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بريطانيا تفرض قيوداً لمواجهة سلالة كورونا الجديدة
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السوادن يرسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع إثيوبيا
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إصابات كورونا عالميا تقترب من 75 مليونا
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مصر: أستاذ جامعي مشهور متهم بتجارة الموت
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الإمارات تنضم إلى شبكة الدول والحكومات المرنة
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رئيس وزراء البرتغال يعزل نفسه بعد غداء عمل مع ماكرون
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الصين تتعقب سفينة حربية أمريكية في مضيق تايوان
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تراجع مبشّر في إصابات كورونا بالسعودية
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قصر الإليزيه يصدر بياناً يوضح حالة ماكرون الصحية
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وسط أجواء متوترة.. الولايات المتحدة تعتزم إغلاق قنصليتيها في روسيا
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محمد بن راشد يطلق حسابه الرسمي على منصة "تيك توك"
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محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن مِلكية الأراضي التعليمية في دبي
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تشغيل مسار 2020 لمترو دبي في الأول من يناير 2021 بأربع محطات
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الإمارات ترحب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة في اليمن
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مجلس الوزراء يعتمد أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص 2021 و 2022
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البحرين ترحب بتنفيذ الأطراف اليمنية اتفاق الرياض
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فيديو للشرطة الأمريكية تكبل امرأة سوداء عارية يثير غضباً عارماً
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أمريكا تتهم روسيا رسمياً بالهجوم الإلكتروني الكبير
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سلالة جديدة متحورة من كورونا أشد خطورة وبريطانيا تستعد للعزل
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الهند تتخطى 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا
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إقبال على مراكز التسوق وتخفيضات كبيرة للأسعار
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أمريكا تعطي الضوء الأخضر للقاح "موديرنا" المضاد لكورونا
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لجنتان جديدتان في ليبيا.. برلمانية للحل البديل وأممية لترتيب الانتخابات
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صندوق النقد الدولي يوافق على مساعدة بقيمة 1,67 مليار دولار لمصر
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محمد بن راشد: كفاءة الإمارات في التعامل مع «كورونا» يشهد لها العالم
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محمد بن زايد يستقبل ملك ماليزيا
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محمد بن راشد: وطني الأجمل
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محمد بن راشد: العمل مستمر لحماية لغتنا.. نحتاج لمبادرات أكثر من محاضرات
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تلبية لتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تؤدي صلاة الاستسقاء
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قرقاش: الربيع العربي فاقم أزمات المنطقة وحكم التاريخ سيكون عسيراً
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مصر تسجل 579 إصابة جديدة بكورونا و26 وفاة
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النفط يصعد عند التسوية ويسجل سابع مكسب أسبوعي على التوالي
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كورونا يحتجز ماكرون ويعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية
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السعودية: سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي بالقرب من مستشفى بجازان
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ماكرون يكشف تطورات حالته الصحية
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تظاهرة في تونس للتنديد بخطاب الكراهية والعنف
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استقبله محمد بن زايد .. ملك ماليزيا يصل الإمارات
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السعودية تعلن وصول شحنات إضافية من لقاح فايزر
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محمد بن راشد: السياحة في الوطن دعم لأبنائه واستكشاف للهوية
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الصحة العالمية: لقاحات كورونا ستسلم إلى الدول الفقيرة في الربع الأول من 2021
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ترامب يعلن الموافقة على لقاح مودرنا
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بالفيديو.. نائب الرئيس الأمريكي يتلقى لقاح كورونا
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ستيف هارفي يقدم أجمل معالم الإمارات لجمهور عالمي بتسع لغات
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كورونا يتراجع مرة أخرى في السعودية
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الكشف عن نتيجة فحص بايدن لفيروس كورونا
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إثيوبيا ترصد مكافأة كبيرة لمن يدلي بمعلومات عن زعماء تيغراي الفارين
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الأمم المتحدة تعلق على لقاحات كورونا وتحذر من فيروس التضليل
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محمد بن راشد: الإمارات الأولى في الشرق الأوسط والـ 14 عالمياً في كفاءة التعامل مع كورونا
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الإمارات تسجل 1284 إصابة جديدة بكورونا
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«كارثة بيروت»..تشابك بين السياسيين والقضاء
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قرقاش: مسار الربيع العربي فاقم الأزمات والتحديات
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محمد بن زايد يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية
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الإعصار ياسا يدمر قرى بأكملها في فيجي ويقتل شخصين
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ترجمة خاطئة تشعل خلافات سورية في «الدستورية»
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«تلغراف»: دبي وجهة شتوية من الطراز الأول
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«دانة الدنيا» تنثر الفرح في حفل افتتاح الدورة 26 للمهرجان
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زعماء ونجوم ومشاهير غادروا عالمنا في 2020
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اليوم العالمي للغة العربية.. فرصة للتأمل ومناقشة كيفية التمكين لها
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محمد بن راشد: أبناء الجالية الباكستانية مساهمون في مسيرة التنمية
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محمد بن زايد: تمنياتنا الشفاء العاجل للصديق ماكرون
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«لا تشلون هم» مبادرة إماراتية لتطعيم فقراء العالم ضد «كوفيد 19»
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دبي تزداد تألقاً .. انطلاقة مبهرة لمهرجان التسوق
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73 ملياراً إيرادات «دبي للاستثمارات الحكومية» بالنصف الأول
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دبي تحتضن أكبر مناقصة للماس الخام في الإمارات
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"التعاون الإسلامي" يقرّ "وثيقة مكة المكرمة" وينشر محتوياتها
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فرنسا تسجل أكبر قفزة يومية في إصابات كورونا منذ 20 نوفمبر
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السيسي: مصر تقف إلى جانب فرنسا في مواجهة جائحة كورونا
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شخصيات سياسية أصيبت بكورونا
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محمد بن زايد يتمنى الشفاء العاجل للرئيس الفرنسي بعد إصابته بكورونا
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الإمارات تسجل 1321 إصابة جديدة بكورونا
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أوروبا أول منطقة في العالم تسجل أكثر من نصف مليون وفاة بكورونا
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بوتين: لا سبب لتسميم نافالني والمخابرات الأمريكية تدعمه
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وزير خارجية الكويت: السعودية تستضيف القمة الخليجية 5 يناير
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الصحة العالمية: لقاحات كورونا لن توقف الوباء
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البيت الأبيض يعلن موعد تلقي بايدن لقاح كورونا
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الزعماء والمسؤولون الذين التقوا ماكرون قبل إصابته بكورونا
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بورصة دبي للماس تستضيف أكبر مناقصة للماس الخام في الإمارات
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محمد بن راشد يستقبل وزير خارجية باكستان
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إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكورونا
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أمريكية إلى المستشفى بعد حقنها بلقاح فايزر.. والشركة ترد
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450 درهماً رسوم تعرفة أبوظبي المرورية لمن يمتلك 3 مركبات
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"أرابتك" تقدم طلب إشهار إفلاسها إلى المحكمة
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أسعار النفط تصعد لأعلى مستوى في 9 أشهر
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بالفيديو..السعودية تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا ووزير الصحة يتلقى أول جرعة
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أولى دفعات لقاح كورونا تكشف مفاجأة غير متوقعة
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أمريكا تؤكد تعرض شبكاتها الحكومية لهجوم إلكتروني كبير
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إصابة وزير الداخلية الأمريكي بكورونا
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مهرجان دبي للتسوق ينطلق اليوم بالبهجة والفرح
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رقم قياسي هو الأعلى على الإطلاق لإصابات ووفيات كورونا في أمريكا
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11 التزاماً لموظفي حكومة دبي للعمل عن بُعد
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محمد بن راشد يلتقي هزاع بن زايد
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محمد بن زايد: علاقاتنا الاستراتيجية مع مصر ركيزة في مواجهة مهددات أمن المنطقة
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حمدان بن محمد: تعلّمنا من محمد بن راشد رسم مستقبلنا وعدم انتظاره
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الإمارات تغيث غزة بطائرة مساعدات طبية ثالثة لمواجهة «كورونا»
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العاهل البحريني: عازمون على إثراء درب التحديث والتطوّر
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طفل يضع والدته في أزمة مالية.. والسبب ألعاب الفيديو
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عراقيل «الإخوان» تُفشل الحوار الليبي
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اليمن.. القوات المشتركة تبدأ عملية لتحرير شمال الضالع
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استراتيجية جديدة للأمن الرقمي للاتحاد الأوروبي
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السعودية تبدأ التسجيل لتلقي لقاح كورونا وتحدد فئات المرحلة الأولى
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حمدان بن محمد: تعلّمنا من محمد بن راشد رسم مستقبلنا وعدم انتظاره
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اهتمام واشنطن رسالة للفرقاء الليبيين وتدخلات أردوغان
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حمدان بن محمد: تعلّمنا من محمد بن راشد رسم مستقبلنا وعدم انتظاره
