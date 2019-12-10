الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على قاعدة شمالي كابل
أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الانتحاري الإرهابي، الذي وقع بالقرب من قاعدة باغرام الجوية شمالي العاصمة الأفغانية كابل.
أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الانتحاري الإرهابي، الذي وقع بالقرب من قاعدة باغرام الجوية شمالي العاصمة الأفغانية كابل.
أبلغت أربعة مصادر أمنية رويترز بأن 70 جنديا على الأقل قتلوا في هجوم على معسكر لجيش النيجر قرب الحدود مع مالي مساء أمس الثلاثاء.
أعلنت مجلة تايم الأميركية الأربعاء انها اختارت الناشطة السويدية من أجل المناخ غريتا تونبرغ شخصية العام 2019 وعنونت على صفحتها الأولى "قوة الشباب".
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء أن الرئيس دونالد ترامب حذر شخصيا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أي "تدخل" لموسكو في الانتخابات الأمريكية، رغم نفي لافروف.
أعلنت بلدية دبي عن وصول عدد زوار «برواز دبي» إلى مليوني زائر، وذلك منذ افتتاحه في يناير 2018، وتوزعت جنسيات الزوار على 94 دولة
أعلن إكسبو 2020 دبي عن اختيار مؤسسة دبي للإعلام لتكون جهة البث المضيفة لأحداث وفعاليات الحدث الأروع في العالم والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاربعاء إلى أن يكون هناك "رد جماعي وحاسم" في التعامل مع الارهاب والدول الداعمة له.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن الاستثمار في الإنسان هو الأعظم فائدة والأكثر عائداً.
دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعويضات بقيمة مليوني دولار لجمعيات خيرية على خلفية قضية اختلاس أموال كانت مخصصة لمؤسسته السابقة،
برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي في اجتماعه، صباح اليوم
دخلت شركة أرامكو السعودية الأربعاء سوق البورصة مع بدء تداول أسهمها محليا بارتفاع بنسبة 10 بالمئة عن سعرها المحدّد مسبقا، وأصبحت عملاقة النفط السعودي أكبر شركة مدرجة في سوق مالية على مستوى العالم.
أكد عبد الله ال صالح وكيل وزارة الاقتصاد على أن الاستثمارات الإماراتية في مصر حاليا تفوق 15 مليار دولار مشيرا إلى أن دولة الامارات تعتزم زيادة هذه الاستثمارات..
لم يعد «التجنيس في الملاعب الرياضية» مجرد ظاهرة محدودة تقتصر على بعض اللاعبين المميزين في كرة القدم، بل امتدت إلى الألعاب الأخرى، حتى أضحى «اللعب بالتجنيس» وسيلة وحيلة للفوز بالبطولات.
ذكرت مطارات دبي أن مطار دبي الدولي يواجه بعض التأخير في عملياته هذا الصباح بسبب الأحوال الجوية السائدة.
يستعد مطار دبي الدولي لحركة سفر قياسية، حيث من المتوقع التعامل مع أكثر من مليون مسافر خلال الفترة من الخميس إلى الأحد
منع قاض أمريكي الرئيس دونالد ترامب من استخدام 3.6 مليار دولار من أموال الجيش لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
أطلق مسلح النار داخل مستشفى في مدينة أوستروفا في شرق تشيكيا صباح أمس الثلاثاء مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص قبل أن يلوذ بالفرار ثم ينتحر
أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس دونالد ترامب حذّر موسكو أمس الثلاثاء خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من مغبة تدخّلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.أ ف ب
شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أعمال القمة
أكد البيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين، جملة من الملفات والقضايا حول
دعا معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، المجتمع الدولي إلى ضرورة تكثيف الاهتمام العالمي
تواصلت أمس في أبوظبي فعاليات الملتقى السنوي السادس لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، تحت شعار «دور الأديان في
وافق المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته الـ40 في الرياض على تعيين مرشح الكويت الدكتور نايف الحجرف لمنصب الأمين
لقي عدد من الأشخاص مصرعهم أمس الثلاثاء من بينهم رجل شرطة، وذلك فى إطلاق نار بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على موقعها الإلكتروني.
قال الرئيس الأرجنتيني الجديد ألبرتو فرنانديز في أول خطاب له بعد أدائه اليمين الدستورية إن بلاده ترغب في سداد ديونها لكنها لن تستطيع ذلك في ظل الظروف الراهنة، وهي تحتاج إلى نمو اقتصادها مجددا قبل الوفاء بالتزاماتها المالية.
تبدأ اليوم الأربعاء اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي في مناقشة اثنتين من المواد الخاصة بتوجيه الاتهام بالتقصير إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار الجهود المبذولة لعزله.
أعرب وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، عن أسفه لعدم جدية دولة قطر في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع
رغم عرضه خارج الموسم المميز للدراما التلفزيونية في شهر رمضان، جذب المسلسل التاريخي (ممالك النار) قطاعا كبيرا من المشاهدين
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تنطلق غدا أعمال " منتدى الإمارات الاقتصادي" الذي تنظمه "اقتصادية دبي" تحت عنوان "الاقتصاد الريادي في الإمارات مرونة ونمو وازدهار" .
دعا معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة المجتمع الدولي إلى ضرورة تكثيف الاهتمام العالمي
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الرؤية التنموية الشاملة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
وافق المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته ال40 في الرياض على تعيين مرشح الكويت الدكتور نايف الحجرف لمنصب امين عام مجلس التعاون الخليجي.
انطلقت في قصر الدرعية في الرياض عصر اليوم القمة الأربعون لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نشر "تويتر" تقريره السنوي عن أبرز الوسوم المستخدمة واللحظات والأشخاص الذين تصدروا المحادثات في الإمارات
وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" والوفد المرافق إلى الرياض بعد ظهر اليوم للمشاركة في أعمال القمة الــ 40 لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
قال وزير الداخلية التشيكي إن عددا من القتلى سقطوا في إطلاق نار بمستشفى في مدينة أوسترافا بشمال شرق البلاد اليوم الثلاثاء.
تصدرت تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائمة التغريدات الأكثر انتشاراً والأعلى تفاعلاً على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2019 وعبر حساب سموه الرسمي على "تويتر" والذي يتابعه نحو 10 ملايين شخص حول العالم، وذلك وفق التقرير السنوي لموقع التواصل الاجتماعي العالمي.
أعلنت شركة غوغل اليوم في مؤتمر عقدته بإمارة دبي، عن إطلاق ميزات جديدة مخصّصة للمتحدثين باللغة العربية. واستضافت دبي
أعلن سلاح الجو في تشيلي اختفاء طائرة عسكرية على متنها 38 شخصا الإثنين بعد إقلاعها من جنوب البلاد متجهة الى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية.
عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، أعمال الدورة التحضيرية الـ145 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون تمهيداً لعقد القمة الخليجية اليوم الثلاثاء.
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله أن «العالم أمام مرحلة جديدة ترسم ملامحها التطورات والتحولات السياسية والاقتصادية والتقنية الكبرى التي نشهدها كل يوم من حولنا.
افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، فعاليات المؤتمر الدولي للحد من الجريمة، الأول من نوعه على مستوى المنطقة.
قفزت الإمارات 23 مركزاً لتصل إلى المرتبة 26 عالمياً في تقرير المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019، واحتلت المركز الأول عربياً.
في الوقت الذي يشيد فيه فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بالميليشيات المسلحة، ويعتبرها «جيشاً يدافع عن الدولة المدنية»، ويعلن وزير داخليته فتحي باشاغا أنه لا يمكن القول إن «كل الجماعات الإرهابية سيئة».
أعلنت الرئاسة السورية، إغلاق حسابها على تويتر، بعد بث مقابلة الرئيس السوري بشار الأسد مع راي نيوز 24 الإيطالية والتي منعت عرضه على محطته.
بدأ القضاء الفرنسي أمس الاثنين محاكمة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، في قضية "إثراء غير مشروع"، للاشتباه في أنه بنى امبراطورية عقارية في فرنسا من أموال عامة سورية.
ترأس معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وفد دولة الإمارات إلى الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
أكد أحمد عبدالرحمن الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان، أن دولة الإمارات تتتبع نهجاً استباقياً متطوراً في مجال حقوق الإنسان
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم - في مجلس قصر المقام في مدينة العين
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم .. أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
استدعت وزارة الخارجية العراقية اليوم الاثنين سفراء فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا احتجاجاً على "التدخل المرفوض" في الشؤون الداخلية
أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان
قفزت دولة الإمارات 23 مركزا لتصل إلى المرتبة 26 عالميا بتقرير المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة
توقعت أحدث التقارير المتخصصة في القطاع السياحي محافظة دولة الإمارات على مكانتها كأكثر الوجهات المفضلة في المنطقة
ضرب زلزال شمال فلورنسا صباح اليوم الاثنين وأدى إلى إلغاء رحلات قطارات أو تأخيرها لفترات طويلة
أعلنت مطارات دبي في وقت سابق من هذا العام, أن مطاري دبي الدولي و دبي ورلد سنترال (DXB و DWC) سيصبحان قريباً خاليان من المنتجات البلاستيكية
انضمت دولة الامارات إلى شبكة رؤساء الدفاع المعنيين بجدول أعمال المرأة والسلام والأمن وذلك بدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت
أكد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن عام التسامح بكافة مبادراته وأنشطته سيتواصل لكونه جزءاً من الإرث الإماراتي الذي وضعه المؤسسون.
تنطلق في دبي اليوم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعمال الدورة الثانية عشرة من «المنتدى الاستراتيجي العربي».
تزدحم دبي الأسبوع الحالي بزخم من الفعاليات والمؤتمرات النوعية يشارك فيها آلاف من صناع القرار والمسؤولين والخبراء لبحث قضايا حيوية تهم العالم والمنطقة ودولة الإمارات.
شهد اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية والفريق تيري فيريل قائد الجيش الأمريكي الثالث انطلاق فعاليات التمرين المشترك «الاتحاد الحديدي 12» بين القوات البرية والجيش الأمريكي والذي انطلق على أرض الإمارات ويستمر عدة أسابيع.
رغم القوانين التي تجرّم بيع المنتجات المقلّدة والمغشوشة، وخاصة ما يتعلق منها بصحة الإنسان مثل الدواء والغذاء، فإنها تعتبر تجارة رائجة، خاصة في ظل الانتشار الواسع لعالم الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي التي دخلت إلى البيوت من أوسع الأبواب.
يسهم النوم في زيادة التركيز والإنتاجية، فهو مهم لمختلف جوانب وظيفة الدماغ ،وقد يتسبب عدم منح الجسم فترة كافية من النوم في الإصابة بالعديد من الأمراض.
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الأحد إن أسوأ ذنب هو مستعد للاعتراف بها هو مخالفته القانون بقيادة دراجة على الرصيف.
هنأ ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، لاعبي المنتخب البحريني بفوزهم في بطولة خليجي 24 التي أقيمت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.
بعد 49 سنة من الانتظار توج منتخب البحرين بلقب كأس الخليج لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على نظيره السعودي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم في ختام خليجي 24 في ملعب استاد نادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد كوريا الشمالية بأنها قد "تخسر كل شيء" بسبب عدوانيتها تجاه الولايات المتحدة بعد
تنطلق في دبي غدا تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه
تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة فعالية "موسم الهدايا" خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري وتستهدف منح الزوار
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع الثاني للجنة الخبراء القانونيين المختصين بتطوير لائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بآلية فض المنازعات
أكد عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الامارات لدى للأمم المتحدة في جنيف أن حكومة الإمارات تولي اهتماما كبيرا
أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس مجلس التخطيط العمراني حرص
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي اعتمد خلاله مبادرة وطنية للتسامح.
بعد فوزه بأكثر من 800 ألف دولار في يانصيب، عثر رجل هندي "محظوظ على مخزون من الذهب والفضة يعود تاريخه إلى 100 عام.
نفى مصرف الإمارات المركزي اعتماد أية عملات افتراضية أو مشفرة، أو أي مخططات لاستخدامها، موضحاً أنه لم يصدر أي تراخيص في دولة الإمارات بشأنها.
ابتكر مجموعة من علماء شركة بريطانية خاصة جهازاً جراحياً متطوراً لإصلاح صمامات القلب التالفة.
تنتشر في مدينة أبوظبي عشرات الملاعب الرياضية المتاحة بالمجان أمام الجميع، من الجنسين ومن مختلف الجنسيات، سواء كانت هذه
تواكب "البيان" فعاليات "مؤتمر الإمارات للجيل الخامس" الذي ينطلق اليوم من دبي بحضور اكثر من 500 مشاركا من كل دول العالم.
