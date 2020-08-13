أظهر استطلاع "أنفستور وتش" الذي أجرته حديثاً مجموعة "يو بي إس" UPS، العالمية العاملة في مجال إدارة الثروات، فإن 75٪ من المستثمرين الأثرياء في جميع أنحاء العالم خلصوا إلى أن الحياة بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) لن تعود أبداً إلى ما كانت عليه في السابق. وهذا هو نفس الشعور يسود في الإمارات العربية المتحدة، حيث أعرب 81% من المستثمرين أن الخوف سيبقى لفترة طويلة.