"مسبار الأمل" جاهز للانطلاق في رحلته لاستكشاف المريخ
أكد فريق مسبار الأمل ومسؤولي موقع الإطلاق في مركز تناغاشيما الفضائي باليابان جاهزية مسبار الأمل للانطلاق في رحلته لاستكشاف المريخ.
أكد فريق مسبار الأمل ومسؤولي موقع الإطلاق في مركز تناغاشيما الفضائي باليابان جاهزية مسبار الأمل للانطلاق في رحلته لاستكشاف المريخ.
قالت مجلة "فوربس" في تقرير نشر اليوم الإثنين، أن اسم "دولة الإمارات" يجب أن يرتبط ويقترن ذكره بمرتادي الفضاء السحيق بدءاً من يوم الثلاثاء،
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم
أكدت هيئة دبي للطيران المدني عدم صحة الأخبار المنسوبة إليها بشأن إجراءات السفر إلى دبي التي تتداولها بعض الصحف والمواقع الاخبارية، موضحة أنه ليس إلزامياً على جميع المسافرين إلى دبي
أعلن معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها حكومة الإمارات اليوم، الاثنين، في إمارة أبوظبي، عن حصول دراسة المرحلة الثالثة للقاح محتمل ضد فيروس كورونا
وفرت إمارة أبوظبي خيمة لإجراء الفحص السريع لفيروس كورونا "كوفيد 19" بمنطقة غنتوت للقادمين من خارج الإمارة ولديهم الرغبة في دخول أبوظبي، بعدما أوجبت وجود نتيجة فحص سلبية
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن جائحة فيروس كورونا يمكن أن تزداد سوءا إذا لم تلتزم كل الدول بتدابير الرعاية الصحية الأساسية.
أعربت دولة الإمارات عن إدانتها لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ بالستية
قال محمد باركيندو الأمين العام لأوبك اليوم الاثنين إن سوق النفط تقترب من الوصول إلى التوازن بفضل ارتفاع تدريجي لطلب على النفط في الوقت الذي تخفف فيه الدول إجراءات الإغلاق وتخفيضات غير مسبوقة للإمدادات من أوبك وحلفائها.
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الإثنين تسجيل حصيلة كبيرة من المتعافين من مصابي فيروس كورونا المستجد بحصيلة بلغت 2704 حالة إضافية.
أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، خروج آخر
أظهر استطلاع "أنفستور وتش" الذي أجرته حديثاً مجموعة "يو بي إس" UPS، العالمية العاملة في مجال إدارة الثروات، فإن 75٪ من المستثمرين الأثرياء في جميع أنحاء العالم خلصوا إلى أن الحياة بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) لن تعود أبداً إلى ما كانت عليه في السابق. وهذا هو نفس الشعور يسود في الإمارات العربية المتحدة، حيث أعرب 81% من المستثمرين أن الخوف سيبقى لفترة طويلة.
قال سعادة منصور عبدالله بالهول، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، في مقال نشرته "تلغراف" البريطانية، أنه ولعقود مضت، سيطرت ثلة من القوى الكبرى على مهام الاستكشاف الفضائية، لتعمد 4 دول فقط لإرسال مركباتها الفضائية لكوكب المريخ.
قال تشارلز يانغ، رئيس شركة "هواوي" الشرق الأوسط، إن عملاق التقنية الصيني اختارت "دبي مول" لاحتضان أحد أكبر متاجر هواوي لتجربة العملاء على مستوى العالم وذلك بحلول نهاية العام الحالي.
حذرت الخبيرة البريطانية ويندي باركلي من أن فيروس كورونا قد يبقى في الهواء في الأماكن المغلقة لأكثر من ساعة، وفقا لصحيفة
أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن تعاونها مع شركة ميديكلينيك الشرق الأوسط، التابعة لمجموعة ميديكلينيك انترناشونال المتخصصة بإدارة المستشفيات الخاصة، لتوفير خدمة فحص فيروس كورونا المستجد قبل السفر في المنزل أو في إحدى عيادات ميديكلينيك، وذلك للمسافرين المقيمين في دولة الإمارات.
قال عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" إن "الإمارات لديها عدة برامج لعمليات استكشاف الفضاء ونأمل ارسال رائد فضاء إلى المريخ في المستقبل".
واصلت وزيرة التعليم بيتسي ديفوس، يوم الأحد، حملة الإدارة الأمريكية لإعادة فتح المدارس في الخريف لكن دون تقديم أي خطة
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي،
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن دبي، بفضل الرؤية الحكيمة
أكد المتحدث باسم وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» شون بوتر أن «مسبار الأمل» استطاع أن يجذب أنظار العالم، خصوصاً في مؤسسات
أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أنه مع اقتراب رحلة مسبار الأمل إلى المريخ
قال مسؤولون بالبحرية الأمريكية إن 18 بحارا على الأقل نقلوا إلى مستشفى بمنطقة سان دييجو بولاية كاليفورنيا إثر تعرضهم لإصابات طفيفة في حريق ضخم ما زال مشتعلا على ظهر السفينة الحربية بونهوم ريتشارد أمس الأحد.
واصل مطار دبي حيويته خلال استقبال المسافرين من مختلف دول العالم، بعد استقباله أمس المزيد من رحلات الطيران التابعة
أعلن مسؤول أمريكي رفيع في وزارة الصحة الأمريكية اليوم الأحد أنه يجب وضع «جميع الاحتمالات على الطاولة» لاحتواء فيروس كورونا مع توقع السلطات استمرار تزايد الوفيات جراء الوباء في الأسابيع المقبلة.
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر "الأحد" تسجيل 912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 حالة وفاة مقابل 923 حالة إصابة و67 حالة وفاة يوم السبت
واصل مطار دبي نشاطه ، خلال استقباله أعداداً متزايدة من الزوار الذين جاؤوا من مختلف دول العالم.
تتوجه أنظار العالم والمنظمات المعنية بشؤون الأوبئة إلى القارة الأفريقية المهدّدة بمزيد من التفشي لفيروس «كورونا»، في ظل
في إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية لمواجهة فيروس كورونا، وضمان سلامة
عمدت إسبانيا اليوم "الأحد" الى إعادة فرض إغلاق في قسم من كاتالونيا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يضع الحكومات أمام معضلة حماية السكان لكن بدون فرض قيود جديدة مشددة جدا.
قالت شركة مصر للطيران، اليوم الأحد إنه يجب على المسافرين معها من القاهرة إلى إمارة دبي حمل شهادة طبية تؤكد إجراء اختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم "الأحد"، عن تسجيل ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم
تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
حرصاً من وزارة التربية والتعليم على دعم مسيرة التعلم للدارسين في التعليم المستمر المتكامل، قررت منح فرصة لطلبة التعليم المستمر المتكامل (المسار الأكاديمي/ مسار الدراسة المنزلية) الراغبين في تحسين معدل نهاية العام الدراسي 2019 / 2020.
تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من 20 ألف شخص في الشرق الأوسط، نصفهم تقريبا في إيران، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً الى مصادر رسمية حتى الساعة 10,00 ت غ الاحد.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد تسجيل 2779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 232259 حالة.
كشف مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ عن 7 أهداف استراتيجية ملهمة خلال مهمة "مسبار الأمل" تدور حول المعرفة البشرية والقدرات الإماراتية والتعاون الدولي بجانب البيانات التي سيجمعها والنتائج العلمية التي سيحققها
أكد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن جهود الهيئة في تحسين السلامة المرورية وتعزيز سلامة المشاة ساهمت في خفض وفيات حوادث المشاة في دبي بنسبة 76.5%
أفادت "مجلة العلوم" وهي دورية علمية تنشرها الرابطة الأمريكية للعلوم المتقدمة أن دولة الإمارات على وشك تحقيق اختراق علمي كبير والانضمام إلى الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وأوروبا والهند في نادي النخبة
أعلن تقرير لمنظمة الطيران المدني الايراني أن "خطأ بشريا" مرتبطا بضبط الرادار كان "السبب الأساسي"..
تجسد مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" ثقافة اللا مستحيل التي كرستها دولة الإمارات منذ تأسيسها و أضحت تمارسها نهجا وعملا لتتواصل مسيرة الإنجازات في ظل رؤية ودعم قيادة الدولة الرشيدة
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القرار رقم (6) لسنة 2020 بتعيين أعضاء لجنة دبي للطاقة النوويّة
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي أن دبي بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4,7 درجات الأحد مدينة تانغشان في شمال الصين التي شهدت زلزالا مدمرا العام 1976، وفق المعهد الاميركي للمسح الجيولوجي.
أكد فاروق الباز عالم الفضاء والجيولوجيا في وكالة «ناسا» رئيس مركز الاستشعار عن بُعد بجامعة بوسطن عضو اللجنة الاستشارية لوكالة الإمارات للفضاء لـ«البيان»،
ذكرت وزارة الصحة البرازيلية اليوم السبت أنها سجلت 1071 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وسجلت
وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب كمامة للمرة الأولى في مكان عام السبت خلال زيارته مركزاً طبياً، مذعنا للضغوط كي يكون مثالا يحتذى به في مجال الصحة العامة مع اشتداد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا
بمباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلقت دبي
اعتمد مجلس المناطق الحرة في دبي، خلال اجتماعه الخامس عشر، الذي ترأسه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس،
أكد فاروق الباز عالم الفضاء والجيولوجيا في وكالة «ناسا» رئيس مركز الاستشعار عن بُعد بجامعة بوسطن عضو اللجنة الاستشارية لوكالة الإمارات للفضاء لـ«البيان»،
صنفت دبي في المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً على «مؤشر تنمية مراكز الشحن البحري الدولية»، لأفضل مراكز الشحن البحري على
وافق مجلس الأمن الدولي مساء يوم السبت، على قرار بإرسال مساعدات إلى سوريا . وصوت 12 عضوا مع القرار فيما امتنع 3 أعضاء
قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري اليوم في بيان عبر الإنترنت إن حقول النفط والموانئ مغلقة إلى
أودى فيروس كورونا المستجد بأكثر من 560 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر.
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، عن خروج 602 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 23876 حالة حتى اليوم.
سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد مرة أخرى، حيث وثقت أكثر من 66 ألفا و600 حالة إصابة جديدة على مدار يوم الجمعة، وفقا لأحدث البيانات التي أعدتها جامعة جونز هوبكنز.
أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن صادق عزائه ومواساته لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي
دعت وزارة الصحة السعودية المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر للخارج في الوقت الحالي لعدم استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
بمباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أدى معالي الوزراء في حكومة الإمارات اليوم، السبت، اليمين الدستورية عن بُعد.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن حكومة الإمارات كانت الأسرع استجابة للمتغيرات العالمية الجديدة
كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 2994 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 229480 حالة.
تستأنف الهيئة الاتحادية للهوية و الجنسية خدماتها للمتعاملين غدا مع استيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديمها لضمان حسن سير العمل و جودة مستوى الخدمات المقدمة وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء في هذا الصدد.
تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و المخالطين لهم وعزلهم
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم لتعزيز سيولة الشركات ودعم استمرارية أعمالها.
أعلنت شركة طيران الإمارات، عن أنها ستقوم بتشغيل رحلات عودة خاصة إلى 5 مدن هندية في الفترة ما بين 12 و26 يوليو الجاري لمساعدة الهنود الذين تقطعت بهم السبل في العودة إلى ديارهم وللسكان المقيمين في دولة الإمارات الموجودين حالياً في الهند للعودة إلى الدولة.
بعد إغلاق لمدة أربعة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، تراهن إمارة دبي على انتعاش سريع لقطاع السياحة فيها مع إعادة فتح أبوابها للزوار، طارحة نفسها كوجهة آمنة
تستضيف وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، بالتعاون مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، أول معرض رقمي للتجارة والاقتصاد بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهو منصة تم تصميمها بهدف إعطاء دفعة جديدة قوية للتبادل التجاري والأنشطة الاقتصادية المشتركة بين البلدين
وقع الاختيار على الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة، عضواً في لجنة اليونسكو الاستشارية للعلوم المفتوحة، ممثلاً للمنطقة العربية.
قالت منظمة الصحة العالمية على لسان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية مايك ريان، إنه «من غير المحتمل أن يتمكن العالم من القضاء على فايروس كورونا المستجد في أي وقت قريب».
اعتمد مجلس الوزراء قرارا بالتعديل على حزمة من القرارات في قطاع الهوية والجنسية واستئناف العمل بعدد من الإجراءات
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا يوم الجمعة بتخفيف العقوبة الصادرة بحق مستشاره وصديقه القديم روجر ستون ليجنبه السجن بعد إدانته بالكذب تحت القسم
رحّبت الولايات المتحدة الجمعة بإجراء منظّمة الصحّة العالميّة تحقيقاً بشأن مصدر فيروس كورونا المستجدّ في الصين التي
أعلنت وزارة الصحّة البرازيليّة أنّ حصيلة وفيات كوفيد-19 تجاوزت 70 ألفاً الجمعة بعد تسجيل البلاد 1214 وفاة إضافيّة
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المستقبل لمن يتفوق رقمياً.
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة
اعتمد مجلس الوزراء قرارا بالتعديل على حزمة من القرارات في قطاع الهوية والجنسية واستئناف العمل بعدد من الإجراءات
أعلنت أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية إقليمية من نوعها في مجال الإعلام الرقمي، بالتعاون مع أكاديمية ناس عن إطلاق برنامج «يوتيوبر الشباب».
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، أنه تم تسجيل 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات
ثبتت مؤسسة «كابيتال انتليجنس» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها الإئتماني السيادي للعملات الأجنبية على المدى الطويل
أعلنت شركة أرامكو السعودية تحديث أسعار الوقود لشهر يوليو من عام 2020، خلال الفترة من 10 يوليو الجاري حتى 10 أغسطس
قالت ماريا فان كيرخوف الخبيرة الفنية المختصة بجائحة مرض (كوفيد 19) في منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة.
حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول خليجياً وعربياً وفي غرب آسيا، والثامن عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن المستقبل لمن
قالت ماريا فان كيرخوف الخبيرة الفنية المختصة بجائحة مرض كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد عبر الهواء
أعلنت مملكة البحرين اليوم الجمعة عن تسجيل حالتي وفاة و597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
أكدت منظمة الصحة العالمية أن القضاء على فيروس كورونا المستجد أمر غير مرجح في الظروف الحالية في العالم.
قالت جامعة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية إن فريقاً من الباحثين طور جهازاً يقتل فيروس كورونا المستجد بشكل فوري.
ألغت السلطات البريطانية إجراءات الحجر الصحي التي كانت مفروضة على الوافدين من نحو 70 دولة ومنطقة
منح مجلس الوزراء المقيمين خارج الإمارات الذين انتهت إقامتهم بعد الأول من مارس 2020 أو تجاوزوا مدة ستة أشهر ، مهلة للعودة إلى الدولة من تاريخ فتح الأجواء بين البلدين
غيّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله صورة حسابه الشخصي في " تويتر" وانستغرام . تزامناً مع قرب انطلاقة مسبار الأمل، الحدث المُرتقب في مختلف أنحاء العالم لاستكشاف الكوكب الأحمر.
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل 3159 إصابة جديدة بفيروس كورونا .
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم الجمعة عن اجرائها أكثر من 47 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وكشفت عن 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 399 حالة شفاء و حالتي وفاة.
أعلن السودان، اليوم، عن تسجيل ثماني حالات وفاة و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
كشفت دراسة حديثة أن أزمة جائحة كورونا تسببت في تدهور نوعية الحياة والصحة النفسية لكثير من الأطفال والمراهقين في ألمانيا.
انطلقت مفاجآت صيف دبي بأمسية افتتاحية لا تُنسى شملت مزيجاً من العروض الضوئية على برج خليفة والألعاب النارية وعروض النافورة الراقصة وظهور شخصية "مدهش"
أصدرت أربع مدن مطلة على نهر يانغتسي بالصين تحذيرات على أعلى مستوى خلال اليومين الماضيين بعدما تسبب هطول أمطار غزيرة في انهيارات أرضية
اتهم الجيش الليبي، تركيا، بسرقة أموال الليبيين، وهي خلف الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، فيما نفذت وحدات الجيش المصري بالمنطقة الغربية.
ندد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس بالاستغلال السياسي للقضايا الكبرى، الذي يمارسه البعض في السياسة الإقليمية.
قالت النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال في كوريا الشمالية كيم يو-جونغ في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة إنها تعتقد بأنه لن تعقد قمة جديدة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة خلال هذا العام.
نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الطلبة المتفوقين في نتائج الثانوية العامة في الدولة وبارك لهم.
أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أن الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
انطلقت مفاجآت صيف دبي بأمسية افتتاحية لا تُنسى شملت مزيجاً من العروض الضوئية على برج خليفة والألعاب النارية وعروض النافورة الراقصة وظهور شخصية «مدهش» بحلته الجديدة.
أوضحت معالي سارة الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة قائد الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل).
أمرت محكمة في كوريا الجنوبية، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بدفع تعويضات لاثنين من سجناء الحرب اللذين أمضيا عقودا عدة في الأشغال الإجبارية في بيونغ يانغ.
بعد أشهر من حالة الإغلاق التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والعودة المتدرّجة للحياة الطبيعية، مع الأخذ بالاحتياطات والإجراءات الاحترازية الصحية، وبعد إلحاح من الأطفال، قرّرنا قضاء عطلة عائلية في مكان مريح بدبي حيث نقيم، بعيداً عن ضغوط الوباء والعمل.
تعهدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، اليوم، باستخدام جميع الأدوات الممكنة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران.
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم، الخميس، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في
أكد الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري إن مصر لن تسمح بتهديد الأمن القومي المصري من الاتجاه الغربي
تأمل قيادات فلسطينية أن يعمل جو بايدن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية على تخفيف سياسات واشنطن المؤيدة لإسرائيل إذا ما أصبح رئيساً للولايات المتحدة.
أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن تأييدها لما تضمنه القرار التونسي- الفرنسي، الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع، حول جائحة «كورونا».
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، اليوم الخميس، خلال خطاب أمام الدول الأعضاء في المنظمة في جنيف، إن آثار وباء فيروس «كورونا»
نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة الذي وافته المنية اليوم الخميس .
تعافى 69 شخصًا كانوا قد أصيبوا بـ(فيروس كورونا) المستجد بسبب امرأة نقلته لـ 70 شخصًا من عائلة واحدة بمنطقة نجران، حيث بقيت حالة واحدة تتلقى العلاج اللازم.
أعلنت وزارة التربية و التعليم قوائم الطلبة المتفوقين في المسارات الدراسية في امتحانات العام الدراسي 2019-2020، التي
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الطلبة المتفوقين
نعى ديوان حاكم الشارقة اليوم الخميس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، الذي وافته المنية اليوم الخميس في المملكة المتحدة
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 41 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2100 حالة.
مع استمرار الجائحة العالمية في حصد مزيد من الأرواح، كررت منظمة الصحة العالمية الخميس تحذيراتها من خطورة هذا الوباء الذي طال أكثر من 12 مليون انسان حول العالم.
تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرار رقم «5» لسنة 2020،
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مكتب "فخر الوطن"، اليوم، قراراً بشأن تشكيل مجلس إدارة المكتب برئاسة معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان.
أوضح معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الإمارات اختارت التدرج والشفافية والوضوح في نهجها، مؤكداً رفض سياسة العداء لمصر والسعودية والإمارات وفرض الوصاية على العالم العربي.
بعدما ألبست أكثرية الرؤساء الأمريكيين واستقطبت بزاتها وقمصانها اهتمام شخصيات عالمية، أشهرت ماركة "بروكس براذرز" الأمريكية إفلاسها عقب تكبدها خسائر فادحة جراء أزمة كوفيد-19.
أوصت الحكومة الأسترالية مواطنيها، الأربعاء، بعدم السفر إلى هونغ كونغ بالأخص بعد إقرار الصين قانون الأمن الوطني الذي
بلغ عدد النزلاء في المنشآت الفندقية " فنادق وشقق فندقية" في إمارة أبوظبي 1.1 مليون نزيل خلال الربع الأول من العام 2020 .. فيما وصلت نسبة الإشغال 70% ومتوسط مدة الإقامة 2.8 ليلة وقيمة الإيرادات نحو 1.29 مليار درهم مما يؤشر على استمرار نشاط القطاع وذلك وفق ما يظهره الرصد الذي نفذه مركز الإحصاء - أبوظبي.
بسبب توقف الرحلات إثر انتشار فيروس كورونا، تقطعت السبل بالسائح الإستوني رومان تروفيموف، الذي لا يزال عالقا في مطار مانيلا منذ أكثر من 100 يوم.
تستأنف شركة الخطوط الجوية الكويتية، رحلاتها إلى إمارة دبي اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل من خلال رحلتين يومياً.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي
قالت سلطات الصحة الصينية إن الصين سجلت تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي خلال يوم 8 يوليو مقارنة بسبع حالات قبلها بيوم.
أعلنت المحكمة الأمريكية العليا أمس الأربعاء أنّها ستُصدر الخميس قرارها بشأن رفض الرئيس دونالد ترامب نشر تصاريحه الضريبية وتفسيره الفضفاض جداً لنطاق حصانته الرئاسية، في مراجعتين قضائيتين يتوقّع أن تكون ارتداداتهما السياسية مدوّية في واشنطن.
احتجزت السلطات الإيطالية سفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش 3"، التي رست في ميناء بورتو إمبيدوكلي، بعد أن حددت "عدة مخالفات"، حسبما أعلن خفر السواحل الإيطالي.
أفاد إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 58 ألف حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 أمس الأربعاء، وهو أعلى رقم للحالات تسجله دولة واحدة في يوم واحد.
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 1.7 مليون أمس الأربعاء وأن وفياتها بلغت إجمالا 67964.
دعا رئيس بيرو، مارتين فيزكارا أمس الأربعاء إلى إجراء انتخابات عامة في 11 أبريل 2021، وقال إنه لا يمكن لجائحة فيروس كورونا أو أي ظروف أخرى أن تغير "استمرارية الديمقراطية" في البلاد.
قال ألكسندر فيندمان، المساعد السابق بالبيت الأبيض، وهو شخصية رئيسية في محاكمة الرئيس دونالد ترامب، أمس الأربعاء إنه سيتقاعد من الجيش بعد تعرضه لما وصفها محاميه بأنها "حملة تنمر وترهيب وانتقام" من قبل الرئيس.
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً رقم 95 لسنة 2020 بشأن إنشاء مكتب
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن مسيرة التنمية
عقد الفريق التنفيذي لمؤشر تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، اجتماعه الأول عن بُعد، بهدف مراجعة ملف دولة الإمارات الخاص
توقع مسؤولون في قطاع السياحة والطيران بدبي انتعاشة قوية للقطاع السياحي مع عودة دبي لاستقبال السياح منذ أول من أمس،
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن دبي مدينة سباقة عالمياً في مجالات
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 523 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات،
أصدرت دائرة محاكم رأس الخيمة بياناً رداً على مقطع صوتي متداول منسوب لسيدة تعرضت فيه بالإساءة للقضاء في إمارة رأس الخيمة ووصفته بتدمير حياتها
تزامناً مع استعدادات الإمارات لإطلاق مسبار الأمل، أول مهمة فضائية عربية إلى المريخ، تم الإعلان اليوم عن إطلاق أضخم
واصلت حركة الزوار الدوليين بالتدفق عبر مطارات دبي من خلال رحلات «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، إضافة إلى بعض الناقلات
حض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء مجلس الأمن على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، وقال إن الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها ضبطت الشهر الماضي سفينة تحمل أسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.
يبدأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بعد غد "الجمعة" زيارة رسمية إلى جمهورية كوريا الجنوبية
رحبت دبي خلال العام 2019 بحوالي 16.73 مليون زائر لليلة واحدة من مختلف أنحاء العالم بزيادة قدرها 5.1% مقارنة بالعام 2018
أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" استبيان رأي حول رغبة الناس بالسفر مع وجود مخاطر كبيرة لالتقاط فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال السفر الجوي، حيث جاءت خطط إعادة الإقلاع للقطاع ككل، واحدة من عوامل القلق الرئيسية.
أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.. مؤشر دبي للأمن الإلكتروني الأول من
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " مرسوما اتحاديا رقم 95 لسنة 2020 بشأن إنشاء مكتب
نشرت مجلة "نيتشر" الرائدة عالمياً في مجال العلوم تقريراً مفصلاً حول خطى دولة الإمارات في سبر الفضاء الخارجي وبالتحديد كوكب المريخ، وعنونته بـ "السباق الفضائي: قفزة للمريخ بمثابة نهضة في قطاع العلوم بدولة الإمارات"
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات تدعمها مشاريع نوعية وبنية تحتية تُصنّف بين الأعلى كفاءة واعتمادية على مستوى العالم
أعلن ستيفان دوغاريك المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة - بصفته الجهة "الوديع" لدستور منظمة الصحة العالمية لعام 1946 - بانسحابها رسميا من المنظمة
قالت طيران الإمارات، إنه يجب على المسافرين معها من 10 دول تشمل 18 وجهة حمل شهادة طبية تؤكد إجراء اختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، صادرة عن مختبر معتمد من قبل الحكومة المحلية ليتم قبولهم على متن الرحلة. حيثما تم تحديد ذلك،
قالت شركة العربية للطيران، إنها ستقوم بتسيير رحلة عودة لنقل المسافرين المصريين المقيمين في الأردن إلى مصر.
عادت مجدداً إلى الأضواء الفرضية التي تقول إن منظمة الصحة العالمية تكتمت على انتشار فيروس كورونا بعد تستّر الصين أيضاً لفترة طويلة على ظهوره.
أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى الأوروغواي، لدعم جهود 7 آلاف من العاملين في القطاع الصحي لاحتواء فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19".
تتأهب دبي لعودة مفاجآت صيف دبي في دورتها الثالثة والعشرين غداً 9 يوليو، لتقدم سبعة أسابيع من التخفيضات والعروض
كشف معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء عن أن إدارة عملية إطلاق وإدارة مسبار الأمل ستكون من غرفة تحكم في منطقة الخوانيج بدبي بأيدي شباب إماراتي
افتتحت الصين الأربعاء مكتباً جديداً للأمن القومي في هونغ كونغ، وفق ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، وهو ما سيتيح لعناصر هذا المكتب العمل بشكل علني بموجب قانون أمني جديد صارم.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الأجداد نظروا إلى
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي باتت جاهزة لاستقبال العالم من
احتفى المستشفى الميداني بمركز دبي التجاري العالمي للمؤتمرات والمعارض، بتعافي آخر مريض بـ«كورونا» وهو ياباني الجنسية،
أكد السير تيم كلارك رئيس «طيران الإمارات» ثقته في أن دبي تسير في الاتجاه الصحيح نحو التعافي، مشدداً على يقينه بأن دبي
أنفقت الحكومية الاتحادية، نحو 11 ملياراً و446 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، وفق بيانات حديثة لوزارة
تعتزم ابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر كتاب يكشف تفاصيل بشأن التعامل السيىء في الأسرة، التي كان يرعاها فريد والد ترامب، والتي شكلت شخصية رئيس فارغ عاطفيا يمثل تهديدا للبلاد.
استخدمت روسيا والصين أمس الثلاثاء حقّهما في النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضدّ مشروع قرار ينصّ على تمديد آليّة إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدّة عام واحد عبر نقطتَي دخول حدوديّتَين، بحسب ما أفاد دبلوماسيّون.
أعلنت وزارة الري المصرية استمرار الخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا في المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، بشأن ملء وتشغيل السد رغم المرونة التي أبدتها مصر في مقترحاتها
تمكنت إدارة العمليات الفدرالية بمباحث شرطة ولاية الخرطوم، من القبض على تشكيل إجرامي يقوده رجل معوق حركيا، وضبطت بحوزته 150 ألف دولار.
وجهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عناية الجمهور الكريم بضرورة تحري الدقة واتباع الإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والهيئات الصحية في الإمارات
اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء بتشويه الواقع بعدما نسب تفشي فيروس «كورونا» في دور رعاية المسنين للإهمال
أكد المشرف على الإدارة العامة للطوارئ والكوارث بوزارة الصحة السعودية الدكتور جلال العويس خلال الإحاطة الإعلامية اليومية أن المملكة اتخذت منذ بداية جائحة كورونا إجراءات متعددة لمواجهة هذا الفيروس
حذرت مصر مجدداً من خطورة أي تدخلات أجنبية غير شرعية في ليبيا، منوهةً بضرورة احتواء الأزمة والعمل نحو التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن استعادة الدولة الوطنية الليبية ومؤسساتها، بما يحافظ على مقدرات الشعب الليبي ويحقق تطلعاته نحو الأمن والاستقرار.
تواصل دولة الإمارات تسطير إنجازات نوعية تعانق الفضاء فبعد مهمة هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية تتجه الان بوصلة الإنجازات الإماراتية صوب المريخ مع تبقي 8 أيام على انطلاق مهمة الإمارات
حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الثلاثاء من أن انتشار وباء كوفيد-19 "يتسارع" وقد أودى بـ 400 ألف شخص خلال نهاية الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنه لم يبلغ ذروته بعد.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي باتت جاهزة لاستقبال العالم من جديد عبر مطارها الدولي الذي كان ومازال يُشكل حلقة الوصل بين شرق العالم
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً جديداً بتعديل أحكام قانون إعادة تنظيم هيئة البيئة في أبوظبي، لتعزيز صلاحياتها الرقابية وتمكينها من ممارسة دورها بفعالية في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي بإمارة أبوظبي.
اندلع حريق هائل صباح اليوم الثلاثاء بأحد الفنادق بشرق العاصمة السعودية الرياض، وباشرت 9 فرق إسعافيه تابعة لهيئة الهلال الأحمر حادث الحريق والذي نتج عنه 22 إصابة.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المراسيم أرقام (16)، و(18)، و(19) لسنة 2020 بتعيين وترقية قضاة في محاكم دبي.
ترسم إمارة دبي، عودتها التدريجية إلى موقعها الاعتيادي على خريطة السياحة العالمية كواحدة من أكثر المدن زيارة، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
ذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله على حسابه في "تويتر" أن نظر أجدادنا للنجوم في رحلاتهم البحرية لبناء أمجادهم
كشف معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء عن أن إدارة عملية إطلاق وإدارة مسبار الأمل ستكون من غرفة تحكم في منطقة الخوانيج بدبي بأيدي شباب إماراتي
أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أكثر من 44 ألف فحص جديد ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وسجلت 532 إصابة جديدة
احتفى المستشفى الميداني بمركز دبي التجاري العالمي صباح اليوم بخروج آخر حالة مصابة بكوفيد19 وسط فرحة كبيرة من الكادر
قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة،: تستأنف دبي، اعتباراً من اليوم، استقبال زوارها من جميع أنحاء العالم، مع اتباع أعلى معايير الصحة والسلامة، وبما يتماشى مع البروتوكولات العالمية".
أكد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن النسخة الـ 23 من مفاجآت صيف دبي التي تنطلق 9 يوليو الجاري حتى 29 أغسطس المقبل تكتسب أهمية خاصة مع بدء استقبال الزوار الدوليين اليوم في ظل التزام كامل من جميع المنشآت التجارية والسياحية بالإجراءات الاحترازية.
تستعد دبي لاستقبال ضيوفها من خارج الدولة، اعتباراً من اليوم، وذلك ضمن الجهود التي بذلتها حكومة دبي والمستمدة من توجيهات
في وقت قتل فيه وباء فيروس كورونا أكثر من 536000 شخصاً في جميع أنحاء العالم، دعا أكثر من 230 عالماً منظمة الصحة العالمية
أعلنت الولايات المتّحدة أمس الاثنين أنّها وافقت على بيع فرنسا ثلاث طائرات "هوك آي" للإنذار المبكر من طراز "هوك آي" من الجيل الجديد، في صفقة تقدّر قيمتها بملياري دولار.
حفّزت دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الملهمة،
أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أمس
وجّه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، بإعفاء المستأجرين التجاريين وأصحاب الشركات الصغيرة
أعلنت سلطات الهجرة الأمريكية أمس الاثنين أنّ الولايات المتّحدة لن تسمح للطلاب الأجانب بالبقاء على أراضيها إذا كانوا مسجّلين في مؤسّسات تعليمية قرّرت، بسبب جائحة كوفيد-19، إعطاء حصصها التعليمية كاملة عبر الإنترنت عند استئناف العام الدراسي الخريف المقبل.
نفذت الإمارات ممثلة في هيئة الهلال الأحمر، على مدى 3 سنوات، 32 مشروعاً لتوفير مياه الشرب النقية بمناطق ومحافظات الساحل الغربي
صُنفَت دبي في المركز الأول إقليمياً والرابع عالمياً على قائمة أفضل مدن العالم في مجال التقنية، وفقاً لمؤشر «سيتيز إن موشن
أكد القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، أن مهمة الجيش هي بسط السيطرة الكاملة على كل الأراضي الليبية، مشيراً إلى
سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب في التعاملات الأمريكية أمس الاثنين ارتفاعا جديدا لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ حوالي أسبوع.
أعلنت وزارة الصحة المصرية رصد 969 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "الاثنين" انخفاضا من 1218 "الأحد". وبهذا يتراجع العدد اليومي لإصابات كورونا عن الألف للمرة الأولى منذ 27 مايو أيار الذي شهد تسجيل 910 إصابات
صُنٍفَت دبي في المركز الأول إقليمياً والرابع عالمياً على قائمة أفضل مدن العالم في مجال التقنية، وفقاً لمؤشر «سيتيز إن موشن 2020» الصادر أمس من كلية نافارا للأعمال «آي إي إس إي» في اسبانيا.
أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي حرص دولة الإمارات على دعم وتعزيز مسيرة التعاون العربي - الصيني ودفعها إلى آفاق أرحب.
ألقت شرطة دبي القبض على شخصين من الجنسية البريطانية بحوزتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، حيث تم توجيه تهمة حيازة الحشيش وحبوب مخدرة ومواد أخرى يُجرّم قانون دولة الإمارات العربية المتحدة حيازتها أو الاتجار فيها.
أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الخميس 9 يوليو 2020 هو موعد نتائج الصف الثاني عشر لطلبة المدارس الحكومية والمدارس
صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية بأن الهيئة باشرت (105) قضايا جنائية خلال الفترة الماضية.
عقدت حكومة الإمارات اليوم الإثنين، الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي لعرض أحدث المستجدات حول جهود مختلف مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والإعلان عن القرارات المتخذة في سبيل تحقيق عودة تدريجية آمنة في شتى مجالات الحياة.
عقدت حكومة الإمارات إحاطة إعلامية اليوم الاثنين للوقوف على آخر مستجدات كورونا.
تمكنت الأجهزة الرقابية في الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، ومن خلال منظومة الرصد والمراقبة للإجراءات الإدارية وأمن المعلومات، من ضبط الموظف في وزارة الداخلية
حدد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة المصرية، اللواء نصر سالم، أبرز رسائل الغارة الجوية على منظومة الدفاع الجوى التركية فى ليبيا،
أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إن مجلس الوزراء قرر تكليف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةباتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد.
أوضحت وزارة الحج والعمرة أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيس لاختيار حجاج موسم حج عام 1441 هـ ، إذ صدرت الموافقة الكريمة على أن تكون نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة هي 70%
تستعد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لاستقبال الزوار والسياح القادمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مطارات دبي ابتداءً من اليوم
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل 4207 إصابات بفيروس كورونا المستجد.
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 373 حالة.
حذر مسؤول إسرائيلي اليوم الإثنين من مخاطر أمنية محتملة في أعقاب قرار أمريكي يقضي بالسماح للشركات الأمريكية التي تسوق صور الأقمار الصناعية ببيع صور أكثر وضوحاً لإسرائيل والأراضي الفلسطينية.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (7) لسنة 2020
العدّ التنازلي لانطلاق في المهمة إلى المريخ قد بدأ. وقال سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي معلقاً على الحدث وفقاً لمقطع فيديو نشره موقع "بلومبرغ"
أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم عن إطلاق التحالف الاستراتيجي للطباعة ثلاثية الأبعاد
وجّه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بإعفاء المستأجرين التجاريين وأصحاب الشركات الصغيرة ورواد الأعمال في عقارات مجموعة دبي للتطوير في دبي من سداد الإيجارات
أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية عن إجراءات وإرشادات إعادة فتح المدارس الخاصة بدبي للعام الدراسي المقبل 2020- 2021م،
نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في " هيئة الهلال الأحمر" - على مدى ثلاث سنوات - 32 مشروعا لتوفير مياه الشرب
أبرزت صحف أجنبية في تقاريرها الصادرة اليوم، الخطوة الأخيرة التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات بإجراء تغييرات واسعة النطاق يوم أمس "الأحد" بهدف إيجاد حكومة عصرية أكثر مرونة في مواجهة تحديات العالم
تولي القيادة الرشيدة جل اهتمامها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني بوصفها محركاً
قضت هند محمد شهرين في فندق مخصص لأطباء خط الدفاع الأول، بعيدة عن الأهل، وفي نهاية شهر رمضان فكرت بقضاء العيد مع الأهل،
كشف تحقيق أجرته صحيفة صنداي تايمز البريطانية أن السلطات الصينية عثرت على فيروس شبيه بـ"كورونا" المستجد، قبل 7 سنوات في منجم مهجور كان مليء بالخفافيش.
