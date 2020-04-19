تفاصيل الإحاطة الإعلامية (17) لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا
قالت فريدة الحوسني المتحدثة باسم الصحة في الإمارات في الاحاطة الإعلامية الدورية اليوم إن استمرار خطة توسيع نطاق
قالت فريدة الحوسني المتحدثة باسم الصحة في الإمارات في الاحاطة الإعلامية الدورية اليوم إن استمرار خطة توسيع نطاق
كشف وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة عن تجاوز عدد حالات كورونا في السعودية 10 آلاف إصابة. وقال الدكتور توفيق الربيعة
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان تعميماً يقضي بمنع انتقال العمالة من الإمارة إلى إمارة أخرى بأي وسيلة من وسائل
أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن إدخال أول كبسولة من نوعها على مستوى المنطقة لنقل المصابين بحالات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» الحادة.
كشفت مصادر باللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة المصرية، عن بدء تجارب استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) لعلاج المصابين حالياً.
أعلنت "العربية للطيران" اليوم الإثنين عن تسيير رحلات عودة جديدة من أربع مدن في الهند إلى الشارقة لنقل المواطنين الإماراتيين إلى الوطن.
تجاوز عدد المحفزات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في جميع إمارات الدولة 100 محفز خلال 45 يوما وذلك بحسب رصد أجرته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في معرض إظهارها للجهد الكبير الذي استهدف دعم الاقتصاد الوطني ومجتمع الأعمال والأفراد في ظل الظروف المستجدة.
حددت وزارة التربية والتعليم آلية توزيع الكتب المدرسية للفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي، والتي تتضمن خمس خطوات على أولياء الأمور الالتزام بها،
حالة من الخوف تعم العالم بسبب وباء «كورونا» المستجد ولكن هناك مؤشرات عدة تدعو للتفاؤل وقد تخفف من الضغط النفسي، الذي تعانيه البشرية جمعاء ومنها:
أغلقت باريس جزءا من شبكة بالمياه لديها بعد اكتشاف كميات ضئيلة من فيروس كورونا المستجد في المياه المستخدمة لتنظيف الشوارع وري الحدائق العامة.
أعلنت الشرطة الفيدرالية الكندية ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار العشوائي في منطقة نوفا سكوتيا الريفية في كندا إلى 17 قتيلا.
بدا أمس الأحد أنّ التدابير المتّخذة في كبرى الدول الغربيّة لكبح فيروس كورونا المستجدّ تؤتي ثمارها، في وقت تُستكمل الاستعدادات لتخفيفها بحذر وضمن مهل وشيكة نسبيًا.
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلقت حرم سموه سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام.
طمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شعب الإمارات والمقيمين على أرضها.
أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، أن الحكومة الهندية، ستقوم خلال الأسبوعين المقبلين.
أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة طائرة تحمل 18 طناً من الإمدادات الطبية والغذائية إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
بالتوازي مع تقديم الدعم الخاص بالإجراءات الاحترازية، ومراكز الحجر الصحي، وعلاج فيروس «كورونا» في اليمن، بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
حثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عموم المسلمين بالاستعداد لشهر رمضان المبارك بالتقرب إلى الله تعالى، والعزم على صيام وقيام شهر الخير والبركات، داعية الله تعالى أن يبلغ الجميع الصيام والقيام، وأن يعينهم على ذكر الله وشكره وحسن عبادته.
نفى مدير المختبر الصيني الذي أشارت إليه وسائل إعلام أمريكية على أنه قد يكون مصدر فيروس كورونا، أي مسؤولية في انتشار الوباء.
أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أمس 5 فتاوى مرتبطة بالصيام في ظل تفشي وباء فيروس كورنا المستجد " كوفيد 19 " .
ثَمّن السفير الأمريكي في أبوظبي، جون راكولتا، الجهود الذي تبذلها الإمارات لاحتواء جائحة «كورونا».
أعلنت الشرطة الكندية مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين في إقليم نوفا سكوتيا خلال حادث إطلاق نار استمر 12 ساعة.
بدأت التأثيرات الجانبية للإغلاق العام والعزل الاجتماعي الخاص بمواجهة وباء كورونا، تضرب عميقاً في المجتمع والسياسة على امتداد العالم، وإن كانت بوادر الانقسامات الحادة لم تظهر في جميع الدول الموبوءة
أعلن رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ مساء أمس الأحد تمديد الحجر الصحي العام في أنحاء البلاد إلى الرابع من مايو المقبل.
أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعهم من المصريين،
ناقش مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في اجتماعه الذي عقد عبر الاتصال المرئي اليوم العديد من المستجدات الفقهية المتعلقة
اعتمدت وزارة التربية والتعليم، خطة دراسية، مخففة، تماشيا مع شهر رمضان المبارك،
أكد ذياب فرحان الرشيدي القنصل العام وعميد السلك القنصلي في دبي والمناطق الشمالية، في حديثه مع «البيان»
وجهت دولة الإمارات اليوم رسالة تقدير إلى حكومة سويسرا لعرضها علم الدولة على جبل ماترهورن الشهير في بادرة تضامن عالمية في مواجهة وباء /كوفيد-19/ المنتشر في كافة أرجاء العالم.
تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي يتزامن معه امتداد منخفض جوي علوي من الشمال الغربي، يعمل على تحرك السحب من الجنوب الغربي على مناطق متفرقة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة.
كشف الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، عن قيام الحكومة الهندية خلال الأسبوعين المقبلين
قال إبراهيم الزعابي، المدير العام لهيئة التأمين، إن الهيئة تدرس إمكانية استرجاع جزء من الأقساط المدفوعة في وثائق تأمين المركبات
تجسيدا لحرص دولة الإمارات الدائم على التعاون المشترك مع دول العالم لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية إجلاء رعايا الدول
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلقت سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم
اعتمدت وزارة التربية والتعليم جدول حصص التعلم عن بعد خلال شهر رمضان، للمراحل التعليمية المختلفة، بداية من مرحلة ما قبل رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوي، وحددت 3 حصص للحلقة الأولى وأربع حصص للحلقة الثانية و5 حصص للحلقة الثالثة.
يواصل الدفاع المدني بدبي عملياته الرئيسية المستدامة في الإطفاء والإنقاذ، وفي خدمات السلامة الوقائية، وبرامج التوعية
سجلت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) مؤكدة، موزعة بنسبة 17٪ عند السعوديين و 83٪ لغير السعوديين.
كشف عبد الحميد سعيد، محافظ مصرف الإمارات المركزي، عن قيام البنوك باستخدام أكثر من 30% من التمويل الممنوح لها ضمن تسهيلات خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لتقديم الدعم اللازم للعملاء المتأثرين بتداعيات وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).
تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعًا استثنائيًا للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء
أعلنت إمارة أبوظبي عن إصدار سندات سيادية متعدّدة الشرائح يوم 8 أبريل الجاري، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات دولار أمريكي جاذبة اهتماما قويا من مستثمرين دوليين.
وجه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، كلمة إلى الشعب الكويتي وذلك بمناسبة عودة أبناء الكويت العالقين في دول عديدة حول العالم بسبب فيروس كورونا .
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
عقد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، اجتماعا عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، مع سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وسعادة المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي.
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
أعلنت شركة "ريد ترافيل إكزيبشنز"، عن تأجيل معرض سوق السفر العربي الذي كان مقرراً له أن يقام في الفترة من 28 يونيو إلى 1 يوليو 2020 في مركز دبي التجاري العالمي، إلى عام 2021.
انضمت أستراليا اليوم الأحد إلى قائمة متنامية من الدول التي تمارس ضغطا على الصين بسبب إدارتها لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وأثارت علامات استفهام
شهدت قضية "إن إم سي"، شركة الرعاية الصحية المثقلة بالديون، تطورات متسارعة مؤخراً بهدف الوصول إلى روشتة علاج تنقذها من
أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً خاصاً بشأن تحديد ساعات دوام الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية خلال شهر رمضان المبارك.
أعلن مسؤولو الصحة في إيطاليا الجمعة تحقيق انتصار في مواجهة فيروس كورونا المستجد في المناطق الفقيرة بجنوب البلاد الذي كان أقل استعداداً وتجهيزاً لمكافحة الوباء مقارنة بمناطق الشمال الغنية.
نفى مدير المختبر الذي تشير إليه وسائل إعلام أميركية على أنه قد يكون مصدر فيروس كورونا المستجدّ، السبت أي مسؤولية في انتشار الوباء.
أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة نحو 160 ألف شخص حول العالم، في وقت حذّرت الولايات المتحدة السبت الصين من "تبعات" محتملة في حال كانت "مسؤولة بشكل متعمّد" عن انتشار الوباء.
أصدر مركز الفلك الدولي بيانا حول بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441 هـ 2020 م. البيان تنشر النص الكامل للبيان
بث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.
اعتمد مجلس الوزراء قراراً بخصوص نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة، والمعلومات الخاطئة ذات العلاقة بصحة الإنسان.
بحثت اللجنة المؤقتة للتعامل مع تداعيات «كورونا» على الاقتصاد الوطني في اجتماع عن بُعد أمس، آليات سرعة تحويل حزم الدعم والتحفيز المقدمة من المصرف المركزي والبالغ إجماليها 256 مليار درهم.
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس السبت إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وصل إلى 690 ألفا و714 حالة، بزيادة 29002 عن البيانات السابقة
وفرت أبوظبي لجميع عمال المناطق الصناعية بمنطقة مصفح فحص فيروس «كوفيد 19» من خلال إنشاء مركزي فحص خاصين بفئة العمال وذلك في إطار الجهود الوقائية والاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات للحفاظ على صحة وسلامة السكان خاصة العمال والحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
صدّ الجيش الوطني الليبي، أمس، أعنف هجوم نفذته ميليشيات الوفاق المدعومة بمرتزقة أردوغان تحت غطاء جوي تركي في اتجاه مدينة ترهونة جنوب شرقي طرابلس.
أعلنت السفارة الإماراتية في نيودلهي أن الإمارات حازت على موافقة الحكومة الهندية لتصدير كميات وافية من دواء هيدروكسي كلوروكين.
دعت دائرة الصحة في أبوظبي اليوم السبت جميع المختصين العاملين في القطاع الصحي بدوام كلي أو جزئي إلى التطوع من خلال نظام إدارة القوى العالمة الصحية.
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم السبت تمديد الفترة المجانية للمواقف العامة في دبي حتى 25 أبريل.
لأول مرة منذ 68 عاما هي لن تحتفل الملكة البريطانية إليزابيث بعيد ميلادها التاسع والتسعين بأي طريقة خاصة ، وطلبت ألا
تضيء قرية زيرمات جبل ماترهورن الأيقوني في سويسرا كل ليلة برموز مختلفة تضامناً مع الدول التي تساعد في التغلب على أزمة
بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية في مجال الأدوية والمعدات الطبية في العام 2019 نحو 21.8 مليار درهم توزعت ما بين واردات بقيمة 16.5 مليار درهم، وصادرات بقيمة 590 مليون درهم وإعادة تصدير بقيمة 4.7 مليارات درهم، وذلك بكميات بلغت نحو 144 ألف طن كان نصيب الواردات منها 96.5 ألف طن والصادرات 12.7 ألف طن و إعادة التصدير 34.6 ألف طن.
عقدت حكومة الإمارات مساء اليوم السبت الإحاطة الإعلامية السادسة عشر بأبوظبي للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أننا جميعاً اليوم نسابق الزمن من أجل أن
تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله
قال بي أر شيتي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية، التي وضعتها محكمة بريطانية تحت الإدارة الأسبوع الماضي، إنه سيعود إلى دولة الإمارات
اعتمد مجلس الوزراء قراراً بخصوص نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة، والمعلومات الخاطئة ذات
توفي سبعة آلاف شخص على الأقل في دور رعاية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بسبب مرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا، طبقا لتقرير صادر عن صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الجمعة بالتوقيت المحلي.
أكد الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية بوكالة المسجد النبوي جمعان عسيري أن صلاة التراويح ستقام بالحرم النبوي مع استمرار تعليق حضور المصلين .
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان السماح بتجديد تراخيص المنشآت الاقتصادية دون إلزامية تقديم عقد إيجاز موقع المنشأة لمدّة 3 أشهر
أعلن وزير الصحة الكويتي اليوم السبت شفاء 22 مصاباً بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 280 حالة.
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يتعين على صاحب العمل في القطاع الخاص توفير كافة السبل والوسائل التي تسهل على العاملين إتمام أعمالهم بكفاءة وإتقان.
أعلنت وزارة الصحة السودانية، السبت، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 4 وفيات، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.
قالت هيئة النقل بكندا يوم الجمعة إنه سيتم إلزام كل ركاب الطائرات بوضع كمامة غير طبية أو تغطية الوجه أثناء السفر للحد من انتشار فيروس كورونا.
قالت سلطات الصحة الصينية اليوم السبت إنها تلقت تقارير عن 27 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البر الرئيسي يوم الجمعة، منها 17 إصابة وافدة.
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تمديد برنامج التعقيم الشامل في الإمارة على مدار 24 ساعة يومياً ولمدة أسبوع إضافي.
أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، كفالة ورعاية كافة أسر المتوفين بفيروس كورونا المستحدث " ك،فيد 19 " من جميع
في إطار استمرار التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، فرضت المملكة العربية السعودية، حظر تجول في محافظتي صامطة والداير..
رحّب أعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس، بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقف إطلاق نار من جانب واحد دعماً لعملية السلام التي تتولاها الأمم المتحدة ودعوة الأمين العام بهذا الشأن.
تتوافد بشكل متواتر، دفعات جديدة من مرتزقة تركيا إلى ليبيا، فيما بات خطرهم يهدد دول المنطقة على المدى الطويل، إذ كشف موقع «إيتاميل رادار»
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة ( 22:52 ) من مساء أمس الجمعة بتوقيت السعودية، أطلقت المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخاً بالستياً باتجاه مدينة مأرب.
أعلنت السلطات الصحية الروسية، عن تسجيل 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو خلال اليوم. وأفاد مركز العمليات
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين اليوم الجمعة، مرخياً شكوكاً بشأن حصيلة وفياتها بفيروس كورونا بعدما عدلت السلطات أرقام الوفيات وقامت بزيادتها في ووهان البؤرة الأصلية لتفشي الوباء، بحوالي 1300 حالة وفاة إضافية.
قال مايك ريان كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في إفادة اليوم "الجمعة" إن منظمة الصحة العالمية غير متأكدة مما إذا كان وجود أجسام مضادة في الدم يعطي حماية كاملة من الإصابة بفيروس كورونا
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، تمديد صلاحية الهوية الوطنية المنتهية لمدة شهرين، والسماح بتجديد رخص القيادة والسير
قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم تمديد برنامج التعقيم الشامل في الإمارة على مدار 24 ساعة يومياً
سجّلت المملكة المتحدة الجمعة 847 وفاة إضافية في المستشفيات حيث يعالج المصابون بفيروس كورونا المستجد،
قال محللون اليوم الجمعة إن غياب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عن حدث سنوي مهم هذا الأسبوع جدد التكهنات حول صحته.
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة 17 أبريل 2020، عن تسجيل 762 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الخميس .
أعلن مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الحكم الشرعي لصلاتي التراويح والعيد في ظل الظروف الحالية
سجلت إندونيسيا اليوم الجمعة 407 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5923، لتتجاوز الفلبين وتصبح الدولة صاحبة أعلى معدل تفش في جنوب شرق آسيا.
قفز اسم شركة جيلياد ساينسيز للأدوية 16 بالمئة بعد إغلاق السوق يوم الخميس بعد تقرير إعلامي أورد بيانات جزئية مشجعة من
قال تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة إنه لم يحدث مطلقا أي تعتيم بشأن تفشي فيروس كورونا في الصين مضيفا أن الحكومة لا تسمح بذلك.
أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، تسجيل 4069 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد الإجملي إلى 32007 إصابات.
أظهرت بيانات صادرة عن وكالة ألمانية اتحادية أن كل مصاب بفيروس كورونا المستجد في البلاد بات ولأول مرّة ينقل العدوى إلى
أعلنت " هيئة الهلال الأحمر الإماراتي " أنها بصدد كفالة و رعاية أسر المتوفين كافة بسبب فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -
عدلت مدينة ووهان الصينية، المركز الأصلي لتفشي فيروس كورونا، عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس لتزيد 1290 وفاة،
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن وفاة مقيم مصاب بمرض كورونا كوفيد 19 ويبلغ من العمر ستة وستين عاماً. وتعد هذه خامس
أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المكلف محمد بن عبدالله الجدعان، أن "المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة".
أودى وباء كوفيد-19 بحياة أكثر من 140 ألف شخص حول العالم، بينهم ما لا يقلّ عن 32 ألفًا في الولايات المتحدة، لكنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر رغم ذلك أنّ "الوقت حان" لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أنه لا يوجد في قاموس الإمارات عقبات وتحديات، بل هناك دائماً أمل وفرص،
أكد مسؤولون حكوميون تضافر جهود جميع المؤسسات في دبي، لضمان سلامة المجتمع والحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)
أعلنت المملكة العربية السعودية - التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020 - مساهمتها بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
مع استمرار تفشي فيروس كورونا «كوفيد - 19»، تئن قارة أوروبا من تزايد أعداد الإصابات والوفيات، أعطت منظمة الصحة العالمية ضوءاً أخصر مشروطاً لرفع القيود.
أكد الجيش الليبي أنه يخوض حرباً ضد الجيش التركي بكامل قواته البرية والبحرية والجوية والإلكترونية.
واصلت ميليشيا الحوثي تصعيدها في مختلف الجبهات، رغم التزام الجيش اليمني وقوات التحالف بإعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد.
أوصى الرئيس دونالد ترامب الولايات الأمريكية باستئناف الأنشطة ورفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد على ثلاث مراحل، بالنظر الى تراجع انتشار الوباء.
أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في تعميم صادر عنها أن قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2020 في مادته الثامنة
قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: إنه «لا يوجد في قاموس الإمارات عقبات وتحديات.. هناك دائماً أمل وفرص..
تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات
شارك معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، اليوم في اجتماع اللجنة الدولية المالية والنقدية (IMFC) الذي عقد
فرض فيروس كورونا عزلة على نطاق واسع، في تجربة يعرفه تفاصيلها السجناء الذي يجابهون تحديات استثنائية في الزنزانة. قاست ثماني نساء هذه التجربة وقدمن بعض النصائح .
تخطّت وفيات كوفيد-19 في الولايات المتّحدة 30 ألفا الخميس، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.
بلغت غرين وود، أكبر مقبرة في نيويورك، طاقتها الاستيعابية القصوى بعد ارتفاع عمليات حرق الجثث بأكثر من الضعف، وازدياد عمليات الدفن خمسة أضعاف، مع تدفق جثامين ضحايا وباء كوفيد-19.
ألزم مصرف الإمارات المركزي، البنوك العاملة في الدولة بعدم تخفيض رواتب الموظفين المواطنين نتيجة للظروف الحرجة المرتبطة
نقدم لكم تفاصيل المؤتمر الصحفي الثاني المقام عن بعد على قنوات دبي والذي شارك فيه اللواء محمد المري مدير عام الإدارة
أدخلت شرطة دبي تعديلات جديدة على تصاريح الخروج من المنزل وتشمل الحصول على تصريح واحد كل ثلاثة أيام لشراء الأغذية
أحصت إسبانيا الخميس 551 وفاة جراء وباء كوفيد-19 خلال 24 ساعة، مسجّلةً ارتفاعا طفيفا بعدد الوفيات اليومي مقارنةً
كشفت شركة إيطالية عن تصاميم لبيوت زجاجية من المتوقع أن يتم نشرها على طول الشواطئ الإيطالية لتمنح العائلات الراحة والأمان من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال فترة الصيف.
قامت دولة الإمارات بإجلاء 11 مواطنا من رعايا دول صديقة تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا وهولندا وسويسرا، كانوا عالقين في جزيرة سقطرى اليمنية أثناء زيارتها للسياحة.
قامت دولة الإمارات بإجلاء 11 مواطنا من رعايا دول صديقة تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا وهولندا وسويسرا، كانوا عالقين في جزيرة سقطرى اليمنية أثناء زيارتها للسياحة.
حددت "طيران الإمارات" 8 شروط ومعايير تتبعها لنقل المسافرين في ظل الظروف الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عالمياً.
قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس إن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها لم تجد أي دليل على أن فيروس كورونا، الذي
تعتزم طيران الإمارات تشغيل مزيد من الرحلات من دبي إلى مانيلا الأسبوع المقبل، أيام 20 و22 و24 أبريل الجاري، لإتاحة المجال أمام الفلبينيين في الدولة للعودة إلى بلادهم.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان فيروس كورونا قد خرج من معمل في مدينة ووهان الصينية،
أعادت السلطات الصينية فتح أكبر أسواق الحيوانات الحية في مدينة ووهان، مهد فيروس كورونا المستجد، رغم ما يرجح عن ارتباطه
قبل نحو 10 سنوات، انتقلت نسرين جمال إلى إيطاليا لبدء مسيرة مهنية وحياتية جديدة، لكن الطبيبة المصرية وجدت نفسها مطلع عام 2020 في قلب نظام صحي يواجه أخطر وباء يعرفه العالم منذ عقود.
أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به ارتفع إلى مليونين و85 ألف حالة حتى صباح اليوم الخميس.
ارتفع عدد الوجهات التي تسير اليها الناقلات الوطنية «طيران الإمارات»، و«الاتحاد للطيران»، و«فلاي دبي»، و"العربية للطيران" رحلات اجلاء إلى39 وجهة حول العالم
سجلت الصين 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد الإصابات إلى 82341 حالة.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان فيروس كورونا قد خرج من معمل في مدينة ووهان الصينية،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التعاون الدولي يجب ألا نضع له حدوداً، ل
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تقديم كل ما تستطيعه للمساعدة على مكافحة خطر «كورونا»
أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق حزمة جديدة لدعم تجار ومحال التجزئة ضمن المركز والتي تضم إعفاء من قيمة الإيجار الأساسي لمدة ثلاثة أشهر، بما يمنحهم مرونة مالية.
نجحت القوات المشتركة بمحافظة الضالع، في كسر هجوم حوثي في جبهة العود التابعة لمحافظة إب إدارياً شمال قعطبة الواقعة ضمن محافظة الضالع.
أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس، استهداف رتل للميليشيات بالقرب من قاعدة الوطية (غرب)، وتدمير غرفة عمليات رئيسية للأتراك بقاعدة معيتيقة الجوية وسط طرابلس.
قالت البحرية الأمريكية في بيان إن سفنا تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت بشكل "خطير" من سفن تابعة لها أمس الأربعاء.
أمرت النيابة العامة الإتحادية بالقبض على الإعلامي الإمارتي / ط.م / وحبسه احتياطيا بعد أن رصد مكتب التحقيقات الاتحادي
في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بحشد كافة الإمكانات الممكنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) والحد من انتشاره، وتوفير أرفع مستويات العناية للحالات التي تأكدت إصابتها بالفيروس .
مددت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي حتى إشعار اخر جميع التعاميم والإجراءات تماشياً مع التدابير الاحترازية لحكومة دبي
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تجاوز حالات الشفاء المسجلة في الدولة لأكثر من 1000 حالة، بعد تسجيلها شفاء 101 حالة
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تنص على تقديم أوجه الدعم الممكنة كافة لقطاع الأعمال بجميع مكوناته.
ما إن تدخل إلى مركز الفحص الوطني بأم القيوين بقاعة الشيخ خليفة للأفراح بالإمارة إلا وتقابلك المتطوعات فاطمة الدوبي
شهدت اليوم معظم مناطق الدول سقوط أمطار مختلفة الشدة مصحوبة بالبرق والرعد أحيانا وأدت الأمطار الغزيرة
اعتمد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم استحداث 4 فئات رئيسية و3 أوسمة جديدة لجائزة القائد المؤسس خلال دورتها الرابعة المقبلة لعام 2020.