قال مبعوث كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في بيان أمس السبت إن نزع السلاح النووي ليس مطروحا على طاولة المفاوضات وإن المحادثات مع الولايات المتحدة ليست ضرورية.
في مكرمة نشرت الفرح بين المواطنين، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
استقبل مركز محمد بن راشد للفضاء نحو 1000 طلب في الساعات الأربع الأولى لفتح باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء.
أكد ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات (UNOAC)، أن الأمين العام للأمم المتحدة قرر تعميم وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
ثلاث ساعات أمضتها «البيان» برفقة مفتشي إدارة الصحة العامة بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان تفقدت معها أبرز منافذ البيع الكبرى بمنطقتي الصناعية والرميلة، وزارت منفذ ميناء عجمان لاستقبال المواد الغذائية المستوردة.
شهدت مدينة تعز اليمنية، أمس، تظاهرة حاشدة للتنديد باغتيال العميد عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرّع، وللمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في مقتله، فيما اعتصم المئات في مديرية المعافر، مسقط رأس القائد العسكري للأسباب ذاتها.
اتسع نطاق التعبئة في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد في محاولة لجعل الحكومة ترضخ لمطالب المحتجين، وتجلت أمس السبت في تظاهرات عدة مع استمرار الاضطرابات في قطاع النقل العام، وذلك قبل اختبار قوة جديد الثلاثاء.
ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس السبت أن اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي ستعقد جلسة استماع بعد غد الاثنين حول اتهام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالتقصير في أداء مهامه.
أكد مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونغ، أن ملف نزع السلام النووي، لم يعد مطروحا للتفاوض مع الإدارة الأمريكية، مضيفا أن لا داعي لإجراء مفاوضات طويلة مع واشنطن.
أكد القاضي محمد السبوسي رئيس المحكمة التجارية في محاكم دبي، أن تفعيل مبادرة نشر الأحكام التجارية يعزز شفافية ونزاهة القضاء، مشيراً إلى أن هناك ما يزيد على 100 ألف حكم قضائي تم نشرها بالتفاصيل عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق محاكم دبي.
كشفت هند حسين لوتاه، مديرة إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية في دبي، عن اعتناق نحو 13 ألف مقيم من جنسيات مختلفة الإسلام في الإمارة منذ عام 2015،
قتل 19 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال، السبت في قصف جوي شنته طائرات حربية روسية وسورية في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عصر اليوم الباخرة السياحية الإيطالية "إم .إس .سي . يليسيما" الراسية بميناء راشد في دبي و التي تعد من أكبر السفن السياحية في العالم و تديرها شركة "إم إس سي كروز" وتتسع لـ 5500 راكب وتبلغ حمولتها نحو 172 طنا.
هطلت اليوم السبت أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة على مناطق مختلفة من الدولة.
ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه مسلحون مجهولون في وسط العاصمة بغداد الجمعة إلى 23 قتيلاً جميعهم من المتظاهرين.
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم قرارا بإعفاء المتعسرين من المتوفين أو المتعسرين نتيجة إنخفاض الدخل الشهري
توفيت شابة تبلغ من العمر 23 عاماً، كانت ضحية للاغتصاب ثم أحرقتها مجموعة من الرجال من بينهم المتهم باغتصابها، في أحد مستشفيات نيودلهي مما دفع زعماء المعارضة للاحتجاج واتهام الحزب الحاكم بالفشل في التصدي لجرائم العنف ضد المرأة.
أعلنت شركة "اتصالات" اليوم عن تمكنها من إحراز سرعة قياسية جديدة لشبكة الجيل الخامس المستقلة (Standalone) حيث وصلت سرعات التحميل إلى 3.1 جيجابت في الثانية
مع وجود مؤشرات متراكمة تُنْذِر بكساد اقتصادي جديد، توقع مستشرفون أن يشهد الاقتصاد العالمي نمواً مطرداً تتخلله فترات ركود خفيفة بناءً على وتيرة دورة الأعمال التجارية العالمية
أعلن إكسبو 2020 دبي أن إدارة المنصة المتكاملة للخدمات لديه، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية، وفرت جميع التسهيلات باعتماد أفضل الحلول والخدمات للمشاركين الدوليين
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بإطلاق النار مما أدى إلى
رد البيت الأبيض أمس الجمعة قبل انقضاء المهلة النهائية للدعوة للدفاع عن الرئيس دونالد ترامب في التحقيق المتعلق باجراءات عزله عبر استنكار العملية القانونية بأكملها باعتبار أنّ "لا أساس لها".
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بفتح باب التسجيل أمام أبناء وبنات الدولة للتقدم والالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مسيرة الإمارات نحو الريادة في قطاع الفضاء.
سيّرت الإمارات قوافل مساعدات إيوائية وغذائية وصحية لإغاثة السكان غرب محافظة تعز والمناطق النائية في محافظة حضرموت.
أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير أن على قطر تغيير بعض سياساتها، والقيام بمزيد من الخطوات، في ما يتعلق بوقف دعم الإرهاب.
كشفت هيئة الطرق والمواصلات أن منظومة الحافلات العامة التابعة لها، حققت نسبة تشغيل بلغت 89%، مسجِّلةً بذلك ريادة عالمية في هذا المجال.
حلّت الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً ضمن قائمة «سبيكتور إنديكس»، واحتلت المرتبة 26 عالمياً، متقدمة على روسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية وكولومبيا والبرازيل.
قدّم المرشحون الخمسة إلى الانتخابات الرئاسية الجزائرية برامجهم الجمعة خلال مناظرة تلفزيونية غير مسبوقة، لكنّها لم تخرج عن الإطار الضيق المحدد لها.
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عبر فيه عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا نتج عنه وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بفتح باب التسجيل أمام أبناء وبنات دولة الإمارات للتقدم للالتحاق بالدفعة الثانية من "برنامج الإمارات لرواد الفضاء".
قالت الشرطة ومسعفون إن مسلحين قتلوا 14 شخصاً قرب موقع احتجاج في وسط بغداد اليوم الجمعة.
غلظت شرطة دبي عقوبة المخالفات الخطرة وممارسة الاستعراض بالسيارات، لما تشكله من خطورة بالغة على السائقين أنفسهم، وعلى
فرضت واشنطن، الجمعة، عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين على علاقة بقمع المتظاهرين. واستهدفت العقوبات كلا من: ليث الخزعلي وقيس
التحمت العديد من حرائق الغابات المشتعلة شمال مدينة سيدني الأسترالية منذ عدة أسابيع مع بعضها، لتخلق ما وصفته سلطات الإطفاء بـ"حريق هائل للغاية" مهددا المنازل التي تقع على مشارف المدينة.
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عن البحث عن رائد فضاء إماراتي جديد للمهمة الاماراتية الثانية في الفضاء، مؤكدا سموه أن مسيرتنا نحو الفضاء ما زالت في بدايتها.
قالت السلطات الأمريكية إن ثلاثة أشخاص، بينهم من يشتبه بأنه مطلق رصاص، لقوا حتفهم وأصيب سبعة آخرون على الأقل اليوم
هبطت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون نتائج اجتماع بين أوبك وحلفائها ، والذي من المتوقع أن يشهد اتفاقا رسميا على زيادة خفض الإنتاج في أوائل 2020.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى الرئيس ساولي نينيستو رئيس جمهورية فنلندا وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
أعلنت شركة «دبليو كابيتال»، إحدى شركات الوساطة العقارية المتخصصة في الإمارات، عن اسم الفائز بالجائزة الكبرى ضمن فعالية الشقة المجانية في دبي.
يتجه الدولار صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكتوبر، اليوم الجمعة،إذ تتعرض العملة الأمريكية لضغوط جراء حالة القلق المحيطة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومؤشرات على ضعف الاقتصاد الأمريكي.
أعلنت وزارة التربية والتعليم أن إجازة الشتاء للطلبة ستبدأ من 15 ديسمبر 2019 ولغاية 9 يناير 2020.
قالت اليونان اليوم الجمعة إنها قررت طرد السفير الليبي تعبيراً عن غضبها على اتفاق أبرمته ليبيا وتركيا في 27 نوفمبر لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت.
حافظت دبي على مكانتها كأول مدينة في العالم في بناء المدن العملاقة، وبلغ إجمالي حجم المشاريع من مراحل الإعلان إلى التنفيذ في الإمارة نحو 611.2 مليار دولار،
تلقت شارة شيدو في رسالة عبر الهاتف الخبر المؤلم، فتحت النازحة من مدينة رأس العين جراء الهجوم التركي في شمال شرق سوريا الرسالة، وفق قولها، وإذ بها تجد صورة لجثة ابنها ملطخة بالدماء مرفقة بتعليمات «تعالي وخذي جثة ابنك».
عرضت الإدارة الأمريكية، أمس، مكافأة بقيمة 15 مليون دولار لقاء معلومات عن مسؤول بالحرس الثوري في اليمن، مؤكدة إن «إيران لا تسعى لمصلحة اليمنيين».
قال حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز إن طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك سقطت في وسط الولاية يوم أمس الخميس مما أدى إلى مقتل كل الجنود الثلاثة الذين كانوا على متنها بعد أن فقدت الاتصال بالحرس الوطني في مينيسوتا خلال رحلة طيران لأغراض فحص الصيانة.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن قيم التكافل متجذرة في مجتمعنا، وتعززت بفضل جهود أبناء الإمارات إلى مبادرات وبرامج ومؤسسات فاعلة تفيض بالخير والعطاء على المجتمع.
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أن الاقتصاد هو عصب الدول وأساس تكوينها وحالها، مشيراً سموه إلى أنه تعلم ذلك من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
أكدت الإمارات التزامها بالتكتل الخليجي المؤسسي، انطلاقاً من عمق رؤيتها الحريصة على استقرار المنطقة وازدهارها. وأشارت إلى أنها تتطلع إلى القمة الخليجية، التي تستضيفها الرياض، الثلاثاء المقبل، بكل تفاؤل وأمل.
شهدت ساحة التحرير في بغداد، أمس، محاولات اختراق منظمة من أتباع ميليشيات الحشد الشعبي، الذين تدفقوا على الساحة، ورفعوا شعاراتهم الطائفية.
دشنت الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» حملة واسعة لمكافحة الأوبئة الفتاكة، التي عادت بالانتشار في مديريات الساحل الغربي لليمن، بالتزامن مع إطلاق عيادات متنقــلة لمكافحة حمى الضنك في منطقة الشاذلية بمـــديرية المــخا في محافظة تعز.
نقلت وكالة مهر شبه الرسمية عن مسؤول بخدمات الطوارئ قوله إن 11 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب عشرات آخرون في انفجار للغاز بإقليم كردستان غرب إيران أمس الخميس.
قتل 29 شخصا على الأقل في دولة جنوب السودان اليوم الخميس، عندما اشتبكت قبيلتان تتصارعان على ملكية إحدى الجزر الواقعة في نهر النيل.
أدى إضراب على مستوى البلاد إلى شل الحركة في معظم أنحاء فرنسا، فيما نزل عشرات آلاف الأشخاص إلى الشوارع للاحتجاج على إصلاحات في أنظمة التقاعد.
بعد صمودها أمام عشرات الحملات الأمنية، تواجه الاحتجاجات الشعبية في العراق خطراً غير مسبوق من محاولة تفكيكها وتشويهها من الداخل، فقد تدفق الآلاف من أنصار الأحزاب السياسية وميليشيا الحشد الشعبي، إلى ساحة التحرير في بغداد، واختلطوا بالمتظاهرين المعارضين للأحزاب والحكومة.
قال البيت الأبيض إن على الديمقراطيين "أن يخجلوا" من أنفسهم بعد أن أطلقت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إجراءات عزل
أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة بالحكومة السورية حسين مخلوف أن عدد المهاجرين العائدين إلى البلاد بلغ نحو مليون شخص.
أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الخميس قتل ثلاثة عناصر إرهابية إثر مداهمة قوات الأمن لهم بمنطقة جلبانة بشمال سيناء.
حققت القيادة العامة لشرطة دبي إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات الدولة، عبر دخول علم الإمارات موسوعة غينيس للأرقام القياسية، في رقمين قياسيين "أطول علم في العالم" و"أكثر عدد من الأشخاص يحملون علماً"،
كشف مركز الفلك الدولي عن أن أجزاء من منطقة الخليج مقبلة على ظاهرة فلكية نادرة صبيحة يوم الخميس 26 ديسمبر الجاري تتمثل بكسوف حلقي للشمس.