أصدر المركز الوطني السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية" البروتوكولات الصحية الخاصة بالوقاية من مرض (كوفيد 19) لموسم حج 1441هـ، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، والتي جاءت على النحو التالي
اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هيكلاً جديداً للحكومة الاتحادية، حيث أعلن صاحب
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي،
أكدت دولة الإمارات على الدور المهم للصحة في تحقيق الأمن والسلام خلال مناقشة مجلس الأمن المفتوحة بشأن تأثير جائحة فيروس «كورونا»
أظهرت البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات شهد عودة النمو في يونيو، حيث
أعلنت «الإمارات للشحن الجوي» أن خدماتها المنتظمة، وفق آخر تحديث، سوف تغطي 100 وجهة عبر قارات العالم الست خلال شهر يوليو
بعد يوم من فرض حجر صحي على مدينة "لاردة" الإسبانية بالكامل، أعلنت إسبانيا أمس الأحد عن إغلاق منطقة أخرى بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.
يواجه مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عقد قمة موسعة لمجموعة السبع.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن مئات العلماء يقولون إنهم خلصوا إلى أدلة تفيد بأن فيروس كورونا المستجد في الجسيمات الأصغر بالهواء يمكنه أن يصيب البشر مضيفة أنهم يدعون منظمة الصحة العالمية إلى مراجعة إرشاداتها.
نفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اليوم الأحد ما تم تداوله من معلومات في مواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق مراكز التسوق والمراكز التجارية في الإمارات
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الأحد، تسجيل 1218 إصابة جديدة بفيروس كورونا .
قالت هيئة الأوراق المالية والسلع ان الموقع الالكتروني «خليج انفست دوت كوم» قام بانتحال اسم شركة الخليج للاستثمار الإسلامي خلافاً للحقيقة.
أصدرت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، البروتوكولات الخاصة لموسم الحج هذا العام، وذلك ضمن جهودها في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، أمرا ملكياً بتعيين اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني أميناً عاما لمجلس الدفاع الاعلى.
سجلت الهند اليوم "الأحد" رقماً قياسياً جديداً بحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ، يكاد يناهز عدد الاصابات في روسيا.
أعلنت المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي اليوم الأحد، إن المملكة مستمرة في إعداد الدراسات لمواجهة فيروس كورونا.
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، والذي يتخذ من لندن مقراً له، اليوم الأحد، أن تركيا أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا.
شهدت دولة الإمارات منذ تأسيسها عام 1971 العديد من التشكيلات الحكومية، تسارعت خلالها وتيرة الإنجازات وتعددت أوجه المبادرات التي حققت قفزات نوعية في شتى المجالات وعلى كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن بريطانيا اقتربت من التوصل لاتفاق بقيمة 500 مليون جنيه استرليني (624 مليون دولار) مع شركتي سانوفي وغلاكسو سميث كلاين للحصول على 60 مليون جرعة من لقاح محتمل تطوره الشركتان للوقاية من كوفيد-19.
أهابت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اليوم الأحد بالجمهور بأهمية استقاء الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة، وضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها لعدم تعرض أصحابها للمساءلة القانونية.
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم عن تسجيل 3580 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 209509
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها 13 تشكيلاً و6 تعديلات وزارية، من بينها 7 تشكيلات وتعديلاً وزارياً اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لحكومات ترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
أنجزت "إثراء دبي"، شركة التطوير العقاري المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للإستثمارات الحكومي، المرحلة الأخيرة من عملية جرّ وتجميع وحدات هيكل مبنى "ذا لينك" الأفقي، وهو أعلى مبنى معلق في العالم، والعلامة الهندسية الفارقة من مشروع "ون زعبيل"، ليصل طول الهيكل إلى حوالي 189 مترًا.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (5) لسنة 2020 بشأن معهد دبي العقاري، الذي يهدف إلى تطوير قُدرات العاملين في القطاع العقاري لتعزيز تنافُسِيّتِه واستدامة نُموّه
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم عن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات. وقال سموه إن الهدف من التغييرات الهيكلية هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم عن التشكيل
ترك وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) تأثيراً عميقاً على سوق الوظائف العالمية؛ حيث أجبرت الأزمة الاقتصادية عدداً من الشركات على الاستغناء عن بعض العاملين بها، وإلغاء الوظائف وإبطاء حركة التوظيف في معظم المجالات.
نجحت دبي في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية واستفادت من فترة التوقف في تكثيف حملاتها في الأسواق العالمية للتعريف بالمنتج السياحي.
أعلنت أميرة حسن مختار الأبنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوي وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحي لمستشفى
صدت منظومة "باترويت"، التي نصبتها السفارة الأمريكية صاروخا كان يستهدف مبنى السفارة في العاصمة بغداد بحسب مراسل روسيا
قالت وزارة الصحة في البرازيل اليوم السبت إنه تم تسجيل 37923 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتماده الهيكل الجديد لحكومة الإمارات، لافتاً سموه إلى أنه سيتم الإعلان عنه اليوم في تمام الثانية عشرة ظهراً.
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حساب سموه على
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الوالد المغفور له،
أظهرت المؤسسات الغذائية في دبي التزاماً كبيراً بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا»، وفق ما
ضمن العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، يعود اليوم موظفو الحكومة الاتحادية إلى مقار العمل بنسبة 100 % في خطوة مهمة تسهم
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 704 حالات جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» ليبلغ مجموع حالات الشفاء 39857 حالة.
نفذت بلدية دبي 31 ألفاً و102 زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري على مختلف المؤسسات الغذائية بإمارة دبي، وتم
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم، خروج 413 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية
أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بيانا بشأن الاعتداءات التركية على العراق، فيما طالب بالوقف الفوري
حددت بلدية دبي 52 إجراءً احترازياً يجب اتباعها في مرحلة إعادة فتح خدمات المساج والسبا بدءاً من أمس 4 الشهر الجاري، وتم
قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الرى والموارد المائية، إن هناك اتفاقا فى مفاوضات سد النهضة التى تجرى حاليا
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة إلى
أعلن الأمن الوطني المصري، اليوم السبت، القضاء على أربعة عناصر إرهابية، تورطوا في مقتل مدنيين من أبناء القبائل بشمال سيناء، قرب بئر العبد.
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هيكل حكومة الإمارات الجديد، مشيراً إلى أنه سيتم إعلانه غداً في الثانية عشرة ظهراً.
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، مزارع نموذجية لعدد من شباب الوطن في منطقة الباهية في أبوظبي.
أصيب سبعة أشخاص على الأقل بجروح، اليوم، عندما أطلقت الشرطة النار على انتحاري كان يقود سيارة عند نقطة تفتيش قرب الميناء في العاصمة الصومالية مقديشو، وفق ما أفاد مصدر أمني وشهود عيان.
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات تتمتع بمصداقية وجدية في قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن سبب نجاح الدولة في حضورها العربي والإقليمي راجع إلى ما تحرص عليه من شراكات عربية ودولية.
كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، جمعية دار البر نظير جهودها الكبيرة والنوعية على مدار الأشهر الماضية في مواجهة فيروس "كورونا المستجد".
أعلن زعيم إقليم كتالونيا الإسباني كيم تورا اليوم السبت وضع مدينة كبيرة كاملة قيد الحجر الصحي بسبب الزيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بها منذ تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الفيروس في إسبانيا.
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، أن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله للقانون رقم (4) لعام 2020م بشأن تنظيم الطائرات بدون طيار في إمارة دبي
دم سرطان البحر على شكل حدوة الحصان هو ما اتجهت شركة الأدوية السويسرية "لونزا" لاستخدامه وتوظيفه في صناعة لقاح "كوفيد-19".
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم السبت تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 203 حالات.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم السبت أنها أجرت أكثر من 71 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وكشفت عن 716 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 704 حالات شفاء و 3 حالات وفاة.
يعاني أغلب الناس خلال فصل الصيف من انتشار المشكلات الجلدية، سواء في بشرة الوجه أو الجسم بشكل عام بسبب حرارة الجو المرتفعة والرطوبة الشديدة.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي
صرح أحمد الخديم مدير مستشفى الفجيرة ومدير المستشفى الميداني ومدير قطاع الساحل الشرقي لمكافحة كورونا لـ "البيان" عن احتفالهم اليوم مع الكادر الطبي والتمريضي في مستشفى الفجيرة الميداني لفحص وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بخروج آخر حالة دخلت المستشفى للعلاج من الفيروس
قالت الشرطة البريطانية اليوم السبت إن سبعة من أفرادها أصيبوا في أعمال عنف في حفل موسيقي غير مرخص بالعاصمة أثناء سعيهم لتفريق تجمع يشكل خطرا على الصحة العامة خلال جائحة فيروس كورونا.
شخصت إصابة صديقة دونالد ترامب جونيور النجل الأكبر للرئيس الأمريكي بمرض كوفيد-19 على ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".
اتخذت الصين خطوة جديدة تاريخية تتعلق بمقاومة الفيروسات، وتختص هذه المرة بالدواجن، حيث أعلنت أنها ستمنع، بصورة تدريجية، ذبح الدواجن أو بيعها حية في الأسواق التجارية
قتل طفل (8 أعوام) وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين في إطلاق للنار بمركز تجاري في ولاية ألاباما الأمريكية الجمعة، حسبما قالت الشرطة المحلية.
أعلنت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع أنها تبلّغت أواخر ديسمبر بواسطة مكتبها في الصين، وليس بواسطة السلطات الصينية، تسجيل أولى الإصابات في ووهان بالالتهاب الرئوي الذي تحوّل إلى جائحة كوفيد-19.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر أمس عن «تطوير 4 لقاحات، و3 أدوية لعلاج فيروس (كورونا المستجد)». وأكدت
أشاد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مرة أخرى بالاختبارات التي تجريها بلاده للكشف عن فيروس كورونا، في حين زادت حالات
فوجئ عشرات الشباب الإماراتيين من العرسان المتزوجين حديثاً ممن قاموا بتنظيم حفلات زواج بتكاليف بسيطة في منازلهم خلال فترة جائحة (كوفيد 19) بتسلم بطاقة تهنئة خاصة موقعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
أعلنت الإمارات، أمس، أن السفر بات متاحاً للمواطنين والمقيمين، وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية، والتدابير الاحترازية الصحية المعمول بها في مطارات الدولة في مواجهة (كوفيد 19).
تُجرى حالياً التجارب النهائية على «مسبار الأمل» وفقاً للجدول الزمني المعتمد، وذلك تمهيداً لإطلاقه في موعده المحدد عند الساعة00:51:27 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات يوم الأربعاء، 15 يوليو الجاري.
أكدت الإمارات وفرنسا دعمهما جهود التوصل إلى حل سياسي لأزمة الليبية، الذي يعدّ الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في
احتفظت الإمارات بتصنيفها ضمن الدول الأعلى دخلاً، وفقاً لآخر تحديث سنوي أجراه البنك الدولي على تصنيف اقتصادات العالم، استناداً إلى نصيب الفرد من الدخل القومي.
منح المجلس العالمي للسفر والسياحة دبي ختم السفر الآمن وذلك بناءً على الإجراءات الصارمة وبروتوكلات السلامة والصحة العامة
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ، اليوم، الجمعة، عن خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم
أصدرت السلطات الصحية السويسرية، أمس، قائمة بـ«البلدان الأكثر خطورة» للإصابة بفيروس «كورونا» المستجد بحسب المكتب الفدرالي للصحة العامة. تتضمّن القائمة 29 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل،
تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم 11 مليونا اليوم الجمعة، وفقا لإحصاء رويترز، في منعطف مهم آخر في
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 54,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
لم تنجح الضغوط الغربية على الصين في إثناءها عن المضي قدماً في خططها إحكام السيطرة على هونغ كونغ، وتقليم مظاهر الحكم
سجلت البرازيل 48 ألفا و105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
أصدرت اقتصادية دبي بروتوكولا خاصا بمرحلة اعادة افتتاح الانشطة الاقتصادية في دبي.
أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية اليوم الجمعة عودة السودان ومصر وإثيوبيا إلى المفاوضات لحل خلافاتها حول سد النهضة الإثيوبي بوساطة من الاتحاد الإفريقي.
أعلنت الامارات اليوم أن السفر متاح للمواطنين والمقيمين وفق الاشتراطات والاجراءات الوقائية و التدابير الاحترازية الصحية المعمول بها في مطارات الدولة في مواجهة "كوفيد 19"
تجرى حاليا التجارب النهائية على "مسبار الأمل" وفقا للجدول الزمني المعتمد تمهيداً لإطلاقه في موعده المحدد عند الساعة 5:51:27 صباحا بتوقيت اليابان "00:51:27 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو الجاري من مركز تانيغاشيما الفضائي.
ظهرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لأول مرة في صورة رسمية، وهي مرتدية كمامة للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.
سجل المعهد الوطني لأبحاث الفضاء في البرازيل أكثر من 2200 حريق خلال تقييم صور الأقمار الصناعية في منطقة الأمازون خلال مايو الماضي.
أعلنت قوات التحالف العربي أنها اعترضت 4 طائرات مفخخة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة العربية السعودية، مؤكدةً تدميرها بالكامل.
أعلنت سلطنة عمان، اليوم، تسجيل 1374 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، منها 839 لعمانيين، و535 لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 43929 .
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل 4193 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،ليصل إجمالي حالات الإصابة في المملكة إلى 201.801 إصابة.
أعلنت الكويت، اليوم، تسجيل 813 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 48672 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة بالمرض، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم إلى 360 حالة.
أصيب أكثر من 40 شخصاً بجروح الجمعة في انفجار قوي وقع داخل مصنع للألعاب النارية في تركيا، وفق ما أعلنت السلطات، مضيفةً أن 150 موظفاً على الأقل كانوا في الموقع لحظة وقوعه.
سمحت المفوضية الأوروبية الجمعة باستخدام عقار رمديسيفير المضاد للفيروسات لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجدّ.
فوجئ عشرات الشباب الإماراتيون من العرسان المتزوجين حديثاً ممن قاموا بتنظيم حفلات زواج بتكاليف بسيطة في منازلهم خلال فترة جائحة كوفيد 19؛ باستلام بطاقة تهنئة خاصة
أعلنت الرئاسة الفرنسية أن رئيس الوزراء إدوارد فيليب قدم استقالته صباح اليوم إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون الذي قبلها.
جددت مملكة البحرين موقفها الثابت والداعم لكل ما تقوم به المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها ومواجهة الأعمال العدائية الإيرانية.
أكد الناطق الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي أمس، أن العمليات العسكرية التي بدأت أول من أمس استهدفت القدرات النوعية للميليشيا الحوثية من صواريخ بالستية وطائرات بدون طيار.
قالت السلطات في ميانمار إن عدد القتلى بسبب انهيار أرضي في منجم لحجر اليشم الكريم في شمال البلاد زاد إلى 162 على الأقل.
سُجّلت نحو 53,069 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي منذ بداية الوباء، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز أمس الخميس الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي.
سجل المعهد الوطني لأبحاث الفضاء في البرازيل أكثر من 2200 حريق خلال تقييم صور الأقمار الصناعية في منطقة الأمازون خلال شهر مايو الماضي.
بعد شروع دول عدة في مختلف أنحاء العالم بتخفيف قيود الإغلاق الكامل التي فرضت قبل ثلاثة أشهر للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد، عاودت أعداد المصابين الارتفاع مرة أخرى، ما ينذر ببدء موجة ثانية من الوباء القاتل، الأمر الذي أجبر العديد من دول العالم على إعادة فرض تدابير محلية مشددة.
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي) أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قال في اجتماع موسع للمكتب السياسي لحزب العمال الكوريين الحاكم إن بلاده نجحت في تحجيم فيروس كورونا والحد من انتشاره.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن العام الدراسي 2019 /2020.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن رؤية دبي للمستقبل واضحة ولا تثنيها عنها التحديات.
كشف فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، أن «مسبار الأمل» يستعد حالياً لوضعه داخل كبسولة الإطلاق، والتأكد من جاهزيته تماماً.
أعلن «إكسبو 2020 دبي» عن شراكة مع شركة «ترمينوس تكنولوجيز» التي تتخذ من الصين مقراً لها، لتوفير 150 روبوتاً للتفاعل مع زوار الحدث.
حلّت الإمارات في المركز 13 ضمن قائمة لـ 15 مدينة عالمية رئيسة لتمركز المليارديرات في 2019 باحتضانها 47 مليارديراً بثروة قدرت بنحو 16.3 مليار دولار
تقدم كريستوفر ري مدير مكتب التحقيقات الفدرالية الأمريكية «إف بي آي » بالشكر الجزيل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في القيادة العامة لشرطة دبي.
نفذت قيادة القوات المشتركة لقوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" يوم أمس عملية نوعية استهدفت مليشيا الحوثي
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، تسجيل 1485 حالة إصابة جديدة أثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى وفاة 86 حالة جديدة.
أعلنت الخطوط الجوية الكويتية أنها بصدد العودة للتشغيل التجاري لوجهاتها ابتداء من أول أغسطس.
رفضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الخميس نظر طلب مجموعة كبيرة من العراقيين المدانين في جرائم بالولايات المتحدة منع ترحيلهم الوشيك إلى بلادهم التي يقولون إنهم قد يتعرضون فيها للاضطهاد والتعذيب.
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد
أعلنت المملكة المتحدة اليوم الخميس إعادة فتح جميع المدارس والكليات في شهر سبتمبر القادم بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق جراء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
نفذت قيادة القوات المشتركة لقوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" يوم أمس عملية نوعية استهدفت مليشيا الحوثي
بلغ تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد مستويات قياسية جديدة حول العالم، خاصة في القارة الأمريكية حيث يتواصل ارتفاع عدد الوفيات،
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن رؤية دبي للمستقبل واضحة ولا تثنيها عنها التحديات
قبل شهور قليلة من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة تشتد المعركة بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح
نجحت دولة الإمارات في تحويل التحديات الناشئة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى فرص لإطلاق الكثير من الأفكار الإبداعية والابتكارية الخلاقة التي أسهمت في التخفيف من وطأة الوباء، وتحقيق استمرارية العمل في جميع القطاعات الحيوية، وفق أعلى معايير الصحة والسلامة العامة.
