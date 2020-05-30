ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"، من هذا تتضح لنا الكرامة التي يؤتيها الله لحامل كتابه الكريم، الذي يتلوه ويعلمه، والمكانة التي تنتظره في اليوم الآخر، والتي حددها حديث آخر قال فيه صلى الله عليه وسلم: "يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ : اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ ، كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا ، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا".