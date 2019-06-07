رئيس سريلانكا يقيل قائد الاستخبارات على خلفية «اعتداءات الفصح»
أقال رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا رئيس المخابرات الوطنية بعدما أشار إلى أن سيريسينا أُبلغ بالتحذيرات من أن هناك من يخطط لتنفيذ التفجيرات التي وقعت في البلاد في عيد القيامة.
أقال رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا رئيس المخابرات الوطنية بعدما أشار إلى أن سيريسينا أُبلغ بالتحذيرات من أن هناك من يخطط لتنفيذ التفجيرات التي وقعت في البلاد في عيد القيامة.
ثمّن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، "السبت"، المبادرة التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، للوساطة بينه وبين قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في البلاد
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل 4 إرهابيين خلال مداهمة بؤرة إرهابية في منطقة أبو عيطة بالعريش في شمال سيناء.
أكدت القيادة العامة لشرطة عجمان عدم وجود أي تعديلات على سرعة ضبط الرادار على الطرق في الامارة.
كشف الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، سر إلقاء الأمريكيين جثة زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن في البحر وعدم اعتقاله حيا.
قال ابراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن يوم الاثنين المقبل 10 يونيو 2019 سيشهد ظاهرة فلكية مثيرة لكوكب المشتري، حيث يمكن رصده ومشاهدته وتصويره.
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان..
حذرت مدارس خاصة ذوي الطلبة من تقديم هدايا «مهما كانت قيمتها» للهيئات التدريسية والإدارية في مدارسها، معللة هذا التحذير لرصدها حالات قدم فيها أولياء أمور قلائد ذهبية وهواتف متحركة وهدايا قيّمة لمعلمين وردها لهم،
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي قد يكون ممثلاً جيداً، لكن نجاحه في أداء دور الرئيس في مسلسل تلفزيوني لا يعني أنه يملك صفات رئيس دولة.
حذر مختصون من انتشار السجائر الإلكترونية بين فئات الشباب، معربين عن قلقهم من تزايد استخدامها بين المراهقين من طلبة المراحل الثانوية الذين يعتقدون أنها أكثر أمناً،
فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على أكبر مجموعة إيرانية للبتروكيميائيات وعشرات من فروعها بسبب صلاتها بالحرس الثوري الإيراني.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، محمد ريكان الحلبوسي، رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيقة.
طالبت دولة الإمارات مجلس الأمن الدولي بتأدية دوره في تحميل المعتدين على 4 سفن تجارية قرب المياه الإقليمية للإمارات المسؤولية،
جدّدت دولة الإمارات دعوتها للحوار في السودان باعتباره السبيل الوحيد للديمقراطية، فيما بدأت إثيوبيا وساطة لحل الأزمة. وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية،
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن قطر تعمّق أزمتها وبات قرارها السياسي مرتهناً.
تصدت قوات ألوية العمالقة لهجوم نفذته ميليشيا الحوثي على مواقعها في جبهة مريس جنوبي مدينة دمت التابعة لمحافظة الضالع، فيما دكت مقاتلات التحالف مواقع تابعة للميليشيا في 3 محافظات يمنية
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالحفاظ على استقرار المنطقة.
أكدت مصادر أن الرئيس الأمريكي يرى في الموقف القطري إضعافاً للسياسة الأمريكية بالمنطقة، خاصة وأن قطر تحاول الإبقاء على العلاقة الاستراتيجية مع أمريكا وفي ذات الوقت تتعامل مع طهران.
أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها تعطي تركيا مهلة حتى نهاية شهر يوليو للعدول عن شراء الصواريخ الروسية من نوع إس-400.
أكد مصدر إعلامي سوري أنه لا صحة لكل ما تتم إشاعته ونشره من تصريحات حول عودة أي علاقات مع حركة حماس، مشيراً إلى أن كل ما يتم تداوله من أنباء لم ولن يغير موقف سوريا
نزل الجزائريون بأعداد كبيرة الجمعة الى الشوارع في وسط العاصمة، غداة الدعوة التي وجهها الرئيس الإنتقالي إلى الحوار، وبعد إلغاء الإنتخابات الرئاسية.
تستعد مصر للبدء في أعمال تنفيذ أكبر مدينة طبية للسياحة العلاجية في الشرق الأوسط وأفريقيا، باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه، وفق ما ذكر رئيس جهاز مدينة بدر، عمار مندور.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أكبر مجموعة بتروكيماويات قابضة في إيران وعلى شبكة واسعة من الوحدات ووكلاء البيع.
قالت الشرطة إن 25 شخصا أصيبوا بجراح طفيفة في انفجار قوي وقع اليوم الجمعة في بلدة لينشوبينج بجنوب السويد وألحق أضرارا بعدد من المباني.
تسببت عاصفة شديدة اجتاحت جنوب غربي نيبال، في مقتل شخصين وإصابة العشرات.
أعلنت وزارة الداخلية المصرية ، عن مقتل 8 إرهابيين شاركوا في الهجوم على كمين العريش أول أيام عيد الفطر .
دعا أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية كافة الأطراف السودانية إلى أعمال ضبط النفس وتجنب أية تصرفات من شأنها أن تسهم في تأجيج الموقف وتصعيده إزاء التطورات الأخيرة التي شهدها السودان أو تؤدي إلى الجنوح عن النهج السلمي لاتمام عملية الانتقال السياسي في البلاد.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم - في مجلس قصر الشاطئ - محمد ريكان الحلبوسي رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيقة.
تمكنت القوات المصرية، فجر الأحد، من إحباط هجوم لعناصر إرهابية حاولت استهداف حاجزين أمنيين في شمال سيناء، بعد يومين من
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم أن السيادة التي طالما تشدقت بها الدوحة كانت الضحية
وصل إلى العاصمة السودانية "الخرطوم" صباح اليوم آبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي في زيارة تستغرق يوما واحدا . وذكرت وكالة
قدم المندوبون الدائمون لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة النرويج لدى الأمم المتحدة إحاطة اليوم إلى أعضاء مجلس الأمن
أقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي التجاري العالمي، عصر أمس،
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية جنوب مدينة العريش في شمال سيناء بجمهورية مصر العربية،
أكدت الإمارات العربية المتحدة أنها تتابع بقلق واهتمام بالغ تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيقة، داعية إلى حوار بناء بين مختلف الأطراف للحفاظ على استقرار البلاد
أكدت ثلاثة مصادر عسكرية يمنية لـ«البيان» أن الشريط الحدودي لمحافظة صعدة مع المملكة العربية السعودية يخضع بالكامل لسيطرة قوات الشرعية بما في ذلك المنافذ الحدودية.
Ⅶ عواصم - وكالات أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران تحصد الفشل جراء سياساتها وتفقد نفوذها الإقليمي تدريجياً
قدمت الإمارات والسعودية والنرويج، الخميس، لأعضاء مجلس الأمن الدولي نتائج تحقيق مشترك حول عمليات التخريب التي تعرّضت لها 4 سفن في 12 مايو في الخليج
تراجعت الشرطة السودانية عن نفيها اقتحام سجن كوبر، مؤكدة أن سجون عدة، بينها سجن كوبر، تعرضت لمحاولة اقتحام، موضحة أن محاولة اقتحام سجن كوبر هدفت لإطلاق سراح قادة النظام السابق.
أكدت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين أمس وفاة معتقلين اثنين جراء التعذيب في سجون الميلشيات الحوثية المدعومة من إيران.
دعا رئيس الدولة في الجزائر عبد القادر بن صالح الخميس، الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية الى تبني "الحوار الشامل" من أجل "رسم طريق المسار التوافقي" للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
أكد صندوق النقد الدولي اليوم أن تصعيد النزاعات التجارية و أي تباطؤ مفاجىء في الأسواق المالية قد يشكلان مخاطر كبيرة على الاقتصاد الأمريكي.
أقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في مركز دبي التجاري
تحتفي اليوم دولة الإمارات بأفراح أنجال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أنّ روسيا مستعدة للتخلي عن معاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية مع الولايات
أعلن الاتحاد الافريقي الخميس انه علق بمفعول فوري عضوية السودان في المنظمة القارية الى حين إقامة سلطة انتقالية مدنية
أعلنت تايوان الخميس إنها تأمل في شراء صواريخ محمولة ودبابات متطورة من الولايات المتحدة، ضمن مساعيها تحديث معداتها
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن علاقاته بنظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون "استثنائية". وصرّح ترامب خلال لقاء مع
نفت الشرطة السودانية اليوم الخميس خبرا مفاده إفشال محاولة تهريب الرئيس السابق عمر حسن البشير ورموز النظام السابق من سجن كوبر.
أظهر تسجيل مصور، تم بثه الخميس، تفاصيل العملية التي قام بها تحالف دعم الشرعية في اليمن، قبل يومين
قضت المحكمة الإقليمية بمدينة أولدنبورج بالسجن مدى الحياة ضد الممرض السابق "نيلس هوجل" وأدانته بتهمة قتل في 85 مريضا.
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم أخرى على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار "على الأقل"، لكنه قال إنه يعتقد أن الصين والمكسيك تريدان إبرام اتفاق في نزاعهما التجاري مع الولايات المتحدة.
مع مرور عامين على إعلان الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) في 5 يونيو 2017 مقاطعة قطر لدعمها الإرهاب، ما زالت الدوحة تواصل انتهاج سياساتها الداعمة للإرهاب والاضطرابات في دول المنطقة.
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل 14 مسلحا في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية في مدينة العريش شمال سيناء.
تحتفي الإمارات، اليوم، بحفل زفاف فرسان دبي، أنجال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس
أن يولد المرء في مكان مميز، مثل دبي، يقدم نموذجاً تنموياً فريداً، ويتبنى أنماطاً عصرية مبتكرة من الحياة والأعمال والإدارة والقيادة، فهذا شيء واعد،
يتبوأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، مسؤولية رفيعة من خلال منصبه نائباً لحاكم دبي، ما يضعه في صف متقدم من قيادات الإمارة التي لم تتوقف يوماً عن بناء نهضتها،
يحتفظ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وراء شخصيته الهادئة، وملامح وجهه الرصينة، بانفعالات شاعر مرهف، تحركها مشاعر وهاجة، لا تستكين إلا في نص وقصيدة.
تزامناً مع زفاف أنجال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي،
حررت قوات الشرعية اليمنية مواقع استراتيجية في قعطبة شمالي الضالع، بعد معارك عنيفة ضد الحوثي. وقالت مصادر ميدانية إن القوات اليمنية تمكنت من تحرير موقع «الخزان» وعدد من التباب،
أكدت السعودية، أمس، أنها لن تسمح بدخول السودان إلى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية، مؤكدةً أهمية استئناف الحوار بين القوى المختلفة.
رحب الرئيس الإيراني حسن روحاني، في مكالمة هاتفية مع أمير قطر، بمواقف نظام الدوحة وخروجه عن الإجماع العربي والخليجي خلال قمّتي مكة المكرمة،
استشهد ثمانية جنود مصريين في هجوم إرهابي في العريش شمال سيناء تبناه تنظيم داعش، فيما دانت مملكتا البحرين والأردن الهجوم، مؤكدتين تضامنهما ووقوفهما إلى جوار مصر في جهودها لتعزيز الأمن ودحر التطرّف.
تتابع دولة الإمارات العربية المتحدة بقلق واهتمام بالغ تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيقة. وقالت وزارة الخارجية
سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعا جديدا الأربعاء في التعاملات الأمريكية لتسجل أعلى مستوى لها منذ 16 أسبوعا تقريبا
جاء إعلان ميليشيا الحوثي الإيرانية تأخير موعد يوم عيد الفطر، يوماً عن إعلان الشرعية اليمنية، ليزيد من مؤشرات التبعات الاجتماعية للانقلاب الحوثي، وبما ينذر بحالة خطرة من الانقسام الاجتماعي تحفر له ميليشيا إيران بممارساتها الإجرامية.
كشف مسؤول يمني رفيع، عن أنّ الحكومة الشرعية طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحضور شخصياً أو مندوب عنه لمناقشة تجاوزات مبعوثه الخاص باليمن مارتن غريفيث بشأن تطبيق اتفاق إعادة الانتشار من مدينة وموانئ الحديدة.
انضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى قادة بريطانيا وفرنسا ودول أخرى اليوم الأربعاء للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين ليوم الإنزال الذي تم في العام 1944 فى نورماندي.
أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها ستتخذ "إجراءات غير مسبوقة" لضمان امداداتها من المعادن الاستراتيجية والنادرة
تابعت حكومة المملكة العربية السعودية ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيقة التي أدت إلى وقوع
استنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في مدينة العريش بمصر . وأكدت وزارة
فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار بيان بشأن الأوضاع في السودان، بسبب الخلاف حول صيغة هذا البيان الذي رأت مجموعة الدول الرافضة له أنه غير متوازن.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مستعد للحديث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني ولكن احتمال العمل العسكري الأمريكي ضد إيران وارد دائما.
ذكرت مصادر أمنية مصرية، الأربعاء، أن عددا من الإرهابيين قتلوا في ملاحقات لقوات الأمن بعد إطلاق الرصاص على حاجز أمني بمحيط مدينة العريش بشمال سيناء.
دعا رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى "طي الصفحة الماضية وفتح صفحة جديدة للعبور للمستقبل"، وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي السوداني: "نفتح أيدينا للتفاوض مع كافة القوى".
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في قصر المشرف،
نقل قادة وكبار ضباط القوات المسلحة تحيات وتهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله،
فتحت الإمارات أبوابها على الفرح والبهجة في أول أيام عيد الفطر السعيد، إذ شهدت نشاطاً كبيراً في تدفقات السياحة الداخلية والخليجية على المرافق السياحية والترفيهية والتجارية.
شنت ميليشيات الحوثي حملة اختطافات واعتقالات طالت عشرات الأشخاص في مناطق سيطرتها اثر إفطارهم واحتفالهم بعيد الفطر ،
أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس، إيقاف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وإلغاء ما اتُّفِق عليه سابقاً،
واصلت ميليشيا الحوثي خرق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، إذ قصفت الأحياء السكنية ومواقع القوات المشتركة بكل أنواع الأسلحة.
أصدرت الحكومة الصينية تحذيرا لرعاياها من السفر إلى الولايات المتحدة حتى نهاية العام الحالي، وهو ما يهدد بضربة قوية
أعلنت رسميا اليوم الثلاثاء القيود الجديدة التى فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كوبا ، مما يضع قيودًا أكثر صرامة
أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ بسلطنة عمان أن يوم غدٍ الأربعاء الموافق 5 من يونيو
شهدت المرافق السياحية في الإمارات بشكل عام وفي دبي بشكل خاص نشاطاً كبيراً في أول أيام عيد الفطر نتيجة تدفقات السياحة الداخلية والخليجية على المرافق السياحية والترفيهية والتجارية في دبي.
أكد برلمانيون مصريون أن تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» الذي ينتقد الأوضاع في مصر، أساسه معلومات مزيفة حول حقيقة الأوضاع في سيناء،
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر المشرف .. أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات
أصيبت الحياة في العاصمة الخرطوم وعدد من مدن السودان، بالشلل التام منذ الساعات الأولى من صباح أمس بعد تدخل قوات الدعم السريع بعنف لفضّ الاعتصام.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر المشرف في أبوظبي جموع المهنئين بعيد الفطر.
تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد، من أصحاب
أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاة عيد الفطر السعيد اليوم مع جموع المصلين في جامع الشيخ سلطان بن زايد في العاصمة أبوظبي.
أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" صلاة عيد الفطر السعيد
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.
استقبل أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، أمس، عدداً من الجرحى اليمنيين لتلقي العلاج به وفقاً لبروتوكول التعاون المشترك الموقع بين دولة الإمارات وعدد من المستشفيات في مصر بهذا الشأن،
أكدت الإمارات أنها تتطلع إلى استمرار الحوار في السودان للوصول إلى اتفاق يقود البلاد إلى بر الأمان ويتجنّب الفوضى والضياع.
أعلن النظام السوري، فجر الاثنين، أنه تعرّض لهجوم صاروخي على مطار التيفور العسكري في ريف حمص.
نجحت قوات الشرعية في إحباط أي محاولة لميليشيا الحوثي لالتقاط الأنفاس والحد من خسائرها العسكرية التي منيت بها في الضالع،
ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن مسلحين أطلقوا النار على دورية لقوى الأمن الداخلي في مدينة طرابلس بشمال البلاد
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من بيل غيتس الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس.
أكدت الإمارات أنها تتطلع إلى استمرار الحوار والتفاوض في السودان للوصول إلى اتفاق يقود البلاد إلى بر الأمان ويتجنّب الفوضى والضياع.
أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الاثنين، بيانا بشأن الأحداث التي شهدها ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش
أعلنت كل من الإمارات والسعودية والكويت أن غداً الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر السعيد.
أعلنت قبل قليل، لجنة تحري رؤية هلال شهر شوال، برئاسة معالي الدكتور سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف جاهزية جميع مساجد الجمعة ومصليات العيد على مستوى الدولة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر
قال مسؤولون في الحكومة الهندية إن طائرة عسكرية فقدت اليوم الاثنين في الجبال النائية بشمال شرق البلاد على حدود الصين.
بدأ 800 إمرأة وطفل بعد ظهر الإثنين بمغادرة مخيم الهول الواقع تحت سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا، والذي يؤوي عشرات آلاف
استقبلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قصر بوكينجهام، مقر الإقامة الرئيسي لها الواقع في
أكدت مصر على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار بهدف تحقيق
يؤدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في مسجد زعبيل في
ارتفعت حصيلة القتلى خلال الأحداث التي شهدتها الخرطوم صباح اليوم إلى 12 قتيلا وأكثر من 60 جريحا.
قال شهود ومحطات تلفزيون عربية إن قوات الأمن السودانية اقتحمت موقع اعتصام في وسط الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين..
قتل 17 شخصاً على الأقلّ في انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
قالت صحيفة " صنداي تايمز " البريطانيةإن الرئيس التركي رجب طيب ردوغان لجأ إلى البلطجة لاستعادة بلدية اسطنبول التي خسرها
حذرت الصين، أمس، من أن الحرب مع الولايات المتحدة ستكون كارثة بالنسبة للعالم، مؤكدة جاهزيتها لمواجهة واشنطن في مجال
أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان «نبراساً» للشباب و«
نشْر الفرحة والسعادة بين سكان الإمارات نهج تقوم على تحقيقه جميع الجهات والمؤسسات الحكومية، وفي هذا الإطار ومع حلول
أصرت قطر على بقائها خارج الإجماع الخليجي، والانحياز لإيران، عبر تحفظها على بيان القمة الخليجية التي عقدت أخيراً في مكة،
أدان وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية،عادل الجبير،"الأحد"، تحريف قطر "غير المستغرب" للحقائق، بعد القرارات الصادرة عن القمتين العربية والخليجية اللتين شاركت فيهما الدوحة.
أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة الأمريكية بالشارقة،
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الخطاب الديني الواعي المستنير أحد أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف الهدام ..معربا عن أمله في بذل مزيد من الجهد والعمل المستمر لنشر الفهم والإدراك السليم بقضايا الدين والوطن
أفاق سكان قرية كفر نعمة غربي مدينة رام الله، ذات صباح على فاجعة، تمثلت باستشهاد شابين، وإصابة ثالث بجراح خطيرة، إثر
أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية البحرين أن مشاركة دولة قطر في قمم مكة كانت ضعيفة وغير فاعلة ولا
اشترطت ايران الاحد أن "تغير الولايات المتحدة سلوكها" في شكل ملحوظ للموافقة على التفاوض معها، وذلك بعدما ابدى وزير
توفي طفل وامرأة إثر غرق قارب الأحد كان يقل 75 مهاجرا قبالة السواحل الليبية شرق العاصمة طرابلس، حسب ما أفاد المتحدث
يحتفل المسلمون في أول يوم من أيام شهر شوال بعيد الفطر السعيد بعد صيام شهر رمضان، و يبدأ هذا اليوم المبارك من بعد غروب
صمم 3 لاعبين مسلمين في ليفربول وتوتنهام على عدم الإفطار في نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء السبت.
أصدرت المؤسسات الفلكية والمتخصصين في رؤية الهلال حرصاً على وحدة الكلمة بيانا موحداً يمثل الرأي الفلكي المتعلق ببدايات الأشهر الهجرية، و
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده ستنهي الوضع التجاري التفضيلي للهند، بداية من الأسبوع المقبل، وسط خلاف
كشفت تقارير صحيفة وصفت بالصادمة، عن أنه تم ضبط 3 بحارة على متن غواصة نووية بريطانية، بعد تعاطيهم المخدرات بعد زيارة
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد إن بلاده مستعدة للحديث مع إيران دون شروط مسبقة لكنه أضاف أن واشنطن
حثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة بريطانيا نشرت الأحد عشية زيراته للندن، المملكة المتحدة على الخروج
حذر مسؤول إيراني بارز اليوم الأحد من أي اعتداء على بلاده، وشدد على أن جميع السفن الحربية الأجنبية في المنطقة في مرمى
مع قرار الرئيس الأمريكي بمنع التداول والتعامل مع شركة هواوي الصينية من قبل الشركات الأمريكية، بدأت التساؤلات تنتاب المستخدمين حول أفضل الطرق للتعامل مع أجهزة هواوي التي يملكونها.
زار سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي ، متحف برج الساعة في مكة المكرمة بالمملكة
قال وزير الدفاع الصيني الجنرال وي فنغ الأحد إن هواوي ليست مؤسسة عسكرية، على الرغم من أن مؤسِّسها قد عمل سابقًا في الجيش.
يستضيف موقع البيان الإلكتروني اليوم الأحد الدكتور محمد عيادة الكبيسي كبير مفتين في إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وذلك في برنامج #فتاوى_لايف.
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترى أن انتشار الفكر المتطرف والإرهاب في العالم على أيدي جماعات خارجة عن القانون وتسترت بغطاء ديني،
أطلقت دولة الإمارات ممثلة في هيئة الهلال الأحمر، أمس، بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت، مشروعها الخيري السنوي لتوزيع كسوة العيد. ووزع فريق الهيئة ألف كسوة،
بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كشفت بلدية دبي أمس عن إنجاز مشروع إحياء حي الأسواق التقليدية بمنطقة ديرة وتطوير نطاقها المعماري والعمراني،
طالب أطباء وقانونيون ومسؤولو بلديات وأصحاب شركات مرخصة ومتخصصة تعمل في رش المبيدات، بعدم بيع المبيدات الحشرية والزراعية من قبل الشركات المزودة لأفراد وأشخاص مجهولين،
تواصلت أمس المعارك في محاور العاصمة طرابلس بينما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء القصف المباشر على مستشفى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس والسلسلة الأخيرة من الهجمات على البنية التحتية النفطية في ليبيا..في وقت أعلن الجيش الليبي،
تسلّم رئيس السلفادور الجديد نجيب أبو كيلة مهامه السبت حاملاً معه طموح تحويل هذا البلد الصغير في أمريكا الوسطى، حيث يدفع الفقر والعنف السكان نحو الهجرة بأعداد كبيرة إلى الولايات المتحدة.
بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كشفت
قاد المصري محمد صلاح وزميله ديفوك أوريغي، الذي دخل بديلاً في الشوط الثاني، نادي ليفربول للتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه
دعت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ، مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الرياض أعادت صياغة الموقف الخليجي والعربي ، مشيراً إلى أنها أكدت على دورها ومركزيته من خلال تجديد الزخم الخليجي والعربي.
أعلنت "اتصالات" اليوم عن مضاعفة أخرى على سرعات الإنترنت المنزلي عبر باقات "eLife" لتتيح بذلك لعملائها فرصة الاستمتاع بواحدة من أسرع خدمات النطاق العريض الثابت في المنطقة وبما يعزز من تجربة المشتركين عن استخدام الأجهزة الذكية المتعددة في آن واحد.
بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كشفت
تمكن مركز الفلك الدولي من تصوير قطار الأقمار الصناعية "ستار لينك" أثناء مروره فوق أبوظبي، وذلك فجر الجمعة 31 مايو،
أسفر حريق نشب في مركز لإيواء المهاجرين بالقرب من حدود البوسنة مع كرواتيا عن إصابة 30 شخصا، أحدهم إصابته خطيرة، طبقا لما
وقع انفجاران شديدان بمواد متفجرة في مصنع بمدينة دزيرجينسك الروسية اليوم السبت. وذكرت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"
يغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عاد للتو من اليابان حيث التقى الامبراطور الجديد ناروهيتو، الأحد إلى المملكة
هاجم موظّف يعمل في المرافق العامّة الجمعة، مجمّعاً حكوميّاً في مدينة فرجينيا بيتش في ولاية فرجينيا بشرق الولايات المتّحدة، وأطلق النّار "عشوائيّاً" في هجوم أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 4 آخرين
نشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي " بالعربية ، تقريرا مهما حول زيراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة
بدأت الولايات المتحدة في تحصيل رسوم جمركية أعلى تبلغ 25 في المئة على سلع صينية كثيرة وصلت إلى الموانئ الأمريكية صباح السبت في تكثيف للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
أعدمت بيونغيانغ مبعوثها الخاص إلى الولايات المتحدة بعد فشل قمة هانوي التي جمعت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب فبراير الماضي.
جدد مؤتمر أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي "قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل" التزامه بغايات وأهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين.
عقدت القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي أمس، أعمال دورتها الـ14 في مكة المكرمة.
التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على هامش أعمال القمة الاسلامية الرابعة عشرة في قصر الصفا بمكة المكرمة، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان،
أعلن مصدر من «قوى الحرية والتغيير» في السودان، أمس، أن المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي ستُستأنف خلال الساعات المقبلة، بعد توقف دام أسبوعاً.
أكد الناطق باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الطيار الركن تركي المالكي، أن العمل العسكري في اليمن ملتزم بالمعايير القانونية الدولية، وهو يستهدف وقف النفوذ الإيراني وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نهج بلاده الصارم تجاه إيران، مطالباً الدول الأخرى بالانضمام إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
توج الترجي التونسي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه.
قُتل 11 شخصاً وأصيب 6 آخرون الجمعة بعدما هاجم مسلّح مجمّعاً حكوميّاً في مدينة فيرجينيا بيتش في ولاية فيرجينيا بشرق الولايات المتحدة، على ما أعلنت الشرطة.
أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، على التصدي بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية لمواصلة تنمية الأوطان.
أدى ألاف الفلسطينين آخر صلاة جمعة في شهر رمضان الكريم في المسجد الأقصى، وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن عدد المصلين بلغ 260 ألف مصل
أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الطيار الركن تركي المالكي أن المملكة العربية السعودية عملت مع أشقائها للحفاظ على أمن واستقرار اليمن وحمايتها من طغيان ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة إيغليس ليفيتس وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية لاتفيا.
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من
استشهد اليوم طفل فلسطيني عمره "15عاما" وأصيب شاب آخر برصاص قوات الاحتلال خلال محاولتهما الدخول إلى مدينة القدس بالقرب من قرية دار صلاح شرق بيت لحم للصلاة في المسجد الأقصى.
أدى ضيوف الرحمن من الزوار والمعتمرين والمواطنين والمقيمين اليوم صلاة اخر جمعة من شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام إذ
أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الأولى أن موسكو ساعدته في الفوز بالانتخابات الرئاسية في 2016، لكنّه تراجع عمّا أعلنه مجددا انتقاده
اتهمت الصين الولايات المتحدة الجمعة بـ"الكذب" بشكل متكرر بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
جاء انعقاد القمتين العربية والخليجية الطارئتين بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
أكد مهندس الطيران المتقاعد من وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» والخبير في العلاقات الدولية، د. كريم عبديان بني سعيد، أن تهديدات إيران باستهداف القوات الأميركية مجرد شعارات جوفاء،
بدأت الإمارات استقبال السياح القادمين إليها من مختلف دول العالم، لقضاء إجازة عيد الفطر السعيد والتمتع بالعروض التسويقية والترفيهية،
أكد معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية السعودي نجاح أعمال القمتين الخليجية والعربية الطارئتين.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن انعقاد القمم الخليجية والعربية والإسمية في مكة المكرمة خلال ا هذه المرحلة الاستثنائية،
اعتمد مجلس الوزراء قرار آلية تقاسم إيرادات ضريبة القيمة المضافة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية الذي حدّد حصص التقاسم بنسبة 30% للحكومة الاتحادية، و70% للحكومات المحلية.
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بشأن رسوم خدمات البلدية المتعلقة بتسجيل عقود مساطحة جميع المشاريع في الإمارة،
شدد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، على أن بلاده ستضرب إيران عسكرياً إذا هاجمت مصالحها، وأن الإجراءات التي اتُّخذت حتى الآن في منطقة الخليج،
أعلنت دولة الإمارات عن تقديمها نحو 79 ألف سلة غذائية لأهالي المناطق اليمنية المحررة في رمضان، عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»، استفاد منها 600 ألف شخص،
أكد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية إدانتهم للأعمال التي تقوم بها الميليشيا الحوثية الإرهابية وما تقوم به إيران من سلوك ينافي مبادئ حسن الجوار، مما يهدد الأمن والاستقرار في الإقليم.
صدر عن قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطارئة بياناً ختامياً فيما يلي نصه: مكة المكرمة – المملكة العربية
بدأت أعمال القمة العربية الطارئة مساء اليوم في قصر الصفا بمكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني في كلمته الافتتاحية للقمة الخليجية الطارئة بمكة المكرمة
انطلقت مساء اليوم الخميس ، في قصر الصفا بمكة المكرمة (غرب) المملكة العربية السعودية قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج
وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة
أعلنت مطارات دبي عن افتتاح وتشغيل المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي بعد فترة طويلة من التخطيط والاستعدادات و٤٥ يوما من العمل الدؤوب
قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، بريان هوك، الخميس، إن واشنطن ستواصل الضغط على إيران حتى تتخلى عن عدائيتها وأننا سنرد
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
أصدرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تصريحاً مهماً بشأن أجهزة هواوي في الدولة، مؤكدة أنها قامت بالتواصل مع شركة هواوي تعقيباً على التطورات العالمية المتعلقة بشركة هواوي،
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس الحديث الدائر بين الديمقراطيين عن إمكانية بدء مسعى لمساءلته
قالت صحيفة «لوموند» الفرنسية إن القمم الثلاث المرتقبة الخليجية والعربية والإسلامية والتي تعقد اليوم وغداً في مكة المكرمة،
اعتمد مجلس الوزراء قرار آلية تقاسم إيرادات ضريبة القيمة المضافة بين الحكومة الإتحادية وحكومات الإمارات والذي حدد حصص التقاسم بنسبة 30% للحكومة الاتحادية و70% لحكومات الإمارات.
سيُطلق فندق "W Dubai - The Palm" صفقة "Temperature Tracker" (تعقب درجة الحرارة)، التي من شأنها أن تتركك منتعشاً في هذا الصيف ، وإذا وصلت درجة الحرارة 50 فما فوق فإن الفندق يتكفل بالفاتورة .
أقر رئيس مجلس إدارة مجموعة بوينغ الأمريكية دينيس مويلنبورغ الأربعاء بوجود "أخطاء" في عمل مؤشر الإنذار الذي يفترض أن يكشف عن حالات الخلل في نظام تعزيز خصائص المناورة (ام سي إيه اس) في طائرتها "737 ماكس" التي أدى تحطم اثنتين منها إلى مقتل 346 شخصا.
توفي طفل يبلغ من العمر خمس سنوات في مدينة العين، وجد محشوراً داخل مركبة قديمة تملكها أسرته
أصدر معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل قرارا بتشكيل لجنة تحري رؤية هلال شهر شوال يوم الإثنين 29 من رمضان 1440 هجرية الموافق الثالث من يونيو 2019 على أن تجتمع بعد صلاة المغرب.
هدمت شرطة الاحتلال اليوم مساكن قرية العراقيب في النقب داخل أراضي الـ48 للمرة 145 على التوالي.
شارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التحضيري للدورة الـ / 14/ للقمة الإسلامية العادية الذي عقد مساء أمس في قصر المؤتمرات بجدة.
قال متحدث باسم خدمات الطوارئ اليوم الخميس إن ما لايقل عن سبعة أشخاص لقوا حتفهم عقب غرق سفينة سياحية في بحر الدانوب بالمجر.
تستضيف المملكة العربية السعودية اليوم القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، اللتين تعقدان في مكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
قُتل 21 شخصاً وأصيب 30 آخرون على الأقلّ بجروح جرّاء اصطدام بين حافلة تقلّ حجّاجاً وشاحنة الأربعاء في ولاية فيراكروز بشرق المكسيك، وفق ما أعلنت السلطات المحلّية.
تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء أمس "وثيقة مكة المكرمة"، الصادرة عن المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال، الذي نظمته رابطة العالم الاسلامي.
بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي،
بتوجيهات وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تم إطلاق الحملة الوطنية «مهارتي 12 في 12»،
أعلنت الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية عن بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي الموقّعة مطلع هذا العام التي ستعمل على تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين،
وافقت منظمة التجارة العالمية، أمس، على قبول شكوى دولة الإمارات العربية المتحدة ضد قطر، جراء التدابير التي فرضتها الدوحة لحظر بيع وشراء وسحب البضائع ذات المنشأ الإماراتي،
رجّحت الولايات المتحدة أنّ إيران استهدفت بألغام بحرية ناقلات نفط في خليج عمان، وفيما توعّدت واشنطن برد قاسٍ وعنيف إذا أخطأت طهران حساباتها،
أعلنت الإمارات و الولايات المتحدة بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء اليوم، في قصر البطين، محاضرة بعنوان: «إعادة تعريف معنى الثروة لتحقيق الديمومة الاقتصادية»
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
بتوجيهات وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تم
«ماذا بعد؟»، سؤال يخيّم على أوروبا عموماً، وبريطانيا تحديداً بعد أن فرضت تداعيات استقالة رئيسة وزرائها تيريزا ماي نفسها
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم جون بولتون مستشار
شيعت جموع غفيرة من الشارقة في جو خيم عليه الحزن الطفل خزيمة شفيع الله نيازي (10 ) سنوات إلى مثواه الأخير. وراح الطفل
انتقد معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني ، تسليم الأمم المتحدة 20 سيارة دفع رباعي لميليشيات الحوثي في إطار عمليات نزع الألغام في اليمن، واصفا ذلك بأنه " استهتار خطير بأرواح اليمنيين".
أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بصرف مكرمة مالية قيمتها مليون درهم للصيادين
كشف علي محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن إن الهيئة وضعت برنامجاً زمنيّاً لاستكمال كافة
تفاجأ الراصدون وهواة الفلك خلال الأيام الماضية بمشاهدة ظاهرة غريبة في السماء تتمثل برؤية عدة أجرام متتابعة ظهرت في السماء على هيئة قطار وكانت تسير بسرعة واتجاه واحد،
وافقت منظمة التجارة العالمية اليوم على قبول شكوى دولة الإمارات العربية المتحدة ضد قطر جراء التدابير التي فرضتها الدوحة لحظر بيع وشراء وسحب البضائع
وجدت دعوات الإضراب العام التي أطلقتها قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، استجابة واسعة من مختلف القطاعات في يومه
ماهينة طفلة طاجكستانية كانت لا تسطيع أن تلعب مع أقرانها لأنها مصابة برباعية «فالو»، وهي حالة نادرة ناتجة عن مزيج من أربعة عيوب في القلب،
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم، متقدمةً على دول مثل هولندا والدنمارك والسويد.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في مجلس قصر البطين
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن نتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية انحراف جديد في النظام الليبرالي العالمي، وذلك على ضوء نتائج الانتخابات التي أظهرت تقدماً لليمين الشعبوي.
نفى الناطق العسكري للجيش المصري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، صحة ما ورد في تقرير إحدى المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بوجود انتهاكات في سيناء خلال عمليات مكافحة الإرهاب.
ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، مساء الثلاثاء،
أكدت وزارة الخارجية الأردنية الأنباء التي تحدثت عن اختطاف مواطنيين اثنين داخل الأراضي السورية أمس الثلاثاء. وقالت
قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو ، الثلاثاء، إن هناك دولاً متربصة تريد أن
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلس قصر البطين .. وفد موظفي وزارة شؤون الرئاسة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول إقليمياً والخامس عالميا ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم متقدمة على دول مثل هولندا والدنمارك والسويد.
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الثلاثاء أن لدى فرنسا "مؤشرا" عن إستخدام سلاح كيميائي في منطقة ادلب الواقعة في شمال غرب سوريا.
أيدت محكمة عسكرية مصرية اليوم الثلاثاء إعدام 18 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تفجير الكنائس الثلاث".
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، النتائج السنوية لأعمال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للعام 2018،
يشهد السودان اليوم الثلاثاء إضرابا عاما يستمر يومين، بناء على دعوة قادة حركة الاحتجاج بهدف زيادة الضغط على المجلس
اعتمد مجلس الوزراء قرارا بتعديل وإلغاء حزمة من الرسوم لخدمات بعض الجهات الاتحادية، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتعزيز
أعلنت اللجنة التوجيهية للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية عن اختيار دولة الإمارات لرئاسة الدورة المقبلة للمنتدى في العام
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
أعربت وزارة الخارجية في إثيوبيا عن اعتذارها، بعدما نشرت على موقعها الإلكتروني خريطة للقارة الأفريقية غابت عنها دولة الصومال الجارة.
أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، بدء حملتي استدعاء لدواعي السلامة لعدد من سيارات لينكون كونتيننتال ولكزس مع وكلائهما في
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أنجزت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية كل الإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية لـ 3354 من أبناء المواطنات
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بأن تحقق كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة المراكز العشرة الأولى في 1000 مؤشر تنافسي
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، آباء وأشقاء شهداء الوطن، يرافقهم الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء
أشادت منظمة الصحة العالمية بمنحة الإمارات والسعودية التي بلغت 20 مليون دولار لدعم الجهود المستمرة لوقف انتشار الكوليرا في اليمن.
حذر نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو من أن هناك جهات ومنظمات تتربص بأمن وسلامة البلاد،
تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تتضمن دعوة سموه لحضور قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطارئة التي ستعقد في مكة المكرمة.
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار " أديا " .
أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ضرورة الحيطة والحذر وحسن الاستعداد لمواجهة الواقع المرير للمنطقة وأبعاده وتداعياته الخطيرة والتطورات الحاصلة فيها حماية لسلامة و"أمن وطننا العزيز والحفاظ عليه".
اهابت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بمواطني الدولة تأجيل السفر حالياً إلى سريلانكا وذلك نظراً للأوضاع الأمنية.
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أنجزت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية كافة الإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية لـ (3354) من أبناء المواطنات.
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بأن تحقق كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات العربية
سحب البرلمان النمساوي الثقة من المستشار سباستيان كورتز الاثنين بعد عشرة أيام على الفضيحة التي أطاحت بائتلافه الحكومي مع اليمين المتطرف.
وصل دونالد ترامب للقاء إمبراطور اليابان الجديد لكن الرئيس الأميركي لعب دور الملك في طوكيو حيث أدلى بتصريحات تترك حلفاء واشنطن
قضت محكمة الجنايات في الكويت اليوم الاثنين بحبس المغرد الكويتي عبد الله الصالح، لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن المملكة العربية السعودية أدانت كافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب، وواجهتها بالفكر والعزم والحسم،
أكدت طيران الإمارات أنها تتطلع إلى استئناف تشغيل رحلاتها إلى سوريا في أقرب وقت ممكن. وقال عادل الرضا، النائب التنفيذي
يبدو أن حلم الغواصة النووية الروسية الأغلى ثمنا والأكثر تطورا من الناحية التقنية، سيتأخر عن موعده المقرر، حسبما كشفت وسائل إعلام محلية.
في أعقاب قمة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين للمرة الثانية عائلات رعايا
قال منظمون في مقابلة إن دبي قد تجتذب 11 مليون زائر أجنبي إلى معرض إكسبو 2020، مما سيعطي دفعة كبيرة لقطاع السياحة في
أعلنت الإدارة الكويتية العامة للإطفاء وقوع حادث تصادم مروع فجر اليوم الاثنين في منطقة "كبد"، ما أسفر عن وقوع ثماني
قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير اليوم الاثنين إن الشرطة اعتقلت رجلا يشتبه في أنه يقف وراء انفجار قنبلة الأسبوع الماضي في مدينة ليون بوسط البلاد مما أسفر عن إصابة 13 شخصا.
اختفت ميجومي يوكوتا، البالغة من العمر 13 عاما، في نوفمبر من عام 1977، بينما كانت في طريقها إلى المنزل من المدرسة، بعد
قالت المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المدرسية في الهيئة فاطمة بالرهيف، في تصريحات صحافيه أمس، إن النتائج أظهرت بلوغ نسبة الطلبة المواطنين في المدارس الخاصة الضعيفة "صفر"
لوح الفريق الركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان باتخاذ "
أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن إجازة عيد الفطر السعيد لدوائر حكومة دبي ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد 28 رمضان لعام 1440 هـ الموافق 2 يونيو 2019،
تحدّث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين عن إمكانيّة إجراء محادثات مع إيران، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يبحث وفق تقارير إجراء زيارة لطهران.
كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن شهادات تسجيل وترخيص مروجي ومندوبي بعض الشركات التي تعرض فرصاً استثماريةً وتدّعي
اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دعم الإمارات الكامل للسودان، ووقوفها إلى جانبه في كل ما يحفظ أمنه واستقراره،
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في قصر الصفا بمكة المكرمة مساء أمس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والوفد المرافق.
أعلن العقيد الركن تركي المالكي الناطق باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن القوات السعودية تمكنت أمس من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيا الحوثية محاولة استهداف مطار الملك عبدالله بجازان،
بدت طهران مرتبكة إزاء معالجة أزمتها بعد أن أرسل دبلوماسيوها تصريحات متناقضة حيال الموقف من واشنطن، فيما نشرت القوات الأمريكية سرباً من مقاتلات «إف 35 أي» في إيطاليا،
أظهرت النتائج الرسمية الأولى لانتخابات البرلمان الأوروبي تعرض يسار الوسط ويمين الوسط لخسائر كبيرة، وتقدم الليبراليين والخضر.
التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في جدة اليوم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.
أحالت النيابة العامة الجزائرية الأحد 9 وزراء ورئيسي حكومة سابقين للمحكمة الجزائية العليا للتحقيق معهم في قضايا ذات طابع جزائي، بحسب النهار الجزائرية.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن صناعة المستقبل تتطلب عملية تطوير شاملة لكافة القطاعات ومجالات العمل الحكومي
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن صناعة المستقبل تتطلب عملية تطوير شاملة لكافة القطاعات ومجالات العمل الحكومي
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة دعم دولة الإمارات العربية
وصل الى البلاد مساء اليوم الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان. وكان في استقباله لدى
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر الصفا بمكة المكرمة قبل مغرب اليوم، سمو الشيخ
وصل إلى جدة اليوم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد دبي . وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الملك
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في بيت الشيخ سعيد آل مكتوم في منطقة الشندغة التاريخية في بر دبي مساء اليوم
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة.
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من 29 رمضان وحتى 3 شوال 1440 ستكون عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لفريق كرة القدم الأول في نادي شباب الأهلي دبي إنجازه الثمين الذي تمثل بفوزه ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم و كأس الخليج العربي للموسم الرياضي 2018/2019.
بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو
قال كبار علماء المملكة المتحدة، إنه يمكن علاج السرطان نهائياً في غضون عقد من الزمن، باستخدام عقاقير جديدة تسيطر على الأورام وتكبح طبيعتها الفتاكة.
يستضيف موقع البيان الإلكتروني اليوم الأحد الدكتور محمد عيادة الكبيسي كبير مفتين في إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وذلك في برنامج #فتاوى_لايف للإجابة عن تساؤلات الصائمين المتعلقة ببعض الأحكام في تصرفاتهم وسلوكياتهم..
يستضيف موقع البيان الإلكتروني بعد غد الأحد الدكتور محمد عيادة الكبيسي كبير مفتين في إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
قال مسؤولون أمس السبت إن بركانا ثار في منتجع بالي في إندونيسيا مما تسبب في إلغاء بعض الرحلات الجوية من وإلى أستراليا خلال الليل مع تصاعد سحابة من الرماد إلى السماء.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن اﻹمارات واﻷردن نموذج في الوحدة واﻷخوة المتجذرة، مهنئاً سموه الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة عيد الاستقلال.
ضمن نهجها الثابت في العطاء والعمل الإنساني الذي يعمّ كل محتاج أياً كان وأينما كان، وتجسيداً لقيم الشهر الفضيل في نشر الخير والتسامح،
أدانت دولة الإمارات بشدة حادث انفجار طرد مفخخ استهدف أحد شوارع مدينة ليون شرقي فرنسا مساء أول من أمس، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.
تدرس الولايات المتحدة رفع السرية عن معلومات عميقة وخطرة بشأن تهديدات النظام الإيراني للأمن والسلام في المنطقة.
أطلقت القوات اليمنية، أمس، معركة «قطع الوريد» ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية في تعز بهدف قطع أهم خطوطها الدفاعية شمال المدينة. وتمكنت القوات من السيطرة على محطة الجهيم والمباني المحيطة في تعز.
اشتبك محتجو السترات الصفراء مع شرطة مكافحة الشغب في باريس ومدينة اميان بشمال فرنسا اليوم، وذلك مع تضاؤل حجم الحركة المناهضة للحكومة في أسبوعها الثامن والعشرين على التوالي.
تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لدعم القضاء على العنف القائم على نوع الجنس والعنف الجنساني في حالات النزاعات الإنسانية.
ضربت موجة حر شديدة مصر وبلاد الشام مخلفة خسائر كبيرة، من جراء الحرائق التي تسببت بها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية لم تعهدها المنطقة في مثل هذا الوقت من العام.
أدانت دولة الإمارات بشدة حادث انفجار طرد مفخخ استهدف أحد شوارع مدينة ليون بشرق فرنسا مساء أمس " الجمعة " ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.
تحدى الطبيب الجزائري الشاب عبد الجبار ياسين كل الصعاب والمخاطر وسافر إلى ميانمار في هذا الشهر الفضيل من أجل تقديم
اعتذرت وزارة التربية والتعليم للطلبة وأولياء الأمور، عن العطل التقني المفاجئ في اختبارات "EmSAT" المقررة اليوم السبت،
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة الى ماوريسيو ماكري، رئيس جمهورية
هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأشقاء في المملكة
يتوفى ملايين الأشخاص سنوياً حول العالم متأثرين بمرضي السرطان والسكري، على الرغم من أنه يمكن الوقاية منهما أو حماية
بدأت المملكة العربية السعودية اليوم السبت تطبيق لائحة الذوق العام، والتي تفرض عقوبات على من يرتكبون مخالفات متعددة
يعتزم الجيش الأمريكي تحليل 350 مليار منشور على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف أنحاء العالم، للمساعدة في تتبع كيفية
في تطور لافت تعرضت ابنة شقيق زكي مبارك القتيل الفلسطيني بتركيا، والذي زعمت السلطات انتحاره شنقا، لمحاولة اغتيال من جانب مجهولين بالقرب من منزل الأسرة بالعاصمة البلغارية صوفيا.
هدد مسؤول عسكري إيراني، السبت، بإغراق السفن الحربية الأمريكية في الخليج العربي باستخدام "أسلحة سرية"، لم يكشف عن أي تفاصيل بشأنها.
أعلنت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عن بتوقيع اتفاقية جائزة التميز الحكومي العربي مع معالي الدكتور ناصر القحطاني
صعّدت الصين أمس الحرب الكلامية مع الولايات المتحدة منددة بـ«أكاذيبها» في شأن مجموعة هواوي التي باتت في قلب النزاع التجاري بينهما.
واصل الدولار الأمريكي الجمعة الهبوط من أعلى مستوى في عامين أمام سلة من العملات الرئيسية، متضررا من تراجع في طلبات شراء السلع الرأسمالية المصنعة في الولايات المتحدة.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات تطمح لأن تكون الوجهة الأولى لكافة العلماء والباحثين وصُناع المستقبل لتعزيز مكانتنا الحضارية،
غادر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، البلاد أمس بعد زيارة للدولة، حيث كان في وداعه لدى مغادرته مطار الرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
تقدّم تيدروس غيبريسوس، أمين عام منظمة الصحة العالمية، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه «المبادرة العالمية لمكافحة شلل الأطفال»،
اتهم الجيش الأمريكي، أمس، الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية المباشرة عن حادث تخريب ناقلات النفط مقابل سواحل الإمارات، وخلُص إلى أن الألغام اللاصقة المستخدمة في الهجوم تعود للحرس الثوري.
حققت قوات الشرعية أمس انتصارات نوعية شمال الضالع، وسط انكسار كبير للحوثيين، حيث تمت استعادة مواقع استراتيجية في شخب، بعد مواجهات عنيفة اكتسحت خلالها الميليشيا الحوثية.
بسبب أوروبا سقطت تيريزا ماي كما سقطت مارغريت تاتشر من زعامة حزب المحافظين، ولكن ماي ليست كثاتشر تاريخياً
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنّه أمر بإرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، في قرار يأتي في غمرة التوتر
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن دولة الإمارات تطمح لتكون الوجهة الأولى لكافة العلماء والباحثين وصنّاع المستقبل لتعزيز مكانتنا الحضارية
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة إلى دولة
أدانت دولة الامارات العربية المتحدة بشدة حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في العاصمة الأفغانية كابول خلال صلاة الجمعة وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من المصلين.
بعد إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها الجمعة بسبب عجزها عن تنفيذ بريكست، تبرز لائحة بالطامحين أو الذين يتمتعون بفرصة لخلافتها على رأس الحكومة.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية
تصدر وسم #ذكرى_وفاة_الشيخ_زايد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، واحتفى رواده بذكرى وفاة القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي تصادف التاسع عشر من رمضان.
استغرق اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي " بريكست" وقتا طويلا جدا، حيث أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الجمعة ،
أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيزيرا ماي اليوم الجمعة أنها ستستقيل في السابع من يونيو، في خطوة تمثل تلبية لمطالب من داخل حزب المحافظين
التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالممملكة العربية السعودية، في جدة، نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان.
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحضور أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية،
لمشاهدة ملف "يوم زايد للعمل الإنساني" بصيغة الــ pdf اضغط هنا لمشاهدة ملحق رمضان "الأخوة الإنسانية" بصيغة الــ pdf اضغط
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أغلب مشكلات الشرق الأوسط تسببت بها إيران وأذرعها من الميليشيات والجماعات الإرهابية. وأضاف، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض،
انخفضت أسعار النفط بشكل كبير، أمس، مواصلةً خسائر الجلسة السابقة، في ظل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وضعف الطلب من المصافي. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 3.15 دولارات،
أكدت اللجنة الأولمبية الوطنية في بيان أصدرته منذ قليل أن قرار حل اتحاد ألعاب القوى تم اتخاذه بعد اطلاعها على التقرير النهائي للجنة التحقيق
وقع وزير الشؤون الخارجية العماني معالي يوسف بن علوي ووزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت في لندن اتفاقية التعاون الشامل بين المملكة المتحدة وسلطنة عمان، والتي تعكس الاتزام المشترك بالعمل معا في عدد من القطاعات، من بينها العلوم والرعاية الصحية والتكنولوجيا والابتكار.
تبدأ السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية اعتباراً من بعد غدٍ السبت بفرض غرامة مالية بقيمة خمسة آلاف ريال على
فتحت السلطات السودانية الجديدة تحقيقاً لفحص ومراجعة الجنسية السودانية الممنوحة للأجانب عن طريق "التجنيس"، وسط تقارير
تكفّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعلاج شابة بريطانية تعرضت لحادث
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والمستشارة الألمانية أنجيلا
قالت مطارات دبي إن المدرج الشمالي لمطار دبي الدولي سيتم إغلاقه لعدد من الساعات خلال الأيام القادمة، وذلك بسبب إجراء بعض أعمال الصيانة.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين لدى وصوله مطار الرئاسة بأبوظبي في زيارة الى الدولة.
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وحضور أحمد أبوالغيط،
أغلقت الشرطة الطرق المحيطة بمكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في داوننغ ستريت، الخميس، بينما تفحص الشرطة "جسما مريبا".
أصبحت بيني موردونت ضابطة الاحتياط في سلاح البحرية الملكية البريطانية أول وزيرة دفاع في المملكة المتحدة بعد أن حلت مكان وزير الدفاع السابق جافين وليامسون..
قال مسؤولان أمريكيان لرويترز اليوم الأربعاء إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تدرس طلبا من الجيش لإرسال نحو 5000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط وسط تزايد التوتر مع إيران.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أن أمن الأردن والإمارات كان وسيبقى واحداً لا يتجزأ،
ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس الذي عُقد بمقر المجلس في أبراج الإمارات،
رحّبت دولة الإمارات بانضمام عدد من الدول الصديقة والشقيقة إلى التحقيقات الجارية في العمليات التخريبية التي استهدفت ناقلات النفط الأربع بخليج عُمان الأسبوع الماضي.
بدأت دولة الإمارات حملة لتوزيع «المكملات الغذائية» تستهدف 5000 طفل وأم في مختلف المحافظات اليمنية المحررة، بالتزامن قدمت مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي قرية الهليبي
حملت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد لقائه الأخير بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي إشارات، التقط مراقبون من خلالها بوادر تقارب،
تلقّت بريطانيا صفعة مدوّية في الأمم المتحدة الأربعاء بإصدار الجمعية العامّة قراراً غير ملزم أمهل لندن ستة أشهر لتسليم جزيرة موريشيوس أرخبيل شاغوس، الذي يؤوي قاعدة عسكرية بريطانية-أمريكية مشتركة استراتيجية.
قال مسؤولان أمريكيان لرويترز اليوم الأربعاء إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تدرس طلبا من الجيش لإرسال نحو 5000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط وسط تزايد التوتر مع إيران.
انهارت شركة الصلب البريطانية الأربعاء بعد أن أعلنت الحكومة أن محادثات اللحظة الأخيرة مع الشركة المالكة فشلت في التوصل
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية تعزيز العلاقات الأخوية وعددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم ، الملك عبدالله الثاني ملك الأردن لدى وصوله مطار البطين بأبوظبي.
كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي مجموعة "لاند مارك
ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، اجتماع المجلس الذي عقد بمقر
قال جيمس جيفري الممثل الأمريكي الخاص بسوريا اليوم الأربعاء إن هناك ضرورة إلى وقف إطلاق النار في محافظة إدلب التي تصاعد فيها العنف في الآونة الأخيرة، وإن الولايات المتحدة تعمل من أجل وقف الاشتباكات التي فرضت ضغوطا هائلة على المدنيين هناك.
تعرضت قاعدة "حميميم" الروسية لقصف صاروخي، حيث تم تنفيذ 17 عملية إطلاق من راجمات صواريخ على القاعدة الروسية، لم تصل 8
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ن
اعلنت وكالة الأنباء الأردنية أن الملك عبدالله الثاني ، ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، غادر اليوم الأربعاء في زيارة
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بانضمام عدد من الدول الصديقة و الشقيقة إلى التحقيقات الجارية حول العمليات التخريبية
أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أن 41 مليون شخص حول العالم استفادوا من مشاريعها لنشر التعليم
أعربت دولة الإمارات عن استنكارها وإدانتها بأشد العبارات محاولة الميليشيات الإنقلابية الحوثية استهداف مكة المكرمة بصاروخ باليستي أول أمس.
أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، القضاء على عنصرين مسلحين بمنطقة فلاديمير شرق موسكو "كانا
أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن أمله بأن تسود الحكمة والعقل التعامل مع الأحداث في المنطقة، التي وصفها بأنها "بالغة الدقة والخطورة".
أكّد متحدث رسمي في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا لـ«البيان» أن هواتف الشركة في الإمارات لن
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» للمستثمرين،
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالإعلان عن ورشة العمل الاقتصادية «السلام من أجل الازدهار» التي ستستضيفها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدةً دعم الورشة والمشاركة بوفد فيها.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن هجوم جديد شنّته جماعة الحوثي عبر طائرة درون مفخخة، حاولت من خلاله استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران بالسعودية.
أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، أن تحرك الولايات المتحدة التي نشرت حاملة طائرات وقاذفات في الخليج أتاح «درء مخاطر هجمات ضد أمريكيين» تشنّها إيران.
دفع الجيش الوطني الليبي بتعزيزات عسكرية إلى الخطوط الأمامية لمعارك تحرير العاصمة طرابلس من سيطرة الميليشيا.
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالإعلان عن ورشة العمل الاقتصادية "السلام من أجل الازدهار" التي ستستضيفها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إطلاق مبادرة تطبيق "عضيدك"
قدمت هيئة الصحة في دبي تقرير اللجنة الفنية المكلفة بالتحقيق في موضوع الإماراتية روضة المعيني التي دخلت في غيبوبة إثر إجرائها عملية بسيطة لتصحيح انحراف بسيط في الأنف في الثالث والعشرين من ابريل الماضي إلى النيابة العامة التي ستتولى بدورها اتخاذ الإجراءات اللازمة.
قامت شركة «ماتشو» الهندية للهندسة بتصميم أطول منتزه زراعي حضري في العالم ليكون بمدينة دبي، ضمن مشروع يهدف لتحويل الطريق السريع الأكثر حيويةً في المدينة
أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الثلاثاء القضاء على خليتين للعناصر الإرهابية في توقيت متزامن بالعريش، ومقتل 16 من عناصرهما والعثور بحوزتهم على أسلحة نارية ومتفجرات.
قال وزير الخارجية الإيراني أحمد جواد ظريف إن الولايات المتحدة تلعب لعبة خطيرة بزيادة وجودها العسكري في المنطقة . وشدد
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمستثمرين، ورواد الأعمال.
ردّت شركة هواوي على الولايات المتحدة بلسان مؤسسها الذي قال إن واشنطن "تسيء تقدير قوة" شركته في وقت يبذل الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهوداً منذ أشهر عدة للحدّ من الطموحات العالمية لعملاق الاتصالات الصيني.
قال وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس إن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قرار تعزيز الوجود العسكري في الشرق الأوسط لردع إيران، وليس لشن حرب.
تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعدم حصول إيران على السلاح النووي، مؤكداً أنها مثّلت مشكلة منذ وقت طويل، واتهمها
تبدو بوادر أزمة ستنشب بين اتحاد الكرة والأندية خلال الجمعية العمومية المقبلة، على الرغم من خلو جدول الأعمال المرسل
نفت الهيئة العامة للطيران المدني الشائعة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص سقوط طائرة اليوم في دبي
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن راحة المواطن واستقراره وسعادة أسرته ورخاءها أولويات تمثل المحرك الأول لجهود الحكومة مع سعيها الدائم لتوفير كافة مقومات الحياة الهانئة والكريمة لكافة أفراد المجتمع
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله
دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي، الذي استهدف حافلة سياحية قرب المتحف المصري الكبير غربي القاهرة
قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، على «تويتر» إن «الحوثي يسلك نهج أبرهة الأشرم».
عممت جامعة الدول العربية الدعوة الموجهة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى قادة الدول العربية، لعقد
نفت الهيئة العامة للطيران المدني الشائعة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص سقوط طائرة اليوم في دبي
كشفت صحيفة الغارديان عن أن البريطانيين سيواجهون السجن لمدة 10 سنوات إذا زاروا سوريا.
اتهم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان حميدتي، مساء "الاثنين" جهات لم يسمها بالتخطيط لإحداث فوضى في السودان ولكن سوف نقف لها بالمرصاد.
كشفت صحيفة الغارديان عن أن البريطانيين سيواجهون السجن لمدة 10 سنوات إذا زاروا سوريا.
أكدت الملكة إليزابيث الثانية، خلال لقاء اتسم بطابع السرية مع عدد من الدبلوماسيين الألمان، دعمها بقاء بلادها في الاتحاد الأوروبي، آسفةً لأن «البعض لم يدرك» بعد أن المملكة المتحدة تنتمي إلى أوروبا.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الدور الحيوي الذي يقوم به الإعلام في مسيرة التقدم التي تشهدها الدولة ونهضتها وتطورها.
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مناطق سكنية جديدة للمواطنين في ند الشبا ووادي العمردي ليرتفع يذلك إجمالي الأراضي التي سيتم توزيعها إلى 12 ألف قطعة.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم معالي بوبو سيسي رئيس وزراء جمهورية مالي الذي يزور البلاد حاليا.
أعلن المستشار النمساوي المحافظ سيباستيان كورتز الاثنين إقالة وزير الداخلية هيربرت كيكل الذي ينتمي الى حزب الحرية اليميني المتطرف
أعلن مسؤول إيراني في منشأة نطنز النووية قوله اليوم الاثنين إن إيران رفعت مستوى إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب لأربعة
وجه وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت تحذيرا مهما لإيران ، بضرورة عدم الاستهانة بالولايات المتحدة الأمريكية . ونقلت "
أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد ، وزير الخارجية والتعاون الدولي ، أن ميليشيات الحوثي باستهدافها لمكة المكرمة ، "تسلك نهج
عممت جامعة الدول العربية الدعوة الموجهة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى قادة الدول العربية، لعقد قمة عربية طارئة في مكة المكرمة، الخميس الموافق الثلاثين من مايو.
ليست هذه المرة الأولى التي يترأس فيها فولوديمير زيلينكسي أوكرانيا، فقد سبق له فعل ذلك على الشاشة.
هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، على تصريحه الأخير والذي أكد فيه أن إيران إذا
تلقت شركة هواوي الصينية ضربة موجعة من ألمانيا ، وذلك بعد ساعات قليلة من الصدمة التي تلقتها الشركة من قبل غوغل الأمريكية
أعلن فولوديمير زيلينسكي حل البرلمان الأوكراني، وذلك فور تنصيبه رئيسا للبلاد اليوم الاثنين وقال أمام البرلمان :"أعلن حل
أكدت مجلة «دير شبيغل» الألمانية في تحقيق جديد أن إيران كانت دائماً طرفاً فاعلا في أزمات المنطقة بأشكال وأدوار مختلفة،
«السير بين الألغام» بات تعبيراً مجازياً في كل مناسبة يشار فيها إلى صعوبة مهمّة ما وخطورة القيام بها، لكن طواقم المشروع
أعلنت وزارة الداخلية المصرية فى بيان لها صباح اليوم الإثنين، عن مقتل 7 إرهابيين في عمليتي مداهمة لشقق سكنية في القاهرة وبمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة وكرا.
صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني في البحرين بأن عمليات البحث والتحري، التي تم
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه، في زعبيل، مساء أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
أكدت الإمارات أن الظروف الدقيقة الحالية تتطلب موقفاً خليجياً وعربياً موحداً، في ظل التحديات والأخطار المحيطة. ورحبت بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين بمكة المكرمة،
أودعت المملكة العربية السعودية 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، تنفيذاً لالتزام سابق بمساعدة السودان في تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية،
واصلت القوات اليمنية المشتركة تقدمها شمالي محافظة الضالع، متجهة نحو محافظة إب، فيما حرّرت قوات الجيش في محافظة حجة عدداً من القرى والمناطق في مديرية مستبأ،
هطلت أمطار غزيرة ومتوسطة، أمس، على مناطق متفرقة في دولة الإمارات خاصة في المناطق الشمالية والغربية، وأدت غزارة الأمطار إلى جريان السيول.
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا غائما تتكون خلاله السحب الركامية الممطرة يصاحبها البرق والرعد وسقوط أمطار، فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض الثلاثاء قبل أن تعاود الارتفاع الخميس
قالت صحيفة "صنداي تلغراف" إن إيران تخوض حربا باردة عبر وكلائها في الخليج، وتختبر عزيمة الولايات المتحدة. ونشر موقع " بي
دعا الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين الأحد لإجراء انتخابات برلمانية جديدة في أوائل سبتمبر المقبل، قائلاً إنه يريد استعادة الثقة في الحكومة بعد فضيحة فيديو تسبب في استقالة نائب المستشار هاينز كريستيان شتراخه.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قراراً
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، القانون رقم (16) لسنة
هطلت اليوم أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على دبي .
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه في
أعلنت المملكة العربية السعودية عن إيداع 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني . وقالت وكالة الأنباء السعودية " واس
أفاد مصدر أمني مصري اليوم الأحد بسقوط عدد من الجرحى جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور حافلة سياحية بجوار المتحف المصري
في خطوة جريئة واحتفالاً بعام التسامح خلال 2019 في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، الرائدة على مستوى الشرق الأوسط والمحرك الرئيسي لنمو اقتصاد دبي، عن مبادرة تتنازل بموجبها عن غرامات تقدر بنحو 35 مليون درهم مستحقة على عملائها من الشركات في المنطقة الحرة.
احالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات في دبي اليوم موظفا آسيويا في شركة عقارات عملاقة، بتهمة الاستيلاء لنفسه على 107
أصدر معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين قرارا في شأن " إعادة تنظيم نادي شركاء التوطين في القطاع
حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع، من بعض التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، تبث آراء لا تتوافق مع قانون الشركات
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير أن المملكة العربية السعودية لا تريد حرباً في المنطقة، ولا تسعى إلى ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده فجر اليوم.
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لأشقائه قادة دول مجلس
نسفت ميليشيا الحوثي الإيرانية رواية انسحابها من ميناء الحديدة، وكشف رئيس الفريق الحكومي بلجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة، صغير بن عزيز،
حذرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الخطوط الجوية التجارية في الولايات المتحدة، أثناء تحليق الطائرات فوق مياه
أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية أنه حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية ..
طالب بيان صادر عن الحملة الشعبية لاستعادة الدولة اليمنية ودعم جهود السلام، الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة معين عبد الملك، بتقديم طلب للأمين العام للأمم المتحدة وللخارجية البريطانية بتغيير كلٍّ من المبعوث الأممي الحالي مارتن غريفيث، والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون.
خادم الحرمين الشريفين يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م.
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمناسبة عقد قران 3 من أبنائه
حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع، من بعض التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، تبث آراء لا تتوافق مع قانون الشركات وأنظمة الهيئة، ما من شأنه تضليل المستثمر والرأي العام.
نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه في انستغرام قصيدة "لــيــلُ الإمــــاراتِ أفــــراحٌ وألــحـانُ" بمناسبة عقد قران ثلاثة من أبنائه
أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان في بيان، السبت، استئناف مفاوضاته مع قادة الحركة الاحتجاجية الأحد بالقصر الجمهوري في الخرطوم.
هطلت اليوم أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من إمارة الفجيرة، ما أدى إلى اندفاع الشعاب من سفوح الجبال، وجريان الأودية في المنخفضات الجبلية.
أهابت وزارة خارجية مملكة البحرين بالمواطنين الكرام عدم السفر إلى كل من إيران وجمهورية العراق في الوقت الراهن، نظرا
نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله اليوم السبت إنه يعتقد أن الحرب لن
حضّت إدارة الطيران الفدرالية في الولايات المتحدة شركات الطيران الأمريكية التي تحلّق رحلاتها فوق الخليج على توخّي الحذر
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمرا رئاسيا ا بالإفراج عن مئات السجناء الذين كانوا قد أدينوا في قضايا متنوعة،
أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم السبت إن أوبك ستتجاوب مع احتياجات سوق النفط ولكنه قال إنه غير متأكد مما إذا
كشفت وسائل إعلام سودانية إحباط محاولة انقلابية جرت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت. وذكر موقع "النيلين" الاخباري
قال التلفزيون الرسمي السوري إن الدفاعات الجوية في قاعدة حميميم الجوية تصدت لقذائف صاروخية وطائرات مسيرة أطلقتها "المجموعات الإرهابية".
كشفت صحيفة " الغارديان " عن أن إيران طلبت من ميليشيات موالية لها الاستعداد لخوض حرب بالوكالة في الشرق الأوسط. ونشرت
قالت صحيفة " الشرق الاوسط " إن السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي وافقت على طلب من الولايات المتحدة لإعادة
لوّحت واشنطن باتخاذ إجراءات عقابية بحق منتهكي العقوبات التي تفرضها على إيران. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تأخذ على محمل الجد الانتهاكات للعقوبات،
تمكنت قوات الحزام الأمني بالتعاون مع المقاومة اليمنية من إحكام سيطرتها الكاملة على مدينة قعطبة شمال الضالع، وذلك بعد أكثر من شهر على المعارك التي اندلعت شمال المحافظة ما بين المقاومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإيرانية،
أنهى الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح مهام كل من بن كثير بن عيسى النائب العام، وكذلك مختار رحماني مدير الديوان المركزي لمكافحة الفساد.
نتيجة لجهود كبيرة بذلتها الإمارات، بالتعاون والتنسيق مع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أطلق سراح ٤ محتجزين مدنيين بعد اختطافهم العام الماضي من قبل جماعات مسلحة غرب ليبيا،
أعرب عمران خان، رئيس وزراء باكستان، عن امتنانه وشكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
يتجه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن لمواجهة مع الكونغرس بعدما رفض الإفراج عن الإقرار الضريبي للرئيس دونالد ترامب، وتنتهي المهلة بشأن ذلك اليوم الجمعة، ما يمهد الطريق لصراع قانوني في المحاكم.
قال سكان إنهم سمعوا دوي انفجارات ضخمة في دمشق في وقت متأخر من الجمعة، في حين أعلنت وسائل إعلام رسمية سورية التصدي "لأهداف معادية" قادمة من اتجاه إسرائيل
أعرب معالي عمران خان رئيس وزراء باكستان عن امتنانه و شكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لمبادرة العفو عن 572 سجينا باكستانيا
ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية أن نحو 200 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثانية من رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك .
تكفل ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعلاج الشابة المواطنة روضة المعيني في الخارج والتي كانت خضعت لعملية جراحية فاشلة أدت إلى دخولها في غيبوبة وتلف كبير في الدماغ.
قتل القائد الميداني البارز في ميليشيات الحوثي الإيرانية أبو البراء المداني، خلال معارك خاضتها قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية، أثناء تحرير مدينة قعطبة في محافظة الضالع جنوبي البلاد.
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل رسالة إلى مساعديه، خلال اجتماع صباح الأربعاء، مفادها أنه لا يريد أن تتحول حملة الضغط الأمريكية المكثفة على إيران إلى صراع مفتوح.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تأمل أن لا تخوض حرباً مع إيران التي كشف مسؤولون أمريكيون أنها قامت بوضع صواريخ على زوارق في مياه الخليج العربي، مواصلة بذلك تهديد أمن المنطقة.
اتهمت المملكة العربية السعودية، أمس، إيران بإعطاء الأوامر للميليشيا الحوثية بمهاجمة منشآتها النفطية قرب الرياض بطائرات من دون طيار
أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن احتمالات وقوع حرب في المنطقة مرتفعة. وأضاف الغانم، أمس، في تصريح للصحفيين عقب جلسة سرية للمجلس أن وزير الخارجية شرح المشهد السياسي وأهمية الاستعداد لكل الاحتمالات.
ذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرة إف-16 مقاتلة سقطت فوق مبنى تجاري بقاعدة تابعة لسلاح الجو في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مما أدى إلى نشوب حريق.
قدم صاحب السمو الشيخ محمـد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجـلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، العزاء للشعب اللبناني الشقيق في وفاة البطريرك الماروني نصر الله صفير.
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في لقاء مع قناة «يورونيوز»، أن الإمارات تجري تحقيقاتها بشأن العمليات التخريبية التي تعرضت لها أربع ناقلات نفط في المياه الإقليمية للدولة،
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، تشمل تحييد قدراتها على تنفيذ الأعمال العدائية.
أكد الجيش الوطني الليبي أن الطيران التابع للميليشيا قصف أحياء سكنية بمنطقة بوغلان في مدينة غريان غربي البلاد. وقالت غرفة عمليات الكرامة، إن الطائرات التركية المُسيّرة،
تحتفل هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة » باليوم العالمي للمتاحف الذي يصادف 18 مايو من كل عام على طريقتها الخاصة، إذ تتيح للجمهور، يوم غد،
أطلق سراح أربعة محتجزين مدنيين يحملون الجنسية الفلبينية والكورية الجنوبية بعد احتجازهم العام الماضي من قبل جماعات مسلحة غرب ليبيا، وذلك نتيجة لجهود كبيرة بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون والتنسيق مع الجيش الوطني الليبي.
وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش تحدث في لقاء حصري مع قناة يورونيوز حول التحقيق الجاري بخصوص الهجوم وآخر التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط.
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن سقوط طائرة صغيرة من طراز DA42، مسجلة في المملكة المتحدة كانت في مهمة طيران لمعايرة أجهزة الملاحة الأرضية في مطار دبي الدولي
أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن عمليات مطار دبي الدولي تسير بشكل طبيعي بعد تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات
أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن احتمالات وقوع حرب في المنطقة مرتفعة "وهو خلاف ما نتمنى جميعا".
منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء شركات الاتصالات الأمريكية من التزوّد بمعدات تصنّعها شركات أجنبية وتعتبر مصدر خطر أمني، في إجراء يستهدف على ما يبدو الصين التي تدور بينها وبين الولايات المتحدة حرب تجارية.
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قرارا بالعفو عن المواطن عبدالرحمن بن صبيح السويدي
حذر مطار بروكسل من احتمال إلغاء أو تأخر جميع رحلاته صباح اليوم الخميس بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية في بلجيكا.
أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أنها نفذت اليوم الخميس عمليات جوية على عدد من الأهداف العسكرية المشروعة التي أكدت المعلومات العسكرية والاستخبارية بأنها تشتمل على قواعد ومنشآت عسكرية..
وجهت البعثات الدائمة لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة النرويج رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة..
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن التحديات والمخاطر الكثيرة في المنطقة تحتاج إلى تحرك عربي فاعل ونشط للتعامل معها بما يصون المصالح العربية العليا ويحقق تطلعات الشعوب العربية إلى الأمن والاستقرار والسلام.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بقصر سموه في زعبيل، مساء أمس، صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا،
قدّمت الإمارات والسعودية دعماً مالياً بقيمة 70 مليون دولار أمريكي للمعلمين والمعلمات اليمنيين الذين توقفت مرتباتهم، سعياً منهما لسد الفجوة في قطاع التعليم اليمني،
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، على تويتر أن الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير يضع السودان على طريق الاستقرار والتعافي بعد سنوات ديكتاتورية البشير والإخوان.
أكّد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، التزام دولة الإمارات بخفض التصعيد في منطقة الخليج، داعياً إيران إلى تغيير سياساتها الإقليمية والتصرف كدولة طبيعية،
حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، في جلستها التي عقدتها أمس، على كل من (ع.ن) و(أ.م) و(ف.ع.س) و(ع.ط.ش) من الجنسية العربية بالسجن المؤبد
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن المنطقة تمر بمرحلة حساسة للغاية، وأن الإمارات ستواصل التحلي بضبط النفس والصبر.
في حادثة مأساوية انتحرت شابة ماليزية استجابة لرأي أغلبية متابعيها على انستعرام. وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "
حقق جواز السفر الإماراتي اليوم إنجازا جديدا في سباق القمة كأقوى جواز سفر في العالم في صدارة مؤشر «باسبورت إندكس» العالمي
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة
في قرار مفاجئ، وافق مساهمو «ماركة» المدرجة في سوق دبي المالي، على عدم استمرارية الشركة في مزاولة نشاطها. جاء ذلك خلال
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه في زعبيل
وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى القاهرة اليوم في زيارة لجمهورية مصر العربية الشقيقة.
أشرف ىمبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية صربيا على تسليم 4400 طرد غذائي للأسر المسلمة في جمهورية
وقع عدد من الجرحى، اليوم الأربعاء، في إطلاق نار في محيط الاعتصام وسط العاصمة السودانية الخرطوم، فيما بدأت قوات الأمن بإزالة متاريس الاعتصام.
دخلت مصر اليوم الأربعاء رسميا موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأعرض جسر في العالم.
لم يتوقع وكيل سيارات في ألمانيا أن الشخص الذي أبدى اهتماما بسيارة فيراري "تاريخية" لديه قد يحاول سرقتها أثناء تجربة
حماس إحدى المعجبات بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تسبب في اصطدام شاحنتها بطائرة المستشارة بمطار دورتموند، وهو ما
عبرت سلطنة عمان اليوم الأربعاء عن أسفها للهجمات "غير المسؤولة" على سفن تجارية بينها ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات هذا
طلبت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء من جميع موظفيها غير الأساسيين مغادرة سفارتها في بغداد وقنصليتها في إربيل وسط
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الأربعاء، إن الحكومة الإيطالية تعتزم إصدار مرسوم تغرم بموجبه منظمات إغاثية غير حكومية،
: ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الاجتماع الأول للفريق القيادي
قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، على حسابه في تويتر اليوم الأربعاء إن "الأخبار الإيجابية من الخرطوم تدعونا جميعا للإستبشار،
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة يستمع خلالها إلى تقرير للمبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث، في وقت كشف
بلغ سعر بيع شقة «بنتهاوس» في دبي حوالي 73 مليون درهم، ويعد هذا العقار ثاني أغلى عقار يباع في دبي، حيث بيعت من قبل وحدة مقابل
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،
تلقّى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على نتائج دراسات سعادة موظفي ومتعاملي حكومة دبي للعام 2018، والتي يجريها برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي
استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجوم الإرهابي الحوثي بطائرات بدون طيار مفخخة، واستهدف محطتي ضخ لخط الأنابيب في المملكة العربية السعودية، وسط إدانات عربية ودولية واسعة للهجوم الإرهابي.
جدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأكيد الأهمية التي توليها مصر لدعم الاستقرار والسلام في السودان في ضوء العلاقات التي تربط بين البلدين.
قال الجيش الأمريكي الثلاثاء إن هناك تهديدات وشيكة محتملة للقوات الأمريكية في العراق والتي صارت الآن في حالة تأهب قصوى، مؤكدا المخاوف من قوات تدعمها إيران في المنطقة.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن مسؤولية الإعلام
تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " اليوم رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن مسؤولية الإعلام
استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجوم الإرهابي الحوثي بطائرات بدون طيار مفخخة واستهدف محطتي ضخ لخط الأنابيب في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على حسابه على موقع "تويتر" نتائج مؤشر المتعاملين والمتسوق السري ومؤشر سعادة الموظفين لحكومة دبي.
أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح عن أنه تم استهداف محطتي ضخ لخط
عقد معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي مؤتمراً صحفياً حول تطور القطاع الطبي في الدولة والتشريعات الخاصة بتنظيم القطاع.
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونجرس يوم الاثنين زيادة إنفاق إدارة الطيران والفضاء (ناسا) العام القادم بمقدار 1.6 مليار دولار من أجل الوفاء بالهدف المعجل بعودة الأمريكيين إلى سطح القمر بحلول عام 2024.
أحاطت المخاوف التي تتعلق بالسلامة بعملاقة تصنيع الطائرات الأمريكية«بوينج»، ولا يزال إلغاء الآلاف من الرحلات الجوية مستمراً.
أعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان الثلاثاء أنّه يعتقل واحداً فقط من أشقّاء الرئيس المخلوع عمر البشير الخمسة وليس اثنين كما كان أعلن سابقاً، مشيراً إلى أن الشقيق الثاني نجح في الفرار إلى تركيا.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل، أمس، جموع المهنئين بشهر رمضان الفضيل من وجهاء وأبناء القبائل وأنجالهم الذين وفدوا من مختلف مناطق الدولة لتهنئة سموه بهذه المناسبة المباركة.
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس اتصالاً هاتفياً من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة،
أكدت دولة الإمارات أن تحقيقاً يجرى بحرفية في حادث تعرض 4 سفن شحن تجارية مدنية لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية
أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، بريان هوك، عزم بلاده على التصدي لأنشطة إيران، قائلاً إن نظام الملالي لا يفهم سوى الضغط الاقتصادي والعزلة الدبلوماسية
أطلق الجيش التركي أمس ما يقول إنها «أكبر مناورة عسكرية» للبحرية التركية، تجري في البحار الثلاثة التي تحيط بالبلاد، وتأتي في سياق توترات حول مسألة التنقيب على الغاز قبالة سواحل جزيرة قبرص المنقسمة.
أكد مسؤول أمريكي أن التقييم الأولي في حادثة تخريب السفن قبالة الفجيرة يشير إلى احتمال تورط إيران في الهجوم.
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية الثلاثاء، عن مقتل 6 سودانيين، بينهم ضابط في الجيش السوداني، في الهجوم الذي نفذه مجهولون بمقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم .
استعرض المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد مساء اليوم في وزارة شؤون الرئاسة بأبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقصر سموه في البطين اليوم محاضرة بعنوان علم الابتكار .. قابلية التأقلم بشكل طبيعي" و التي ألقاها الدكتور بو لوتو أحد أشهر علماء الأعصاب والابتكار في العالم.
قال النائب العام السوداني في بيان اليوم الاثنين إنه وجه للرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين اتهامات بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين.
تثير جرائم قتل خمس نساء وطفلتين أجنبيات على يد "أول سفاح في قبرص" صدمة في الجزيرة ليس فقط لفظاعتها بل لأنها تكشف عن خلل
أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش ، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن التحقيق في حادث تخريب السفن قبالة الفجيرة يتم بحرفية
أطلقت طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة تزامناً مع عيد الفطر للسفر إلى وجهات مختارة ضمن شبكة خطوطها العالمية.
أشارت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلى أنه تم تعديل حظر مرور الشاحنات في شوارع دبي خلال شهر رمضان خلال الفترتين الصباحية والمسائية بفارق ساعة واحدة،
أعلنت بولندا، الاثنين، أنها ألغت زيارة مقررة لمسؤولين إسرائيليين، على خلفية نيتهم إثارة مسألة استعادة ممتلكات ليهود صودرت خلال المحرقة النازية.
أعلنت شرطة دبي بحضور القائد العام اللواء عبدالله المري تفاصيل قضية "ستوكر" والتي ضبطت فيها الشرطة 365 كيلو غرام مخدرات
أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات الأعمال التخريبية التي استهدفت أربع سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة للأعمال التخريبية التي استهدفت صباح يوم الأحد السابع من شهر رمضان المبارك سفن شحن تجارية..
أوضح وزير الطاقة والصناعة السعودي المهندس خالد الفالح بأنه في تمام الساعة السادسة من صباح يوم الأحد السابع من شهر رمضان المبارك تعرضت ناقلتان سعوديتان لهجوم تخريبي..
تعرضت 4 سفن تجارية مدنية من عدة جنسيات أمس لعمليات تخريب في خليج عُمان بالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية للدولة، بالقرب من إمارة الفجيرة، في تهديد خطير لممرات الطاقة العالمية والسلم والأمن الإقليمي والعالمي.
بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة،
أطلقت حكومة دولة الإمارات مبادرة «التصميم الحكومي» الأولى من نوعها على مستوى الحكومات التي تمثل منهجية جديدة في العمل الحكومي تتبنى مبادئ التفكير التصميمي الذي يركز على تطلعات المجتمع واحتياجات أفراده،
تاريخ عريق وموغل بالقدم يناهز الـ 7000 سنة، تكشفه عشرات الآلاف من القطع الأثرية المتنوعة في مختلف إمارات الدولة، وفي إطار الحرص على الحفاظ على هذا التاريخ، تقوم دائرة الآثار بجهود كبيرة لتوثيق هذه المقتنيات الثمينة.
أعلنت بعثة الأمم المتحدة في اليمن أنها ستباشر غداً، التحقيق في مدى التزام الحوثيين بالانسحاب من الموانئ الثلاثة في الحُديدة. وقالت الأمم المتحدة إن أنشطتها في الأيام التالية ستركز على إزالة المظاهر العسكرية ونزع الألغام.
استنكر معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تعرض أربع سفن تجارية
أعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات لتعرض أربع سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية للدولة.
ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة الأحد أقصى غرب بنما قرب الحدود مع كوستاريكا، بحسب ما أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.
أكد الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، أن الهيئة ستنتهي من التحقيق الإداري في قضية الشابة الإماراتية التي وقعت ضحية خطأ طبي خلال إجرائها عملية تصحيح بسيط في الأنف بعد أسبوعين.
روى بو راشد قصة ابنته روضة التي دخلت في غيبوبة تامة بسبب خطأ طبي بعد تعرض الدماغ لتلف كبير لتوقف القلب لمدة 7 دقائق
أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح اليوم لعمليات تخريبية بالقرب
سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق شب اليوم في 3 مركبات بالقرب من أحد المستودعات، وذلك في المنطقة المجاورة لمحطة أبوبكر الصديق
أطلقت حكومة دولة الإمارات مبادرة "التصميم الحكومي" الأولى من نوعها على مستوى الحكومات، التي تمثل منهجية جديدة في العمل
أكد الدكتور مروان الملا المديرالتنفيذي لقطاع التنظيم الصحي أن الهيئة جنباً إلى جنب مع أسرة المواطنة الشابة، مشددا على
تعمل فرق الدفاع المدني في دبي على إخماد حريق امتد من 3 مركبات إلى أحد المستودعات المجاورة لها بالقرب من محطة مترو أبو بكر الصديق، ولم تسجل أي أصابات.
نفى المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي فجر اليوم،
حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصناعيين الأمريكيين على الإنتاج في الولايات المتحدة بدلاً من استيراد البضائع الصينية، وذلك من أجل أن تجنّب دفع الرسوم الجمركية الباهظة.
استضاف موقع البيان الإلكتروني الأحد الدكتور محمد عيادة الكبيسي كبير مفتين في إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في الحلقة الثانية من برنامج "فتاوى لايف" لتقديم فتاوى دينية حول مختلف الأسئلة المتعلقة بالصيام خلال شهر رمضان المبارك.
ءأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع فضائي جديد، وهو نظام فضائي استخباراتي للرادار "ليانا"، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم الأحد.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حرصه والقيادة الرشيدة على ترسيخ روح التسامح والتواصل والتكافل الإنساني والاجتماعي في أوساط شعبنا،
نفّذت ميليشيا الحوثي الإيرانية، أمس، مسرحية إعادة الانتشار بالحديدة، حيث سلمت موانئ المدينة لمقاتليها. واعتبر محافظ الحُديدة، الحسن الطاهر، أن الانسحاب الوهمي مسرحية جديدة تؤكد المؤامرة الأممية على اليمن،
يتجه الجيش الوطني الليبي الى حسم معركة تحرير العاصمة طرابلس تزامنا مع إحياء الذكرى الخامسة لإطلاق عملية الكرامة والذي
تظاهر محتجو «السترات الصفراء»، الذين يقترب عمر حركتهم من الستة أشهر، في عدد من المدن الفرنسية، مع دعوة المحتجين إلى تظاهرات وطنية مكثفة في مدينتي ليون ونانت،
اقتحم مسلحون من «جيش تحرير بلوشستان»، فندقاً فخماً في مدينة جوادر في جنوب غرب باكستان، والتي تشكل مركزاً لمشروع صيني ضخم للبنى التحتية بقيمة مليارات الدولارات.
استأثرت دبي بالمركز الأول إقليمياً والتاسع عالمياً على مستوى مدن العالم من حيث عدد المليارديرات الذين يعيشون بها، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن مؤسسة "ويلث- إكس" الأمريكية.
أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية ٫ أن الأجهزة الأمنية في المملكة تمكنت من القضاء على خلية إرهابية
قتل شخص على الأقل بعدما اقتحم ثلاثة مسلحين فندق خمس نجوم في مدينة غوادر في جنوب غرب باكستان، والتي تشكل مركزاً لمشروع صيني ضخم للبنى التحتية بقيمة مليارات الدولارات، على ما أفاد الجيش .
أقر الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، السبت، بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة المتعلقة بالفساد، وكشف عن أسماء متورطة معه في تلك القضايا.
نفى جراح «الشابة الإماراتية» التي وقعت ضحية خطأ طبي خلال إجرائها عملية تصحيح انحراف بسيط في الأنف خلال جلسة استماع عقدتها هيئة الصحة بدبي الخميس الماضي أي مسؤولية له عن حدوث الخطأ ،
تقدم أهل الشابة الإماراتية (24 عاماً)، التي كانت ضحية خطأ طبي دخلت إثره غيبوبة تامة بعد تعرض الدماغ لتلف كبير لتوقف القلب لمدة 7 دقائق
سجل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ثمانية أهداف على الأقل أثناء لعب مباراة في هوكي الجليد مع لاعبين سابقين في دوري
وصف الدكتور الحسن علي الطاهر ، محافظ محافظة الحديدة اليمنية انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة، بالمسرحية الهزلية مؤكدا
أرسلت الولايات المتحدة سفينة هجومية برمائية وبطاريات صواريخ "باتريوت" إلى الشرق الأوسط لتعزيز قدرات حاملة طائرات
يستخدم الكثير من الراغبين في السفر تطبيق «انستغرام» لمشاهدة صور الدول بهدف تحديد وجهتهم. وفي هذا الإطار، أصدرت شركة «
دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينيات الاجتماعية جهات العمل التي تنطبق عليها شروط الخضوع لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته إلى تسجيل المواطنين..