أطلقت دولة الإمارات حملة جديدة وواسعة لمكافحة الأوبئة الفتاكة التي عادت بالإنتشار في مديريات الساحل الغربي لليمن الشقيق، وذلك في إطار برنامج الإستجابة الطارئة وتلبية لنداء استغاثة أطلقته عدة جهات مختصة.
اكتظ المشهد الإماراتي خلال عام 2019 بالمناسبات والفعاليات الدولية التي جذبت أنظار العالم كله وارتقت إلى مستوى الأحداث التاريخية الخالدة التي كرست ريادة الإمارات
كشفت دراسة ميدانية أجرتها «البيان» عن رياضة المرأة الخليجية أن 60% من اللاعبات يبدأن ممارسة نشاطهنّ الرياضي في الأندية فوق 15 عاماً، و25% يبدأن في عمر بين 10و15 عاماً، و15% فقط تحت 10 سنوات.
قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أنه ظن بأن نسبة الانتخابات ستكون 100%، وشاء القدر أن تكون تقريباً 59.5%، وكان من المفترض أن ينتخب 18400 شخصاً.
بعد تسريب فيديو أظهر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ينتقد الرئيس الأمريكي خلال دردشة مع رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي،
كان عمر الصحافي الفلسطيني أمجد ياغي تسع سنوات فقط عندما غادرت أمه قطاع غزة فيما كان يفترض أن تكون رحلة قصيرة إلى مصر لتلقي العلاج، لكن 20 عاماً مرت قبل أن يتمكن كل منهما من رؤية الآخر في مصر هذا الأسبوع.
قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة الإمارات نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل، فهي القمة التي تستمد أهميتها من مايحمله الموقع والمكان من وزن وثقل استراتيجي.
نقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، تعازي ومواساة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز.
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عملياتها الإغاثية للمتأثرين من الزلزال في ألبانيا، والتي يستفيد منها 555 ألف شخص.
بحثت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، رئيس نادي دبي للصحافة، مع الوزير المفوض الدكتور فوزي الغويل، مدير الإدارة الفنية للأمانة العامة لمجلس وزراء الإعلام العرب.
أعلن مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عن فتح باب تصويت الجمهور على المبادرات التسع المرشحة للحصول على «راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية».
حقق طلبة المدارس الخاصة بدبي أداءً يفوق المتوسط العالمي في مهارات الرياضيات والعلوم والقراءة من بين 79 دولة ومدينة عالمية شاركت في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة PISA والذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. نظم "بيت الشعر" في دبي
حقق طلبة المدارس الخاصة بدبي أداءً يفوق المتوسط العالمي في مهارات الرياضيات والعلوم والقراءة من بين 79 دولة ومدينة عالمية شاركت في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة PISA
قال أول الشهود الأكاديميين في جلسة الاستماع الخاصة بمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتهامه بالتقصير في بيانه الافتتاحي إن ترامب ارتكب مخالفات تستوجب اتهامه بالتقصير.
أطلقت الأمم المتحدة الأربعاء نداء إنسانياً لجمع نحو 29 مليار دولار لمساعدة عدد غير مسبوق من الأشخاص المتأثرين بالتغير المناخي وانتشار الصراعات طويلة الأمد.
ذكر بيان للرئاسة اللبنانية اليوم الأربعاء أن الرئيس ميشال عون دعا لعقد مشاورات رسمية مع نواب البرلمان يوم الاثنين لتكليف رئيس وزراء جديد.
فاز فريق يمثل الإمارات بجائزة فئة "الأداء المتميز" ضمن التصفيات النهائية لمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط 2019
وجهت كوريا الشمالية انتقادا شديد اللهجة لرئيس الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، لتلميح الأخير حول إمكانية استخدام القوة ضد البلاد الشيوعية، متوعدةً بأنها ستتخذ إجراءات "فورية" إذا دعت الحاجة.
أعلنت ألمانيا اليوم الأربعاء أنها ستطرد دبلوماسيين روسيين اثنين بعد أن توصل المدعون إلى أن موسكو قد تكون متورطة في مقتل قيادي شيشاني سابق في ما يشبه عملية "إعدام" في حديقة في برلين.
وجه قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، بالتعاون مع هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس، إلى ضرورة سحب جميع حافظات الشاي والقهوة "الدلات" في دبي، التي تحتوي مادة الاسبستوس، التي قد تؤثر على صحة مستخدميها في جميع منافذ البيع بإمارة دبي.
ذكرت دراسة أن أوروبا تواجه احتمال التعرض لموجات حر شديدة القسوة سنويا وانخفاض بعض محاصيلها إلى النصف في المستقبل ما لم يتم اتخاذ إجراء عاجل في المعركة ضد تغير المناخ.
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الفساد لا يستقيم مع مطالب الدولة القوية ومؤسساتها، مشيراً إلى أن التعامل الجدي مع مطالب الناس وإعادة هيكلة المنظومة السياسية والإدارية تبقى الخيار الضروري برغم صعوبته.
أعلنت هيئة النزاهة في العراق، الأربعاء، أنها أصدرت أوامر بالقبض ومنع السفر، بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف الدولي السابق.
أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء وصول مبيعات يوم التسوق السنوي عبر الإنترنت المعروف باسم "اثنين الإنترنت" / الاثنين الإلكترونى / إلى 4ر9 مليار دولار بزيادة نسبتها 7ر19% عن اليوم نفسه من العام الماضي.
حقق جواز السفر الإماراتي إنجازاً جديداً، حيث احتفظ بالمركز الأول في مؤشر «باسبورت إندكس» كأقوى جواز سفر في العالم لعام كامل منذ صعوده إلى المركز الأول في مطلع ديسمبر الماضي.
أصدرت الأمم المتحدة الأربعاء نداء إنسانيا لجمع حوالى 29 مليون دولار (26 مليون يورو) في وقت وصل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة جراء تزايد النزاعات الطويلة الأمد والتغير المناخي إلى مستوى قياسي.
واقع مؤلم تعيشه رياضة المرأة العربية، وتترجمه النتائج المتواضعة على مـدار تاريخ الألعاب الأولمبية، ورغم ما تحقق من إنجازات لبعض البطلات في العقود الأربعة الأخيرة، إلا أن الدلائل تؤكد هذه النتائج جاءت بجهود فردية بعيدة عن التخطيط وبرامج صناعة الأبطال.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دبي مساء أمس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن فخره واعتزازه بأبناء الوطن وقوة تلاحمهم.
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق في دبي يوم الاثنين المقبل الموافق لـ9 ديسمبر الجاري أعمال النسخة الـ12 من المنتدى الاستراتيجي العربي.
أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، على عمق العلاقات الأخوية والمتميزة التي تربط الكويت والإمارات، مشيراً إلى حرص القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين على تعزيز تلك العلاقات التاريخية وتنميتها في كافة المجالات.
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الاتفاقين اللذين وقعتهما تركيا مع حكومة الوفاق الليبية المدعومة دولياً، يعطل العملية السياسية في البلاد.
قتل 23 شخصاً وأصيب أكثر من 130 آخرين أمس الثلاثاء جراء حريق في مصنع في شمال الخرطوم نجم عن انفجار في صهريج يحتوي على غاز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه ما زال يثق بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، لكنه أشار إلى أن كيم «يحب إطلاق الصواريخ، أليس كذلك؟».
اعتبر البيت الأبيض أمس الثلاثاء بعد نشر تقرير اللجنة البرلمانية التي أشرفت على التحقيقات بهدف عزل الرئيس دونالد ترامب، أن هذا التحقيق "الزائف"
صرح قائد البحرية الهندية الثلاثاء أن سفينة صينية دخلت بشكل غير مصرح به الى المياه الهندية في منطقة المحيط الهندي الاستراتيجية في سبتمبر،
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن النسخة المقبلة من قمة الدول الصناعية السبع الكبرى ستنعقد في كامب ديفيد بالولايات المتحدة.
توفي أحد مصابي حادث الحافلة المروع الأحد في الشمال الغربي التونسي، لترتفع حصيلة القتلى الى 27، وفق ما افادت وزارة الصحة الثلاثاء.
حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي حفل الاستقبال الذي أقيم مساء اليوم.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في دبي مساء اليوم معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
أعلن البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو اليوم الثلاثاء إلغاء مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح، ورأس السنة الميلادية في العراق احتراماً لدماء القتلى والجرحى من المتظاهرين
قتل 26 شخصا وأصيب العشرات إثر حريق ناجم عن انفجار في مصنع في العاصمة السودانية الخرطوم الثلاثاء، على ما أفاد أطباء وشهود.
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيوخ اليوم "مسيرة الاتحاد" التي انطلقت ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي لعام 2019 في منطقة الوثبة في أبوظبي بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة.
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تقدم دولة الإمارات 8 نقاط في مهارات الرياضيات، وفق نتائج دراسة تقييم "بيسا" PISA 2018 الدولي في دورتها الأخيرة لعام 2018
توقعت الأمم المتحدة الثلاثاء بأن يكون العقد الجاري الأشد حرارة في التاريخ، وذلك في تقييم سنوي بشأن كيفية تجاوز سرعة التغير المناخي قدرة البشرية
قررت الإدارة الأمريكية رفع الحظر عن مساعدات عسكرية إلى لبنان بقيمة 105 ملايين دولار، وذلك بعد تعليقها منذ حوالي شهر دون
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن القيادة والولاء والانتماء للوطن من مقومات النجاح
اجتاح إعصار الفلبين اليوم الثلاثاء جالباً معه أمطاراً غزيرة مما استدعى وقف السفر جوا وتعطيل المدارس والمكاتب الحكومية
رفع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
في التاريخ القديم والمعاصر، ثمة إمبراطوريات أفلت شمسها، وبعضها انكمش بسبب القفزات الطويلة، أو كما يسمى في أكثر من علم «حرق المراحل» والقفزات في الهواء، وثمّة دول حديثة اعتمدت بناء نفسها ذاتياً بمقوّمات هيأها مؤسسوها قيادةً وأبناءً، أو حباهم الله بها.
ناهز مجموع الميزانيات المالية الاتحادية لدولة الإمارات نحو 1.2 تريليون درهم خلال 48 عاماً، حيث تضاعفت أكثر من 307 مرات، من 200 مليون درهم إلى 61.35 مليار درهم عام 2019.
في نهج متواصل لقيادة الإمارات في تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين، وتوفير المسكن الملائم، بما يحقق الاستقرار الأسري والرفاهية لأبناء الإمارات
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس الاثنين اتصالاً هاتفياً من الرئيس عبد الفتاح السيسي
أكد محمد مشيط المزروعي، والد الطفلة عائشة أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي،
من بيوت الطين إلى أعلى ناطحات السحاب، باتت الإمارات اليوم، النموذج العالمي الاستثنائي في إطلاق أضخم المشاريع واحتضان أطول البنايات، إذ أصبحت تستحوذ على 20% من إجمالي الأبراج الشاهقة (التي يتجاوز طولها 150 متراً) في العالم.
أعلن والي باجة التونسية استقالته اليوم الاثنين عقب وفاة 26 شخصاً في حادث انقلاب حافلة أمس الأحد.
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم دعم تنموي بقيمة 184 مليون درهم إماراتي (ما يعادل50 مليون دولار) بالإضافة إلى مبلغ 184 مليون درهم (50 مليون دولار) تم تخصيصه لهذا العام يديرها صندوق أبوظبي للتنمية لدعم مشاريع إنمائية في جمهورية القمر المتحدة.
في تصرف يعكس حجم الرفض الشعبي للتدخلات الإيرانية أقدم أحد المحتجين العراقيين على إحراق سيارته الإيرانية الصنع في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد في وقت باتت الأخيرة قبلة لنشر ثقافة تشجيع المنتج العراقي ورفض المنتجات الإيرانية بشكل خاص.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات
قاسم السعوديون حكومة وشعبًا دولة الإمارات العربية المتحدة الاحتفاء بالذكرى الثامنة والأربعين لقيام اتحاد الإمارات الذي ترجم مسيرة امتدت 48 عامًا ازدانت بالتطور والرقي والإنجاز.
لقي 17 شخصا مصرعهم في حادث انقلاب حافلة بينما أصيب 36 آخرون بجروح شمال المغرب.
أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود.
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 15 شخصاً في قصف جوي نفذته طائرات النظام الحربية على مدينة معرة النعمان بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب.
أشاد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ الاثنين بتدشين "تاريخي" لأول أنبوب غاز بين البلدين أُطلقت عليه تسمية "فورس أوف سايبيريا" (قوة سيبيريا).
أكد العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور سعي شرطة دبي على توفير جميع سبل الراحة وتقديم كافة الخدمات التي تهدف إلى تذليل العقبات لتسهيل وصول زوار الإمارة إلى وجهتهم دون تأخير.
