خليفة يوجّه ببحث مجالات مساعدة الشعب السوداني
وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بالتواصل مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان،
وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بالتواصل مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان،
انتخب البرلمان اليمني القيادي في حزب المؤتمر الشعبي سلطان البركاني رئيساً له، في أول جلسة انعقاد للبرلمان منذ 2015، بمدينة سيئون في حضرموت موجهاً الشكر للإمارات والسعودية، ما يعد انتصاراً سياسياً وتشريعياً.
دشن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، عصر أمس،
حرص رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، على التودد للمتظاهرين، وأعلن في أول بيان له، تشكيل مجلس عسكري لتمثيل سيادة الدولة، وحكومة مدنية «متفق عليها» لإدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة،
هطلت أمس أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق الدولة أدت إلى جريان السيول في عدد من الأودية والمنخفضات وخاصة في المناطق الشمالية، في رأس الخيمة وعجمان والفجيرة والشارقة،
تواصل قوات الجيش الوطني الليبي تقدمها في العاصمة طرابلس لدحر الميليشيات، إذ نجحت في محاصرة الميليشيات من 7 محاور، فيما لا يفصل الجيش الليبي عن مركز طرابلس سوى 15 كيلومتراً،
رحبت دولة الإمارات بتسلم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي السوداني في خطوة تجسد تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.
قالت وكالة الانباء السعودية إن المملكة العربية السعودية تتابع تطورات الأحداث في السودان، وتؤكد تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني الشقيق حيال مستقبله.
اشتبك محتجو السترات الصفراء مع شرطة مكافحة الشغب بمدينة تولوز الفرنسية السبت، وذلك رغم استعداد الرئيس إيمانويل ماكرون للإعلان عن إجراءات تهدف لإخماد الاحتجاجات الأسبوعية
أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان السبت عن تشكيل المجلس يضم عشرة أعضاء.
قالت وزارة التربية والتعليم، إنها تجيز تعطيل الدراسة في المدارس المتضررة من سقوط الأمطار وبناء على وضع وحاله الطرق المؤدية إليها، وذلك بالتنسيق مع مواصلات الإمارات.
أعلن رئيس المجلس الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، السبت، أنه سيتم تشكيل حكومة مدنية متفق عليها.
أفاد المرصد السوري اليوم السبت بإصابة 17 من قوات النظام جراء قصف طائرات إسرائيلية مدينة مصياف الواقعة في ريف حماة الغربي.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ابنته إيفانكا (37 عاماً)، تجيد التعامل مع الأرقام بشكل جيد جداً، متحدثاً عن أنه نظر في تسميتها إلى رئاسة البنك الدولي، وذلك في مقابلة نشرت أمس.
شهدت مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي اليمن اليوم انطلاق أول جلسة للبرلمان اليمني منذ انقلاب الميليشيات على الشرعية، وذلك بحضور 145 عضوا.
يعقد بعد غد المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الإمارات للتخطيط الإستراتيجي وإستشراف المستقبل تحت شعار " التسامح في رؤى زايد"..
شاركت الإمارات في تشكيل فرق عمل لدراسة التصورات المستقبلية المقترحة بشأن التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط، وذلك خلال اجتماع عقد في الرياض.
أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، عن مبادرة مشتركة للتخفيف من معاناة المواطنين الإيرانيين المتضررين جراء السيول والفيضانات المدمرة وغير المسبوقة التي شهدتها إيران مؤخراً.
أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن اختياره هزاع المنصوري ليكون رائد الفضاء الأساسي في مَهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية يوم 25 سبتمبر المقبل،
أعلن عوض بن عوف تنحّيه عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بعد ساعات من تأدية القسم، وذلك استجابة للشارع، وعيّن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس.
أصدر الجيش الوطني الليبي، مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ومسؤولين، بتُهم «الخيانة» و«دعم جماعات إرهابية» و«التآمر مع دول أجنبية».
أعلنت شركة النفط الأمريكية العملاقة "شيفرون" الجمعة اعتزامها شراء "أناداركو بتروليوم" مقابل 33 مليار دولار تسددها نقدا وفي صورة أسهم من أسهمها
أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عوض بن عوف، الجمعة، تنازله عن منصبه هو ونائبه كمال عبد المعروف، للفريق الركن عبد الفتاح البرهان، ليكون ثاني رئيس للمجلس العسكري بعد الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير.
ناشد "المركز الوطني للأرصاد" مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور والابتعاد عن المجاري المائية وأماكن تجمع مياه الأمطار نظراً لتشكل السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة، يصاحبها سقوط أمطار
أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عوض بن عوف مساء الجمعة تنازله عن منصبه، وذلك غداة اسقاط نظام عمر البشير.
قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي عقد الجمعة اجتماعا طارئا حول السودان انتهى بعد ساعة من المحادثات المغلقة من دون صدور بيان.
طلب المجلس العسكري السوداني الجمعة مساعدات مالية من دول المنطقة لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتردية في البلاد، غداة الاطاحة بالرئيس عمر البشير.
واجه بضع مئات من الشبان قوات الشرطة الجمعة في وسط العاصمة الجزائرية، ورموا عناصرها بقنابل الغاز التي اطلقت عليهم لتفريقهم اثر تجمع الجمعة الاسبوعي.
أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، عن مبادرة مشتركة للتخفيف من معاناة المواطنين الإيرانيين المتضررين جراء السيول والفيضانات المدمرة وغير المسبوقة التي شهدتها إيران مؤخراً.
شاركت دولة الامارات العربية المتحدة في اجتماع بالرياض خاص بإقامة التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط وهو من مخرجات القمة
أطاحت القوات المسلحة السودانية، أمس، بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد على مدى 30 عاماً، وأعلنت عن تشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون الدولة فترة انتقالية مدتها عامان تتبعها انتخابات.
سيّرت دولة الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»، قافلة مساعدات تحمل أكثر من 221 طناً من المواد الغذائية الضرورية لإغاثة أهالي مديرية «دوعن» وعدد من المناطق النائية في حضرموت،
وقّعت الإمارات وأوزبكستان اتفاقية تهدف إلى تحديث وتطوير العمل الحكومي وتعزيز الشراكة والارتقاء بالأداء ومنظومة العمل خلال السنوات الثلاث المقبلة،
بعد 7 سنوات على لجوئه إلى سفارة الإكوادور في لندن، وقع جوليان أسانج، مؤسس موقع «ويكيليكس» الشهير، في قبضة الشرطة البريطانية، أمس، التي اعتقلته من داخل السفارة، بعدما سحبت الدولة اللاتينية منه صفة اللجوء.
طلبت فرنسا من الاتحاد الأوروبي تعديل وتعزيز بيان بشأن الموقف من زحف الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر صوب طرابلس. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول،
أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة بأن زعيم بلادها كيم جونغ-أون انتخب مجدداً رئيساً لمجلس شؤون الدولة
بدأت الانتخابات العامة في الهند أمس الخميس، حيث سيقرر الناخبون من الذي سيقود البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 1.3 مليار نسمة خلال السنوات الخمس المقبلة.