قال مسؤول أمريكي إن القائم بأعمال وزير الدفاع، باتريك شاناهان، أقر تحويل 1.5 مليار دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك من خلال الاستقطاع من بنود أخرى من بينها 600 مليون دولار من حساب مخصص لقوات الأمن الأفغانية.
حذرت الولايات المتحدة من هجمات إيرانية محتملة على سفن تجارية ومصالح أمريكية في الشرق الأوسط، في إطار التهديدات التي تمثلها طهران لمصالح الولايات المتحدة.
أطلقت «الشرعية» معركة «قطع النفس» لتطهير أطراف محافظة الضالع من عناصر الحوثي الإيرانية، والتقدم منها إلى إب.
حذرت الولايات المتحدة من هجمات إيرانية محتملة على سفن تجارية ومصالح أمريكية في الشرق الأوسط، في إطار التهديدات التي تمثلها طهران لمصالح الولايات المتحدة.
أحال النائب العام السوداني عريضة اتهام تقدم بها عدد من المحامين ضد الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير وعدد من قيادات «الإخوان»، إلى النيابة المختصة، بغرض الشروع في التحقيقات بشأن تقويض النظام الدستوري والانقلاب بالقوة على الحكومة الشرعية.
تقدمت 3 منظمات حقوقية بشكوى دولية جديدة أمام كل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، للاحتجاج على انتهاك الحكومة القطرية لحرية العبادة ومنعها مواطنيها من أداء فريضة الحج.
أضافت دبي أمس إلى سجلها الزاخر رقماً قياسياً عالمياً جديداً، وذلك بحصول «برواز دبي » على شهادة رسمية من موسوعة «غينيس للأرقام القياسية العالمية »، كأكبر مبنى في العالم على هيئة برواز.
أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين أن أمامها شهراً من أجل إبرام اتفاق تجاري أو مواجهة رسوم جمركية على جميع صادراتها إلى الولايات المتحدة
سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي حتى تاريخ 4 رمضان الجاري وصول 6.318.407 معتمرين إلى المملكة العربية السعودية في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 648.882 معتمرًا، منهم 463.999 في مكة المكرمة و184.883 في المدينة المنورة،
واصل فريق شباب الأهلي مطاردة الشارقة المتصدر بعد تخطي مضيفه النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي استضافها استاد آل مكتوم اليوم لحساب الجولة الـ 24 لدوري الخليج العربي، ليقلص الفارق مع أصحاب الصدارة إلى 3 نقاط مؤقتاً برصيد 50 نقطة
أعلن جيريمي هانت، وزير الخارجية البريطانية، تعيين الدكتور أندرو موريسون وزيراً للدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية
نجح الفريق القانوني للدولة فى تفنيد كافة الحجج وأدلة الإثبات الملفقة التي قدمها الجانب القطري فى جلسة محكمة العدل الدولية امس فى لاهاي
نأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بنفسها عن مطالب بتغيير النشيد الوطني للبلاد.
ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن ما لا يقل عن 70 مهاجرا لقوا حتفهم اليوم الجمعة عندما انقلب قاربهم في المياه الدولية قبالة سواحل تونس بينما تم إنقاذ 16 آخرين.
ذكر الإعلام الرسمي اليوم الجمعة أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمر الجيش بتعزيز قدراته الضاربة حيث وجه بإطلاق
فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا في حادث إطلاق نار خارج مسجد بإلفورد، شرقي لندن، خلال صلاة القيام مساء أمس الخميس، ولم تقع إصابات.
كبار المواطنين هم سارية الوطن وشراعه المخضب بالتقاليد والإرث العريق، مداد الأخلاق وحبر الوطنية الخالصة، فقد كرسوا حياتهم للنهوض بالوطن وبناء أجيال تنبض قلوبهم بالهوية، تقاطعات جيل ما بعد الألفية تشد وثاق سفنها «أدقال» ..
بخطى متسارعة تتجه السعودية إلى إلغاء نظام الكفيل ضمن نظام "الإقامة المميزة" الذي أقره مجلس الشورى الأربعاء.
فتحت واقعة الإهمال التي تعرضت لها الشابة الإماراتية، ودخلت على أثرها في حالة غيبوبة، ملف الأخطاء الطبية، فيما أكد
ذكرت هيئة الأرصاد اليابانية إن زلزالا بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب اليابان صباح اليوم الجمعة، من دون أن يستدعي ذلك صدور تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي).
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إننا تعودنا في الإمارات أن يظل طموحنا كبيراً، وأن تبقى رؤيتنا للمستقبل حدودها عنان السماء.
علّق معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على انتهاء المرافعات أمام محكمة العدل الدولية في دعوى تقيمها قطر، في تغريدة على «تويتر»،
أكدت السعودية دعمها للحل السياسي في اليمن خلال مباحثات أجراها الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، أمس، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن،
تصاعدت حدة لهجة الإدارةالأمريكية تجاه طهران. وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيادة الإيرانية على الجلوس والحوار معه بشأن التخلي عن برنامج طهران النووي وقال إنه لا يمكنه استبعاد مواجهة عسكرية بالنظر إلى التوتر المتزايد بين البلدين.
أطلقت كوريا الشمالية، أمس، صاروخين وفق ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، في عملية هي الثانية في أقل من أسبوع تزامناً مع زيارة موفد أميركي لسيئول،
أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الجمعة أنّ الزعيم كيم جونغ-أون أمر بتنفيذ مناورة على شنّ "ضربة بعيدة المدى"
هدّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس بـ"ردّ سريع وحازم" على "أيّ هجوم" قد تشنّه إيران أو أيّ من حلفائها على
تطورت مشادة كلامية بين شاب وفتاة إلى وقوع جريمة قتل، منهية بذلك شهرين من الصداقة والعلاقة غير الشرعية بينهما.
شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس بدء احتفالات ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية في الميدان الأحمر بوسط العاصمة موسكو.
تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال اتصال هاتفي التهاني
قتل ثمانية أشخاص على الأقلّ وأصيب 15 آخرون بجروح في هجوم نفّذه انتحاري فجّر حزامه الناسف في سوق تجارية في شرق بغداد الخميس، بحسب ما أفاد مصدر أمني عراقي.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن دولة الإمارات تتبنى وتنتهج التعاون
في بلاد العالم، يمثل اقتراب أسراب الجراد كارثة، إلا أنه في اليمن يغدو مدعاة للابتهاج، ووجبة غذائية، وأحياناً مصدراً لدخل لعدد من العاطلين عن العمل، لا سيما الشباب.
جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، دعم بلاده جهود مكافحة
بالرغم من الحوادث المتكررة لاعتداءات ومضايقات السائقين المسؤولين عن توصيل أبناء مخدوميهم إلى المدرسة، إلا أن البعض ما زال غير آبه بها
أعلن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا رفضهم مهلة 60 يوما التي منحتها إيران للدول الموقعة على الاتفاق النووي لإبداء التزامها بالاتفاق، مؤكدين التزامهم بهذه الوثيقة.
عقد والي الخرطوم المكلف الفريق الركن مرتضى عبد الله وراق، اجتماعا مع أصحاب الشركات ووكلاء محطات خدمة المواد البترولية بحضور عدد من المسؤولين، لمناقشة أزمة الوقود في العاصمة السودانية.
قررت هيئة الصحة بدبي، اليوم، إيقاف العمليات الجراحية في مركز فيرست ميد الطبي للجراحات اليومية، لحين صدور النتائج النهائية للتحقيق في واقعة الإهمال التي تعرضت لها الشابة الإماراتية.
دعت قيادات الاحتجاجات والمعارضة بالسودان، أمس، إلى العصيان المدني في أعقاب ما وصفوه بأنه رد «مخيب للآمال» من جانب المجلس العسكري على مقترحاتهم الخاصة بالدستور.
يواصل القطاع السياحي في دولة الإمارات نموه المطرد معززا مكانته كأحد أبرز ركائز سياسة تنويع مصادر الدخل، حيث تُقدر مساهمة هذا القطاع..
أمرت محكمة استئناف في ريو دي جانيرو الأربعاء بإعادة سجن الرئيس البرازيلي السابق ميشال تامر الملاحق بتهم فساد.
استقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، في قصر رئيس الدولة بالبطين، إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الاعتذار الجريء للشيخ عائض القرني يعد في غاية الأهمية،
رحب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بمساهمة الإمارات والسعودية بمبلغ قدره 240 مليون دولار لدعم الاحتياجات الغذائية في اليمن،
دعت قيادات الاحتجاجات والمعارضة بالسودان، أمس، إلى العصيان المدني في أعقاب ما وصفوه بأنه رد «مخيب للآمال» من جانب المجلس العسكري على مقترحاتهم الخاصة بالدستور.
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، أمراً تنفيذياً بتوسيع العقوبات على إيران، وفيما أكّدت أنّ إيران تنوي توسيع برنامجها النووي بعد إعلانها التخلي عن أجزاء من الاتفاق النووي،
أكدت هيئة الصحة في دبي أن سلامة المرضى تمثل أولوية مطلقة لديها، وأنها لن تتهاون في قضية الشابة الإماراتية
ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، بسبب وجود فرصة تشكل
وقعت شابة مواطنة- تبلغ من العمر 23 عاماً- ضحية خطأ طبي أدخلها في غيبوبة منذ 16 يوماً بسبب هبوط حاد حدث لها أثناء إجراء عملية بسيطة لتصحيح
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا اليوم الأربعاء لفرض عقوبات جديدة على صناعات الحديد الخام والصلب والألومنيوم والنحاس في إيران
استقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم في قصر رئيس الدولة بالبطين إخوانه أصحاب
تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ
أكدت دولة الامارات العربية المتحدة عدم صحة الادعاءات الأخيرة المتعلقة بإضراب السيد/ أحمد منصور عن الطعام.. حيث يتم تقديم الوجبات الغذائية له وبانتظام وذلك وفقا لجدول الوجبات اليومية المقدمة للنزلاء، كما يخضع وبشكل دوري للفحوصات الطبية اللازمة ويتمتع بصحة جيدة.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في " قصر الوطن " مساء
وصف معالي الدكتور أنور محمد قرقاش ، وزير الدولة للشؤون الخارجية الاعتذار الذي قدمه الشيخ عائض للقرني للشعب السعودي
انهالت الإشادات من وسائل الإعلام والصحف واللاعبين الحاليين والسابقين والمعلقين اليوم الأربعاء على فريق ليفربول بعدما
قال مسؤولون من جهات إنفاذ القانون الأمريكية إن طالبين يحملان مسدسين اقتحما مدرسة في منطقة دنفر وفتحا النار يوم الثلاثاء مما أدى إلى مقتل طالب وإصابة ثمانية قبل احتجازهما.
كثيرةٌ هي الشواهد التي تعبّر عن النية الطيبة خلال المعاملات بين الناس، نذكر قصة لأخوين ظهر بينهما خلاف بعد وفاة والدهما على حصة من ميراث قدرها 600 ألف درهم،
بعد العودة التاريخية التي حققها ليفربول الإنجليزي أمام برشلونة الإسباني، ركزت تقارير صحفية على خطأين كارثيين لمدافع الفريق الكتالوني جوردي ألبا، مهدا الطريق إلى الفوز الكبير.
جرح 13 من أطفال إحدى دور الحضانة بعد أن صدمتهم سيارة في مقاطعة شيجا غربي اليابان صباح اليوم الأربعاء.
هنأ مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قيادة وشعب دولة الإمارات بحلول شهر رمضان المبارك،
عقدت محكمة العدل الدولية، أمس، جلسة استماع للنظر في طلب دولة الإمارات العربية المتحدة إصدار سلسلة من التدابير المؤقتة
تواصل دولة الإمارات دعمها لقطاع التعليم في المحافظات المحررة، حيث انتقلت من مرحلة إعادة تأهيل المدارس وصيانتها إلى
أفسحت أحزاب تركية صغيرة، أمس، المجال أمام فوزٍ ثانٍ لمرشح حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات البلدية الخاصة بإسطنبول، بعد قرار لجنة الانتخابات إعادة الاقتراع،
كشفت الولايات المتحدة عن هوية بعض الأسلحة الاستراتيجية، ومن بينها قاذفات بي 52 الأكثر تطوراً في العالم، على متن حاملة الطائرات «إبراهام لينكولن» التي تم إرسالها إلى الشرق الأوسط للتصدي للتهديدات الإيرانية.
أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة دبى الدولية للقران الكريم اختيار "جمعة الماجد" الشخصية الإسلامية للجائزة في الدورة الـ ٢٣ تقديراً لخدماته الاجتماعية والتعليمية والتراثية.
أقر الدكتور عائض القرني بأن "الصحوة" حاربت الدولة في السعودية، وضيقت على المجتمع. واعتذر القرني قائلاً "بكل صراحة
احتجز رجل مسلح خمسة أشخاص كرهائن في متجر لبيع الصحف والسجائر بضاحية بلاجناك، قرب مدينة تولوز الواقعة
أعلن المحامي الإماراتي سعود بالحاج عن إطلاق مبادرة صُناع اللامستحيل، بتكلفة تبلغ 500 ألف درهم، لتقديم استشارات والترافع أمام المحاكم عن قضايا الوكلاء من فئة أصحاب الهمم مجاناً ومن دون مقابل،
نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور لها بإذن الله تعالى
عقدت محكمة العدل الدولية اليوم جلسة استماع للنظر في طلب دولة الإمارات العربية المتحدة إصدار سلسلة من التدابير المؤقتة
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه في
هنأ مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي"رعاه الله"،
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم أن الإمارات لم تسع الى رفع القضايا في المنظمات
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تشكيل مجلس أمناء أكاديمية دبي للمستقبل برئاسة معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة.
تنفيذاً لتوجيهات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام..
نفت الدكتورة حصة عبدالله أحمد العتيبة سفيرة الدولة في هولندا المزاعم القطرية بشأن التمييز ضد القطريين وأكدت بأن
وسعت الميليشيات الإيرانية سيطرتها في شرق سوريا على الحدود العراقية السورية، في الوقت الذي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحجيم النفوذ الإيراني في الشرق السوري.
قال وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني إن الاتصال الذي جرى بين رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد لا يمثل الموقف الرسمي لمملكة البحرين.
تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية.
أكّد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت نجاحاً كبيراً في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بشكل عام وجريمة الاتجار بالبشر بشكل خاص.
ذكرت مصادر عسكرية أن ألوية العمالقة صدت هجوماً كبيراً لميليشيا الحوثي استهدف مواقعها في منطقة الجبلية التابعة لمديرية
صعدت واشنطن مجدداً من لهجتها إزاء طهران متوعدة إياها بالمحاسبة حيث أكدت جاهزيتها للرد بقوة شديدة في حال وقوع هجمات على
أفرجت دولة الإمارات أمس عن زورق عسكري قطري على متنه أربعة أشخاص هم ملازم أول محمد حسم الهيل «قطري الجنسية»
أقرت شركة بوينغ بأنها كانت على علم بمشكلة في نُظم طائراتها ذات الطراز 737 ماكس قبل عام من تعرض طائرتين من ذات الطراز
يلجأ مرضى القلب في الغالب إلى الأدوية للعلاج من المرض. لكن الأدوية وحدها لا تكفي، حيث يمكن للصوم واتباع حمية صحية أن يساعد على التخلص من مشاكل القلب.
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر
باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات أمس النظر في قضية حيازة 5 سائقين من جنسية عربية واحدة كمية كبيرة من المؤثرات العقلية عبارة عن 3 ملايين و203 آلاف و 53 قرص «امفيتامين» زنتها الإجمالية نحو نصف طن، بقصد الترويج لها.
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صرح وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس بأنه ليس بإمكان الولايات المتحدة التعهد بأسعار نفط مخفضة للهند مقابل التخلي عن النفط الإيراني.
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف "العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنع إمكانية تجدده، وتوفير الحماية الدولية لأهالي القطاع.
رحّب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، بالمشاركين في النسخة السابعة من دورة "ند الشبا" الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سموه في مجمع ند الشبا الرياضي.
قال وزير النقل الروسي إن 41 راكباً لقوا حتفهم في حادث طائرة موسكو و6 مصابين في حالة حرجة، فيما نجا 33 راكباً.
تعكف وزارة الاقتصاد على إنجاز مشروع يعد الأول من نوعه في المنطقة بهدف مراقبة السلع الاستهلاكية الأساسية عالمياً ومحلياً
قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية إن مصر تتوقع أن تبدأ هذا العام التشغيل الكامل لمشروع بنبان للطاقة الشمسية
أعلن مسؤولون عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل فلسطينية بعد وساطة قامت بها مصر لإنهاء التصعيد الأخير في العنف في قطاع غزة وجنوب إسرائيل، بحسب ما أفاد مراسلنا.
فاز ستيفو بنداروفيسكي، المدعوم من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم ، برئاسة مقدونيا الشمالية في جولة الإعادة التي جرت الأحد في أول انتخابات رئاسية بعد تغيير اسم البلاد.
كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع تويتر، أن الرسوم الجمركية المقررة بنسبة 10% التي كانت تدفعها الصين على بضائع بقيمة 200 مليار دولار سترتفع إلى 25% اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.
أقرت شركة بوينغ الأمريكية العملاقة لصناعة الطائرات الأحد، بأنها كانت على علم قبل أشهر من حادث تحطم الطائرة ماكس 737 المميت بأن إنذار قمرة القيادة لا يعمل بالطريقة التي كانت تعرض بها الطائرة على المشترين.
أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد
كشفت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، أن القوات المسلحة صادرت آليات وأسلحة قادمة من قطر وتركيا، كانت
سجلت شركة إعمار العقارية أحد أعلى مستويات المبيعات العقارية ربع السنوية في دبي، خلال الربع الأول من 2019، إذ نمت
نفى المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أحمد عبد الله الحمادي، رئيس النيابة، مـا يتم تداوله حالياً على حسابات مشبوهة
أطلقت الإمارات حملة رمضانية ضخمة في اليمن، تتضمن حزمة مبادرات ومشاريع خيرية وإنسانية يستفيد منها أكثر من 2.5 مليون يمني
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كلمة إلى إخوانه المواطنين والمسلمين في كل مكان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام 1440 هـ.
استشهد خمسة فلسطينيين في استهداف إسرائيلي جديد لمنزلين شمال وجنوب قطاع غزة ليرتفع عدد الشهداء جراء قصف طيران الاحتلال اليوم إلى 10 شهداء.
علقت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري النائبة البرلمانية سامية رفلة، على تصريحات الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة في قطر أكبر الباكر التي وصف فيها المصريين بـ «الأعداء»، وقالت إن تلك التصريحات تؤكد عمق عداء النظام القطري لمصر والمصريين.
اندلعت النيران في طائرة ركاب في مطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية موسكو أثناء محاولتها الهبوط ما أودى بحياة 13 راكبا.
أعلنت قبل قليل، لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان، برئاسة الدكتور سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، أن غداً الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
نفى المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أحمد عبدالله الحمادي رئيس النيابة مـا يتـم تـداولـه حاليـا على حسابات مشبوهة ومغرضة ومناهضة للدولـة من معلومات غير صحيحة في شـأن وفاة المحكوم عليها " عليـاء عبدالنـور"
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن التطوير المستمر لقواتنا المسلحة الباسلة على مستوى التسليح والتدريب وغيرهما يمثل أولوية قصوى
قال الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة في قطر، أكبر الباكر، إن بلاده لن تمنح تأشيرات لمن وصفهم بـ"الأعداء"، في إشارة إلى المصريين الراغبين في دخول البلاد.
تتفق قوى التطرّف، وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية، أن هزيمتها أمام قوات الجيش الوطني الليبي في معركة تحرير طرابلس تعني نهاية مشروعها، ليس في ليبيا وحسب، وإنما في شمال أفريقيا ودول الجوار الأفريقي،
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بيرو اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لجميع أنواع جوازات السفر لمواطني البلدين.
تزامناً مع شهر رمضان المبارك، تطلق صحيفة البيان على موقعها الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي الموسم الثاني من برنامج #فتاوى_لايف بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي .
أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله" أن السادس من مايو 1976
قتل صاروخ أطلق من غزة مدنيا إسرائيليا اليوم الأحد كما استشهد فلسطينيان في ضربة إسرائيلية مع دخول العمليات القتالية عبر الحدود يومها الثالث.
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي،
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر،
أكدت منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول، أن «البيان» تسير وفق نهج ثابت يرسخ القيم النبيلة ويرتقي بالإنسان من خلال التزامها رسالة توعية، تساهم في تسليط الضوء على نهج دولة الإمارات الأصيل في إعلاء قيم التسامح والعطاء ورسالة الدولة الإنسانية،
حررت قوات الجيش الوطني المسنودة بالتحالف مواقع جبلية استراتيجية في مديرية الحشوة شرقي صعدة، خلال معارك متواصلة مع ميليشيا الحوثي الإيرانية.
شنّت إسرائيل عدواناً على قطاع غزة بقصف طال عشرات المواقع، وأسفر عن استشهاد ٤ فلسطينيين بينهم رضيع، فيما أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الضوء الأخضر لجيش الاحتلال لتصعيد القصف،
تمكنت الوحدة المختصة للحرس الوطني التونسي بالتنسيق مع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، مساء السبت، من القضاء على عنصرين إرهابيين اثنين في ولاية سيدي بوزيد
أطلقت كوريا الشمالية عدة "قذائف قصيرة المدى غير محددة" نحو البحر قبالة ساحلها الشرقي اليوم السبت، مما دفع كوريا الجنوبية لحث جارتها على "التوقف عن الأفعال التي تزيد التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية".
استشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم أم ورضيعتها وأصيب 17 آخرون بجراح في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ظهر اليوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، سباق 2000 غينيز الإنجليزي الكلاسيكي
تجتمع لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك غدا بعد صلاة المغرب بدائرة القضاء في أبوظبي برئاسة معالي سلطان بن سعيد
اكتظت مراكز التسوق الكبرى في أبوظبي ليلتي الخميس والجمعة الماضيتين بأعداد غفيرة من المستهلكين لشراء احتياجاتهم من السلع الرئيسية لشهر رمضان بتخفيضات غير مسبوقة وصلت إلى 65%.
تحرت بعض الدول العربية و الاسلامية رؤية هلال رمضان اليوم وأعلنت المملكة العربية السعودية والكويت واستراليا وتركيا أن
بدأت دوائر القضاء بالدولة بداية من أبريل الماضي تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بوضع المحكوم عليهم تحت «المراقبة الإلكترونية»، فيما أعلنت وزارة الداخلية عن جاهزيتها التامة لتنفيذ الأحكام وذلك بعد مرور المدة القانونية المحددة بـ 6 أشهر،
أُطلقت عدة صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل السبت، وفق ما أفاد شهود عيان فيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه رد بغارة جوية استهدفت "قاذفتي صواريخ" في القطاع.
أونوريه أوديلون، مسيحي فرنسي يعرفه رواد المسجد الكبير في باريس، حيث دأب على المشاركة في تمويل وإعداد موائد الإفطار الرمضانية للمسلمين داخل وخارج المسجد منذ أكثر من ربع قرن،
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالإفراج عن 587 محكوماً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات،
فندت الإمارات في بيانها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف، الادعاءات القطرية الكيدية، التي ادعت فيها أن التدابير التي اتخذتها الإمارات رداً على الممارسات القطرية..
أحبطت قوات الشرعية اليمنية، بإسناد من التحالف العربي، هجوماً حوثياً في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع، أسفر عن مقتل أكثر من 40 حوثياً وأسر العشرات.
لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب 160 آخرون أمس بعدما ضرب الإعصار «فاني» شرقي الهند وبنغلاديش، حيث اقتلع الأشجار وتسبب في انقطاع شبكات الطاقة والمياه فيما تم إجلاء أكثر من 3.1 ملايين شخص في البلدين.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الجمعة إمكانية ابرام اتفاق جديد يحد من الأسلحة النووية قد يضم الصين في نهاية المطاف فيما قد تصبح معاهدة كبيرة بين أكبر ثلاث قوى ذرية في العالم.
قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية تدخل موسكو في فنزويلا بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة.
أعلنت وزارة الداخلية عن جاهزيتها التامة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بوضع المحكوم عليهم تحت "المراقبة الإلكترونية".
خفت الضجيج في كالكوتا الهندية وحل محلّه هدوء موحش ليل الجمعة ترقّبا لوصول الإعصار "فاني" الذي ارتفعت حصيلة ضحاياه إلى ثمانية قتلى في الهند حيث خلّف دمارا كبيرا.
أوضحت معالي سارة الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، أهمية تعزيز الدراسات والبحوث في العلوم المتقدمة والاستعانة بمخرجاتها كركيزة رئيسية في وضع سياسات حكومية هادفة لتحقيق مستقبل أفضل للإمارات
قدمت دولة الامارات العربية المتحدة اليوم بيانها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف مفندة الإدعاءات القطرية الكيدية، والتي ادعت فيها أن التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات ردا على الممارسات القطرية في دعم التطرف والجماعات الإرهابية
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أندجي دودا رئيس
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالإفراج عن 587 محكوماً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 3005 سجناء، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفّل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم،
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقَّع مختبر التشريعات، مُمثَّلاً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء،
أعلنت دولة الإمارات أن الأولوية في ليبيا تتمثل في مواجهة الإرهاب، مشيرةً إلى أن الميليشيات المتطرفة تواصل سيطرتها على العاصمة طرابلس.
دمّر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي الإيرانية في محافظة الضالع.
عيّن ملك تايلاند ماها فاجيرونغكورن، الذي سيتم تتويجه رسمياً غداً، حارسته الشخصية وقرينته الجديدة ملكةً للبلاد.
أمر النائب العام السوداني اليوم الخميس باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير في اتهامات عدة.
أعلن المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية، لفئات محددة من مواطني سوريا والعراق واليمن وأوكرانيا وأفغانستان.
توج التعاون بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه المثير 2 / 1 على اتحاد جدة الخميس في المباراة النهائية للمسابقة، التي جرت على ستاد الملك فهد بالعاصمة الرياض، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
بعد 10 أيام على الهجمات الإرهابية الدامية، التي أسفرت عن مصرع ما يزيد على 250 شخصاً في سريلانكا، كشفت كولومبو عن هويات جميع منفذي الهجمات.
أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بالإفراج عن 3005 سجناء ممن صدرت بحقهم أحكام في
انهالت دموع الفرح على وجنتي عامل نظافة من جنسية آسيوية، وهو يستلم من وكيل النيابة العامة في أبوظبي، بيدين مرتجفتين، تعويضه البالغ مليون و500 ألف درهم.
كشفت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد ولادة ما يمكن وصفه بأكبر كيان عقاري في دبي، ليواصل مسيرة التطوير العقاري بأساليب جديدة ومبتكرة تزيد جاذبية دبي،
قتل شخص وجرح آخر في عملية طعن وقعت بحي هاكني في العاصمة البريطانية لندن.
دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي،
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ، بارك أون سون، عمدة سيئول، عاصمة جمهورية كوريا الجنوبية.
بتوجيهات وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بإصدار وتنظيم تأشيرات..
كشفت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد ولادة ما يمكن وصفه بأكبر كيان عقاري في دبي، ليواصل مسيرة التطوير العقاري بأساليب جديدة ومبتكرة تزيد جاذبية دبي،
أكدت الإمارات أن الدول العربية تدعم انتقالاً منظماً في السودان يوازن بين الطموحات الشعبية واستقرار المؤسسات. وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس،
أصيب 27 شخصاً على الأقلّ بجروح، بينهم واحد بالرصاص، في صدامات دارت الأربعاء في كراكاس بين قوات الأمن ومتظاهرين مؤيدين لزعيم المعارضة خوان غوايدو.
قاد الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة لوضع قدم في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما أحرز هدفين خلال فوز فريقه 3 / صفر على ضيفه ليفربول الانجليزي الأربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.
وقعت صدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين الأربعاء في باريس خلال مسيرات عيد العمال التقليدية في الأول من مايو، ما أدى الى اعتقال نحو مئتي شخص.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. أن التطوع وجه مشرق من أوجه تآزر مجتمع الإمارات و حيويته
دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عبر حساباته على
أعلنت الشرطة الهندية مقتل 16 من أفراد القوات الخاصة الهندية في تفجير في غرب الهند، نسبته إلى متمردين ماويين.
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش ، وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم الأربعاء أن الدول العربية تدعم انتقالا منظما ومستقرا
اعتلى اليوم الأربعاء امبراطور اليابان الجديد ناروهيتو عرش البلاد خلفا لوالده المتنحي أكيهيتو. وتم التنحي والجلوس في
اعتلى امبراطور اليابان الجديد ناروهيتو العرش في احتفال رسمي أقيم الأربعاء غداة تخلّي والده عن العرش. وأصبح ناروهيتو
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات كانت وستبقى بلد الشباب العربي،
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس اتصالاً هاتفياً من انجيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حزمة من المشاريع المستقبلية لهيئة الطرق والمواصلات،
شدد الجيش اليمني على أن الصبر على خروق الحوثيين لاتفاق الحديدة لن يطول، متوعداً بردّ قوي وحاسم.
أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على تصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، في خطوة من شأنها فرض عقوبات وتوجيه ضربة موجعة للجماعة الإرهابية.
دخل الضابط غرفة الفندق، حيث كانوا مجتمعين، وبعد أن قدم لهم التعزية بوفاة صديقهم، قال: أنتم ضيوفنا، وسنقوم بكل ما يلزم لاستصدار شهادة الوفاة بأسرع وقت ممكن، حتى يعود معكم المرحوم راشد لدفنه في الإمارات.
كشف تقرير صحفي أن الحكومة الأمريكية تعتزم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين المصرية منظمة إرهابية أجنبية.
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حزمة من المشاريع
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرارات المجلس أرقام 7 و 8 و 9 لسنة
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية دور أبطال السعادة والإيجابية في إسعاد المتعاملين،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات ستظل واحة خير داعمة لجهود السلام والتضامن العالمي من أجل خير البشرية.
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم 5 لسنة 2019 بشأن تقسيط بعض الرُّسوم والغرامات المُستحقّة للجهات الحكومية في دبي،
قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن تطاول وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في الإعلام الأمريكي على رموز الإمارات والسعودية مرفوض وعجز في المنطق والتوّجه.
حذر الناطق الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أمس من خطر تسريب نفطي في البحر الأحمر بعد منع الحوثيين تفريغ إحدى الناقلات،
رفضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها اليوم الطعن المقدم من كل من "س.م.ع.ط"، عربي الجنسية 37 عاما،
شجبت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا وأوروبا قيام الأمن التركي بتعذيب الموقوف الفلسطيني زكي يوسف حتى الموت.
أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رسميا اليوم خدمة " مركز الشرطة في هاتفك
دشن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي.. مشروع توسعة المحطة " إم "
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (5) لسنة 2019 بشأن
دعت الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسية كافّة الوافدين إلى الدولة الحاصلين على تأشيرة "باحث عن عمل" إلى التنبّه إلى صلاحيات التأشيرات الصادرة لهم والحرص على توفيق أوضاعهم.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات رسّخت نموذجاً متقدماً..
تشارك دولة الإمارات في «إكسبو 2019 بكين» الذي انطلق اليوم ويستمر لغاية 7 أكتوبر 2019 تحت شعار «عش حياة خضراء.. عش حياة
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 17 لسنة 2019،
تسبب عطل في أنظمة البوابات الإلكترونية في جميع المطارات الدولية بأستراليا في تكدس الركاب المغادرين والقادمين إلى البلاد
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اهتمام قيادة الدولة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،
أكدت دولة الإمارات أنها تتابع باهتمام كبير وقلق بالغ البيانات والتصريحات الواردة من الجمهورية العراقية الشقيقة تجاه مملكة البحرين الشقيقة وقيادتها، داعيةً العراق إلى الالتزام بمبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وقّع صندوق أبوظبي للتنمية، أمس، اتفاقية مع بنك السودان المركزي، يتم بموجبها إيداع 250 مليون دولار، أي ما يعادل 918 مليون درهم، بهدف دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان.
أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس، تقدماً في محافظة الضالع، وسط انهيار كبير لميليشيا الحوثي الانقلابية، بعد معارك ضارية.
لقي 17 شخصا على الاقل مصرعهم وفقد ثمانية آخرون بعد أيام من هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات وانزلاقات أرضية في جزيرة سومطرة الاندونيسية، بحسب ما أفادت السلطات الأحد.
أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنها تتابع باهتمام كبير وقلق بالغ البيانات والتصريحات الواردة من الجمهورية العراقية الشقيقة تجاه مملكة البحرين الشقيقة وقيادتها.
اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم على المشاريع المبتكرة في معرض "المهارات الإلكترونية لمجندي الخدمة الوطنية" الذي تنظمه هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي
وقع صندوق أبوظبي للتنمية اليوم اتفاقية مع بنك السودان المركزي، يتم بموجبها إيداع 250 مليون دولار، أي ما يعادل 918 مليون
توقع مركز الفلك الدولي أن يكون يوم الإثنين الموافق 06 مايو غرة شهر رمضان في أغلب دول العالم الإسلامي. وذكر المهندس
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (4) لسنة 2019، بشأن
انطلق صباح اليوم سوق السفر العربي الحدث الأهم على مستوى قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة 2800 عارض..
كشف موقع " بي بي سي " في تقرير مفصل لغز أول صورة نشرتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" علي إنستغرام.
أقلعت الطائرة من مطار «حضرة شاه جلال» الدولي في دكا، عاصمة بنغلادش، متوجهة إلى منطقة كوكس بازار على بعد ساعة طيران في الاتجاه الجنوبي الشرقي لبنغلادش قريباً من الحدود مع ميانمار.
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله أمس وفد دولة الإمارات في اجتماعات قمة المائدة المستديرة لقادة ورؤساء الدول..
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ، الفريق أول كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية.
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (4) لسنة 2019، بشأن نظام الجزاءات التأديبية والتظلمات والشكاوى لموظفي حكومة دبي،
رضخت قطر لقواعد منظمة التجارة العالمية أمام سلامة موقف الإمارات وسحبت إجراءاتها بشأن حظر المنتجات الإماراتية في السوق القطرية.
دعا لقاء المجموعة الرباعية الوزاري بشأن اليمن، الذي عُقِد في لندن، إلى ضرورة شروع الحكومة اليمنية والحوثيين بتنفيذ اتفاق الحديدة قبيل الخامس عشر من مايو المقبل،
كشف إكسبو 2020 دبي، اليوم، عن أسعار تذاكر الدخول ليوم واحد وثلاثة أيام، حيث يبلغ سعر تذكرة اليوم الواحد للكبار (18 عاما فأكثر) 120 درهما (33 دولارا أمريكيا)،
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اليوم السبت في بكين ، أن روسيا تعتزم تسهيل إجراءات حصول كل الأوكرانيين على الجنسية
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (4) لسنة 2019 بشأن
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، فخامة ألكسندر لوكاشينكو،
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفد الدولة في
قررت قطر سحب إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، في تنازل مهم لتفادي تداعيات قضية رفعتها الإمارات ضد قطر في منظمة التجارة العالمية.
مع اقتراب انتخابات رئاسة وزراء الهند لعام 2019 المقررة بعد غدٍ الإثنين، بدا واضحاً مدى الاهتمام بالأخبار السياسية والمرشحين في أوساط الرأي العام ليس فقط داخل الهند ولكن في الخارج أيضاً. ورغم الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها رئيس وزراء الهند الحالي ناريندرا مودي والمرشح لفترة ثانية،
مع اقتراب انتخابات رئاسة وزراء الهند لعام 2019 المقررة بعد غدٍ الإثنين، بدا واضحاً مدى الاهتمام بالأخبار السياسية والمرشحين في أوساط الرأي العام ليس فقط داخل الهند ولكن في الخارج أيضاً. ورغم الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها رئيس وزراء الهند الحالي ناريندرا مودي والمرشح لفترة ثانية،
قُتل ما لا يقلّ عن 15 شخصًا بينهم ستّة أطفال، عندما فجّر انتحاريّون أنفسهم بعدما حاصرتهم قوى الأمن في شرق سريلانكا، وفق ما ذكرت الشّرطة السبت.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات تلعب دوراً محورياً ومؤثراً في تعزيز التعاون الدولي وتوثيق روابط المنطقة مع العالم، بما لها من مكانة وعلاقات متميزة تجمعها بمختلف الدول الشقيقة والصديقة،
أحبط التحالف العربي لدعم الشرعية، بالتنسيق مع الجيش اليمني، هجوماً حوثياً كبيراً شمالي الضالع على عدة محاور، حيث دمرت
شددت الولايات المتحدة من لهجتها إزاء إيران، ومناصريها في المنطقة من أي محاولات لعرقلة شحنات النفط، مؤكدة أنها ستتسبب لهم بمتاعب كبيرة.
أكد تجمع المهنيين السودانيين، الاتفاق مع المجلس العسكري على تكوين لجنة مشتركة لا تضم أعضاء اللجنة السياسية، مشيراً إلى أن اللجنة السياسية كانت تحاول التلاعب بالمفاوضات.
كشف القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، مظلوم كوباني، أن ملف منطقة عفرين السورية التي تحتلها القوات التركية، يشكل جزءاً أساسياً في المباحثات المستمرة حول المنطقة الآمنة المزمع تشكيلها شرق الفرات.
ألقت الشرطة السريلانكية القبض على سبعة أشخاص خلال مداهمة لمنزل بالقرب من مدينة كالموناى بشرق البلاد ، على خلفية تفجيرات انتحارية استهدفت كنائس وفنادق وخلفت وراءها أكثر من 250 قتيلا ومئات الجرحى يوم الأحد الماضي.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور جون بومبي جوزيف
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم معالي وانغ
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حرص الإمارات على توثيق عرى التعاون مع الصين على مختلف الصعد.
جدّد جواز السفر الإماراتي تعزيز صدارته في المركز الأول من حيث القوة في مؤشر «باسبورت إندكس»، بدخول 170 دولة في العالم من دون تأشيرة مسبقة،
حررت قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، جبل الأذناب الاستراتيجي في مديرية رازح بصعدة، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الإيرانية.
تكبّدت إيران خسائر كبيرة، قبل أيام من دخول إلغاء الإعفاء الأمريكي لبعض الدول من استيراد النفط الإيراني حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل،
كشف الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، أمس، عن أن المجلس سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط، وأن المدنيين سيتولون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية.
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي جيرمي هانت وزير الخارجية البريطاني. وجرى
عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" رعاه الله" جلسة مباحثات موسعة
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي
كلف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على هامش ترؤس سموه وفد الدولة المشارك في منتدى الحزام
تمكن باحثون في ألمانيا من جعل أعضاء جسم الإنسان شفافة باستخدام تقنية جديدة قد تمهد الطريق إلى طبع أجزاء ثلاثية الأبعاد من الجسم مثل الكلى من أجل عمليات زرع الأعضاء.
أعلنت وزارة المالية السعودية، ممثلة بمكتب إدارة الدين العام، إتمام الإصدار الرابع للعام الجاري 2019، الذي جاء كأول إصدار عام في تاريخ المملكة لاستحقاق 30 سنة.
ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات بأخذ الحيطة والحذر نظراً لتدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر على معظم المناطق الداخلية من الدولة.
أعادت السلطات الجزائرية فتح تحقيق ضد وزير النفط الأسبق شكيب خليل المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ضمن حملة لمكافحة الفساد تستهدف كبار رجال الأعمال..
انطلقت صباح اليوم الخميس أول قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن طاقة الشباب قوة دافعة لجهود التنمية في الدولة، وهي أنقى طاقة،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم «3» لسنة 2019 بشأن تنظيم التجارب التشغيلية للمركبات ذاتية القيادة في دبي،
شنت مقاتلات التحالف العربي في اليمن غارات على مواقع استراتيجية لميليشيا الحوثي الإيرانية، وتمكنت من تدمير غرفة اتصالات حربية متطورة ومخزن أسلحة تابعين للميليشيا في محافظة صعدة.
أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أن المنطقة أمام مفترق طرق، فإما الفوضى التي تنشرها إيران، أو الاستقرار والأمن والتنمية.
في خطوة هي الأولى من نوعها إقليمياً وبهدف ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد لاعتماد حلول وتطبيقات المستقبل، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تمكين الشباب، وإشراكهم في خدمة الوطن، والثقة بقدراتهم، واحتضان إبداعاتهم، معادلة إماراتية لبناء أفضل مستقبل.
كشفت وسائل إعلام سودانية، الأربعاء، عن تطورات جديدة بشأن صحة الرئيس المعزول عمر البشير، ومصيره في سجن كوبر حيث يحتجز منذ نحو 10 أيام.
فازت صحيفة «البيان» بجائزتي: «أفضل تغطية عربية لفعاليات القرية العالمية»، و«أفضل تغطية لفعاليات القرية على وسائل التواصل الاجتماعي»،
أعلن مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، البنك الإسلامي الأكبر في الإمارات، خلال اجتماعه المنعقد أمس، موافقته على بدء بحث
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن المملكة حققت فائضاً في ميزانية الدولة بقيمة 27.8 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي.
أدى تساقط أمطار غزيرة على شرق أوغندا إلى مقتل 17 طفلا وبالغ واحد وتدمير منازل ومحاصيل، وفق ما ذكر الصليب الأحمر
ذكرت شبكة سكاي نيوز صباح اليوم أن انفجاراً وقع في سينما سافوي بالعاصمة السريلانكية كولومبو.
الت الشرطة السريلانكية اليوم الأربعاء إن عدد القتلى في التفجيرات الانتحارية التي استهدفت كنائس وفنادق يوم عيد القيامة
رفض البيت الابيض الالتزام بمهلة حدها الأقصى الثلاثاء لتقديم الاقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس دونالد ترامب عن الأعوام
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس وزارة «اللامستحيل»، في مبادرة حكومية غير مسبوقة عالمياً، من خلال وزارة تتبنى منظومة
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دعم دولة الإمارات للسلام والاستقرار في جمهورية جنوب السودان.
ثمّن رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الجهود التي تبذلها الإمارات والسعودية ومصر لدعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في السودان.
دعت المملكة العربية السعودية، أمس، إلى مواصلة الضغوط الدولية على إيران لحثّها على وقف سياساتها «المزعزعة للاستقرار»،
حررت القوات المشتركة عدداً من المواقع على حدود محافظة إب مع محافظة الضالع، بالتزامن مع إرسال التحالف العربي تعزيزات
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم وزارة "اللامستحيل"
شدّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على ضرورة الحفاظ على مستوى الخدمات المتميز في حكومة دولة الإمارات،
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
شــددت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» عـــلى أن أي محاولة لتغيير واقع الاستراتيجية الأمريكية في اليمن بعيداً عن محاربة ميليشيا الحوثي الإيرانية وتنظيمي «داعش» و«القاعدة»
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إنهاء الإعفاءات، التي أعفى بموجبها ثماني دول من العقوبات المفروضة على شراء النفط الإيراني،
كشف تقرير لصحيفة «الغارديان»، أن ميليشيات طرابلس تجبر المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في المدينة، على المشاركة في معاركها ضد الجيش الليبي.
أكد تجمع المهنيين السودانيين أنه لا يسعى لاستعداء المجلس العسكري الانتقالي، معتبراً قياداته امتداداً طبيعياً للترقيات
أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي سلامة مواطني الدولة في سريلانكا في أعقاب التفجيرات الإرهابية التي استهدفت عددا من الكنائس والفنادق في العاصمة كولومبو.
أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، ومركز "محمد بن راشد للفضاء"، جاهزية "مسبار الأمل" بنسبة 85%، وأوضح بيان مشترك الانتهاء
أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في حوار خصّ به «البيان» أن الجيش سيثبت أن معركة طرابلس بين
قال راجيثا سيناراتني المتحدث باسم حكومة سريلانكا اليوم الاثنين إن التفجيرات التي وقعت في البلاد في عيد القيامة أمس الأحد تم تنفيذها بمساعدة شبكة دولية.
نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزر اء ، حاكم دبي ، صورة وصلت سموه من مستوق سري توضح مستوى الخدمات في بريد الإمارات .
رفعت السلطات اليوم الاثنين حظر التجول الذي فرضته في سريلانكا بعد يوم من مقتل 290 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين في سلسلة
طالت يد الإرهاب الذي ضرب سيريلانكا أمس طفلا بريطانيا وأمه خلال تناولهما طعام الإفطار ، حسبما ذكرت صحيفة " ديلي تلغراف "
ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الأحد إن الولايات المتحدة تتأهب كي تعلن اليوم الاثنين ضرورة إنهاء كل مستوردي النفط الإيراني
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى مايتريبالا سيريسينا، رئيس جمهورية
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار ومنها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني..
قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الجيش سيُثبت أن معركة طرابلس بين الليبيين والإرهاب، وأنه لن يسمح بأن تكون ليبيا نقطة إجرامية تهدد السلم الدولي،
تقدّم مبادرة «صناع الأمل»، المنضوية تحت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تجربة إنسانية فريدة من نوعها في المنطقة، من خلال مشروع «سقيا الأمل»،
خاضت القوات المشتركة في شمال محافظة الضالع معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الإيرانية، التي تسللت إلى بعض المواقع الجبلية وتمكنت من القضاء على مجموعة من عناصر هذه الميليشيا
أكد الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في حوار ينشر اليوم الإثنين في صحيفة «البيان» أن الجيش يتمركز الآن على تخوم طرابلس
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031،
استشعارا منهما لواجبهما نحو الشعب السوداني الشقيق من منطلق التعاون البناء و دعما لجمهورية السودان الشقيقة أعلنت دولة
يتمتع بسمعة جيدة في محيطه الاجتماعي، ويعمل في جهة مرموقة، ويتقاضى راتباً يضمن له رفاهية العيش وجودة الحياة، إلا أن طمعه في الحصول على المزيد، قاده لأبشع أساليب الكسب،
أعلنت الحكومة السيريلانكية حجب مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل، كما فرضت حضرا للتجوال لمدة 12 ساعة اعتبارا من السادسة مساء بالتوقيت المحلي.
أدانت دولة الإمارات سلسلة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة السيريلانكية كولومبو.
مدير مستشفى كولومبو الوطني: مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة 280 في تفجيرات سريلانكا
أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية أنّها ستجري اعتباراً من 29 أبريل الجاري بمشاركة ممثّلين عن تسع سلطات طيران
نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الزواج الجماعي الثاني لهذا العام في محافظة عدن، ضمن سلسلة الأعراس الجماعية التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي،
صنفت «ماكنزي أند كومباني» الأمريكية للاستشارات المهنية، اقتصاد الإمارات ضمن 20 اقتصاداً متقدماً حول العالم،
أدانت دولة الإمارات حادث التفجير الإرهابي، الذي استهدف وزارة الاتصالات في العاصمة الأفغانية كابول وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا.
تكشف خريطة الميليشيات الإرهابية في طرابلس وعدد من المدن الليبية عن تركيبة دموية لـ«تحالف الشر»، الذي يُعدّ أبرز أدوات قطر لإدامة الفوضى في ليبيا،
تواصل دبي تقديم إسهامات كبيرة لتوفير بيئة ملائمة ومحفزة للاستثمار، وتعزيز الاقتصاد المنوع، لضمان محافظتها على تنافسيتها وريادتها،
توافد المصريون إلى مراكز الاقتراع، أمس، بكثافة، في أول أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الداخل، وثاني أيامه في الخارج.
أعلنت ميليشيات الحوثي الإيرانية وفاة وزير الداخلية في حكومة الانقلاب اللواء عبدالحكيم الماوري في ظروف غامضة في أحد مستشفيات لبنان.
أصدر النائب العام السوداني المكلف الوليد سيد أحمد، اليوم السبت، حزمة من القرارات ألغى بموجبها أمر تأسيس نيابة أمن الدولة المثيرة للجدل.
نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الزواج الجماعي الثاني لهذا العام في محافظة عدن، ضمن سلسلة الأعراس الجماعية التي وجه
وقع انفجار قرب القصر الرئاسي ووزارة الاتصالات ومبان حكومية في العاصمة الأفغانية، كابول اليوم السبت. ووقع الحادث في
بدأت الهوة تتسع بين الميليشيات الإيرانية (فيلق القدس - حزب الله اللبناني- أبو الفضل العباس العراقية)، وبين الشرطة العسكرية الروسية التي أوكلت إليها مهمة حفظ النظام في حلب عقب هزيمة المعارضة السورية العسكرية في حلب نهاية العام 2015.
شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة قبيلتي الخاطري والغفلي أفراحهما بزفاف أنجالهما.
أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات والولايات المتحدة تربط بينهما علاقة صداقة وتحالف متينة. وقال سموه خلال لقائه كلاً من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو،
أعلن تجمّع المهنيين السودانيين عن اعتزامه الكشف عن تشكيلة مجلس سيادي مدني يحل محل المجلس العسكري. وأكّد التجمّع في بيان أنّه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس السيادي المدني خلال مؤتمر صحافي غداً الأحد خارج مقر القيادة العامة للجيش،
أعلنت الولايات المتحدة دعمها للجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب وتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.
شهدت مدينة حلب صدامات مسلحة بين موالين لروسيا وميليشيات إيرانية، وذلك على خلفية محاولة الميليشيات إيجاد موطئ قدم دائم لها في المدينة.
قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات الجمعة إن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط لن تشمل منح أرض من شبه جزيرة سيناء المصرية للفلسطينيين.
شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ
دعا سياسي سوداني المجلس العسكري الانتقالي لمواصلة خطواته الرامية لترميم العلاقات السودانية الإماراتية، والسودانية الخليجية بشكل عام، التي عمل النظام المخلوع على تشويهها،
توّج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فريق نادي النجم الساحلي التونسي بلقب بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال،
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن المناخ الاستثماري الصحي والبيئة الاقتصادية المتميزة التي أرست دعائهما القيادة الرشيدة في دولة الإمارات برؤية واضحة للمستقبل..
حرّرت قوات الشرعية اليمنية، أمس، وادي حبل الاستراتيجي، في محافظة حجة، إثر عملية عسكرية مباغتة أسفرت عن هروب جماعي لعناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية.
بعد أن فشلت محاولة تهريب طيور حبارى عبر المنفذ الحدودي بين الإمارات وسلطنة عُمان خلال يناير الماضي، بفضل التدابير والإجراءات السريعة التي اتخذتها الهيئة الاتحادية للجمارك،
دعا سياسي سوداني المجلس العسكري الانتقالي إلى مواصلة خطواته الرامية لترميم علاقات بلاده مع الإمارات والخليج التي عمل النظام المعزول على تشويهها. وقلّل البرلماني السابق مبارك النور،
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن المناخ الاستثماري الصحي والبيئة الاقتصادية المتميزة التي
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس،
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن النمو المتسارع الذي تحرزه دبي في مختلف القطاعات الحيوية هو نتاج لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض الرئاسي (الفيتو) لضمان استمرار الدعم الأمريكي للتحالف العربي في اليمن قرار استراتيجي.
كشفت مصادر سودانية رفيعة ل«البيان» أن وفداً قطرياً برئاسة وزير الخارجية طلب القدوم إلى السودان غير أن السلطات السودانية الجديدة أبلغته بعدم رغبتها في استضافته.
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، مساء أمس، في ميدان المرموم للهجن،
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن النمو المتسارع التي تحرزه دبي في
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بوفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح..
كشفت صحيفة "آخر لحظة" السودانية، الأربعاء، عن تطورات جديدة بملف الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وذلك بعد أيام على إعلان الجيش "خلعه" ووضعه تحت الإقامة الجبرية.
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتنظيم النسخة الثالثة من برنامج «محمد بن راشد للطلبة المتميزين»
بحث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس،
أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن تضامن دولة الإمارات مع فرنسا لخسارة أحد أعرق وأشهر معالم التراث الإنساني العالمي،
ثلاثون عاماً من حكم تحالف جماعات «الهوس الديني» ليست بالأمر اليسير الذي سيسقط في يومين أو ثلاثة، أو حتى إذا قلنا الشهور
صرح المحامي العام البحريني المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، في البحرين، أصدرت حكماً، أمس،
بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
جددت دولة الكويت دعوة الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة وموانئها الثلاثة واتفاق تبادل الأسرى وإعلان التفاهمات
بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبحضور سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان
كشفت مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي، عن الابتكارات المرشحة للفوز بتحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حرص دولة الإمارات على تعزيز قيم التسامح والتعايش الحضاري والسلم بين مكونات شعوب ودول العالم كافة.
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات تعمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة للتصدي لدور إيران المزعزع لاستقرار المنطقة ومكافحة التطرف
أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن الدعم العربي والإماراتي والسعودي محلّ تقدير لديه، معلناً مدّ يده لكل دول العالم من أجل بناء علاقات دولية متوازنة.
دمر حريق هائل كاتدرائية نوتردام، التي تعد أحد أشهر المعالم بوسط العاصمة باريس، مما يعد خسارة فادحة للمدينة ولفرنسا، حيث أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدة على «تويتر»
أعلن ايمانويل غريغوار مساعد رئيسة بلدية باريس الاثنين انهيار برج كاتدرائية نوتردام " بعدما التهمته النيران، لافتا الى وقوع "اضرار هائلة".
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية قوة الشراكة القائمة بينهما في العديد من المجالات الاستراتيجية و الأمنية و الاقتصادية.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الشيخين جمال فودة إمام مسجد النور وألبي لطيف إمام مسجد لينوود
عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الثاني في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار تفعيل الرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديًا وتنمويًا وعسكريًا
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفد مجموعة شنغهاي غوجي
تُنظم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الثانية من الأعراس الجماعية لـ2200 شاب وفتاة في 11 محافظة يمنية العام الجاري، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،