دبي» حزمة من المبادرات الذكية لاستدامة أصول الهيئة من منشآت الطرق والجسور، وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين،
أعلنت كوريا الشمالية، مساء السبت، رصدها شخصا يشتبه في إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بعد أشهر من إصرارها
ذكر صندوق النقد الدولي أن الإمارات تستأثر وحدها بثلث الأنشطة التجارية التي تزاولها الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي، اليوم، مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا، تطورات مفاوضات سد النهضة ومستجدات القضية الليبية.
حين غضبت الصين من التعليقات الفرنسية بخصوص ملف أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ.
نفّذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، باشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية "تحيا مصر" مع الفرقاطة الشبحية الفرنسية (ACONIT).
قرر النائب العام في العاصمة الأردنية عمّان الدكتور حسن العبداللات، اليوم السبت، كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.
تواجه الولايات المتحدة صعوبة في حشد اللاعبين الإقليميين لتحالف سياسي وعسكري جديد مخصص لمواجهة الصين في جنوب شرقي آسيا.
تشدد دول عديدة حول العالم إجراءاتها الاحترازية بخصوص أدوات القوة الناعمة الصينية، ومنها البعثات الطلابية، والوفود الدراسية في الجامعات الغربية.
تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اتصالاً هاتفياً من قربان قولي بردي محمدوف، رئيس تركمانستان، جرى خلاله بحث مستوى تطور العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز آفاق التعاون، والمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالإفراج عن 203 من نزلاء
كثفت مراكز التسوق ومتاجر التجزئة في دبي من حزم العروض والتخفيضات مع توسيع التنزيلات لتشمل فئات إضافية من كافة المنتجات في إطار التحضير لموسم العيد.
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2703 حالات.
وصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 15738013 حالة
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم
عيد فرض الإجراءات الصحية لمنع انتشار وباء كورونا على نطاق واسع من مراقبة المسافرين في أوروبا إلى فرض قيود على الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة وجعل الكمامات إلزامية
أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي برنامج الاقتصاديين الشباب من خلال المؤسسة الاتحادية للشباب بالشراكة مع نخبة من المؤسسات.
عكست الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي جان- إيف لودريان لبيروت، التي اختتمت أمس، الدلالات المهمّة والبارزة للرسائل التي حملتها هذه الزيارة ومحادثات الوزير مع المسؤولين الرسميّين.
أكّدت مصادر مطلعة لـ «البيان»، أنّ «الوفاق» نقلت مئات المرتزقة من العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها إلى مناطق تاورغاء وبوقرين شرقي مصراتة.
دعا الاتحاد الأفريقي، مصر والسودان وأثيوبيا، إلى العمل بسرعة لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بدعم من خبراء ومراقبي الاتحاد الأفريقي.
أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم "السبت" تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .
ينتظر الشارع في تونس، إعلان الرئيس قيس سعيد، عن هوية رئيس الحكومة الجديد بعد استقالة حكومة إلياس الفخفاخ. وعلمت «البيان»، أنّ الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية.
ذكر موقع «إيزي ماي تريب» «EaseMyTrip»، أن دبي المزدانة بناطحات السحاب الشاهقة، والجزر المذهلة، وفنادق السبع نجوم، ومراكز التسوق الفخمة، تعدّ وجهة السفر الأكثر روعة وإبهاراً في العالم.
استقبلت وزارة الحج والعمرة السعودية بالتعاون مع هيئة الطيران المدني، اليوم الجمعة، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة
أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بالإفراج عن 515 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية.
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدات على «تويتر» أن «تضخيم دور الإمارات الإقليمي.
قال الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، عضو مجلس إدارة لجنة السفر الأوروبية والاتحاد الألماني للسياحة، إن إطلاق «طيران الإمارات» مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم.
أكد موقع «EaseMyTrip» أن دبي، المزدانة بناطحات السحاب الشاهقة والجزر المذهلة وفنادق السبع نجوم ومراكز التسوق الفخمة، تعد وجهة السفر الأكثر روعة وإبهاراً في العالم.
حققت الإمارات تقدماً ملحوظاً في احتواء فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد19»، حيث وصلت حالات الشفاء إلى 51235 ما يعادل 88% من مجموع الحالات المسجلة وعددها 58249 حالة.
كشفت دراسة أعدتها شركة «نايت فرانك» المتخصصة في الاستشارات العقارية عن أن دبي تعد من أكثر مدن العالم البارزة جاذبية من حيث متوسط سعر العقارات فائقة الفخامة.
أكّدت مصادر مطلعة لـ «البيان»، أنّ «الوفاق» نقلت مئات المرتزقة من العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها إلى مناطق تاورغاء وبوقرين شرقي مصراتة.
استعرضت المهندسة فاطمة حسين لوتاه، ضمن الفريق العلمي للمقياس الطيفي للأشعة فوق البنفسجية «ميوز»، عمل الأجهزة العلمية على متن «مسبار الأمل».
بدأت المملكة العربية السعودية، عبر مطار جدة، استقبال أولى دفعات حجاج بيت الله الحرام القادمين من منطقة القصيم.
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة تسجيل زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم بلغت 284196
أكد وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح أن لا استثناءات في حج هذا العام، ولن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الحملة الإعلامية السوداء التي تستهدف دور الإمارات الإقليمي.
قالت وزارة العدل الأمريكية اليوم الجمعة إن مواطنا سنغافوريا اعترف بالعمل كعميل غير قانوني لأجهزة الاستخبارات الصينية، للحصول على معلومات حساسة لصالح بكين.
أجرت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" بإشراف دائرة الصحة في أبوظبي، وبالتعاون مع شركة "جي 42 للرعاية الصحية" إحدى
أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 62 نزيلا بالمنشآت الاصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان بمناسبة عيد الأضحى المبارك
مع تضاعف الخسائر التي تكبدها الاقتصاد العالمي جراء الإغلاق في العديد من القطاعات إثر تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، حذرت الأمم المتحدة من التأثير الاقتصادي لوباء «كورونا»
حث البيت الأبيض الصين اليوم الجمعة على عدم الرد بالمثل بإصدار أمر بإغلاق القنصلية الأمريكية في تشنغدو ردا على إغلاق واشنطن لقنصلية بكين في هيوستون
قال مدير مركز مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة والمستشار الصحي في البيت الأبيض، أنتوني فاوتشي.
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الإمارات شريك لقوى خيّرة في المنطقة تسعى إلى الاستقرار والتنمية وترفض الخضوع العربي للقوى الإقليمية، مفنّداً دعاوى المنصات الإعلامية القطرية والتركية والإخوانية التي سببها العجز عن مجاراة الطموح الإماراتي والريادة العلمية.
اتهمت الولايات المتحدة روسيا بتجربة إطلاق سلاح مضاد للأقمار الاصطناعية في الفضاء، محذرة من أن التهديد ضد الأنظمة الأمريكية «حقيقي وخطير ومتزايد».
أعلنت الولايات المتحدة أن مقاتلة أمريكية اعترضت طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا بعد ساعات على إعلان التلفزيون الرسمي الإيراني عن حادث من هذا النوع في المنطقة نفسها
لا تزال ارتدادات الجدل العالمي بشأن عقار هيدروكسي كلوروكين تتواصل، جدل تحول لفضائح تداخلت فيها الاعتبارات العلمية بالمصالح السياسية والمالية.
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 2378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 262772 حالة.
حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسن من عودة قوية لفيروس كورونا، وقال: "علينا الاستعداد لها وبقوة".
سجلت السلطات الصحية الروسية أقل من ستة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، فيما تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد عتبة الـ800 ألف.
أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 46,000 فحص جديد خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي
نفى الملياردير الأميركي بيل غيتس بصورة قاطعة نظريات المؤامرة المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تتهمه بأنه يقف وراء جائحة كوفيد-19.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس أن بلاده تواجه تحديات لم تمر بها عبر تاريخها الحديث، معرباً عن ثقته في القدرة على عبور الأزمات بما يحفظ لمصر أمنها ويضمن للمصريين حقهم في الحياة.
أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بالإفراج عن 515 نزيلا من نزلاء المنشآت الاصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هدى أهلي، طالبة الدكتوراه بجامعة إمبريال كوليدج في لندن.
قالت وزارة الخارجية الصينية إنها أبلغت السفارة الأمريكية صباح اليوم الجمعة بإغلاق قنصليتها في مدينة تشنغدو بجنوب غرب البلاد، بعد أيام من أمر واشنطن المفاجئ بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستون.
أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس دونالد ترامب أجرى أمس الخميس مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تناولت بالخصوص الصعوبات التي تعترض مفاوضات نزع الأسلحة النووية وسبل مكافحة جائحة كوفيد-19.
سجّلت الولايات المتّحدة أمس الخميس أكثر من 76 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة.