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، برقيات تهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة، من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة.
شهد شرق الفلبين اليوم الاثنين هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية، وذلك قبل أن يصل إعصار كاموري، مما دفع السلطات لتعليق الدراسة وإلغاء الرحلات الجوية الداخلية.
حذّر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة بالقاهرة، (الأحد)، من تنفيذ تنظيم داعش الإرهابي عمليات إرهابية في الغرب مع اقتراب أعياد الميلاد.
واصلت الرياضة الإماراتية مسيرة التطور على مدار الـ48 عاماً من عمر الاتحاد، وحظي القطاع الرياضي بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة ترجمة لنهج المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه،
أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن الثاني من ديسمبر نُجدّد فيه، شعباً وقيادة، الولاء للوطن، ونستذكر السيرة العطرة للوالد القائد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.
غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة، البلاد أمس بعد زيارة استغرقت عدة أيام.
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يقام الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ48 للإمارات اليوم في استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، تحت شعار «إرث الأوّلين».
حذّر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة بالقاهرة، (الأحد)، من تنفيذ تنظيم داعش الإرهابي عمليات إرهابية في الغرب مع اقتراب أعياد الميلاد.
قالت وزارة الصحة التونسية اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 24 تونسيا قتلوا بعد انقلاب حافلة سياحية في بلدة عمدون بشمال البلاد أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية.
جرح 11 شخصا بالرصاص، إصابة اثنين منهم خطرة، ليل السبت في حي سياحي بنيو أورلينز (جنوب) في ولاية أريزونا الأمريكية، بحسب ما أفادت شرطة المدينة.
غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة الإمارات اليوم بعد زيارة استغرقت عدة أيام.
صرح الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيعقدون اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في مدينة الرياض يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر2019م برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
لقي نحو 70 مقاتلا حتفهم في الساعات ال24 الاخيرة في اشتباكات بين قوات النظام السوري وأخرى معارضة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان الأحد.
يتنحاو قاع (ليتنحوا جميعاً) عبارة أطلقها ثلاثيني خلال الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ 22 فبراير الماضي أمام عدسة الكاميرا، وسرعان ما تحولت هذه الجملة إلى أيقونة الحراك
قالت الشرطة الهولندية اليوم الأحد إنه لا يوجد دليل على أن الرجل الذي ألقت القبض عليه للاشتباه بطعنه ثلاثة أشخاص في لاهاي كان لديه دافع إرهابي.
لقي 22 شخصا حتفهم، وجرح أكثر من 20 آخرين، في حادث انقلاب حافلة غربي تونس اليوم الأحد، بحسب ما نقلته تقارير محلية عن مصادر من الحماية المدنية.
اقتحم عشرات المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
قضت محكمة عراقية الأحد بإعدام ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين، بحسب ما أفادت مصادر قضائية، في أول حكم من نوعه منذ انطلاق موجة احتجاجات في البلاد قبل نحو شهرين قتل فيها أكثر من 420 شخصاً.
سقطت حافلة كانت تقل أكثر من 40 راكبا في نهر في سيبيريا الأحد، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا، بحسب فرق الإنقاذ المحلية.
بدأت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد رئاستها لمجموعة العشرين والتي تستمر حتى نهاية نوفمبر المقبل حيث سيتم انعقاد
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن "وحدتنا هي السياج الذي حمى كيان دولتنا وحافظ على مكتسباتنا ومواردنا على مدى العقود الماضية والحصن الحصين في مواجهة كل المخاطر والتهديدات في البيئة الإقليمية أو الدولية وستظل ــ بإذن الله تعالى ــ المظلة الجامعة التي نستظل بها جميعا ونحقق تحت رايتها كل طموحاتنا وأهدافنا".
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إنه اليوم وإنجازات
أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أن الثاني من ديسمبر، نُجدّد فيه، شعبًا وقيادة، الولاء للوطن، ونستذكر السيرة العطرة للوالد القائد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسّسين الذين أرسوا القواعد القوية لدولةٍ أبهرت العالم بما حقّقته من نهضة حضارية شاملة.
لمشاهدة ملف "يوم الشهيد" بصيغة الــ pdf اضغط هنا شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يقام الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الــ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، غداً الاثنين، في استاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، تحت شعار «إرث الأولين».
أكد قراء «البيان» خلال الاستطلاع الأسبوعي، الذي أجرته الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، وحساباتها على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، أن أسباب التأخر الدراسي لبعض الطلبة يعود إلى التهاون الأسري.
دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي واستنكرت بشدة عملية الطعن التي استهدفت مدنيين عزل بالعاصمة البريطانية لندن.
أظهرت ثلاثة استطلاعات للرأي أجرتها «البيان» على موقعها الإلكتروني وعلى حسابيها في «تويتر» و«فيسبوك» أن التصعيد في العراق ضد المتظاهرين مخاطرة بحرب أهلية.
قال شهود إن الشرطة التونسية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المحتجين الذين أغلقوا الطرق في بلدة جلمة جنوب البلاد أمس السبت
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب بيت عوا في الخليل.
قدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، السبت، استقالته رسميا إلى مجلس النواب "البرلمان"، وذلك غداة إعلانه عزمه ترك منصبه تحت ضغط الاحتجاجات المستمرة في الشارع منذ شهرين.
كان يمكن لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ألا يتمكن من زيارة مكان عملية الطعن في لندن، لأنها في إحدى الحالات كانت ستتزامن مع مرور ست سنوات على مقتله على يد الإرهابي نفسه
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود والشيوخ .. والضيوف .. مراسم " يوم الشهيد " التي أقيمت بواحة الكرامة في العاصمة أبوظبي.
احتفلت المملكة العربية السعودية، اليوم، بمرور خمسة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم ملكاً للمملكة العربية السعودية خلفاً للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله.
ارتفعت حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب ألبانيا هذا الاسبوع إلى 50 قتيلا، مع إعلان رئيس وزراء الدولة البلقانية الصغيرة السبت إيقاف عمليات البحث عن ناجين جدد.
أصيب 16 مدنيا، السبت، بانفجار ثلاث عبوات ناسفة في محافطة كركوك شمالي العراق، وفق ما أكدت مصادر أمنية وطبية عراقية.
نجح قارب ليبي في إنقاذ حوالي 158 مهاجرا منهم 105رجال، 33 امرأة، 13 طفلا، وتم إنزال المهاجرين بنقطة الحميدية تاجوراء غربي العاصمة طرابلس وتقديم المساعدات لهم.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ــ في أبوظبي ـــ ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا الذي يزور البلاد حاليا لحضور منافسات "جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 ــ الجولة الختامية لبطولة العالم 2019 " التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في حلبة مرسى ياس.
ذكرت الشرطة الهولندية اليوم السبت أنها مازالت تبحث عن رجل طعن ثلاثة أشخاص متسببا في إصابتهم بجروح، في وسط لاهاي قبل يوم.
بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وبمناسبة اليوم الوطني للدولة أمر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بإنشاء 20 مسكناً في عجمان وتوزيعها على المستحقين من المواطنين .
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " يقام الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الــ 48
دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي واستنكرت بشدة عملية الطعن التي استهدفت مدنيين عزل بالعاصمة البريطانية لندن.
أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أن سيرة شهداء الوطن الذين تعاقبت مواكبهم عبر
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إن قواتنا المسلحة
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن شهداءنا ضحوا بأرواحهم من
فازت دولة الإمارات للمرة الثانية بعضوية مجلس "المنظمة البحرية الدولية" ضمن الفئة "ب" في إنجاز عالمي بارز وبعد منافسة قوية
بعد فشلها عسكرياً، لجأت ميليشيا الحوثي الإرهابية، إلى عمليات استهداف همجية ممنهجة على الأحياء السكنية، في محيط مناطق سيطرتها.
شنت طائرات حربية إسرائيلية مساء أمس الجمعة غارة على قطاع غزة دون وقوع إصابات.
قتل شخصان بعملية طعن نفذها شخص يشتبه بأنه كان يرتدي متفجرات "مزيّفة" قبل أن ترديه الشرطة على جسر لندن الشهير، وفق ما أفادت وسائل إعلام بريطانية الجمعة.
أصيب ثلاثة أشخاص مساء الجمعة في هجوم بسكين في سوق تجارية في لاهاي، وفق ما أفادت الشرطة الهولندية.
أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي اليوم الجمعة أنه قدم استقالته من منصبه، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
حذّر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور من أنه لن يسمح بعمليات أمريكية مسلحة عبر الحدود ضد كارتيلات المخدرات في بلاده.
هبطت طائرة الإمارات A380 في ختام رحلتها التاريخية EK2019 على أرض مطار دبي الدولي بعد ساعة ونصف الساعة من التحليق في أجواء دولة الإمارات العربية المتحدة.
على وقع ارتفاع حصيلة قتلى الانتفاضة التي تخطت عتبة الـ400 وتحت ضغط الشارع الذي لم يهدأ منذ الأول من أكتوبر الماضي قرر أخيراً رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الاستقالة والذي قوبل على الفور باحتفالات
أعلنت شرطة لندن الجمعة إصابة عدد من الأشخاص بجروح وتوقيف شخص بعد عملية طعن قرب جسر لندن الشهير وسط العاصمة البريطانية.
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة إنه لن يفصح عن عدد أبنائه مضيفا أنه "لن يجعلهم محط الأنظار" قبيل الانتخابات التي تجرى في 12 ديسمبر .
أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الجمعة، أنه سيرفع استقالته إلى مجلس النواب حقنا للدماء.
نفى فرانسوا لوكوانتر رئيس أركان الجيش الفرنسي، الجمعة، مسؤولية تنظيم داعش الإرهابي عن حادث تصادم طائرتي هليكوبتر عسكريتين فرنسيتين في مالي، الثلاثاء، الماضي.
بلغت حصيلة القتلى في العراق منذ بدء الاحتجاجات 408 أشخاص، وفقا لما أفادت به وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية وطبية.
تستضيف مصر الأسبوع المقبل، اجتماعا جديدا بشأن سد النهضة، على مستوى وزراء الري والموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا.
أعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل ظهر أمس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.
زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية،أمس.
شهدت مدن جنوب العراق مواجهات دموية بين المحتجين وقوات الأمن العراقية سقط خلالها 35 قتيلاً بين المتظاهرين الذين تحدوا حظر التجوال الذي فرضته السلطات.
افتتح أمس مطار الريان الدولي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية بعد تأهيله من قبل دولة الإمارات في إطار دعمها المتواصل للشعب اليمني الشقيق والذي شمل المجالات كافة.
جددت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها تجاه الشعب الأفغاني بما في ذلك مواصلتها تقديم الدعم الإنساني والإنمائي له عبر أطر التعاون الثنائي والمشترك على حد سواء.
أكدت مصادر أن مجلس الوزراء السوداني والمجلس السيادي اتفقا على حل حزب المؤتمر الوطني.
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أفغانستان اليوم الخميس في زيارة مفاجئة للقوات الأمريكية هناك في عيد الشكر وهي أول زيارة له إلى هناك منذ توليه الرئاسة.
عرضت الشرطة الألمانية مكافأة قدرها نصف مليون يورو اليوم الخميس لمن يدلي بمعلومات تساعدها على ضبط اللصوص الذين اقتحموا متحفا في قصر درسدن عبر نافذة وتمكنوا من سرقة مجموعات مجوهرات تعود للقرن الثامن عشر، في أحد أكبر السرقات بألمانيا.
فقدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل توازنها أثناء محاولتها الصعود إلى منصة لإلقاء كلمة، في أحدث الإشارات التي تثير تساؤلات بشأن صحتها.
ارتفع عدد قتلى حملة قمع المتظاهرين في مدينة الناصرية بجنوب العراق الخميس إلى 29 قتيلا وأكثر من 180 جريحا.
زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن التاريخ يصنعه الشجعان .. وتاريخ المنطقة اليوم يتغير بسبب محمد بن سلمان.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي
أكدت الدكتورة حصة عبد الله العتيبة، سفيرة دولة الإمارات لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التزام الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ اتفاقية حظرالأسلحة الكيميائية وتحقيق أهداف المنظمة.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه في
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة
وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بتطوير مشروع سكني متكامل في جبل الظنة بمنطقة الظفرة بتكلفة مليارين و300 مليون درهم وذلك بهدف استيعاب وخدمة الموظفين
ترتد أسعار البنزين للإرتفاع خلال شهر ديسمبر المقبل بعد ثلاثة أشهر من التراجع بزيادة تتراوح بين 4 و3 فلوس للتر الواحد.
شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة، أمس، احتفالات جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة، بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات،
في وقت، اجتهدت فيه بعض الدول العربية في مجال الطب الرياضي، من خلال إنشاء مراكز متخصصة، وإرسال بعثات طبية إلى الخارج للتعرف إلى آخر التقنيات العلمية في هذا المجال.. لا تزال الأندية والاتحادات الرياضية تفضل إرسال لاعبيها المصابين للعلاج خارج الحدود العربية.
تستعد طيران الإمارات لتنظيم رحلة تاريخية بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني 48، حيث جهزت إحدى طائراتها من طراز إيرباص A380 العملاقة بملصق «عام التسامح»،
فتحت الدورة الثالثة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي اختتمت أعمالها في العاصمة أبوظبي أمس الأول، برئاسة
جدّد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تآزر الإمارات العربية المتحدة مع تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير، وكذلك مساندتها المساعي الإقليمية والدولية المبذولة من أجل التخفيف من معاناته.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي وصل إلى البلاد أمس، في زيارة دولة تستمر يومين.
تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الـ 48، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، بإعفاء مواطني الدولة من أصحاب المنازل في مشروع تطوير منطقة أبوهيل بديرة، من القروض المتبقية عليهم والبالغ مجموعها 173 مليون درهم، موجهاً سموه دائرة المالية في دبي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك الإعفاءات
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.. تقدم دولة الإمارات ممثلة بهيئة الهلال الأحمر مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 13 مليون درهم.
يتجه موضوع الكتل داخل البرلمان التونسي إلى الحسم للانطلاق الفعلي في المشاورات الرسمية حول تشكيل الحكومة.
لقى سبعة أشخاص حتفهم وأصيب 39 آخرون جراء انحراف حافلة سياحية مسرعة تقل أطفال في مدرسة ابتدائية عن الطريق في بيرو، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية أمس الأربعاء.
احتفت معالم رئيسية بالدولة بزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع
لقصائد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقع خاص على قلب
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الملكي الأمير
وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في زيارة دولة.
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بعد ظهر اليوم معرض الخمسة الكبار
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.. تقدم دولة الإمارات ممثلة بهيئة الهلال الأحمر مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 13 مليون درهم.
تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الـ 48، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، بإعفاء مواطني الدولة من أصحاب المنازل في مشروع تطوير منطقة أبوهيل بديرة، من القروض المتبقية عليهم والبالغ مجموعها 173 مليون درهم، موجهاً سموه دائرة المالية في دبي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك الإعفاءات
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه في
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي بالإفراج عن (674) من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي
أعلنت سفارة الإمارات لدى الهند أنه واعتباراً من يوم 16 نوفمبر 2019، قررت حكومة الهند منح المواطنين الإماراتيين تأشيرة عند الوصول صالحة للدخول مرتين لمدة بقاء أقصاها 60 يوماً لـ 6 مطارات هندية فقط وهي بنغالور وتشيناي ودلهي وحيدر آباد وكولكاتا ومومباي
في سعيها الدائم لتقديم الدعم والعون للمملكة الأردنية الهاشمية في جميع المجالات، قدمت الإمارات العربية المتحدة عدداً من المنح والمشاريع المعنية بنهضة قطاع الطاقة، لما يشكله القطاع من عبء كبير على اقتصاد المملكة.
في وقت، اجتهدت فيه بعض الدول العربية في مجال الطب الرياضي، من خلال إنشاء مراكز متخصصة، وإرسال بعثات طبية إلى الخارج للتعرف إلى آخر التقنيات العلمية في هذا المجال..
جدّد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تآزر الإمارات العربية المتحدة مع تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير، وكذلك مساندتها المساعي الإقليمية والدولية المبذولة من أجل التخفيف من معاناته.
على المدخل الشمالي لمدينة الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة تقع معصرة الحاج عبدالله مشرعي (70 عاماً)، حيث يمارس عمله في استخراج زيت السمسم بالطريقة التقليدية منذ طفولته.
شهد معرض الخمسة الكبار في ثاني أيامه طرح المزيد من المبادرات والمنتجات والحلول والتقنيات غير المسبوقة التي تخدم مختلف أنشطة قطاع البناء والتشييد. ويشهد المعرض توافد الآلاف على زيارته،
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن النموذج الحقيقي الذي سيبقى يحمل إرث زايد في التسامح ويرسّخ الإمارات نموذجاً عالمياً ملهماً للبشرية هو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
باحتفاء وترحيب كبيرين تستقبل الإمارات اليوم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.
أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، خلال الاجتماعات الحكومية، «بنك الإمارات للوظائف»، في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإلزام كافة المنشآت الحكومية
أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات منصة مفتوحة طوال العام، وأن فرق العمل ستكثّف جهودها بالعمل معاً بروح الفريق الواحد لتطوير مخرجات الاجتماعات السنوية.
اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب الهولندية رجلين بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.
كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، 14 من الشخصيات والنماذج الفردية والجماعية والمبادرات الداعمة للتسامح، في حفل أوائل الإمارات 2019،
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في أبوظبي فخامة إدغار شاغوا لونغو رئيس جمهورية زامبيا الصديقة الذي يزور الدولة حاليا.
بدأت لجنة العدل في البرلمان السويدي التحقيق في ملف اتهامات عن «انحراف» وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري والمقيد في السويد كمواطن تحت اسم نجاح العادلي، بالتعاون مع لجنة الدفاع والأمن الوطني ولجنة التأمينات الاجتماعية في البرلمان
«رحلة ممتعة بصرياً وفكرياً، تفيض جنباتها بالمعرفة لما فيها من ثراء معلوماتي»، قد يكون ذلك وصفاً بسيطاً لما حملته السلسلة الوثائقية «تاريخ الإمارات»، التي مضى منها حتى الآن 3 حلقات فقط، فيما تبقي منها حلقتان
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، على قانون لإصدار عملة نقدية فضية من فئة دولار واحد بمناسبة الذكرى المئوية لإقرار حق المرأة في التصويت الانتخابي بالولايات المتحدة، حيث لعبت رسالة وجهتها أم أمريكية
مع صدور التقرير النهائي الصادر عن لجنة الطيران المشتركة لحادث الرحلة FZ 981.. أصدرت فلاي دبي إحاطة إعلامية وجهت في مستهلها العزاء لأسر الضحايا قائلا" " لن ننسى اولئك الذين فقدناهم على متن رحلة FZ 981 و تعازينا لاولئك الذين يواصلون الحزن لفراقهم. سيبقى فريق الرعاية المخصص لمساعدة العائلات متوفرا على مدار الساعة."
تحتفل الإمارات بيومها الوطني الـ 48 الذي يصادف الثاني من ديسمبر من كل عام، والذي يمثل المحطة التاريخية الأهم في مسيرة الدولة، والتجربة الاتحادية الأرقى والأنجح إقليمياً وعربياً.
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة
بينما تشهد بغداد ومدن جنوب العراق احتجاجات مطلبية واسعة منذ نحو شهرين، يسود الهدوء شوارع محافظة نينوى الشمالية ومركزها مدينة الموصل. لكن أهلها يحاولون فك أحجية سياسية: مجلس محافظة منحل يعيّن محافظاً خلفاً لآخر تقدم باستقالته... ولم يقدمها في الوقت عينه.
تعرض المجال الجوي للعاصمة الأمريكية واشنطن للانتهاك، مما تسبب في إغلاق البيت الأبيض أمنيا في الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وفقا لقناة إن بي سي الأمريكية.
أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.. "بنك الامارات للوظائف" وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزارء القاضي بإلزام كافة المنشآت الحكومية والقطاع الخاص بمنح أولوية التعيين للمواطنين في 160 مهنة مستهدفة والذي يأتي من ضمن حزمة القرارات الجديدة لدعم ملف التوطين.
قال رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري اليوم الثلاثاء إنه لا يريد أن يتولى رئاسة الحكومة القادمة ووصف قراره بأنه "صريح وقاطع".
بين الحقيقة والخيال ينهي القصر الغامض في رأس الخيمة، أسطورة بيت الأشباح التي ترسخت في عقول أفراد المجتمع من هواة قصص الرعب والتشويق،
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات حملة جوازات السفر العادية غير المقيمين أو العاملين في جمهورية الهند الحصول على تأشيرة عند الوصول صالحة للدخول مرتين لمدة بقاء أقصاها 60 يوما لأغراض التجارة والسياحة والمؤتمرات والعلاج وذلك عبر 6 مطارات دولية مخصصة وهي بنغالور وتشيناي ودلهي فضلا عن حيدر آباد و كولكاتا ومومباي.
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إطلاق المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص من المساهمة الفعالة في عجلة التنمية المجتمعية المستدامة في الدولة.
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة من 2020-2022، لتصبح الدولة المندوبة عن الدول الآسيوية الأعضاء في المنظمة.
ضرب زلزال شدته 6,4 درجات ألبانيا فجر الثلاثاء مما تسبب بحالات هلع في تيرانا ومدينة دوريس الساحلية حيث انهار مبنى فندق من ثلاث طوابق، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الألبانية.
كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يكرم خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات الشخصيات والمبادرات التي جسدت قيمة التسامح في أفضل صورها واستحقت أن تكون من أوائل الإمارات لعام 2019.
ذكرت قناة العربية أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية سيقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات يوم غد.
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بصرف قروض سكنية وتوزيع مساكن وأراض سكنية
أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بالإفراج عن 662 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة،
كشف مرسوم القانون الاتحادي بشأن الإعسار عدم جواز إقامة أو متابعة أي دعاوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية ضد المدين في غير الأحوال المصرح بها في المرسوم، وذلك خلال إجراءات الإعسار وتصفية الأموال
وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، مذكرات تفاهم مع المجالس التنفيذية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة،
قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة «وسام أم الإمارات»
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
أكدت دولة الإمارات أن شرعنة الاستيطان تطور خطير ومخالفة للإجماع الدولي، في وقت أعلن وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع طارئ، أمس، في القاهرة «رفضهم» القرار الأمريكي الذي اعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير مخالفة للقانون الدولي.
كشفت وكالة «رويترز» في تحقيق لها، الاثنين، عن تفاصيل مؤامرة إيرانية يقودها المرشد الأعلى علي خامنئي ضد المملكة العربية السعودية.
تطور دراماتيكي يخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بعد إعلان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية نيته تقديم ثلاث لوائح اتهام في قضايا فساد ضد نتانياهو، تشمل الاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي رشوة.
قررت شركة إعمار العقارية فتح شرفتي المراقبة في برج خليفة امام الجمهور على مدار 24 ساعة تيمناً وابتهاجا باحتفالات اليوم الوطني الـ 48 للدولة الذي يصادف 2 ديسمبر.
قال مكتب الادعاء السويدي، اليوم "الاثنين"، إنه فتح تحقيقاً مبدئياً بشأن الاشتباه في ارتكاب وزير عراقي جرائم ضد الإنسانية.
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ
شهدت أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، مناقشة 4 مبادرات مجتمعية تنموية لدعم المتقاعدين والمقبلين على التقاعد،
قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة " وسام أم الإمارات "
أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر أكتوبر 2019 وصل إلى 4,763 رخصة
شاركت الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع العاشر لمجموعة مبادرة "منع انتشار ونزع السلاح النووي" الذي انعقد في "ناغويا"
وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين مذكرات تفاهم مع المجالس التنفيذية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة بهدف تحديد الأدوار والمسؤوليات التكاملية المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وذلك في إطار تحقيق مستهدفات حزمة القرارات الجديدة الداعمة لملف التوطين.
برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2019، يقام غداً الثلاثاء حفل تكريم الدورة السادسة من أوائل الإمارات
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
قرع السيد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية"، اليوم جرس افتتاح سوق ناسداك دبي
أطلق تويتر اليوم أول حملة للتوعية بالسلامة في المنطقة تحت اسم #حملة_تويتر_للسلامة تهدف لمساعدة المستخدمين على تحديد السلوكيات المزعجة..
معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الأفضل إقليمياً والأكثر
أكد محمد الحوسني مستشار مكتب أبوظبي للاستثمار على وجود نحو 20 منطقة استثمارية يسمح فيها بالتملك الكامل للأجانب مشددا على أن حكومة أبوظبي أقرت حزمة تشريعات مهمة مؤخرا لزيادة استثمارات الأجانب في القطاع العقاري.
ستدعم "ورلد فيرست" البريطانية التابعة لمجموعة آنت فاينانشال، الذراع التكنولوجي المالي لشركة "علي بابا" التجارة الدولية وتحويل العملات وتوفير حلول دفع سلسة
حرصت دولة الإمارات على وضع استراتيجية شاملة للأمن البيولوجي منذ سنوات طويلة من خلال سن وتحديث القوانين والتشريعات وبناء الإمكانيات والخطط الكفيلة بمنع تحول العوامل البيولوجية لتهديدات والتصدي لأي تأثير سلبي
نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي، على حسابه الخاص في إنستغرام، مقطع فيديو بعنوان مشروع الطيران البشري Mission: Human Flight.
برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في دبي مساء اليوم فخامة الرئيس ميلو جيوكانوفيتش رئيس مونتينيغرو "الجبل الأسود" الذي يزور البلاد حاليا.
عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم جلسة مباحثات رسمية مع فخامة ميلو غيوكانوفيتش رئيس مونتينيغرو " الجبل الأسود " الصديقة
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن شركة «دوكاب» حققت على مدار أربعة عقود نجاحات عالية وتنافسية عالمية أسهمت من خلالها في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الإماراتية وتعزيز سياسة تنويع مصادر الدخل،
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي،
حقق اقتصاد دبي نمواً حقيقياً بلغ 2.1% خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما سجل ناتجاً محلياً إجمالياً بالأسعار الثابتة بلغ 208.2 مليارات درهم خلال الأشهر الستة.
أعلن مايكل بلومبرغ أمس الأحد ترشحه للرئاسة الأمريكية لينضم إلى مجموعة كبيرة من المرشحين الديموقراطيين الساعين للحصول على ترشيح حزبهم لمنافسة الرئيس دونالد ترامب.
حققت وزارة البترول المصرية 14 اكتشافا بتروليا وغازيا جديدا منها 4 اكتشافات غاز و10 زيت بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وفق بيان للوزارة أمس الأحد.
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما هطلت أمطار غزيرة على شمال إيطاليا وجنوب فرنسا ودمرت جسرين على طريق سريع في شمال إيطاليا وتسببت بفيضان في البندقية الأحد.
سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" انخفاضا بنسبة 3.6 بالمئة منذ الساعة الخامسة من مساء السبت (بتوقيت نيويورك
حقق اقتصاد إمارة دبي حقق نمواً حقيقياً بلغ 2.1% خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018، والتي حققت فيها دبي نمواً قدره 1.7% مقارنة بالنصف الأول من 2017
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في دبي مساء اليوم فخامة الرئيس ميلو جيوكانوفيتش رئيس مونتينيغرو "الجبل الأسود" الذي يزور البلاد حاليا.
في إطار سعي حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لجعل البلاد مركزاً عالمياً للمواهب والمستثمرين ورجال الأعمال الناجحين والمقيمين، قامت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بتوسيع الخدمات والتسهيلات التي تقدمها للمقيمين
تتأثر الدولة بحالة جوية ضعيفة خلال هذه الفترة حيث تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف نسبيا يتزامن معه امتداد منخفض جوي علوي ضعيف أيضا يعمل على تحرك تشكيلات من السحب الطبقية
في الستينيات كاد إيلي كوهين أن يصل إلى كرسي رئاسة الجمهورية في سوريا، قبل أن ينكشف أمره ويتبين أنه ليس سورياً أصلاً، بل عميل لجهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد»
بين أشجار الصنوبر والسنديان والحمضيات في منطقة مرج بسري، يشق مئات المواطنين طريقهم وهم يهتفون بصوت واحد ضد مشروع إقامة سد على أراض زراعية
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة ميلو غيوكانوفيتش رئيس مونتينيغرو " الجبل الأسود " الصديقة اليوم مراسم تبادل مذكرات تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات
قتل ستة متظاهرين بالرصاص في جنوب العراق اليوم الأحد مع تصاعد العصيان المدني بعد قرابة شهرين من احتجاجات دامية تعتبر بين الأكبر في التاريخ الحديث للبلاد، يقابلها غياب أي أفق لحل سياسي.
توج الهلال السعودي بلقب كأس ابطال آسيا بعد فوزه على أوراوا ريد دايموندز الياباني اليوم الأحدبهدف سجله سالم الدوسري في الدقيقة 74 ، في القاء الذي جمع بينهما على ملعب استاد سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019
عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم جلسة مباحثات رسمية مع فخامة ميلو غيوكانوفيتش رئيس مونتينيغرو " الجبل الأسود " الصديقة
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (39) لسنة 2019
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن قانون المعاشات الاتحادي يمنح المؤمن عليه المعاش بالحد الأقصى بنسبة 100% من راتب حساب المعاش عند الاستمرار في العمل لمدة 35 عاماً،
تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي صباح اليوم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى الدولة.
أكّد خبراء في الحوسبة السحابية، أن خطط حكومة الإمارات الرامية إلى الانتقال نحو السحابة، ستلعب دوراً جوهرياً في عملية
انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال جلسات التصميم التشاركي لمستقبل دولة الإمارات وذلك تحضيرا لأعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات
دخلت الاحتجاجات اللبنانية المندلعة منذ ما يزيد على الشهر إلى مرحلة جديدة، وأطلق الناشطون دعوات للإضراب العام غداً الاثنين، في وقت استمرت أمس التظاهرات في الميادين الرئيسية بعد يوم جمعة حاشد احتفل فيه اللبنانيون على طريقتهم بذكرى الاستقلال..
شكلت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، الحدث الوطني الأبرز، الذي يعقد سنوياً، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
يترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
اختتم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن يوم
أشادت الأمم المتحدة بالتمويل الجديد الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية لبرامجها الإنسانية في اليمن.
أعلن الاتحاد الدولي للطرق فوز دبي، ممثلةً بهيئة الطرق والمواصلات، باستضافة المؤتمر والمعرض العالمي الثامن عشر للاتحاد الدولي للطرق، المزمع عقده في نوفمبر عام 2021،
بلغ عدد زوار دبي الدوليين في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 12.08 مليون زائر بنمو 4.3 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
فستان الزفاف الأحمر الخاص بالعروسة مروة أبو عمرة، هو الوحيد الذي عثرت عليه من ملابسها وحاجياتها الخاصة بعدما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل زوجها، متسخاً ومليئاً بالأتربة، بعد أقل من شهر من زفافها إلى زوجها محمد أبو عمرة، ليفسد فرحة زواجها، ويحول ابتسامتها إلى حزن وألم، على ركام المنزل.
قضى شخصان على الأقل في غرق قارب للصيد البحري، بينما لا يزال البحث جارياً عن 14 آخرين من طاقمه، بحسب بيان لوزارة الفلاحة والصيد البحري بالمغرب.
بعد العملية التركية الأخيرة في التاسع من أكتوبر الماضي في شمال شرق سوريا، نشطت خلايا داعش الإرهابية في الشرق السوري، إذ تعتبر هذه المناطق المجال الحيوي
تغيّر المشهد في أغاديز، كبرى مدن شمال النيجر التي كانت تشكل معبراً لآلاف الأفارقة الذين يريدون الوصول إلى سواحل البحر المتوسط ثمّ إلى أوروبا
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم - في قصر الشاطئ بأبوظبي - معالي فلورنس بارلي وزيرة القوات المسلحة للجمهورية الفرنسية الصديقة التي تزور الدولة حاليا.
يتجه قطاع التعليم الخاص في إمارة دبي نحو تحقيق التوازن بين الاحتياجات التعليمية لأولياء الأمور، وبين الفرص المتوفرة في 209 مدارس خاصة في دبي، وفقاً لمؤشرات إحصاء لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي
تسلمت المملكة العربية السعودية اليوم رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020 ،وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة في مدينة ناغويا اليابانية اليوم.
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا الى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً ظهراً قد تكون ركامية، كما تتكاثر السحب تدريجياً غرباً خلال الليل،
يترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ان الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تمثل إطارا مهما لمراجعة مسيرة العمل الحكومي والبحث في آليات تطويره واستشراف مستقبل
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ان أعمال الاجتماعات السنوية الثالثة لحكومة الامارات تعقد بحضور أهم 500 مسئول بالدولة
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن تحقيق 14 اكتشافا جديدا " 4 غاز و10 زيت" بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط.
مع اقتراب موعد انتهاء فترة الشحن المجاني لجميع مالكي السيارات الكهربائية المسجلة في مبادرة "الشاحن الأخضر"، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تمديد الفترة للسيارات الكهربائية غير التجارية فقط حتى 31 ديسمبر2021.
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن السماح لمن تجاوز سن 60 عاما من العمالة المساعدة بتجديد عقود عملهم وفقا لثلاثة شروط.
اختتم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن يوم
نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مجموعة من الأبيات الشعرية يمتدح فيها صاحب
أشادت الأمم المتحدة بالتمويل الجديد الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية لبرامجها الإنسانية في اليمن.
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تُعقد أعمال
جددت دولة الإمارات التزامها بمواصلة الجهود لتحقيق عالم خال من التهديد الذي تشكله الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الأمة العربية أمة واحدة، وأمة خالدة، لسانها وقرآنها باق ما بقيت الدنيا، وأمة قدرها أن تبقى ما بقيت الأرض.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن قصة الإمارات امتدت لآلاف السنين وشكلت مجتمعاً اتخذ من الابتكار عنواناً لمسيرته عبر التاريخ متسلحاً بالإيمان والإصرار على الوحدة.
وجهت مفوضية العون الإنساني في السودان ضربة تعد الأقوى لتنظيم «الإخوان» المتمكن من مفاصل الخدمة المدنية في البلاد وألغت المفوضية تراخيص 24 منظمة واتحاد ومؤسسة جميعها تتبع لمنسوبي التنظيم.
أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن قلقه من تقييد ميليشيا الحوثي حرية الفريق الأممي في الحديدة، بالتزامن مع استمرارها في استهداف المناطق السكنية، جنوب الحديدة.
فرضت الأوضاع السياسية والاحتجاجات التي تملأ الشوارع في لبنان نفسها على الذكرى الـ76 للاستقلال، باحتفال عسكري رمزي وإلغاء حفل الاستقبال التقليدي السنوي في القصر الجمهوري،
يتعهد حزب العمال البريطاني المعارض الذي يرأسه جيريمي كوربن في حال فوزه في انتخابات ديسمبر، بتأميم كافة المرافق من مياه وكهرباء وسكك الحديد
حوّلت الحكومة التركية اللاجئين السوريين إلى ما يشبه «بضاعة سياسية مربحة»، ولا تتوانى في التهديد علناً بأنها ستفتح الباب أمامهم ليتوجهوا إلى أوروبا، وهو ما اعتبرته الحكومة اليونانية ابتزازاً سياسياً لأوروبا.
قالت شرطة عمان السلطانية، إنه تم العثور على الطفل المفقود في أحد أودية منطقة الحوقين بولاية الرستاق وهو مفارق للحياة.
تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. التعازي في وفاة المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.. من وفود عدد من الدول الشقيقة والصديقة والهيئات الحكومية وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وجموع المعزين .
في لفتة تعبر عن تواضع وبساطة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أدى سموه اليوم صلاة الجمعة في مسجد الشيخ زايد في أبوظبي بجوار الشاب محمد عمر من بنغلاديش
قالت اليونان اليوم الجمعة إنها تنشر المزيد من حرس الحدود "لإغلاق الباب" في وجه المهاجرين غير المؤهلين للبقاء في أحدث مؤشر على موقف متشدد تجاه طالبي اللجوء منذ زيادة جديدة في عدد الوافدين.
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الجمعة، أن بلاده ترغب بالتوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي مع الولايات المتحدة لكنها "لا تخشى" المواجهة إذا اندلعت أي حرب تجارية.
استشهد مواطن فلسطيني وسط قطاع غزة متأثرا بجراح كان قد أصيب بها خلال العدوان الاسرائيلي الأخير على دير البلح.
أفادت مصادر من الشرطة أن قوات الأمن العراقية فتحت النار وأطلقت الغاز المسيل للدموع اليوم الجمعة على محتجين عند جسر بوسط بغداد مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 30 آخرين.
عين رئيس سريلانكا المنتخب حديثا جوتابايا راجاباكسه شقيقه الأكبر، الرئيس الأسبق ماهيندا راجاباكسه، رئيسا للوزراء وأدى اليمين أمامه الخميس مكرسا عودة قوية لأسرته إلى الساحة السياسية.
حذرت مجموعة حقوقية دولية اليوم الجمعة من أن أمراض الجهاز التنفسي يمكن أن تضر بمئات الآلاف من الأشخاص بسبب سوء نوعية الهواء في شرق باكستان، فيما أمرت السلطات المحلية بإغلاق المدارس لحماية الأطفال من الضباب الدخاني.