ساهمت دولة الإمارات في نقل شحنة تحتوي على 20 طنا من معدات الحماية الشخصية من شنغهاي إلى مخازن منظمة الصحة العالمية
شارك معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، اليوم في الاجتماع الاعتيادي الثاني لوزراء المالية ومحافظي
أطلقت وزارة التربية والتعليم آلية ضوابط المهام والواجبات في التعلم الذكي، و وحددت ضوابط ومهام للحصص الدراسية في كافة الحلقات الدراسية، وحددت ثلاث إرشادات للمعلمين تستهدف كافة طلبة المراحل الدراسية.
توجهت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، بالشكر الجزيل لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على مبادرتها بالتواصل وشكر الكادر الطبي
تواصل "تعاونية الاتحاد" تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع ومن أهمها المنتجات الغذائية، مع اعتبار هذه المهمة واجباً
كلف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية جوزيب بوريل دائرة العمل الخارجية الأوروبية، بإنشاء فرقة عمل مخصصة لدعم وتسهيل تبادل المعلومات مؤقتاً حول المساعدة العسكرية التي تقدمها الجيوش الوطنية لدعم السلطات المدنية في مكافحة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
أعلنت بلدية دبي، عن منع نقل عمال المقاولات إلى خارج الإمارة، وقصر حركتها على إمارة دبي فقط، كذلك منع دخول العمالة غير
بدأت طيران الإمارات، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الصحة بدبي، اتخاذ خطوات إضافية في الإجراءات الوقائية. وبموجب ذلك، خضع
أعلنت شرطة دبي عن تزويد عناصرها بأقنعة الوجه الواقية من الفيروسات والمصنعة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك في خطوة تعكس حرص القيادة العامة لشرطة دبي للحفاظ على سلامة أفرادها وفرقها العاملة
حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مراسم أداء القسم عن بعد لأربع سفراء جدد للإمارات في الأرجنتين ونيوزلندا وأوغندا وبنين.
في إطار جهودها المكثفة لاحتواء فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، تعمل مدينة دبي على بناء مستشفى ميداني في مركز دبي التجاري العالمي.
أفاد المركز الوطني اللبناني للجيوفيزياء بوقوع 9 هزات مصدرها شمال اللاذقية، وواحدة قوتها 4,7 درجات، شعر بها سكان شمال لبنان قبل ظهر اليوم الأربعاء.
اقترح روجر ستون يوم الاثنين أن بيل غيتس ربما كان له يد في إنشاء فيروس كورونا وانتشار الجائحة في جميع أنحاء العالم.
تلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي 784 شكوى تتعلق بارتفاع الأسعار خلال أسبوعين، وذلك منذ إطلاق
طالب مايكل دافيس، الرئيس التنفيذي الجديد بالإنابة لشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية، جميع البنوك المقرضة للشركة، بأن
وجه مجلس الشارقة الرياضي مجالس الإدارات في أندية الإمارة الباسمة بضرورة الإلتزام برواتب العاملين من إداريين وفنيين
"أبشروا نحن في خدمتكم".. مبادرة جديدة أطلقتها مؤسسة التنمية الأسرية بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي،
علمت البيان الرياضي من مصادر مطلعة بأن النسخة ٣٩ لسباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة و الذي سيقام في شهر يوليو
انتقد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش بشدّة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الثلاثاء تعليق دفع المساهمة الماليّة للولايات المتّحدة في منظّمة الصحّة العالمية.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أنّه أمر إدارته بأن تعلّق دفع المساهمة المالية للولايات المتحدة في منظّمة الصحة العالمية بسبب "سوء إدارة" المنظمة الأممية لأزمة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.
تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز المليوني حالة ، وفقا لموقع وورلد ميتر الإحصائي الأمريكي المتتبع للحالة الوبائية لانتشار الفيروس.
قالت هيئة تنظيم الملاحة الجوية اليوم الأربعاء إن الخطوط الجوية الصينية سجلت خسارة إجمالية بقيمة 33.62 مليار يوان (4.8 مليار دولار) في الربع الأول من العام بعد تراجع الطلب على السفر بسبب تفشي فيروس كورونا.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات مستمرة في التضامن مع مختلف دول العالم للتصدي لفيروس «كورونا»
أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية طائرة مساعدات تحمل 27 طناً من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى الصومال، منها 7 أطنان مساعدات من الدولة و20 طناً من المنظمة.
أكدت المهندسة منى الحضرمي، مديرة مشروع المسح الوطني في الدولة، ومديرة إدارة المنشآت والصيانة للخدمات العلاجية الخارجية بشركة صحة.
تنفس عدد من الدول الأوروبية الصعداء، أمس، بعد أن حذت دول جديدة حذو إسبانيا، حيث شهدت النمسا عودة جزئية للحياة الطبيعية،
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أنّه أمر إدارته بأن تعلّق دفع المساهمة المالية للولايات المتحدة في منظّمة الصحة العالمية بسبب "سوء إدارة" المنظمة الأممية لأزمة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.
شهدت منطقة الأميرية في القاهرة صخبا غير معتاد، وسط حظر التجول الليلي حيت اندلع تبادل إطلاق نار بين خلية إرهابية وقوات الأمن المصري لدى ورود معلومات عن اختباء عناصر مسلحة في أحد المساكن.
أعلنت اثنتان من أكبر شركات إنتاج الأدوية على مستوى العالم، وهما «جلاكسو سميث كلاين» البريطانية و«سانوفي» الفرنسية، عن
لقى الكادر الطبي في الإمارات بمشاعر السعادة والفخر، رسائل موجهة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم الثلاثاء أنها أجرت أكثر من 32 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.
أشادت منظمة الأمم المتحدة بالدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة وبجهودها الإنسانية لنقل الإمدادات الطبية ولوازم الحماية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " إلى بلدان القارة الإفريقية.
أغلقت بكين حدودها فعلياً أمام الغرباء وتحولت إلى ما يشبه سور البلاد «العظيم»، بإجراءات صارمة لحماية العاصمة المركزية ضد تهديد وصول موجة ثانية من عدوى كورونا من مناطق أخرى. بعد السيطرة على الوباء إلى حد كبير
أعلنت شرطة أبوظبي عن تنفذ بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين قرار إعفاء المركبات التجارية من رسوم التسجيل اعتباراً من
فتح وباء كورونا المستجد الحرب بين عالم الأوبئة ديديي راوول رئیس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى مارسیيليا ديديي راوولت
مع تلويح المجتمع الدولي بتحركات ملزمة لوقف القتال في اليمن، برز صراع الأجنحة وسط قيادات ميليشيا الحوثي كواحدة من أبرز
أسفر فيروس كورونا المستجد عن اكثر من 120 الف وفاة في العالم نحو سبعين في المئة منها في اوروبا منذ ظهوره للمرة الاولى في
أكدت الدكتورة نادية مسفر الغامدي الطبيبة السعودية التي تعمل ضمن الصف الأول من الأطباء والأطقم الطبية التي تواجه انتشار فيروس " كورونا " في الإمارات،
تحصر وزارة التربية والتعليم أداء الواجبات المدرسية عبر بوابة التعلم الذكي فقط دون الحاجة للقيام بطباعة أوراق عمل أو
أعلنت فلاي دبي عن خضوع أسطولها لبرنامج صيانة شامل مجدول في أعقاب إعلان الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والطوارئ
أعلنت بنوك "أبوظبي الأول" و"أبوظبي الإسلامي" و"أبوظبي التجاري" عن توفير تفاصيل إضافية للأفراد والشركات حول شروط
تتعلق آمال العالم بنتائج تجربة لم تدم فترة تطبيقها أكثر من بضع ثوان، ربما تكون من أهم نقاط التحول في جهود العالم لمكافحة فيروس كورونا المُستجد، الذي يفتك بضحاياه في أرجاء الأرض.
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن تمديد صلاحية الإقامات وبطاقات الهوية للمقيمين حتى نهاية العام 2020. ويشمل
أعلنت طيران الإمارات عن تحديث سياسة الإعفاء التي انتهجتها جراء انتشار وباء كوفيد-19 حيث قامت بتسهيل عملية إعادة الحجز
ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين وافقت على إجراء تجارب بشرية أولية على لقاحين تجريبيين لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في وفاة أكثر من 100 ألف شخص في أنحاء العالم.
اثنا عشر ألف شخص في منطقة مكتظة وسط الصحراء، يتربص بهم فيروس «كورونا»، وقد يكون بينهم في فترة الحضانة ولا أحد يعلم به. هذا حال أسوأ المخيمات على وجه الأرض.. مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية.
يقترب عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد من نحو مليوني إصابة على مستوى العالم، وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً أمس، من فلوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا الصديقة، تناول مختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين.
أكدت جمعية المقاولين ومسؤولو شركات وطنية، التمسك بالطاقة العمالية في الإمارات وحرص الجهات الرسمية والقطاع الخاص على ضمان حقوقهم القانونية والصحية.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم الاثنين تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالتزامن مع توسيع نطاق الفحوصات في الإمارات.
أكدت دولة الإمارات أن الدعم والالتفاف الدولي حول قرار التحالف بقيادة السعودية بوقف العمليات العسكرية في اليمن ضروري.
رحبت دولة الإمارات، أمس، بتكليف الرئيس العراقي برهم صالح، مصطفى الكاظمي، تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، معربة عن أملها أن يلبّي ذلك تطلعات الشعب العراقي الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تحرز تقدما في مواجهة فيروس كورونا، بالرغم من ارتفاع عدد الإصابات، مشيرا إلى أنه فرض قيودا على منع السفر قبل تسجيل أي وفاة بالجائحة.
كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشؤون الهجرة المصرية عن تفاصيل عملية إجلاء العالقين المصريين في الخارج في الفترة المقبلة، بعد اجتماع مجلس الوزراء المصري أمس ووفقاً للتعريف والمفهوم لكلمة "عالق".
في ما يلي آخر التطورات المتعلّقة بانتشار فيروس كورونا المستجدّ الذي تسبّب بأكثر من 114 ألف وفاة في العالم.
أعلن صندوق النقد الدولي مساء أمس الإثنين أنّه وافق على تخفيف أعباء خدمة الدين عن 25 من الدول الأكثر فقراً في العالم
تكبدت ميليشيا الحوثي عشرات القتلى نتيجة خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بالساحل الغربي في اليمن، كما خسرت أعداداً مماثلة بسبب رفضها القبول بقرار وقف إطلاق النار.
أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 117.752 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين.
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا اليوم من فخامة فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا
قال مسؤول طبي أمريكي كبير، اليوم الاثنين، إن تفشي فيروس «كورونا» المستجد قد يصل إلى الذروة في الولايات المتحدة
أكدت آخر الاحصائيات المتعلقة بتطورات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» حول العالم أن 6 دول حتى الآن
أوضحت اقتصادية دبي، أنه وبالإشارة إلى قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بشأن منافذ بيع المواد الغذائية،
أعلنت السلطات السودانية الاثنين فرض حظر التجول الشامل في كل أجزاء العاصمة الخرطوم لثلاثة اسابيع ابتداء من السبت، وذلك
اغتنمت إسبانيا التراجع في حصيلة الوفيات جراء فيروس «كورونا»، لتخفف قليلاً اليوم، الاثنين، الحجر المنزلي الصارم، فسمحت باستئناف العمل في بعض القطاعات، بينما يظهر العدد اليومي للوفيات بوادر تراجع منذ بضعة أيام في بعض الدول الأكثر تضرراً، مثل إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة. وفي حين يبدو أن تدابير الابتعاد الاجتماعي بدأت تعطي نتائج في العديد من البلدان، مع تباطؤ وتيرة الوفيات، سمحت حكومة مدريد بمعاودة العمل إلى حد ما في المصانع وورش البناء والمكاتب، بعد أسبوعين من «السبات» الاقتصادي.
اتخذت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي مجموعة جديدة من الإجراءات الاحترازية والوقائية بهدف حماية صحة وسلامة العمالة الوافدة وتقليل احتمالات إصابتهم بفيروس كورونا
يتعافى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقره بشمال غربي لندن بعدما كشف أن إصابته بفيروس كورونا «كانت لتأخذ أي منحى»، وأن الأطباء أنقذوا حياته، ولكن قراراً مهماً ينتظر بريطانيا بشأن الاستمرار في الإغلاق مع تزايد أعداد الوفيات بالوباء.
قالت مجموعة سوفت بنك اليابانية اليوم الاثنين إنها تتوقع تكبد خسائر بقيمة 1.35 تريليون ين ( 12.5 مليار دولار) للعام
قال العميد خميس الكعبي المتحدث الرسمي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول
عقدت حكومة الإمارات اليوم "الاثنين" الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات
أرسلت دولة الإمارات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية طائرة تحمل 33 طنًا من الإمدادات الطبية إلى إثيوبيا لمساعدة نحو 33
أعلنت طيران الإمارات عن تشغيل خدمات ركاب إلى 6 وجهات جديدة وهي جاكرتا وتايبيه وشيكاغو وتونس والجزائر وكابول، بالإضافة
اقترح رئيس مستشفى وسط مدينة ووهان بالصين أن تعزز مدينة نيويورك المتضررة بشكل كبير من فيروس كورونا، ارتداء الكمامات بين عامة الشعب والتوقف عن عزل المرضى في المنازل.
خسر الأثرياء العرب 11.4 مليار دولار من ثروتهم، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا، بحسب بيانات أظهرتها قائمة
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، مساء الأحد، أن ستانلي تشيرا أحد كبار المستثمرين في العقارات بالولايات المتحدة، والصديق المقرب من الرئيس دونالد ترامب توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) من احتمالات تعرض الأطفال الأشد فقرا في الدول النامية لكارثة بسبب جائحة كورونا.
تمكن فريق من الباحثين من تحديد 6 فيروسات "مجهولة" تنتمي إلى نفس عائلة فيروسات كورونا، مثل العامل الممرض المسؤول عن وباء كوفيد-19، المعروف باسم فيروس كورونا الجديد.
جرى اتصال هاتفي مشترك، مساء أمس الأحد، بين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتن لبحث ما تم التوصل إليه في ضوء اجتماع مجموعة "أوبك +".
ضرب إعصار قوي أمس الأحد ولاية ميسيسيبي الأمريكية وهو ما وصفته الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي - الأمريكية- بأنه "حدث نادر للغاية".
قالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في بيان ليل الأحد إن الصين أكدت وجود حالتي إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في إقليمي قانسو وشنشي.
شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أن الإمارات تسعى إلى توفير أقصى درجات الوقاية والصحة لمجتمع الإمارات بكل أطيافه.
استعرض المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد صباح أمس بتقنية الاتصال المرئي وبرئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إجراءها أكثر من 22 ألف فحص جديد لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» ، على فئات مختلفة في المجتمع.
أعلن صندوق النقد العربي أمس، أن الإمارات احتلت المكانة الأولى عربياً في حزم التحفيز الاقتصادي التي أقرتها الحكومات العربية لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا» بإجمالي 283 مليار درهم.
نجحت الدول الأعضاء في منظمة الدول المنتجة للبترول «أوبك» وحلفاؤها، في ما يعرف بمجموعة «أوبك بلس»، خلال اجتماع عقد أمس عبر الإنترنت.
أكدت الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري ، أن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية في
جرى اتصال هاتفي مشترك، مساء أمس الأحد، بين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتن لبحث ما تم التوصل إليه في ضوء اجتماع مجموعة "أوبك +".
في خضم أزمة فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتلهف العالم بأسره لعلاج لهذا الفيروس الذي أنهى حياة أكثر من 112 ألفا من بين 1.8 مليون مصاب ووسط أجواء الأزمة الأمريكية
كشف أسامة هيكل، وزير الإعلام المصري إن مصر كان لديها الوقت الكافي لوضع سيناريوهات التعامل مع فيروس كورونا منذ ظهور المرض على نطاق واسع في دول العالم،
أكد مصدر أمني في شرطة دبي أن الفيديو المنتشر لمشاجرة بين مجموعة من العمال في مقر سكنهم قديم ووقع منذ شهرين تقريباً في منطقة القوز بدبي وتم اتخاذ اللازم .
