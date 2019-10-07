دافوس: الإمارات الأولى عالمياً في استقرار الاقتصاد الوطني الكلي
حققت الإمارات المركز الأول عربياً و25 عالمياً، في تقرير التنافسية العالمية 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (
حققت الإمارات المركز الأول عربياً و25 عالمياً، في تقرير التنافسية العالمية 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك
أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة
سادت حالة فرح لبناني شعبي ورسمي بعد قرار الإمارات أول من أمس السماح لمواطنيها السفر إلى لبنان بعد حظر استمر ثلاث سنوات،
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التطورات الخطيرة والمحيطة بسوريا ما هي إلا تداعيات
فازت دبي وبإجماع غير مسبوق برئاسة الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار «وايبا»، مُمثَّلةً بمؤسسة دبي لتنمية
تصدرت الإمارات عربياً وتقدمت مرتبتين عن العام الماضي إلى المركز 25 عالمياً، في تقرير التنافسية العالمية 2019 الصادر عن
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الثلاثاء من أن المنظمة قد لا تجد ما يكفي لدفع رواتب موظفيها الشهر المقبل إذا لم تسدد الدول الأعضاء ما عليها.
أعلن البيت الأبيض الأمريكي أمس الثلاثاء أنه لن يتعاون مع التحقيق الذي يجريه مجلس النواب الأمريكي والخاص باتهام الرئيس دونالد ترامب بالتقصير في أداء مهامه، واصفا التحقيق بأنه غير قانوني.
اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية في القاهرة اليوم.
ذكر مسؤول بارز "الثلاثاء"، أن حراس الحدود الأمريكيين اعتقلوا أو أوقفوا نحو مليون مهاجر لا يحملون وثائق رسمية على الحدود الجنوبية مع المكسيك خلال الأشهر الـ12 الماضية.
قدم أحد المرشحين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي، التماسا قضائيا "الثلاثاء" يطلب فيه تأجيل الانتخابات المقرر أن تجري في 13 أكتوبر الجاري، حسب ما قال أحد محاميه.
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ان الإمارات تمارسه ضبط النفس أمام تخرصات بعض مسؤولي الحكومة اليمنية دليل نضج وهدفه تغليب المصلحة الأكبر
انعقدت امس، الثلاثاء، قمة مصرية قبرصية، بالعاصمة المصرية، القاهرة، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس.
استقبلت السعودية 24 ألف زائر بتأشيرات سياحية إلكترونية منذ أن بدأت إصدار هذه التأشيرات قبل نحو عشرة أيام.
قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن التطورات الخطيرة المحيطة بسوريا ليست إلا تداعيات
يراهن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على فشل مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي وسيلجأ إلى "كثير من الأمور" لتفادي تأجيل موعد بريكست.
كشفت غرفة صناعة وتجارة دبي عن بلوغ حصة قطاع تكنولوجيا المعلومات من إجمالي الناتج المحلي للإمارات نحو 1.4% أي (21.4 مليار درهم) في 2018.
تواصل دولة الإمارات دعم قطاع التعليم في اليمن بافتتاح مدرسة جديدة في تعز لتنضم إلى خمس مدارس سبق افتتاحها مطلع سبتمبر الماضي ضمن حملة العودة إلى المدرسة التي مكنت أكثر من أربعة آلاف طالب وطالبة من العودة إلى صفوفهم الدراسية.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس وفود أفضل خمسة مراكز حكومية في تقديم خدماتها على مستوى الدولة الفائزة ضمن تقرير التقييم الشامل عن مستوى الخدمات في 600 مركز تابع لـ 29 جهة حكومية.
أوقفت السلطات العراقية مجددا اليوم الثلاثاء خدمة الانترنت في البلاد بعد إعادتها الليلة الماضية منذ توقفها في الأول من الشهر الجاري بالتزامن مع انطلاق مظاهرات شعبية .
قال مسؤول في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) اليوم الثلاثاء إن حصة قطاع الطيران والسياحة في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ستزيد لأكثر من مثليها في العقدين القادمين لتبلغ 128 مليار دولار.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
ذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه يدعو جميع الأطراف في شمال شرق سوريا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس
أعلن مسؤول أمريكي كبير الإثنين أنّ قرار الرئيس دونالد ترامب سحب قوّات أمريكيّة متمركزة في سوريا قرب الحدود التركيّة لا يشمل سوى نحو 50 الى 100 جنديّ فقط من أفراد القوّات الخاصّة "سيتمّ نقلهم إلى قواعد أخرى" داخل سوريا.
شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً مباشراً على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، قائلاً: إنها قد تكون مدانة بالخيانة
سارعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى تقديم مساعدات إيوائية وغذائية طارئة للمتضررين من السيول في الحديدة وتعز.
تعهد رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي بالمزيد من الإجراءات في سبيل تهدئة الشارع الغاضب، غير أن خطواته مازالت
هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ«تدمير اقتصاد تركيا والقضاء عليه» إذا ما قامت أنقرة بأي أفعال «تتجاوز الحدود» في
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، "أبلغت أردوغان بأن لا يسمح بإصابة جندي أمريكي وإلا ستكون هناك مشكلة كبيرة إذا حدث ذلك".
كشفت وزارة الخارجية السعودية عن أعداد التأشيرات السياحية التي صدرت حتى الساعة 11:30 من صباح، والتي بلغت 23715 تأشيرة
بدأت الولايات المتحدة صباح الإثنين سحب قواتها من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا في شمال سوريا، ما يفتح الطريق أمام تنفيذ أنقرة تهديدها بشنّ هجوم ضد المقاتلين الأكراد، لطالما لوّحت به.
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن السماح لمواطني دولة الإمارات بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة اعتبارا من الغد.
أكد سعد الحريري رئيس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة متانة العلاقات اللبنانية الإماراتية التاريخية والمتجذرة، مشيدا بمواقف الإمارات قيادة وحكومة شعباً
عرضت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، اليوم مشروع الحديقة المعلقة في المؤتمر الدولي للطرق بأبوظبي وهو عبارة عن جسر جديد للمشاة، بطول 380 متراً، وارتفاع 60 متراً، ومساحة 3422 متراً مربعاً.
نفت وزارة الخارجية السعودية صلتها باتصالات هاتفية يتلاقها الجمهور في المملكة يدعي أصاحبها بأنهم يمثلون الوزارة.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم سعد الحريري رئيس الوزراء
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بتعيين
شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم بمقر الوزارة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية و الجمعية الدولية لقادة الشرطة (IACP) بشأن افتتاح المكتب الإقليمي للجمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي.
بدأت الولايات المتحدة صباح الإثنين سحب قواتها من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا في شمال سوريا، ما يفتح الطريق أمام تنفيذ أنقرة تهديدها بشنّ هجوم ضد المقاتلين الأكراد.
كشف عضو مجلس السيادة في السودان والناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان عن توافق تم بشأن تسمية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، متوقعاً أن يتم إعلان الأسماء خلال الـ48 ساعة المقبلة.
عشية الاحتفال بعيد ميلاده ال67 الذي يصادف الإثنين، أمضى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عطلة نهاية الأسبوع في غابات سيبيريا برفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو يتنزه وسط الطبيعة ويجمع الفطر بحسب صور نشرها الكرملين.
كشف مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن استثمارات حكومة دبي في البنية التحتية للطرق والمواصلات التي تقدر بنحو 100 مليار درهم، ساهمت في توفير 169 مليار درهم بين عامي 2006 و2018 عائداً اقتصادياً،
شهدت مناطق متفرقة في الدولة هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة مصحوبة برياح على كل من دبي ورأس الخيمة والفجيرة ومدينة العين.
أكد دولة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أن حكومة بلاده تقف ضد أي أنشطة عدائية تستهدف دول الخليج العربي.
بعد 3 جولات فقط، دخل دوري الخليج العربي لكرة القدم في الإمارات، مرحلة السبات الأول أو الحلقة الأولى من مسلسل التوقفات التي غالباً ما تقطع صلة الارتباط بين مباريات البطولة الأهم ومختلف الأطراف التي تعنيها المسابقة.
طوت تونس أمس، انتخاباتها البرلمانية لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) للسنوات الخمس المقبلة، وبدأت الاستعداد
افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، الدورة التاسعة والثلاثين من معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، والدورة الرابعة من «معرض جيتكس لنجوم المستقبل»،
في عبارات تفيض رقة وعذوبة، استعاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، بقصر الشاطئ في
قال محاميان إن موكلهما وهو مسؤول بالمخابرات الأمريكية تقدم للكشف عن معلومات حول سعي الرئيس دونالد ترامب لدفع نظيره الأوكراني إلى إجراء تحقيق يتصل بمنافسه الديمقراطي المحتمل.
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عدم دقة الخبر المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والخاص بوصول رجل هندي يبلغ من العمر 124 عاماً
وصل رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم إلى أبوظبي في إطار زيارة عمل لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ذكرت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الأحد، أن 104 أشخاص قتلوا وجرح أكثر من 6100 آخرين خلال الاحتجاجات في البلاد.
أعلن متظاهرون في محافظة الناصرية «ذي قار» جنوبي العراق أن محافظتهم أصبحت خالية من الأحزاب السياسية بعد إضرامهم النيران في مقارها.
عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية اليوم جلسة مباحثات رسمية مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم دولة بويكو بوريسوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.
افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي اليوم الدورة التاسعة والثلاثين من معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019».
قرر مجلس الوزراء العراقي منح 150 الف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها 175 الف دينار(150دولارا) لكل شخص ولمدة ثلاثة أشهر،بإجمالي مبلغ قدره 5.78 مليار دينار.
شهد صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي
ينطلق اليوم «أسبوع جيتكس للتقنية ومعرض جيتكس لنجوم المستقبل» في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة قوية من الجهات المحلية والشركات العالمية التي تعرض أحدث الابتكارات في قطاع التكنولوجيا بالعالم.
تبدأ دواوين أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بعد إعلان القائمة النهائية للفائزين المقرر صدورها في الـ13
أظهر مسح لـ«البيان الاقتصادي» اقتراب أرباح 113 شركة مدرجة في أسواق المال المحلية من حاجز 65 مليار درهم في عام 2018، حصل
ينطلق اليوم «أسبوع جيتكس للتقنية ومعرض جيتكس لنجوم المستقبل»، وتجمع الفعاليتان التقنيتان الأكثر تأثيراً على المستوى العالمي المبتكرين العالميين في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، والقادة الحكوميين والمبدعين في المجال التقني وأصحاب الفكر التقدّمي،
أدخل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، السرور والفرح على
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة شكر للمعلمين صناع
توصلت الحكومة الأردنية إلى اتفاق مع نقابة المعلمين على حزمة من الإجراءات لتحسين الواقع المعيشي للمعلّمين، والارتقاء بمستوى أدائهم وضمان عودة الطلبة الى مدارسهم.
اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان 522 قراراً للدعم السكني، بقيمة 410 ملايين درهم، توزعت ما بين فئة القروض السكنية والمنح
أكد صندوق النقد الدولي أن التوترات التجارية العالمية الناجمة عن الحرب التجارية المندلعة بين الولايات المتحدة الأمريكية
أعلنت إمارة أبوظبي عن نجاحها يوم 23 سبتمبر 2019 في طرح إصدار سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات
انتقد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس التحركات التركية للتنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية الخالصة لقبرص،
ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء مساء اليوم السبت أن دخانا انبعث من أحد أجنحة مبنى وزارة الخارجية الروسية في ساحة سمولينسكايا بموسكو.
اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان 522 قراراً للدعم السكني، بقيمة 410 ملايين درهم، توزعت ما بين فئة القروض السكنية والمنح
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات الأسماء الأولية للفائزين في المجلس الوطني الاتحادي 2019 في دورته الرابعة، وذلك بعد اختتام مراحل التصويت خارج الدولة في سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية، والتصويت المبكر، واليوم الانتخابي الرئيسي في 5 أكتوبر 2019.
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم السبت أسماء الفائزات في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 حيث فازت كل من:
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم السبت النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وجاءت النتائج كالتالي:
قالت الشرطة ومصادر طبية اليوم السبت إن خمسة أشخاص قتلوا في اشتباكات جديدة بين المتظاهرين والشرطة في العاصمة العراقية بغداد.
زار وفد عربي ودولي دولة الإمارات اليوم للاطلاع على تجربة الدولة في تنظيم العملية الانتخابية لعام 2019، إلى جانب دراسة النموذج الناجح للتصويت الإلكتروني المتطور
أعلنت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 عن تمديد فترة التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لمدة ساعة إضافية حتى الساعة التاسعة من مساء يوم السبت 5 أكتوبر 2019
أحالت النيابة العامة المصرية محافظ المنوفية السابق ، هشام عبد الباسط ورجل الأعمال أحمد سعيد إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهما بغسل أموال بمبلغ 28 مليون جنيه.
شارك السبعيني سلطان الهلال من كبار المواطنين في اليوم الأخير للتصويت، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات تعد مسؤولية وأمانة وطنية ،
أظهرت مؤشرات الأداء للنصف الأول من العام 2019 أن تجارة دبي الخارجية غير النفطية حققت قفزة قياسية في حجمها الإجمالي بنمو في كمية البضائع بنسبة 31% ليصل وزنها خلال هذه الفترة إلى نحو 56 مليون طن مقارنةً بنحو 43 مليون طن في النصف الأول من العام 2018
أصدر معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع القرار رقم (677) لسنة 2019 في شأن إجراءات وضوابط اصطحاب الأدوية المخدرة أو المراقبة مع المسافرين عند الدخول أو الخروج من الدولة.
وافق هيئة السياحة والتراث الوطني السعودية على إسكان المرأة دون محرم في مرافق الإيواء السياحي، حسبما ذكرت صحيفة " عكاظ " .
شهدت الحلقة الثانية من البرنامج التلفزيوني "تحدي القراءة العربي" مفاجأة مفرحة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، للأبطال الـ 16 المتنافسين في التصفيات النهائية من التحدي، إذ أهدى كل واحد منهم نسخة بتوقيع سموه من كتاب "قصتي"
ارتفعت حصيلة قتلى احتجاجات العراق التي انطلقت الثلاثاء إلى 73، معظمهم من المتظاهرين، بينما أصيب نحو ثلاثة آلاف بجروح، وفق ما أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية السبت.
توجه الناخبون أعضاء الهيئات الانتخابية منذ الصباح الباكر إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي
هطلت أمطار غزيرة، فجر اليوم على مناطق الفجيرة وضواحيها والمدن المجاورة لها.
وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأنه قائد يتمتع بالحكمة وبعد النظر، يحظى بحب شعبه كباراً وصغاراً، واحترام وتقدير كل العرب.
دعا نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليمنيين للوقوف صفاً واحداً أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار
ارتفع عدد القتلى خلال الاحتجاجات العنيفة المشتعلة لليوم الرابع على التوالي في مناطق مختلفة من العراق إلى أكثر من 50 أمس، وسقط معظمهم في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
تعهدت المعارضة السورية المسلّحة المدعومة من تركيا أمس، بدعم أية عملية عبر الحدود تلوح أنقرة بشنها في شمال شرقي سوريا، فيما سقط قتلى من الجيش السوري وتنظيم داعش باشتباكات قرب مدينة دير الزور.
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنّه لا يزال غير متأكّد ما اذا كان سيتعاون مع الكونغرس في التحقيق الذي بدأه الديمقراطيون سعياً لعزله. وصرّح ترامب لصحافيين في البيت الأبيض:
أطلق ضابط يرتدي ملابس مدنية النار على متظاهر (14 عاما) الجمعة في مدينة يوين لونغ في هونغ كونغ، حيث اندلعت المظاهرات ردا على إعلان الحكومة فرض حظر طوارئ على أقنعة الوجه.
كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث سرا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين 16 مرة على الأقل منذ توليه منصبه في العام 2017.
يبدأ دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني السيد سعد الحريري زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم السادس من أكتوبر الجاري تستمر يومين.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني أراد مقابلته في الأمم المتحدة الشهر الماضي، لكن واشنطن رفضت.
استشهد فلسطيني اليوم الجمعة برصاصة أصابته في صدره أطلقها جنودالاحتلال الإسرائيلي خلال صدامات قرب الحدود في شمال شرق قطاع غزة، وفق ما أكد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع.
قامت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالتخلص من أحد رموز الفضيحة التي تلاحقه بخصوص ممارسته ضغوطاً على أوكرانيا من اجل فتح تحقيق حول مزاعم فساد ضد نجل المرشح الديمقراطي للرئاسة،
هطلت اليوم أمطار متفرقة تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة على مناطق مختلفة من الدولة.
كشفت مصادر ، الجمعة، أن مصر طالبت بدخول طرف دولي رابع كوسيط في المباحثات الثلاثية مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.
كشفت مهمة هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى محطة الفضاء الدولية والتي تم انجازها بنجاح تام عن 6 رسائل ملهمة
مثل فوز الإمارات بمقعد في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" للمرة الخامسة إنجازا نوعيا جديدا يجسد مكانة الدولة الرائدة ضمن اللاعبين الكبار في قطاع الطيران
نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في حسابه على انستغرام قصيدة جديدة بعنوان " طموح زايد "، قال فيها سموه:
مهنة «شق الصخر»، كما وصفها معلم الموسيقى في مخيم الزعتري، الأستاذ مهند القاسم، فالإمكانات محدودة، وتدريب الأطفال لأشهر قليلة، سيمنحهم الفرصة للتعرف إلى الآلات الموسيقية وفهم الأساسيات.
لليوم الثالث على التوالي، تلجأ قوات مكافحة الشغب العراقية، للرصاص الحي، لتفريق المتظاهرين الذين أحرقوا، أمس، الإطارات في ساحة التحرير وسط بغداد،
بلغ عدد الوظائف الجديدة، التي وفرها القطاع الخاص خلال الربع الثاني من 2019 نحو 40 ألف وظيفة «لا تشمل الوظائف في المناطق الحرة»،
عبرت المملكة العربية السعودية عن فخرها بإنجاز هزاع المنصوري، أول رائد فضاء عربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية.
فوجئ مواطن بأن 3 من الجنسية الآسيوية على كفالته، دون أن يكون قد قام باستقدامهم أو على صلة بهم من قبل.
ترأس معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، وفد الدولة في الاجتماع الاستثنائي الرابع للجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة بدول «التعاون» الذي عقد أمس في الرياض.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فخره بإنجاز هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، وعودته سالماً إلى الأرض، بعد رحلة استمرت 8 أيام إلى محطة الفضاء الدولية.
تقبّل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، التعازي في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي،
قدّمت دولة الإمارات أكثر من 80 طناً من المواد الغذائية والإغاثية لسكان قرى محافظتي حضرموت ولحج، في إطار جهودها على مختلف الأصعدة التنموية والخدمية لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداد كوريا الشمالية لاستئناف المحادثات الثنائية، مرحباً بخطوات بيونغيانغ نحو التفاوض مع واشنطن.
أعلنت مصر خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و 7.75 جنيه لبنزين 92، و 8.75 جنيه لبنزين 95.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إن على الصين وأوكرانيا فتح تحقيق حول منافسه المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2020، الديمقراطي جو بايدن.