أظهر استطلاع جديد أجرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتخلف بشكل ملحوظ عن منافسه، نائب الرئيس السابق جو بايدن، في ثلاث ولايات متأرجحة مهمة، والتي تعتبر حاسمة للفوز بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
عثرت السلطات السودانية في مقبرة جماعية بمدينة أم درمان الواقعة قبالة العاصمة الخرطوم على رفات 28 ضابطاً شاركوا في 1990 في تنفيذ محاولة انقلاب فاشلة ضدّ الرئيس في حينه عمر البشير
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الولايات المتحدة أمس الخميس، إلى أكثر من 4 ملايين حالة مؤكدة
أتمّ الجيش الوطني الليبي تأهّبه لمواجهة أي عدوان تركي محتمل بتحصين خطوط الدفاع في سرت.
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هدى أهلي، طالبة الدكتوراه بجامعة إمبريال كوليدج في لندن.
أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة مساعدات على متنها 12.5 طناً من الإمدادات الطبية، و500 ألف من أجهزة الفحص السريع إلى 14 دولة من دول وجزر الكاريبي.
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أطلقت «طيران الإمارات» مبادرة رائدة من شأنها تعزيز الثقة بالسفر الدولي.
قالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، إن مقاتلة، تضاربت الأنباء بشأن هويتها، اعترضت طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الخميس، عن خروج 991 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم
صرح سالم الزعابي القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والازمات والكوارث، والمتحدث الرسمى باسمها، بأنه في إطار الجهود التي
قالت وكالة الأنباء الكويتية إن الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت وصل إلى الولايات المتحدة اليوم الخميس لاستكمال
احتلت دبي صدارة المدن العربية كأفضل نظام بيئي للشركات الناشئة، وفق تقرير النظام البيئي للشركات الناشئة في الشرق الأوسط 2020 الصادر مؤخراً عن مؤسسة الدراسات العالمية «ستارت أب بلينك».
شكلت عملية الإطلاق الناجحة لمهمة استكشاف المريخ الإماراتية متمثلةً بـ«مسبار الأمل» دافعاً إيجابياً لمهمة كوريا الجنوبية المزمعة إلى القمر، كما أنها تفتح الطريق أمام مشاريع شراكة مع الإمارات لاستكشاف القمر والمريخ
أكدت دراسة التوجهات الاستثمارية الجديدة من «يو بي إس لإدارة الثروات» زيادة تفاؤل المستثمرين الإماراتيين حيال الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء.
في حين لا يزال خطر تنظيم داعش الإرهابي قائماً في العراق بين الحين والآخر، إلا أن نائب قائد قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش قلل من أهميته
ارتفع التوتّر بين الولايات المتحدة والصين، بل وساءت علاقاتهما كما لم تشهد منذ عقود، فيما يمثّل فيروس «كورونا» القشة التي قصمت «ظهر بعير» علاقات طالما تجنّبت العراك الدبلوماسي بين الاقتصادين الأكبرين عالمياً.
أعلنت الكويت، اليوم، تقليص ساعات حظر التجول الجزئي المفروضة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، لتصبح ست ساعات فقط، بدلاً من تسع ساعات، اعتباراً من الثلاثاء المقبل.
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلقت طيران الإمارات مبادرة رائدة من شأنها تعزيز الثقة بالسفر الدولي. وتتضمن المبادرة الأولى من نوعها على مستوى العالم، تغطية مجانية لمسافريها تشمل تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ"كوفيد-19" عند سفرهم على رحلات الناقلة من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم.
أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 2238 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد، تم رصدها بعدد من المدن، ليبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 260394 حالة.
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شابين مواطنين بزواجهما البسيط.
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ان الفترة من 9 إلى 12 ذي الحجة 1441 هجرية الموافقة 30 يوليو الجاري وحتى 2 أغسطس المقبل،
تولي الإمارات العربية المتحدة الأولوية القصوى للم شمل أفراد العائلات الإماراتية الذين تباعدوا نتيجة تعليق بعض الرحلات الجوية والإغلاق الجزئي لمطارات بعض الدول
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد -19" والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها أكثر من 54,000 فحص جديد
حذر وزير الصحة في سلطنة عمان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي اليوم الخميس من استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد إن لم يتم الالتزام بالإجراءات.
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الخارجية والتعاون الدولي عن تمديد الفترة الزمنية الخاصة بنتيجة فحص PCR السلبية لجميع القادمين عبر مطارات الدولة
قالت وسائل إعلام صينية رسمية في افتتاحيات نشرت اليوم الخميس إن تحرك الولايات المتحدة لإغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستون هو محاولة لإلقاء اللوم على الصين في إخفاقات الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر.
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، بروتوكولاً خاصاً بمرحلة استئناف أعمال الأنشطة الترفيهية ومراكز التدريب ومكاتب الخدمات الاستشارية والتعليمية.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.
أكدت دولة الإمارات حرصها على وحدة ليبيا وتحقيق الأمن والاستقرار على كامل أراضيها، مُشددة على موقفها الثابت الداعم للمسار السياسي لحل الأزمة وفقاً لمقررات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين،
أعلنت المملكة العربية السعودية عن فتح منافذها البرية على الحدود الكويتية ومملكة البحرين ودولة الامارات أبوابها لاستقبال المواطنين السعوديين وأفراد أسرهم (زوج، زوجة، أبناء، والدين) بدون تصريح
أعلنت غرفة العمليات الحربية التابعة للجيش الوطني الليبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إسقاط طائرة تركية في مدينة سرت.
قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح توجه فجر اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لاستكمال العلاج.
كشفت أستراليا أن عجز موازنتها سيسجل 8ر85 مليار دولار أسترالي (2ر61 مليار دولار أمريكي) لعام 2019 - 2020، وهو ما يمثل أكبر عجز منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.
قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء بأن يرسل زعماء العالم مقاطع فيديو بدلا من التوجه بأنفسهم للأمم المتحدة في سبتمبر بسبب وباء فيروس كورونا.
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «مسبار الأمل»،
جدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تأكيده تضامن دولة الإمارات
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
أعلنت حكومة الإمارات، خلال الإحاطة الإعلامية التي أجرتها، أمس، في أبوظبي، عن رفع السعة الاستيعابية للمساجد لتصبح 50 %
أكدت الإمارات حرصها على وحدة ليبيا وتحقيق الأمن والاستقرار على كامل أراضيها، مُشددة على موقفها الداعم للمسار السياسي لحل
بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس مجلس دبي للإعلام،
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الأربعاء إلى "وقف كامل وفوري للتصعيد" بين أذربيجان وأرمينيا و"العودة إلى طاولة المفاوضات" بعد المواجهات الحدودية الأخيرة بين الجمهوريتين السوفيتيتين.
صُنٍفَت الإمارات كثامن أغنى دول العالم في 2020 استناداً إلى نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وذلك وفقاً للتصنيف الصادر أمس من مجلة «غلوبال فاينينس» البريطانية.
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إلزامية إجراء فحص كوفيد - 19 " بي سي آر" على جميع القادمين عبر مطارات الدولة " المواطنين والمقيمين والسياح ومسافري الترانزيت"
التعايش مع أفراد العائلة من كبار السن في ظل جائحة كورونا، يتطلب بعض التدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحتهم، وضمان عدم وصول الفيروس إليهم.
أكد الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنه سيتم التقيّد بإجراء الفحص المخبري PCR لجميع القادمين
عقدت حكومة الإمارات تمام الساعة 9:30 مساءً إحاطة إعلامية يتحدث فيها معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع،
أعربت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، عن انزعاجها مما نقلته تقارير إخبارية عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الحكومة الصينية "اشترت" رئيس المنظمة
نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أول صورة لمسبار
نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير شؤون الديوان الأميري قوله اليوم الاربعاء إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
نشر التلفزيون الإثيوبي "etv" لقطات تعرض لأول مرة للحظة ملء سد النهضة، وملء بحيرة السد مع رسالة تهنئة للشعب الإثيوبي من
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020، تسجيل 2331حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح
حضت دولة الإمارات - بصفتها رئيس مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي - المجتمع الدولي على إنقاذ آفاق السلام
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحقيقاً لرؤية
نشر موقع "كيسر هيلث نيوز" الإخباري الصحي تقريراً استعرض فيه آراء خبراء حول مفهوم موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد.
سجلت الهند 37724 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 1192915.