فقدت الرياضة وبوجه الخصوص أسرة كرة اليد بنادي شباب الأهلي مساء اليوم التؤام الشقيقين ماجد وسلطان أبناء الرائد
سجلت مصر 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب 13 حالة وفاة.
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" و المخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة إجراءها أكثر من 22 ألف فحص جديد
حذرت وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، من تقاضي المدارس الخاصة أي أقساط من رسوم العام الدراسي
في ضوء اعتماد دولة الإمارات استخدام بلازما الدم لعلاج مرضى كورونا المُستجد (كوفيد-19)، تبدأ هيئة الصحة بدبي خلال
أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خرج من المستشفى، اليوم الأحد، لكنه لن يبدأ
أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عن تقديم الدعم اللازم لأولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي
أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة "انتو بين اهلكم" التي تدعو فيها ملاك العقارات للمشاركة من خلال تخفيض
استعرض المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد صباح اليوم – بتقنية الاتصال المرئي وبرئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة عددا من القرارات والمبادرات والتقارير في الشأن الحكومي
قال مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتوطين " إن الوزارة تدرس خيارات عدة تعيد بموجبها شكل التعاون والعلاقة في مجال العمل مع الدول المرسلة للعمالة التي ترفض استقبال رعاياها..
أعلنت فلاي دبي، عن تسيير رحلات للمقيمين والزوار للعودة إلى أوطانهم وذلك إلى 13 وجهة. وقالت الناقلة في رسالة على موقعها
أصدرت وزارة الاقتصاد قائمة جديدة برسوم خدمات الوزارة، تضمنت تخفيض رسوم 94 خدمة تقدمها الوزارة لجمهور المتعاملين من الأفراد والشركات وقطاع الأعمال.
أكد رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبدالعزيز الغرير في مؤتمر صحفي عن بعد، أن الحياة الاقتصادية بعد كورونا ستتغير على الجميع وعلى المؤسسات
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم البرنامج الوطني
قال البنك الدولي اليوم الأحد إن من المرجح أن تسجل الهند ودول جنوب آسيا الأخرى أسوأ نمو لها منذ 40 عاما هذا العام بسبب
أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال حديثه بتقنية الاتصال المرئي
صنف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء السبت، لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة 50 ولاية تحت حالة الكوارث وليس تحت حالة الطوارئ.
أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين عن أملها في التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية هذا العام.
دبي تحصّن العمال بالتوعية وحملاتها شملت 1822 سكناً عمالياً
أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، أن قرار دول منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك» وحلفائها «أوبك +» بشأن التخفيض الأكبر للإنتاج في تاريخ المنظمة.
أكد الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء، وعضو مجلس إدارتها، وهي جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
عطاء الإمارات لا يتوقف، والتضامن مع شعوب العالم هو نهج قيادتها وشعبها، في رسالة متواصلة لدعم صمود العالم في مواجهة واحتواء فيروس «كورونا» المستجد.
كشفت مؤسسة وطني الإمارات عن مساعٍ حثيثة لتفعيل التطوع التخصصي في كافة المجالات والتخصصات على مستوى مناطق الدولة، لبناء قاعدة تطوعية تخصصية على مستوى عالٍ من الجاهزية.
أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال حديثه بتقنية الاتصال المرئي
أعلنت وزارة الصحة المصرية، عن تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 11 حالة، بينما تعافى من المرض 42 شخصا.
حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مستخدمي شبكات الإنترنت من التسوق عبر مواقع غير موثوقة لتجنّب عمليات الاحتيال
تجاوزت الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 20 ألف حالة، اليوم السبت، وهي أعلى حصيلة يتم تسجيلها في العالم رغم أن هناك دلائل على أن الوباء ربما يقترب من ذروته، حسب إحصاء أجرته وكالة "رويترز".
أعلنت مطارات دبي عبر موقعها الالكتروني أنه اعتبارًا من 12 أبريل، ستستأنف شركة طيران الإمارات عمليات نقل الركاب لوجهات محددة من مبنى الركاب 3 في مطار دبي الدولي
أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ملصقا توديعاً خاصاً لرعايا الدول الذين غادروا أراضي دولة الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة خلال الأيام المقبلة بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يتزامن معه
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم عن تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" . وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد
عقدت حكومة الإمارات اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس
عقدت حكومة الإمارات اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أنها تعمل على رفع جاهزية 37 مستشفى في اليمن من أجل مواجهة فيروس «كورونا». وقال
يواصل العجوز الفرنسي روبرت مارشان الذي يبلغ من العمر 108 أعوام حياته الطبيعية المليئة بالنشاط والرياضة في ظل إجراءات الحجر الصحي للحد من تفشي فيروس كورونا في بلاده التي تشهد انتشاراً واسعاً للوباء.
أعلنت نقابة الأطباء المصرية، اليوم السبت، وفاة ثلاثة أطباء وإصابة 43 آخرين من بين مصابي فيروس "كورونا"، البالغ عددهم 1794، في جميع أنحاء البلاد.
قررت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم السبت السماح لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي بتسيير رحلات جوية للمقيمين الراغبين في السفر لأوطانهم.
أعلنت هيئة الصحة في دبي عن تنفيذ حملات طبية استباقية في مناطق عدة من إمارة دبي لمكافحة فيروس كورونا المستج
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أسعار 9 أدوية محتملة لعلاج فيروس كورونا، ستتراوح بين دولار واحد، و29 دولاراً لكل منها على أعلى تقدير، بعد التأكد من فعاليتها والبدء بإنتاجها .
ساهمت الجمعيات الخيرية المُعتمدة في دبي ضمن صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد–19 الذي أطلقته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مؤخراً، بتوزيع 31570 وجبة يومياً
أكد وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين في بيان ختامي نشر اليوم السبت بعد مفاوضات طويلة التزامهم التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لكنهم لم يشيروا إلى أي اتفاق على خفض لإنتاج النفط.
رحّب مجلس الأمن الدولي بإعلان "تحالف دعم الشرعية في اليمن" وقفاً شاملاً لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، وذلك لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحكومة الأمريكية قد تفرض عقوبات على التأشيرات بالنسبة للدول التي ترفض أو تعطل بشكل غير معقول قبول المبعدين من الولايات المتحدة.
حذرت وزارة التربية والتعليم، المدارس الخاصة، التي تطالب أولياء أمور برسوم مقابل تطبيق برامج مبادرة «التعلم عن بعد»، التي جاءت لتشكل ضمانة لاستمرارية عملية التعليم.
أكدت اقتصادية دبي أن قطاع الأغذية في الإمارة يتمتع بالقدرة على تلبية المتطلبات الغذائية كافة للمستهلكين، حيث يعمل في القطاع 16818 منشأة تجارية وصناعية ومنافذ للبيع بالتجزئة توفر مجموعة واسعة ومتنوعة من الأطعمة والسلع الغذائية من مصادر محلية وعالمية متعددة.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن العالم ظل في جدال حول السياسة والاقتصاد وأيهما يقود الآخر.
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومعالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة
عقدت اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات، اجتماعها الأول عن بعد، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس اللجنة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 150 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.
وعد المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، بوضع خطة معدلة للسلام على ضوء الملاحظات التي تسلمها من الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي
أعلنت المملكة المتحدة أمس الجمعة عن تسجيل 980 حالة وفاة جديدة أول أمس الخميس وهو أعلى معدل وفيات تسجله فى يوم واحد لتتجاوز بذلك إيطاليا.
أكّد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنّه بحث مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا ومساعدتها في هذه الأزمة الصحية العالمية.
أسفر فيروس كورونا المستجد عن وفاة ما لا يقل عن مئة ألف شخص في العالم، حوالى 70% منهم في أوروبا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الجمعة" إنه يعتقد أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
أصدرت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة في العاصمة المصرية، قراراً بإغلاق مستشفى الزيتون التخصصي،
أحالت الجهات المختصة في الدولة 129 شخصا من مخالفي الحجر الصحي للنائب العام لعدم تقيدهم والتزامهم بالمدة المحددة التي حددتها جهات الاختصاص لمواجهة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على السلامة العامة للأفراد
بينما شن تنظيم داعش الإرهابي هجوماً على مواقع تابعة للجيش السوري في بادية السخنة بريف حمص، رد الجيش السوري وفصائل موالية بعملية عسكرية ضد فلول التنظيم مستعيداً مساحات واسعة من منطقة السخنة بعد أن سيطر عليها التنظيم أمس الأول.