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ارتفاع وفيات كورونا في أمريكا وزيادة عمليات التطعيم
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حمدان بن محمد يعتمد أجندة المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية لعام 2021
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محمد بن زايد والرئيس المصري يبحثان في القاهرة.. العلاقات الأخوية والمستجدات في المنطقة
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رئيس وزراء اليابان يتعرض لموقف محرج بسبب دعوة عشاء
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الصحة تسحب تشغيلة من دواء يعالج الربو وانتفاخ القنوات التنفسية
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الصحة العالمية تحذر أوروبا من "خطر مرتفع" لموجة وبائية ثانية مطلع 2021
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وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى السعودية والتوزيع خلال 3 أيام
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الإمارات تسجل 1,278 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى قطاع غزة
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التلقيح ضد كورونا سيبدأ "في نفس اليوم" في كل دول الاتحاد الأوروبي
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"طرق دبي" تدعم موظفيها المُعسرين بـ 1.1 مليون درهم
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برسالة خطية .. أمريكا تُبلغ الأمم المتحدة رسمياً بموقفها الجديد من الصحراء
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بايدن يرشح رئيسة وكالة حماية البيئة السابقة منسقة للمناخ بالبيت الأبيض
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موجة طقس سيئ تضرب مصر وتعطيل الدراسة في 5 محافظات
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اليونيسف تدعو لمنح المعلمين أولوية الحصول على لقاح كورونا لإعادة فتح المدارس
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مجلس الأمن يوافق على تعيين مبعوثين أمميين جديدين إلى ليبيا والشرق الأوسط
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مستشار الأمن الأمريكي يقطع زيارته لأوروبا بسبب هجوم إلكتروني
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زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ يهنىء بايدن بفوزه بالرئاسة
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خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يهنئون ملك البحرين باليوم الوطني
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محمد بن راشد: تجاوزنا هدفنا قبل موعده بإنجاز عالمي
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الإمارات الأولى عربياً في التنمية البشرية
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«جميرا» شعار يروي قصة شارع كان شاهداً على التطور الحضاري لدبي
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السودان من «الإرهاب» إلى حضن الأسرة الدولية
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محمد بن راشد: نشكر كل جهة تثق بقدرة المرأة على العطاء وتمنحها فرصة المشاركة
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لماذا تأخر بوتين في تهنئة بايدن؟
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السعودية تعتمد ميزانية 2021 بمصروفات 990 مليار ريال
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ترامب خارج البيت الأبيض والغموض يكتنف مستقبله
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الإمارات الأولى عربيا في التنمية البشرية 2020
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السعودية: سارعوا إلى التسجيل للحصول على لقاح كورونا
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تحذير مهم من بريد الإمارات لمتعامليه
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الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في تطوير المنظومة التكنولوجية
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تفاصيل الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا
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محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن اللجنة القضائيّة الخاصّة للمشاريع العقاريّة غير المُكتمِلة والمُلغاة في دبي
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سلطنة عمان تصدر ترخيصاً لاستيراد لقاح فايزر ـ بايونتيك للاستخدام الطارئ
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محمد بن راشد: نبارك لأم الإمارات المركز الأول عربياً و 18 عالمياً في المساواة بين الجنسين
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الإمارات تدين بشدة الهجومين الإرهابيين في كابول
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«بالعربي» تحظى باهتمام عدد كبير من جهات القطاعين الحكومي والخاص
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"الإمارات للإفتاء" يشيد بقرار مجلس الوزراء الموافقة على تعديل بعض أحكام قرار إنشائه
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انتخاب مرزوق الغانم رئيساً لمجلس الأمة الكويتي
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محمد بن راشد يكرم الدفعة الأولى من الرؤساء التنفيذيين للتصميم الحكومي
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أمير الكويت: لم يعد هنالك متسع لهدر الوقت في الصراعات وافتعال الأزمات
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السعودية تعلن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا لجميع المواطنين والمقيمين
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رئيس الدولة يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الإمارات
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بايدن: ترامب رفض احترام إرادة الشعب
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توقعات بمنح ترخيص تشغيل الوحدة الثانية لـ«براكة» خلال الربع الأول لـ 2021
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الإمارات والبحرين علاقات أخويّة راسخة ورؤى موحّدة
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سيف السويدي: ناقلات الإمارات جاهزة لنقل لقاحات «كوفيد 19» إلى العالم
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إصابات كورونا في العالم تتجاوز 71.68 مليون والوفيات مليون و1616834