اشتعلت النيران في طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية صباح اليوم الأربعاء في مطار شنغهاي بودونغ الدولي. ووفقاً
قال اللواء الخبير راشد ثاني المطروشي إن عدد عمليات «الأنظمة الذكية» لحماية المباني إلكترونياً عن بُعد بلغ 54549 عملية،
أظهر إحصاء لرويترز أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت 15 مليونا اليوم الأربعاء إذ تتسارع وتيرة الجائحة مع استمرار انقسام الدول بشأن التعامل مع الأزمة
كشفت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، عن خروج كافة المصابين بفيروس كورونا ، من مستشفيات محافظتي البحر الأحمر
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات نوعية في شتى المجالات، واستطاعت في غضون 50 عاماً، الانتقال من تجارة اللؤلؤ إلى
تقرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفة في الوزارات والجهات الاتحادية، من يوم الخميس 30 يوليو 2020 الموافق 9
أعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 41008 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1367 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
أعلن الجيش الأرميني ليل الثلاثاء/الأربعاء أنه رد على هجوم من جانب القوات الخاصة الأذربيجانية على الحدود الشمالية بين البلدين.
تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تهاني جايير بولسونارو رئيس البرازيل، بمناسبة نجاح
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس اتصالاً هاتفياً مع
ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع مجلس
أوضح المهندس عدنان الريس، مسؤول المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء لـ«البيان»، أن هناك 3 فرق من مهندسي المركز
أقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء في أول مؤتمر صحافي يعقده منذ نهاية أبريل حول فيروس كورونا المستجدّ، الذي يطلق عليه اسم "الفيروس الصيني"، بمدى فداحة جائحة كوفيد-19 في الولايات المتّحدة، معتبراً أنّ الأزمة "ستسوء حتماً قبل أن تتحسّن".
كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن افتتاح أول مدرسة صينية رسمية خارج الصين في دبي مع انطلاق العام الدراسي
عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، ــ عبر الاتصال المرئي ــ من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض .
قال متحدث باسم البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن تعامل الرئيس دونالد ترامب مع جائحة فيروس كورونا أنقذ "ما يتراوح بين 3 و 4 ملايين شخص"
ألقى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في لندن، خطاباً مفعماً بـ«المبادئ» في إطار دعم الخطوات البريطانية الأخيرة ضد الصين.
أعلنت إثيوبيا انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، فيما برر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد البدء بملء سد النهضة بزيادة نسبة الأمطار،
تلقّى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تهاني جايير بولسونارو، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة نجاح إطلاق مسبار الأمل إلى كوكب المريخ.
عقد قادة الاتحاد الإفريقي اجتماعاً عبر الانترنت "الثلاثاء" لمناقشة أزمة سد النهضة الذي تسبب بتصاعد التوتر بين مصر وإثيوبيا والسودان.
ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم (الثلاثاء)، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم
أعلن قائد القوات الخاصة لأمن الحج استمرار التعليمات السابقة فيما يخص تعليق العمرة والصلاة بالمسجد الحرام.
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2587 حالة.
أمعن أكاديميان من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، وجامعة كلية لندن بالمملكة المتحدة، في الإطلاق التاريخي الناجح لمسبار "أمل" دولة الإمارات من مركز تانيغاشيما الفضائي جنوبي اليابان في 20 يوليو، أول مهمة فضائية لدولة الإمارات وأول مهمة عربية نحو كوكب المريخ، لتدخل كتب التاريخ بعد أول عد تنازلي في العالم باللغة العربية.
يسلم مستشار "خادم الحرمين الشريفين" أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، غدا الاربعاء كسوة الكعبة المشرفة إلى كبير سدنة بيت الله الحرام، الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، كما جرت العادة السنوية.
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار "أديا".
بدأ خبراء، الاثنين، العمل في مختبر في باريس على استخراج بيانات الصندوقين الأسودين الخاصين بطائرة بوينغ الأوكرانية التي
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم الثلاثاء، أنها اجرت أكثر من 40 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وكشفت عن 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
أعلنت مجموعة تفهيم الإماراتية، عن إطلاق كمامات ذكية "سمارت 971" الواقية من البكتيريا والفيروسات والقابلة لإعادة الاستخدام وهي الأولى من نوعها في المنطقة.
أكدت منظمة الصحة العالمية أن انتشار فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح خارج السيطرة،
قالت هيئة الطيران المدني الصينية اليوم الثلاثاء إنه يجب على المسافرين إلى الصين جوا أن يقدموا فحصا يثبت خلوهم من مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) قبل الصعود إلى الطائرة.
أظهرت نتائج أولية لاختبارات أجريت على دواء "إس إن جي 001" أنه يحد بنسبة 79 في المئة من إمكان اتخاذ الإصابة بفيروس
قال النائب الأول لوزير الدفاع الروسي، روسلان تساليكوف، إن أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا، والذي شارك في تصميمه وإنتاجه
توصّل قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 صباح اليوم الثلاثاء، في ختام قمّة ماراثونية استمرّت خمسة أيام في بروكسل، إلى اتّفاق على خطّة تاريخية للنهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.
أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن انطلاق «مسبار الأمل» في رحلته التاريخية إلى
أكدت وزارة المالية زيادة النفقات المخصصة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع من الميزانية الاتحادية لعام 2020، وذلك لتغطية
أعلنت كل من «مجموعة الإمارات»، و«دبي للسياحة»، و«أكسنتشر»، و«مايكروسوفت» عن إطلاق مركز «انطلاق»؛ بهدف تعزيز مكانة دبي
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، إن إطلاق الإمارات "مسبار الأمل" إلى الفضاء هو خطوة تجسد الأمل المنشود في استرجاع أمجاد واكتشافات الأمة العربية والإسلامية في مجالات العلوم والفنون والابتكار.
نشر عدد من شركات الأدوية والهيئات الصحية الدولية، أمس، أخباراً مبشرة عن لقاحات مضادة لفيروس كورونا.
قال فاروق الباز، رئيس مركز الاستشعار عن بُعد بجامعة بوسطن وعضو اللجنة الاستشارية لوكالة الإمارات للفضاء، إن الرؤية
أكدت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» تطلعها لإقامة شراكات مستقبلية طموحة مع الإمارات في قطاع الفضاء، وأشادت بتفاني الدولة في
منح البرلمان المصري، أمس، تفويضه وموافقته على تدخل الجيش لحماية الأمن القومي المصري، في جلسة سرية عقدها على خلفية الأوضاع في ليبيا، تزامناً مع توافق مصري أمريكي على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا.
أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أن قيمة تجارة دبي
ذكرت مصادر دبلوماسية في بروكسل أمس الاثنين أن زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على مقدار المنح في برنامج مساعدات كورونا، ليصبح 390 مليار يورو بدلا من الـ 500 مليار يورو.
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 627 حالة إصابة و50 وفاة بفيروس كورونا "الاثنين" مقابل 603 إصابات و51 وفاة "الاحد".
اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور واصل أبو يوسف أن ما يجري على الأرض الفلسطينية من مصادرة لأراضي المواطني
هنأ مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، دولة الإمارات، على إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ. وكتب بومبيو في تغريدة على «تويتر»: تهانينا لدولة الإمارات على إطلاق مسبار الأمل.
أعلنت المحكمة العليا في السعودية، اليوم الاثنين، أن وقفة عرفة الخميس 30 يوليو، وعيد الأضحى الجمعة 31 يوليو.
عقد مجلس النواب جلسة مغلقة لنظر الموافقة على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج البلاد.
ذكرت مصادر ان البرلمان المصري، اليوم الاثنين، في جلسة مغلقة تفويضه وموافقته على تدخل القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي المصري على خلفية الأوضاع في ليبيا.
أعلنت المحكمة العليا في السعودية، اليوم الاثنين عن تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة 1441 في مرصدي سدير و تمير، وان يوم غداً
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين أن نسبة المتعافين في المملكة تجاوزت 80% من إجمالي الحالات المسجلة، إذ بلغ عدد المتعافين (203259) حالة وذلك بعد إضافة (5524) حالة تعافٍ جديدة
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي تعميماً بشأن الإجراءات الاحترازية لاستئناف نشاط محلات سوق الذهب في إطار الجهود الوطنية لمحاربة فيروس كوفيد-19.
عبر جيمس بريدنستين مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا " في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" عن تهانيه لدولة الإمارات العربية المتحدة لنجاح إطلاق "مسبار الامل" .
تسابقت الصحف ووسائل الإعلام من حول العالم، كما كافة المحطات والمواقع، لنقل وقائع الحدث الفضائي الأبرز "مسبار الأمل" لدولة الإمارات، متنافسةً في وضع عناوين للاحتفالية الفضائية الإماراتية والسابقة العربية
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم الاثنين أنها أجرت أكثر من 27 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وكشفت عن
انطلق صباح اليوم في مركز محمد بن راشد للفضاء، المؤتمر الصحفي الخاص بعد إطلاق #مسبار_الأمل بحضور معالي د. أحمد بالهول
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. أن دولة الإمارات رسخت
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن الإمارات
أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أن انطلاق "مسبار الأمل" في رحلته التاريخية إلى كوكب المريخ حاملا شعار دولتنا "لا شيء مستحيل" يشكل إنجازا وطنيا وعربيا ودفعة إماراتيةٌ متقدمةٌ في مسيرةِ بناء المعرفةِ العالميةِ في مجال الفضاء.
دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة التاريخ بإنجاز فضائي غير مسبوق على مستوى الوطن العربي، حققته فجر اليوم مع الإطلاق الناجح لـ "مسبار الأمل" ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ
أفاد دبلوماسي فرنسي أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون "ضرب بيَده على الطاولة" في القمّة الأوروبّية في بروكسل أمس الأحد للتوصّل إلى اتّفاق على خطة أوروبية موحّدة للنهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد وباء كوفيد-19، وذلك احتجاجاً على تعنّت بعض نظرائه.
ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن مسبار الأمل سجل دخولاً جريئاً من جانب الإمارات في عالم اكتشاف الكواكب.
دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تصريحاته التي أكّد فيها أنّ كوفيد-19 "سيزول عاجلاً أم آجلا"، مؤكدا رفضه فكرة فرض
أصدر الديوان الملكي السعودي، اليوم الاثنين، بيانًا بشأن صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات بعد إصابته بالتهاب في المرارة.
انطلق بنجاح «مسبار الأمل»، أول مسبار عربي إسلامي للكوكب الأحمر، في تمام الواحدة و58 دقيقة صباح اليوم، حاملاً طموحات العرب إلى كوكب المريخ ومستأنفاً رحلة الحضارة العربية،
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً مع
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي أهمية تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد
منذ نشأة دولة الإمارات العربية المتحدة قبل 49 عاماً، كتب المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله
تظاهر آلاف اليمنيين في محافظة تعز، تعبيراً عن رفضهم مخططات حزب الإصلاح الإخواني، والساعية لتفجير معارك جانبية في بلدة الحجرية
أعلن مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال في دبي، عن حصول 90 طبيباً من الكادر الطبي المتخصص في المستشفى على امتياز الإقامة الذهبية،
صُنّفت دبي في المركز الأول إقليمياً والـ 4 عالمياً على قائمة «أنظف مدن العالم في 2020»، والتي أصدرتها أمس مجلة «سي إي
اطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، على مستجدات ملف سد النهضة، وتطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك خلال ترؤسه اجتماع
أكدت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن إجمالي عدد الفنادق ومنشآت الشقق الفندقية في الدولة بلغ نحو 1136 فندقاً
أكمل الجيش الوطني الليبي انتشاره في سواحل سرت لرد العدوان التركي المرتقب. وعلمت «البيان» أنّ سلاح البحرية الليبي يؤمّن
أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء عن استقبال محطة التحكم الأرضي في الخوانيج بدبي لأول اتصال من مسبار الأمل،
تمت بنجاح عملية انفصال «مسبار الأمل» عن صاروخ الإطلاق «إتش 2 إيه» الحامل له من قاعدة الإطلاق، وذلك بعد ساعة من انطلاقه من مركز تانيغاشيما
كانت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أولى وسائل الإعلام العالمية في رصد لحظة انطلاق مسبار الأمل في مهمته إلى المريخ.
انطلق مسبار الأمل من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان على متن صاروخ الإطلاق "إتش 2 إيه" في رحلته التاريخية لاستكشاف المريخ.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي أهمية تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد
يشهد العالم يوماً تاريخياً فريداً عنوانه العرب إلى المريخ، موعد إطلاق مسبار الأمل الذي يسطر للعرب تاريخهم
كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، فحوى بعض المراسلات الدبلوماسية بشأن وضع مختبر ووهان في الصين قبل جائحة كورونا.
في تحقيق مصور لوكالة الأنباء الفرنسية احتفت فيه بمدينة دبي تظهر برج خليفة، أطول مبنى في العالم منذ عام 2009 قبل الإطلاق المتوقع الليلة لمسبار «الأمل».
سجلت فلوريدا أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد في خامس يوم على التوالي تعلن فيه الولاية الأمريكية رصد ما يزيد على عشرة آلاف حالة
سجلت حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية اليوم 78.7 مقتربة من الـ 80% بفعل الإجراءات
ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماع مجلس الدفاع الوطني، والمشكل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء،
أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن تزويد الصاروخ الذي يحمل مسبار الأمل بالوقود بعد أن وصل إلى مكان الإطلاق وتركيبه على
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي أهمية تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم "الاحد" تسجيل 2504 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 3517 حالة تعافٍ إضافية، و 39 حالة وفاة جديدة.
أفادت صحف ووسائل إعلام أجنبية أن التجارب حول لقاح "كوفيد-19" تجري على قدم وساق في كافة أرجاء المعمورة، سيما وأنه لم يتم اعتماد أي لقاح للاستخدام التجاري حتى اليوم
أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أكثر من 47 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وكشفت عن 211 إصابة جديدة بـفيروس
بالتزامن مع استعدادات العالم لانطلاق "مسبار الأمل" في رحلته التاريخية نحو كوكب المريخ، أصدرت مؤسسة دبي للمستقبل تقريراً
أعلنت شرطة دبي اليوم الأحد وفاة 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث مروري وقع صباح اليوم.
ساعات قليلة تفصلنا على اطلاق الصاروخ الذي يحمل مسبار الأمل في رحلته إلى المريخ، فقد وصل الصاروخ إلى مكان الإطلاق ويتم
صرح معالي وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح بأن صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، قد أجرى عملية جراحية صباح هذا اليوم
كشف الباحثون في "إمبريال كوليدج" بلندن، أن التجارب السريرية التي تجرى على لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد، قد دخل المرحلة الثانية.
زفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، عبر شاشات التليفزيون بشرى سارة للمصريين، عن قيام مصر بحجز 30 مليون جرعة
قامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبوظبي بالتنسيق لفتح المجال أمام الراغبين بالتطوع من مواطنين ومقيمين في
أظهر استطلاع لـ«البيان» على موقعها الإلكتروني، وحسابها على موقع «تويتر»، أنّ فوضى الاختبارات، التي تجري حالياً على لقاحات عدة حول العالم.
أشار إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 14.16 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 597250 شخصا
تعيش أمريكا انقساماً غير مسبوق حول ارتداء الكمامة وفتح المدارس، في خضم تباين في الاستراتيجيات التي اختارتها الولايات والمحليات في مواجهة زيادة الإصابات بفيروس كورونا.
أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا، السبت، استعدادها "للنظر في" فرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر إيصال الأسلحة
اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن
أطلقت دبي مبادرة جديدة تستهدف ترسيخ مكانة الإمارة في صدارة أكثر الوجهات السياحية أماناً في العالم من خلال إصدار ختم «
أكدت فعاليات سياسية واجتماعية في ليبيا أن نجدة وحزم الأشقاء العرب كبح جموح المخططات التركية الهادفة إلى إشعال الحرب
تحتفي مفاجآت صيف دبي في دورتها الحالية بدبي كوجهة عالمية للسياحة والتسوق، حيث تتعاون أكبر العلامات التجارية الرائدة في
سجلت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت زيادة قياسية جديدة، ولليوم الثاني على التوالي، في أعداد الإصابات بفيروس كورونا
ذكرت وكالة "رويترز"، السبت، أن حكومة فايز السراج في طرابلس الليبية، المدعومة بمرتزقة نقلتهم تركيا من سوريا، "حركت
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم، السبت، عن خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم
قالت بريطانيا اليوم السبت إنها ستوقف مؤقتا نشر التحديث اليومي لعدد وفيات فيروس كورونا، بعد تعليمات من الحكومة بمراجعة
اتفقت كازاخستان ومنظمة الصحة العالمية التي أكدت سلامة الأوضاع الصحية وعدم وجود عدوى خطيرة جديدة؛ ممثلة في حالات
اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، على الاستعدادات النهائية لإطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل
أعلن وزير الديوان الأميري بدولة الكويت، الشيخ علي جراح الصباح اليوم السبت، صدور أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات صاحب السمو أمير البلاد الدستورية مؤقتاً
أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اليوم السبت، إعادة فتح المصليات في المراكز التجارية والأبراج ابتداء من يوم الإثنين المقبل.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن مسبار الأمل مرحلة جديدة وفارقة في الإمارات والتاريخ العربي، وهو يجسد رؤية الشيخ زايد في الصعود إلى الفضاء.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنه تواصل هو وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع أعضاء فريق مسبار الأمل في اليابان، وفريق مركز التحكم في الخوانيج
بدأ ممثلو ادعاء فرنسيون تحقيقاً في أعقاب الحريق الضخم الذي نشب في كاتدرائية شيدت على الطراز "القوطي" تعود للقرن الـ15، في مدينة نانت غربي فرنسا اليوم.
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت إن 25 مليون إيراني أصيبوا بفيروس كورونا وإن 35 مليونا آخرين عرضة لخطر الإصابة.