لا تفسير لدى السلطات العراقية، ولا القوات المسلحة، حتى الآن، لاستخدامها الرصاص الحي والتصويب المباشر في تفريق حشود متظاهرين لم يتجاوزوا المئات في بعض المناطق،
بدأت المحكمة الجزائية في الرياض، محاكمة خلية إرهابية مكونة من 45، متهمين بعدة تهم بينها اغتيال العميد كتّاب الحمادي، وتفجير مساجد في مدن أبها ونجران و الإحساء.
بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، للشعب الإماراتي الإنجاز التاريخي بوصول هزاع المنصوري سالماً للأرض بعد أول رحلة لرائد فضاء عربي لمحطة الفضاء الدولية ..
شاهد العالم عملية هبوط مركبة الفضاء "سويوز أم أس 12" التي تقل هزاع المنصوري، أول رائد فضاء عربي يزور محطة الفضاء الدولية، حيث لوحظ كيف قامت الطواقم بحمل رواد الفضاء العائدين دون السماح لهم بالسير عقب الهبوط مباشرة.
بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للشعب الإماراتي الإنجاز التاريخي بوصول هزاع المنصوري سالماً للأرض، مؤكداً اننا ماضون بعزم أبناء زايد لتحقيق طموحنا للوصول الى المريخ.
أطلقت قوات مكافحة الشغب العراقية، الرصاص الحي في الهواء مجدداً، اليوم، لتفريق عشرات المتظاهرين الذين أشعلوا إطارات في ساحة التحرير بوسط بغداد، في تحدٍ واضح لقرار حظر التجول الذي دخل حيز التنفيذ فجراً،
نعرض لكم اللحظات الأولى لخروج هزاع المنصوري من مركبة الفضاء بعد وصوله إلى الأرض بسلامة الله وحفظه .
عاد هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى الأرض اليوم بعد رحلة تاريخية استمرت 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية.
بدأت صباح اليوم رحلة عودة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري ورفاقه إلى الأرض، وستكون في تمام الساعة الثانية والدقيقة 58 بعد ظهر اليوم بتوقيت الإمارات،
ودع رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري محطة الفضاء الدولية صباح اليوم مع زملائه نك هايغ وألكسي أوفشينين، قبل الانطلاق إلى الأرض على متن المركبة سويوز أم أس 12.
أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حظر التجول الكامل في بغداد اعتبارا من الخامسة صباحا يوم الخميس حتى إشعار آخر
مارس رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس، ضغوطاً على الأوروبيين بإعلانه عن مسودة تسوية، قُدمت على أنّها الفرصة
تجمّع آلاف المحتجين في هونغ كونغ بشكل عفوي، أمس، للتعبير عن غضبهم غداة مواجهات غير مسبوقة، أصيب خلالها متظاهر برصاص حي
بلغت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» مستويات منخفضة جديدة في شهر عند الفتح أمس، لتواصل الخسائر التي تكبدتها في
انتعش النفط بعد تراجع أسعاره عدة أيام، بعد أن أظهرت بيانات للقطاع انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأمريكية، وطغت على
نفت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، وجود فساد واختلاس، في مشروع قطار الحرمين، والذي احترقت محطته الرئيسية
أصدرت منظمة التجارة العالمية حكما يسمح للولايات المتحدة بفرض رسوم على واردات من الاتحاد الأوروبي يبلغ قيمتها 7.5
أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حظر التجول الكامل في بغداد اعتبارا من الخامسة صباحا يوم الخميس حتى إشعار آخر
أكّدت كوريا الشمالية الخميس أنّها اختبرت بنجاح "نوع جديد" من الصواريخ البالستيّة التي تُطلق من الغوّاصات، وذلك بعد أن أعربت واشنطن عن قلقها إزاء هذه الخطوة، قبل أيّام فقط من الاستئناف المزمع للمحادثات النووية المتوقفة.
تشير معلومات خاصة حصلت عليها «البيان» من مصادر مطلعة في مدينة البوكمال السورية الواقعة على الحدود مع العراق، إلى أن الجانب الإيراني نشر أكثر من 800 مقاتل من الميليشيات التابعة له على الحدود، فيما عمد إلى التمويه من خلال ارتداء هذه العناصر لزي الجيش السوري.
نفت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن يكون قد صدر عن أي من مسؤوليها تصريح بشأن حجم الدين العام في دبي. علماً أن هذا الشأن لا يندرج ضمن اختصاص الدائرة.
تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التعازي في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي
امتدت التظاهرات إلى خمسة أحياء في بغداد، منها حي الزعفرانية بجنوب العاصمة، حيث أقدم المتظاهرون على حرق إطارات، كما سمع أصوات الرصاص في محيط ساحة التحرير وسط العاصمة.
انقسمت الرئاسات العراقية الثلاث حول الموقف من التظاهرات الشعبية المطالبة بمكافحة الفساد. وأبدى الرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس البرلمان، محمد الحلبوسي
في تمام الساعة الثانية والدقيقة 58 غدا بعد الظهر بتوقيت الإمارات، ستكون مركبة الفضاء التي تحمل رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري قد هبطت على نقطة مسطحة من سهل جيزكازجان وسط كازخستان،
استقبل مطار القاهرة الدولي طائرة طيران الإمارات العملاقة الإيرباص A380 في رحلتها المنتظمة الأولى. وأكد ذلك جاهزية
قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب وتعليق تسجيل جميع الأدوية التي تحتوي على مادة الرانيتيدين «Ranitidine»
وجهت صحيفة البيان سؤالاً لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام في مركز محمد بن راشد للفضاء، اشار فيه المنصوري إلى أن أهم الدروس المستفادة من رحلة وصوله لمحطة الفضاء الدولية:" التصرف خلال انعدام الجاذبية. العيش في المحطة. الأعمال اليومية".
أثار الواقع الذي تعيشه الرياضة الإماراتية جملة من القضايا، ويتداولها الجميع منذ زمن، من متخصصين وخبراء رياضيين وجمهور سواء على القنوات الفضائية والصحف أو حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»،
حث معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع معالي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية، آخر إنجازات ومستجدات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رؤية دبي الثقافية الجديدة، إيذاناً بتدشين حراك ثقافي هو الأشمل والأكثر تنوعاً على مستوى دبي بمختلف مؤسساتها الثقافية والمعرفية والمجتمعية.
أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان
وسط تطورات لافتة في الوضع اليمني وصل المبعوث الدولي مارتن غريفيث إلى صنعاء، أمس، في مسعى لإقناع ميليشيا الحوثي باستحقاقات السلام
أكّد الرئيس الصيني شي جينبينغ، أمس، في خطاب ألقاه في بكين، في مستهل الاحتفالات بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، أنّ «ما من قوة» في العالم يمكنها أن تهزّ دعائم الأمة الصينية.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر البحر .. جلالة توبو السادس ملك مملكة تونغا الصديقة.
رفض القضاء التونسي الثلاثاء طلب الإفراج عن المرشح للدورة الرئاسية الثانية نبيل القروي، كما أكد محاميه كمال بن مسعود لوكالة فرانس براس.
في يومه السادس على متن محطة الفضاء الدولية وضمن المهام العلمية الموكلة إليه، أجرى هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، تجربة لدراسة آليات عمل وكفاءة التدابير
تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التعازي في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي
أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين أن تطبيق قرارات التوطين التي اعتمدها مؤخراً مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله سيبدأ اعتبارا من بداية شهر نوفمبر المقبل".
أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان
أكدت أعلى سلطة قضائية فرنسية الثلاثاء إحالة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي إلى القضاء لملاحقته في مسألة إنفاق مفرط خلال حملة الانتخابات الرئاسية
أكّد الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء في خطاب ألقاه في بكين، في مستهل الاحتفالات بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، أنّ "ما من قوة" في العالم يمكنها أن تهزّ دعائم الأمة الصينية.
قتل شخص وأصيب عشرة آخرون بجروح في "حادثة عنف" وقعت داخل ثانوية مهنية في بلدة كووبيو بشرق فنلندا، بحسب ما أعلنت الشرطة الثلاثاء،
أعلنت نيوزيلندا أنه اعتبارا من اليوم الموافق الأول من أكتوبر 2019، يتعين على حاملي جوازات السفر الإماراتية الراغبين في زيارة نيوزيلندا لفترة قصيرة الحصول على تصريح سفر إلكتروني
واصلت بورصة دبي للذهب والسلع أداءها القياسي هذا العام، حيث سجلت أفضل نتائج ربع سنوية لها منذ تأسيسها مع تداول أكثر من 7.98 مليون عقد خلال الربع الثالث من عام 2019،
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رؤية دبي الثقافية
تنطلق اليوم "الثلاثاء" عملية "التصويت المبكر" لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 والتي تستمر ثلاثة أيام عبر 9 مراكز رئيسية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن تمكين الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات والخبرات اللازمة لامتلاك أدوات الثورة الصناعية الرابعة، يمثل محوراً لتوجهات دولة الإمارات وأولوية حكومية وممكناً أساسياً لصناعة المستقبل.
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، مع أنجيلا ميركل، مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، علاقات الصداقة وأوجه التعاون بين البلدين وسبل تنميتها.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن دبي أصبحت منصة لكبرى شركات التجارة الإلكترونية في العالم، نتيجة لاعتماد أفضل السياسات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
أعلن الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أمس، أن ميليشيا الحوثي الإيرانية تروّج لادعاءات غير حقيقية، هدفها تضليل الرأي العام الدولي والإقليمي.
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أن الهجوم على منشآت النفط التابعة لشركة «أرامكو».
بدأت اللعبة الانتخابية في الجزائر ترسم مشهداً مشابهاً للمحطات السابقة، بعودة الوجوه القديمة لقيادة المرحلة الجديدة في الجزائر
فرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين مجموعة جديدة من العقوبات على مسؤول روسي متهم بإدارة منظمة إلكترونية علمت على التدخل في الانتخابات الأمريكية
أصبح الجنرال مارك ميلاي (61 عاما) اليوم الاثنين رئيس هيئة الأركان الجديد للجيش الأمريكي وبات المستشار العسكري للرئيس دونالد ترامب.
أكد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صدور توجيهات بتشكيل لجان من عدة جهات للتحقيق في أسباب حريق محطة قطار الحرمين،
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالين هاتفيين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، اليوم "الرخصة التجارية الافتراضية"، وهي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة الخمسين
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم، أسرة الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم يتقدمهم والده بداح بن عبد الله الفغم.
قلّص جواز السفر الإماراتي عدد الدول التي تحتاج إلى تأشيرة مسبقة لدخول أراضيها إلى 20 دولة فقط أو 10% من دول العالم من أصل 198 دولة منها 6 مناطق معتمدة لدى الأمم المتحدة.
رغم إلزام المصارف العاملة في الدولة بنظام للتوطين أصدره المصرف المركزي قبل نحو عامين، لكن الأرقام والنسب المعلنة فعلياً لا تزال دون المأمول بعد تسجيلها أدنى مستوياتها خلال 8 سنوات.
في إنجاز غير مسبوق، سجل رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، أول جولة تعريفية مصورة باللغة العربية لمحطة الفضاء الدولية في يومه الرابع بالفضاء، حيث شرح مكونات المحطة والأجهزة والمعدات الموجودة على متنها.
أكدت دولة الإمارات دعمها لمساعي الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن لإقناع أطراف النزاع اليمنية بالتنفيذ الكامل والفوري لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار 2216 /2015/، دون شروط أو قيود مسبقة.
عوّدت الحكومة المواطنين دائماً على أن تقرن أقوالها بأفعال جريئة وسريعة على الأرض، وهو نهج اتبعته القيادة يعكس ملامستها المستمرة للقضايا والتحديات كافة التي تواجه المواطنين.
اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حزمة من 10 قرارات استراتيجية لدعم ملف التوطين، وذلك خلال اجتماع المجلس أمس في قصر الرئاسة بأبوظبي.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس انطونيو استوريز وايت أمين عام حزب الشعب الأوروبي عضو البرلمان الأوروبي.
كشف المهندس عدنان الريس، مسؤول المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء، لـ«البيان»، في جولة خاصة لأول صحيفة بداخلها، أن 15 مهندساً إماراتياً متخصصاً موزعين على المحطات الأربع في أمريكا وروسيا واليابان ودبي.
تعلن المحكمة الإدارية، اليوم، أحكام الاستئناف في الطعون المقدمة حول نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية، لتعقد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غداً مؤتمراً صحافياً للإعلان عن النتائج الرسمية النهائية.
صعدت ميليشيا الحوثي الإيرانية من خروقها في محافظة الحديدة اليمينة، في وقت شنّ تحالف دعم الشرعية في اليمن، غارات عدة على مواقع وتجمعات الميليشيا في محور كتاف شمال شرق محافظة صعدة.
أصيب العاهل المغربي محمد السادس بوعكة صحية، منعته من السفر إلى فرنسا لحضور جنازة الرئيس الفرنسي الاسبق جاك شيراك، بحسب ما أفاد الديوان الملكي اليوم الاحد.
شيَّعت جموع غفيرة جثمان اللواء بالحرس الملكي عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر تطبيق «توطين» وعبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، توفر 61 وظيفة للمواطنين بالشراكة مع عدة جهات.
قال مسؤولون اليوم الأحد إن حصيلة ضحايا الأمطار التي هطلت في شمال الهند ارتفعت إلى 120 قتيلا، حيث تم تسجيل أكثر من 50 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية فقط.
التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، صباح اليوم، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم سعادة انطونيو استوريز وايت أمين عام حزب الشعب الأوروبي عضو البرلمان الأوروبي
من جديد، تعود الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا عبر القوارب لتصنع الحدث مجدداً في الجزائر، ولكن هذه المرة لم تكن القوارب لأناس عاديين فقراء طمعاً في حياة أفضل
من محطة الفاضاءالدولية، يشارك رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في جلسة مباشرة تبث بالفيديو مع طلاب مدارس الدولة.
كشف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي سجلت نمواً استثنائياً خلال النصف الأول من 2019.
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، جلسة لمجلس الوزراء خصصها سموه لملف التوطين الذي يمثل الأولوية الرئيسيّة في الموسم الجديد.
قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، في لقاء مع قناة فوكس نيوز الأمريكية إن إيران دائما ما كانت دولة عدائية،
صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه في مساء يوم السبت وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه..
كشف مسح أجراه «البيان الاقتصادي» على بيانات المصرف المركزي منذ بداية العام عن زيادة تاريخية في سيولة القطاع المصرفي وصلت إلى 1.645 تريليون درهم في يونيو، لكنها لا تواكب توجهات الاقتصاد والأجندة الوطنية بسبب اشتراطات المصارف التي تحول دون التوسع في عمليات التمويل.
تواصل رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، أمس، مع المحطة الأرضية بمركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، حيث تحدث مع الفريق الأرضي لإحاطتهم بالأنشطة التي سينفذها خلال يومه الثالث على متن محطة الفضاء الدولية.
حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبدي اهتماماً كبيراً بتعزيز علاقاتها مع جمهورية تنزانيا الاتحادية وإقليم زنجبار وقارة أفريقيا بشكل عام، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين في التنمية والازدهار.
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإعفاء 211 مواطناً من المتقاعدين..
وجّه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في بداية كلمة دولة الإمارات ضمن أعمال الدورة الـ«74» من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تحية إجلال إلى رائد الفضاء الإماراتي.
أحبطت مصر محاولات التنظيم الإخواني الإرهابي وداعميه، لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ونشر الفوضى، إذ تراص المصريون دعماً للدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال ما بدأ من إصلاحات جذرية على مختلف المستويات.
أدان البيت الأبيض مساء السبت قرار قاضية اتحادية يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تطبيق سياسة الترحيل المعجل للأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.
أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس؛ نبيل بفون، أنّ الهيئة "أمام معضلة كبيرة بخصوص وضع المترشح للدور الثاني نبيل القروي
أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن الإمارات ستواصل جهودنا لإنقاذ اليمن من أزمته والتصدي لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وغيرها من التنظيمات الإرهابية.
قالت دائرة الصحة ـ الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي إن عدد وفيات أمراض الجهاز الدوري «القلب والأوعية الدموية» في الإمارة بلغت 1220 حالة وفاة في العام الماضي.
ذكرت «ترافيل بالس» الأمريكية، أن السياحة في دبي تشهد ازدهاراً متصاعداً، وأنها تعتبر لوحة جميلة وعلامة مضيئة وشهيرة على «إنستغرام».
تداولت حسابات المعارضة الإيرانية، مقطع فيديو يوضح لحظة منع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، من التحرك خارج المنطقة المحددة له بالقرب من مبنى الأمم المتحدة.
قال مسؤول اليوم "السبت" إن نحو 50 شخصاً لقوا حتفهم خلال 24 ساعة نتيجة هطول أمطار غزيرة في ولاية أوتار براديش بشمال الهند.
حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومعالي الدكتور علي محمد شين رئيس إقليم زنجبار بجمهورية تنزانيا الاتحادية توقيع اتفاقية تعاون
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإعفاء 211 مواطنا من سداد مستحقات القروض السكنية في أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 208 ملايين درهم، بهدف توفير الحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين.
أعلنت السلطات الكورية الجنوبية أن انفجاراً هائلاً على ناقلة نفط في مرفأ كوري جنوبي أدى السبت إلى حريق انتقل إلى سفينة مجاورة وتسبب بجرح 12 بحارا.
غيرت الطائرة التي كانت تقل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مسارها لتهبط اضطراريا في نيويورك بعد تعرضها أمس الجمعة لخلل فني، وهو في طريق عودته إلى بلاده بعد المشاركة في أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة الاسبوع الماضي.
أعلنت دولة الإمارات عن تقديم مساهمات مالية قيمتها 15 مليون دولار أمريكي سيتم تخصيصها لدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، على مدى الثلاث سنوات المقبلة وذلك في إطار التزام الدولة بمواصلة دعمها للهيئة. جاء هذا الإعلان على هامش انعقاد اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اتصالاً مع هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، ومحسن الحكيم، نائب الرئيس.
شاركت الإمارات في سلسلة لقاءات على هامش الدورة الـ «74» للجمعية العامة للأمم المتحدة، تمحورت حول بحث أفضل السبل لحل الأزمات العربية.
نفذت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ضربات عسكرية ناجحة وبدقة عالية، استهدفت مواقع تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في صعدة وحجة وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية.
رفض مجلس النواب الأمريكي، أمس، مشروع قانون جمهوري يمنع التحقيق الرسمي الخاص، ببدء إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيداً لعزله.
على خلفية فضيحة مكالمة الرئيس الأمريكي ترامب مع الرئيس الأوكراني قبل عدة أشهر وتبادل خلالها مطالب يقال أنها تضر بالأمن القومي الأمريكي طالب الديمقراطيون بالكونغرس وزير الخارجية مايك بومبيو بتقديم المستندات الخاصة بالقضية.
بدأ رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري يومه الثاني على متن محطة الفضاء الدولية بالتواصل مع فريق العمل المتواجد في المحطات الأرضية في موسكو ودبي وهيوستن وتحدث مع الفريق الأرضي و أبلغهم بجدوله اليومي.
قضى 52 شخصا على الأقل في انهيار منجم للذهب في شمال تشاد هذا الأسبوع، بحسب ما أعلن الجمعة مصدر حكومي، فيما لا يزال البحث عن مفقودين جاريا.
أعلن الجيش المصري اليوم الجمعة مقتل 118 إرهابياً خلال مواجهات في شمال ووسط سيناء .
سيّر عشرات آلاف المصريين، تظاهرات حاشدة مؤيّدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، في وجه دعوات التخريب وبث الفوضى التي روّج لها أنصار جماعة الإخوان الإرهابية.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي و محسن الحكيم نائب الرئيس.
أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، أن قاضي التحقيق بمحكمة الوادي، أمر بإيداع ممرضة كوبية الحبس المؤقت في حادثة وفاة 8 رضع حديثي الولادة بدار الولادة بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة "الأم والطفل".
قصة مأساوية يعيشها الشاب الفلسطيني علي الحيلة من غزة في حياته، مناجياً ومناشداً كل الأطراف للتدخل من أجل لقاء والدته
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه رفض طلب إيران رفع العقوبات مقابل إجراء محادثات.
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله النعيمة علي بن سويلم الكتبي .
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أول جلسة بث مباشر مع أول رائد فضاء
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة أن مصر بلد قوى بالمصريين والإعلام له دور قوي في توعية الشعب.
اختتمت الإمارات العربية المتحدة يومها الرابع من المشاركة في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بجولة من الاجتماعات الرئيسية مع الشركاء والمنظمات الدولية.
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن ارتياحها إزاء تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، مؤكدة أن التحديات التي يواجهها السودان تقتضي التركيز على الاحتياجات العاجلة.
هنأ معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، على كلمة بلاده التي ألقاها اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
حمل وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، إيران مسؤولية الهجمات على منشآت المملكة النفطية هذا الشهر في بقيق وخريص.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، حزمة من التشريعات والقوانين، التي تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع المستثمرين في قطاعات العقار والسياحة والطيران والتدريب.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية في وفاة جاك شيراك.
تقدّم دولة الإمارات للعالم رسائل متنوعة للتسامح والتعايش والتقدم البشري والأخوة الإنسانية، في وقت يمثل حضورها اللافت في الأمم المتحدة ومشاركتها الفاعلة في غير فعالية على هامش الاجتماعات الحالية للجمعية العامة، بالتزامن مع وصول هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى محطة الفضاء الدولية، مؤشّراً على هذا الدور الإماراتي المتنامي،
أحبطت الدفاعات الجوية لقوات الشرعية، هجوماً بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي، واستهدف عرضاً عسكرياً لقوات الجيش في منطقة العبر على حدود محافظة حضرموت مع محافظة مأرب.
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن واشنطن ستزيد العقوبات على إيران إذا واصلت اعتداءاتها في المنطقة، مشيراً إلى أن الهجمات على شركة أرامكو، التي تتحمل مسؤوليتها إيران، لن تمر دون رد.
استضافت قمة العمل المناخي في مقر الأمم المتحدة، التي عقدت مؤخراً – ضمن حضور كثيف لناشطي العمل المناخي من أوساط الشباب حول العالم – الناشطة السويدية الشابة ومرشحة جائزة نوبل للسلام غريتا ثونبرغ.
بدأ هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، في تنفيذ المهام العلمية المقررة على متن محطة الفضاء الدولية؛ وذلك عقب وصوله بسلام إلى المحطة الدولية الساعة الثانية
ينطلق البرنامج التلفزيوني التثقيفي الجديد "تحدي القراءة العربي" مساء الجمعة 27 سبتمبر الجاري، وسيكون ملايين المشاهدين على موعد في التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات (الثامنة بتوقيت مكة المكرمة) مع أولى حلقات البرنامج التثقيفي التشويقي الأول من نوعه عالمياً على شاشة MBC1.
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب برنامج إيران النووي، الخميس، إن طهران وسعت نطاق تخصيب اليورانيوم في انتهاك جديد للاتفاق الدولي.
أعلنت شركة الاتحاد العقارية، أن مجلس إدارتها المنعقد بالتمرير أجل النظر في استقالة ناصر بطي عمير بن يوسف المهيري رئيس مجلس الإدارة.
أكدت الولايات المتحدة أن قوات الرئيس السوري بشار الاسد استخدمت اسلحة كيميائية في مايو، بحسب ما صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس، متوعدا بالرد.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية في وفاة جاك شيراك.
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم خلف بن أحمد العتيبة في منزله بمنطقة البطين في أبوظبي.
حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً و12 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2019
غيب الموت اليوم الخميس الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد مسيرة سياسية حافلة تولى فيها رئاسة الجمهورية طيلة ولايتين امتدت من 1995 إلى 2007.
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تمت إزاحة الستار عن شخصيات إكسبو 2020 دبي.
سارعت صحف ومواقع أجنبية للإضاءة على «المهمة الحلم» التي توجت ببريقها صعود أول رحالة ورائد فضاء إماراتي للفضاء الخارجي ليكون وساماً وعلامة فارقة للإمارات والعالم العربي بالوصول لمحطة الفضاء الدولية.
كشف النقاب عن أكبر حجر ألماس مصقول في العالم خلال مؤتمر دبي للألماس بعيار يزيد عن 313 قيراطاً
تفاعل مستخدو تويتر حول العالم بشكل واسع مع انطلاق هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، إلى الفضاء في الفترة ما بين قبل إطلاق الصاروخ بـ 6 ساعات وبعد 3 ساعات من وصوله إلى المحطة الدولية.
تفتح العاصمة أبوظبي مكبرات الصوت الساعة 11:30 صباح اليوم لبث رسالة تهنئة بمناسبة وصول هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إمارتي إلى محطة الفضاء الدولية.
أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، عن التحام مركبة "سويوز إم. أس 15"، وعلى متنها رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، بمحطة الفضاء الدولية؛
أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
في إنجاز تاريخي استثنائي، وصلت مركبة الفضاء الروسية «سويوز إم إس 15»، التي تحمل على متنها هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية.
تابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، من غرفة المراقبة في مركز محمد بن راشد للفضاء نجاح عملية إطلاق مركبة الفضاء الروسية «سويوز إم إس 15».
أكد رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري الوصول بسلام إلى محطة الفضاء الدولية، وأرسل المنصوري رسالة صوتية من المركبة «سويوز إم إس 15» إلى غرفة التحكم في مركز محمد بن راشد للفضاء.
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء إن الولايات المتحدة تريد حلا سلميا للتوتر مع إيران لكن الكرة في ملعب طهران.
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة (161) وظيفة شملت (75) وظيفة للرجال و(86) للنساء في مختلف مدن ومناطق الإمارة.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 30 لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة "مُؤسّسة دبي للاستثمارات الحُكوميّة"
في إنجاز تاريخي جديد انطلق هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي بـ"طموح زايد" في رحلته التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية
دخلت مركبة الفضاء سويوز"ام اس-15"، التي تضم رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، المدار وتوجهت إلى محطة الفضاء الدولية.
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" رعاه الله" أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
نقدم لكم تغطية حية ومباشرة لحدث انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء ... تابعوما
تستضيف إمارة رأس الخيمة العرض العسكري "حصن الاتحاد 6 " الذي تنظمه القوات المسلحة خلال شهر نوفمبر المقبل، برعايةصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.
من خلف زجاج حاجب، تمكنت وسائل الإعلام من كل دول العالم من الالتقاء للمرة الأخيرة برواد الفضاء الإماراتيين والأمريكيين
اختتمت أول من أمس عمليات التصويت خارج الدولة التي شهدتها مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات
أكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أن الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول أوراسيا
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تحسين حياة الناس
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، وفد متحف اللوفر -
أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، إن المملكة لن تستثني أي خيار للرد على إيران من خلال التشاور مع الحلفاء.
أصدرت بلدية دبي بياناً تفصيلياً عن التسمم الغذائي الذي أدى لإصابة 15 شخصاً جراء تناولهم وجبة بأحد المطاعم بدبي وكانت تلك الوجبة قد احتوت على صلصة هولانديز التي تستخدم في تحضيرها البيض النيئ .
قال العالم المصري الدكتور فاروق الباز، رئيس مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن الأمريكية عضو اللجنة الاستشارية لوكالة الإمارات للفضاء
عقد الطاقمان الرئيس والبديل لمهمة الانطلاق الى محطة الفضاء الدولية، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً، خلف عازل زجاجي، في ظهور إعلامي،
أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدم الالتزام بتثبيت ملصق سالك في المكان المخصص له يعرّض المتعامل لتأخر خصم قيمة رحلات العبور، عبر بوابات سالك في وقتها وبشكل مباشر،
وافقت لجنة الدولة الروسية لإجراء اختبارات الطيران لأنظمة الفضاء المأهولة على أعضاء الطواقم الرئيسية والاحتياطي للمركبة الفضائية المأهولة Soyuz MS-15.
اتهم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري اليوم الثلاثاء مسؤولين كباراً بـ"التآمر مع الأعداء ضد الوطن"،
قضت المحكمة العليا البريطانية الثلاثاء بعدم قانونية تعليق أعمال البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مكانة دولة الإمارات
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم وفد متحف اللوفر ـ أبوظبي يرافقهم محمد خليفة المبارك
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن تحسين حياة الناس، وضمان فرص مستقبلية أفضل للأجيال القادمة، يتطلب تطوير وتحديث مفاهيم وأدوات العمل الحكومي ومتابعة نتائجه.
تتكئ إسرائيل في استهدافاتها العدوانية للفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، على صمت دولي يصل حد التواطؤ من جانب بعض الدول، لكن سياسة الأمر الواقع هذه لن تغيّر شيئاً من رسوخ الحقوق الفلسطينية، مثلما أكد مندوب السعودية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف،
ذكرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية يوم الاثنين أن كل دولة على حدة ستقرر ما إذا كانت ستنهي تعليق استخدام الطائرات "737 ماكس" التي تنتجها شركة بوينج، وذلك بعد ستة أشهر من ذلك التعليق الذي جاء عقب حادثين مميتين.
استقطبت سندات قياسية بالدولار الأمريكي ذات سعر فائدة ثابت لآجال خمس سنوات وعشر و30 عاماً طرحتها حكومة أبوظبي في الأسواق الدولية، أمس، إقبالاً عالمياً وسجلت طلبات اكتتاب بأكثر من 19 مليار دولار (70 مليار درهم) في شهادة ثقة عالمية باقتصاد الإمارة.
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، «تحدي
ساعات قليلة ويسجل التاريخ الإماراتي نجاحاً آخر لـ«عيال زايد» يحمل أحلام مؤسسيها وقادتها وشعبها إلى عالم الفضاء الحقيقي
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في النزاع
أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن السودان ليس كسائر بلدان العالم،
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً مع
قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران هوك، إن واشنطن تسعى لمفاوضات شاملة مع إيران تشمل تطوير الصواريخ ودعم الإرهاب. وأكد
سقط صاروخ كاتيوشا منتصف ليل الاثنين الثلاثاء قرب السفارة الأمريكية في بغداد بحسب ما أفاد مصدر أمني فيما أشارت القوات الأمنية العراقية إلى قذيفتي هاون.
أكد ناشطون سوريون من مدينة البوكمال الحدودية أن الحرس الثوري الإيراني بدأ بإعادة بناء المقار التي دمرتها طائرات مجهولة المصدر الأسبوع الماضي في المدينة الواقعة على الحدود السورية العراقية
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا مع أول رائدي فضاء إماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي ..
نفت الاتحاد العقارية ما تم تداوله في بعض شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص أعمال الشركة ومجلس إدارتها والتي تؤثر سلباً على التداولات
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ..أبطال منتخب الجوجيتسو المتوجين
أكد تركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة أن العلاقة السعودية الإماراتية تجسيد حقيقي للهرم الراسخ الذي يعكس وحدة الرؤى
عتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي خطة عمل إمارة دبي للتوطين، تنفيذاً للأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في الارتقاء بنسب التوطين في كافة القطاعات
يومان فقط تفصل دولة الإمارات عن تدشين مهمتها التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية لتسطر قصة نجاح جديدة في مسيرتها وتبعث رسائل طموح وأمل عبر شباب
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من جوكو ويدودو
أكد المركز الوطني للأرصاد أنه لا تأثير مباشرا للعاصفة المدارية "هيكا" على الدولة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ،اليوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.
جرى إخلاء محطة قطار بمطار مانشستر البريطاني اليوم الاثنين، كما تم إلقاء القبض على شخص، وذلك بعد الاشتباه بوجود" طرد مشبوه".
افتتحت الإمارات العربية المتحدة أعمالها في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بتجديد التزامها للمشاركة في المناقشات متعددة الأطراف والدعوة للاستقرار الإقليمي.
شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إعادة تسمية شارع المرسى (سابقاً) باسم "شارع الملك سلمان..
أكد رائد الفضاء البديل سلطان سيف مفتاح حمد النيادي أنه وزميله رائد الفضاء هزاع المنصوري مستعدان وجاهزان لإتمام المهمة التاريخية «طموح زايد» يوم الأربعاء المقبل نحو محطة الفضاء الدولية.
افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة «مؤتمر أمن الطيران
مع خيوط الشمس الأولى، وفي ظل درجة حرارة وصلت إلى سبعة، كانت الحماسة تدفئ قلوب المئات من الصحافيين والسواح الذين توافدوا من دول العالم الى هذه النقطة النائية من صحراء بيكونور والتي تبعد مسافة ساعتين عن الطريق الرئيسي.
أعلنت شركة توماس كوك البريطانية للسياحة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أنها تقدمت بطلب للتصفية الإجبارية إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
أكد رائد الفضاء البديل سلطان سيف مفتاح حمد النيادي أنه وزميله رائد الفضاء هزاع المنصوري مستعدان وجاهزان لإتمام المهمة التاريخية «طموح زايد» يوم الأربعاء المقبل نحو محطة الفضاء الدولية.
انطلقت أمس عمليات التصويت خارج الدولة في سفارات دولة الإمارات ومقار بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث باشر مواطنو الدولة من أعضاء الهيئات الانتخابية.
نظمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أمس، حفلاً لتسليم رخص دور العبادة لغير المسلمين، والقائمة في أبوظبي، والبالغ عددها 18، كما شهد الحفل الإعلان عن تسجيل قيد 5 دور عبادة أخرى.
استبعدت كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة خيار الحرب على خلفية الأحداث الأخيرة في المنطقة والهجمات على
أعلن وزير الخارجيّة الفرنسي جان-إيف لودريان الأحد أنّه سيترأس مع نظيره الإيطالي اجتماعاً مخصّصاً لليبيا في الأمم المتّحدة الخميس، بهدف الدّفع نحو تنظيم مؤتمر دولي لإخراج البلاد من النزاع الدموي.
ناشد " المركز الوطني للأرصاد " مستخدمي الطرق و قائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر و اتباع إرشادات المرور بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية.
يزخر إكسبو 2020 دبي بمجموعة من الإبداعات الهندسية غير المسبوقة في العالم، وخاصة تلك المرتبطة بالاستدامة، وتشكل «أشجار الطاقة» المحيطة بجناح الاستدامة أحد هذه الابتكارات النوعية.
استعرض المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد صباح اليوم في وزارة شؤون الرسائة بأبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مقترح حوكمة التعهيد في الحكومة الاتحادية إلى جانب عدد من القرارات والمبادرات والتقارير في الشأن الحكومي وتطوير أداء المؤسسات في مختلف القطاعات في الحكومة الاتحادية.
دعت اليونيسف، الاحد، القائمين على مواقع التواصل الاجتماعي ازالة فيديو يظهر فيه تعنيف طفلة
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، الأحد، ارتفاع عدد الأشخاص الذين سحبوا استمارات الترشح للاستحقاق
فتحت سفارة الدولة لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة أبوابها منذ صباح الأحد أمام مواطني الدولة المتواجدين في الأراضي المصرية من أجل المشاركة في التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي تستمر يومين في مقار السفارة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً بالتوقيت المحلي للقاهرة.
حذرت اللجنة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 من استخدام اسم القبلية و العائلة بأي شكل من الأشكال في الحملات الدعائية الخاصة بهم ضمن سعيهم لحث الناخبين للتصويت لهم.
أعلن متحدث باسم طيران الإمارات أنه نه تم اليوم (الأحد 22 سبتمبر 2019) إغلاق مطار دبي الدولي من الساعة 12:36 إلى الساعة 12:51 بعد الظهر
هنأ القمر الاصطناعي «خليفة سات»، الشعب السعودي على طريقته الخاصة، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ89؛ وذلك بالتقاط صورة فضائية عالية الوضوح، لبرج مركز المملكة. تبلغ دقة الصورة 70 سم وهي مأخوذة من زاوية إمالة 6 درجات.
تتجه الأنظار غداً، الاثنين، صوب المحكمة العسكرية بالبليدة، التي ستعرف أطوار محاكمة سابقة من نوعها في تاريخ القضاء الجزائري.
ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي،
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين..
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ..
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دعوة للكفاءات القيادية أصحاب المهارات «الاستثنائية» بالانضمام إلى الدفعة الثالثة من برنامج «القيادات المؤثرة» بمركز محمد بن راشد لإعداد القادة.
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية الشقيقة، في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 89، الذي يوافق 23 سبتمبر الجاري، وذلك تأكيداً على متانة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.
دعا معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى إعادة توحيد الصفوف ضد الحوثي، بعد أن تأكد خطره على المشهد الداخلي اليمني وعلى الاستقرار الإقليمي.
كشف ناشطون سوريون لـ«البيان» أن تظاهرات دير الزور الرافضة للوجود الإيراني انفجرت بسبب محاولات لنشر التشيّع، في وقت لوّحت تركيا بعملية برية داخل سوريا لفرض «المنطقة الآمنة».
وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إرسال قوات أمريكية، لتعزيز دفاعات السعودية الجوية والصاروخية، بعد أكبر هجمات على الإطلاق تعرضت لها منشأتا نفط بالمملكة العربية السعودية، والتي حمّلت واشنطن إيران مسؤوليتها.
أعلن الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية، وقوع زلزال على بعد 63 كم شرقي القاهرة.
تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية والتنموية لدعم المحافظات اليمنية المحررة، بهدف التخفيف من معاناة اليمنيين ومساندتهم لتجاوز تبعات الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي.
أطلقت الشرطة في هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق محتجين يطالبون بالديمقراطية نظموا مسيرة رغم الحر الشديد اليوم السبت.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى السير كولفيل ينغ، حاكم عام بليز، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
أفادت صحيفة "اليوم التالي" السودانية، بأن الجهات الأمنية المشرفة على اعتقال قادة النظام السابق، قد أزالت شاشة التلفزيون من الزنزانة المخصصة للرئيس المعزول عمر البشير في القسم الشرقي من سجن كوبر.
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن مقطع الفيديو الذي يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول إنهاء خدمات المواطن في حال تغيبه عن العمل هو مقطع قديم ومجتزأ.
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أنه لا بد من إعادة توحيد الصفوف ضد الحوثي بعد أن تأكد خطره على المشهد الداخلي وعلى الاستقرار الإقليمي.
أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، السبت، في مؤتمر صحافي، أن الهجوم على أرامكو عمل إجرامي تتحمل مسؤوليته إيران.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن نتائج تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي خلال العام 2019 تواصل تحقيق معدلات نمو متميزة لتضع الإمارة بين أفضل ثلاثة مدن للاستثمار عالمياً
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دعوة استهدف من خلالها الكفاءات القيادية أصحاب المهارات "الاستثنائية" كما سماها سموه.
أعلنت طيران الإمارات عن تحقيق ريادة تكنولوجية جديدة، إذ أصبحت أول ناقلة جوية خارج الولايات المتحدة تنال موافقة وكالة حماية الحدود الأميركية لاستخدام القياسات البيومترية في الصعود إلى الطائرات.
طردت خطوط "أمريكان آيرلاينز" الجوية ألغت رجلين مسلمين من على متن إحدى طائرتها لأن طاقم الرحلة "لم يشعر بالراحة" ، وفقا لما ذكرته " سكاي نيوز " عربية .
لم يحتمل رفيق الدرب ممارسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وانفراده بقرارات البلاد، رغم التعهد والوعد بعدم الدخول في انتقادات علنية لا تليق برفاق الحزب، إلا أن أحمد داوود أوغلو الملقب بـ«العثماني الصغير» لم يطق ما آلت إليه البلاد.
اختتمت الصين وأمريكا في واشنطن أمس الجمعة مناقشات جاءت في إطار التحضير لمحادثات تجارية مقررة بين الجانبين أكتوبر المقبل. ووصفت وسائل الإعلام الصينية الرسمية الاجتماعات بأنها "بناءة".
خرج ملايين الشبان إلى شوارع المدن في أنحاء العالم اليوم الجمعة لمطالبة الزعماء السياسيين المجتمعين في قمة الأمم المتحدة عن المناخ باتخاذ خطوات عاجلة لوقف آثار التغيرات المناخية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة تشديد العقوبات على إيران لتُصبح "العقوبات الأقسى على الإطلاق" ضد دولة، مدافعاً في الوقت نفسه عن "ضبط النفس" العسكري الذي تحلّت به واشنطن بعد الهجمات التي استهدفت السعوديّة.
حضّت دولة الإمارات، قطر على وضع حد لبرامج وخطاب التحريض على الكراهية في وسائل الإعلام الوطنية، لما يشكّل ذلك من تهديد لأمن كل دول المنطقة بما فيها قطر.
أكدت الإمارات أن الدبلوماسية والعمل المشترك مع الأشقاء والأصدقاء يشكّلان الأولوية نحو صيانة السلم والاستقرار الإقليمي وحماية الملاحة وأمن الطاقة.
بدأ التحالف العربي في اليمن، فجر أمس، عملية نوعية شمالي الحديدة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة وفقاً للقانون الدولي والإنساني، وأعلن التحالف أن الميليشيا الحوثية تستمر في تعطيل دخول السفن لميناء المدينة
حثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على حظر السجائر الإلكترونية على الفور حتى ثبوت سلامتها على الصحة.
حقق منتخبنا الوطني للناشئين لكرةالقدم الفوز على منتخب قيرغيزستان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم باستاد دولين عمرزاكوف في بيشكيك ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للناشئين 2020.
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس "آيزو" للعامين 2020/2022.
ودع مجتمع الفروسية والرياضة بصفة عامة اليوم، الفقيد علي موسى الخميري، المدير العام السابق لنادي دبي للفروسية بعد أن ووري الثرى بمقبرة القوز بدبي.
كان محمد عبد الله شنينة (60 عاماً) ينعم بالهدوء والسلام مع أسرته وجيرانه سكان قرية المدمّن التابعة لمديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة، وفي أحد صباحات أيام مايو 2018 صحت القرية على جلبة وصرخات لم تعهدها،
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، إن الأعمال الإجرامية التي استهدفت البلاد، مؤخرا، تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً كبيرا لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات النفط في السوق العالمية.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على البنك المركزي الإيراني ردا على اعتداءات مطلع الأسبوع التي استهدفت منشآت نفطية رئيسية في المملكة العربية السعودية.
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الإمارات حريصة على صيانة السلم والاستقرار الإقليمي وحماية الملاحة وأمن الطاقة.
صعدت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في شهر، بدعم من انخفاض الدولار والتوترات في الشرق الأوسط
تعتزم هيئة الطرق والمواصلات طرح (100) رقم ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي للوحات المركبات المميزة
أصدر وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان قرارا برفع المستوى الأمني للمرافق المينائية من (1) إلى المستوى (2).
رغم أنه وُلد من دون يدين ولا ساقين، لكن الله منحه عقلاً لا يهدأ وخيالاً لا ينضب، لهذا اختار مجالاً يصفه الكثيرون بأنه من أصعب المجالات، لكنه أراد التحدي فنجح.
نابلس القديمة، هذه اللوحة المسكونة بالعصور، والمزهوّة بلمسات من مرّوا عليها، وأقاموا فيها من أقوام وشعوب، عندما تدخل أزقتها لا بد أن تشتم رائحة التاريخ المعتق، وعلى أطلالها التي لم تُدفن بعد، ستناجي كل من سكن في المكان.
أكّدت الإمارات، التزامها بالعمل المتعدد الأطراف، محددة تسعة أهداف وغايات لمشاركتها في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي انطلقت في 17 سبتمبر الجاري.
أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي المنتهية ولايتها كريستين لاغارد الخميس في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس أن النمو العالمي "هش" و"مهدد" بشكل خاص بسبب التوترات التجارية.
نفذت القوات المشتركة للتحالف فجر اليوم عملية استهداف نوعيه شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (31) لسنة 2019 بتشكيل مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي برئاسة أحمد حسن محمد بن الشيخ.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، كلاً على حدة، مايك بومبيو وزير الخارجية، ورايان مكارثي وزير الجيش، بالولايات المتحدة.
قررت دولة الإمارات العربية المتحدة الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.
أكدت السعودية في رسالة إلى مجلس الأمن، أن الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو هجوم إرهابي منظم، مضيفةً أنها سترد على الهجوم وفقاً للقانون الدولي، فيما أحبط التحالف العربي في اليمن هجوماً شنته ميليشيا الحوثي الإيرانية
اتهمت الولايات المتحدة أمس الحكومة الأفغانية بالإخفاق والتساهل في مكافحة الفساد، وأعلنت تعليق مساعدات مباشرة لها تبلغ أكثر من 160 مليون دولار وذلك قبل أكثر من أسبوع للانتخابات الرئاسية في هذا البلد.
قالت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية الخميس إن ما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا في إقليم بشمال البلاد خلال اليومين الماضيين.
انطلقت اليوم احتفالات العيد الوطني السعودي الـ 89 الذي يصادف الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري في أرجاء الامارات معبرة عن عمق العلاقة التي تربط بين الشعبين السعودي والإماراتي الشقيقين .
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة معالي رايان مكارثي وزير
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ
في انجاز جديد يعكس نجاح نهج العمل الطموح الذي تنتهجه الإمارة نحو أعلى مراتب الريادة العالمية في مختلف المجالات، حلّت دبي في الترتيب الثامن
أعلنت وسائل إعلام تونسية عن وفاة زين العابدين بن علي الرئيس التونسي الأسبق.
شاركت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الشعب السعودي فرحة الاحتفال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يصادف الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري تحت شعار " همة حتى القمة" بطرق مبتكرة ومميزة لاستقبال هذه المناسبة بروح الإخاء والمحبة
ستطرح شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي أحدث هواتفها النقالة في ميونيخ الخميس ليكون الأول الذي قد يخلو من تطبيقات غوغل الواسعة الانتشار بسبب العقوبات الأمريكية.
الهجوم الإرهابي التخريبي، الذي استهدف معملين تابعين لشركة «أرامكو» في محافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية .لم يكن الأول في مسلسل استهداف البنية التحتية السعودية في قطاع الطاقة
أغلقت آلاف المدارس في مختلف أرجاء ماليزيا وإندونيسيا الخميس، ما أثر على ما لا يقل عن 1,7 مليون تلميذ، على ما اعلن مسؤولون، حيث أدى الضباب السام الناجم عن حرائق الغابات إلى تراجع جودة الهواء.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين في روما أمس الأربعاء بينما كان يقف بجانب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي "لا أقلل من حجم ما مرت به إيطاليا منذ 2015.
يوفر سوق دبي المالي بيئة عمل جاذبة لمواطني الدولة من خلال الحرص على تطوير الكوادر البشرية وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين، ويمثل مواطنو الإمارات 58% من قوة العمل في السوق والبالغة 164 موظفاً بنهاية العام الماضي.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دعم القراءة هو دعم لاستئناف الحضارة.
في الوقت الذي يأتي التوطين فيه ضمن أولويات المؤسسات المالية، باعتباره ركيزة أساسية في أهداف رؤية الإمارات 2021، لبناء اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والابتكار.
تبدأ سفارات وقنصليات وبعثات الدولة الدبلوماسية، الأحد المقبل، استقبال أعضاء الهيئات الانتخابية الموجودين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي يومي الأحد والاثنين 22 و23 من سبتمبر الجاري، عبر 118 مركزاً انتخابياً حول العالم.
أكدت المملكة العربية السعودية أن الاعتداء الذي وقع على منشأتي «أرامكو» اختبار حقيقي للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين.
أعلن مصرف الإمارات المركزي، مساء أمس، أنه سيقوم، اعتباراً من اليوم الخميس، بتخفيض أسعار الفائدة المطبّقة على شهادات الإيداع التي يصدرها، تماشياً مع انخفاض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي.
اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في قصر السلام في جدة، أمس مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إنه أمر وزير الخزانة ستيفن منوتشين "بتكثيف شديد للعقوبات" المفروضة على إيران في ظل تصاعد للتوتر بين البلدين.
نجحت المملكة العربية السعودية، في السيطرة على نقص إمدادات النفط، إثر الهجوم الإرهابي على منشآت نفطية تابعة لشركة «أرامكو» في 14 من الشهر الجاري
أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم الأربعاء رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحدات الجيش "ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها
أكد دونالد ترامب الاربعاء أن لديه "خيارات عديدة" للرد على إيران بعد الهجمات على منشآت نفطية سعودية السبت نسبتها واشنطن الى إيران.
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء بعد وصوله إلى جدة في السعودية، أن الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين في السعودية "هجوم إيراني"
تكللت أشهر من العمل الشاق والتخطيط الدقيق بتتويج ناجح لقبة ساحة الوصل العملاقة، التي تمثل أبرز معلم في إكسبو 2020 دبي ودرة تاج الحدث الأروع في العالم
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي: إن إيران هي من تقف وراء الهجمات على أرامكو وأن المملكة العربية السعودية قادرة على الدفاع عن بنيتها التحتية.
شدد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية على توافق واتفاق بلاده مع السعودية في هدفها الرئيسي في اليمن؛ وهو «استعادة الدولة اليمنية من الانقلاب الحوثي»، مؤكداً دعم الإمارات الكامل لـ«حوار جدة» بين اليمنيين من أجل توحيد الجبهات الداخلية.
تكللت أشهر من العمل الشاق والتخطيط الدقيق بتتويج ناجح لقبة ساحة الوصل العملاقة، التي تمثل أبرز معلم في إكسبو 2020 دبي ودرة تاج الحدث الأروع في العالم.
طور الباحثون محاكاة مرعبة توضح كيف ستندلع حرب نووية مخيفة بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وروسيا.
"تحدّي دبي للّياقة" ينطلق في 18 أكتوبر ويستمر حتى 16 نوفمبرفي دورتها الثالثة في 18 أكتوبر وتستمر حتى 16 نوفمبر2019.، والتي يتوقّع لها أن تكون الأكبر
فاجأت السعودية أسواق النفط أمس، بعودة كامل طاقتها الإنتاجية خلال أسبوعين تقريباً، وذلك بعد توارد تقارير أمس الأول عن صعوبة عودة الإنتاج السعودي قبل 6 أشهر، ما ساهم ذلك في تراجع أسعار النفط،
طالب مواطنون وزارة الموارد البشرية والتوطين، بإجراءات ضرورية لإحداث قفزة نوعية، مؤكدين ضرورة تفعيل دور الوزارة الرقابي
قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة والسعودية حددتا بـ"بدرجة احتمال كبير" المسؤول عن الهجمات الأخيرة التي استهدفت معملين لشركة "أرامكو" السعودية.
حينما يغرّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتجاوز
صرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية أن المملكة قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي
أكدت بريطانيا وألمانيا وفرنسا ضرورة تهدئة التوترات في المنطقة عقب الهجوم الإرهابي على منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية، وضرورة العمل لصياغة رد فعل جماعي على الهجوم، فيما أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إن واشنطن لا تريد حرباً لكن إصبعها على الزناد.
تضع مغامرات بعض الفصائل المسلحة العراق في موقف حرج، وتعرضه إلى مخاطر هو في غنى عنها، وأشار محللون إلى أن مواقف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، جيدة، وفي المسار الصحيح، ولكنها بحاجة إلى تطبيق حازم على أرض الواقع،
تشهد حركة النهضة الإخوانية زلزالاً داخلياً إثر خساراتها الكبيرة في الانتخابات الرئاسية، حيث استقال القيادي بحركة النهضة التونسية، زبير الشهودي، من الحركة، وشن في رسالة إعلانه الاستقالة هجوماً عنيفاً على زعيم الحركة راشد الغنوشي، مطالباً إياه بالاستقالة.
أكدت السعودية ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بإجراءات أكثر صرامة لإيقاف الاعتداءات السافرة التي تهدد المنطقة وأمن
بينما كان اليمنيون يعقدون الآمال على استكمال تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة، والذهاب نحو محادثات الحل السياسي الشامل قبل نهاية العام الجاري، جاءت مغامرة تبني ميليشيا الحوثي للهجوم على معملين للنفط في المملكة العربية السعودية
أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر صحفي أن الاعتداء الإرهابي على المملكة يعتبر هجوماً على كافة الدول
انطلق العام الدراسي والمدرسة ما زالت خارج الخدمة. عشرات التلاميذ في قرية الكشار بمحافظة تعز اليمنية وجدوا أنفسهم خارج العملية التعليمية، مع مشاعر الأسى والحزن لعدم تمكنهم من ارتياد المدرسة.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن تمكين الشباب وتأهيلهم وزيادة وعيهم تجاه مختلف المتغيرات الراهنة ركيزة أساسية لتطور المجتمعات العربية.
أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيتوجه الثلاثاء إلى السعودية "للتباحث" في "الرد" الأمريكي
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الجنرال لوهوت بنسار باندجيتان الوزير المنسق للشؤون البحرية في جمهورية إندونيسيا الذي يقوم بزيارة للدولة حاليا.
أفاد مسؤول أمريكي اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة باتت متأكدة بأن الهجوم الذي استهدف العربية السعودية "السبت" الماضي تم من الأراضي الإيرانية، وقد استخدمت فيه صواريخ عابرة.
قالت نشرة أخبار الساعة إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تتابع التطورات المتعلقة بالهجمات الإرهابية التي استهدفت معملين نفطيين في شركة أرامكو
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (5) لسنة 2019 بشأن مركز "إرادة" للعلاج والتأهيل في دبي، والذي حدد اختصاصات وأهداف المركز .
أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف تجمعا انتخابيا في إقليم باروان في أفغانستان.
بعد مدة تزيد على العام من الانقطاع استؤنفت في العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات سد النهضة بين كل من السودان ومصر
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن تبرير الهجوم الإرهابي وغير المسبوق على منشآت أرامكو من باب تطورات حرب اليمن مرفوض تماما.
تحتضن دبي العديد من الفعاليات المتنوّعة خلال شهر سبتمبر الجاري احتفاءً باليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية
أقرت قيادات مجتمع الأعمال في الإمارات بأن معدلات التوطين في القطاع الخاص لا تزال متدنية في كثير من القطاعات ومعدومة في قطاعات أخرى، رغم أنه يعد شريكاً رئيساً في التنمية،
في ثاني أيام العمل عقب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،
أكد المهندس محمد بورحيمة مساعد المدير التنفيذي للقطاع الهندسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لـ«البيان» أن: «المرحلتين
تتفنن دبي في نسج العلاقات مع شعوب العالم، فهي المدينة العالمية التي تهوي إليها أفئدة الطامحين إلى جودة الحياة والباحثين
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، واجب العزاء في
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، خلال اجتماع مجلس
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أهمية التعاون الإعلامي الإماراتي المصري، معرباً عن بالغ تقديره للدور المهم
أجرى ملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة، اتصالاً هاتفياً، مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة
أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أن التهديدات الإيرانية
أكدت المملكة العربية السعودية أن الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة يوم السبت 15 محرم 1441هـ الموافق 14 سبتمبر
تعرض 85 عاملا للإصابة بحالة اختناق بسبب غاز غير معلوم مصدره. في محافظة الفيوم المصرية.
أكد الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي ان كافة الدلائل والمؤشرات والأسلحة التي تم استخدامها في هجومي خريص وبقيق تعطي دلالة ميدانية على أن هذه الأسلحة إيرانية الصنع من طراز أبابيل مشيراً إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة.
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم واجب العزاء في شهداء الوطن علي عبدالله أحمد الظنحاني وسيف ضاوي راشد الطنيجي وناصر محمد حمد الكعبي و سعيد أحمد راشد المنصوري الذين استشهدوا أثناء أدائهم واجبهم الوطني
تواصل دولة الإمارات تقديم قوافل الإغاثة في عدد من المحافظات اليمنية ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي أطلقتها في مجال الإغاثة والصحة والتعليم
اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019، وذلك بعد اعتماد جميع الانسحابات التي تم التقدم لها للجنة الوطنية للانتخابات.
ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي صباح اليوم، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية
يواصل معرض «جيتكس شوبر 2019»، الفعالية الأضخم والأعرق من نوعها على مستوى المنطقة في مجال التقنيات الاستهلاكية، تحقيق المزيد من النجاح في نسخته الأحدث المنعقدة في مركز دبي التجاري العالمي بين 24 و28 من سبتمبر الجاري.
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات مقار المراكز الانتخابية داخل الدولة وخارجها مؤكدة جاهزيتها التامة لاستقبال الناخبين في
استقبل معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم سعادة منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي رئيسة نادي دبي للصحافة،
أدانت الحكومة البريطانية الهجوم الإرهابي على منشآت شركة " أرامكو " السعودية، مشددة على أن تهديد المناطق المدنية والبنية التحتية التجارية خطير واستفزازي
أكد أكاديميون أن مسألة التوطين لا تقتصر على مسألة التوظيف المتناسب مع التخصص والمؤهلات فقط، بل تمتد إلى المحافظة على الكادر الوطني وصقل مهاراته وتنمية وتطوير قدراته ومعارفه.
يواصل معرض «جيتكس شوبر 2019»، الفعالية الأضخم والأعرق من نوعها على مستوى المنطقة في مجال التقنيات الاستهلاكية، تحقيق المزيد من النجاح في نسخته الأحدث المنعقدة في مركز دبي التجاري العالمي بين 24 و28 من سبتمبر الجاري.
أعلنت «إثراء دبي»، شركة التطوير العقاري المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة «دبي للاستثمارات الحكومية»، الذراع الاستثمارية الرئيسي لحكومة دبي، عن إطلاق مرحلة بناء جديدة لأكبر المباني المعلّقة في العالم، «ذا لينك» في أبراج «ون زعبيل».
تستيقظ تونس صباح اليوم الاثنين على وقع "زلزال انتخابي" أفضى مبدئيّاً، وبانتظار النتائج الرسميّة، إلى انتقال مرشّحَين معارضين إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسيّة.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد إن الولايات المتحدة تعتقد أنها تعرف من وراء الهجمات على منشأتي نفط في السعودية، وإنها "مستعدة" لكن تنتظر التحقق وتقييم السعودية قبل أن تقرر كيف ستتعامل مع الأمر.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي،
التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، كشف
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، واجب العزاء في شهيدي
شدد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، خلال اجتماع استثنائي، أمس، في جدة، على رفضهم إعلان رئيس
حددت دولة الإمارات الأهداف الرئيسة التي سيركز عليها وفد الدولة في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعلنت
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقوف دولة الإمارات إلى
فازت إسبانيا على الأرجنتين 95-75 لتحرز لقب كأس العالم لكرة السلة لأول مرة منذ 2006 الأحد وتكمل مشوارها المذهل لتشكيلة لم تكن مرشحة للفوز باللقب من قبل كثيرين عند بدء البطولة بمشاركة 32 منتخبا.
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم واجب العزاء في شهيدي الوطن زايد مسلم سهيل العامري وصالح حسن صالح بن عمرو اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني
توقعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية بلوغ نسبة الإقبال 50 بالمئة أو أكثر مع انتهاء مدة الاقتراع في الساعة السادسة مساء اليوم الأحد.
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات إغلاق باب انسحاب مرشحي انتخابات المجلس الوطني الإتحادي 2019 والذي يصادف اليوم "الأحد 15
حددت الإمارات العربية المتحدة الأهداف الرئيسية التي سوف يركز عليها وفد الدولة في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
أدان وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات وبالإجماع استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية في محافظة بقيق وخريص "شرق المملكة".
قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على حسابه في موقع "تويتر" إنه سيتم الإعلان مع مطلع كل عام عن عن أفضل وأسوأ ثلاثة جهات حكومية في دبي فيما سيكون الإعلان الأول سيكون في 18 يناير 2020.
-1 تباطؤ حركة الاكتتابات العامة -2 تراجع مستويات السيولة -3 توسيع نطاق الجولات لتشمل آسيا والخليج -4 إضافة قطاعات جديدة
تنطلق بعد 400 يوم احتفالية تواصل العقول وصنع المستقبل مع انطلاق فعاليات إكسبو دبي يوم 20 أكتوبر 2020،
بدأ التونسيون التصويت في انتخابات رئاسية يصعب التنبؤ بنتيجتها اليوم الأحد فيما تسيطر المشاكل الاقتصادية للديمقراطية الوليدة على اهتمامات الناخبين.
تمكن الغرب من بسط نفوذه على دول القارة الأفريقية خلال القرن الماضي بقوة السلاح؛ إدراكاً منه لما تزخر به تلك القارة البكر من خيرات هائلة جعلت منها على مدار التاريخ محط أنظار القوى الاستعمارية.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «الخدمات الحكومية هي نافذة المواطنين على حكومتهم.. وتحسينها وتطويرها أولوية رئيسية ومستمرة».
قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة «هيئة التأمين»، إن هناك حزمة من المبادرات والبرامج نفذت خلال الفترة الماضية بشأن التوطين في قطاع التأمين، شملت التدريب في مجالات علوم التأمين ومكافحة الجرائم المالية والعلوم الاكتوارية.
شيّعت الإمارات، أمس، جثامين شهداء الوطن الأبرار الستة: النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، والوكيل أول علي عبد الله أحمد الظنحاني، والوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، والوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، والوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.
أكدت دولة الإمارات تضامنها مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، وذلك بعد هجوم إرهابي استهدف معملين لشركة أرامكو في محافظة البقيق وهجرة خريص.
يتوجه نحو سبعة ملايين ناخب تونسي، اليوم (الأحد)، إلى أكثر من 4500 مركز اقتراع داخل تونس، في ثاني انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ البلاد.
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء السبت إن إيران تقف وراء هجوم على معملين لتكرير النفط تابعين لشركة أرامكو السعودية، مشككا في إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن الهجوم.
كشفت إدارة ميناء ببورتسودان عن وصول (4) بواخر أماراتية وسعودية من القمح، إضافة إلى (7) بواخر تشمل بضائع أخرى.
قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة «هيئة التأمين»، إن هناك حزمة من المبادرات والبرامج نفذت خلال الفترة الماضية بشأن التوطين في قطاع التأمين، شملت التدريب في مجالات علوم التأمين ومكافحة الجرائم المالية والعلوم الاكتوارية.
نجح الشارقة في تحقيق لقب كأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه بعدما تغلب على شباب الأهلي بركلات الترجيح 4-3 في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم وانتهت في وقتها الأصلي على نتيجة التعادل السلبي.
تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي ، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم،
ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر إقليم مالوكو الشمالية في إندوينسيا اليوم السبت.
شيعت مدينة العين بعد صلاة المغرب، اليوم، شهداء الوطن بمواكب الفخر والاعتزاز.
وجه النائب العام اليوم في المملكة العربية السعودية، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على مطلق النار معرضاً حياة رضيع للخطر، حسبما ذكرت صحيفة " المدينة " .
يبحث شباب الأهلي، عن لقبه الخامس، والشارقة عن لقبه الأول من كأس سوبر الخليج العربي لكرة القدم، عندما يلتقي الفريقان في
أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأداء مراكز الخدمات الحكومية الخمسة التي حققت أفضل تقييم على مستوى الدولة
وصلت إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي ظهر اليوم جثامين شهداء الوطن الأبرار الستة .. النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري والوكيل
استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي طال صباح اليوم السبت معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية
وصلت السبت أول محطة عائمة للطاقة النووية في العالم، طورتها روسيا، إلى مينائها الدائم في بيفيك في أقصى الشرق الروسي، بعد أن قطعت مسافة 5000 كيلومتر في القطب الشمالي.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن "الخدمات
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، صباح اليوم السبت، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنَّى سياسة خارجية تقوم على الانفتاح والتعاون والشراكة على المستويَين الإقليمي والعالمي.
تفاعل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع مقطع فيديو أنتجته «البيان»، خاص بمسح أجرته عن أكثر الشركات وأقلها توظيفاً للمواطنين، استناداً لتقارير حوكمة الشركات عن العام 2018.
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن استشهاد ستة من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم واجبهم الوطني في أرض العمليات وهم: النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري.
ارتكبت ميليشيا الحوثي مجزرة في الحديدة باليمن، أمس، قُتل خلالها تسعة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، في تصعيد جديد لخروقها لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، ومع بدء عمل فريق المراقبة المحلية والدولية لتثبيت الاتفاق.
لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم وأجلت السلطات أكثر من 3500 جراء أمطار غزيرة هطلت على مدى يومين بجنوب شرق إسبانيا
تراجعت أسعار النفط الجمعة وأنهت الأسبوع على خسائر بينما طغت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على تلميحات إلى تقدم في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
أودى حريق شب بمستشفى في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية الكبرى بحياة عشرة أشخاص على الأقل.
قال المتحدث باسم الأسطول السابع الميجور راين مومسن إن سفينة حربية أمريكية اقتربت من أرخبيل تطالب به بكين في بحر الصين الجنوبي الجمعة تأكيدا لـ "حرية الملاحة" في تلك المنطقة.
دعا فاروق بوعسكر، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم، إلى تجنّب تصوير ورقة الاقتراع ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكّدا أنّها تعدّ جريمة انتخابية تكلّف من ارتكبها السجن لمدّة سنة.
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة النصب التذكاري للجندي
أعفت الصين الجمعة بعض المنتجات الأمريكية من الزيادة الضريبية التي كانت ستلحق بها، في بادرة حسن نية تجاه واشنطن التي
عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم.. جلسة محادثات رسمية مع فخامة ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد ستة من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية اثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات.
تفاعل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع مقطع فيديو أنتجته البيان، متعلق بمسح أجرته
انفجرت سيارة مفخخة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي في سوريا صباح اليوم الجمعة، مخلفة قتلى وجرحى ودمار كبير.
تعدُ قلعة القاهرة أبرز المعالم الأثرية في مدينة تعز جنوبي اليمن، من حيث كونها تحفة معمارية، وحصناً تاريخياً، فضلاً عن حضورها السياسي والعسكري في مختلف التحولات التاريخية التي عاصرتها المدينة.
تمكنت دبي من إضافة 3 أرقام قياسية جديدة في كتاب غينيس للأرقام القياسية 2020، حيث حلّ «برج خليفة» على رأس القائمة برقمين قياسيين جديدين لأكبر واجهة مبنى مضاءة بمصابيح LED.
استحوذت دبي على 27% من المشاريع الفندقية قيد الإنجاز في الشرق الأوسط حيث تشهد تنفيذ 173 مشروعاً فندقياً تضيف نحو 51 ألف غرفة لتقود الإمارة بناء الفنادق إقليمياً.
صرح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح بأن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد غادر مساء أمس أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الامريكية بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين الخميس إنه سيكون مستعدا للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي في مرحلة ما هذا العام.
صُنفت دولة الإمارات في المركز الثامن عالمياً على مؤشر تنظيم الأعمال التجارية، وهو أحد المؤشرات التي تضمنها التقرير الصادر أمس عن الحرية الاقتصادية على مستوى العالم في 2019، من «معهد فريزر»، المؤسسة الفكرية الكندية المعروفة، المتخصصة في السياسة العامة.
تعرضت هدنة الحديدة لخروق حوثية جديدة، أمس، في تصعيد لليوم الثاني على التوالي، تزامناً مع بدء اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق السويد عملها لتطبيق الاتفاق وفق مراحل.
استهلّ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أول زيارة خارجية له إلى دولة جنوب السودان، حيث عقد محادثات مع رئيسها سلفا كير، وعلى رأسها القضايا العالقة من اتفاق السلام المبرم في 2005،
تواصَلَ الرفض والاستنكار الدوليان على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة، حيث أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أنها خطوة باطلة ومُلغاة
تعهّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، بأن بلاده ستكون مستعدة للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 أكتوبر المقبل، رغم تحذير وثائق نشرتها حكومته من أن التخطيط لذلك لا يزال عند مستوى متدنٍّ.
شهدت العاصمة الجزائرية هطول أمطار غزيرة، نتجت عنها سيول جارفة عرقلت حركة السير في عدة مناطق.
أعلن ديوان ولي عهد البحرين أن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، سيقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية
ذكرت مصادر رسمية في تركيا أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في جنوبي تركيا حين مرت حافلتهم فوق قنبلة موقوتة بجانب أحد الطرق.
أظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة اليوم الخميس أن الحكومة الأمريكية سجلت عجزا في الميزانية بلغ 200 مليار دولار في أغسطس، ليتخطى إجمالي العجز في الأحد عشر شهرا المنقضية من السنة المالية 2019 حاجز تريليون دولار.
يخطط باحثون أستراليون لإرسال خلايا سرطانية إلى الفضاء بعد أن أوضحت الابحاث الأولية على الأرض بأن الجاذبية الصغرى لها تأثير ملحوظ على وفاة الخلايا السرطانية.
في إطار الترتيبات التي تسبق الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية يوم الأربعاء، 25 سبتمبر الجاري، وضمن التقاليد المتبعة قبل انطلاق
أكد سعادة المستشار د. حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أنه وبناء على ما تم رصده في الأونة الأخيرة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من نشر مقاطع فيديو وصور لعمليات ضبط جرائم، تظهر بعضها أشخاص المجني عليهم والمتهمين، الأمر الذي يتعارض مع النظام الدستوري والقانوني في الدولة،
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم، بالرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما جديدا، خلفا للمستشار نبيل أحمد صادق.
نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن يكون قد كذب على الملكة إليزابيث بشأن تعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع
لقي خمسون شخصا مصرعهم اليوم عندما انحرف قطار عن سكته في جنوب شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما ، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الخميس .
قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها عائشة عبدالله حميد بالهول الفلاسي.
أكثر من 500 ساعة تضم لقطات من أرشيف اللاعب الأرجنتيني مارادونا الشخصي، لم يسبق أن عرضت على الملأ، يقدمها المخرج البريطاني آصف كاباديا، الحائز جائزة الأوسكار، في فيلمه الوثائقي الجديد «دييغو مارادونا» والذي تشهد دبي غداً الجمعة عرضه الأول،
صادقت المحكمة الأمريكية العليا الأربعاء على قيود فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على حق اللجوء للحدّ بقوة من تدفّق المهاجرين الآتين من دول أمريكا الوسطى.
نشرت الحكومة البريطانية وثيقة من ست صفحات وضعت فيها الخطوط العريضة لاستعداداتها الخاصة بسيناريو الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وحذرت فيها من إمكانية ارتفاع أسعار الكهرباء وتأثيرات على إمدادات الأدوية والأغذية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات بناها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
واصل برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة في نسخته الـ3 فعالياته في أبوظبي، حيث شهد اليوم الـ11 من البرنامج مجموعة من الجلسات وورش العمل الهادفة إلى صقل مهارات أفضل جيل من الإعلاميين الشباب في العالم العربي.
أكد مسؤولون ومختصون في الإحصاء وأكاديميون أن غياب قاعدة بيانات دقيقة للتوطين يعد هدراً لجهود التوطين، لافتين إلى أن «المسح السنوي الشامل للتوطين» خطوة مهمة على طريق تفعيل التوطين، في مؤسسات الدولة ومختلف القطاعات.
أعربت دولة الإمارات عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.
صادقت المحكمة الأمريكية العليا الأربعاء على قيود فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على حق اللجوء للحدّ بقوة من تدفّق المهاجرين الآتين من دول أمريكا الوسطى.
قدّم المدير التنفيذي لمجموعة نيسان اليابانية لصناعة السيارات، هيروتو سايكاوا، الذي يواجه قضية الحصول على مكافآت تتجاوز ما يحق له، استقالته الاثنين.
نشر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر بعنوان "رسالة إمارات الخير".
أصدرت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بالتزامن مع قرب موعد إطلاق الرحلة الفضائية المقررة بتاريخ 25 سبتمبر
حاول شاب هندي التنكر في هيئة عجوز كي يتمكن من السفر إلى مدينة نيويورك الأمريكية، بحسب تقرير نشره موقع «سي إن إن».
قررت هيئات المترولوجيا الإقليمية، والتي تعد أبرز أنشطة اللجان التابعة للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM الجهاز
وقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة في عاصمة جنوب السودان جوبا، الأربعاء، على اتفاق لإعلان المبادئ، بحضور وزير
أكدت المملكة العربية السعودية في كلمةٍ ألقاها الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا
تعقد منظمة التعاون الإسلامي يوم الأحد القادم 15 سبتمبر 2019م، بطلب من المملكة العربية السعودية، دولة المقر ورئيسة القمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة،
عبرت الإمارات العربية المتحدة عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي - بنيامين نتنياهو-
أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب أن أي صفقة أو مبادرة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة، ولن يكتب لها النجاح.
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القرار رقم /25/ بشأن رسوم ومخالفات حجز المركبات في المنازل، ونص القرار على أن تُحصل القيادة العامة لشرطة الشارقة رسماً وقدره /10/ دراهم.
أكدت دولة الإمارات اليوم دعمها الكامل لمبادرة الحزام والطريق ، مطالبة الدول الأعضاء في المبادرة والبالغ عددهم 70 دولة بالتعاون الكامل لإنجاح مشاريع المبادرة.
أدانت وزارة الخارجية البحرينية، ممارسات قناة الجزيرة القطرية، والتي ارتكبت الكثير من الإساءات والاعتداءات السافرة، وحضها السافر..
أعلنت الصين اليوم الأربعاء مجموعة السلع الأمريكية التي قررت إعفاءها من الرسوم الإضافية البالغة 25% والتي فرضتها في العام الماضي.
توفر وزارة التربية والتعليم حافلات مدرسية مجهزة بأفضل سبل الأمان والراحة للطلبة من أصحاب الهمم بهدف تسهيل دمجهم في البيئة المدرسية.
أزاحت «أبل» النقاب عن أحدث إصداراتها من الأجهزة الذكية المتنوعة لـ 2019، وذلك في مؤتمرها السنوي أمس، حيث طرحت الشركة
أعلنت المملكة إدانتها وشجبها ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته – إذا فاز بالانتخابات القادمة -
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي «أن إنجازات دولة الإمارات تساهم اليوم في تعزيز فرص المنطقة
وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتحديد عدد الطلبة في كل فصل دراسي،
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن «دبي تحولت إلى
رحّب مجلس الوزراء السعودي بتأكيد البيان المشترك للمملكة ودولة الإمارات على دعم الحكومة اليمنية لهزيمة المشروع الإيراني.
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إن "دبي تحولت إلى سليكون فالي الشرق الأوسط".
أدان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إيران بشأن انتهاكها للضمانات التي قدمتها حول ناقلة النفط أدريان داريا 1.
استدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، السفير الإسرائيلي لدى عمان، لمطلبته بالإفراج عن مواطنين أردنيين اعتقلتهما السلطات الإسرائيلية بعد عبورهما جسر الملك حسين.
بلغ عدد المستفيدين من منح الزواج التي قدمتها وزارة تنمية المجتمع العام الجاري 1448 مستفيدا حصلوا على 101 مليون و360 ألف درهم
أدانت وزارة الخارجية البحرينية، ممارسات قناة الجزيرة القطرية، والتي ارتكبت الكثير من الإساءات والاعتداءات السافرة، وحضها السافر على إثارة الفتن والقلاقل، ودعم التطرف والجماعات الإرهابية
يعد شارع الرشيد من أقدم وأشهر شوارع بغداد، وكان يعرف خلال الحكم العثماني باسم شارع «خليل باشا جاده سي»، على اسم خليل باشا حاكم بغداد
وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عبر الخط المباشر من إذاعة الشارقة،
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي أن إنجازات دولة الإمارات تسهم اليوم في تعزيز فرص المنطقة العربية في إحياء نهضتها الحضارية.
حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في اشتراكات النطاق العريض للهواتف المحمولة، والمركز الأول عالمياً في تغطية شبكات الهاتف المحمول،
يشارك في سباق المنافسة على كرسي الرئاسة بتونس الذي سينتظم الأحد المقبل عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين، من بينهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ورئيس البرلمان بالوكالة عبد الفتاح مورو.
أكد وزير شؤون الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي أن ما يتبناه الإعلام القطري من تكرار يائس لخطابات مسيئة وممنهجة، يعكس قلّ حيلة وإفلاسًا إعلاميًا قاده إلى مرحلة من اليأس
وصل اليوم رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي إلى مدينة بايكانور في جنوب كازاخستان، حيث ستكون المحطة الأخيرة قبل عملية الإقلاع إلى الفضاء المقررة في 25 من الشهر الجاري.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الشيخ صباح
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، أسياس أفورقي رئيس
«التوطين».. عنوان لملف كبير شديد الأهمية يمكن القول بأنه الشغل الشاغل للقيادة التي تواصل دورها باستمرار في إطلاق
أكدت دولة الإمارات أن شراكتها مع السعودية تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات. وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة
يتزاحم أهالي المناطق الشرقية بسوريا في العودة إلى مناطقهم التي دمرتها الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، وسط خيبات أمل وضياع لكل ما كان يملكه هؤلاء في قراهم المتربعة على أطراف الفرات. قد تأكل الحرب كل شيء ومن ثم نعود إلى البناء،
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر البحر
أعرب الشيخ جابر المبارك٫رئيس مجلس الوزراء الكويتي، عن عميق الارتياح والاطمئنان لحالة سمو الأمير صباح الأحمد الجابر
أعطى مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة المستقلة للانتخابات، صلاحيات كبيرة لأعضائها في ممارسة مهامهم، مع عقوبات صارمة على كل من يعترض على قراراتها، التي تصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلس قصر البحر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية الشقيقة
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلس قصر البحر معالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون في جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة.
وافقت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا بشكل نهائي على تشريع يسعى لمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر دون اتفاق.
عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن أمنياته بالشفاء العاجل لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب السمو الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود
أكدت جامعة الدول العربية أن الضغوط التي تتعرض لها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أغراضها واضحة ومكشوفة للجميع وأنها ترمي إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
يعد «مسار 2020» امتداداً للخط الأحمر لمترو دبي، ويربط محطة «نخيل هاربر آند تاور» مع موقع معرض إكسبو 2020 دبي.
كلّف المرشح لرئاسة تونس، نبيل القروي، زوجته سلمى السماوي، بإدارة حملته الانتخابية بسبب وجوده في السجن.
أكد معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، أن منتجي النفط ملتزمون بموازنة السوق، مشدداً في هذا الصدد على
لعب قطاعا المصارف والتأمين دوراً حيوياً وبارزاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ليصبحا إحدى الدعامات الكبرى الأساسية في بناء الهيكل المالي والاقتصادي، لكن رغم هذه النجاحات على الساحتين المحلية والدولية إلا أن القطاعين يعانيان من ضعف التوطين فيهما.
أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية انييس بوزين أن موجتي الحر اللتين ضربتا فرنسا في حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين أدتا إلى
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن: «مترو دبي ركيزة مهمة لبنيتنا الأساسية، ومشروع حضاري يخدم المجتمع ويكفل راحة أفراده».
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة خطية من سورونباي جينبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.
رحّبت السعودية والإمارات باستجابة الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي للدعوة للحوار. وشددتا، في بيان، على ضرورة استمرار الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام.
لعب قطاعا المصارف والتأمين دوراً حيوياً وبارزاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ليصبحا إحدى الدعامات الكبرى الأساسية في بناء الهيكل المالي والاقتصادي، لكن رغم هذه النجاحات على الساحتين المحلية والدولية إلا أن القطاعين يعانيان من ضعف التوطين فيهما.
دعوة مفتوحة تطلقها «البيان » لاستقطاب أصحاب الأقلام الواعدة المبدعة من أبناء الإمارات ليجدوا في رحاب الصحيفة منبراً للتعبير عن أفكارهم وتطلعاتهم، ومنصة تفخر باحتفائها بالمبدعين الباحثين عن التميز في عالم الكتابة الصحافية.
قُتل 20 شخصاً على الأقلّ الأحد في هجومين أحدهما بعبوة ناسفة، في منطقتين بمقاطعة سانماتينغا في شمال بوركينا فاسو، بحسب
صرح وزیر شؤون الدیوان الأمیري الكويتي الشیخ علي جراح الصباح بأن أمير الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح دخل إحدى المستشفیات في الولایات المتحدة الأمریكیة لاستكمال الفحوصات الطبیة
أثارت خولة عبد العزيز راشد آل علي، المرشحة لعضوية المجلس الوطني 2019 عن إمارة الشارقة موجة من الآراء المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تشجيعها الشباب عبر برنامجها الانتخابي على الزواج بالثانية والثالثة والرابعة، من أجل مكافحة العنوسة في الدولة، أي دعوتها إلى ضرورة تعدد الزوجات وذلك من أجل مجتمع خال من العنوسة.
يحتل موضوع الإسلام السياسي موقعاً متقدماً في اهتمامات المترشحين لرئاسيات تونس، في ظل سعي «الإخوان» إلى بلوغ قصر الرئاسة بقرطاج، والإمساك بمقاليد الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية
أدى وزراء الحكومة الانتقالية في السودان اليمين الدستورية، اليوم، أمام رئيس القضاء، بابكر عباس، ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان،
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن ترحيبه ببيان السعودية والامارات بشأن الوضع بعدن.
انطلقت صباح اليوم الحملات الدعائية للمرشحي في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 التي سيمارس من خلالها 495 مرشحا ومرشحة حقهم المشروع في التعريف بأنفسهم و الترويج لبرامجهم الانتخابية في محاولة لكسب تأييد الناخبين والفوز بأحد المقاعد البرلمانية.
تحتفل دبي يوم غد الأثنين بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق "مترو دبي" الذي دشنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،في التاسع من شهر سبتمبر عام 1999،
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (21) لسنة 2019 باعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس دبي الرياضي.
أصدرت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بيانا مشتركا بشأن اليمن فيما يلي نصه.
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي في تويتر: "نحتفل غدا بمرور 10 سنوات على إطلاق أحد أهم مشاريعنا في دبي والإمارات..
اعتُبر قرار تشكيل «اللجنة العليا للتخطيط العقاري» الأسبوع الماضي، بمثابة رسالة قوية من دبي إلى كل أطراف السوق العقاري
بدأت واشنطن وأنقرة، الأحد، بتسيير دوريات مشتركة بين الجنود الأتراك والأمريكيين في المنطقة الآمنة في سوريا، وشوهدت أولى هذه الدوريات بين قريتي الحشيشية
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس جلسة العصف الذهني السنوية لفريق عمله، التي كانت استثنائية بمضامينها، وأكد خلالها سموه أن تنمية الإنجازات تحتاج إلى عملٍ وجهدٍ والتزام كل فرد.
«التوطين».. عنوان لملف كبير شديد الأهمية يمكن القول بأنه الشغل الشاغل للقيادة التي تواصل دورها باستمرار في إطلاق إمكانات أبنائها ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي، من خلال تشجيع المشاريع وغرس ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات والمدارس.
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن استجابة الإمارات إلى دعوة الحزم وطّدت شراكة إقليمية راسخة وخيّرة مع السعودية.
تعقد الحكومة السودانية اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وسط العاصمة الخرطوم أول اجتماعاتها فور أداء الوزراء لليمين الدستورية بحسب وزير الإعلام فيصل محمد صالح في وقت تجرى ترتيبات حثيثة لإطلاق مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة،
شدّدت المملكة العربية السعودية، على أنّ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرّف.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية اليوم 3 أوامر ملكية حيث أعفى وزير
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة
حلت دبي بالمركز التاسع على قائمة الوجهات العالمية المرغوبة التي يتمنى السياح من كافة أنحاء العالم زيارتها للمرة الأولى، وفقاً لنتائج استبيان أجرته شركة «بيغ 7 ترافيل» المتخصصة في خدمات السياحة والسفر.
قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بالسجن المؤبد للمرشد العام للإخوان، محمد بديع، وعصام العريان وسعد الحسيني ومحمد البلتاجي
قال السفير المصري لدى المغرب، أشرف إبراهيم، إن العالم النووي أبو بكر عبد المنعم توفي نتيجة إصابته بسكتة قلبية.
أعلنت باكستان السبت أنها رفضت السماح لطائرة الرئيس الهندي رام نات كوفيند بعبور مجالها الجوي،
محمد بن راشد: أطلب من فريقي أن يكون في الميدان.. وأن ينقل لي باستمرار ما يريده الناس
أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش ، وزير الدولة للشئون الخارجية أن الممكلة العربية السعودية تقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بكل صبر وحنكة واقتدار .
أصدرت المملكة العربية السعودية ، اليوم السبت بيانا مهما حول الإجراءات والجهود الإنسانية التي قامت بها المملكة خلال الأزمة القطرية ، بثته وكالة الأنباء السعودية " واس " .
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي " رعاه الله " ان الفترة المقبلة تحتاج لأفكار استثنائية وطاقات ودماء جديدة في العمل الحكومي، جاء ذلك خلال جلسة عصف ذهني مع فريق عمله اليوم السبت.
احتجزت البحرية الإيرانية سفينة أجنبية في مياه الخليج العربي اليوم "السبت"، بحجة تهريب وقود، واحتجاز 12 بحاراً من الجنسية الفلبينية.
بدأت إيران تشغيل أجهزة متطورة للطرد المركزي سيؤدي إنتاجها إلى زيادة مخزون اليورانيوم المخصب، حسبما أعلن "السبت" الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي.
بعد ساعات من انتهاء محاولة لإنزال مركبة فضاء بالقرب من القطب الجنوبي غير المستكشف بالقمر بالفشل على ما يبدو في وقت مبكر اليوم السبت، حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي العلماء على التمسك بالتفاؤل.
قال الجيش الفلبيني إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص أصيبوا في انفجار وقع في سوق شعبي في جنوب الفلبين في ساعة مبكرة من صباح اليوم "السبت" في رابع تفجير تشهده تلك المنطقة خلال 13 شهرا.
أكدت السعودية أن الجهود المشتركة مع الإمارات تمثل الركيزة الأساسية في إنهاء الأزمة التي حدثت في بعض المحافظات الجنوبية وذلك وسط تجاوب ملموس وبمسؤولية عالية من القيادات التي حضرت إلى جدة تلبية لنداء المملكة للحوار.
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي السوداني، خلال اتصال هاتفي، أمس، العلاقات بين البلدين،
أدانت الإمارات العربية المتحدة بشدة حادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف «شاش داراك» في العاصمة الأفغانية كابول، أول من أمس، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
كشف فيلم وثائقي «فرنسي- بلجيكي» النقاب عن تمويلات قطرية لقوى التطرف والإرهاب في أوروبا، ودورها المشبوه في دعم الإرهابيين، راصداً الوجه المشبوه للمنظمات الخيرية الممولة من تنظيم الحمدين.
أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أمس، أنه لا يرغب حتى في مجرد التفكير في الاستقالة.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم السيناتور تود يونغ
بعد إعلانها عن إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي "غالاكسي فولد" في كوريا الجنوبية.، تراجعت شركة سامسونغ، بشكل مفاجئ، عن إطلاق الهاتق الذكي، وبعثت رسالة اعتذار إلى من تقدموا بطلبات شراء مسبقة.
رحب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة، التي أعلنها رئيس الوزراء
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان اليوم - خلال اتصال هاتفي - العلاقات الأخوية بين البلدين
اعتبر وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو "الجمعة" أن قرار ايران بخفض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي في شكل أكبر هو أمر "مرفوض".
أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك "الخميس" تشكيلة أوّل حكومة في السودان منذ إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي، بعضوية عشرين وزيراً.
واصل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خطابه، أمس الخميس، أمام طلاب كلية للشرطة في شمال إنجلترا، مع أن شرطية كانت واقفة وراءه
ينظم مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاسكا)، فعاليات تعليمية؛ وذلك من 25 إلى 30 سبتمبر المقبل؛ للتعريف بكيفية استخدام كاميرا الروبوت «Int-Ball»، وخلال تواجد هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، على متن محطة الفضاء الدولية (ISS).
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إي سواتيني
رفضت محكمة بريطانية عليا طعناً قانونياً على قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان.
حققت الإمارات نمواً متصاعداً في صناعة تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالمياً، وفق تقرير جديد أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد) بعنوان الاقتصاد الرقمي لعام 2019، واحتلت المرتبة 16 ضمن الدول العشرين الأوائل متقدمة على كل من إسبانيا وكندا وإيطاليا وروسيا،
علاقات تاريخية وأزلية ضاربة في جذور التاريخ، تربط المملكة العربية السعودية بشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، تعزّز من هذه العلاقات روابط الدم والإرث والمصير المشترك، وهي علاقات أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
توفي رئيس زيمبابوي السابق، روبرت موغابي، عن عمر ناهز 95 عاما، حسبما أعلن الرئيس الحالي،
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن موقع الصحفي هو الميدان؛ لنقل رسالة مجتمعه، وللإسهام في تنميته ونهضته، الصحفي الحقيقي هو ذلك الذي يبحث عن المعلومة في الميدان وينقلها بقلمه وعدسته للعالم.
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ختام فعاليات الدورة الأولى من البرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة للإنتربول، الأول من نوعه عالمياً.
سيّر عدد من المحافظات الجنوبية، أمس، تظاهرات حاشدة في إطار «مليونية الوفاء»، لتقديم الشكر لقيادة وشعب دول التحالف العربي بقيادة السعودية، والدور الفاعل لدولة الإمارات في تحرير المحافظات وتطهيرها من الإرهاب وتطبيع الحياة فيها.
أكدت المملكة العربية السعودية أن القضية الفلسطينية تعد على رأس أولويات سياستها الخارجية، مشددة على دعمها للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967م،
أسفر الإعصار دوريان، أحد أقوى العواصف في منطقة الكاريبي وينتمي للفئة الخامسة، عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً في الباهاما. وترك الإعصار دوريان أجزاء من جزر الباهاما تبدو
أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، تشكيل الحكومة الجديدة التي طال انتظارها.
عقد الطاقمان الرئيس، الذي يتضمن: هزاع المنصوري والروسي أوليغ سكريبوتشكا والأمريكية جيسيكا مير، والبديل الذي يضم: سلطان النيادي، وسيرغي ريزيكوف، وتوماس مارشبيرن، في مهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر الجاري
اطلع تحالف دعم الشرعية في اليمن على تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في اليمن الذي أعلن عنه في الثالث من سبتمبر الجاري، وأشار المتحدث باسم التحالف العقيد تركي بن صالح المالكي إلى أن المغالطات والاتهامات الموجهة للتحالف
شهد عدد من المحافظات الجنوبية تظاهرات حاشدة تلبية لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي لتقديم الشكر لقيادة وشعب دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والدور الفاعل لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحرير هذه المحافظات وتطهيرها من الإرهاب وتطبيع الحياة فيها.
حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ختام فعاليات الدورة الأولى من البرنامج
خرجت صباح اليوم في مدنية حديبو عاصمة أرخبيل سقطرى مسيرة حاشدة شارك فيها الآلاف من أبناء الجزيرة،
أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الخميس القضاء على ستة عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية - التابعة للبرلمان الاتحاد الأوروبي - على تعيين الفرنسية كريستين لاغارد رئيسة للبنك المركزي الأوروبي
لم يدر بخلد الطالبة، ولاء البوشي ان يكون لقائها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في صيف 2016 قبل شهور معدودة من انتهاء ولايته، بداية الطريق لها للدخول إلى مجلس الوزراء السوداني وأن تنال شرف أول امرأة تتقلد منصب وزير الشباب والرياضة في بلدها،
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعيين سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة لهيئة الثقافة والفنون بدبي.
لم يكن يعلم الطفل الذي لم يتجاوز 10 سنوات أن لعبة إلكترونية عبر الإنترنت ستفضي به إلى ابتزاز من شاب جامعي اتخذ من هذه اللعبة وسيلة للتحرش بأطفال بريئين ليس لهم ذنب سوى لعبة اتخذوها فضاء للتحدي وجمع النقاط..
تسير أعمال البناء في موقع إكسبو 2020 دبي وفق المسار الزمني المحدد، حيث ستكتمل جميع أعمال الإنشاء الكبرى في الموقع بحلول نهاية أكتوبر المقبل، أي قبل عام على انطلاق فعاليات الحدث في 20 أكتوبر 2020.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات تقف بقوة مع المملكة العربية السعودية في خندق واحد.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن رسالة الموسم الجديد التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله.
عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية، أمس، في إسم آباد محادثات ثلاثية ا مع شاه محمود قريشي.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد يديرها الحرس الثوري الإيراني وزوّدت سوريا بنفط قيمته مئات الملايين من الدولارات في انتهاك للعقوبات الأمريكية.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات تقف بقوة
أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أن للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أهمية خاصة في الوضع الحالي.
لم يدر بخلد الطالبة، ولاء البوشي ان يكون لقائها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في صيف 2016 قبل شهور معدودة من انتهاء ولايته، بداية الطريق لها للدخول إلى مجلس الوزراء السوداني وأن تنال شرف أول امرأة تتقلد منصب وزير الشباب والرياضة في بلدها،
بدأت الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية بتنفيذ التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً على أنظمة وثائق السفر، الأحوال المدنية، العمل، والتأمينات الاجتماعية
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن توجهات دولة الإمارات
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن رسالة الموسم الجديد التي وجهها صاحب
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الآمال العريضة
أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالطالب المواطن
سلم اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، زيد سعيد علي الزبيدي، عربي الجنسية،
تولي دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز السلامة الرقمية للأطفال أولوية قصوى انطلاقا من التزامها الثابت بحماية أجيال المستقبل من جميع التأثيرات..
نجحت «تحريات شرطة دبي» في إنقاذ أكثر من 10 أطفال تترواح أعمارهم بين 9 و10 سنوات من ابتزاز لعبة «فورت نايت»،
واصلت إيران لهجتها التهديدية وقدمت شرطا جديدا للتجاوب مع تحركات دبلوماسية فرنسية، تقضي بإقناع طهران بالاتزام بالاتفاق النووي، المبرم في 2015.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، أن رسالة الموسم الجديد التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، للمواطنين والمسؤولين مع بداية موسم جديد للعمل والإنجاز في الدولة،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات هي
تحل اليوم الذكرى الرابعة لـ«غدر 4 سبتمبر» ضد التحالف العربي في اليمن، وهي الحادثة التي كشفت عن خفايا التآمر العميق بين
وظّف رائد الأعمال الإماراتي، فاهم الماس تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية طلبة المدارس، بالاعتماد على الطباعة ثلاثية
أعلن البنتاغون الثلاثاء أنه خصّص مبلغ 3.6 مليارات دولار لتمويل بناء جدار بطول 280 كلم على الحدود مع المكسيك، وذلك بناء
اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والتي تضم 495 مرشحاً
وصفت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين اقتصاد الإمارات بأنه يتمتع بقوة استثنائية تتجلى في عدة دلائل ومؤشرات. وقالت المؤسسة
واصلت دولة الإمارات جهودها الإنسانية في اليمن، والتي تشمل جميع القطاعات. وكثفت عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر
صوّت المشرعون البريطانيون الثلاثاء على السماح للبرلمان بمناقشة مشروع قانون اقترحته الأحزاب يمنع بريطانيا من مغادرة
أعلن رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري قبل أيام من انطلاق مهمته إلى محطة الفضاء الدولية في 25 من سبتمبر الجاري استعداده لهذه المهمة التاريخية التي سيمثل فيها دولة الإمارات والوطن العربي،
نحج الطفل المواطن خليفة عبد الله الكعبي في انقاذ زملائه بعد احتراق باصهم المدرسي بمدينة كلباء بالمنطقة الشرقية من إمارة الشارقة،
أكد سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي الاحتياط في مهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية، أن الطموح والحلم يتحققان بالإيمان والعمل والمثابرة، قائلاً «نحن اليوم نعيش تحقيق الحلم ونعيش طموح أبينا زايد، الذي سوف يتحقق
خسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غالبيته البرلمانية قبيل تصويت حاسم حول بريكست الثلاثاء مع انضمام النائب من المحافظين
قال مصادر سودانية اليوم الثلاثاء إن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك اختار 14 عضوا في أول حكومة سودانية
حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، جانبا من فعالية "تحقيق المستحيل
يسعى النواب البريطانيون المعارضون للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 أكتوبر الثلاثاء للتصويت لمنع بريكست
قالت خدمات الطوارئ البلجيكية إن انفجارا دمر عددا من المنازل في إحدى ضواحي مدينة أنتويرب الساحلية اليوم الثلاثاء.
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي قد سجلت أول مخالفة لضوابط
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، أن رسالة الموسم الجديد التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، للمواطنين والمسؤولين مع بداية موسم جديد للعمل والإنجاز في الدولة،
ذكرت وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء أن ثمانية تلاميذ بمدرسة ابتدائية قتلوا في هجوم بوسط الصين، وذلك في أول يوم دراسي لهم.
ردت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بطريقة غير متوقعة على مجموعة سائحين من الولايات المتحدة لم يتعرفوا عليها، حسبما ذكر
نفت شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات الثلاثاء أن تكون سرقت أي براءات اختراع في الولايات المتحدة، ردا على اتهامات وجهها إليها مبتكر برتغالي
نجحت اللجنة السعودية الإماراتية المشتركة في تهدئة الأوضاع بعدد من المناطق جنوب اليمن. وقال الناطق باسم قوات التحالف
تمكن رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي، من اجتياز الاختبارات النهائية لمهمة الانطلاق إلى محطة
باشرت دبي، أمس، ضبط السوق العقارية، بتوجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، أخاه صاحب
طالب رئيس البرلمان العربي د. مشعل بن فهم السلمي، جمهوريتي «هندوراس» و«ناورو» بمراجعة موقفهما بشأن الاعتراف بالقدس
انطلقت الحملة الانتخابية الرئاسية في تونس، أمس، بعد شهر ونصف على وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، حيث اختار المرشحون أول
حذرت النيابة العامة السعودية اليوم الاثنين، من خطورة انتهاك حرمات الأشخاص وتصوير ما من شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة لهم مؤكدة بأن ذلك محظور جزائياً.
تمكن علماء آثار كنديون، في أغسطس الماضي، من التقاط فيلم فيديو لحطام السفينة «تيرور» الغارقة في القطب الشمالي،
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وبحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد
بدأت بنوك كبرى الترويج لمنح قروض شخصية لعملائها بأسعار فائدة تصل إلى 2.7% وتعد الأقل من نوعها خلال العام الجاري،
أعلن قياديان بقوى إعلان الحرية والتغيير عن اقتراب موعد إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية في السودان، وكشفا عن ترشيحات طرحها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لخمس وزارات يجري التشاور حولها بين مكوناتها المختلفة.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن وفاة السفير الروسي في مصر، سيرجي كيربيتشينكو، في مستشفى بالعاصمة المصرية
اجتاح الإعصار دوريان جزر الباهاما في الصباح الباكر اليوم الاثنين وانتزع أسقف مبان وأطاح بسيارات وأسقط أعمدة الكهرباء
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نغوين فو شونغ رئيس
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشكيل "اللجنة العليا للتخطيط العقاري
قالت صحيفة " عكاظ " السعودية إن العام الدراسي الحالي 1441 سيكون هو الأطول كما أنه سيستمر ولأول مرة في شهر رمضان المبارك
حظى طالب طيران بإشادة كبيرة في أول طلعة جوية له لهبوطه بنجاح بطائرة خفيفة بعدما توفي معلمه أثناء تحليقهما في الجو فوق مطار في ولاية استراليا الغربية.
أظهر فيديو نشره موقع "تريبيون 242" الأمريكي حجم الخسائر التي خلفها الإعصار "دوريان" في جزيرة أباكو الواقعة في جزر الباهاما الشمالية.
أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة تلقيها 18.9 ألف شكوى من عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال 8 أشهر الأولى من العام الجاري بشأن الخدمات المقدمة للهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ثقته في كافة الوزراء
توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على كل المستوطنات، في مسعى لدعم
قصفت إسرائيل مناطق في جنوب لبنان رداً على ما قالت إنه هجوم صاروخي استهدف قوة لها في شمال فلسطين المحتلة.وقال الجيش
فوجئ مرشحون لانتخابات المجلس الوطني بمغالاة «مشاهير» شبكات التواصل الاجتماعي، وشركات الدعاية، المسؤولة عن الطرق، في
أكدت الإمارات أنها ستواصل العمل بحزم كجزء من التحالف العربي ضد عودة ظهور الجماعات الإرهابية في اليمن. وقال معالي
أجلت سفارة الدولة في واشنطن 75 مواطناً من ولاية فلوريدا إلى وجهة آمنة قبل وصول إعصار «دوريان» المتوقع حدوثه اليوم
دعت مملكة البحرين جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورا، نظرا لما تمر به الجمهورية اللبنانية من أحداث وتطورات أمنية توجب على الجميع أخذ سبل الحيطة والحذر.
تصدرت أبوظبي ودبي قائمة أكثر المدن العربية أماناً، وحلتا في المركزين 27 و28 عالمياً وفقاً لتقرير مفصل نشرته مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية، " الخميس"، عن أكثر 60 مدينة أماناً في العام 2019.
أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم "الأحد" أن قوة الإعصار دوريان ارتفعت للفئة الخامسة، التي تعد أعلى فئة في مستوى قوة الأعاصير.
نفت كوريا الشمالية، اليوم "الأحد"، جمعها ملياري دولار من الهجمات الإلكترونية على البنوك وبورصات العملات المشفرة، واتهمت الولايات المتحدة بنشر تلك الشائعات.
اعتراضات واسعة النطاق تشهدها الساحة السياسية في بريطانيا على خلفية تعليق رئيس الوزراء بوريس جونسون البرلمان وموافقة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا على الخطوة.
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ان سمعة الإمارات بناها زايد ويرعاها اليوم رئيس الدولة، ويحميها محمد بن راشد ومحمد بن زايد بمتابعة دائمة وقرارات حاسمة
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم "الأحد"، خلال لقائه أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان أن أمن الكويت والخليج من أمن مصر،
اعتمد مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، تضم مجموعة من الوزراء والمسؤولين، وذلك لتفعيل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
أعلن صاحب السمو ، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي " رعاه الله " تشكيل لجنة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد لمتابعة تطبيق وتنفيذ ماجاء في رسالة الموسم الجديد
كشف صاحب السمو ، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي " رعاه الله " عن أول بند ستتم مناقشته في جلسة مجلس الوزراء اليوم في العاصمة أبوظبي .
من وراء قضبان السجن المدني بالمرناقية (غربي العاصمة) يتطلع رجل الأعمال في قطاع الإعلام والإعلان التونسي نبيل القروي إلى الفوز في الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 15 سبتمبر الجاري.
طلب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الصفح من الشعب البولندي على الفظائع التي ارتكبتها ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية وذلك خلال كلمته في فيلون، أول مدينة تتعرض للقصف بسلاح الجو الألماني
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله ،» مجموعة من الرسائل المختصرة للمواطنين والمسؤولين مع بداية موسم جديد للعمل والإنجاز في الإمارات.
عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن تمنياته أن يكون العام الدراسي الجديد عام خير ونجاح للطلبة بتمسكهم بالقيم النبيلة ومواصلة نهل المعرفة والعلوم الحديثة.
انتفضت قبائل يمنية في أبين وشبوة ضد الميليشيات الإرهابية (الإصلاح، القاعدة وداعش)، في مؤشر على سقوط مؤامرة الحزب الإخواني بمحاولة تسليم المحافظات الجنوبية للتنظيمات الإرهابية.
مثل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير للمرة الثالثة أمام المحكمة، التي وجهت له رسمياً تهمة الثراء غير المشروع وحيازة أموال بالنقد الأجنبي دون سند قانوني.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس، أنها وجهت ضربة عسكرية استهدفت إحدى المنشآت التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي شمالي إدلب بسوريا مخلفة سقوط 40 قتيلاً.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في مجموعة رسائل للمواطنين
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مجموعة من الرسائل للمواطنين والمواطنات، مع بداية موسم جديد للعمل والانجاز في الامارات
مثل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير للمرة الثالثة أمام المحكمة، التي وجهت له رسمياً تهمة الثراء غير المشروع وحيازة أموال بالنقد الأجنبي دون سند قانوني، في وقت تستمر المشاورات بين رئيس الحكومة الانتقالية
تحرص الثمانينية أم أحمد دوماً على المشاركة في الفعاليات الوطنية المناصرة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وإحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى إسرائيل.
كشفت صحيفة " مكة " السعودية عن أن 5.244.463 سعودي لم يتزوجوا ، مستندة في ذلك إلى إحصائيات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في الممكلة .
يتوجه نحو مليون و100 ألف طالب وطالبة على مستوى الدولة إلى مدارسهم مع انطلاقة العام الدراسي 2019-2020 غدا "الاحد" الأول من سبتمبر‘ وذلك في جميع المدارس الحكومية والخاصة
علمت «البيان» من مصادر موثوقة، أنّ هناك مفاوضات سريّة بين أطراف النزاع الليبي ربما تفضي إلى حل سياسي خلال أيام، عبر التجهيز لاتفاق يقضي بانسحاب ميليشيات مصراتة من محاور القتال مقابل عدم استهدافها من قبل الجيش الوطني.
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن البيان الإماراتي ضد الإرهاب وحماية قوات التحالف حازم، وأن الحوار عبر المبادرة السعودية هو المخرج للأزمة.
أربكت العقوباتُ التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على مصرف «جمّال ترست بنك» والشركات التابعة، المشهدَ اللبناني.
كشفت مسؤول روسي عن قيام روسيا بتطوير قنبلة تزن 250 كيلوجراما، سيتم استخدامها لمكافحة الحرائق، طبقا لما ذكرته وكالة "
ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع للكيماويات بالهند إلى أكثر من 70 قتيلا وجريحا .
علمت «البيان» من مصادر موثوقة، أنّ هناك مفاوضات سريّة بين أطراف النزاع الليبي ربما تفضي إلى حل سياسي خلال أيام، عبر التجهيز لاتفاق يقضي بانسحاب ميليشيات مصراتة من محاور القتال مقابل عدم استهدافها من قبل الجيش الوطني.
كشفت صحيفة النهار الجزائرية عن أن السلطات التركية ألغت منح التأشيرة الإلكترونية لقطاع واسع من الجزائريين، وهو ما يعني العودة بالعمل بنظام التأشيرة التقليدية.
ذكرت الشرطة الهندية أن سبعة عمال على الأقل لقوا حتفهم، وأعربت عن مخاوفها من حصار آخرين بعد انفجار بمصنع كيماويات غرب الهند اليوم السبت.
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة على تويتر صورة لما بدا أنه موقع لعملية إطلاق فاشلة لقمر صناعي إيراني مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كان ذلك قد كشف أسرار عمليات المراقبة والاستطلاع الأمريكية.
تبدأ محاكمة المتهمين الخمسة بالتخطيط لاعتداءات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة وبينهم العقل المدبر للهجمات خالد شيخ محمد في يناير 2021 في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأمريكية، على ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة.
تعد ميليشيا الإصلاح الإخوانية أخطر غطاء للتنظيمات الإرهابية في اليمن. فهي عبر وجودها كجزء من الحكومة اليمنية، توفر منصة «شرعية» للإرهاب.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة لملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة.
شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، ومحافظة لحج، هجمات إرهابية منسّقة نفذتها شبكة التنظيمات الإرهابية التي يديرها حزب الإصلاح الإخواني، وفي مقدمتها تنظيما داعش والقاعدة.
قالت مصادر موثوقة إنّ هناك مفاوضات سريّة بين أطراف النزاع الليبي ربما تفضي إلى حل سياسي خلال أيام، عبر التجهيز لاتفاق يقضي بانسحاب ميليشيات مصراتة من محاور القتال مقابل عدم استهدافها من قبل الجيش الوطني.
أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها تعكف على إجراء قرعة عبر النظام الإلكتروني الخاص بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أنها ستطلق يوم غد الأحد الأول من سبتمبر خطاً ليلياً جديداً للحافلات العامة داخل إمارة دبي، وستجري تحسينات على الخدمة في (11) خطاً أخرى.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت : - تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " برقيات تهنئة لأصحاب الجلالة و الفخامة و السمو ملوك
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أنه إلحاقاً لتعميم الهيئة بشأن إجازةرأس السنة الهجرية في الحكومة
تعتبر ميليشيا الإصلاح الإخوانية أخطر غطاء للتنظيمات الإرهابية في اليمن. فهي عبر وجودها كجزء من الحكومة اليمنية، توفر منصة «شرعية» للإرهاب. وتتنافس التنظيمات الإرهابية في اليمن على التقرب من حزب الإصلاح.
بحث مجلس السيادة في السودان، أمس، الموقف الأمني بمدينة بورتسودان التي شهدت اشتباكات قبلية دامية، وكارثة السيول والأمطار التي تجتاح البلاد.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن القارة الأفريقية منفتحة على بناء شراكات قوية مع الدول والمؤسسات الدولية المهتمة بالتعاون مع أفريقيا.
دعا مجلس الأمن الدولي، أمس، إلى معالجة المطالب المشروعة لجميع اليمنيين، بما في ذلك سكان جنوب اليمن، عبر تسوية سياسية يشارك فيها جميع الاطراف.
تصدّرت كل من أبوظبي ودبي مدن الشرق الأوسط وأفريقيا في الأمن الرقمي ضمن مؤشر أكثر مدن العالم أمناً لعام 2019 الذي نشرته وحدة «إيكونومست إنتلجانس» التابعة لمؤسسة الإيكونومست، حيث اشتركتا في المركز 24 برصيد 74.1 نقطة، متقدمتين على بروكسل وميلانو ومدريد وبرشلونة والعديد من العواصم العالمية العريقة.
سيطر الجيش السوري والقوات الموالية له فجر اليوم الجمعة على بلدة التمانعة في ريف ادلب الجنوبي الشرقي بعد معارك عنيفة مع مسلحي المعارضة.
بين المتعة والمغامرة وروح الاستكشاف، يعيش زوّار مدينة دبي تجارب مثيرة لا تُنسى، فيها الكثير من التحدّي خاصة في فصل الصيف، كأن تشرب كوباً من الشوكولاه الساخنة في مقهى ثلجي تحت الصفر، ينقل مرتاديه إلى أجواء الشتاء الباردة، وعالم من الثلج تضيف لتجارب صيف دبي أجواءً مليئة بالإثارة والتجديد.
الـ28 من أغسطس هو الموعد المضروب لإعلان تشكيل الحكومة السودانية الانتقالية حسب المصفوفة الزمنية الملحقة بالإعلان الدستوري، الذي توافقت عليه أطراف المعادلة السودانية.
توعّد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، باتخاذ إجراءات صارمة لردع اعتداءات ميليشيا الحوثي الإيرانية على المناطق المدنية داخل المملكة العربية السعودية.
شددت دولة الإمارات على احتفاظها بحق الدفاع عن النفس، والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي، لافتة إلى أن التنظيمات الإرهابية بدأت بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين.
بدأ الطاقمان الرئيسي والبديل في مهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية المقرر لها 25 سبتمبر المقبل، والذي يضم هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي.
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس.
دشنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مشروعها المشترك مع شركة كريم، المتمثل بشركة هلا، الذي يتيح للمتعاملين الحصول على مركبات الأجرة بكبسة زر على مستوى إمارة دبي، حيث يبلغ عدد مركبات الأجرة في المرحلة الأولى 5500 مركبة.
كشف عبد الله جمعة مدير الشؤون الإدارية في مركز دبي للسكري التابع لهيئة الصحة في دبي لـ«البيان»: أن مركز دبي للسكري بدأ في استخدام تقنية التطبيب عن بعد لمتابعة عدد من مرضى السكري ومعالجتهم عن بعد.
تعقيبا على بيان الخارجية اليمنية أكدت الإمارات العربية المتحدة احتفاظها بحق الدفاع عن النفس و الرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي حيث بدأت التنظيمات الإرهابية بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف و المدنيين
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من دولة عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.
قالت السلطات المغربية مساء "الأربعاء" إن سبعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم في فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، قرب تارودانت على بعد 600 كيلومتر جنوبي الرباط.
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
قدّمت وزارة الموارد البشرية والتوطين بلاغات إلى النيابة العامة ضد 17 متعاملاً من جنسيات مختلفة بتهم التزوير والتحايل على النظام الإلكتروني للوزارة «تسهيل»
شهد جناح لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2019
ارتدت أسعار الوقود للتراجع سريعاً لينخفض سعر لتر البنزين والديزل بين عشرة فلوس و4 فلوس على التوالي خلال شهر سبتمبر المقبل.
استقبل مطار دبي الدولي صباح اليوم الرحلة الافتتاحية التي تسيرها الناقلة "تشاينا ايسترن" قادمة من مدينة شيان الصينية مفتتحة
انطلقت صباح اليوم فعاليات الملتقى التجاري الذي تنظمه مؤسسة دبي لتنمية الصادرات في العاصمة الرواندية كيغالي.
يوماً بعد آخر، تستمر فضائح وانتهاكات تنظيم الحمدين، فما بين عنصرية وعبودية واستخدام نفوذ بشكل خاطئ، تظهر قضية جديدة بطلها شقيق أمير قطر في تهم احتجاز وتعذيب وتهديد بالقتل لأمريكيين.
تأتي استقالة المذيعة الجزائرية، حسينة أوشان، من قناة الجزيرة القطرية، لتطرح أسئلة جديدة بشأن الأساليب التي يعتمدها بوق تنظيم الحمدين في التعامل مع موظفيه، وعلى رأسها الضغط النفسي والمساومات والابتزاز.
رغم ارتفاع عدد المتابعين في الحسابات الرسمية الخاصة لدى بعض نجوم دورينا في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن التفاعل مع الجمهور يبدو شبه معدوم بخلاف المشهد الأوروبي،
يواصل إكسبو 2020 دبي دوره الحيوي كمحفز رئيسي للاقتصاد الوطني، من خل رفد قطاعات الأعمال ا بمناقصات مليارية لا ترتبط
هنأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة الطفولة.
تصاعدت حدة المواجهات العسكرية في عدن، أمس، نتيجة عدم التزام قوات الحكومة اليمنية بالتهدئة ودعوة الحوار التي أطلقتها المملكة العربية السعودية.
تتجه واشنطن لاتخاذ إجراءات تستهدف النفوذ الإيراني في العراق، وذلك ضمن المساعي الأمريكية لعدم السماح لإيران باستخدام العراق ساحة لصراعاتها وحساباتها السياسية.
في خطوة تاريخية، علّق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعمال البرلمان من الأسبوع الثاني في الشهر المقبل وحتى 14 أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر لبريكست.
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأنه عند الساعة ( 23:35 )
خلفت السيول الجارفة بالمغرب عددا من القتلى والمفقودين أثناء مشاهدتهم، مساء اليوم، مقابلة لكرة القدم بملعب "تزيرت" جنوب
تأتي استقالة المذيعة الجزائرية، حسينة أوشان، من قناة الجزيرة القطرية، لتطرح أسئلة جديدة بشأن الأساليب التي يعتمدها بوق تنظيم الحمدين في التعامل مع موظفيه، وعلى رأسها الضغط النفسي والمساومات والابتزاز.
تهدد حرائق غابات الأمازون التنوع البيولوجي الفريد من نوعه في هذه المنطقة التي تؤمّن 20% من الأوكسجين لكوكب الأرض.
نفذت إيران اليوم الأربعاء حكماً بالإعدام شنقا وفي ساحة عامة في رجل كان قد أدين بقتل إمام صلاة الجمعة في مدينة كازرون
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد قراره المثير للجدل تعليق أعمال البرلمان البريطاني
صرح المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بان المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البجرين قد أصدرت حكماً اليوم "الأربعاء" على تسعة متهمين في وقائع تسلم و نقل وتسليم أموال خصصت دعماً و تمويلاً لجماعات إرهابية
تشهد إيطاليا الأربعاء يوماً حاسماً بالنسبة الى المشهد السياسي، فإما أن تنجح حركة 5 نجوم والحزب الديموقراطي
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم انتهاء فترة التقدم بطلبات الاعتراض على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي،
في تلك المدينة التي تتثنى بحدودها على ساحل الخليج العربي، لتعزف سيمفونية التناغم ما بين الحداثة والماضي
تم تشكيل "فريق عمل مشترك في مجال الإسكان "، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في مجال الإسكان
وصف دبلوماسيون وقانونيون وعسكريون دوليون وعرب العلاقات الإماراتية السعودية، بالراسخة والتي حصنت العديد من دول المنطقة
تمّكن أطباء قسم العناية المركزة للأطفال بمستشفى توام من إنقاذ حياة طفلة مواطنة عمرها 3 سنوات، صارعت الموت لمدة 4 ساعات داخل سيارة محكمة الإغلاق،
يترقب السودانيون قيام رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إعلان تشكيل حكومته اليوم الأربعاء.
أعلن مركز دبي المالي العالمي أن قانون التوظيف الجديد، القانون رقم 2 لعام 2019، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله،
نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ
شدد مجلس الوزراء السعودي على حرص وسعي المملكة ودولة الإمارات المستمر والكامل للمحافظة على الدولة اليمنية ومصالح شعبها
بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، ساهمت 5 فتيات إماراتيات موهوبات في تسليط الضوء على دور النساء في صناعة الطيران، والنهوض
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المرأة الإماراتية بيومها
شهدت أسعار تذاكر العودة إلى الإمارات بعد انتهاء الإجازة الصيفية ارتفاعاً بنسبة تصل إلى أكثر من 200%، الأمر الذي دفع بعض العائلات إلى حجز رحلات غير مباشرة لضمان الحصول على مقاعد شاغرة بأسعار معقولة.
نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سيف بن أحمد الغرير الذي اعتبره سموه د رائداً من رواد الأعمال والاقتصاد في الامارات وصاحب مسيرة طويلة في الكفاح والطموح والنجاح.
اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أنه يجب "إعادة النظر بعلاقتنا بروسيا" لأنّ "دفعها بعيداً عن أوروبا خطأ جسيم".
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"
اضطر مطار مدينة ميونيخ الألمانية لإلغاء نحو 130 رحلة اليوم الثلاثاء بعد أن أوقفت الشرطة إجراءات الدخول
يواصل مركز دبي المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، والذي يحتضن أكبر منظومة للتكنولوجيا
ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها
أكدت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند
قالت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد
بدأت المؤسسة العمل على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى السودان الشقيق بعد الفيضانات والسيول التي عمت البلاد.
أعلن تحالف من 20 ولاية أمريكية أنهم سيقاضون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص قرارها الأخير إزالة الحدود القانونية الصارمة التي تجعل مدة احتجاز أطفال المهاجرين غير الشرعيين غير محددة بوقت.
قال مسؤول إندونيسي اليوم الثلاثاء إن سلطات بلاده نشرت 8072 فرد إطفاء، على الأقل، و34 مروحية لإطفاء حرائق الغابات التي اندلعت في مناطق من جزيرتي "سومطرة" و"بورنيو".
عزز تمكين الإماراتية المكانة المتميزة للمواطنة ورسخ إشراكها في التنمية، كما ساهمت سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في تنمية قدرات الإماراتية لتحمل مسؤولياتها تجاه وطنها، إذ مكنت الدولة المرأة سياسياً ورفعت قدراتها، وتمتعت الإماراتية في ظل القيادة الرشيدة للدولة بشخصية قيادية وتبوأت مكانة رفيعة.
استنكرت السعودية الاتهامات وحملات التشويه التي تستهدف الإمارات، على خلفية الأحداث الأخيرة جنوب اليمن. وأعاد البلدان، في بيان مشترك صدر أمس، التأكيد على الثوابت المشتركة في اليمن،
أعربت دولة الإمارات ومملكة البحرين عن استنكارهما وإدانتهما لمحاولات الميليشيا الحوثية استهداف مدينة جازان في المملكة العربية السعودية الشقيقة بـ«6» صواريخ باليستية، وأكدت الدولة أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي على الدولة في اليمن.. كما دانت عدد من المنظمات الإقليمية الهجوم الإرهابي.
هيمن الملف النووي الإيراني وتدخلاتها الإقليمية في دول المنطقة على محادثات اليوم الختامي لقمة مجموعة الدول السبع، أمس، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القمة شهدت «وحدة صف كبرى» إزاء إيران، مجدداً وصف طهران بأنها الدولة الراعية للإرهاب في العالم، رغم تفاؤل بخصوص لقاء محتمل بين ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني.
دخل الجيش الليبي أمس إلى وسط مدينة غريان (70 كيلومتراً جنوب العاصمة طرابلس) في ظل انهيار تام لميليشيات الوفاق، فيما أكدت مصادر لـ«البيان» أن عشرات المسلحين استسلموا للجيش الوطني الليبي. وأعلنت غرفة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش عن تدمير عربتين مسلحتين بمنطقة خمير بضربة جوية.
تذرّعت إسرائيل بالتفجير الذي حصل يوم الجمعة الماضي غرب رام الله بالضفة الغربية، وقتلت خلاله جندية، لتوسّع الاستيطان ، فيما لم تفلح في الوصول إلى المنفذين، ما وسّع عربدتها ومستوطنيها في الضفة وغزة.
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت -
أعاد البيان الصادر عن قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن توجيه وضبط بوصلة المعركة باتجاه ميليشيا الحوثي، وإغلاق الباب أمام أي محاولة لاختلاق معارك جانبية أو تصفية حسابات سياسية لا علاقة لها بالمعركة الأساسية
أصدرت قوات ألوية العمالقة، "الاثنين"، بيانا دعت فيه الأطراف اليمنية إلى تحكيم العقل ووقف إراقة الدماء وتهدئة الأمور والجلوس إلى طاولة الحوار
تنقل الإمارات "قمة أقدر العالمية" إلى محطة فارقة كأحد أبرز المنصات العالمية في مجال تمكين المجتمعات على المستويات الإنسانية والحضارية والفكرية والثقافية، وذلك عبر نقل المعرفة والتجربة الإمارتية في استضافة الحدث العالمي
يثير عدد قياسي من الحرائق المستعرة في غابات الأمازون غضبا دوليا بسبب أهمية هذه الغابات المطيرة بالنسبة للبيئة،
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتقويض خطر الإرهاب
تنظم طيران الإمارات في الأسبوع المقبل يوماً مفتوحا في العاصمة اللبنانية بيروت لاستقطاب مزيد من الشابات والشبان
قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عقد أولى اجتماعاته العلنية اليوم الاثنين
صرح اليوم الاثنين، نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، الذي يترأس المحادثات التجارية مع واشنطن،
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والملك عبدالله الثاني بن الحسين
انطلق في العاصمة السعودية الرياض البرنامج التدريبي الأول للخدمات الحكومية، بهدف بناء وتطوير وتعزيز قدرات موظفي الخدمات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وفق معايير خدمية نوعية.
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير أن المملكة العربية السعودية تقود ا، بفضل الله،
قال سبعة من كل عشرة خبراء توظيف في الإمارات أن عملية التوظيف ستشهد تغييراً في المستقبل، وذلك وفقاً للاستبيان الجديد الذي أجراه بيت.كوم بالتعاون مع يوجوف
اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلقاء قنابل نووية على الأعاصير كي تتلاشى قبل أن تضرب أراضي الولايات المتحدة، بحسب ما
كشف مركز محمد بن راشد للفضاء، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، عن التفاصيل الكاملة لمَهمة إرسال أول رائد فضاء إماراتي، إلى محطة الفضاء الدولية، لإجراء مجموعة من التجارب العلمية.
أعربت دولة الإمارات عن استنكارها وإدانتها لمحاولات الميليشيات الحوثية استهداف مدينة جازان
أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن العلاقة الأخوية الراسخة بين المملكة العربية السعودية والإمارات، وقيادتيهما، والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، هو حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة
صدر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة بياناً مشتركاً فيما يلي نصه:
أكدت دولة الإمارات، أمس، أن التحالف السعودي الإماراتي ضرورة استراتيجية، في ظل التحديات التي تعيشها المنطقة، وأن ارتباط الدولة بالمملكة هو ارتباط وجودي، وأكثر شمولاً وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة.
تحتفل الإمارات في الـ 28 من أغسطس الجاري بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «المرأة نموذج للتسامح».
تواصل قمة مجموعة الدول الصناعية السبع أعمالها لليوم الثاني على التوالي في مدينة بياريتس جنوبي فرنسا، وذلك في ظل خلافات حادة في عدد من القضايا العالمية، ومن بينها الملف النووي الإيراني.
يستعد هزاع المنصوري، للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في الـ25 من سبتمبر المقبل. ونشر هزاع المنصوري عبر حسابه الرسمي في «تويتر» عدداً من الصور أثناء التحضيرات الأخيرة استعداداً للرحلة.
بلغ عدد الخدمات الإلكترونية التي وفرتها حكومة الإمارات نحو 3730 خدمة اتحادية ومحلية عبر الإنترنت، وذلك من خلال البوابة الرسمية للدولة في خطوة تعكس مدى التطور الذي أحرزته الدولة في مجال الحكومة الذكية.
أعلن مجلس السيادة الذي تشكل حديثاً في السودان رسميا حالة الطوارئ في مدينة بورسودان في أعقاب الاشتباكات القبلية التي
أكد بنك أبوظبي الأول أن إدعاءات هيئة تنظيم مركز قطر للمال في محاكم مركز قطر للمال باطلة و يرفضها البنك بشكل قطعي و التي تم إصدارها تزامنا مع قرار دولة الإمارات و دول آخرى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " برقية تهنئة إلى معالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة في جمهورية السودان الشقيقة و ذلك بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.
قالت حكومة جزر البليار عبر موقع تويتر إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم اليوم الأحد إثر حادث تصادم بين مروحية
قال موقع «أي زيد بج ميديا» الأمريكي، إن دبي تُعرف حول العالم بكونها مكاناً للرفاهية والنمو والفرص المثيرة، مضيفاً أن الانتقال إلي الإمارة يزداد شعبية مع مرور الوقت.
أعلن الجمهوري الأمريكي جو وولش ترشحه للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بمواجهة الرئيس دونالد ترامب
توقع تقرير اقتصادي وصول قيمة سوق ألعاب الكمبيوتر خلال العام الحالي إلى 152 مليار دولار منها 5ر68 مليار أي بنسبة 45%
هنأ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" فخامة قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان الجديد بفوزه في الانتخابات الرئاسية ووجه دعوة لفخامته لزيارة الإمارات
اجتاح مئات الحرائق غابات الأمازون في الأيام الماضية، ودقت ناقوس الخطر المناخي حول العالم، ولكن ما يعلمه الكثيرون أن الطلب العالمي على لحوم البقر وحبوب الصويا، كان له أثر كبير على تأزيم الحرائق.
أعلن البيت الأبيض الأحد أن الندم الذي عبّر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب التجارية بين بلاده والصين
تعمل سبع لجان مشتركة ضمن منظومة التكامل الإماراتي السعودي في المجال التنموي والاقتصادي، على تنفيذ عدد من المبادرات
أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميماً خاصاً، حثت فيه الوزارات والجهات الاتحادية كافة إلى الاستفادة من
صرح مصدر دبلوماسي فرنسي بأن قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى فوضوا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتواصل مع
طور فريق من الباحثين في جامعة كامبريدج البريطانية جلدا صناعيا يمكنه تغيير لونه عند التعرض للضوء أو الحرارة، ويمكن استخدامه في العديد من التطبيقات المختلفة مثل سترات التخفي وشاشات العرض الضخمة.
أغلقت السلطات المصرية معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة في الاتجاهين ولمدة ثلاثه أيام متصلة من اليوم الأحد وحتى بعد
تعهد المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "هواوي" الصينية رين زينغفاي بإنشاء جيش " يسيطر على العالم" حسب تعبيره ، مؤكدا أن شركته ستتغلب على المصاعب الحالية.
ذكرت وكالات أنباء، الأحد، أن دوي انفجارات هز الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الأحد، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة)..
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
أرجع مراقبون يمنيون الفشل الذي لازم الحكومات التي أعلنها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى سيطرة تنظيم «الإخوان» عليها، مما حال بينها وتحقيق أي إنجاز على الأرض، وغرق الكثير من أعضائها في صفقات فساد ومحسوبية.
نجح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في افتتاح قمة مجموعة السبع، في تفادي تفجر النزاع بين الدول الأوروبية وأمريكا في اليوم الأول من القمة، حيث عقد محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نتجت عنها «عناصر تقارب» بشأن ملفات كبيرة، مثل التجارة وحرائق الأمازون».
كلما كان التشخيص أسرع كانت فرص النجاة أكثر، هذا ما استطاعت تحقيقه هيئة الصحة في دبي بإدخالها تقنيات الذكاء الاصطناعي في علاج المصابين بالجلطات الدماغية إلى مستشفى راشد.
أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 65% من مشروع التوسع في الأنظمة المرورية الذكية للهيئة. ويسهم المشروع في زيادة نسبة تغطية شبكة الطرق الرئيسة بالإمارة بالأنظمة المرورية الذكية من 11% حالياً إلى 60%.
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التحالف السعودي الإماراتي ضرورة إستراتيجية في ظل التحديات
قال رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك اليوم السبت إن السودان يحتاج ثمانية مليارات دولار مساعدة أجنبية خلال
اتفقت مملكة البحرين وجمهورية الهند على أهمية توطيد علاقات التعاون بينهما والارتقاء بها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية"
تبادل رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت،
يبدأ غدا "الأحد" دوام الهيئات التدريسية والإدارية والفنية على مستوى مدارس الدولة وذلك قبل نحو أسبوع من بدء دوام الطلبة
قال أحمد إبراهيم محامي عمر البشير، السبت، إنه سيقدم طلباً لإطلاق سراح الرئيس السوداني المعزول بكفالة مالية.
قدمت وزيرة الثقافة في الحكومة الجزائرية مريم مرداسي، اليوم السبت استقالتها من منصبها، على خلفية مقتل 5 أشخاص
قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم ناريندرا مودي
عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جلسة مباحثات رسمية
أعلنت "اتصالات" اليوم عن إطلاق عرض جديد لمضاعفة سعة البيانات مجاناً لمشتركي باقات "Freedom" لخط الفاتورة، سواءً الحاليين أو الجدد.
تتحول الكارثة البيئية في البرازيل وسلسلة الحرائق التي تضرب غابات الأمازون الى مواجهة سياسية وتجارية بين البرازيل والاتحاد الأوروبي.
تسبب سقوط قذيفة صاروخية في تعليق الملاحة الجوية في مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس السبت بالتزامن مع وصول رحلتين من اسطنبول والمدينة المنورة، بدون أن يؤدي إلى خسائر بشرية.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الجمعة أنه لن يمنع رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول من الاستقالة.
يعيش العالم على وقع حرب تجارية ضارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين، لا يلوح في الأفق أي مؤشر على قرب
ولّدت الإخفاقات الكبيرة والمتلاحقة للحكومة اليمنية، منذ نهاية حكم الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، إحباطاً وغبناً كبيرين
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي أن الحديقة القرآنية بدبي ضمن أعظم 100 وجهة عالمية، لاسيما وأنها تضم الأشجار التي ذكرت في القرآن التي ستبقى عبر الأجيال تحكي قصة الانسان
أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن العلاقات بين الإمارات والهند في أفضل حالاتها على الإطلاق، وأن بلاده تجد في الإمارات العربية المتحدة شريكاً مهماً لتحقيق حلمها الطموح في الوصول بحجم اقتصاد يربو على 5 تريليونات دولار من خلال شراكة متبادلة المنفعة.
أشاد وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، بالتضحيات الإماراتية في اليمن، قائلاً إن دماء الشهداء لا تمحوها البيانات الناكرة لها، في وقت أكدت قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، أن افتعال الأزمات في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الشعب اليمني مع الشركاء في التحالف العربي لا يخدم سوى المخطط الإيراني التدميري المتمثل في ميليشيا الحوثي الإرهابية، فيما استجاب المجلس الانتقالي الجنوبية لدعوة السعودية وأعلن عن وقف إطلاق النار في شبوة.
حذرت أطراف عراقية من تعرض السفارة الأمريكية في بغداد، أو مصالح أخرى لواشنطن، إلى هجمات إرهابية بعد تقارير عن وقوف إسرائيل وراء هجوم على أحد معسكرات ميليشيات الحشد ، في وقت تسود مخاوف من أن تؤدي مخازن الأسلحة الضخمة التي تمتلكها «الحشد» إلى جر العراق إلى أتون صراعات إقليمية ودولية بسبب تبعية هذه الميليشيات للحرس الثوري الإيراني.
قمع الاحتلال مسيرات العودة في قطاع غزّة، ما أسفر عن إصابة 122 فلسطينياً بجروح، وأطلق جنود إسرائيليون النار على فلسطيني بزعم محاولته عبور الحدود، وقتلت فتاة إسرائيلية في هجوم بقنبلة محلية الصنع قرب مستوطنة دولف شمال غرب رام الله.
أكد رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي أن العلاقات بين الإمارات والهند في أفضل حالاتها على الإطلاق وأن بلاده تجد في
نصف قرن مضى على جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك على يد الصهيوني مايكل دنيس روهان، الذي أشعل النار في المصلى القبلي
وصل رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة ناريندرا مودي، ، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم مؤكداً تطلعه لعقد
قال راديو موزاييك المحلي في تونس إن قاضيا قرر اليوم الجمعة سجن نبيل القروي صاحب قناة نسمة التلفزيونية المعروفة بانتقادها للحكومة وأحد أبرز المرشحين بانتخابات الرئاسة التي ستجرى الشهر المقبل بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.