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 3383 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 197 ألفا و608 حالات.
تشهد سماء الإمارات خلال شهر يوليو الجاري ظاهرة بلوغ كوكبي زحل والمشتري موضع التقابل مع الشمس.
أعلنت وزارة العدل، بالتنسيق والتعاون مع معهد دبي العقاري، تشكيل لجنة لمقابلة واختبار المتقدمين للقيد بجدول الخبراء العقاريين لدى الوزارة، بهدف رفع معايير اعتمادهم وإعداد برامج تأهيل وتدريب لمن اجتازوا الاختبارات المقررة.
صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الليلة الماضية، على قرار دولي جديد وصف بالقرار 2532 /2020/، ويهدف إلى دعم نداء الأمين العام الداعي إلى وقف عالمي لإطلاق النار بهدف مكافحة فيروس كورونا.
أنجزت طيران الإمارات خلال الشهرين الماضيين نحو 650 ألف طلب استرداد، وأعادت أكثر من 1.9 مليار درهم، وذلك وفاء بتعهدها لعملائها تسريع استرداد أموالهم بعد أن تسببت جائحة "كوفيد-19" في تعطيل خطط سفر الملايين حول العالم.
أعلن إكسبو 2020 دبي، اليوم الخميس، عن تعيين "ترمينوس تكنولوجيز"، الشركة العاملة في التقنيات الذكية مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي، أحدث شركائه من فئة شريك أول رسمي.
تجاوز عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا المستجد في الهند 600 ألف إصابة، الخميس،
تعاملت القوات الأمنية الكويتية فجر اليوم الخميس مع شخص مسلح في أم الهيمان قام بإطلاق عدة أعيرة نارية أصابت مركبة أحد القيادات الأمنية والمنازل المجاورة.
أعلن المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا أمس الأربعاء أن الانتخابات البرلمانية في البلاد ستجرى في السادس من ديسمبر.
ذكرت تقارير إعلامية أكدها مسؤول اتحادي بالمكسيك أمس الأربعاء أن 24 شخصا قُتلوا في هجوم نفذه مسلحون على مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في مدينة إيرابواتو بوسط البلاد.
أعلنت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، أن عدد الفحوصات الطبية للكشف عن فيروس «كورونا»
فاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في استفتاء سيمكنه من البقاء في السلطة حتى عام 2036، وذلك بنحو 78% من الأصوات بعد فرز 90% من بطاقات التصويت.
أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن دولة الإمارات قامت بدور كبير ومؤثر
ازدان برج خليفة، أعلى مبنى في العالم، بـ «حي على الصلاة» مع إعادة فتح المساجد في دبي والإمارات، وإقامة الصلوات في جميع أنحاء
اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من
اهتمت وسائل إعلامية عالمية عدة، بسداد مجموعة دبي العالمية ديونها بالكامل، قبل عامين من استحقاقها، بإجمالي قدره 18.9
أظهر تقرير صادر من قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي أن منطقة «نايف» تحتضن 12.47 ألف رخصة فاعلة، يستحوذ
أكد سيف الظاهري المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث أن السفر بغرض الترفيه أو السياحة لن يكون مسموحاً في الفترة الحالية
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، أمس، الأربعاء، عن خروج 421 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 18881 حالة حتى اليوم.
أوت فرق الإغاثة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالساحل الغربي، اليوم، أكثر من 18 أسرة أحرقت ميليشيا الحوثي الإيرانية مساكنها المصنوعة من القش وسعف النخيل خلال استهدافها التجمعات السكنية والمزارع في جنوب الحديدة خلال الأيام الأخيرة.
قال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، إننا في الإمارات قادرون على تجاوز جائحة «كورونا» بكل اقتدار وسنخرج منها أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات والاستفادة
عقدت حكومة الإمارات اليوم الأربعاء الإحاطة الإعلامية الدورية الـ 45 في إمارة أبوظبي، للوقوف على آخر المستجدات
نشر موقع «القاهرة 24» المصري، أسراراً تعرض لأول مرة عن محمود السيسي نجل الرئيس المصري، والضابط في المخابرات.
أكد نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، أن المملكة العربية
أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية اليوم الأربعاء أن فرنسا قررت الانسحاب مؤقتا من عملية للأمن البحري لحلف شمال الاطلسي في المتوسط بسبب خلافاتها مع تركيا، منذ أشهر خصوصا بسبب النزاع في ليبيا
وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، المنشآت الفندقية في الإمارة بإعادة تشغيل النوادي الرياضية لديها اعتباراً من اليوم شريطة الالتزام بنحو 29 شرطاً وتوجيهاً، فيما يتعلق بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبما لا يتعارض مع الصحة العامة وأمن وسلامة المجتمع.
أعلنت وزارة الصحة السعوديةاليوم (الأربعاء) تسجيل 3402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم
اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بحضور سمو الشيخ
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم تسجيل 1124 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا " كوفيد - 19 " ليصبح العدد الكلّي للحالات
كشفت بيانات صحية، أن أكثر من 40 بالمئة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بلدة إيطالية لم تظهر عليهم أي
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 94 لسنة 2020، بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.
اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ
تعهّدت شركة ماستركارد بتوفير 120 ألف رحلة ووجبة مجانية إلى أولئك الذين يساهمون بدعم مجتمعاتهم بكل السبل الممكنة على امتداد مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا، في مبادرة يجري تنفيذها عبر شراكة مع "أوبر".
أنجزت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" صفقة دمج معظم أصول مؤسسة أبوظبي للطاقة، ما يؤدي إلى إنشاء واحدة من كبريات شركات
أعلنت شركة إيرباص لصناعة الطائرات أنها تعتزم الاستغناء عن 15 ألف وظيفة في مختلف أنحاء العالم بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على صناعة الطيران.
في مشهد طبعته الفرحة وزينته السكينة، تقاطر المصلون على مساجد الدولة التي فتحت أبوابها لهم بعد قرار الهيئة الوطنية
قالت الشرطة الإثيوبية وطبيب إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص قُتلوا وأصيب ما يربو على 80 بعد أن أثار مقتل مغن شهير انفجارات واحتجاجات في العاصمة أديس أبابا ومنطقة أوروميا المحيطة بها أمس الثلاثاء.
يتوجّه الناخبون الروس إلى مراكز الاقتراع في أنحاء البلاد اليوم الأربعاء، للإدلاء بأصواتهم في استفتاء لتحديد ما إذا كان بإمكان الرئيس فلاديمير بوتين البقاء في السلطة للأعوام الـ 16 المقبلة.
من المقرر أن ترأس ألمانيا مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر اعتبارا من اليوم الأربعاء، وينصب تركيزها على جائحة فيروس كورونا والتعافي الاقتصادي.
أظهر إحصاء أجرته رويترز أن عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة ارتفع بأكثر من 47 ألفا أمس الثلاثاء في أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بالبلاد منذ بداية الجائحة.
وقع تيت ريفز، حاكم ولاية مسيسبي الأمريكية مشروع قانون أمس الثلاثاء لتغيير علم الولاية الحالي، الذي يشتمل على شعار للكونفدرالية، وذلك في بادرة أثارتها دعوات في أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة لإزالة رموز العبودية والعنصرية.
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء عن "غضب متزايد" حيال الصين، في ضوء الخسائر الفادحة التي تُخلّفها جائحة كوفيد-19 في العالم عموماً وفي بلاده خصوصاً.
قال ألكسندر ماتسيغورا، سفير روسيا لدى بيونغ يانغ في حديث لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، إن غضب بيونغ يانغ تجاه سيئول تغذيه منشورات "قذرة ومهينة" استهدفت زوجة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
دخل اليوم الأربعاء في السعودية قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية.
أيدت مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ بتوافق الآراء ترشّح دولة الإمارات للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2022 ــ
أكدت الإمارات التزامها بالدعم المستمر للشعب السوري في جميع أزماته، وخاصة في ظل ما يواجهه حالياً من تهديدات صحية ناجمة
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 509 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 18460 حالة حتى اليوم.
أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، رافضةً "أي إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل".
وصفت صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية إعلان «دبي العالمية» اليوم، سداد الدفعة النهائية من الديون لدائنيها الأصليين بأنه خطوة تاريخية.
بعد الإعلان الرسمي عن العودة التدريجية برفع تعليق الصلاة في المساجد في إمارة دبي، أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي،
جددت دولة الإمارات التزامها بالدعم المستمر للشعب السوري في جميع أزماته، وخاصة في ظل ما يواجه حالياً من تهديدات صحية ناجمة عن فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 "
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد "لم ينته بعد"، داعيا مواطني بلاده إلى الاستعداد "لأي موجة ثانية محتملة"، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن مبادرة "دبي 10X" تشكل تجربة ناجحة ومتميزة
أوضحت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي، أن قرار السماح بدخول الإمارة لكل من لديه نتيجة فحص فيروس كورنا سلبية خلال 48 ساعة من تسلم نتيجة الفحص، يشمل جميع القادمين في السيارة الواحدة، بمن فيهم العمالة المساعدة، ويستثنى من القرار الأطفال دون 12 عاماً.
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، عن عدة عوامل للحكم على تعافي الشخص المصاب بفيروس كورونا،
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برفع قيمة الجوائز وزيادة فئات مسابقات الرطب والفواكه ضمن "مهرجان ليوا للرطب" بدورته السادسة عشرة.
أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 4387 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»،
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم الثلاثاء، عن إجراء 63 ألف فحص جديد ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وتسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 48,667 حالة.
اتهم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم، الهند بتدبير الهجوم الذي استهدف أمس مقر البورصة في كراتشي من أجل "زعزعة استقرار" باكستان، بحسب ما ذكرته قناة جيو الباكستانية.
أعلنت دبي العالمية الذراع الاستثمارية الدولية لحكومة دبي، عن قيامها بسداد مبلغ نهائي قدره 8.2 مليار دولار للدائنين قبل عامين من موعد الاستحقاق المحدد، مستكملة بذلك عملية إعادة هيكلة للديون.
ثبتت لجنة تسعيرة الوقود في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، أسعار البنزين والديزل خلال يوليو المقبل، وذلك للشهر الرابع على التوالي.
دعا مصدر بالشرطة الفرنسية إلى توخي الحيطة و الحذر في منطقة "لا ديفانس" بباريس.
تصدرت دبي مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كافة، في قائمة أفضل 25 مدينة عالمية نشرتها منصة "ديلي موشن"، محتلةً المركز 6 عالمياً، ومتقدمةً على بعض من أعرق المدن منها سنغافورة وروما وأمستردام وبكين وهونغ كونغ وسان دييغو وسيدني.
أعلن وزير الطيران المدني المصري الطيار محمد منار، أنه تم إعادة 77 ألف من المصريين العالقين بالخارج على متن 415 رحلة جوية إستثنائية منذ بداية أزمة كورونا.
أعلنت شركة غيلياد ساينسز، الاثنين، أن سعر عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات، الذي تنتجه وتقرر استخدامه كعلاج لمرض كوفيد-19، سيبلغ 2340..
أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، انهت نتيجة التحقيق الذي أجرته بخصوص
ذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الدول الأعضاء في «مجموعة الــ 20»
قال علماء في الصين إنهم حددوا سلالة جديدة من فيروس إنفلونزا الخنازير، محذرين من إمكانية تحوله إلى جائحة عالمية، حيث أنه مزيج من 3 فيروسات.
لا حدث في أمريكا أو ما يتعلق بها في الخارج، يمكن أن يبقى حيادياً في معركة الانتخابات الرئاسية بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.
أقرت أعلى هيئة تشريعية في الصين قانونا للأمن الوطني لهونغ كونغ، حسبما أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" اليوم الثلاثاء.
قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أمام البرلمان، أمس الاثنين، إن مدينة ليستر البريطانية ستشدد قيود التواصل بين السكان مرة أخرى في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.
أودت الأمطار الغزيرة في نهاية الأسبوع بحياة 12 شخصاً على الأقل في مقاطعة سيشوان بجنوب غرب الصين، كما أفادت وسائل إعلام رسمية، فيما تسبب ارتفاع منسوب المياه بعمليات إخلاء منازل خلال موسم الفيضانات السنوي.
أجرت شركة بوينغ الأمريكية أول رحلة تجريبية لطائرة "737 ماكس"، وفقا لبيانات تتبع الرحلة، وذلك بعد وقف تشغيل ذلك الطراز من الطائرات العام الماضي بعد حادثي تحطم.
أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أنه يتعين على رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في كاراكاس مغادرة فنزويلا خلال 72 ساعة، وذلك بسبب فرض التكتل عقوبات جديدة على بلاده.
ناقش مجلس الشؤون الاستراتيجية، التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال اجتماعه عن بعد، أمس، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن
بادر كل من قطاع الإذاعة والتلفزيون، وصحيفة «البيان»، في مؤسسة دبي للإعلام -بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي- بحملة إعلامية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقداسة البابا فرنسيس بابا
حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسيوس أمس الاثنين من أن عدم اتخاذ الإجراءات الصحية الأساسية قد سمح بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على نطاق واسع، حتى أصاب عشرة ملايين شخص وأودى بحياة نصف مليون آخرين، مشيراً إلى أن الفيروس "سوف يظل جزءا من واقع جديد".
حددت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي 8 إجراءات احترازية، و9 ضوابط عامة لإقامة الصلاة في المساجد.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن خروج 412 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17951 حالة حتى اليوم.
حذّرت منظمة الصحة العالمية الاثنين من أن وباء كوفيد-19 "أبعد ما يكون من نهايته" داعيةً العالم إلى التصرف بدءاً من الآن بدون انتظار لقاح.
أعلن الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث عن العودة التدريجية لفتح المساجد والمصليات ودور العبادة في جميع أنحاء الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة الاتحادية والمحلية.
أعلن الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، خلال الإحاطة الاعلامية حول مستجدات فيروس كورونا
أعلنت الدكتورة آمنة الضحاك خلال الإحاطة الإعلامية اليوم عن إجراء 43551 فحصا جديدا،
عقدت حكومة الإمارات اليوم، الإثنين، الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي لعرض أحدث المستجدات والتطورات المتعلقة بجهود مختلف مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والإعلان عن أحدث القرارات المتخذة في سبيل تحقيق عودة تدريجية آمنة في شتى مجالات الحياة.
قبل أسبوع حررت الإدارة الصحّية في بلدة عربية محضراً ضد شاب من «فرسان اليوتيوب» توفّيت أمه متأثرة بجهله، ثم بإصابتها بفيروس «كورونا»،
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة اليوم الاثنين إن المنظمة سترسل فريقا إلى الصين الأسبوع المقبل للتحقيق في أصل فيروس كورونا المستجد.
قالت أمازون دوت كوم اليوم الاثنين إنها ستدفع 500 مليون دولار في مكافآت لمرة واحدة لموظفيها في الخطوط الأمامية وشركائها الذين يعملون أثناء أزمة فيروس كورونا.
أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي بالتعاون مع دائرة الصحة وشرطة أبوظبي عن السماح بدخول إمارة أبوظبي
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية اليوم الاثنين إن جائحة كوفيد-19 لم تقترب حتى من نهايتها.
افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، قصر البارون إمبان في شرق القاهرة بعد ترميمه، ليصبح جاهزا لاستقبال الزوّار،
استباقاً لمليونية الثلاثين من يونيو، غداًَ الثلاثاء، التي أعلنتها لجان المقاومة في السودان بدأ الجيش نشر قواته بالمواقع الاستراتيجية بالعاصمة،
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، اليوم الاثنين إنه سيتم إعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي "ذهاباً وإياباً" اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل بعد إيقافها منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،الحاج سعيد أحمد آل لوتاه الذي وافته المنية أمس.
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 3,943 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي بالتعاون مع دائرة الصحة وشرطة أبوظبي عن السماح بدخول إمارة أبوظبي
تدرس وكالة شؤون المسجد الحرام ممثلة في الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود وإدارة الحشود بالمسجد الحرام خطة للتفويج بالمسجد الحرام في حالة فتح الطواف والعمرة بشكل جزئي في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا
أعلنت فلاي دبي، اليوم الاثنين، عن شراكة مع مسافريها مع بدء استعداد الناقلة للعودة إلى الأجواء بمجرد رفع قيود الطيران في دولة الإمارات.
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن عودة موظفي الحكومة الاتحادية إلى مقار العمل بنسبة 100% إعتباراً من 5
يعود موسم صيف دبي من جديد مع العديد من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أبرزها مفاجآت صيف دبي واحتفالات عيد الأضحى المبارك وموسم العودة إلى المدارس.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، أن دولة الإمارات
قالت شركة كانسينو بيولوجيكس اليوم الاثنين إن الجيش الصيني حصل على الضوء الأخضر لاستخدام لقاح لكوفيد-19 طورته مع وحدة أبحاث عسكرية بعدما أثبتت التجارب السريرية أنه آمن وفعال إلى حد ما.
أعلنت طيران الإمارات، عن تقديم خدمات الركاب إلى كل من القاهرة وتونس ابتداءً من الأربعاء المقبل الموافق الأول من يوليو، والمالديف وغلاسكو (15 يوليو)، لتواصل بذلك توسيع خيارات السفر المتاحة أمام عملائها.
تجاوزت نسبة إنجاز ناطحة السحاب «إس إل إس» الواقعة في الخليج التجاري بدبي، أكثر من 95% وهي في طريقها لاستقبال سكانها البالغ عددهم 2500 شخص بحلول نهاية العام الجاري.
تميل أغلب الشركات التي تتنافس في سباق الوصول إلى لقاح للتحصين ضد فيروس «كورونا المستجد» إلى استخدام أسلوب الحقن في توصيل المادة الدوائية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر أمس الأحد إن أجهزة المخابرات أبلغته أنها لم تجد التقارير الإعلامية التي تشير إلى أن وحدات روسية في أفغانستان عرضت أموالاً على حركة طالبان لقتل جنود أمريكيين جديرة بالثقة.
