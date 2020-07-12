حثت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف إلى إقامة صلاة الكسوف في البيوت، مبينةً أنَّ صلاة الكسوف سنَّة مؤكدة في حق كل من يؤمر بالصلاة شرعاً، فيدخل في ذلك: الرجل والمرأة، والمسافر، والمقيم، والكبير والصغير المميز، مشيرةً إلى أن وقت صلاتها يبدأ من حين ظهور الكسوف بعد حلِّ النافلة، وينتهي بانجلاء الكسوف أو بأذان الظهر، وذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.