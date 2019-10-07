أشاد وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، بالتضحيات الإماراتية في اليمن، قائلاً إن دماء الشهداء لا تمحوها البيانات الناكرة لها، في وقت أكدت قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، أن افتعال الأزمات في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الشعب اليمني مع الشركاء في التحالف العربي لا يخدم سوى المخطط الإيراني التدميري المتمثل في ميليشيا الحوثي الإرهابية، فيما استجاب المجلس الانتقالي الجنوبية لدعوة السعودية وأعلن عن وقف إطلاق النار في شبوة.