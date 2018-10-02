أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المسؤولين نوعان، الأول هم مفاتيح الخير، أما النوع الثاني فهم مغاليق للخير، مشيراً سموه إلى أنه «لا تنجح الدول والحكومات إلا إذا زاد النوع الأول على الثاني».