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل ثلاثة عشر شخصاً وسط المتظاهرين الخميس، بينهم اثنان لقيا حتفهما بمقر القيادة العامة للجيش السوداني وسط الخرطوم،
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس من أن المفاوضات مع كوريا الشمالية لن تسير بوتيرة سريعة، وأنه لا يزال يركز على اتفاق شامل لتخلي بيونغ يانغ عن أسلحتها النووية.
قال التلفزيون السوداني الخميس إن وزير الدفاع عوض محمد أحمد بن عوف سيرأس المجلس العسكري الانتقالي الجديد بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير.
دعت الولايات المتّحدة الخميس الجيش السوداني الذي أطاح بالرئيس عمر البشير إلى تشكيل حكومة "جامعة" تضم مدنيين.
مسجد آل هاشم في أبوظبي بمنطقة المقطع (بين الجسرين سابقاً)، بُني على طراز إسلامي حديث تجسّد فيه فن المعمار، وتشابهت قبته
أعلن وزير الدفاع السوداني ورئيس اللجنة الأمنية العليا، عوض بن عوف، الخميس، في بيان رسمي اقتلاع نظام عمر البشير والتحفظ
أكد وزير الدفاع السوداني ورئيس اللجنة الأمنية العليا، عوض بن عوف، اقتلاع نظام عمر البشير والتحفظ على رأسه في مكان آمن
قال شاهد من رويترز إن جنودا داهموا مقر الحركة الإسلامية التي يتزعمها الرئيس السوداني عمر البشير في العاصمة الخرطوم اليوم الخميس.
أكدت مصادر حكومية اليوم تنحي البشير وإجراء مشاورات لتشكيل مجلس انتقالي.
قالت مصادر سودانية، الخميس، إنها لا تستبعد تنحي الرئيس عمر البشير، وذلك بعد إعلان القوات المسلحة أنها ستبث "بيانا هاما" للشعب السوداني.
نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله إن على بيونغ يانغ أن توجه "ضربة قاصمة" لمن يفرضون عقوبات.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة،
بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلق الاتحاد النسائي العام، أمس،
بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإجراءات الضرورية الرامية للتصدي للإرهاب المدعوم من النظام الإيراني.
أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير ورشة تصنيع تستخدمها الميليشيا لتركيب وتفخيخ الطائرات من دون طيار،
نجح علماء الفلك لأول مرة في التقاط أول صورة لثقب أسود تعود لشبكة تلسكوب «إيفينت هوريزون»، وتُظهر بقعة مظلمة أمام حلقة تضيء بشكل خافت، وعُرضت خلال 6 مؤتمرات صحافية متزامنة أمس، في مدن مختلفة من العالم.
اقترح زعماء الاتّحاد الأوروبي في الساعات الأولى من اليوم الخميس على لندن تأجيل بريكست حتّى 31 أكتوبر
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في اجتماعاته مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة، على التزام تحالف دعم الشرعية في اليمن الثابت.
تفطن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى خطأ ارتكبه المترجم أثناء لقائه مع رئيس وزراء السويد، ستيفان ليفان، وعلق عليه مازحا، قائلا: "أنا قلت أصدقاءنا، وهو قال شركاءنا، إنه شقي".
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها عن خالص..
أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تدمير ورشة تصنيع تستخدمها المليشيا الحوثية لتركيب وتفخيخ الطائرات بدون طيار وأحد المخازن..
سيكون من الصعب على كل من الولايات المتحدة وروسيا استكشاف نوايا كل منهما الأخرى بعد أن انتهت معاهدتهما الوحيدة للحد من
أعلن كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني جانتس الفوز في الانتخابات التي أجريت في إسرائيل لكن
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سعي دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،
استعرض التحالف العربي والحكومة اليمنية، عبر رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، انتهاكات الميليشيا ونهبها المساعدات.
أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن تنظيم داعش بدأ يقدّم الدعم لإرهابيي طرابلس، وذلك بعد الهجوم
عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني منظمةً
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس الأركان السابق بني جانتس فوزهما في انتخابات الكنيست التي أجريت أمس.
تعهد عبد القادر بن صالح رئيس الدولة في الجزائر، بـ"إعادة الكلمة للشعب في أقرب وقت"، داعيا إلى " العمل بكل جد واخلاص" و"السعي لتطبيق الدستور".
عبّر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي صراحة عن عدم رغبته في الترشح لدورة رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري في بلاده، وبدا أنه يستبعد كذلك ابنه حافظ، النافذ في المحيط الرئاسي، من السباق.
أقر البرلمان الجزائري، الثلاثاء، شغور منصب رئيس الجمهورية، إثر اكتمال النصاب القانوني، معلنا رئيس مجلة الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيسا مؤقتا للبلاد.
عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية للحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حرص دولة الإمارات على المساهمة الفاعلة في كل ما يحقق الأمن والاستقرار ويعزز قيم السلام والتعايش والعدالة في العالم.
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عن مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 200 مليون دولار لتوفير الاحتياجات الغذائية للشعب اليمني الشقيق
أكد أحمد الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الإنساني في الإمارات،
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية.
أعلنت مصادر السودانية عن وفاة ثمانية متظاهرين خلال احتجاجات منذ السبت الماضي، فيما تحدى آلاف السودانيين حرارة طقس الخرطوم وواصلوا اعتصامهم لليوم الثالث أمام القيادة العامة للجيش،
أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن راندولف أليس، رئيس جهاز الخدمة السرية الأمريكية سيترك منصبه قريباً.
أعلن حلف شمال الأطلسي أن ثلاثة جنود أمريكيين ومتعاقداً يعمل مع الجيش الامريكي قتلوا وأصيب 3 آخرون بانفجار سيارة مفخخة قرب قاعدة باغرام الجوية الاثنين بعد أن أعلنت طالبان مسؤوليتها عن ذلك.
صرح المتحدث الأمني برئاسة أمن الدولة في السعودية أنه ومن خلال متابعة جهاتها المختصة للأنشطة الإرهابية بمحافظة القطيف،
قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلس قصر البحر
دعت شرطة أبوظبي الجمهور للابتعاد عن خمس محظورات لوقايتهم من المحتالين والنصابين الذين يبتكرون وسائل إجرامية متعددة
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلس قصر البحر
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات "الإرهابية" الأجنبية، بحسب ما أعلن "الاثنين" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
النقلة النوعية التي شهدها النشاط الإرهابي- الذي كان قاصراً على عمليات إرهابية محدودة في الماضي القريب- تُشكل أساساً
تدفق عشرات الآلاف من السودانيين في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين نحو مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أنّ وزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن، "ستغادر منصبها"، وأنّ رئيس دائرة الجمارك وحماية الحدود كيفن ماكآلينان سيحلّ محلّها.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، في وفاة الشيخة عائشة بنت سلمان بن حمد آل خليفة.
التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس في ند الشبا، قيادات الصف الثاني في عدد من الجهات الحكومية بدبي،
تمكّن الجيش الليبي من فرض سيطرته على مطار طرابلس بالكامل، وذلك بعد أن نجح في صد هجمات للجماعات المسلحة في محيط المطار بدعم وإسناد من طائرات الجيش الوطني التي شاركت للمرة الأولى منذ بدء عملية «طوفان الكرامة».