أعلن خفر السواحل في الفلبين اليوم الاثنين فقدان 14 شخصاً بعد غرق قارب صيد فلبيني في المياه الغربية للبلاد إثر اصطدامه بسفينة شحن مسجلة في هونغ كونغ.
أعلن هايكو ماس، وزير خارجية ألمانيا، أن بلاده سوف تنتهز فرصة رئاستها الدورية لمجلس الأمن للدفع من أجل إصدار قرار بشأن جائحة فيروس كورونا.
أعلن يفجيني إيفانوف، نائب وزير الخارجية الروسية، أمس الأحد، أنه سيكون بإمكان مواطني 113 دولة دخول روسيا بتأشيرة إلكترونية، اعتبارا من يناير المقبل.
أقرّ برلمان ميسيسيبي أمس الأحد مشروع قانون لإزالة شعار الكونفدرالية عن علم الولاية الأمريكية الجنوبية، في خطوة تلبّي أحد مطالب الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في الولايات المتّحدة، والتي تدعو لاجتثاث كل رموز الماضي العنصري للبلاد.
أقال رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو خمسة وزراء، منهم وزيرا الدفاع والداخلية، وذلك وفقا لمرسوم نشر أمس الأحد.
طغى على الدورة الثانية من الانتخابات البلدية في فرنسا أمس الأحد تقّدم الخضر في عدة مدن كبرى، وتكبّد الحزب الحاكم عدّة هزائم رغم فوز رئيس الوزراء إدوار فيليب.
تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا نصف مليون شخص على مستوى العالم أمس الأحد، وفقا لإحصاء رويترز.
سمحت إدارة الطيران الاتحادية لشركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات باستئناف الرحلات التجريبية لطائرات 737 ماكس للحصول على شهادة بصلاحية الطائرة.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات تعتبر
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم
أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء
أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية إن مصر أصبحت الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تنتج جميع أدوية كورونا محليا، مشيراً إلى أنه خلال أسبوعين سيكون هناك دواء مصري خالص وفعال لعلاج فيروس كورونا .
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق استقبال الركاب على جميع الرحلات والترانزيت القادمة من باكستان لحين الانتهاء
في إطار مبادرة عودة المقيمين المتواجدين في الخارج من أصحاب الاقامات السارية والتي أطلقتها دولة الإمارات في وقت سابق،
سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية في مصر هزة ارضية قوتها 5.5 درجات على مقياس
أبلغ مستشار الأمن القومي البريطاني ووزير شؤون مجلس الوزراء مارك سيدويل رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم الأحد أنه يعتزم الاستقالة.
كشفت قناة "الحدث" أنّه "خلال زيارة رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريرى، الأخيرة إلى البقاع قبل أسبوع، وبعد جولة له، وخلال عودته إلى بيروت، دوى انفجار في منطقة جبلية تقع أمنياً ضمن مسلك الموكب وتحديداً على بعد 500 متر منه".
تسير عائلة الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس شركة «أمازون» للتسوق الإلكتروني، ورئيسها التنفيذي، في 2020 الذي حافظ على صدارة قائمة أثرياء العالم.
قالت سلطات مدريد، اليوم الأحد، إنها لم تسجل حالات وفاة بفيروس «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك لأول مرة منذ بداية تفشي الفيروس.
نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في تغريدة له على
أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر مقطع فيديو على موقع تويتر يظهر فيه أشخاص يرددون شعار "قوة البيض"، وهو شعار عنصري للقوميين البيض اليمينيين المتطرفين .
قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة في هيئة المصل واللقاح في مصر، إن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لا يعني أن منحى الاصابات بدأ في الهبوط
طالما مثّل السلام حلماً راود خيالات ملايين السودانيين طوال عقود، وأمنية عصية على التنزّل إلى أرض الواقع في الوقت نفسه، فقبل أن يعلن السودان الاستقلال عن الاستعمار البريطاني
أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم الأحد أكثر من 58 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وكشفت عن 437 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أكد ممثل الولايات المتحدة الخاص لإيران، براين هوك، أن حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران، يجب أن يظل سارياً،
حذَّر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، خلال إحاطته الإعلامية اليوم الخاصة بفيروس كورونا في المملكة من ارتفاع نمو العدوى بين الناس.
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء أقر خلاله "النظام الوطني للزراعة المستدامة" بهدف تحسين كفاءة المزارع الإماراتية.
أسفرت غارات جوية الليلة الماضية، على ريف البوكمال شرقي دير الزور، بالقرب من الحدود السورية - العراقية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
أفادت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية أن حوالي 30 طبيبًا حول العالم، من نيو أورليانز إلى دبي أوضحوا في مقابلات كونهم أكثر استعدادًا للتعامل مع "كوفيد-12" في حال ارتفاع الحالات مرة أخرى خلال فصل الخريف المقبل
أدرج البنك الإسلامي للتنمية اليوم الأحد، صكوكا بقيمة 1.5 مليار دولار في بورصة ناسداك دبي.
قدمت سفارة الدولة في لبنان كسوة العيد لمئات الأسر المتعففة فى لبنان ضمن جهودها الإنسانية وحرصها على تقديم المساعدات الخيرية وكسوة العيد للجهات الخيرية في لبنان
نجحت دبي على مدى السنوات الماضية في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية مميزة، لتنافس أشهر المدن العالمية التي لطالما كانت حلم كل مسافر، حيث استطاعت أن تتبوأ مركزاً متقدماً وتحلّ بالمركز الرابع كأكثر الوجهات زيارة على مستوى العالم وفق مؤشر ماستركارد للمدن العالمية المقصودة.
اكتشف باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو أن الخلية البشرية بعد اصابتها بفيروس كورونا فإنها تفرز ما يشبه المخالب متعددة الأطراف تشبه المسامير،
رصد «البيان الاقتصادي» تصاعد الأعمال الإنشائية في مشروع منتجع الجزيرة، الذي تنفذه وتديره مجموعة «وصل لإدارة الأصول» في دبي على مقربة من برج العرب.
توقع مديرو شركات عاملة في قطاع التجزئة أن يتجه القطاع خلال الفترة المقبلة نحو الانتعاش المتدرج في ظل عودة العمل بالكامل في كافة الأنشطة الاقتصادية.
قال الدكتور أمجد طلعت، مدير عام شركة إيفا فارما في مصر، إن التعاون مع وزارة الصحة المصرية أسهم في تسريع إنتاج عقار "فافيبيرافير"،
خطوات بسيطة تفصل بريطانيا عن الوصول إلى ابتكار علمي كبير يسرع فحص كورونا ويوفر المليارات من الدولارات على مختلف دول
ارتفعت الحصيلة الإجمالية للمصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 9ر1% اليوم السبت، مقارنة بيوم أمس الجمعة،
أظهرت بيانات إحصائية صادرة من مركز دبي للإحصاء، أن عدد سكان إمارة دبي المقيمين إقامة معتادة فيها، وصلوا إلى 3 ملايين
عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي اجتماعاً «عن بُعد» برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير
أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 16 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة إلى إيران، لدعمها في الحد من انتشار
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي،
أعلنت وزارة الصحة المغربية أن الوضعية الوبائية المرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد، "متحكم فيها ومستقرة"، مؤكدة أن ارتفاع
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد
وضعت وزارة التربية والتعليم، 4 سيناريوهات لأوقات الدوام خلال العام الدراسي المقبل، وفق نظام «التعليم الهجين» في المدرسة الإماراتية الذكية،
صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بالمملكة العربية السعودية ، أنه عند الساعة 18.30 من يوم الخميس الموافق 4/ 11/ 1441هـ ،
أكد المستشار سالم الزعابي القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات مساء اليوم بأن الزيارات العائلية محصورة في زيارة الأقارب
عقدت حكومة الإمارات اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي لعرض أحدث المستجدات والتطورات المتعلقة بجهود مختلف
سمحت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي للمطاعم السياحية بإعادة التشغيل فق ساعات العمل الاعتيادية والمعمول بها قبل في فترة التعقيم الوطني
بدا موقف واشنطن في ليبيا واضحاً ومباشراً، عبر رسائل بعثت بها الخارجية الأمريكية، بدعوتها لوقف إطلاق النار، وتفكيك الميليشيات،
أكدت دائرة الصحة أبوظبي أن جميع مستشفيات الظفرة أصبحت خالية من حالات كورونا بالكامل، لتنضم بذلك إلى عدد من مستشفيات الإمارة التي أعلنت خلوها من مصابي «كوفيد-19»
زفت وزارة الصحة السعودية «بشرة خير» لسكان العاصمة الرياض عقب إعلانها يوم أمس الجمعة، انخفاض حالات كورونا المسجلة في المدينة إلى 217 إصابة فقط،
أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 16 طنا من الإمدادات الطبية العاجلة إلى إيران، لدعمها في الحد من انتشار فيروسكورونا المستجد (كوفيد-19)
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 1511 حالة.
تنظم حكومة الإمارات إحاطة إعلامية استثنائية حول فيروس كورونا (كوفيد_19) في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت على جميع قنوات الدولة.
رغم اجتماع القمة الافتراضي للاتحاد الأفريقي أمس الجمعة، تصر إثيوبيا على موقفها بشأن ملء بحيرة سد النهضة.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده منفتحة برغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، على نحو يمكن إثيوبيا
حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنطونيو فاوتشي من أن بلاده تواجه مشكلة خطيرة في ظل انتشار جديد لفيروس كورونا المستجد الذي كبح استئناف النشاط في اثنتين من أكبر ولايات البلاد.
أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 16 طنا من الإمدادات الطبية العاجلة إلى إيران، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)،
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم السبت تسجيل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) منها (517) لعمانيين، و(402) لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (36953) و(159) وفاة وتماثل (20363) للشفاء.
نفذت السلطات المصرية، اليوم السبت، حكم الإعدام في الإرهابي الليبي عبدالرحيم المسماري، العقل المدبر لحادث الواحات.
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض(كوفيد-19) في إيطاليا إلى 239961 اليوم السبت بتوقيت بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب بصدد الانتهاء من إعداد خطة لسحب أكثر من 4000 من القوات الأمريكية في أفغانستان بحلول الخريف المقبل.
افتتحت هيئة الطرق والمواصلات اليوم السبت، مشروع الجسر المؤدي للمدخل الغربي لـ (خور دبي ـ دبي كريك هاربر)،
قال وزير المياه الإثيوبي اليوم السبت إنه سيكون هناك اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان فيما يتعلق بملء سد النهضة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (15) لسنة 2020
قالت الحكومة البريطانية أمس الجمعة إنها ستعفي الوافدين من بلدان تشكل مخاطر منخفضة تتعلق بانتشار فيروس كورونا من شرط الدخول في حجر صحي لمدة 14 يوما.
أعلنت الحكومة الهندية السبت أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز الـ 500 ألف في البلاد التي سجلت رقما قياسيا بلغ 18 ألفا و500 إصابة في يوم واحد.
تتواصل الدعوات الدولية من أجل وقف النار في ليبيا، واستئناف المفاوضات، في ظل تعنت ما يسمى حكومة الوفاق بتوسيع نطاق المعركة باتجاه سرت والجفرة التي ينتشر فيهما الجيش الوطني الليبي.
خاض خط دفاعنا الأول من أطباء وكوادر تمريضية ومسعفين تجربة فريدة ومهمة في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، ورغم شراسة المعركة إلا أن تحقيق الإنجازات على طريق الانتصار على «كوفيد 19» كان لافتاً،
ثمن آبي أحمد علي، رئيس وزراء إثيوبيا، مساء الجمعة، نتائج اجتماعه عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، مع الرئيس المصري،
شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة، في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي
سجلت الولايات المتحدة الجمعة، أكبر ارتفاع يومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بدء التفشي في البلاد وسط استمرار
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،
نشرت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
قدمت دولة الإمارات أكثر من 980 طناً من المساعدات لأكثر من 68 دولة حول العالم، لمساعدتها في احتواء ومواجهة فيروس كورونا «كوفيد 19».
أفادت إدارات مدرسية استعدادها بخطط استباقية استعداداً لعودة الطلبة إلى مدارسهم مطلع سبتمبر المقبل، والذي أعلن عنه مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي
استمر العالم في إجراءات رفع القيود التي فرضها فيروس «كورونا»، وبدأت رحلة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.
شددت الدول الأوروبية من لهجتها ضد التصعيد التركي في ليبيا، والذي تقوده ميليشيات حكومة الوفاق ومرتزقة تركيا.
قالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، مساء يوم الجمعة، إن إثيوبيا وافقت على عدم البدء في ملء خزان "سد النهضة" دون
وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المكسيك إلى 951ر202 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح
أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة أنّ مجلسه التنفيذي وافق على برنامج مساعدات طارئة لمصر بقيمة 5,2 مليارات دولار لتعزيز
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الجمعة، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي،
تواجه الولايات المتحدة "مشكلة خطيرة" مع ازدياد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ولايات جنوبية وغربية، حسبما أعلن كبير الخبراء الحكوميين في خلية الأزمة في البيت الأبيض انتوني فاوتشي الجمعة.
أرسلت دولة الامارات بالتعاون الفاتكيان، ممثلة بالدائرة الفاتيكانية التي تعنى بالتربية، طائرة تحتوي على 15 طنا من المساعدات الطبية والغذائية للمتضررين من شعوب الأمازون في جمهورية البيرو، والتي تعد الدفعة الأولى من المساعدات المخصصة والتي تبلغ 40 طنا.
أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في المملكة اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1104 إصابات فيما تم تسجيل 33 حالة شفاء.
ذكرت الشرطة البريطانية أن حادث الطعن الذي وقع اليوم الجمعة في مدينة غلاسكو الأسكتلندية ليس وراءه دوافع إرهابية.
فيما تتزايد بشكل مفزع أعداد المصابين والوفيات بفيروس «كورونا» حول العالم، لا يزال المجهود العالمي في إيجاد لقاح فعال للفيروس قليلاً، ولم يصل إلى نتائج ملموسة.
أعلنت واشنطن الجمعة فرض قيود على تأشيرات عدد من المسؤولين الصينيين بسبب انتهاكات متعلقة بالحكم الذاتي لهونغ كونغ.
على تركيا دارت الدوائر في ليبيا، فبعد شهور طوال على تغذيتها الإرهاب بالسلاح والمرتزقة طمعاً في ثروات الليبيين،
اعتقلت القوات العراقية اليوم نحو 50 من عناصر ميليشيا حزب الله العراقي في عملية نفذتها قوات خاصة عراقية فجراً في إحدى المناطق الزراعية جنوبي بغداد.
كشفت منظمة الصحة العالمية عن أبرز لقاح مرشح ضد كورونا، والتي وصلت لمراحل متقدمة من التطوير لعلاج (كوفيد_19) .
حث محقق حقوقي بالأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي، اليوم، على النظر في إجراءات لمنع إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، أو معاقبتها، بعد أيام قلائل من توجيه أكثر من 1000 مشرع أوروبي نداءات مماثلة.
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن مبادرة دولية لتسريع عمليات تطوير وإنتاج فحوص كوفيد-19 ولقاحاته وعلاجاته ستحتاج إلى أكثر من 30 مليار دولار خلال العام المقبل.
قام عدد من المواطنين في لبنان بتحركات احتجاجية منذ صباح اليوم الجمعة احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار الذي لامس عتبة الـ 7500 ليرة لبنانية.
استقبلت جوامع وبعض مساجد العاصمة المقدسة المصلين في أول صلاة للجمعة بعد رفع الحظر والتوقف عن صلاة الجمعة والجماعة بها
ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ثلاثة أشخاص قتلوا في هجوم بسكين في مدينة غلاسجو الاسكتلندية اليوم الجمعة.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من بروتوكولات لعلاج فيروس «كورونا» منسوبة لوزارة الصحة.
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم.
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة، تسجيل 3938 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 174577 حالة.
أعلن مفوض مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، اليوم الجمعة، أن من حق مصر الدفاع عن نفسها، مؤكداً أن مصر تسعى لحماية حدودها وأي تدخل في ليبيا يجب أن يسعى للدفع نحو مفاوضات.
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد، فيما تأكدت إصابة 13 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح العدد الكلي للإصابات المسجلة في السلطنة 36034 إصابة، إضافة إلى 153 حالة وفاة وتماثل 19482 حالة للشفاء.
أعلنت طيران الإمارات اليوم الجمعة، أنها سوف توفر خدمات ركاب منتظمة من سبع مدن أخرى خلال شهر يوليو المقبل.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"
قال وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن بلاده تعتزم البدء في ملء بحيرة سد النهضة
أفاد مسؤولون أن ما لا يقل عن 107 أشخاص قتلوا أمس الخميس جراء صواعق برق في شمال وشرق الهند، وذلك خلال المراحل الأولى لهبوب الرياح الموسمية السنوية.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات أسست رصيداً مهماً من الثقة كمركز اقتصادي له ثقله على مستوى العالم وشريك يمكن الاعتماد عليه في كافة الأوقات.
أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أن الإمارة تحصد الآن ثمار جهود عقود طويلة من العمل الجاد،
أعلن قطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام عن عودة النسخة الورقية لصحيفتي «البيان» و«الإمارات اليوم» ابتداء من يوم بعد غد الأحد، 28 يونيو الجاري.
كشفت شرطة دبي عن تفاصيل عملية «صيد الثعالب 2» والتي أسقطت فيها عصابة دولية، ارتكبت جرائم غسيل أموال خارج الدولة، واختراق لمواقع وحسابات إلكترونية،
أكّدت دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن التدخل الأجنبي في ليبيا لا يسبب الضرر لليبيا فحسب، وإنما لدول مجاورة والمنطقة كلها.
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، مساء أمس الخميس، أن انفجارا كبيرا هزّ منطقة سرخة حصار شرقي العاصمة طهران، فيما أعلن التليفزيون الرسمي عن فتح تحقيق في هذه الانفجارات.
حسم ليفربول لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد خسارة مانشستر سيتي أمام مستضيفه تشيلسي 1-2، ضمن الجولة 31
ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الخميس أنه بعد أيام من تخطى حالات الإصابة بفيروس كورونا في البرازيل حاجز المليون ، أطلقت
نفذت إحدى وحدات القوات البحرية المصرية الفرقاطة ( السويس ) والفرقاطة الإسبانية ( NUMANCIA ) تدريباً بحرياً عابراً بقاعدة برنيس البحرية بنطاق عمليات الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر.
