«هناك قرائن تساعد على هذا التصور، من ضمنها أن بناء أبو الهول سابق على بناء الأهرامات»، هذا ما قاله مفتي الجمهورية السابق في مصر، علي جمعة، لدى حديثه عن كون نبي الله إدريس -عليه السلام- قد علَّمَ المصريين القدماء بناء الأهرامات، وأن تمثال «أبو الهول» الشهير ما هو إلا تجسيد له. وهي الرواية التي نفاها خبراء آثار، مشككين في صحتها، على اعتبار أنه لا توجد أي شواهد تاريخية أو مراجع تثبت ذلك.