استهدفت مقاتلات التحالف العربي، أمس، مخازن الصواريخ الباليستية في الضواحي الجنوبية والشرقية لصنعاء، حيث شنّت سلسلة غارات على معسكر عمد في مديرية سنحان جنوب العاصمة،
دخل عدد من النساء قوائم أغنى نساء العالم وأصبحن من صاحبات المليارات بفعل الوراثة أو الطلاق، إذ تعد فرانسوا بيتينكور مايرز المليارديرة الفرنسية، من أكثر هؤلاء النساء ثراء بـ49 مليار دولار.
قتل 11 شخصاً على الأقل جراء انفجارين في مدينة مايدوجوري في شمال شرقي نيجيريا، حسب ما أفاد موقع "ديلي تراست" الإخباري الأحد.
نفى تحالف دعم الشرعية في اليمن مزاعم ميليشيات الحوثي باستهداف حي سكني في صنعاء.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الإنجازات الاقتصادية النوعية التي
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل
اعتبر وزير خارجية سلطنة عُمان يوسف بن علوي أمس خلال مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن، أن على العرب أن يقوموا بمبادرة تجاه إسرائيل لتبديد مخاوفها في المنطقة عبر اتفاقات وإجراءات.
لا تزال مدينة "لاكويلا" الإيطالية والقرى المحيطة تتعامل مع آثار ما بعد الزلزال القوي الذي ضربها في أبريل 2009. وقد تخلى
يمثل ما تشهده منطقتا العود والنادرة، من مواجهات عسكرية، انتقالاً للمعارك إلى أولى المديريات التابعة لمحافظة إب، إضافة لكونها تطوراً مهماً وبالغ الأهمية،
أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان اليوم الأحد مقتل 6 متظاهرين بالرصاص الحي. وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إن
بترحيب من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبرعاية الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة،
أعلنت الإمارات، أمس، عن دعم وتبنّي أفضل 100 شركة ناشئة عربية تعمل على رسم المستقبل في إطار الثورة الصناعية الرابعة.
قاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، فريقه «اف 3»
أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر تقدمه على عدة محاور في العاصمة طرابلس، كما فرض حظراً للطيران على غرب البلاد، بعدما شنّت 4 طائرات غارات جوية على العزيزية،
رجح ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن تصنف بلادهم فرق الحرس الثوري الإيراني على أنها منظمة إرهابية في ما يمثل أول مرة تصنف فيها واشنطن رسمياً،
أكدت الشرطة السودانية، مساء السبت، مقتل أحد المتظاهرين في تظاهرات اندلعت بمدينة أم درمان غرب العاصمة السودانية الخرطوم.
وقع مساء أمس السبت انفجار كبير في مبنى بوسط العاصمة الفرنسية باريس.
تأهل منتخب الإمارات إلى كأس العالم لهوكي الجليد "المستوى الثالث"، وذلك عقب تصدره التصفيات التي أقيمت في أبوظبي واختتمت منافساتها اليوم برصيد 12 نقطة.
قاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، فريق "F3" إلى الاحتفاظ بلقب الألعاب الحكومية للمرة الثانية، التي اختتمت اليوم في دبي بعد أربعة أيام من المنافسات المثيرة.
تظاهر محتجو "السترات الصفراء" للسبت الـ 21 على التوالي في مختلف أنحاء فرنسا بدون حوادث تذكر، لكن التحرك هذا الأسبوع كان الأكثر ضعفاً منذ بدء التحرك في 17 نوفمبر، بحسب وزارة الداخلية.
قد يكون البريطانيون قد تجاوزوا تاريخ التاسع والعشرين من مارس الذي كان قد تم تحديده للخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكن جوازات السفر البريطانية التي صدرت منذ هذا التاريخ لم تتضمن بالفعل أي اشارات إلى التكتل.
قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم السبت في مؤتمر حزب حركة نداء تونس إنه لا يرغب في الترشح لولاية رئاسية ثانية.
شهـد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، منافسات اليوم الثالث للألعاب الحكومية التي أقيمت أمس، على شاطئ كايت بيتش في منطقة جميرا، وقام سموه بتحفيز الفرق المشاركة لتقديم أفضل ما لديها.
شهدت العاصمة الليبية أمس، تطورات ميدانية متلاحقة، حيث دخلت قوات الجيش الليبي إلى طرابلس من عدة محاور، وسيطرت على مطار المدينة.
أكدت الحكومة الفرنسية أن أموالاً قطرية تموّل نشاطات متطرفة في أوروبا، وعلى رأسها جماعة الإخوان.
احتشدت أعداد ضخمة من المتظاهرين في أول يوم جمعة بعد استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ورددوا شعارات ترفض تولي المقربين السابقين من بوتفليقة إدارة المرحلة الانتقالية،
أحبط التحالف العربي في اليمن، هجوماً حوثياً كبيراً على محافظة الضالع، بالتنسيق مع قوات الشرعية، حيث دمرت تعزيزات للميليشيا كانت قادمة من إب وذمار للانضمام للهجوم الحوثي على شمالي الضالع،
اتفقت آراء المسؤولين والمختصين، الذين استطلعت «البيان» آراءهم ـ بشأن قرار مجلس الوزراء تحديد العطلات الرسمية في القطاع الحكومي لعامي 2019 و2020،
قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لرويترز إنه من المتوقع أن تصنف الولايات المتحدة فرق الحرس الثوري الإيراني على أنها منظمة إرهابية
حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فعاليات اليوم الثالث لمنافسات الألعاب الحكومية، الذي شهد تأهل فريقي شرطة أبوظبي وشرطة دبي إلى المرحلة النهائية في ختام الجولة الثاثة للرجال
تم اختيار ديفيد مالباس، المسؤول الرفيع في وزارة الخزانة الأمريكية، بالإجماع رئيساً للبنك الدولي الجمعة.
منع السيناتور الأسترالي، الذي ألقى باللوم على المهاجرين عقب هجوم نيوزيلندا الإرهابي، والذي رمى عليه شاب بيضة على رأسه، من الحديث تحت قبة البرلمان،
أفادت تقارير إعلامية، الجمعة، أن مدير جهاز المخابرات في الجزائر عثمان طرطاق، أعفي من منصبه أمس الخميس.
طلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إرجاء بريكست حتى 30 يونيو 2019، في رسالة بعثتها الجمعة إلى رئيس المجلس
أعلنت الخرطوم، أمس، أن رئيس الجمهورية عمر البشير سيوجّه خطاباً مهماً للسودانيين مساء اليوم (الجمعة).
منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة «وسام زايد»، الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول،
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء أمس،
كشفت مصادر سياسية يمنية لـ«البيان» أن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، يعمل على إجراء تعديل جديد على الصيغة التنفيذية لاتفاق الحديدة، عبر تولي فريق المراقبين الدوليين مسؤولية التحقق من هويات أفراد خفر السواحل.
أعلنت الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب مقاطعة أعمال الاتحاد البرلماني الدولي الـ140 الذي يُعقد في الدوحة بسبب عدم استجابة النظام القطري لمطالب وقف الدعم القطري للإرهاب.