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أوبئة جديدة تضاعف معاناة أطفال سوريا
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«خليفة الإنسانية» تدعم التعليم في سقطرى
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محمد بن راشد: خدمة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات وفق أفضل الممارسات أولوية
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محمد بن راشد : الإمارات ضمن أكبر المانحين عالمياً
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الهيئة الناخبة الأمريكية تثبّت فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية
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رسالة من ملك المغرب إلى الرئيس الجزائري
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دبي الأولى إقليمياً والسادسة عالمياً في التفاعل الثقافي
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السودان خارج قائمة الإرهاب
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الكشف عن موعد الموجة الثانية لكورونا في مصر
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الهيئة الناخبة الأمريكية تثبّت فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية
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لماذا اعتبر ترامب الصين الرابح الأكبر من ميزانية الدفاع؟
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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على تركيا
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سلالة جديدة من كورونا ولندن تعلن الطوارئ القصوى
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محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن نظام اقتسام الوقت في دبي
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هل يُفعّل قيس سعيد المادة 80 من الدستور ويحل البرلمان؟
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قرى سورية تشجع الزواج لمواجهة تداعيات الحرب
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قرقاش: البحرين أول من يراعي حقوق الجار
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محمد بن راشد: خدمة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات وفق أفضل الممارسات أولوية
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الإمارات ترحب برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب
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واشنطن ترفع السودان من قائمة الإرهاب رسمياً
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السعودية تسجل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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هولندا تتجه لفرض إجراءات إغلاق صارمة للحد من تفشي كورونا
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محمد بن راشد يترأس الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في 2020
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إقبال كبير على حجز مواعيد أخذ لقاح كوفيد ـ 19 في أبوظبي
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رياح مدمرة وأمواج عاتية وأمطار غزيرة تضرب شمال شرق أستراليا
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انفجار في ناقلة نفط قبالة سواحل جدة السعودية
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«أجمل شتاء في العالم» تفتح آفاقاً واسعة أمام قطاع السياحة الزاخر بالفرص
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الخط العربي يتردى بين الطلبة والعلاج بالمناهج والمراكز المتخصصة
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محمد بن زايد يبحث مع رئيس سيشل تعزيز التعاون
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«أجمل شتاء في العالم» تفتح آفاقاً واسعة أمام قطاع السياحة الزاخر بالفرص
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الإمارات تتصدّر إقليمياً في حصة الفرد من الإنفاق الصحي
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متسللون تدعمهم حكومة أجنبية يخترقون وزارة الخزانة الأمريكية
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الأردن يعلن اكتشافات غاز واعدة قرب العراق
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هبوط طائرة آبي أحمد في عاصمة تيغراي بشكل مفاجئ
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«العيون» المغربية مفتوحة لقنصليات العالم
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ترامب: الانتخابات الأمريكية الفائتة الأكثر فساداً عبر التاريخ
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هل يقود السودان «وساطة غير معلنة» حول تيغراي؟
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الإمارات تسجل 1194 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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لقاحات «كورونا».. البحرين «سينوفارم» والكويت «فايزر» ومصر ستنتج «سبوتنيك»
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بالفيديو.. تبون يوجه رسالة إلى الجزائريين عبر تويتر
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مطار دبي الدولي يستقبل أول رحلة افتتاحية لخطوط "العال" الإسرائيلية
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السعودية تسجل تراجعاً جديداً في إصابات كورونا
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انتخاب رئيس مجلس إدارة جديد لـ "إعمار العقارية"
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240.000 مسكن في دبي تصلها الطاقة النظيفة
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الأمم المتحدة تدعو زعماء العالم لإعلان حالة طوارئ مناخية
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أمريكا تحدد موعد بدء التطعيم بلقاح فايزر المضاد لكورونا
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الكويت تسمح باستئناف الرحلات الجوية منها إلى مصر
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الولايات المتحدة تعتمد الصحراء ضمن خريطة المغرب
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لماذا يتطلع العراق إلى تكتل إقليمي مع الأردن ومصر؟
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الإمارات تثمن تدشين مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية
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"الدستوري الحر" يدعو لفتح ملفات "الإخوان" في تونس