ذكر مسؤولون في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن 91 مريضا كان يُعتقد أنهم تعافوا من فيروس كورونا المستجد ثبتت إيجابية تحاليلهم مرة أخرى.
أرسلت دولة الامارات طائرة مساعدات تحمل على متنها 11 طنا من مختلف المستلزمات الطبية إلى أوكرانيا
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تعريض نفسك لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية،
أكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل 364 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا .
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة أن رئيس الوزراء بوريس جونسون لايزال في المستشفى يستكمل العلاج من فيروس كورونا.
قال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا زادت 122 شخصا في الأربعة والعشرين ساعة الماضية لتصل إلى 4232 حالة وفاة اليوم الجمعة.
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري خالد عبد الغفار، عن مكونات العقار الجديد الذي حصلت مصر على عينات منه لمواجهة فيروس كورونا من اليابان.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن السياسة
ذكرت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد انخفض مرة أخرى اليوم الجمعة إذ سجلت البلاد 605 وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
فرض الأردن، بدءاً من منتصف ليلة الجمعة، حظرا شاملا للتجول، لمدة 48 ساعة، ضمن إجراءاتِ الحد من تفشي فيروس كورونا. يأتي
أعلنت مصلحة الهجرة والجوازات في الفلبين اليوم الجمعة أن مانيلا أصدرت حظرا على سفر الأطباء والممرضين وغيرهم من العاملين في مجال الصحة للعمل خارج البلاد، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الفلبين إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز المليون و600 الف اليوم
قالت شركة الأدوية الفرنسية العملاقة سانوفي اليوم الجمعة إنها قررت التبرع لنحو 50 دولة بمئة مليون جرعة من عقار هيدروكسي
أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة عن أقل عدد من الاصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد خلال 50 يومًا
سجل اليمن اليوم أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في حضرموت. وذكرت مصادر بحسب سكاي نيوز أن الإصابة سجلت في محافظة
تَعَثًر الاتفاق التاريخي، الذي كان من المُفتَرَض إبرامه أمس بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وحلفائها من خارج المنظمة، فيما يُعرف باسم «أوبك+»، وذلك بسبب رفض المكسيك لحصتها من خفض انتاج النفط وفقاً للاتفاق الذي لم يتم إبرامه.
نظّم المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس، بالتعاون مع تلفزيون دبي، مؤتمراً صحافياً عن بُعد، عبر الاتصال المرئي، أجاب فيه معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عضو اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتحت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» 13 مركزاً .
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرارات بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.
أكد معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، عضو اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي أمس بالتعاون مع تلفزيون دبي .
أكدت مصادر ميدانية ليبية لـ«البيان» أنه تم إحباط هجوم جديد لمرتزقة أردوغان وميليشيات تابعة لحكومة الوفاق على قاعدة الوطية الجوية المتاخمة للحدود مع تونس،
قال مشاركون في محادثات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس الخميس إن الوزراء توصلوا إلى اتفاق بشأن خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 500 مليار يورو (5ر546 مليار دولار) لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
أكدت «الإمارات للشحن الجوي» مجدداً التزامها بتسهيل نقل المنتجات الغذائية والإمدادات الطبية والسلع الأساسية الأخرى إلى الأسواق العالمية في ظل تفشي وباء كوفيد-19.
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر
أكدت شرطة دبي أن غرامة عدم ارتداء الكمامات تبلغ ألف درهم وفقاً للمادة 11 من قرار النائب العام رقم 38 لسنة 2020
نظّم المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم (الخميس) بالتعاون مع تلفزيون دبي مؤتمراً صحافياً عن بعد عبر الاتصال المرئي
تقرر تمديد العمل بقرار إغلاق المساجد والمصليات ودور العبادة بدولة الإمارات حتى إشعار آخر.
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الخميس تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 372 إصابة وتسجيل 11 حالة
رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام العام لجامعة الدول العربية، بإعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن
كشف إحصاء جديد لوفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة أن الأعداد تجاوزت 15700 اليوم الخميس، رغم وجود مؤشرات على أن الوباء ربما يقترب من ذروته.
وجهت إدارة دونالد ترامب التي تشن هجوما عنيفا على منظمة الصحة العالمية، الخميس لائحة اتهام إلى المؤسسة الأممية آخذة عليها إهمال معلومات مهمة حول فيروس كورونا المستجد وردتها من تايوان وبأنها "وضعت السياسة قبل مصلحة الصحة العامة".
أصبحت عجوز هولندية (107 أعوام) أكبر ناجية في العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد على الأرجح بعد أن تعافت من إصابتها بالمرض.
أكدت شرطة دبي انه سيتم نشر صور المخالفين لحظر التجول من غير إخفاء ملامحهم بدءًا من الاسبوع المقبل ليكونوا عبرة .
بثت قنوات دبي اليوم مؤتمراً صحفياً عن بعد بمشارك معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لـشرطة دبي ومعالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي لمناقشة برنامج التعقيم الشامل في دبي.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة دار زايد للرعاية الأسرية، برئاسة مبارك سعيد الشامسي.
أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قرارها اليوم بتعيين حارس قضائي على شركة "إن إم سي" للرعاية الصحية، استجابةً
كلف الرئيس العراقي برهم صالح، رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، كمرشح لرئاسة الوزراء، بعد إعلان المكلف عدنان الزرفي
قامت وزارة الصحة الروسية اليوم الخميس، بتحديث وتجديد القائمة التوجيهية المؤقتة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وطرق تشخيص المرض وعلاج المصابين بهذه العدوى.
قال فيصل بلهول، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "إن إم سي هيلث"، إن مجلس إدارة الشركة اكد في كتاب أرسله إلى محكمة لندن، عدم توصلهم لاتفاق مع الدائنين..
أعلنت مجموعة من التعاونيات ومنافذ البيع الكبرى في إمارة دبي، وتضم كلاً من: تعاونية الاتحاد، جمعية الإمارات التعاونية، كارفور هايبرماركت الإمارات، واللولو هايبر ماركت الإمارات، منح الموردين مساحات بيع مجاناً..
الجزيئات الرذاذية من عطسة أو سعال واحد صدر من أنف أو فم مصاب بكورونا المستجد، تتطاير في الهواء لدقائق وتنتشر أفقيا عبر ممرين في سوبرماركت،
قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية إن قرار التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوقف إطلاق النار في اليمن ولمدة أسبوعين قرار حكيم ومسؤول.
تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد 1,5 مليون في العالم، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس، وسط انتشار مروع للوباء في الولايات المتحدة، فيما بدأت بوادر ركود اقتصادي خطير تلوح في العالم.
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء إن من السابق لأوانه الحديث عن العواقب بالنسبة للصين بشأن ما يعتقد مسؤولون أمريكيون أنه تقاعس من بكين في الإبلاغ عن حجم أزمة كورونا داخل أراضيها.
أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 4974 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة..
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن صحة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الذي يرقد في الرعاية المركزة بعدما أصيب بمرض كوفيد-19، تتحسن فيما يبدو.
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منح إجازات مدفوعة الراتب لبعض الحالات الاستثنائية من الموظفين في الحكومة الاتحادية.
التزاماً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشأن تطوير الخطط والتدابير الكفيلة بتوفير أعلى مستويات الحماية والأمان للطفل.
أرسلت دولة الإمارات طائرتي مساعدات واحدة إلى كولومبيا وأخرى إلى كازاخستان يستفيد منهما عشرات الآلاف من العاملين في القطاع الطبي في البلدين.
وسّع النظام التركي من دائرة تدخله العسكري في ليبيا، وانتقل من مرحلة دعم الميليشيات في محاولة التصدي لتقدم القوات المسلحة، إلى إطلاق الطائرات المسيرة لقصف المدن والقوى المحررة.