أعلنت وزارة الصحة والسكان بمصر اليوم الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي،
رغم أن الموقف الأمريكي المعلن يشير إلى تأييد للقرار الإسرائيلي الوشيك بضم أجزاء من الضفة الغربية، إلا أن ما يدور في واشنطن من تصريحات ومشاورات يشير إلى أن هناك تردداً بشأن هذا القرار
عالج مركز أبو ظبي للخلايا الجذعية (ADSCC) حتى الآن أكثر من 2000 مريض بكوفيد - 19 وتم شفاء 1200 منهم تمامًا من آثار
في عالم السياسة، الثابت الوحيد هو «التغيّر». هذا ما تؤكده تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «الانفتاحية» تجاه عدوّه في فنزويلا، الرئيس نيكولاس مادورو
أكد سيف الظاهري المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث، في تصريح تلفزيوني، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تجهيز المساجد ، مشيراً إلى أن فتح دور العبادة قريب جداً.
ذكر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أنه من غير المؤكد أن يتمكن العلماء من التوصل للقاح فعال لفيروس كورونا
في نهاية عام 2016 أقامت إسرائيل بؤرتي استيطان إضافيتين في الأغوار الشمالية المحاذية للأردن.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن رفع نسبة الدخول إلى المراكز التجارية والمطاعم بنسبة 60%
أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أن الإمارة تحصد الآن ثمار جهود عقود طويلة من العمل الجاد
أرسل السودان رسميا ،اليوم الخميس، خطابا إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بشأن موقفه من آخر تطورات قضية سد النهضة، مشددا على "ضرورة إثناء جميع الأطراف عن أي إجراءات أحادية".
قرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه اليوم الخميس البدء بالمرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وقلص مواعيد حظر التجول الجزئي ساعة واحدة ليصبح تسع ساعات من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.
سجلت السعودية اليوم رقماً قياسياً إيجابياً في عدد حالات التعافي اليومي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد_19" وذلك بعد
توفر فلاي دبي دليلا مبسطا لأولئك الذين يخططون للسفر هذا الصيف بعد إعادة إطلاق رحلاتها المنتظمة اعتبارًا من 7 يوليو.
أعلنت شرطة العاصمة البريطانية إصابة 15 من أفراد الشرطة واعتقال أربعة أشخاص، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، بسبب احتفال غير قانوني أقيم في أحد الشوارع بجنوب غرب لندن.
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 5085 حالة تعاف جديدة بفيروس "كورونا"، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 117882 حالة.
تجاوزت الملاحم البطولية للأطباء والطبيبات الإماراتيين في مواجهة فيروس كورونا المستجد حدود الوطن لتشمل عددا من الدول الشقيقة والصديقة،
قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد يرتفع من جديد في أوروبا، معربةً عن قلقها على حال الأنظمة الصحية
أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أكثر من 49 ألف فحص جديد ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وسجلت 430 إصابة جديدة
أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الخميس، عن مغادرة 1280 من العالقين المصريين في الكويت إلى محافظات (القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية)، وذلك عبر 8 رحلات جوية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات لديها أهداف ثابتة
تستأنف شركة مصر للطيران، رحلاتها مرة أخرى إلى دبي وأبوظبي والشارقة اعتباراً من أول يوليو المقبل.
سيعيد برج إيفل الذي يرتفع 324 مترا في العاصمة الفرنسية الخميس فتح أبوابه للجمهور على أمل جذب سكان منطقة باريس،
أصدرت إدارة سلامة الطيران الاتحادية الأمريكية مساء أمس الأربعاء توجيها جديدا يقضي بضرورة فحص غطاء محرك الطائرات بوينج 737 محذرة من أن عدم حماية المحرك ووصلاته بشكل مناسب يمكن أن يؤدي إلى فقدان طاقته.
أعلنت الصين اليوم الخميس تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وسط استمرار تفشي الفيروس في بكين.
قال أكبر خبير للتصنيع لدى مؤسسة مهمة تركز على الاستعداد والاستجابة للأوبئة وتدعم تسع لقاحات محتملة لفيروس كورونا ..
أظهر استطلاع للرأي أمس الأربعاء أن الديمقراطي جو بايدن يتقدم بفارق 14 نقطة على الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب، وذلك قبل أربعة أشهر من الانتخبات الرئاسية المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر المقبل.
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمس الأربعاء أنّ فيروس كورونا المستجدّ يُعرقل حملات تطعيم وبرامج لعلاج الملاريا والإيدز، إضافة إلى العديد من الحملات الصحّية الأخرى في إفريقيا.
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن استعداده لإجراء استفتاء شعبي حول بقائه في السلطة أو التنحي عنها العام 2022، في حال تم جمع تواقيع كافية لمصلحة هذا الاستفتاء.
أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء مضاعفة المكافأة المعروضة في مقابل الحصول على أية معلومات تتيح القبض على الزعيم الجديد لتنظيم "داعش"، لتصل بذلك قيمة هذه المكافأة إلى عشرة ملايين دولار.
قالت السلطات، أمس الأربعاء، إن الفيضانات العارمة في أوكرانيا أودت بحياة 3 أشخاص وأجبرت المئات على النزوح عن منازلهم وعزلت عدة قرى في الأقاليم الغربية بالبلاد.
ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر جزيرة ساوث آيلاند في نيوزيلندا ليل الأربعاء/الخميس.
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من الملك
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
أعلنت شركة مصر للطيران، أنها ستبدأ استئناف رحلاتها الدولية اعتبارا من أول يوليو المقبل.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن طموحاتنا للمستقبل، تتطلب وجود أساس
أكد فهد القرقاوي الرئيس التنفيذي لـمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار على أن مدينة دبي تحتل الترتيب الأكبر عالميا في استقطاب المناطق الحرة في العالم على مستوى المدن.
أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي لعرض أحدث المستجدات والتطورات المتعلقة بجهود مؤسسات الدولة الهادفة
أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي عن انتهاء برنامج التعقيم الوطني في دبي تماشياً مع قرار الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث،
أعلن د.سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن اكتمال وانتهاء برنامج التعقيم الوطني في مختلف أرجاء دولة الإمارات.
عقدت حكومة الإمارات اليوم، الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي لعرض أحدث المستجدات والتطورات المتعلقة بجهود مؤسسات الدولة الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والإسهام في الجهود العالمية الرامية إلى تطوير لقاحات آمنة وفعالة.
فاجأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، طالباً هندياً عمره 15 عاماً يرقد في المستشفى بدبي لإصابته بفشل كلوي، برسالة حافلة بالمشاعر،
مع الانهيار الاقتصادي المتسارع، الذي أدى إلى تدهور غير مسبوق في قيمة العملة المحلية، وجدت شرائح واسعة من اللبنانيين، قدرتها الشرائية تتآكل بسرعة،
نصحت منظمة الصحة العالمية، النساء اللواتي يشتبه في إصابتهن بفيروس كورونا، أو كانت حالتهن مؤكدة؛ بمواصلة الرضاعة الطبيعية لأطفالهن؛
قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نحن نمضي على نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي إلمار محمدياروف وزير خارجية جمهورية أذربيجان علاقات الصداقة بين البلدين وأوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات ومنها المنظمات الدولية.
قال الدكتور علي عبيد الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية: "تم الإعلان أمس عن قيام شراكة بين كل من شركة "سينوفارم" و "سي إن بي جي" ومجموعة "جي 42" لإطلاق التجارب السريرية للمرحلة الثالثة من تجربة لقاح ضد فيروس كورونا
أعلنت فلاي دبي انها ستستانف رحلاتها المنتظمة اعتبارا من 7 يوليو حيث ستكون الحجوزات متاحة على الموقع الشبكي، مبدئيًا إلى 24 وجهة.
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 3123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح
كشف فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، أن القيمة المتوقعة لرؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقطبتها دبي خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الحالي تصل إلى 10 مليارات درهم مع 155 مشروعًا جديدًا مسجلاً للاستثمار الأجنبي المباشر.
أعلنت الجهات الصحية في دولة الإمارات أمس بدء المرحلة الأولى للتجارب السريرية الثالثة للقاح معطل (محتمل) لفيروس كورونا
من أجل العودة إلى الصين، أقدم مواطنون صينيون على تزوير نتائج اختبارات طبية لـ "كوفيد-19"، بغية السماح لهم بالسفر على متن الرحلات الجوية ومغادرة روسيا، نقلا عن تقارير لصحيفة "ساوث تشاينا موننغ بوست".
علقت طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، رحلاتها مؤقتاً من باكستان بعد الإعلان عن حالات "كوفيد-19" إيجابية لبعض الركاب القادمين من باكستان عبر دبي عند وصول رحلتهم إلى هونج كونج.
بلغ عدد المحطات الخاصة بشبكة الجيل الخامس التي تم نشرها من قبل مشغلي خدمة الهاتف المتحرك في الإمارات نحو 2200 محطة مع نهاية الربع الأول من 2020 تساهم في تغطية 15 % من المساحة المأهولة في الدولة وذلك حسبما أفادت به هيئة تنظيم الاتصالات التي أكدت أن أهمية تقنية الجيل الخامس يتمثل في دورها المحوري في تمكين الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز الاقتصاد الوطني المبني على هذه التقنية المتقدمة.
احتفظ الملياردير الإماراتي، ماجد الفطيم، بتواجده ضمن قائمة أغنى 500 شخص بالعالم في 2020، بحسب مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية، التي رصدت بالأرقام ثروات مليارديرات العالم حتى تاريخ 23 يونيو الجاري.
أعلنت أستراليا اليوم الأربعاء عن أول وفاة بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر، وهي لرجل في الثمانينات من العمر توفي الليلة الماضية بولاية فيكتوريا.
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء من أريزونا بفعالية الجدار المبني على جزء من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، مؤكدا أنه مفيد للغاية وخصوصا في مواجهة كوفيد-19.
أكد خبير الأمراض المعدية الأمريكي أنطونيو فاوتشي وأعضاء آخرون في خلية مكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، أن الرئيس دونالد ترامب لم يطلب يوما إبطاء وتيرة إجراء فحوص الكشف عن الإصابة بكوفيد-19، مناقضين بذلك تصريحات مثيرة للجدل كان سيّد البيت الأبيض قد أطلقها.
أطلقت الصين آخر قمر صناعي لنظام بيدو للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية (بي دي إس) أمس الثلاثاء، مما يمثل اكتمال نشر نظام الملاحة العالمي الخاص بالبلاد.
هزّ انفجار عنيف مدينة حماة وسط سوريا ليل الثلاثاء/الأربعاء.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التوسع في إنتاج
أكد وزراء الخارجية العرب، في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أهمية الدور العربي في
وصل إلى مطار القاهرة الدولي أمس الثلاثاء نحو 5395 مواطنًا مصريًا من العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وعُمان والإمارات والكويت ودول أوروبية أخرى.
أعلنت الجهات الصحية في دولة الإمارات اليوم بدء المرحلة الأولى للتجارب السريرية الثالثة للقاح معطل (محتمل) لفيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 )
أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الثلاثاء تسجيل 1332 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 1576 حالة أمس، إضافة إلى 87 حالة وفاة صعودا من 85 .
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التوسع في إنتاج
ناشدت مصر الدول العربية الشقيقة دعم تحركاتها في ملف سد النهضة الحيوي الذي يؤثر على مقدرات أكثر من 150 مليون نسمة يعيشون على ضفاف نهر النيل
وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي جميع المنشآت الفندقية في الإمارة بضرورة الالتزام بإجراءات جديدة تماشياً مع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس «كورونا»،
حذر سامح شكري وزير الخارجية المصري من تبعات مواصلة التدخلات الأجنبية على الأراضي الليبية لدعم الجماعات والميليشيات الارهابية و سياستها التخريبية عبر نقل المرتزقة الأجانب و الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا
أعلنت السلطات السودانية أن شعبة الاستخبارات العسكرية بولاية القضارف شرقي البلاد، ضبطت كميات من الأسلحة والذخائر مهربة في طريقها إلى إثيوبيا،
أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أنه لن يسمح بالعودة للمملكة من المقيمين إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد وإعلان ذلك رسمياً وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول.
أكد وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم برئاسة سلطنة عمان عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم، أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء إن مصر سترفع حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 مارس للحد من انتشار فيروس كورونا بالكامل اعتبارا من السبت المقبل.
شارك معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
أبدت وسائل ومصادر إعلامية عالمية متنوعة، اهتماماً واسعاً بقرار حكومة دبي العودة إلى لاستقبال الزوار والسياح.
قال عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، اليوم الثلاثاء إن الناقلة تخطط لزيادة عدد وجهاتها إلى 50 وجهة خلال شهر يوليو المقبل، حيث سيتم إضافة عشرة وجهات جديدة إلى شبكة رحلات الركاب بشكل دوري بحسب حجم الطلب، وسيتم فتح المزيد من الوجهات في ألمانيا وبريطانيا خلال أيام نتيجة لارتفاع الطلب على هذه الوجهات.
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، اليوم، فتح دور العبادة لأداء الشعائر الدينية اليومية بداية من السبت المقبل، مع استمرار تعليق الصلاة الجماعية الأسبوعية.
أرسلت دولة الإمارات، اليوم، طائرة مساعدات تحتوي على 11 طناً من الإمدادات الطبية إلى تايلاند، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، سيستفيد منها أكثر من 11 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.
أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي: معالي عبد الحميد محمد سعيد مستشاراً للمجلس، والدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيساً لمجلس الإدارة.
أشاد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بقرار وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية بقصر الحج هذا العام على أعداد محدودة جداً من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، حفظا للنفوس ودرءاً للمخاطر الصحية، وفي الوقت نفسه القيام بواجب تيسير الحج وعدم تعطيل هذا الركن العظيم من أركان الإسلام.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء أكثر من 40 ألف فحص ضمن الخطط لتوسيع نطاق الفحوصات والكشف عن 380 إصابة جديدة
أصدرت طيران الإمارات، اليوم الثلاثاء، إرشادات جديدة للمقيمين الراغبين في العودة إلى دبي، تسمح للمقيم بالتواصل مع مركز الاتصال للمساعدة في الحجز وتحصيل الموافقة على السفر أو إتمام المعاملة بنفسه عبر موقع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي مباشرةً.
انطلق قبل قليل المؤتمر الصحفي الخاص بموسم حج 1441هـ، لوزير الحج والعمرة، ووزير الصحة السعودي. وقال وزير الصحة إن قرار
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التوسع في إنتاج
أعلنت مجموعة كليندست، المطور العقارى لمشروع قلب أوروبا "هيرت أوف يوروب"، ضمن "جزر العالم"، والمكون من 7 جزر صناعية يمكن رؤيتها من الفضاء، عن شروعها فى إنشاء شارع للأمطار والثلوج الاصطناعية في دبي، بطول يبلغ كيلومتراً واحداً على الجزيرة الرئيسة للمشروع، إذ ستتساقط الثلوج والأمطار بشكل مستمر، عبر تكنولوجيا خاصة، تتيح التحكم في درجة الحرارة.
في صفقة مبتكرة لاستقطاب استثمارات ضخمة بمجال الطاقة لدولة الإمارات، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم عن إبرام اتفاقية مع ائتلاف يضم عدداَ من كبار المستثمرين العالميين في مشاريع البنية التحتية وصناديق الثروة السيادية والمعاشات هم: "جلوبال إنفراستركشر بارتنرز"، و"بروكفيلد لإدارة الأصول"، و"صندوق الثروة السيادية السنغافوري"، و"مجلس صندوق معاشات التقاعد لمعلمي مقاطعة أونتاريو"، و"إن إتش للاستثمار والأوراق المالية" و"سنام".
استعرضت شركة إعمار العقارية خلال جمعيتها العمومية الـ 24 التي انعقدت أمس الأداء القوي الذي حقّقته المجموعة خلال السنة المالية الماضية 2019.
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة
أشار احصاء لرويترز إلى أن أكثر من 9.1 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 472300 توفوا جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه.
أعلنت السعودية إقامة الحج للعام 1441 هجرية، بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء المناسك لمختلف الجنسيات من الموجودين
رحبت الإمارات باستجابة المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية لطلب وقف النار الشامل وخفض التصعيد والعودة لاتفاق
أدت التطورات المتلاحقة على الأرض الليبية، بالمجتمع الدولي، للدفع نحو الحل السياسي، واستكمال المفاوضات بين الأطراف
أودى فيروس كورونا المستجدّ بـ 469 ألفا و60 شخصاً على الأقلّ حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 19,00 ت غ أمس الاثنين.
استعرض المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه أمس عن بعد، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء
أعرب تيدروس أدهانوم غبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
أشاد علماء رابطة العالم الإسلامي أمس بما اتخذته حكومة المملكة العربية السعودية من إجراءات احترازية لحج هذا العام 1441هـ.
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن الميليشيا الحوثية
بعد التنسيق والتشاور مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعلن مكتب شؤون الحجاج بدولة الإمارات العربية المتحدة عدم المشاركة في موسم حج هذا العام 1441 هـ الموافق 2020 م، وذلك بعد قرار المملكة اقتصار حج هذا الموسم على عدد محدود جداً من حجاج الداخل بسبب الظروف الراهنة التي رافقت انتشار فيروس كوفيد - 19 .
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الاثنين إن عدد المصابين بفيروس كورونا يزداد في توقيت واحد في عدة دول كبيرة،
قدم الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لعرض أحدث المستجدات والتطورات المتعلقة
قررت المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة،
كشفت العنود عبدالله الحاج، المتحدث الرسمي من وزارة التربية والتعليم أبرز ملامح خطة إستئناف الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية بداية العام الأكاديمي القادم
أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن إجراء أكثر من 40 ألف فحص جديد، وكشفت عن تسجيل 378 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 45,303 حالة.
عقدت حكومة الإمارات مساء اليوم إحاطتها الإعلامية الدورية للوقوف على آخر مستجدات كورونا في الدولة، تحدثت فيها د.آمنة
الرسائل التي بعثت بها مصر أخيراً، بخصوص الوضع في ليبيا، والخطوط الحمراء التي رسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي،
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الاثنين إن العالم سجل أكثر من 183 ألف إصابة بفيروس كورونا أمس الأحد، وهو الأكبر في يوم واحد منذ ظهور الوباء.
اكدت مطارات دبي ان القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة الازمات والكوارث في دبي بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ
أكد دبلوماسيون وسياسيون أوروبيون، أن رسائل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي وجهها أول من أمس، لدى تفقده المنطقة العربية العسكرية في سيدي براني،
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الاثنين إن غياب القيادة العالمية والوحدة في مكافحة فيروس كورونا
أعلنت السلطات الهولندية عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكورونا، وذلك لأول مرة منذ مطلع مارس الماضي.