أكدت الإمارات، في بيان مشترك مع حكومات فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا، أنها تشعر بقلق بالغ بشأن القتال حول مدينة غريان
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أنّ الولايات المتّحدة ستعلم خلال "الأسابيع الأربعة المقبلة" ما إذا كانت ستبرم اتفاقاً مع الصين ينهي الحرب التجارية بينهما.
أكدت حكومات دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية أنها تشعر بقلق بالغ بشأن القتال حول مدينة غريان الليبية
ذكر تقرير لشبكة "كونسيرفاتيف ريفيو" أن "العديد ممن يسمون بالخبراء والمحللين الأمنيين في شبكة سي إن إن الأمريكية، لديهم ارتباطات مباشرة بالنظام القطري
يضع تحقيق استقصائي فرنسي حفيد مؤسس "الإخوان"، طارق رمضان في قلب فضيحة جديدة، تتمثل في دفع مؤسسة قطر الخيرية (منظمة قطرية غير حكومية) له راتبا شهريا يقدر بنحو 35000 يورو شهريا
منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة «وسام زايد» الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول،
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مساء اليوم جانبا من
أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة هي التي أوصلت علاقات البلدين الاستراتيجية إلى آفاق جديدة.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى زوزانا كابوتوفا وذلك بمناسبة
أكد حكم جديد أصدرته محكمة لندن للتحكيم الدولي، انتهاك حكومة جيبوتي للحقوق الحصرية لشركة "محطة دوراليه للحاويات أس إيه " (دي سي تي) التي تقوم بتشغيل ميناء جيبوتي والمملوكة بنسبة 33.34% من قبل "موانئ دبي العالمية".
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منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة " وسام زايد " الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول.
أعلنت حكومة بوركينافاسو مقتل أكثر من 60 مدنياً في هجمات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.
أقرّ مجلس العموم البريطاني مساء الأربعاء بأغلبية صوت واحد فقط اقتراح قانون يرغم رئيسة الوزراء تيريزا ماي على إيجاد طريقة لتأجيل الموعد النهائي لبريكست.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات دولة محبة وتسامح، ودولة مؤسسات وعدالة ومساواة،
طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عملية أمام استمرار تحدي ميليشيا الحوثي الإرادة الدولية ورفض تنفيذ اتفاق السويد بدلاً من البيانات الكلامية.
نجح الشاب الإماراتي محمد الحوسني في إنتاج 13000 نبتة زعفران، في تجربة فريدة على مستوى الدولة.
وجّه الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة رسالة إلى الشعب الجزائري، هي الثانية في أقل من 24 ساعة، طالباً فيها «المسامحة والمعذرة والصفح عن كل تقصير» ارتكبه في حقه.
يحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته إلى موسكو،اليوم، العديد من الملفات للتباحث حولها مع الرئيس
أعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته الحرجة عندما فتح مستوطن النار عليه في عملية إعدام ميداني جرت على مفرق
أدعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى، الثلاثاء، أن والده من موليد ألمانيا، إلا أن في الحقيقة أن والد الرئيس الأمريكي ولد في نيويورك العام 1905.
اختطف متمردون مجهولون 36 شخصًا من قريتين تقعان شرقي الكونغو، وفق ما أعلنه مسؤول محلي الأربعاء.
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي انطلاق فعاليات اليوم الأول من النسخة
أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وبحضور سمو الشيخ
وافق المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي اليوم على إعفاء مواطني المملكة المتحدة من تأشيرة دخول أراضي الاتحاد بعد مغادرة بريطانيا للتكتل.
شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن مواطنينا يستحقون كل خير
بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي صفقة شركتي «أوبر» و«كريم»، مؤكداً خلال استقبال دارا خسروشاهي رئيس تنفيذي «أوبر»
أشاد برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بدور الإمارات في إغاثة المتضررين من إعصار «إيداي» في زيمبابوي وموزمبيق ومالاوي،
تقدّم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة باستقالته رسمياً من منصبه، أمس، قبل انتهاء ولايته في 28 أبريل الحالي، في انتصار للحراك السلمي الذي تبنّاه الشعب الجزائري وطبّقه على مدى الأسابيع الماضية.
تواجه فرق الأمم المتحدة في اليمن حالة من الشلل بسبب تعمّد ميليشيا الحوثي وضع العراقيل أمام تحركاتها،
ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قدم استقالته، وذلك في أعقاب احتجاجات حاشدة
أعلن رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح اليوم الثلاثاء أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت ويجب تطبيق الحل الدستوري فوراً.
أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".. أدى سفراء الدولة
أصدرت شركة نخيل العقارية اليوم الثلاثاء بيانا هاما حول "السوق الليلي" في "جزر ديرة" .. تاليا نصه تود شركة "نخيل" توضيح
ألقت شرطة أبوظبي بالتعاون مع شرطة عجمان، القبض على عصابة مكونة من 24 شخصاً «آسيوياً»، أرّقت مضاجع الجمهور باتصالاتٍ احتيالية.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الــدولة رئيس مجلس الوزراء حاكـم دبي، رعــاه الله، أن الحكومة تولي مشاريع البنــية التحتية اهتماماً خاصاً،
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، أن قمة تونس تمثل نقلة إيجابية في العمل العربي المشترك.
مُني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانتكاسات مذهلة في الانتخابات المحلية بخسارة حزبه الحاكم (العدالة والتنمية) السيطرة على العاصمة أنقرة للمرة الأولى منذ تأسيسه عام 2001،
فتح قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل، شهية إسرائيل على مصراعيها في توظيف هذا القرار استيطانياً،
بعد تقارير إعلامية تحدثت عن تقديم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة استقالته قبل نهاية الأسبوع الجاري حسمت الرئاسة الجزائرية ذلك في بيان مؤكدة أن بوتفليقة تعهّد بتقديم استقالته قبل انتهاء عهدته رسمياً يوم 28 أبريل الجاري في ظل تقارير تحدثت عن تعيين رئيس جديد لمجلس الأمة لإدارة شؤون الدولة.
قال المهندس عماد عزمي رئيس «إيه إس جي سي» للإنشاءات، ان الكوادر الهندسية والفنية التي نفذت مشروع دبي أرينا الذي طورته
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن الحكومة تولي
تستعد دولة الإمارات لانطلاق النسخة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي تأتي استكمالا لمسيرة التمكين
أعلنت حكومة نيوزيلندا اليوم الاثنين أن من يمتلكون معظم الأسلحة النارية نصف الآلية سوف يضطرون لتسليمها في مهلة تمتد حتى
احتفت «البيان» أمس بفوزها بجائزة الصحافة العربية عن فئتي «الصحافة الذكية» و«الصحافة الاقتصادية»، وكرمت منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول، العاملين في إدارة الإعلام الرقمي، وموزة فكري المدير السابق للإدارة،
بحثت صحيفة البيان فرص التعاون المشترك مع وكالة الصحافة الفرنسية التي تُعدّ أقدم وكالات الأنباء في العالم، وذلك ضمن حرص «البيان» على الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية والشراكة مع المؤسسات الإعلامية العالمية الرائدة.
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من القوانين المحلية في إمارة أبوظبي، شملت إنشاء شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة،
رحب القادة العرب في ختام قمتهم في تونس أمس بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
شهدت جبهة مريس في شمال محافظة الضالع، أمس لليوم الثالث على التوالي، اشتباكات عنيفة. وصد الجيش اليمني هجوماً عنيفاً لميليشيا الحوثي في منطقة الزيلة، مكبداً الميليشيا خسائر فادحة،
بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيّرت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي،
اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتعديل بعض أحكام القرار الخاص باستقدام العاملين الأجانب لأسرهم في الدولة، نص على استبدال شرط المهنة النافذ سابقاً واعتماد شرط الدخل بدلاً منه في استقدام أفراد الأسرة للعاملين الأجانب تماشياً مع التطورات والمستجدات العالمية ووفقاً لأفضل الممارسات.
احتفت «البيان» أمس بفوزها بجائزة الصحافة العربية عن فئتي «الصحافة الذكية» و«الصحافة الاقتصادية»، وكرمت منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول، العاملين في إدارة الإعلام الرقمي، وموزة فكري المدير السابق للإدارة،
عين رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأحد، أعضاء الطاقم الحكومي الجديد بقيادة الوزير الأول، نور الدين بدوي
أكد الملك سلمان بن عبد العزيز ملك الملكة العربية السعودية على مركزية القضية الفلسطينية، وشدد في الوقت نفسه على رفض
بدأ أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية اليوم في تونس أعمال قمتهم العربية في دورتها العادية
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن غداً الاثنين هو موعد بدء تسوية أوضاع موظفي الحكومة الاتحادية الحاصلين على مؤهلات جامعية أثناء عملهم.
تمكن جهاز أمن الدولة في السعودية، من إعادة طفلين سعوديين اختطفهما والدهما من أمهما قبل أن يلتحق بتنظيم داعش، منذ سنوات
عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن فرحته بتتويج الجواد «ثندر سنو» لجودلفين،
أظهرت نتائج ثلاثة استطلاعات أجرتها «البيان» على موقعها الإلكتروني، وحسابيها على موقعي «تويتر» و«فيسبوك»، أنّ ملف إعادة الإعمار في سوريا،
أكدت دولة الإمارات أن القمة العربية الـ30 التي تعقد اليوم في العاصمة التونسية حيث يترأس وفد الدولة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة،
دعت دولة الإمارات، الأمم المتحدة، إلى محاسبة الدول التي تمول الإرهاب، مشددة على ضرورة اتباع استراتيجية متعددة الأوجه لمكافحة الإرهاب. جاء ذلك في بيان الدولة،
أطلق المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق أكبر عملية لتعقب شبكات الفساد المالي والإداري في البلاد، فيما أعلنت «خلية الأزمة» المشكَّلة في مدينة الموصل،
قالت حكومة موزامبيق السبت إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالكوليرا في مدينة بيرا الساحلية التي ضربها الإعصار تضاعف تقريبا إلى 271 حالة في اليومين الماضيين.
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية مساء أمس في مقر إقامته في تونس صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية مساء أمس في مقر إقامته في تونس صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، فعاليات مهرجان كأس دبي العالمية، الذي جرى اليوم على مضمار "ميدان" في منطقة ند الشبا في دبي.
تقدم صحيفة البيان بثاً مباشراً وحياً لفعاليات كأس دبي العالمي.. الحلم الأغلى والأمسية الأغنى على مستوى العالم الذي
دعت دولة الإمارات الأمم المتحدة إلى محاسبة الدول التي تمول الإرهاب..مشددة على ضرورة اتباع استراتيجية متعددة الأوجه لمكافحة الإرهاب.
رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، بكافة الضيوف
عرقل الحوثي مجدداً أمس، وصول مايكل لوليسغارد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة إلى مقر الوفد الحكومي بالمدينة، حيث كان من المقرر عقد اجتماع لمناقشة الخطة المعدلة مع الفريق الحكومي.
تظاهر مئات الآلاف في العاصمة الجزائر، طلباً لرحيل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وفيما استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي،
أكدت السعودية، خلال كلمة لها أمام مجلس الأمن، أن احتلال أراضي الغير والاعتراف الباطل بمشروعية هذا الاحتلال يشكل رافداً مهماً من روافد الإرهاب،
بحث وزراء الخارجية العرب، أمس، في الاجتماع التحضيري لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته الـ(30) بالعاصمة التونسية،
قررت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس الجمعة تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية لمدة أسبوع لتزامن الموعد السابق مع الاحتفالات بالمولد النبوي.
صعدت أسعار النفط حوالي 1 في المئة الجمعة، مسجلة أكبر مكاسبها الفصلية في عشر سنوات بدعم من عقوبات أمريكية على إيران وفنزويلا وتخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك.
شدد وزراء الخارجية العرب الجمعة على سيادة سوريا على الجولان، رافضين قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة اسرائيل على الهضبة المحتلة، وذلك خلال اجتماع تحضيري للقمة العربية
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق الحدود مع المكسيك الأسبوع المقبل ما لم تمنع الجارة الجنوبية المهاجرين من الوصول إلى الحدود والقيام بعبورها.
رفض مجلس العموم البريطاني اليوم اتفاقية مسودة الخروج من الاتحاد الاوروبي "بريكسيت" للمرة الثالثة.
قال ضباط في الشرطة إن نحو مليون جزائري احتشدوا في وسط العاصمة اليوم الجمعة للمطالبة باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أكبر مظاهرة منذ انطلاق الاحتجاجات قبل حوالي ستة أسابيع.
شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" آل المزروعي وآل
حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفل الاستقبال الذي أقامه السيد ذياب غانم راشد بن ذياب المزروعي
دعت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته والتحرك لاتخاذ خطوات جادة لإنهاء الاحتلال والعمل على تأمين
نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه في انستغرام قصيدة بعنوان "كأس دبي العالمي"
كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفائزين بــ «جائزة الصحافة العربية» لعام 2019 ضمن مختلف فئاتها،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن جمهورية مصر العربية
كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفائزين ب «جائزة الصحافة العربية » لعام 2019 ضمن مختلف فئاتها،
وجّهت منى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول، الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
شدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ونائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، باجتماع في واشنطن، على ضرورة التصدي لممارسات إيران المزعزعة للاستقرار،
تسلّم الجنرال فرانك ماكينزي الخميس مسؤوليّته على رأس القيادة المركزية الأمريكية المشرفة على الأعمال العسكريّة للولايات المتحدة في بلدان عدّة بينها سوريا وأفغانستان.
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.1 درجة وقع قبالة جزر كوريل الروسية الساعة 10.06 صباح الجمعة (2206 مساء الخميس بتوقيت غرينتش).
توقع المركز الوطني للارصاد أن يشهد اليوم الجمعة وغداً السبت سقوط أمطار متباينة الشدة، فيما ترتفع درجات الحرارة الاحد والاثنين ثم يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الثلاثاء.
تعتزم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي طرح الاتفاق، الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكست)، على مجلس العموم البريطاني اليوم الجمعة للتصويت عليه لمرة ثالثة
قتل 17 شخصاً على الأقل اليوم الخميس في حريق بمبنى للمكاتب في العاصمة البنغلاديشية داكا.
قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بجولة في مدينة العلمين الجديدة.
أكد موقع التواصل الاجتماعي " لينكد إن" أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
تستمر تغطيتنا لليوم الثاني من فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمنتدى الإعلام العربي الذي انطلق أمس برعاية وحضور صاحب السمو
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ التحقيق في وجود روابط بين حملته الانتخابيّة وروسيا هو "خيانة عظمى".
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإعلام يملك قوة الكلمة وحسن توظيفها لإحداث أثر إيجابي يلمسه المجتمع ويعيشونه واجباً وأمانة،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات تنظر بتقدير واعتزاز إلى دور مصر الشقيقة في الحفاظ على الأمن العربي،
في خطوة نوعية بمسيرة تطوير الإعلام الرقمي التي بدأتها «البيان» منذ ثلاث سنوات، أعادت الصحيفة إطلاق خدمة «البث الصوتي» على موقعها وتطبيقاتها الإلكترونية تحت اسم «بودكاست البيان»،
تواصل المؤشرات والتقارير الدولية تعزيز الثقة باقتصاد دبي، إذ توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية العالمية للأبحاث، أن تسجل دبي نمواً اقتصادياً بين 3.8 و4.5 % العامين المقبلين 2020 و2021.
نجحت عملية «الجبال البيضاء» العسكرية في طرد فلول تنظيم القاعدة من وديان وشعاب وعرة في محافظة شبوة، وذلك بعد يوم من إطلاق العملية بقيادة النخبة الشبوانية، وإسناد إماراتي ضمن التحالف العربي.
رفضت روسيا الأربعاء دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إليها لمغادرة فنزويلا.
أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الاربعاء أنها ستستقيل من منصبها اذا تم تبني اتفاق بريكست، خاضعة بذلك لدعوات العديد من النواب بمن فيهم داخل حزبها ممن اشترطوا رحيلها لتأييد النص.
استقال وزيران رفيعا المستوى من الحكومة الفرنسية الأربعاء، ومن المتوقع أن يسعيا للحصول على ترشيح حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي يرأسه الرئيس إيمانويل ماكرون لخوض انتخابات منصب عمدة باريس.
هبطت أسعار النفط الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات حكومية ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، في ظل تسرب كيماوي في تكساس أدى إلى عرقلة الصادرات.
أكد الاتحاد الأوروبي الأربعاء أن الدول الأعضاء لن تتبع الولايات المتحدة في مسألة الاعتراف بسيادة اسرائيل على مرتفعات الجولان المحتل.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن الإعلام يتحمل مسؤولية أساسية في تعزيز قدرة
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة .. العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية
حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية خلال جلسة عقدتها اليوم بالسجن 10 سنوات على "ح.ع.ع.ط" يبلغ من العمر 45 عاما بعد إدانته
حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية خلال جلسة عقدتها اليوم بالسجن 10 سنوات على "ح.ع.ع.ط" يبلغ من العمر 45 عاما بعد إدانته
نقدم لكم تغطية مباشرة من منتدى الإعلام العربي في دورته الثامنة عشرة في دبي.
بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصول «شركات خرجت
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإعادة
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه في
أعربت دولة الإمارات عن أسفها واستنكارها الشديدين لقرار الإدارة الأميركية بشأن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.
تنعقد بعد قليل جلسة شعرية لقصائد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للإعلان عن إطلاق كتاب "قصائدي..
قطع وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر بأن الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي في اليمن لم يشهدها هذا البلد في تاريخه، وعدد عسكر الانتهاكات التي باتت سمة يومية للحياة اليمنية ولا تقتصر على جانب واحد وإنما في كافة المجالات الحقوقية،
بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية عدواناً مرتقباً على قطاع غزة، بذريعة إطلاق صاروخ على شمال تل أبيب فجر أمس،
نجحت الوسطاة المصرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة . وقال المتحدث باسم حماس، فوزي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعلان لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة. وأثارت
تلاعبت ميليشيا الحوثي، مجدداً، بممثلي الأمم المتحدة، بإحباطها اجتماعاً مشتركاً للتوقيع على الخطة المعدّلة التي قدمها
أعلن المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك الاثنين ان الوضع القانوني للجولان "لم يتغير" بعد قرار الرئيس الاميركي
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي 5.6 مليار
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن التعليم يحظى بأهمية قصوى لدى قيادة الدولة وهدفنا في دولة الإمارات
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وشوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان
وصل إلى الهند الإثنين جثمانا إثنين من ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا في 15 مارس الجاري، لتنطلق بذلك عملية إعادة جثامين ضحايا المجزرة الأجانب إلى بلادهم.
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الاثنين، إن الأخير سيقطع زيارته للولايات المتحدة بعد لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشرة،
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المعلم بيتر تابيشي، من كينيا،
نجحت شركات التقنية الناشئة في دبي في استقطاب اهتمام الشركات العالمية العملاقة مرة جديدة مع اقتراب الإعلان عن صفقة استحواذ جديدة بشراء شركة «أوبر» الأمريكية المتخصصة بالنقل التشاركي على شركة «كريم» ومقرها دبي،
حذرت الحكومة اليمنية فريق المراقبين الدوليين في اليمن من شرعنة الانقلاب الحوثي عبر اعتماد آلية التفتيش الأممية لموانئ البحر الأحمر قبل تنفيذ الميليشيا اتفاق السويد.
خلص النائب العام الأمريكي روبرت مولر، في ختام تحقيقات استغرقت نحو عامين، إلى عدم وجود عناصر تتيح إثبات قيام تعاون بين فريق حملة ترامب الانتخابية وموسكو خلال الانتخابات الرئاسية 2016.
رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد بنتائج تقرير المحقق الخاص روبرت مولر الذي طال انتظاره بعدما خلص إلى أن حملة
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لاعب كرة القدم في نادي الجزيرة أحمد ربيع الذي يرقد في مستشفى راشد
ذكرت خدمات الطوارئ البحرية النرويجية أن عمليات الإخلاء التي تقوم بها مروحيات من السفينة السياحية التي تعرضت لعطل في محركها، قبالة سواحل النرويج
مع انقضاء أربع سنوات على بدء العمليات العسكرية لتحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي انطلقت في السادس والعشرين من شهر مارس
انطلقت قافلة تضم حوالى 1500 مهاجر من أميركا الوسطى وكوبا السبت من جنوب المكسيك على ضفاف نهر سوشياتي الذي يشكل حدودا مع
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات حريصة دوماً على تعزيز نهج الشراكات الاستراتيجية مع البلدان الصديقة،
شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في احتفالات المملكة العربية السعودية بختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي أسدل الستار على فعالياته في منطقة الرمحية..
طوى العالم «دويلة تنظيم داعش» بإعلان قوات سوريا الديمقراطية السيطرة الكاملة على آخر جيب للتنظيم الإرهابي في الباغوز.