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السيسي: حريصون على إقامة علاقات متوازنة مع دول العالم
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وزير الخارجية المغربي: الاتفاق مع إسرائيل تطوّر مهم
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عبد الله بن زايد يلتقي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
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تداعيات حرب قرة باغ تعيد رسم المشهد السياسي في أرمينيا وأذربيجان
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الأمم المتحدة تدعو العالم إلى "إعلان حال طوارئ مناخية"
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الكونغرس يتحدى ترامب ويقر ميزانية هائلة للدفاع
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"لجنة التعافي والنهوض الاقتصادي": إنجاز 46% من مبادرات المرحلة الأولى لدعم الاقتصاد
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الإمارات تسجل 1,154 إصابة جديدة بكورونا و613 حالة شفاء
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القرية العالمية تحطم سادس رقم في غينيس بإطلاق أكبر تذكرة دخول
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المحكمة العليا الأمريكية ترفض محاولة تكساس لإلغاء نتائج الانتخابات
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"شرطة أبوظبي": 500 درهم غرامة لغير الملتزمين بإعطاء الأولوية للمشاة
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النمسا تبطل قانون حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية
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ترامب: المحكمة العليا خذلتنا.. لا حكمة ولا شجاعة
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الولايات المتحدة تجيز الاستخدام الطارئ للقاح فايزر
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المكسيك توافق على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر
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الإمارات وبريطانيا تؤكدان التزامهما بالشراكة وتعزيز الحوار الاستراتيجي
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الصحة العالمية تدعو إلى مضاعفة الحذر من كورونا
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واشنطن: إيران تهدف لترويع المجتمع الدولي بتخصيب اليورانيوم
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الإمارات رائدة في المساواة بين الجنسين ودور المرأة فاعل في «مسبار الأمل»
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محمد بن زايد يحضر حفل تخريج نجله زايد وعدد من الشيوخ والمواطنين من كلية ساندهيرست
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روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ بداية الجائحة
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أمريكا تقترب من الترخيص للقاح ضد كورونا وفرنسا تخفف التدابير بحذر
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الإمارات تعيد الاستيراد من مصر والمجر وتحظر الطيور الحية الداجنة من 9 دول
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دبي تطلق "بطاقة السعادة للسياح" لتعزيز تجربة زوار دولة الإمارات
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افتتاح منتجع "ريو دبي" في مشروع "جزر ديرة" التابع لـ "نخيل"
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حقيقة وفاة 6 أشخاص بعد تلقيهم لقاح فايزر
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عشرات الإصابات في حادث انفصال عربة قطار واصطدامها بحاجز خرساني في مصر
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محمد بن راشد: "التكنولوجيا ركيزة أساسية في تجاوز التحديات إلى فرص المستقبل الواعد"
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استفزازات تركية غرب سرت ومساعٍ لإشعال الحرب في ليبيا
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البرهان: الحكومة الانتقالية لم تحقق تطلعات الشعب والثورة
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إقامة ليلتين في فندق واختبار كوفيد-19 مجاناً للقادمين إلى دبي
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قريباً.. استئناف كافة الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية في أبوظبي
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مجلس النواب الأمريكي يتحدى ترامب ويقر ميزانية للدفاع قدرها 740 مليار دولار
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الإمارات تعلن تسجيل لقاح كوفيد-19 رسميا
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تكساس تتخذ إجراءً ضد ولايات أدخلت تغييرات غير قانونية في اللحظة الأخيرة للانتخابات
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الإمارات تثمن جهود الكويت وأمريكا و تدعم المساعي السعودية لتعزيز التضامن في الخليج العربي
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"الرقم واحد" علامة مسجلة باسم الإمارات في غينيس 2020
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أدنوك للتجارة العالمية تبدأ رسمياً نشاطها في تجارة وتداول المنتجات المكررة
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تصريح جديد من الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا
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"اتصالات" تسجّل أعلى سرعة في العالم بالجيل الخامس 9.1 جيجابت بالثانية
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الإمارات تسجل 1260 إصابة جديدة بكورونا
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يوسف العتيبة: سببان رئيسيان لتوقيع معاهدة السلام
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محمد العبار لـ « البيان الاقتصادي»: «إعمار» تواصل مشاريعها وتراقب السوق
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تعيين الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء في الكويت
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تسعينية بريطانية أول شخص يتلقى لقاح كورونا المعتمد من شركة فايزر
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تغريدات محمد بن راشد تتصدر تويتر في 2020
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«التربية»: اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول الخميس المقبل
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مدير مجمع كليات التقنية العليا لـ «البيان»: 5 تحديات و 12 مقترحاً قدمتها دراسة لدعم الشركات الناشئة