حذّر المدير العام لمنظّمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس الاثنين من أنّ فيروس كورونا المستجد لا يزال يتسارع حول العالم، ما يؤكد وجوب عدم الانخداع بالأنباء السارة المتعلقة بوباء كوفيد-19 في أوروبا، متوقعا أن تدوم آثاره والاقتصادية والاجتماعية لعقود.
قالت وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين إن على جميع طلبة الصف الثاني عشر في مدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة، الالتزام بدخول الامتحان خلال الفترة الزمنية.
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل 3393 إصابة جديدة بكورونا و40 حالة وفاة.
تستعد كوريا الشمالية لإشهار آلاتها الدعائية في وجه جارتها الجنوبية، بعدما أعلنت الحكومة أنها بصدد إرسال 12 مليون دعائي إلى كوريا الجنوبية وتواتر أنباء عن نشر مكبرات صوت على الحدود بين الجانبين.
أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الاثنين، مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار في تشارلوت أكبر مدن ولاية نورث كارولينا جنوب شرقي الولايات المتحدة.
أعلن معهد ووهان للمنتجات البيولوجية التابع لشركة «ساينوفارما» الصينية، نتائج المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية لأول لقاح ضد فيروس «كورونا» المستجد في العالم.
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الاثنين تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 137 حالة.
كشفت وزارة التربية والتعليم بناءً على قرار مجلس الوزراء لعام 2019 عن تحديد رسوم رمزية للحصول على "رخصة المعلم" التي
ترأس معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، الاجتماع 47 للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، لمناقشة أولويات وأهداف اللجنة لمنع هذه الجريمة.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة نُشرت يوم الأحد إنه أوقف فرض عقوبات أشد على مسؤولين صينيين ينحى باللوم عليهم في شن حملة على أقلية الويغور المسلمة بالصين بسبب مخاوف من عرقلة مثل هذه الإجراءات المفاوضات التجارية مع بكين.
أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي عن السماح لجميع سكان الإمارة
أكد خبراء وعاملون في القطاع السياحي، أن قرار السماح باستقبال الزوار عبر مطارات دبي اعتباراً من 7 يوليو يعتبر خطوه نوعية
أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم،
أعلنت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إنه تم اكتشاف 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.
سجّلت الولايات المتّحدة مساء Hls الأحد 305 وفيات إضافيّة ناجمة عن وباء كوفيد-19 خلال 24 ساعة، وفق بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي (00,30 ت غ اليوم الاثنين.
أعلنت كوريا الشمالية أمس الأحد أنها جهّزت ملايين المنشورات الدعائية المناهضة لسيئول وآلاف البالونات لإرسالها إلى كوريا الجنوبية في "عقاب ثأري" ضدّ الجارة الجنوبية.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة نشرت أمس الأحد، إنه سيدرس فكرة إجراء لقاء مع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.
أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، عن إصابة 6 نواب وعوائلهم وحماياتهم بفيروس كورونا.
قال السلطات الصحية بألمانيا إن معدل انتشار فيروس كورونا قفز إلى 2.88 أمس الأحد ارتفاعا من 1.79 أول أمس، مما يرفع عدد الإصابات فوق المستوى المطلوب لاحتواء المرض على المدى الطويل.
تبوأت الإمارات المرتبة الـ 19 عالمياً في مؤشر الثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر 2020 الصادر عن شركة كيرني محققة صعوداً
أعلنت فرنسا عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أمس الأحد إلى 29640 وفاة بعد تسجيل سبع وفيات جديدة.
أعلنت جامعة الدول العربية، عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، غداً، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك عبر تقنية
احتفى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بيوم الأب العالمي الذي يوافق 21 يونيو من كل عام، حيث نشر
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبدعم ومتابعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الأحد، عن خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي،
وجه معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بالتحقيق خلال 24 ساعة
قصفت القوات الإثيوبية اليوم (الأحد) بالمدفعية معسكر الأنفال التابع للجيش السوداني، ما أدى إلى إصابات وأضرار مادية،
سجلت إيطاليا ، اليوم الأحد، 24 وفاة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وهو أقل عدد يومي للوفيات منذ 2 مارس، عندما تم تسجيل 18 وفاة.
قال خليفة بن سعيد العبري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية – الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس شركة "فلاي دبي"، أن القرارات الصادرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة
تؤسس الرسائل التي بعث بها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت، لدى تفقده المنطقة الغربية العسكرية في سيدي براني، قرب الحدود الليبية،
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبدعم ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي
أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي ترحيبها بعودة المقيمين من أصحاب الإقامات الصادرة من إمارة دبي اعتباراً من يوم غد الاثنين (22 يونيو) عبر مطارات دبي.
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي ، أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي السماح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج اعتباراً من 23 يونيو
قال معهد علم الأحياء بالأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، اليوم الأحد، إن باحثين صينيين بدأوا مرحلة ثانية من اختبار لقاح محتمل لفيروس «كورونا»
كشفت مجموعة «الاتحاد للطيران» انها ستقوم بتشغيل رحلات بين أبوظبي وأكثر من 50 وجهة حول العالم طوال شهر يونيو الجاري
منذ تسجيل الحالة الأولى المصابة بفيروس «كوفيد ـ 19» بالدولة في 29 يناير الماضي والتي كانت لعائلة صينية قادمة من مدينة
خاطبت وزارة الخارجية الإماراتية والتعاون الدولي اليوم، وعبر حساب السفارة الإماراتية في العاصمة الأردنية عمان، المقيمين الراغبين بالعودة إلى الإمارات.
عقدت إدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم - التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي - 246 حلقة تحفيظ للقرآن الكريم عن بعد بمشاركة 3564 طالبا من المنتسبين للمراكز وذلك وفق التقرير الذي أصدرته وتضمن إنجازاتها خلال النصف الأول من العام الجاري.
أغاثت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، 35 قرية نائية في ارخبيل سقطرى ضمن جهودها للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي يعيشها السكان في القرى النائية من الأرخبيل
أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحمل على متنها 11 طنا من الإمدادات الطبية و أجهزة الفحص إلى أذربيجان لدعم جهود 11 ألفاً من العاملين بها
أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أكثر من 48 ألف فحص جديد ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وسجلت 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
وضعت القاهرة المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بشأن مسألة سد النهضة، وألقت الكرة في ملعب الأمم المتحدة ومجلس الأمن، من أجل
أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد تسجيل 7728 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة،
كشفت خبيرة صينية بارزة أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن يعيش لمدة 20 عامًا في درجات حرارة تقل عن 20 درجة مئوية وقالت البروفيسور لي لانجوان،
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 15413 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
تخطى عدد المحفزات الاقتصادية والتجارية التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إمارات الدولة كافة أكثر من 227 محفزا خلال نحو 3 أشهر أسهمت في مجملها بتعزيز نمو الاقتصاد ودعم قطاع الأعمال وذلك بحسب رصد نفذته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قيودا جديدة على التأشيرات خلال اليومين المقبلين لمنع دخول عمال أجانب معينين وحماية الأمريكيين الذين يعانون من سوق العمل التي دمرتها جائحة فيروس كورونا.
فجعت الأوساط الرياضية في العراق، اليوم الأحد، بوفاة اللاعب السابق أحمد راضي، في العاصمة بغداد بعد إصابته بفيروس كورونا.
أشار احصاء لرويترز إلى أن أكثر من 8.81 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 462960 شخصا توفوا جراء الفيروس.
أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما بأنصاره "المحاربين" لأنهم جاؤوا للمشاركة في أول
قالت وزارة الصحة في البرازيل إن العدد الرسمي لحالات الوفاة جراء فيروس كورونا في البلاد اقتربت من 50 ألف حالة مع أكثر من
أعربت مملكة البحرين عن تضامنها وتأييدها لما تضمنه خطاب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس أن استقرار ليبيا يتم من خلال وقف النار والبدء بعملية
أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم السبت، تسجيل 226 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة
أكد البنك الدولي، أن الإمارات تعد أكثر دول منطقة الخليج العربي اهتماماً بتعزيز رأسمالها البشري، والاستثمار في قدرات
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات يحظى بشرعية دولية، محذراً من أي تهديد للأمن
أعربت دولة الإمارات عن تأييدها لما ورد في كلمة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم في سيدي
هم أكثر من 100 طبيب سعودي في مختلف التخصصات مؤهلين تأهيلاً متقدماً، ولديهم قدرات ومهارات تمكنهم من تخطي الصعاب والأزمات،
نشرت شبكة «سي بي سي نيوز» الكندية، نداء استغاثة وجهها كنديون عالقون في قطر بسبب فيروس «كورونا»، وتهديدهم بفصلهم من
تبين أن ستة من منظمي تجمع دونالد ترامب الانتخابي السبت في أوكلاهوما مصابون بكوفيد-19، وفق ما أعلن فريق الحملة قبل بضع ساعات من بدء هذا التجمع الكبير في قاعة مغلقة.
وجه وزير الخارجية المصري، سامح شكرى، خطاباً إلى المندوب الفرنسى الدائم لدى مجلس الأمن ، بصفته الرئيس الحالي للمجلس،
حثت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف إلى إقامة صلاة الكسوف في البيوت، مبينةً أنَّ صلاة الكسوف سنَّة مؤكدة في حق كل من يؤمر بالصلاة شرعاً، فيدخل في ذلك: الرجل والمرأة، والمسافر، والمقيم، والكبير والصغير المميز، مشيرةً إلى أن وقت صلاتها يبدأ من حين ظهور الكسوف بعد حلِّ النافلة، وينتهي بانجلاء الكسوف أو بأذان الظهر، وذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمة بثّها التلفزيون المصري اليوم، أن تدخل مصر المباشر في ليبيا "بات تتوفر له الشرعية الدولية" وينطوي على أهداف.
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن تصريح عمرو موسى حول الخطر الاستراتيجي التركي على العالم العربي لم يأت من فراغ، بل يشخّص تغوّل سياسة أنقرة تجاه محيطها العربي.
رحبت دولة الإمارات بتبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار مُقدم من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، يدعو إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة وتلبية طلباتها دون إبطاء، بما في ذلك إتاحة إمكانية الوصول فوراً إلى عدد من مواقع طهران النووية.
أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم رفع منع التجول بشكل كامل في جميع مناطق المملكة ابتداء من الساعة السادسة صباحا من يوم غد الأحد. والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 1230حالة.
أجرت وزارة "الصحة" اليوم السبت أكثر من 34 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وكشفت عن 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 758 حالة شفاء وحالة وفاة.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت قدرة الجيش على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن.
أنقذت وحدات من الحرس البحري ليل الجمعة /السبت 20 مهاجرا غير شرعي من مصر واليمن قرب سواحل جزيرة قرقنة التونسية بعد تعطل مركبهم في رحلته نحو السواحل الإيطالية.
سجلت روسيا اليوم السبت 7889 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات على مستوى البلاد إلى 576952 منذ تفشي الوباء.
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، اليوم عن تمديد تطبيق حزمة إجراءات التسهيلات التي من شأنها التخفيف عن كاهل عملائه على خلفية الظروف والتحديات غير المسبوقة التي نشأت عن تفشي فيروس كوفيد-19.
ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 245575، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت مدريد، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبيرغ" للأنباء.
ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 380532، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت مومباي، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبيرغ" للأنباء.
دمر محتجون وأحرقوا نصبا تذكاريا لأحد القادة الكونفدراليين في واشنطن، مما أدى إلى رد فعل غاضب من جانب الرئيس دونالد ترامب الذي أبدى استياءه وطالب الشرطة بمحاسبة المتسببين في الواقعة.
سجّلت الولايات المتّحدة مساء الجمعة 705 وفيات إضافيّة ناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، وفق إحصاء أعدّته جامعة جونز هوبكنز الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي (00,30 ت غ السبت).
عادت رافعات البناء مجدداً إلى موقع بناء برج «سيل» في دبي، الذي سيصبح عند إنجازه أواخر عام 2022 أو في أوائل عام 2023، أعلى فندق في العالم.
ساهمت الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق معدلات قياسية لجهة التعافي من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
رفضت الولايات المتحدة الجمعة طلبا من شركات الطيران الصينية بالقيام برحلات جوية أسبوعية إضافية بين البلدين ولكنها قالت
تخطّت البرازيل الجمعة عتبة المليون إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ، وذلك بعد تسجيلها عدداً يوميّاً قياسيّاً من
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوجيه مساعدات إنسانية عاجلة لغوث مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين ف
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً بأخيه الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة
ساهمت الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق معدلات قياسية لجهة التعافي من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
تأتي المبادرة ترجمة لرسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي أشاد فيها بجهود الفرق والكوادر الطبية والعاملين في القطاع الصحي في الدولة.
تحتفي الإمارات باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام، وسط تأكيدها المستمر على الالتزام بمواقفها الإنسانية المساندة لقضايا اللاجئين في مختلف المناطق
ارتفع عدد الوفيات بسبب عدوى فيروس كورونا في فرنسا بواقع 14 حالة اليوم الجمعة إلى 29617، في أقل زيادة خلال خمسة أيام.
أعلنت جمهورية مصر العربية اليوم الجمعة الموافق 19 يونيو 2020 أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد
قال وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، إن بلاده ستمضي قدما في ملء سد في الشهر المقبل، حتى من دون اتفاق مع مصر
أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، في أكبر زيادة يومية حتى الآن معظمها في بؤرة انتشار إلى الشمال من الرباط.
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان الشقيقة
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الجمعة، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي،
سجلت 10 ولايات أمريكية أعداداً قياسية في الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد خلال هذا الأسبوع، في الوقت الذي يرجح فيه المراقبون أن تصبح ولاية فلوريد البؤرة القادمة للأزمة الصحية على نطاق الولايات المتحدة.
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوجيه مساعدات إنسانية عاجلة لغوث مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين في دولة بوركينا فاسو
حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة من أن العالم دخل "مرحلة خطيرة" من جائحة كوفيد-19، مع بدء الدول تخفيف قيود العزل والتنقل.
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا بأخيه الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة
أعلنت مصادر بوزارة الصحة المصرية أن عقار ريمديسيفير المضاد لفيروس كورونا، سيتم إنتاجه في مصر الشهر المقبل.
تتوقع شركة «كيورفاك» الألمانية للأدوية الحيوية ظهور النتائج الأولية لاختباراتها السريرية الخاصة بلقاح مرشح لأن يكون مضادا لفيروس كورونا المستجد في غضون شهرين.
تستعد مساجد مكة المكرمة لفتح أبوابها الأحد المقبل، لاستقبال المصلين بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر بسبب ما فرضته جائحة كورونا، وفقا لـ "صحيفة سبق الإلكترونية".
سجلت الهند قفزة قياسية في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة في حين فرضت مدينة تشيناي بجنوب البلاد إجراءات العزل العام في أعقاب حدوث حالات تفش جديدة للفيروس هناك.
أعلن مسؤول أوروبي كبير بقطاع الصحة أن حكومات أوروبية تعكف مع الولايات المتحدة على دراسة خطط لإصلاح منظمة الصحة العالمية.
أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن دولة الإمارات كانت سباقة في اعتماد الاستراتيجيات والخطط والسيناريوهات التعليمية التي من شأنها تحقيق منظومة تعلم ذكي فعال محاط بالممكنات التربوية والموارد التعليمية .
كشف مجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران مع عودة حركة الرحلات في أول يوليو المقبل.
طلبت مصر من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الاوضاع في ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس.
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل (4301) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وكشفت عن تسجيل (45) حالة وفاة .
أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن فتح باب تسجيل الدفعة الثانية من "مدارس الشراكات" في 13 مدرسة ممولة حكومياً تديرها شركات خاصة، وتستهدف استقطاب 4 فئات من الطلبة لتدريس المنهاج الأمريكي بالمجان، ضمن 5 شروط يجب استيفاؤها لتسجيل الطلبة.
كشفت دراسة أجراها المعهد الإيطالي العالي للصحة أن فيروس كورونا المستجدّ كان موجوداً في مياه الصرف الصحي في مدينتي ميلانو وتورينو شمالي إيطاليا منذ ديسمبر 2019، قبل شهرين من الإعلان رسمياً عن أول إصابة بالمرض في البلاد.
صرح رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم، بأن الحكومة والخدمات الصحية والتعليمية والعديد من الصناعات في البلاد تتعرض لهجمات قرصنة إلكترونية متقدمة مصدرها عناصر تتمركز في دول أخرى.
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا
بعد مخاوف في بلدان عدة تراجعت لديها وتيرة إصابات فيروس كورونا ثم ارتفعت مجددا، حذرت منظمة الصحة العالمية من موجة ثانية محتملة من الوباء،
نجح خبراء فحص آثار الحرائق في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي،
نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الجمعة إن موسكو دفعت بطائرات مقاتلة لاعتراض قاذفتين أمريكيتين
تحتفي الإمارات غدا باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام، وسط تأكيدها المستمر على الالتزام بمواقفها الإنسانية المساندة لقضايا اللاجئين
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مرسوماً اتحادياً بترقية معالي الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، لدرجة وزير.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الإمارات، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مستمرة في تعزيز قدراتها وتطويرها في قطاع الطاقة.
قام فريق بحثي، من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بتطوير مادة الغرافين الرملي القادر على امتصاص الملوثات من مياه الصرف الصناعية، بالاستعانة بمصدرين طبيعيين متوفرين بكثرة في الإمارات، وهما الرمل والتمر.
واصلت الناقلات الوطنية توسيع شبكة وجهاتها مع دول ومدن العالم ووسعت الخيارات أمام المسافرين مع عودة الطيران تدريجيًا.
تتضافر جهود العاملين، من وراء الكمامات، في موقع «إكسبو دبي»، لإنهاء أعمال البناء الرئيسية، مؤكدين التزامهم بإنجاز الأعمال في الوقت الأصلي،
جرف انهيار أرضي نحو 20 منزلا في أنياما، في الضاحية الشمالية لأبيدجان، ما أسفر عن مصرع 13 شخصا على الأقل، فيما فقد أثر آخرين دفِنوا تحت أطنان من الطين إثر هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الأخيرة.
أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقلّ عن 450,386 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 19,00 ت غ أمس الخميس.