لم تتحمل أم أردنية فراق ابنها الذي راح ضحية «مذبحة المسجدين» في مدينة كرايستتشيرش النيوزيلندية التي اقترفها السفاح برينتون تارانت (28 عاماً) بدم بارد،
كشف أحمد مسمار أمين السر العام لجمعية دبي الخيرية عن أن الجمعية قدمت مساعدات وخدمات للمحتاجين داخل الإمارات وخارجها منذ تأسيسها قبل ربع قرن بما يزيد على مليار درهم، استفادت منها نحو 47 دولة من خلال برامج تعكس رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية،
قال مسؤول محلي إن مسلحين قتلوا 134 شخصاً على الأقل من رعاة قبائل الفولاني بوسط مالي السبت في هجوم هو الأكثر دموية في المنطقة التي تعاني من العنف العرقي وعنف الإرهابيين.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أوامر ملكية بتعيين كل من المهندس محمد بن ناصر بن علي الجاسر
نزل مئات آلاف الأشخاص الى الشارع في لندن السبت مطالبين باستفتاء جديد حول بريكست، وسط أجواء تشكك بازاء تمكن رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي مجدداً من عرض اتفاقها مع الاتحاد الاوروبي على مجلس العموم.
حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه السيد راشد بن قحيد المهيري بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة السيد محمد عتيق جمعة الرميثي.
توفيت والدة الشهيد الأردني كامل درويش،أحد ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين في كرايست شيرتش في نيوزيلندا، بعد ساعات من تشييعه أمس الجمعة.
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي فتح باب التسجيل وبدء تلقي طلبات التقديم للراغبين في الانضمام للعمل في السلك
أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية
أمر اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لـشرطة دبي، بترقية الشرطي محمد عبد الله محمد بلال إلى الرتبة التي تلي
أعلنت قوات سوريا الديموقراطية السبت القضاء التام على "خلافة" تنظيم داعش الإرهابي، بعد ستة أشهر من إطلاقها هجوماً واسعاً بدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكية..
اتخذت دولة الإمارات خطوات مُبكرة نحو الاستعداد لوداع آخر قطرة نفط، وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة،
الاحتلال كان غبيّاً.. الاحتلال ظل غبيّاً.. ظن أن كل شيء سيُحسم بالقوة.. جرّب ذلك عشرات المرات، وفشل.. لكنه لم يتعلّم،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الحكومة النيوزيلندية تعاملت بحكمة مع أزمة حادث إطلاق النار الذي استهدف مسجدين وسط مدينة كرايستشرش في نيوزيلندا،
أبّن النيوزيلنديون، ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين في كرايستشيرش، وفيما ارتدت النساء الحجاب تضامناً مع المسلمين، أكّدت رئيسة الوزراء جاسيندا آردرن، على الوحدة،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تغريدة عبر حساب سموه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،
حصلت «البيان» على أهم مضامين الخطة الجديدة للانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى، حيث أظهرت أن خفر السواحل سيتسلم الميناءين، وسيتم نشر مراقبين من كل الأطراف، وتسليم خرائط الألغام.
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن ستواصل ضغوطها على إيران لتجفيف مصادر تمويل حزب الله.
دوى صوت الأذان في مدينة كرايستشيرش وشتى أنحاء نيوزيلندا، الجمعة، بينما تجمع الآلاف لتأبين 50 شخصا قتلوا بالرصاص في مسجدين بالمدينة قبل أسبوع، فيما ارتدت نساء الحجاب تضامنا مع الجالية المسلمة في نيوزيلندا.
أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب الجمعة أنه سيلغي عقوبات تفرضها وزارة المالية لتشديد الخناق على كوريا الشمالية لدفعها الى التخلي عن برنامجها النووي.
رغم الاحوال الجوية السيئة، استمرت التعبئة قوية الجمعة بين الجزائريين بعد شهر من بداية الاحتجاجات للمطالبة برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 20 عاماً.
أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أن تنظيم "داعش" قد تم القضاء عليه تماما بنسبة مائة بالمئة في سوريا.
وصل عدد الموقعين على عريضة بريطانية تطالب الحكومة بإبطال المادة 50 من الدستور الانجليزي التي تحكم عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، إلى ثلاثة ملايين اليوم الجمعة.
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن أسفه للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دولاند ترامب بشأن مرتفعات الجولان السورية.
رُفع الآذان في أرجاء نيوزيلندا الجمعة في إجراء استثنائي اعقبه الوقوف دقيقتي صمت في ذكرى مرور أسبوع على مقتل 50 مسلما في
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى فخامة الدكتور برهم صالح رئيس
قالت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الجمعة إن 47 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 640 في انفجار بمصنع للمبيدات الحشرية في إقليم
بثت نيوزيلندا أذان صلاة الجمعة على مستوى البلاد مع الوقوف دقيتي صمت في الذكرى الأسبوعية الأولى لإطلاق النار بمسجدين في
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن السمات والقيم التي ارتبط بها اسم دولة الإمارات من أمن وأمان واستقرار وتسامح وانفتاح على الثقافات،
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ،
حمّل السفير الأمريكي لدى اليمن ميليشيا الحوثي الإيرانية مسؤولية تعثر تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن الانسحاب من الحديدة، وأكد أن سلاحهم يمثل خطراً على دول أخرى في المنطقة.
لقي 100 شخص على الأقل حتفهم، كما فقد 55 آخرون إثر غرق عبارة تقل عائلات وسط نهر دجلة في مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق شمالي البلاد.
لا تتوقف مظاهر التضامن والدعم من السلطات أو المواطنين في نيوزيلندا للمسلمين بالبلاد، بعد أيام من مجزرة المسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، قبل أيام، التي أودت بحياة العشرات.
أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الخميس أنّ القادة الأوروبيين مستعدّون لاقتراح خيارين على بريطانيا لتأجيل موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والمحدد أصلاً في 29 مارس الجاري.
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة اعتبارا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل وسط أجواء غائمة تميل خلالها درجات الحرارة للانخفاض وتنشط الرياح لتثير الغبار والأتربة
قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن التصريحات الصادرة عن أقطاب الإدارة الأمريكية والتي تمهد لاعتراف رسمي أمريكي بسيادة إسرائيلية على الجولان السوري المحتل تعتبر خارجة بشكل كامل عن القانون الدولي
قدم رئيس الوزراء في هاييتي جان هنري سيان استقالته بعد اقتراع بحجب الثقة فيه أجراه برلمان البلاد.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن الوقت قد حان لدعم السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ الرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون الصديقة الذي يزور البلاد حاليا.
قالت وزارة الخارجية السودانية اليوم الخميس إنها استدعت السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى على خلفية إعلان وزارة البترول
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" المعرض الفني الثقافي "آرت دبي " الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي في مدينة جميرا بدبي.
تتنافس شكبات الاتصالات والدول حول العالم على تشغيل تقنية الجيل الخامس 5G فائقة السرعة والتي ستغير طريقة الاتصال وستحدث ثورة في هذا القطاع الحيوي لتأتي خلفاً لشبكات الجيل الرابع الحالية G4 والجيل الثالث 3G.
هز انفجار مصنع كيماويات شرقي الصين، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس" الخميس، ونقلت الوكالة عن مسؤول صيني قوله إن عدد الضحايا من جراء الانفجار لا يزال غير معروف.