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» رسالة للشباب العربي قائلاً سموه : نحن أمة عربية واحدة..نحن أمة عربية خالدة.
احتفت طيران الامارات برحلة هزاع المنصوري التاريخية لمحطة الفضاء الدولية ووضعت على طائرتها A380 ملصق "دولة الإمارات
ذكر شهود عيان صباح اليوم الجمعة أن أعداداً كبيرة من المتظاهرين توافدت على ساحات التحرير والخلاني و9 محافظات للبدء بيوم
قال الجيش الأمريكي أمس إن مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية أبحرتا في الأيام القليلة الماضية بالقرب من جزر تطالب الصين بالسيادة عليها في بحر الصين الجنوبي.
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في وفاة المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.
أمضى لبنان نهاراً طويلاً من الاحتجاجات التي اكتسبت أمس زخماً جديداً بمناسبة الاحتفال بأعياد الاستقلال، التي يستعد قادة الحراك للاحتفال بها على طريقة مختلفة عن الأعوام السابقة.
أفادت الشرطة العراقية ومسؤولون في أحد المستشفيات في بغداد بمقتل سبعة محتجين إثر تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في العاصمة العراقية.
ارتكبت ميليشيا الحوثي الإيرانية نحو 3 آلاف خرق للهدنة منذ نشر فريق المراقبين الدوليين في الحديدة مطلع العام الحالي، في وقت واصلت الميليشيا قصفها مواقع القوات اليمنية المشتركة في حيس بالأسلحة الثقيلة.
دعا رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون اللبنانيين إلى مساعدته في معركة محاربة الفساد، في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية منذ 36 يوما،
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة
قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس إن هناك أدلة واضحة على أن الرئيس دونالد ترامب استغل منصبه من أجل تحقيق مكاسب شخصية وأضر بالأمن القومي في حين يواصل مشرعون بالمجلس تحقيقا في إطار مساءلة الرئيس.
نجحت السلطات الأمنية في هونغ كونغ في تفكيك الاحتجاجات المستمرة منذ شهور عبر منع المتظاهرين من التجمع في الساحات الكبرى والشوارع الرئيسية
تم انقاذ 120 مهاجراً سورياً كانوا متكدسين في مركب بدأ يجنح قبالة سواحل جزيرة قبرص، بحسب ما أعلنت شرطة جمهورية قبرص الخميس.
تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التعازي في وفاة المغفور له
قالت مصادر أمنية وطبية إن سبعة أشخاص قتلوا اليوم الخميس بعد أن أطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في بغداد.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (10) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2009 بشأن إنشاء صُندوق دبي للدّعم المالي.
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم واجب العزاء
انقذت فرقة المسطحات المائية بالعين التابعة لمديرية الطوارئ والسلامة العامة في شرطة أبوظبي 10 مواطنين حاصرتهم مياه الأمطار بوادي صاع بمنطقة العين وهم بحالة جيدة حيث كانوا يقضون أوقاتهم بالاستمتاع بأجواء هطول الأمطار
تستعد مصر لإطلاق أول قمر اصطناعي لأغراض الاتصالات "طيبة-1" غدا الجمعة، والذي يهدف للمساهمة في توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري.
أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن جدول فعاليات وأنشطة احتفالات اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشمل حفلات موسيقية تحييها مجموعة من الفنانين المحليين إلى جانب عروض تقليدية وألعاب نارية وأنشطة ملائمة لكافة أفراد العائلة.
أكدت هيئة الصحة في دبي أنه تم إرسال التقرير النهائي الخاص بقضية المواطنة روضة المعيني منذ أبريل الماضي إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية،
أبدى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمله في أن يفتح اتفاق الرياض أمام محادثات أوسع في اليمن، تحقق السلام عبر الحل السياسي، وطوف الملك سلمان في خطاب مفصل على الأوضاع الإقليمية والدولية والتدخلات الإيرانية في المنطقة.
أعلنت شركة أمازون عن توفير خدمات توصيل سريعة ومجانية للمتسوقين في دولة الإمارات خلال تخفيضات الجمعة البيضاء المقرر إطلاقها من 23 وحتى 29 نوفمبر على آلاف العروض
أظهر تقرير استعرضه مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، خلال اجتماعه في دبي أمس، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل
بدلاً من قاعة حفلات اختار ساحة عامة، وبدلاً من غرفة فندقية اختار مع عروسه خيمة وسط ساحة التحرير ببغداد.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (4) لعام 2019 بشأن الملكية الفكرية في المركز، على أن يُعمل بالقانون اعتباراً من اليوم.
أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات
تُوجت «قمة المعرفة 2019» في يومها الثاني أمس٫ باختيار دبي مدينة للمعرفة لعام ٢٠٢٠، إذ أطلق مجموعة من الخبراء مبادرة «مدن المعرفة»، بالتعاون مع مؤسسة pcw، وتحت مظلة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ذات الصلة بالضفة الغربية، بما فيها قرارات مجلس الأمن التي تنص على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.
دعت دولة الإمارات مجلس الأمن الدولي إلى تعزيز الوساطة وعمليات المصالحة للتوصل إلى تسويات سياسية تتسق مع القوانين الدولية والتطلعات المشروعة للشعوب،
بعد أن قضى 15 عاماً في السجون الأمريكية عاد اليوم إلى الكويت المواطن ياسر البحري، وكان في استقباله في المطار حشد كبير من الأهل والمحبين والمهنئين بعودته بعد فترة الغياب.
تمكنت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بأم القيوين بالتعاون مع فريق إنقاذ الإمارات من إنقاذ أسرة محصورة بداخل منزلها
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة فوزاً مستحقاً بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التعازي في وفاة المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ..
أكدت الإمارات العربية المتحدة على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ذات الصلة بالضفة الغربية، بما فيها قرارات مجلس الأمن التي تنص على عدم شرعية المستوطنات الاسرائيلية.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي
قالت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء إن الجيش ألقي القبض على ثمانية أشخاص كانوا يعتزمون الانضمام لمتشددين إسلاميين في منطقة الساحل المجاورة.
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، أن ما تحقق من إنجازات تنموية ضخمة جعل من المملكة مصدر فخر
قال عيسى بن حيدر المؤسس والرئيس التنفيذي لمكتب بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية، إن اللجنة العليا للمسؤولية
بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ضمت القيادة العامة لشرطة دبي، طائرة عمودية من نوع "AW 139" إلى أسطولها الجوي، بهدف دعم العمل الأمني والمروري وعمليات الإنقاذ والنقل الجوي للحالات الحرجة، وذلك خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2019
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (4) لعام 2019 بشأن الملكية الفكرية في المركز، على أن يُعمل بالقانون اعتباراً من يوم غد (الخميس).
أعلن مجلس الشورى السعودي اليوم أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سيلقي خطاباً ملكياً
وقعت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، طلبية مؤكدة لشراء 30 طائرة بوينج 787-9 بقيمة 8.8 مليارات دولار أمريكي (32.3 مليار درهم)، وذلك في اليوم الرابع لمعرض دبي للطيران 2019.
أفادت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) أن مدنيين اثنين لقيا حتفهما في القصف الإسرائيلي
هطلت صباح اليوم أمطار غزيرة ومتواصلة في مناطق متفرقة من أم القيوين أدت إلى تجمع مياه الأمطار أمام الساحات والدوارات، فيما ضربت صاعقة قوية الأرض داخل الإمارة.
تجاوزت قيمة الصفقات والعقود التجارية والعسكرية المعلنة خلال الأيام الثلاثة الأولى من «معرض دبي للطيران 2019» 177 مليار
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال اتصالات هاتفية التعازي بوفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ سلطان بن زايد
شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، صباح أمس، إطلاق مشروع «جامعة محمد بن راشد للمعرفة والتنمية المستدامة»،
حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جانبا من منتدى بلوغ الميل الأخير" الذي يعقد في متحف اللوفر بأبوظبي .
أدانت دولة الإمارات اختطاف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، للقاطرة البحرية "رابغ 3"، والتي تعرضت لعملية سطو مسلح، جنوب البحر الأحمر أثناء قطر حفار بحري تملكه إحدى شركات كوريا الجنوبية.
أكد روبرت هارورد، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن للصناعات العسكرية في الشرق الأوسط، امتلاك الإمارات أحدث طائرات «إف 16» على مستوى العالم وهي «بلوك 60».
أسدل البرلمان المصري الستار على مشروع قانون تقدمت به النائبة المصرية غادة عجمي، موصداً الباب أمام جدل كثيف اشتعل في الشارع المصري بشأن مشروع القانون الذي اشتُهر بـ «قانون الذوق العام»
أدى رئيس مجلس الوزراء الجديد للكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بدار سلوى مساء اليوم بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعطيل جميع المدارس في دبي والإمارات الشمالية يوم غد الأربعاء، نظرا لتقلبات الطقس والأحوال الجوية السائدة.
أعلنت حكومة أبوظبي عن قرارها بتعطيل جميع المدارس غداً في مدينة أبوظبي بسبب توقعات عدم استقرار الأحوال الجوية في أبوظبي.
علقت إدارات مدارس خاصة في دبي الدراسة غداً تحسباً لحدوث حالات اضطراب في الأحوال الجوية، وتطبيق سياسة الدوام المرن حرصاً على سلامة طلابهم، وأبلغ عدد من المدارس أولياء الأمور
أعلنت وزارة شؤون الرئاسة أن صلاة الجنازة على المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ستتم يوم غد الأربعاء الموافق 20 نوفمبر
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في متحف اللوفر، بيل غيتس، المؤسس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، الذي يزور الإمارات لحضور فعاليات " منتدى بلوغ الميل الأخير" الذي يعقد في أبوظبي.
ساد الهدوء الحذر ساحات الاعتصام والتظاهر في بغداد، في ما يبدو انه «استراحة محارب»، بعد أربعة أيام من الكر والفر، تمكن المتظاهرون خلالها من إحراز تقدم واضح على الأرض، في وقت تواصلت تظاهرات الوسط والجنوب، وخاصة في البصرة التي باتت بلا دوائر حكومية بسبب إغلاقها من قبل المحتجين، باستثناء الدوائر الخدمية المدنية.
ألقت وحدة خاصة من الشرطة الاتحادية وأفراد من المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية القبض على سوري في العاصمة الألمانية برلين صباح اليوم الثلاثاء للاشتباه في صلته بالإرهاب.
يدخل قانون إعسار الشخص الطبيعي، الذي أصدره مجلس الوزراء الموقر مطلع الأسبوع الجاري، حيز التنفيذ اعتباراً من يناير 2020
أعلنت النيابة العامة في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن صدور أحكام بالسجن لمدد تجاوز مجموعها 55 عامًا وعقوبات مالية بأكثر من 4 ملايين ريال بحق 18 متهمًا بالفساد بينهم مسؤولون وموظفون وبعض الكيانات التجارية.
وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة دائرة الاسكان باعتماد 1000 مساعدة سكنية سنوية ،
أغلقت شرطة رأس الخيمة الطرق المؤدية إلى جبل جيس حفاظاً على سلامة مرتادي المنطقة، نتيجة لجريان الأودية الجبلية بعد هطول أمطار الخير التي شهدتها قمة جبل جيس وساهمت في جريان الشلالات الجبلية، كما هطلت الأمطار على المناطق الشمالية في الإمارة.
نعى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس.
قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن قانون الإعسار، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من ينار 2020، سيعزز الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة ويوفر مناخا آمنا لتوفير القروض الشخصية بسهولة ويسر وبما يرضي كل من الدائن والمدين.
وقعت شركة طيران أستانا توقع اتفاقية لشراء 30 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس بقيمة 3.6 مليار دولار، وذلك في اليوم الثالث من معرض دبي الدولي للطيران الذي تستضيفه دبي في مدينة المعارض بمطار آل مكتوم الدولي، ويستمر حتى 21 الجاري.
كشف موقع «دو إنترسبت» الأمريكي، أن وثائق سرية مسربة للاستخبارات الإيرانية، تضمنت معلومات عن استضافة تركيا لاجتماع بين الحرس الثوري الإيراني وجماعة الإخوان، للعمل ضد السعودية
تنطلق صباح اليوم الثلاثاء فعاليات "قمة المعرفة 2019" في نسختها السادسة تحت شعار "المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة"، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر حتى 20 نوفمبر الجاري.
أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، الأهمية الكبيرة لتعزيز المنظومة التشريعية المالية
نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بجهود غرفة تجارة وصناعة دبي وفرق العمل التابعة لها في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خارطة الاقتصاد العالمي،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية غانا علاقات قديمة، لكنها شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية،
سجل معرض دبي للطيران في أول يومين، صفقات قياسية معلنة، مجموعها 131.1 مليار درهم، أبرزها توقيع «طيران الإمارات»، طلبية
تقدمت الإمارات في 16 مؤشراً من مؤشرات ترتيب المواهب العالمية، ضمن النسخة السادسة من تقرير ترتيب المواهب العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية،
أوقفت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الاثنين، مؤقتا قرار لمحكمة أقل درجة يطالب الرئيس دونالد ترامب بتسليم إقراراته الضريبية المتعلقة بمدة ثماني سنوات
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
بدأت الحملة الانتخابية للرئاسيات في الجزائر وإن كانت محتشمة بالنظر لرفض الشارع خيار الانتخابات، إلا أنها نجحت نسبياً في كسر الخوف من القيام بتجمعات شعبية
كانت السماء ترسل أمطار الخير بهدوء، على أراضي بلدة صوريف إلى الشمال الغربي من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، بينما كان المصور الصحافي معاذ عمارنة، يضبط إيقاع عدسته، كي يوثق تصدي الفلسطينيين لقوات الاحتلال
بعث صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ سلطان بن زايد الذي
ينعي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم.
نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الشيخ سلطان بن
ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم.
أكد أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح في كلمة إلى اخوانه وأبنائه المواطنین اليوم لن نسمح بما يهدد أمن
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم المشاركين في أعمال القمة الأفريقية للاستثمار التي يستضيفها جهاز أبوظبي للاستثمار في العاصمة أبوظبي على مدى يومين
تتميز التظاهرات في قضاء الرفاعي بمحافظة الناصرية جنوب العراق بأن المحتجين بات لديهم زعيم معتقل، وتزايدت لديهم أسباب الاستمرار في التظاهرات، بطابع لا يخلو من العنف، لإطلاق سراح زعيمهم. فمن هو هذا الزعيم؟
تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" المعرض المصاحب
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و فخامة نانا أكوفو أدو رئيس
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك
اعتذر الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء لأمير الكويت صاحب السمو الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد تعيينه مجددا رئیسا لمجلس الوزراء وتكلیفه بترشیح أعضاء الوزارة الجديدة.
أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عن طلبية مؤكدة لشراء 50 طائرة A350-900 XWB بقيمة 16 مليار دولار أميركي
تواصل دبي تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف أنحاء العالم مع التركيز على الأسواق الصاعدة التي تزخر بالفرص
رحب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بالمشاركين في مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي الذي تنظمه الجائزة اليوم.
أقبل السعوديون الذين لا يطيقون صبراً لتملك جزء من شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة أرامكو على الإنترنت أو توجهوا إلى
افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 49.
نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المغفور له الدكتور عدنان الباجه جي، الذي وافته المنية أمس.
اعتمد مجلس الوزراء قانوناً اتحادياً لتنظيم حالات إعسار الشخص الطبيعي، والذي يأتي تعزيزاً لتنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال، وتسهيلاً على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية، وحمايةً لغير القادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس.
قدمت المؤسسة تبرع سخي بلغت قيمته خمسة ملايين وخمسمائة ألف درهم اماراتي، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)..
جددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مقارنتها بين الرئيس دونالد ترامب المنتمي للحزب الجمهوري والرئيس الجمهوري السابق ريتشارد نيكسون قائلة إن نيكسون الذي لاحقته الفضيحة اهتم على الأقل ببلده حتى آثر ترك السلطة قبل مساءلته في الكونغرس.
أعلنت وزارة الصحة المصرية،أمس الأحد، وفاة 4 عمال تابعين لشركة مقاولات وإصابة 3 آخرين، إثر حادث انهيار برج كهرباء بمحطة سقيل، مركز أوسيم بـ6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة.
قضت المحكمة العسكرية للجنايات المصرية بمعاقبة المتهم الرئيسي فى القضية جنايات عسكرية غرب القاهرة والشهيرة إعلاميا بقضية "الواحات البحرية" وهو المدعو عبد الرحيم محمد المسمارى " ليبى الجنسية " حضوريا بالإعدام شنقا.
ولد الدكتور عدنان الباجه جي في بغداد عام 1923 وهو نجل السياسي البارز في حقبة الملكية مزاحم الباجه جي، وعين وزيراً للخارجية في فترة حكومة عبدالسلام عارف عام 1963،
أصدرت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بريتوريا بياناً أكدت فيه عدم صحة ادعاءات موظفة سابقة في السفارة عن فصلها تعسفياً من عملها بتاريخ 21/6/2019.
لم يعد الإشراف على الانتخابات في الجزائر حكراً على الأحياء فقط، بل إن الأموات أصبحوا ينظمون الاقتراع لصالح مرشحهم المفضل
أحصت دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، عدد العمليات الإرهابية، التي شهدتها مصر منذ سقوط تنظيم الإخوان، وأبرز آثار تلك العمليات.
توفي اليوم السياسي العراقي البارز عدنان الباجه جي عن عمر يناهز 96 عاما.
يهدد سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق معيشة آلاف العائلات السودانية، حيث إنها ستقضي على مهنة تاريخية على ضفتي النهر.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم - كلا على حده - معالي دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة في جمهورية روسيا الاتحادية وليان كاريت النائب التنفيذي لرئيس شركة بوينج والرئيس التنفيذي لقطاع الدفاع والفضاء
تنطلق غداً أولى ورش عمل الملهمين الـ 49 الذين يشكلون فريق عمل مشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تجسد مقوماتها التاريخية والثقافية والإنسانية والاقتصادية، وتترجم منظومتها القيمية وتنقل قصتها الملهمة إلى العالم.
اعتمد مجلس الوزراء قانونا اتحاديا لتنظيم حالات إعسار الشخص الطبيعي، والذي يأتي تعزيزاً لتنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال، وتسهيلاً على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية، وحمايةً للغير قادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس.
كشف سباق للطائرات تحت رعاية شركة إيرباص اليوم الأحد عن طائرة رياضية تعمل بالكهرباء وُصفت بأنها الأولى من نوعها في العالم، فيما تسعى شركة تصنيع الطائرات الأوروبية الكبيرة إلى تعزيز تكنولوجيا الطيران الصديقة للبيئة.
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة إلى أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 المجيد.
بعد إعلان موقع التواصل الاجتماعي إنستجغرام إخفاء خاصية عداد الإعجابات الذي يظهر عدد المستخدمين الذين نقروا زر "أعجبني" على مشاركات المستخدمين الآخرين في الولايات المتحدة، قرر الموقع تعميم القرار على المستخدمين في مختلف أنحاء العالم.
انطلقت صباح اليوم في مطار آل مكتوم الدولي فعاليات الدورة الـ 16 لمعرض دبي الدولي للطيران 2019 الذي يستمر خمسة أيام.
انطلق صباح اليوم الاكتتاب الفعلي لأرامكو السعودية، حيث أعلنت الشركة عن النطاق السعري للاكتتاب بين 30 ريالا و 32 ريالا.
قدمت المؤسسة تبرع سخي بلغت قيمته خمسة ملايين وخمسمائة ألف درهم اماراتي، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)..
يهبط الطيران العالمي في دبي اليوم بحثاً عن الفرص في السوق الإماراتي وأسواق المنطقة التي باتت تقود النمو في صناعة
تنطلق اليوم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فعاليات الدورة الـ 16 لمعرض دبي الدولي للطيران 2019 الذي يستمر خمسة أيام.
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم محمد عتيق الفلاحي أمين عام هيئة الهلال الأحمر في منزله بمنطقة المشرف في أبوظبي.
بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للسلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، وشعب عمان الشقيق ذكرى اليوم الوطني الـ49.
اعتمد المهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، 9 تعديلات وتحديثات على المحددات التخطيطية، بهدف استدامة الاستثمار في دبي، وخلق فرص استثمارية للملاك والمطورين.
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان
أعلنت السلطات الأمريكية أمس السبت عن مقتل خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال صغار في حادث إطلاق نار في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على موقعها الإلكترونى .
أفادت وسائل إعلام لبنانية، الأحد، أن المرشح لرئاسة الحكومة محمد الصفدي اعتذر عن رئاسة الوزراء في البلاد.
كشف مصدر مطلع في شمال شورق سوريا لـ«البيان» أن الولايات المتحدة شجعت على عودة انتشار الجيش السوري إلى مناطق شمال شرق سوريا، والتوزع على المناطق الحدودية مع الجانب التركي،
لا شيء يحيط بها إلا العتمة، فقدت بصرها قبل عدة سنوات، بسبب مرض وراثي يفتك بعائلتها، وخسرت منزلها وعائلتها، لتبقى وحيدة في مدينة لا تعرفها ولا تعرف أياً من سكانها، لا تملك في يومياتها سوى الانتظار، دون أن تعرف ماذا تنتظر ولا من تنتظر؟.
نزل متظاهرون من "السترات الصفراء" إلى الشوارع مجددا في فرنسا السبت على أمل استعادة زخم حراكهم الاجتماعي غير المسبوق بعد عام من انطلاقه، لكن التحركات شهدت عودةً للفوضى في بعض أحياء باريس.
تمكنت قوات الجيش الليبي من إلقاء القبض على 9 مرتزقة يحملون جنسيات أفريقية، في محاور القتال بالعاصمة طرابلس.
قتل 19 شخصاً على الأقل غالبيتهم مدنيون السبت جراء تفجير سيارة مفخخة في مدينة الباب بشمال سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم محمد عتيق الفلاحي أمين عام هيئة الهلال الأحمر في منزله بمنطقة المشرف في أبوظبي.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في أبوظبي معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند.
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بإنشاء دائرة البلديات والنقل، على أن تحل مكان كل من دائرة التخطيط العمراني والبلديات ودائرة النقل، وتكون الخلف القانوني لكل منهما.
تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" سير العمل والاستعدادات الجارية لاستقبال معرض دبي الدولي للطيران 2019
حدّدت محكمة في الخرطوم يوم 14 ديسمبر المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية الفساد المالي التي يحاكم فيها الرئيس المعزول عمر البشير، في حين احتشد عشرات من أنصاره خارج مقر المحكمة
هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله اليوم سلطنة عمان بذكرى اليوم الوطني الـ49
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في أبوظبي معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة.
أعلنت طيران الإمارات عن عزمها تشغيل طائرة إيرباص A380 لمرة واحدة في رحلة تاريخية وسابقة فريدة من نوعها يوم 29 نوفمبر
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن أشخاص مطلعين أن من المتوقع أن تمدد الولايات المتحدة إذنا يسمح للشركات الأمريكية بالاستمرار في ممارسة نشاطها مع شركة هواوي تكنولوجيز الصينية.
تواصل خروج التظاهرات في العديد من المدن الإيرانية منذ يوم أمس الجمعة كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، غداة إعلان الحكومة المفاجئ عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود في أوج أزمة اقتصادية.
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله إننا نتطلع لدورة
اشتعلت العشرات من حرائق الغابات على طول الساحل الشرقي لأستراليا اليوم السبت فيما يكافح رجال الإطفاء لتعزيز التصدي لها قبيل طقس من المتوقع أن يكون أكثر حرارة هذا الأسبوع.
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تخصيص حفل أوائل الإمارات لهذا العام للاحتفاء وتكريم الشخصيات والمبادرات الداعمة للتسامح في الإمارات.
تسعى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران جاهدة إلى تفجير الوضع في الساحل الغربي، حيث حذر العميد صادق دويد عضو اللجنة المعنية بإعادة الانتشار في الحديدة من أن ميليشيا الحوثي
أعلن مسؤولون عراقيون أن اثنين من المحتجين قُتلا خلال تفريق قوات الأمن العراقية للمتظاهرين وسط بغداد، في حين أصيب عشرات آخرون بالرصاص وحالات اختناق من الغاز المسيل للدموع.
طوت الانتفاضة الشعبيّة في لبنان شهرها الأوّل، أمس، وسط ارتفاع منسوب القلق والتساؤلات حيال الجانب السياسي من الأزمة الكبيرة التي يجتازها لبنان، وفي ظلّ الغموض المستمرّ في مأزق الاستحقاق الحكومي.
ساد يوم أمس هدوء حذر في قطاع غزة بعد ليلة شهدت تبادلاً لإطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بعد اتفاق هش للتهدئة دخل حيز التنفيذ أول من أمس.
أكد المرصد العراقي فجر السبت، وقوع 4 قتلى و20 جريجا بانفجار قرب ساحة التحرير في بغداد، وأفادت وسائل إعلام عراقية أن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة.