دخل الضابط غرفة الفندق، حيث كانوا مجتمعين، وبعد أن قدم لهم التعزية بوفاة صديقهم، قال: أنتم ضيوفنا، وسنقوم بكل ما يلزم لاستصدار شهادة الوفاة بأسرع وقت ممكن، حتى يعود معكم المرحوم راشد لدفنه في الإمارات.