أفادت مصادر عسكرية ليبية بوصول وحدات من «قوات الدعم المركزي» من مدينة بنغازي إلى سرت الليبية بهدف تأمين المدينة وانتقال وحدات الجيش الليبي إلى الخطوط الأمامية في الجبهات.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، في مصراليوم الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي،
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوما اتحاديا بترقية معالي الدكتور جمال سند
سمحت الكويت، اليوم، بدخول سفينة إيرانية لمياه البلاد الدولية للبحث عن مفقودين إيرانيين.
ثمّن السفير السعودي لدى النمسا، محافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الدور المهم الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
روج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، لفكرة أن الصين قد نشرت بشكل متعمد فيروس كورونا المستجد لزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي.
قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الخميس، تعديل وقت الحظر ليكون من الساعة 7مساء إلى 5 صباحا اعتبارا من صباح الأحد المقبل
أدانت باكستان بشدة المحاولة الأخيرة التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.
أعلن المستشار السابق للرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون في مقتطف من مقابلة نُشرت الخميس، أن دونالد ترامب "غير مؤهل لمنصب" الرئاسة، وذلك قبل الصدور المرتقب لكتابه بشأن مهامه في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.
قال الناطق الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، إن احتمالية وجود موجة ثانية لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» شيء وارد في مثل هذا النوع من الأوبئة.
تُجرى من جهة تجارب على عشرات الأدوية، ويجري من جهة ثانية العمل على نحو مئة لقاح. وسواء تعلق الأمر بالعثور على علاج لكوفيد-19 أو بالوقاية منه، تتقدم التجارب بخطى سريعة
وجهت السلطات السودانية، يوم الخميس، بالسماح بفتح المساجد والكنائس في العاصمة الخرطوم أمام المصلين، بعد إغلاقها في إطار
في بشرى سارة جديدة حول فيروس كورونا أكدت الصين الخميس أن انتشار عدوى كوفيد-19، خاصة في بكين، صار "تحت السيطرة"، مستبعدة خطر موجة ثانية في البلد الذي ظهر فيه الفيروس أول مرة، في وقت يتسارع انتشاره في جنوب آسيا وأمريكا الجنوبية.
يعرب الأزهر الشريف عن استنكاره الشديد للهجوم الإرهابي الذي وقع داخل مدرسة قرآنية في شمال أفغانستان، اليوم الخميس، ما
رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة اليوم الخميس خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتراجع عن برنامج يوفر الحماية للمهاجرين الذين دخلوا البلاد كقاصرين.
السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان اليوم متى تندلع الموجات الثانية من الفيروس، وإلى أي مدى تؤثر في حياة الناس جميعهم، وهل الهيئات الصحية مستعدة فعلاً للتعامل مع وضع جديد؟
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة الدكتور سلطان محمد
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات وفي ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مستمرة في تعزيز قدراتها وتطويرها في قطاع الطاقة.
بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع الدكتور فؤاد محمد حسين بكي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات الدولية
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة اليوم الخميس بنسبة 1.2 بالمئة، مقارنة بنفس التوقيت أمس، لتصل إلى 2.16 مليون إصابة.
أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت عن إجراء أول حالة للرئة الصناعية الخارجية (الإيكمو) للأطفال في دولة الكويت، وتم إجراء العملية من قبل رئيس وحدة العناية المركزة
عبرت مسافرة بريطانية عن شكرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الل
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 1139حالة.
أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أكثر من 40 ألف فحص جديد ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وسجلت 388 إصابة جديدة
نشرت مطارات دبي اليوم الخميس، إرشادات للمسافرين المغادرين والقادمين والترانزيت، عبر مطار دبي الدولي مع استمرار ارتفاع الحركة والعمليات .
أعلن مجلس دبي الرياضي عن رفع الطاقة الاستيعابية لممارسي النشاط في مراكز التدريب واللياقة البدنية الرسمية المعتمدة لنسبة 100%.
أعلنت مصر، عن تحصيل رسوم تأشيرة دخول لأراضيها، من زائريها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عُمان.
ينتشر العمّال بكماماتهم الواقية على امتداد موقع "إكسبو 2020 دبي" الضخم جنوب الإمارة، وهم يعملون على إنهاء أعمال البناء الرئيسية رغم فيروس كورونا المستجد الذي دفع لتأجيل المعرض العالمي لمدة عام وخلق تحدّيا لوجستيا.
شارك معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ممثلاً لدولة الإمارات في الجلسة الافتراضية الطارئة للمجلس الوزاري العربي للسياحة،
خسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقبا جديدا مع يوفنتوس، بعد الهزيمة أمام نابولي أمس الأربعاء، بركلات الترجيح 4 – 2، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في نهائي كأس إيطاليا.
سجلت نيوزيلندا حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، هي الثالثة في غضون أيام، وذلك بعد أسابيع من عدم تسجيل حالات جديدة.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة لن تغلق المتاجر والمؤسسات مرة أخرى، في الوقت الذي سجلت فيه عدة ولايات ارتفاعا في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.
كشف تقرير حديث أصدرته مجموعة بوسطن الاستشارية، أن النساء في دول الشرق الأوسط يزددن ثراءً، وأن ثروة النساء في المنطقة
مع انطلاق مسبار «الأمل» في مهمته التاريخية إلى المريخ، بعد 27 يوماً، تنضم الإمارات إلى سباق الكبار في سبر أسرار الفضاء
قال مصرف الإمارات المركزي، إن البنوك العاملة في الدولة استخدمت 44 مليار درهم بما يعادل حوالي 88% من مجموع تسهيلات السيولة التحفيزية البالغ قيمتها 50 مليار درهم والتي استحدثها البنك المركزي لاحتواء تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأخوه الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أمس - خلال اتصال هاتفي - العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها على المستويات كافة.
شارك معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ممثلاً لدولة الإمارات في الجلسة الافتراضية الطارئة للمجلس الوزاري العربي للسياحة،
أعلن الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خلال الاحاطة الاعلامية أمس عن مجموعة من الاشتراطات
مع بشائر عودة الحياة الى طبيعتها في دبي وقرب اعلان المدينة الانتصار الكامل على جائحة كوفيد واحتواء آثاره، سارعت نخيل
أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن دولة الإمارات وبعد مرور ما يقارب 5 أشهر من اكتشاف أول حالة لمرض كوفيد 19
أعلن الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن مجموعة من الاشتراطات والإجراءات،
أعلنت الامارات اليوم خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات عن تفاصيل إجراءات السفر للمواطنين والمقيمين، حيث واعتباراً
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي
استنكرت دولة الإمارات التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق الشقيق المتمثلة في قصف مناطق في شمال العراق،
ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي قررت رفع القيود عن كبار السن فوق الـ 60 عاما والأطفال دون الـ 12،
أعلنت وزارة الصحة السعودية عن اعتمادها دواء ديكساميثازون وهو دواء من عائلة الكورتيزون وذلك ليكون ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى كوفيد19،
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزارعة والسلامة الغذائية تعميما الى أصحاب المطاعم والكافتيريات والكوفي شوب
كشفت وزارة السياحة بالمملكة العربية السعودية عن بنود بروتوكولات الفنادق والشقق المفروشة بالمملكة للعودة إلى العمل مرة
تُطرح مسألة العنصرية وعنف الشرطة، اليوم، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف بطلب من دول إفريقية ترغب في
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 4919 حالة مؤكدة بفايروس كورونا، ليصل الإجمالي في المملكة إلى 141234 حالة.
أكد محمد شاعل السعدي، الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في "اقتصادية دبي"، أن قرار العودة الكاملة للعمل من المكاتب بنسبة 100% يتيح لشركات القطاع الخاص اختيار ما يلائمها من حيث الطاقة التشغيلية، إذ يمكن لإدارة الشركات تحديد نسبة العمل من المكاتب وفقاً لطبيعة عملها وبحسب ما تراه مناسباً.
تترقب الهند بنفاد صبر رد رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم الأربعاء على مقتل 20 جنديا على الأقل في اشتباك على الحدود مع القوات الصينية..
أعلن التجمع الصحفى للكرملين التابع لوكالة "نوفوستى" أنه تم بناء نفق خاص فى مقر إقامة الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، للحماية من فيروس كورونا.
تنفيذاً لتوجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ للحد من انتشار كوفيد-19، اقتصادية أبوظبي بالتعاون مع هيئة
واصل الإقراض المصرفي في دولة الإمارات نموه خلال شهر مايو الماضي رغم تداعيات جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).
تنفيذًا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي تعود المنافسات الرياضية في إمارة دبي
رحبت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء بنتائج أولية لدراسة بريطانية حول عقار لمكافحة فيروس كورونا ووصفتها بأنها "نجاح كبير".
كشفت دراسة جديدة أن ما يصل إلى نصف مرضى فيروس كورونا الذين لم تظهر عليهم أي أعراض للمرض،
حقق العالم أول اختراق فعلي لمسار وباء «كورونا»، أمس، باعتماد بريطانيا عقاراً نجح في إنقاذ ثلث المرضى الذين يعانون من
قال الجيش الكوري الجنوبي في بيان اليوم الأربعاء إن كوريا الشمالية "ستدفع الثمن" إذا نفذت عملا عسكريا ضد الجارة الجنوبية.
قالت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء إنها رفضت عرض كوريا الجنوبية بإرسال مبعوثين خاصين إليها، وتعهدت بإعادة القوات إلى الوحدات الحدودية منزوعة السلاح في أحدث خطوة نحو إلغاء اتفاقيات السلام بين الكوريتين.
أعلن رئيس بلدية بكين اليوم الأربعاء أنّ العاصمة الصينية سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في حصيلة يومية شبه مستقرّة لليوم الرابع على التوالي.
هدد الجيش الكوري الشمالي بالدخول مجدداً إلى منطقة حدودية تم نزع سلاحها سابقا بموجب اتفاقية مع كوريا الجنوبية.
أشادت منظّمة الصحّة العالمية أمس الثلاثاء بتحقيق "اختراق علمي" بعد أن أعلن باحثون بريطانيون أنّ دواءً من عائلة الستيرويدات أثبت فاعلية في إنقاذ حياة مرضى بكوفيد-19 يعانون من الأعراض الأكثر خطورة.
الصحةتظاهر عشرات الآلاف من العاملين بمجال الصحة في فرنسا من أجل رواتب وظروف عمل أفضل خلال جائحة فيروس كورونا في عدد من المدن أمس الثلاثاء.
بتفاؤل كبير تمضي دبي بخطى ثابتة على طريق التعافي من «كورونا»، حيث كشف مركز التحكم والسيطرة في دبي عن تقدم واضح في
أكد معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، نجاح الإمارات في تجاوز أبرز العقبات التي أنتجتها أزمة «كورونا»، وقال:
بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، احتفل «مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف» التابع لمجموعة
قامت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بإتلاف آلاف الوثائق السرية تحسباً لاجتياح إسرائيلي على غرار تلك التي نفذت في العام 2000
تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الرابع على التوالي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب
زفت وزارة الصحة المصرية بشري لمرضي فيروس كورونا المستجد، حيث أكدت إنها ستعلن قريبا عن توافر بلازما تكفي كل مرضى كورونا.
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في مصر عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية،
في شهر مايو الماضي تقدمت مصر برسالة لمجلس الأمن بشأن مفاوضات سد النهضة، حيث أعلن وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، أمس،
أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي عن السماح بالخروج
قال الجيش الهندي اليوم الثلاثاء إن 20 من جنوده قتلوا في اشتباكات مع قوات صينية عند الحدود المتنازع عليها، في تصعيد كبير لمواجهة مستمرة منذ أسابيع في غرب جبال الهيمالايا.
أصدر فريق تحكيم منازعات منظمة التجارة العالمية بشأن نزاع رفعته قطر حيال تطبيق اتفاقية التجارة المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية "تريبس".. حكماً بأن موقف المملكة العربية السعودية تجاه قطر له ما يبرره لحماية مصالحها الأمنية الأساسية
أصيب 15 شخصًا من أفراد أسرة في نجران السعودية بفيروس كورونا المستجد بعد اجتماعهم داخل استراحة في مناسبة عائلية،
أعلنت بلدية بكين مساء "الثلاثاء "أن العاصمة الصينية ستعيد إغلاق كل مدارسها وجامعاتها بعد ازدياد عدد الإصابات بوباء كوفيد-19 فيها.
دعا مجلس الأمن القومي الأمريكي اليوم الثلاثاء إلى موقف دولي موحد ضد تجاهل إيران لمطالب الوكالة الدولية بتفتيش المواقع المشبوهة.
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كشفت مؤسسة مدارس راشد ولطيفة عن اعتماد خطة تطوير شاملة لكل من "مدرسة راشد للبنين" و"مدرسة لطيفة للبنات"، وهما من أعرق مدارس إمارة دبي.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم تسجيل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و732 حالة شفاء، بالإضافة إلى حالتي وفاة بسبب مضاعفات المرض.
كشف مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بدبي أن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي طبقتها الإمارة خلال الفترة الماضية في مواجهة الفيروس
سلطت شركة "سيتا"، المزوّد العالمي لخدمات تكنولوجيا المعلومات في قطاع النقل الجوي، الضوء على دور التقنيات الحديثة في مساعدة المطارات وشركات الطيران على عودة عمليات النقل الجوي بشكل أمن، وذلك من خلال تطبيق تدابير النظافة المطلوبة بما يعيد ثقة المسافرين للسفر جواً بعد فترة طويلة من الانقطاع بسبب أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19).
تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الرابع على التوالي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، والذي صنف الدولة في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية في العالم.
تحول مسار التبرع ببلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، للمرضى في مصر، من عمل إنسانى إلى تجارة بالسوق
أعلنت متحدثة باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن كوريا الشمالية فجرت مكتب للاتصال بين الكوريتين في مدينة كايسونج الحدودية.
سمحت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، بإعادة افتتاح الحدائق المائية اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو الجاري.
قالت وزارة النقل الأمريكية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة والصين ستسمحان بأربع رحلات طيران أسبوعية بين البلدين،
قال مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن أسباب ظهور سلسلة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة الصينية بكين غير مؤكدة..
أعلنت نيوزيلندا اليوم الثلاثاء عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع.
أظهر مؤشر «إيدلمان للثقة 2020 لفصل الربيع»، أن التعامل الناجح مع جائحة «كورونا»، ساهم في تعزيز الثقة بحكومة الإمارات،
قفزت المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي بواقع 36 بالمئة للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 5.9
بدأ مركز دبي للسلع المتعددة الأسبوع الحالي العمل بكامل طاقته مع عودة الحركة الاقتصادية النشطة إلى دبي، وقال أحمد بن
أكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض واسقاط عدد من الطائرات دون طيار "المفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإعلام الجديد
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة خطية من مون جاي إن
قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم "الاثنينن" إن 26 شخصاً فقط توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية في إيطاليا
أعلنت مصر تسجيل 1691 حالة إصابة بفيروس كورونا إضافة إلى 97 حالة وفاة اليوم الاثنين في أعلى معدل إصابات ووفيات يومي
أعلنت "وزارة الخارجية و التعاون الدولي" و "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية" و "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث"
ألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم الاثنين ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين كعلاج لكوفيد-19.
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" والمخالطين لهم وعزلهم
أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي وشرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي عن تمديد حظر التنقل بين مدن إمارة أبوظبي (أبوظبي والعين والظفرة) ومن وإلى الإمارة لمدة أسبوع اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 16 يونيو.
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية
أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها تمكنت اليوم من اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة خميس مشيط - جنوب السعودية
عقدت حكومة الإمارات إحاطة إعلامية جديدة في إمارة أبوظبي تحدثت خلالها الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن
بعضنا سمع باسم ووهان كمدينة صينية للمرة الأولى بعد تفشي مرض «كورونا» وارتباطه بها كمنشأ، ثم كقضية خلافية بين الصين والولايات المتحدة.
حددت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، 4 اشتراطات يتوجب تطبيقها، والتأكد منها قبل التسوق والشراء الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.
أكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن جميع موظفي حكومة دبي، باشروا أعمالهم بنسبة 100% من مكاتبهم "الاحد".
تجري حالياً عملية بحث وإنقاذ قبالة السواحل البريطانية، إثر تحطم طائرة مقاتلة أمريكية من طراز "إف-15 سي إيجل" صباح اليوم الاثنين في بحر الشمال.
تواصل القوات المشتركة في محافظة مأرب، تكبيد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في مختلف الجبهات. وقتل 23
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الإثنين تسجيل 4507 إصابات جديدة بفيروس كورونا و39 حالة وفاة.
أعلن النائب العام السوداني تاج السر الحبر الاثنين عن اكتشاف مقبرة جماعية لمجندين سودانيين بالقرب من الخرطوم تعود للعام 1998.
استنكرت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم الإثنين اختراق الأجواء العراقية من قبل الطائرات التركية.
عقدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص اجتماعا عن بعد مع مجلس مديري المدارس الخاصة في الإمارة لبحث استعدادات العام الدراسي المقبل 2020-2021،
أصدرت محكمة في موسكو الاثنين حكما بالسجن 16 عاما على العنصر السابق في البحرية الأمريكية بول ويلان بتهمة التجسس، في ملف يلقي بثقله على العلاقات الروسية-الأميركية.
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم أكاديمية
الحاجة إلى السلامة ممتزجة بالقلق بينما يكون المرء بعيدا عن الديار ليست شيئا جديدا ولكن حدة أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) غيرت بعض المعادلات المألوفة الخاصة بالسفر الجماعي.
هوت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين مع تنامي المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا عقب إعلان بكين عن عدد كبير من الحالات الجديدة، بينما تأثرت المعنويات أيضا ببيانات اقتصادية صينية دون التوقعات.
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة خطية من فخامة
أعلنت شركة "سينوفاك بيوتك" في الصين، اليوم عن نتائج أولية إيجابية للمرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية للقاح كوفيد 19 للشركة.
فُرض حجر صحّي على عشر مناطق سكنيّة إضافيّة في بكين، بحسب ما أعلنت البلدية اليوم الاثنين، في وقت سُجّلت 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في العاصمة الصينية.
تخفف الدول الأوروبية اليوم الاثنين بعض القيود التي فرضتها على الحدود لمكافحة فيروس كورونا، لكن استمرار إجراءات العزل العام في إسبانيا ومجموعة من القيود في أماكن أخرى.
في خطوة مفصلية ترفع كفاءة إعداد الميزانية الاتحادية ومستويات الإدارة المالية العامة استعداداً للمستقبل، أعلنت وزارة