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مركز نموذج دبي ..10 سنوات من التطوير و إسعاد المتعاملين
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الصحة العالمية تعارض التطعيم الإجباري بلقاح كورونا
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واشنطن توافق على بيع تايوان أسلحة بـ 280 مليون دولار
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بايدن يختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيراً للدفاع
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إصابات كورونا في العالم تتجاوز 66.82 مليون والوفيات مليون و537967
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منظمة الصحة العالمية لا تتوقع أن تصبح تطعيمات كورونا إلزامية
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ميركل تحضّ الولايات الألمانية على تشديد قيود احتواء كورونا
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ترامب: أمريكا أصبحت دولة من العالم الثالث
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بكين وواشنطن.. توتّر ينتظر ما سيفعل بايدن
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أي لقاح له الأفضلية من حيث التخزين؟
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السيسي: تنظيم الإخوان ينقل التطرف للعالم
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إطلاق البرنامج التطوعي للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح الروسي في أبوظبي
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تشابك بالأيادي وشتائم في جلسة البرلمان التونسي
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الصين تسعى لإنتاج رقم "خرافي" من جرعات لقاح كورونا
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بيان حول دخول المواطنين الإسرائيليين إلى الإمارات
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محمد بن زايد يستقبل الوزير المنسق للشؤون البحرية في إندونيسيا
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السعودية تسجل 209 إصابات جديدة بكورونا
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لأول مرة في الشرق الأوسط الإمارات تطلق تقنية الطباعة الحيوية رباعية الأبعاد
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لقاحات كورونا.. العالم يحبس أنفاسه على وقع أكبر حملة تطعيم في التاريخ
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بدء الرصد الآلي لمخالفات الهاتف وحزام الأمان في أبوظبي اعتبارا من يناير
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روسيا تقر إجراء تجارب على لقاح كورونا الصيني
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عرس في المستشفى بعد إصابة العروس بكورونا
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546 ألف مقعد مجدول لرحلات الطيران في الإمارات الأسبوع الجاري
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الإمارات في المرتبة 16 عالمياً في تقرير البيانات المفتوحة 2020 متخطية أمريكا وفرنسا واليابان
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الإمارات تسجل 1,148 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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كورونا يغلق متحفاً ظلت أبوابه مشرعة 129 عاماً
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عروض جوية بالطائرات المسيرة ترحب بزوار مهرجان دبي للتسوق
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شرطة رأس الخيمة تنقذ بالطائرة عائلة أوروبية تعرض أفرادها لإصابات وإغماء
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ناقلات الإمارات تتخطى تحديات الجائحة
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«اتصالات»: الجيل الخامس ركيزة نمو للقطاعات الحيوية
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المناطق الاقتصادية الحرة بالجامعات بيئة إبداعية لتخريج رواد الأعمال
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«قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي الإماراتي ـ الإسرائيلي» اليوم
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خليفة يصدر قانوناً بإنشاء مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية
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محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن تشكيل مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي
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برؤية محمد بن راشد.. دبي أثبتت قدرتها على تخطّي التحديات بتنظيم «جيتكس» فعلياً
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إصابة محامي ترامب بفيروس كورونا
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لقاح كورونا وصل السعودية و4 فئات ستحصل عليه أولا
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إيطاليا تتجاوز عتبة 60 ألف وفاة بكورونا
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سيف السويدي: "الطيران المدني" تقدم التسهيلات لعمليات النقل الجوي للقاح كوفيد19
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تونس تمدد حظر التجول حتى 31 مارس للحد من تفشي كورونا
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قنبلة من الحرب العالمية تجلي الآلاف في فرانكفورت
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آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم
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مشروع قلب أوروبا في دبي موقع فخم وعمل عبقري في خضم الوباء
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حمدان بن محمد: تنظيم جيتكس فعلياً شهادة لقدرة دبي على تخطي التحديات
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المصرف المركزي يوضح أهداف "نظام تسهيلات القيم المخزّنة" الجديد
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التربية تعلن عن التسجيل لاختبار إنجاز في مادتي اللغة العربية والانجليزية
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رئيس الدولة يصدر قانوناً بإنشاء مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية
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أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة
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الإمارات تسجل 1,153 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 634 حالة
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محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن تشكيل مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي
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مفاجأة.. مجلس الأمة الكويتي القادم بلا نساء
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هذا ما يجب عليك معرفته عن الأطفال ولقاحات كورونا
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منظومة ذكاء اصطناعي تتنبأ بدواء قادر على هزيمة مرض السرطان
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السيسي يغادر إلى فرنسا لبحث تعزيز التعاون وآخر التطورات
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«جيتكس» حلول مستقبلية لعالم ما بعد الجائحة
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محمد صالح مدير عام الهيئة لـ«البيان»: 6.4 مليارات درهم ميزانية «اتحادية الكهرباء» 2021
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دعم دولي غير مسبوق للبرنامج النووي السلمي الإماراتي
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الرئيس التنفيذي لـ «اتصالات» بالإنابة: %35 تغطية شبكة الجيل الخامس لمدن الإمارات
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«جيتكس» ينطلق اليوم بمشاركة واسعة للمؤسسات والشركات
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ترامب: سيحاولون إقناعنا بأننا خسرنا.. نحن لم نخسر
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ليبيا.. الأمم المتحدة تؤكد دعمها قرارات ملتقى الحوار السياسي
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فرنسا تشهد تراجعا في وفيات كورونا
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مصر تسجل 431 إصابة جديدة بكورونا
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حريق هائل يطال مجمعا كنسيا يضم جرس الحرية بنيويورك
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رسالة تكشف حقيقة صادمة قبل توزيع لقاح كورونا في بريطانيا
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ضربة جديدة لترامب.. محكمة ترفض دعوى لمنع إعلان فوز بايدن
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الكويت.. المصابون بـ«كورونا» يصوتون في الانتخابات
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وزيرة خارجية كوريا الجنوبية: من الصعب تصديق خلو جارتنا الشمالية من كورونا
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ترامب يضع عراقيل جديدة أمام بايدن.. وهذه المرة في البنتاغون
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عودة المتظاهرين إلى شوارع فرنسا للتنديد بعنف الشرطة
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حكومة إيطاليا تدخل أزمة جديدة بسبب سياسات الاتحاد الأوروبي
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القرية العالمية تحقق 3 أرقام قياسية جديدة في "غينيس"
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اليمن.. أي رسالة نقلتها الشرعية للمراقبين الدوليين في اللقاء العاصف؟
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روسيا تبدأ التطعيم الجماعي ضد كورونا بلقاح سبوتنك-في
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الصحة العالمية تحذر: لا تتهاونوا بالتدابير الاحترازية
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لأول مرة منذ 8 أشهر.. إصابات كورونا في السعودية أقل من 200 حالة
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سقوط أمطار متفرقة في الإمارات اعتباراً من يوم غد وحتى الخميس
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حملة "10 ملايين وجبة" تحصد 6 جوائز من "كريستا العالمية" و 5 جوائز من "شورتي للنفع الاجتماعي"
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الإمارات تسجل 1214 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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عُمان تعتزم إلغاء عدم الممانعة للوافدين
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محمد بن راشد: سنكون الأسرع في التعافي وسنختتم 2020 بأهم حدث عالمي واقعي
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محمد بن زايد: العمل التطوعي صورة حقیقیة لتقدم المجتمعات
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النفط يصعد ويحلق قرب مستوى 50 دولاراً
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تدهور الحالة الصحية لعمر البشير ونقله إلى المستشفى
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محكمة أمريكية تأمر بإعادة فتح باب الطلبات لبرنامج خاص بالمهاجرين
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الكويتيون ينتخبون برلمانا جديدا وسط جائحة كورونا
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عالمة صينية تحذر من خفافيش تخفي فيروسات خطيرة من أسرة كورونا
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«جبل علي» ضمن أكبر 10 موانئ للحاويات عالمياً
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الصحة العالمية تأمل بتوفير نصف مليار جرعة من لقاحات كورونا مطلع 2021
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بايدن يلمح إلى حفل تنصيب محدود في ظل تفشي كورونا
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مصر.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا
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رئيسة إستونيا ورئيس الحكومة في حجر صحي بسبب كورونا
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البنتاغون: الولايات المتحدة ستسحب معظم قواتها من الصومال بحلول 15 يناير
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محمد بن زايد صانع السلام ضمن صدارة قائمة الـ50 الأكثر تأثيراً في العالم
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السعودية: الاتفاق الإبراهيمي خطوة مهمة وصحيحة لتعزيز استقرار المنطقة
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تركيا تواصل استفزازاتها شرق المتوسط
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الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في 2021
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لماذا تلوح فرنسا بـالـ«فيتو» ضد اتفاق لما بعد «بريكست»
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أول دولة عربية تجيز الاستخدام الطارئ للقاح فايزر