صرح وزیر شؤون الدیوان الأمیري الكويتي الشیخ علي جراح الصباح بأن أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد دخل
تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
اندلع حريق في كاتدرائية مدينة نانت الواقعة غرب فرنسا، وفق ما أعلنت الخدمة المحلية لمكافحة الحرائق عبر تويتر السبت.
استقبل مطار دبي الدولي اليوم أول رحلات الخطوط الجوية البريطانية المنتظمة بعد توقف دام نحو أربعة أشهر نتيجة فيروس كوفيد
تقدم أكثر من 37 ألفاً من الشباب العربي من الشغوفين بعلوم الفضاء وذوي الكفاءات العلمية والمبدعين والمبتكرين والمخترعين والباحثين، من مختلف الدول العربية، بطلبات التحاق بالدورة الأولى من برنامج "نوابغ الفضاء العرب"، البرنامج العلمي التدريبي المكثف الأول من نوعه عربياً
دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الاثنين المقبل الموافق التاسع
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاغون " عن حجم ومكافآت مرتزقة تركيا في ليبيا. وخلص تقرير جديد للـ " بنتاغون، إلى أن
ذكر إحصاء لرويترز إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم تجاوز 14 مليون حالة يوم الجمعة فيما يمثل أول مرة
تحتل محافظة مأرب أهمية استراتيجية بالغة ومتعددة الأنساق؛ سياسيّاً وعسكريّاً واقتصاديّاً، في إطار الحرب الدائرة ضد الميليشيا الانقلابية الحوثية في اليمن منذ عام 2015م.
تواصل رافعات البناء عمليات تشييد مبانٍ سكنية فاخرة على جانبي قناة دبي المائية، من جهتي الوصل والصفا المحاذية لشارع الشيخ زايد وتعمل شركات التطوير العقاري
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يفكر في إصدار أمر عام يلزم الناس بوضع كمامات لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وسئل
أشار إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 13.91 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 590246 شخصا
قالت الشرطة البريطانية إن شخصين تعرضا للطعن اليوم في الحي المالي بلندن وأصيبا بجروح من غير المعتقد أنها تشكل خطرا على
ارتفعت نسبة حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» إلى 85.86% من إجمالي الإصابات، وفق آخر الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
حددت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.
شهدت معدلات الإشغال في فنادق دبي نمواً ملحوظاً خلال الأيام الماضية مع بدء استقبال الإمارة للزوار الدوليين اعتباراً من 7 يوليو الجاري.
حشدت ميليشيات الوفاق، مزيداً من القوات باتجاه مدينة سرت الليبية، مع تحرك مستمر للقوات التركية عبر طائرات الاستطلاع.
عززت باقة العروض الترفيهية والتسويقية ألق «مفاجآت صيف دبي»، والتي تتواصل على مدار 7 أسابيع حافلة بالجوائز والعروض والفعاليات والترفيه والجوائز والسحوبات.
شدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ثوابت بلاده من أزمة سد النهضة، انطلاقاً مما تمثله مياه النيل من قضية وجودية للشعب المصري.
سجلت منظمة الصحة العالمية زيادة قياسية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على مستوى العالم اليوم الجمعة بارتفاع العدد
أكدت المملكة العربية السعودية ومصر اليوم الجمعة رفض البلدين التام المساس بالأمن الإقليمي العربي. وأجرى الأمير خالد بن
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الجمعة، عن خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ ثلاثة ملايين و555 ألفا و877 بزيادة 72045 حالة عن الإحصاء السابق.
أكدت مصادر تقنية مطلعة أن تطبيق التواصل المرئي «فيس تايم»، الخاص بشركة «آبل»، لن يكون متاحاً لمستخدمي هواتف آيفون في
توحّد العالم كما لم يفعل قبلاً في وجه التدخّل التركي في ليبيا والعدوان على شعبها والطمع في الاستيلاء على ثرواتها. يسابق الجميع الزمن من أجل التوصّل إلى حلول سياسية
دخل التوتر بين روسيا والغرب طوراً جديداً، حيث اتهمت بريطانيا وأمريكا وكندا مجموعة القرصنة المعروفة باسم «كوزي بير» التي يُعتقد إلى حد كبير أنها تعمل لصالح أجهزة الأمن الروسية
استهلّ وزير العدل الأمريكي، وليام بار، يومه بزيارة متحف جيرالد آر. فورد الرئاسي في ميشيغان، ومن هناك وقف ليوبّخ الشركات الأمريكية المتعطشة للفوز بصفقات مع الصين
أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، أمس، مركز فزعة لحاضنات ومسرعات الأعمال
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، عن إطلاق أكبر خطة للاستجابة الإنسانية في تاريخها بـ10.3 مليارات دولار للتعامل مع تداعيات تفشي فيروس كورونا، وتغطية الاحتياجات الإنسانية الواسعة النطاق في أكثر من 60 دولة تضررت بشدة من وباء كورونا وتعاني بالفعل تأثير النزاعات وتغير المناخ والأزمات الاقتصادية.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، رفض الإجراءات الأحادية بشأن سد النهضة الإثيوبي.
أعلن موقع أمازون اليوم الجمعة عزمه على إطلاق النسخة الخامسة من تخفيضات 'كلّ ما تتمناه'، أضخم عروضه لموسم الصيف، في الإمارات.
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 2613 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 245851 حالة .
أعلنت الوزارة عن إجراء أكثر من 48,000 فحص جديد خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي
سجلت السلطات الصحية الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتفاعاً في معدل الوفيات، وانخفاضاً طفيفاً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) مقارنة بإحصاءات اليوم السابق.
في حين شكّلت جائحة «كورونا» تحدياً للعالم، وشلّت قواه، فإنها وضعت أمامنا كمّاً وافراً من الذخائر النفيسة، التي ترفض الانكفاء.
أصدرت شركة مصر للطيران، قراراً جديداً بشأن عملائها المسافرين إلى مطار أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء أنه تقرر مبدئياً أن يكون إطلاق مهمة الإمارات للمريخ في 20 يوليو 2020 الجاري
أفادت دراسة نشرت يوم الخميس في دورية "نيتشر" العلمية البريطانية أن ما يصل إلى 87 بالمئة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية
ضرب زلزال بقوة 6.9 درجة الجمعة شرق بابوازيا-غينيا الجديدة، مما دفع بالسلطات إلى التحذير من خطر حصول تسونامي.
أفاد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أمس الخميس بأنه يأمل في أن يرى قمة جديدة بين بلده وكوريا الشمالية خلال العام، ولكنه لا يزال يشكك في إمكانية حدوثها.
سجّلت الولايات المتّحدة مساء أمس الخميس أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية في هذا البلد
أفاد مصدر أمني موريتاني أن سلطات خفر السواحل في مدينة "نواذيبو" العاصمة الاقتصادية للبلاد أحبطت محاولة لتهريب مليون وأربعمائة ألف دولار أمريكي كانت مخبأة على متن سفينة صيد تركية.
شهدت أبوظبي إطلاق أول موقع إلكتروني متخصص لتسجيل المتطوعين الراغبين بالمشاركة في التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من اللقاح غير النشط لمكافحة وباء كوفيد-19 والمدرجة تحت مظلة منظمة الصحة العالمية.
تخطّى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في البرازيل أمس الخميس عتبة المليوني مصاب بعد تسجيل أكبر دولة في أمريكا اللاتينية 45,403 إصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 994 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصالين هاتفيين مع إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية وأنجيلا ميركل، مستشارة ألمانيا الاتحادية.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً ناجحاً في تصميم المستقبل والاستعداد لمتغيراته.
قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إن العالم العربي وعواصمه لا يمكن أن يكون مشاعاً للتدخل الإقليمي دون حساب أو عقاب.
بدأت في أبوظبي، أمس، أولى التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من لقاح محتمل لـ «كوفيد 19».
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي، مع إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين.
أكد الدكتور حمد اليحيائي، وكيل مساعد قطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم، أن برنامج الفصول الصيفية الذكية الذي أقرته الوزارة للعام الدراسي 2019-2020، جاء ليحاكي المتطلبات والمستجدات التربوية، إذ يتيح إمكانية تحسين درجات الطلبة النهائية بمعدل يصل إلى 10%، ولجميع الطلبة سواء المتفوقين الذين يرغبون في تحسين درجاتهم ونسبهم أو أولئك الذين لم يتمكنوا من تلبية الحد الأدنى للنجاح.
تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم (16)
تدرس روسيا التعاون مع المملكة العربية السعودية في إنتاج لقاح ودواء لمرض كورونا، بما في ذلك إجراء التجارب على أراضي المملكة. المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف أعلن اليوم الخميس
الولايات المتحدة الأمريكية دولة فضائية مهمّة ورائدة، لكن اللافت أنها تعتمد منذ أكثر من عشرين سنة على محرّكات صواريخ الفضاء التي تصنعها روسيا، الأمر يثير تساؤلات عن السبب الكامن خلف ذلك
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً ناجحاً في تصميم المستقبل والاستعداد لمتغيراته.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الجيش المصري قادر على تغيير المشهد العسكري في ليبيا بشكل سريع وحاسم. وأضاف: إن
اعتبرت مجموعة "طيران الامارات" عملاقة النقل الجوي في الشرق الأوسط الخميس، أنّ إبقاء مقاعد شاغرة داخل الطائرة بهدف تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي على متن الطائرات أمر مكلف اقتصادياً بالنسبة لشركات الطيران على المدى الطويل .
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل45 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2370 حالة.
"مسبار الأمل" على الكوكب الأحمر، الإمارات تذهب أبعد من النجوم.. إلى المريخ تحت هذا العنوان نشر موقع "سي إن إن" الأمريكي تقريراً استهله بصور ومقاطع لهزاع المنصوري، رائد الفضاء العربي الأول إلى محطة الفضاء الدولية ورائد الفضائي الإماراتي سلطان النيادي.
تعتزم ألمانيا السماح بفرض تدابير حجر منزلي على المستوى المحلي إزاء خطر حصول موجة ثانية من الإصابات بوباء كوفيد-19، وفق مسودة اتفاق
أعادت الهند فرض إجراءات العزل على حوالي 125 مليون شخص أي ما يعادل نحو عُشر سكانها بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي سجلت الولايات المتّحدة حصيلة يومية قياسية بعدد المصابين به خصوصا في جنوب البلاد.
تتقدم جامعة "أوكسفورد" في بريطانيا هي الأخرى في بحوث اللقاح المتوقع ضد فيروس كورونا. ومن المنتظر أن تنشر الجامعة نتائج
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوما اتحاديا بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف
تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة والتزامها بالتغلب على وباء " كوفيد -19 " من خلال جهود التعاون الدولية، بدأت في أبوظبي
كشفت شركة "تويتر" تفاصيل الاختراق الذي تعرضت له، مؤكدة أن المتسللين شنوا هجوما منسقا، استهدفوا من خلاله موظفين لديهم حق
يشكل الحدث التاريخي بإطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة لمسبار الأمل نظرة للأمام وفرصة عظيمة لطلاب الفلك وعلوم الفضاء .
أعلن دانييل أندروز، رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الخميس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولاية ارتفع بواقع 327 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وهى الزيادة الأكبر في يوم واحد لأية ولاية أسترالية منذ بداية ظهور جائحة كورونا .
استبدل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء مدير حملته الانتخابية، في قرار يأتي قبل أربعة أشهر فقط من الاستحقاق الرئاسي، ويأمل من خلاله الملياردير الجمهوري تحسين شعبيته الآخذة في التراجع في استطلاعات الرأي.
احتفت الإمارات أمس، بيوم ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عدم تسجيل حالات وفاة
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، أن الإمارات تستعد لحدث تاريخي
بدأت استعدادات الجيش الليبي لصد أي تحرك تركي للهجوم على سرت والجفرة، حيث قامت بنشر منظومة دفاع جوي متطورة على الحدود
أظهرت نتائج طبية أن المرحلة الأولى من تجارب لقاح أمريكي لشركة موديرنا الأمريكية لصناعة الأدوية، شهدت إنتاج أجسام مضادة
أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، أنه بعد
أرسلت دولة الإمارات أمس، طائرة مساعدات ثانية تحتوي على 8 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى كازاخستان، لدعمها
حققت الإمارات في عام 2019 المرتبة الأولى في 7 مؤشرات عالمية في مجال الصحة، وذلك وفقاً للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
تعرّضت حسابات رسمية على موقع تويتر تابعة لعدد من الشخصيات البارزة في الولايات المتحدة، من أمثال بيل غيتس وباراك أوباما وجو بايدن وإيلون ماسك وجيف بيزوس، وكبريات الشركات الأمريكية مثل آبل وأوبر، لعملية قرصنة ضخمة عصر أمس الأربعاء تمكّن خلالها المقرصنون من نشر إعلانات تدعو متابعي هذه الحسابات لإرسال مبالغ بعملة "بيتكوين" الرقمية مع وعد بمضاعفتها.
أصدرت محكمة التمييز الأردنية قرارا حاسما في القضية التمييزية رقم 2013/2020، الأربعاء، يقضي باعتبار جماعة الإخوان "منحلة" حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية.
أعلن حاكم ولاية أوكلاهوما كيفن ستيت جنوب غرب الولايات المتحدة إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وأشار إلى أنه يخضع حاليا للحجر الصحي.
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا
انتهى الخلاف السياسي بين رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ وحركة النهضة بإعلان الفخفاخ استقالته استجابة لقرار الرئيس قيس سعيد
قالت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأربعاء إن مصر طلبت إيضاحا رسميا عاجلا من إثيوبيا بشأن مدى صحة بدء ملء خزان سد
حررت القوات المشتركة مواقع جديدة في محافظة الضالع فيما تصدت لتصعيد ميليشيا الحوثي وسط مدينة الحديدة وقتلت أكثر من 26 من عناصر هذه الميليشيا.
صنفت المملكة العربية السعودية - بتعاون مشترك مع الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب - ستة أسماء بارزة قدمت
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس فلاديمير بوتين رئيس
أعلن وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، اليوم الأربعاء، عن بدء الملء الأولي لسد النهضة. وقال : إن عملية التخزين
أعلنت وزارة الصحة في السعودية، اليوم تسجيل 2671 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي
أظهر سوق دبي العقاري معدلات استقرار واعدة خلال النصف الأول من العام الجاري حيث ظلت أسعار العقارات المعروضة للبيع والإيجار في معظم الأحياء البارزة في دبي مستقرة خلال النصف الأول الأمر الذي يؤكد مرونة سوق العقارات في دبي بالرغم من التداعيات الناجمة عن انتشار جائحة "كورونا" والقيود المؤقتة التي فرضت على التنقل والسفر خلال الأشهر الماضية.
قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، أن دولة الإمارات تستعد لحدث
أعلنت طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، أنها سوف تعيد تشغيل طائرتها العملاقة "إيه 380" لخدمة رحلتها اليومية إلى أمستردام، وأنها ستشغل رحلة يومية ثانية بطائرة "إيه 380" إلى لندن هيثرو في 1 أغسطس المقبل.
أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالكادر الطبي والتزامه وجهوده في مكافحة فيروس كورونا المستجد.
تراجعت الإدارة الأميركية عن قرارها المثير للجدل إلغاء تأشيرات الطلاب المسجّلين في مؤسّسات تعليمية قرّرت، بسبب جائحة كوفيد-19
تصدرت دبي مدن العالم كافة في إدارة اقتصاد ما بعد "جائحة كوفيد 19" وفق تحديث يونيو لمؤشر" أفضل المدن للوظائف" الذي
أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة أنه بعد
أفاد باحثون أمريكيون أمس الثلاثاء بأن اللقاح التجريبي لعلاج كوفيد-19، الذي أنتجته شركة مودرنا، أظهر أنه آمن وأثار استجابات مناعية في الجسم لدى جميع المتطوعين الأصحاء.
هدّدت الصين اليوم الأربعاء بفرض عقوبات على الولايات المتّحدة ردّاً على مصادقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون يجيز فرض عقوبات.
سجّلت الولايات المتّحدة مساء أمس الثلاثاء 63,262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتسيير طائرة تحمل
ثمّن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، التعاون الكبير الذي أبدته كافة شرائح
تم تأجيل إطلاق «مسبار الأمل» أمس، إلى يوم الجمعة الساعة: 12:43 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، من مركز تانيغاشيما
تشهد حركة السياحة والسفر من وإلى دبي نمواً متصاعداً من مختلف الوجهات التي تصل إليها كل من «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»
بدأت هيئة الصحة في دبي باستخدام 8 روبوتات ذكية لإجراء عمليات التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية لكافة الغرف والممرات بمنشآتها
أسعدت شرطة دبي عدداً من السيّاح، الذين فقدوا مقتنيات ثمينة ووثائق مهمة لهم خلال زيارتهم إلى دبي، بإيصال تلك المفقودات
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أنّه أمر بإنهاء المعاملة التفضيلية، التي كانت تتمتّع بها هونغ كونغ في التجارة مع الولايات المتّحدة.
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، "الثلاثاء" ، عن تسجيل 929 حالة إصابة جديدة و73حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
رغم التراث الاستعماري لبريطانيا في الولايات المتحدة، فإن مسؤولي البلدين يتفاديان استخدام هذه الحقبة في التعبيرات الدبلوماسية والمقارنات، ويقتصر الأمر على السينما والأعمال الأدبية في الغالب.
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا
أكد الناطق الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، أنه لا خطورة من ظهور بقايا فيروس «كورونا» في
عقد اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" اليوم النسخة الأولى من منتدى الإعلامي الافتراضي عبر الاتصال المرئي تحت عنوان "منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها في مرحلة ما بعد أزمة كورونا"
أشار إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 13.19 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 572945 شخصا توفوا جراء الفيروس.
ثمّن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي التعاون الكبير الذي أبدته كافة شرائح ومكونات مجتمع دبي من مواطنين ومقيمين في مواجهة تبعات الأزمة العالمية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا
أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة، أن دولة الإمارات وفي غضون أيام ستشارك في مهمة مذهلة تنطلق نحو الفضاء، ضمن مشروعها المنتظر لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل".
فشلت مصر وإثيوبيا والسودان في التوصل لاتفاق في جولة جديدة من المحادثات التي يستضيفها الاتحاد الأفريقي حول تنظيم تدفق الماء من السد العملاق الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق. أعلنت ذلك الدول الثلاث.
قررت محكمة العدل الدولية اليوم أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي /الإيكاو/ هو المختص للنظر في المزاعم القطرية الخاصة بالطيران المدني ضد الدول الأربع، وأعلنت دولة الإمارات أنها ستتجه لطرح القضية القانونية على الإيكاو
مجريات أحداث ما وتغييرات تطرأ بلا سابق إنذار تكون السبب لاتخاذ قرارات تؤجل إنفاذ محطات مجدولة عُقد عليها كبريات الآمال مراراً وتكراراً، دون أن تمنع الحلم من أن يبقى ويستمر بالوصول إلى النجوم، تماماً كما حصل على مرّ تاريخ غزو الفضاء الخارجي وأعظم الدول باعاً في المجال والفضاء الفكلي.
قال عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت اليوم إن اليابان تواجه حالياً عدم استقرار في الأحوال الجوية وعليه تقرر تأجيل إطلاق المسبار حماية ل
دعا مجلس النواب الليبي، مساء الاثنين، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال أمن البلدين.
"لا يسعني أن أصف الأمر، لكني أدرك أن الصورة المطبوعة على الصفحة أضخم من أي شيء رأيه في حياتي وتقزّم الكوكب الذي أعيش عليه"، بهذه الكلمات وصفت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة قائد الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل)
حذرت السلطات البريطانية من موجة جديدة من فيروس كورونا قد تتسبب في وفاة أكثر من 120 ألف شخص في بريطانيا خاصة في بدايات الشتاء المقبل.
صعد الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء حيث قوض التوتر الدبلوماسي بين الولايات المتحدة والصين وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا ثقة المستثمرين على الرغم من أن التحركات في سوق العملة كانت محدودة في جلسة هادئة.
قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا عودة للحياة الطبيعية في المستقبل المنظور بسبب كورونا، وأضافت منظمة الصحة العالمية:
دعا معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار وتغليب الحكمة، محذراً من خطورة الحرب وتبعاتها الإنسانية والسياسية.
أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، المسؤولة عن
أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المسؤولة عن
أعلنت السلطات الصحية الروسية، أمس الاثنين، إلغاء إلزام كل القادمين إلى روسيا بالخضوع للحجر الصحي مدة 14 يوما بسبب جائحة فيروس كورونا اعتبارا من 15 يوليو.
تطلق الإمارات اليوم الأربعاء مسباراً إلى كوكب المرّيخ لتصبح أول بلد عربي يشرع في مهمة إلى الكوكب الأحمر لاستكشاف مناخه، في حدث تاريخي يعزّز قوّتها الناعمة ويدخلها أحد أكثر نوادي دول العالم خصوصية.
اتّهمت الصين اليوم الثلاثاء الولايات المتّحدة بـ "تخريب السلام والاستقرار الإقليميين"، وذلك ردّاً على تصريح أدلى به وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اعتبر فيه مطالباتها بموارد في مياه متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي أمراً "غير مشروع".
تصريحات اليوم نبرة أكثر حدة شددت الولايات المتحدة اليوم أمس الاثنين رفضها لمطالبات الصين المتنازع عليها بشأن الموارد البحرية في معظم بحر الصين الجنوبي، واصفة إياها بأنها "غير قانونية".
تنطلق بعد منتصف ليل اليوم الثلاثاء من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، مهمة مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار
أعلن معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها حكومة الإمارات أمس،
رصدت مجموعة «ذا بزنس يير» البريطانية للخدمات الإعلامية تحسناً مطرداً في مستويات الثقة بالأعمال التجارية في دبي من جانب الخبراء والمحللين الاقتصاديين.
أعربت دولة الإمارات عن إدانتها لمحاولات ميليشيا الحوثي الإيرانية استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية من
كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن مجموعة واسعة من عروض الفنادق التي تضمن لضيوف مفاجآت صيف دبي، تجربة متكاملة هذا الصيف، حيث تقدم مفاجآت صيف دبي لسكان دبي وزوارها
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الأولوية في ليبيا، هي وقف إطلاق النار، والعودة إلى العملية السياسية، داعية إلى
أكدت هيئة دبي للطيران المدني، عدم صحة الأخبار المنسوبة إليها بشأن إجراءات السفر إلى دبي، والتي تم تداولها من بعض الصحف
سُجّلت أكثر من 13 مليون إصابة بكوفيد-19 في العالم، أكثر من نصفها في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والكاريبي.
أعلنت وزارة الصحة المصرية "الاثنين" تسجيل 931 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و77 حالة وفاة مقابل 912 حالة إصابة جديدة و89 حالة وفاة الاحد.
اعتمدت وزارة الصحة و وقاية المجتمع تقنية "دي.بي.آي" / DPI / القائمة على استخدام أشعة الليزر للكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد / كوفيد-19/.
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان
أكد فريق مسبار الأمل ومسؤولي موقع الإطلاق في مركز تناغاشيما الفضائي باليابان جاهزية مسبار الأمل للانطلاق في رحلته لاستكشاف المريخ.
قالت مجلة "فوربس" في تقرير نشر اليوم الإثنين، أن اسم "دولة الإمارات" يجب أن يرتبط ويقترن ذكره بمرتادي الفضاء السحيق بدءاً من يوم الثلاثاء،
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم
أكدت هيئة دبي للطيران المدني عدم صحة الأخبار المنسوبة إليها بشأن إجراءات السفر إلى دبي التي تتداولها بعض الصحف والمواقع الاخبارية، موضحة أنه ليس إلزامياً على جميع المسافرين إلى دبي
أعلن معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها حكومة الإمارات اليوم، الاثنين، في إمارة أبوظبي، عن حصول دراسة المرحلة الثالثة للقاح محتمل ضد فيروس كورونا
وفرت إمارة أبوظبي خيمة لإجراء الفحص السريع لفيروس كورونا "كوفيد 19" بمنطقة غنتوت للقادمين من خارج الإمارة ولديهم الرغبة في دخول أبوظبي، بعدما أوجبت وجود نتيجة فحص سلبية
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن جائحة فيروس كورونا يمكن أن تزداد سوءا إذا لم تلتزم كل الدول بتدابير الرعاية الصحية الأساسية.
أعربت دولة الإمارات عن إدانتها لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ بالستية
قال محمد باركيندو الأمين العام لأوبك اليوم الاثنين إن سوق النفط تقترب من الوصول إلى التوازن بفضل ارتفاع تدريجي لطلب على النفط في الوقت الذي تخفف فيه الدول إجراءات الإغلاق وتخفيضات غير مسبوقة للإمدادات من أوبك وحلفائها.
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الإثنين تسجيل حصيلة كبيرة من المتعافين من مصابي فيروس كورونا المستجد بحصيلة بلغت 2704 حالة إضافية.
أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، خروج آخر
أظهر استطلاع "أنفستور وتش" الذي أجرته حديثاً مجموعة "يو بي إس" UPS، العالمية العاملة في مجال إدارة الثروات، فإن 75٪ من المستثمرين الأثرياء في جميع أنحاء العالم خلصوا إلى أن الحياة بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) لن تعود أبداً إلى ما كانت عليه في السابق. وهذا هو نفس الشعور يسود في الإمارات العربية المتحدة، حيث أعرب 81% من المستثمرين أن الخوف سيبقى لفترة طويلة.
قال سعادة منصور عبدالله بالهول، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، في مقال نشرته "تلغراف" البريطانية، أنه ولعقود مضت، سيطرت ثلة من القوى الكبرى على مهام الاستكشاف الفضائية، لتعمد 4 دول فقط لإرسال مركباتها الفضائية لكوكب المريخ.
قال تشارلز يانغ، رئيس شركة "هواوي" الشرق الأوسط، إن عملاق التقنية الصيني اختارت "دبي مول" لاحتضان أحد أكبر متاجر هواوي لتجربة العملاء على مستوى العالم وذلك بحلول نهاية العام الحالي.
حذرت الخبيرة البريطانية ويندي باركلي من أن فيروس كورونا قد يبقى في الهواء في الأماكن المغلقة لأكثر من ساعة، وفقا لصحيفة
أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن تعاونها مع شركة ميديكلينيك الشرق الأوسط، التابعة لمجموعة ميديكلينيك انترناشونال المتخصصة بإدارة المستشفيات الخاصة، لتوفير خدمة فحص فيروس كورونا المستجد قبل السفر في المنزل أو في إحدى عيادات ميديكلينيك، وذلك للمسافرين المقيمين في دولة الإمارات.
قال عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" إن "الإمارات لديها عدة برامج لعمليات استكشاف الفضاء ونأمل ارسال رائد فضاء إلى المريخ في المستقبل".
واصلت وزيرة التعليم بيتسي ديفوس، يوم الأحد، حملة الإدارة الأمريكية لإعادة فتح المدارس في الخريف لكن دون تقديم أي خطة
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي،
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن دبي، بفضل الرؤية الحكيمة
أكد المتحدث باسم وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» شون بوتر أن «مسبار الأمل» استطاع أن يجذب أنظار العالم، خصوصاً في مؤسسات
أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أنه مع اقتراب رحلة مسبار الأمل إلى المريخ
قال مسؤولون بالبحرية الأمريكية إن 18 بحارا على الأقل نقلوا إلى مستشفى بمنطقة سان دييجو بولاية كاليفورنيا إثر تعرضهم لإصابات طفيفة في حريق ضخم ما زال مشتعلا على ظهر السفينة الحربية بونهوم ريتشارد أمس الأحد.
واصل مطار دبي حيويته خلال استقبال المسافرين من مختلف دول العالم، بعد استقباله أمس المزيد من رحلات الطيران التابعة
أعلن مسؤول أمريكي رفيع في وزارة الصحة الأمريكية اليوم الأحد أنه يجب وضع «جميع الاحتمالات على الطاولة» لاحتواء فيروس كورونا مع توقع السلطات استمرار تزايد الوفيات جراء الوباء في الأسابيع المقبلة.
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر "الأحد" تسجيل 912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 حالة وفاة مقابل 923 حالة إصابة و67 حالة وفاة يوم السبت
واصل مطار دبي نشاطه ، خلال استقباله أعداداً متزايدة من الزوار الذين جاؤوا من مختلف دول العالم.
تتوجه أنظار العالم والمنظمات المعنية بشؤون الأوبئة إلى القارة الأفريقية المهدّدة بمزيد من التفشي لفيروس «كورونا»، في ظل
في إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية لمواجهة فيروس كورونا، وضمان سلامة
عمدت إسبانيا اليوم "الأحد" الى إعادة فرض إغلاق في قسم من كاتالونيا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يضع الحكومات أمام معضلة حماية السكان لكن بدون فرض قيود جديدة مشددة جدا.
قالت شركة مصر للطيران، اليوم الأحد إنه يجب على المسافرين معها من القاهرة إلى إمارة دبي حمل شهادة طبية تؤكد إجراء اختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم "الأحد"، عن تسجيل ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم
تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
حرصاً من وزارة التربية والتعليم على دعم مسيرة التعلم للدارسين في التعليم المستمر المتكامل، قررت منح فرصة لطلبة التعليم المستمر المتكامل (المسار الأكاديمي/ مسار الدراسة المنزلية) الراغبين في تحسين معدل نهاية العام الدراسي 2019 / 2020.
تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من 20 ألف شخص في الشرق الأوسط، نصفهم تقريبا في إيران، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً الى مصادر رسمية حتى الساعة 10,00 ت غ الاحد.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد تسجيل 2779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 232259 حالة.
كشف مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ عن 7 أهداف استراتيجية ملهمة خلال مهمة "مسبار الأمل" تدور حول المعرفة البشرية والقدرات الإماراتية والتعاون الدولي بجانب البيانات التي سيجمعها والنتائج العلمية التي سيحققها
أكد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن جهود الهيئة في تحسين السلامة المرورية وتعزيز سلامة المشاة ساهمت في خفض وفيات حوادث المشاة في دبي بنسبة 76.5%
أفادت "مجلة العلوم" وهي دورية علمية تنشرها الرابطة الأمريكية للعلوم المتقدمة أن دولة الإمارات على وشك تحقيق اختراق علمي كبير والانضمام إلى الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وأوروبا والهند في نادي النخبة
أعلن تقرير لمنظمة الطيران المدني الايراني أن "خطأ بشريا" مرتبطا بضبط الرادار كان "السبب الأساسي"..
تجسد مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" ثقافة اللا مستحيل التي كرستها دولة الإمارات منذ تأسيسها و أضحت تمارسها نهجا وعملا لتتواصل مسيرة الإنجازات في ظل رؤية ودعم قيادة الدولة الرشيدة
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القرار رقم (6) لسنة 2020 بتعيين أعضاء لجنة دبي للطاقة النوويّة
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي أن دبي بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4,7 درجات الأحد مدينة تانغشان في شمال الصين التي شهدت زلزالا مدمرا العام 1976، وفق المعهد الاميركي للمسح الجيولوجي.
أكد فاروق الباز عالم الفضاء والجيولوجيا في وكالة «ناسا» رئيس مركز الاستشعار عن بُعد بجامعة بوسطن عضو اللجنة الاستشارية لوكالة الإمارات للفضاء لـ«البيان»،
ذكرت وزارة الصحة البرازيلية اليوم السبت أنها سجلت 1071 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وسجلت
وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب كمامة للمرة الأولى في مكان عام السبت خلال زيارته مركزاً طبياً، مذعنا للضغوط كي يكون مثالا يحتذى به في مجال الصحة العامة مع اشتداد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا
بمباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلقت دبي
اعتمد مجلس المناطق الحرة في دبي، خلال اجتماعه الخامس عشر، الذي ترأسه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس،
أكد فاروق الباز عالم الفضاء والجيولوجيا في وكالة «ناسا» رئيس مركز الاستشعار عن بُعد بجامعة بوسطن عضو اللجنة الاستشارية لوكالة الإمارات للفضاء لـ«البيان»،
صنفت دبي في المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً على «مؤشر تنمية مراكز الشحن البحري الدولية»، لأفضل مراكز الشحن البحري على
وافق مجلس الأمن الدولي مساء يوم السبت، على قرار بإرسال مساعدات إلى سوريا . وصوت 12 عضوا مع القرار فيما امتنع 3 أعضاء
قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري اليوم في بيان عبر الإنترنت إن حقول النفط والموانئ مغلقة إلى
أودى فيروس كورونا المستجد بأكثر من 560 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر.
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، عن خروج 602 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 23876 حالة حتى اليوم.
سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد مرة أخرى، حيث وثقت أكثر من 66 ألفا و600 حالة إصابة جديدة على مدار يوم الجمعة، وفقا لأحدث البيانات التي أعدتها جامعة جونز هوبكنز.
أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن صادق عزائه ومواساته لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي
دعت وزارة الصحة السعودية المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر للخارج في الوقت الحالي لعدم استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
بمباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أدى معالي الوزراء في حكومة الإمارات اليوم، السبت، اليمين الدستورية عن بُعد.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن حكومة الإمارات كانت الأسرع استجابة للمتغيرات العالمية الجديدة
كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 2994 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 229480 حالة.
تستأنف الهيئة الاتحادية للهوية و الجنسية خدماتها للمتعاملين غدا مع استيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديمها لضمان حسن سير العمل و جودة مستوى الخدمات المقدمة وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء في هذا الصدد.
تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و المخالطين لهم وعزلهم
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم لتعزيز سيولة الشركات ودعم استمرارية أعمالها.
أعلنت شركة طيران الإمارات، عن أنها ستقوم بتشغيل رحلات عودة خاصة إلى 5 مدن هندية في الفترة ما بين 12 و26 يوليو الجاري لمساعدة الهنود الذين تقطعت بهم السبل في العودة إلى ديارهم وللسكان المقيمين في دولة الإمارات الموجودين حالياً في الهند للعودة إلى الدولة.
بعد إغلاق لمدة أربعة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، تراهن إمارة دبي على انتعاش سريع لقطاع السياحة فيها مع إعادة فتح أبوابها للزوار، طارحة نفسها كوجهة آمنة
تستضيف وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، بالتعاون مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، أول معرض رقمي للتجارة والاقتصاد بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهو منصة تم تصميمها بهدف إعطاء دفعة جديدة قوية للتبادل التجاري والأنشطة الاقتصادية المشتركة بين البلدين
وقع الاختيار على الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة، عضواً في لجنة اليونسكو الاستشارية للعلوم المفتوحة، ممثلاً للمنطقة العربية.
قالت منظمة الصحة العالمية على لسان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية مايك ريان، إنه «من غير المحتمل أن يتمكن العالم من القضاء على فايروس كورونا المستجد في أي وقت قريب».
اعتمد مجلس الوزراء قرارا بالتعديل على حزمة من القرارات في قطا