بعد أزمة تفشي الفيروس التاجي (كورونا) بين طاقم حاملة الطائرات الأمريكية "روزفلت"، يبدو أن العدوى وصلت إلى حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول".
ارتفعت العقود الآجلة للنفط في أواخر التعاملات في جلسة أمس الأربعاء بدعم من آمال بأن منظمة أوبك وحلفاءها سيبرمون اتفاقا لخفض الانتاج اليوم الخميس.
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن " العقيد الركن تركي المالكي بأن قيادة القوات المشتركة
على الرغم من الانتشار الواسع والسريع لفيروس «كوفيد ـ 19» في جميع أنحاء العالم، التزمت دولة الإمارات العربية المتحدة بمسؤوليتها الإنسانية تجاه دول العالم.
أكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث أن تكثيف التدابير الاحترازية في منطقة الراس بهدف تسريع وتيرة انجاز عمليات التعقيم الجارية
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" منح إجازات مدفوعة الراتب
أوضح عبدالله علي النعيمي الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة بوزارة الموارد البشرية والتوطين خلال الإحاطة
في ما يأتي آخر مستجدات تفشي فيروس كورونا المستجدّ الذي أودى بحياة حوالى 83 ألف شخص في العالم، من آخر حصيلة إصابات ووفيات الى أحدث التدابير
أعلنت الدكتورة فريدة الحوسني خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات عن شفاء 53 حالة وتعافيها التام من فيروس كورونا
عقدت حكومة الإمارات اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، تحدث خلالها معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، عن مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس، إلى جانب عبدالله علي النعيمي الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة بوزارة الموارد البشرية والتوطين للحديث حول الاجراءات المتخذة من جانب الوزارة في ظل التطورات الحالية، و الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات.
أكدت الخارجية البريطانيةإن الممكلة المتحدة ودولة الإمارات تتكاتفان لمعالجة التحدي العالمي الذي يشكله فيروس كورونا.
كشف فيصل بلهول، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد لشركة «إن إم سي هيلث»، إن الشركة تواصل العمل عن كثب مع البنوك الدائنة بهدف التوصل إلى حلول واقعية خلال فترات زمنية قصيرة.
أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون "لا يزال يتولى مهامه إلى حد كبير"، بعد أن أُدخل إلى المستشفى بسبب تفاقم أعراض فيروس كورونا..
ذكر معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنه من السابق لأوانه قراءة العواقب طويلة المدى والعميقة لأزمة "كوفيد-19" العالمية،
أعلن وزير الدولة للشؤون الصحية البريطاني أن رئيس الوزراء بوريس جونسون في حالة صحية مستقرة ومعنوياته جيدة.
نظمت تركمانستان الثلاثاء أحداثا رياضية جماعية جمعت فيها آلاف المواطنين احتفالا بمناسبة يوم الصحة العالمي، متجاهلة تدابير التباعد الاجتماعي المعمول بها في كل أنحاء العالم لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد.
أعلنت اقتصادية دبي، اليوم عن تمديد قرار الإغلاق المؤقت لمراكز الخدمات الحكومية الخاصة حتى نهاية فترة برنامج التعقيم
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير لقاحين ضد فيروس كورونا المستجد، وتجريب عشرة عقاقير لعلاج مرض كوفيد-19.
قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن البر الرئيسي سجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء ارتفاعا من 32 حالة في اليوم السابق كما ارتفع عدد المصابين الوافدين من الخارج.
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات.
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة، أمس.
أطلقت دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ووزارة التربية والتعليم أمس حملة «التعليم دون انقطاع»، وهي حملة وطنية لجمع التبرعات تهدف إلى معالجة آثار تفشي وباء كوفيد19- على تعليم الأطفال والشباب في الإمارات.
نجحت القوات المشتركة في اليمن، أمس، في تحرير مناطق استراتيجية، في جبهة الملاجم شرقي محافظة البيضاء (وسط اليمن)، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي.
قررت السماح باستئناف عمل المحلات التجارية والصناعية، التي تقدم سلعا أو خدمات مباشرة للزبائن شرط اتباع الاشتراطات التالية: ارتداء الأقنعة وكمامات الوجه من قبل العاملين ومرتادي هذه المحلات التجارية، تقليل عدد الموجودين بالمنشأة ومنع الاكتظاظ في المحلات مع ترك المسافة الكافية، الالتزام بالتعقيم المستمر لهذه المحلات.
أطلقت هيئة الصحة بدبي خدمة الفحص من المركبة للكشف عن الفيروس، وذلك في مركز نادي النصر بدبي الذي أطلقته الهيئة لهذا
تخطّت فرنسا الثلاثاء عتبة عشرة آلاف وفاة بكوفيد-19 منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد الذي "يواصل تقدّمه"، وفق ما أعلن مدير عام الصحة جيروم سالومون.
أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع اليوم عن رصدها 283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد / كوفيد - 19 /، تم التعرف
في إطار الجهود المبذولة في دبي لتطوير وسائل وآليات الكشف المبكر والسريع عن فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) والحد من
أنهت مدينة ووهان الصينية فترة الإغلاق التي فرضتها الحكومة الصينية على المدينة التابعة لإقليم هوبي، للحد من انتشار فيروس كورونا الذي تعد ووهان بؤرته العالمية
يواصل مفتشو جمارك دبي الليل بالنهار، ويعملون على مدار الساعة في الخطوط الأمامية لتسهيل تجارة دبي البينية، ودعم سلسة الإمداد العالمية، وتعزيز واردات السوق المحلي
اعتمد مجلس الوزراء اليوم تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل
أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة الثلاثاء أنّ بلاده تتوقّع ارتفاعا كبيرا بالإصابات بفيروس كورونا المستجد في
أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم الثلاثاء تسجل 854 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. وذكرت صحيفة ديلي ميل
ابتكر العلماء الأمريكيون نموذجًا أوليًّا للقاح ضد فيروس كورونا على شكل لاصقة صغيرة جدًّا توضع على طرف الإصبع. ونشرت
فعلت المؤسسة الاتحادية للشباب "منصة فرص" الإلكترونية لرصد الفرص المتاحة للشباب لخدمة المجتمع واستثمار الطاقات وتعزيز
عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لبوريس جونسون بعد نقل رئيس الوزراء البريطاني إلى العناية المركزة في لندن يوم الاثنين.
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية 3 اجتماعات عن
قالت اقتصادية دبي، إنه يمكن للمكاتب الإدارية للشركات العالمية والإقليمية العاملة في القطاعات الحيوية وقطاعات خدمات الدعم المستثناة والتي لديها أعمال في الإمارات الأخرى ممارسة أعمالها بشروط،
أكد تقرير لمنطمة الصحة العالمية أن خدمات الصحة على ظهر الكوكب، في ظل تفشي وباء الفيروس التاجي، في حاجة إلى اجتذاب 5.9 مليون ممرضة إضافية.
من المقرر أن ترفع السلطات الصينية آخر القيود عن مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد أكثر من شهرين ونصف الشهر من خضوعها تحت إغلاق صارم.
أعلنت اقتصادية دبي، اليوم عن تمديد قرارات الإغلاق للأنشطة التجارية حتى نهاية فترة برنامج التعقيم الوطني في دبي حتى
أكدت طيران الإمارات، استعدادها الكامل لنقل الراغبين في مغادرة الدولة للتوجه إلى بلدانهم، بشرط موافقة تلك الدول على السماح لهم بالدخول إلى أراضيها.
كشفت مصادر بريطانية نقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العناية المركزة، بعد تدهور حالته الصحية، على خلفية إصابته بفيروس كورونا.
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من سورونباي جينبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان الصديقة،
أرسلت دولة الإمارات، طائرة مساعدات تحمل نحو 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى إيطاليا، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعمها في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19».
أعلنت حكومة الإمارات أمس «الاثنين» عن تسجيل 277 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد ـ 19»، تعود لعدد من الجنسيات المختلفة، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة في الدولة إلى 2076 إصابة.
تبتلع صحارى محافظة الجوف اليمنية يومياً عشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، وتدمر مقاتلات التحالف العربي أرتالاً من العربات في واحدة من أكثر المعارك استنزافاً منذ انهيار التهدئة بفعل تصعيد الميليشيا.