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تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن اللقاحات
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شرطة دبي تُسجل 2145 قضية جرائم اقتصادية في 5 سنوات
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وفاة طبيب بحادث سقوط مصعد في مستشفى
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السعودية تسجل انخفاضاً ملحوظاً في إصابات كورونا
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المغرب يفكك خلية لـ«داعش» خططت لتنفيذ اعتداءات
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إقامة أول صلاة جمعة في الإمارات
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الصين وعمالقة التكنولوجيا أكبر الرابحين من كورونا
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محمد بن راشد يوجه بجسر جوي إنساني إلى السودان وإثيوبيا
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محمد بن زايد: خططنا طموحة لبناء مستقبل أفضل لأجيالنا
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محمد بن راشد: 9 فبراير موعد وصولنا إلى المريخ
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الإمارات تؤكد عدم توانيها عن تلبية المبادرات العادلة لإيجاد حل للقضية الفلسطينية
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الإمارات تفعّل إجراءات الحصول على تأشيرة دخول للإسرائيليين
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عمالقة التكنولوجيا يجتمعون بدبي في أول حدث تقني عالمي 2020
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وزيرا خارجيتي الأردن وإسرائيل يبحثان إعادة إطلاق مفاوضات السلام مع الفلسطينيين
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الصحة العالمية تزف بشرى لقاحات كورونا..تغير قواعد اللعبة
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الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ الإمارات باليوم الوطني الـ 49
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الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 49 يقدم رسالة شكر واعتزاز بأبطال خط الدفاع الأول
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السعودية تسجل 230 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 368
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وقود " إي - بلس 91 " في محطات إينوك وإمارات
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الإمارات تشهد 5 محاولات تحطيم أرقام قياسية عالمية
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العالم يحتفل اليوم باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة
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وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان
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توقعات بصدور أول تصاريح لقاح كورونا في الاتحاد الأوروبي نهاية ديسمبر
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البحرين وإسرائيل توقعان3 مذكرات تفاهم وإعلان تعاون مشترك
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تنديد دولي واسع بمقتل 11 طفلاً على يد ميليشيا الحوثي
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دعوى قضائية ضد ترامب لمنعه من إتلاف السجلات الرئاسية
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السعودية: الإعلان عن موعد فتح المنافذ ورفع قيود السفر لاحقاً
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قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية تتضاعف 10 مرات بين عامي 2000 - 2019
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الصراع في إثيوبيا قد يتحول إلى حرب عصابات
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التصعيد الحوثي يشرّد 186 ألف يمني
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إقلاع أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات
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خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يتلقون التهاني باليوم الوطني من ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة
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هذا موعد عودة الاقتصاد العالمي إلى مستويات ما قبل كورونا
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بيونتك وفايزر تقدمان طلباً للحصول على ترخيص لقاح كورونا
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الإمارات الأولى في التنافسية العربية
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أخدود رقمي يهدد الناشئة.. ثلثا أطفال العالم غير متصلين بالإنترنت
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ولايتا أريزونا وويسكونسن تصادقان على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية
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إصابات كورونا تتجاوز 62.82 مليون والوفيات مليون و463533 عالمياً
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الصين تثير قلق الهند وبنغلاديش يإعلانها بناء سدّ ضخم في التبت
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محمد بن زايد: تضحيات أبطال الإنسانية وعملهم بإخلاص وشجاعة لن ينساها مجتمع الإمارات
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محمد بن راشد: تحية لأبناء قواتنا المسلحة الباذلين أنفسهم لحماية تراب الإمارات
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مصر تغلق قضية مقتل الطالب الإيطالي ريجيني
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موانئ دبي العالمية : تصريحات رئيس جيبوتي غير صحيحة
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الإمارات: إعفاء 1607 مواطنين من ديون قيمتها أكثر من 869 مليون درهم
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محمد بن راشد: يقف وطننا اليوم إجلالًا لمن وضع روحه على كفه وأرخصها في سبيل وطنه
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محمد بن زايد: ستبقى الإمارات وفيَّة لمنارات عزها وفخرها
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انطلاق أولى عمليات الشحن الكبيرة للقاح فيروس كورونا
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إطلاق أوّل منظومة للدفع اللا تلامسي برصيد فوري في دبي
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