كشفت صحيفة القبس الكويتية اليوم عن منع 9 جنسيات من ركوب طائرات الخطوط الجوية الكويتية، وهبوطها في مطار الكويت «الترانزيت»
قالت المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان الأربعاء إن انتخابات الرئاسة بالبلاد تأجلت لمدة شهرين إلى 28 سبتمبر
حمّلت رئيسة الوزراء البريطانية البرلمان في بلادها مسؤولية "الفشل" في تنفيذ عملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في موعدها المقرر في 29 مارس.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن اجتماع العالم في أبوظبي من خلال الأولمبياد الخاص..
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن قواتنا المسلحة باتت نموذجاً يحتذى به في إعداد الأجيال المتسلحة بالمعرفة والخبرة،
حلّت الإمارات في المركز الأول عربياً للسنة الخامسة على التوالي في التقرير العالمي للسعادة، إذ حقق مواطنو الدولة درجة عالية في مؤشر تقييم الحياة.
منذ اليوم الأول لبدء فعاليات حراك «بدنا نعيش»، الذي خرج في كل مخيمات قطاع غزة كانت للمرأة الغزاوية حضور كبير في كل
وصف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الوضع في البلاد بأنّه خطر، وأنّه قد تمّ السطو على صلاحياته بصفته رئيساً من قِبل الحكومة،
قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاربعاء ان الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها على الصين لاجبارها على التفاوض بشأن اتفاق تجاري قد تبقى "سارية المفعول لفترة طويلة".
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن رفضها للمزاعم الخاصة بمشاكل السلامة لمحطة براكة للطاقة النووية. جاء ذلك في
رعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حفل تخريج الدورة التاسعة عشرة من خريجي كلية راشد بن سعيد آل
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم ومعالي الدكتور آبي
زار وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي، مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية التي شهدت هجوما إرهابيا داميا على مسجدين أثناء صلاة الجمعة الماضية أودى بحياة العشرات.
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم والدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" يرافقه سمو الشيخ
أعلنت وكالة الإمارات للفضاء عن تفاصيل قمر "813" الصناعي الذي وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتطويره ليكون بمثابة هدية من دولة الإمارات إلى الدول العربية.
أعلنت طيران الإمارات اليوم عن عزمها زيادة عدد رحلاتها بين دبي والقاهرة، وذلك بإضافة 4 رحلات أسبوعياً إلى خدمتها الحالية التي تتم بمعدل ثلاث رحلات يومياً،
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي السيد إيميليو مونزو رئيس مجلس النواب في الأرجنتين.
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 27 لسنة 2019 بتعيين القاضي خديجة خميس خليفة الملص، والقاضي سلامة راشد سالم الكتبي في القضاء الاتحادي.
تحت رعاية وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت في أبوظبي أمس فعاليات النسخة الثانية من «مؤتمر الفضاء العالمي»،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساندة دولة الإمارات لجمهورية نيوزيلندا الصديقة وتضامنها الكامل معها في مواجهة أشكال التطرف والإرهاب كافة
حلت الإمارات ضمن أفضل عشر دول عالمياً في مؤشرات جودة الحياة في المسح العالمي لعام 2018 الذي يقيس مستويات جودة الحياة، من خلال رصد توجهات الأفراد في 160 دولة حول العالم.
أرسلت ميليشيا الحوثي الإيرانية تعزيزات عسكرية إلى مناطق الهدنة جنوب الحُديدة في غرب اليمن، تمهيداً للانقلاب على اتفاق السويد، والتنصل النهائي من تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم الاتحادي رقم 27 لسنة 2019 بتعيين القاضي خديجة خميس خليفة الملص،
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان
تحت رعاية وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت في أبوظبي فعاليات النسخة الثانية من "مؤتمر الفضاء العالمي"
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا مع معالي جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء جمهورية نيوزيلندا الصديقة أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته للحكومة والشعب النيوزيلاندي الصديق وأسر ضحايا الهجوم الإرهابي.
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم انطلاق أعمال مؤتمر الفضاء..
استأنفت سفن فرنسية وإسبانية متخصصة عملها يوم الاثنين لاحتواء تسرب نفطي نتج عن غرق سفينة شحن في خليج بسكاي قبل أسبوع ، حسبما ذكرت السلطات البحرية في بريست.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن كل إنسان له موهبة يمكن تسخيرها لخدمة مجتمعه،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن قيادة الدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تأمين مقومات وسبل الحياة الكريمة للمواطنين والاهتمام بتحقيق استقرارهم الأسري والاجتماعي.
حققت دولة الإمارات المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر الدول الإيجابية الذي تصدره مؤسسة الاقتصاد الإيجابي سنوياً منذ عام 2013 لقياس مؤشرات الاقتصاد الإيجابي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
رفضت الحكومة اليمنية إقرار عقد جولة المشاورات المقبلة قبل تنفيذ ميليشيا الحوثي الإيرانية المرحلة الأولى من اتفاق السويد، وطالبت بإحالة الطرف المعرقل إلى مجلس الأمن الدولي.
قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، في التلفزيون الرسمي، إن الجيش يجب أن يكون مسؤولاً عن إيجاد حل للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد،
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم مجلس إدارة مؤسسة
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم وفد مجموعة البنوك
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم في قصر البحر، فوزية عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين
حققت دولة الإمارات المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر الدول الإيجابية الذي تصدره مؤسسة الاقتصاد الإيجابي "Positive Economy Institute" سنوياً،
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحثه عن صناع الأمل في عالمنا العربي.
تقدم دولة الإمارات ممثلة بهيئة الهلال الأحمر مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 10 ملايين درهم للاجئين الفنزويليين في كولومبيا تتضمن توفير 75 ألف طرد غذائي..
أضحى استشراف مستقبل التعليم الجامعي في الإمارات وسط التطور التقني الهائل والثورة الرقمية التي نعيشها، من أهم القضايا التي تحظى باهتمام الوسط التربوي والأكاديمي.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»،
أطلق سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، على صفحته على «تويتر»، وسم «#تعهد_ زايد_للتسامح»، ودوّن سموه قائلاً: «لنتعهّد بتعزيز قيم زايد للتسامح في مجتمعنا»،
بدأت دبي خطوات تنفيذ البند الثالث من وثيقة الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
شهدت إمارات الدولة أمس حالة جوية غير مستقرة، وزادت حدتها مع استمرار تشكل السحب الركامية وسقوط الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وقوية أدت إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 800 متر خاصة في المناطق المكشوفة،
في غرامة تعد الأكبر من حيث القيمة نسبة لإجمالي المخالفات المرورية المرتكبة، التي شهدتها طرق رأس الخيمة، خلال الفترة الحالية، ضبطت حملة «تواجدي» المرورية مركبة تعود لمواطن عمره 23 عاماً،
مثل السفاح برينتون تارنت أول أمس أمام المحكمة، وسط تساؤلات حول العقوبة التي ستنزل به بعد إزهاقه أرواح 50 شخصاً بدم بارد في مذبحة نيوزيلندا.
وجّه الرئيس الأمريكي الأحد لليوم الثاني على التوالي انتقادات حادة للسناتور الجمهوري الراحل جون ماكين على خلفية تقارير بتقديم أحد مساعديه ملفا يتضمّن اتّهامات بارتباط دونالد ترامب بروسيا في 2016.
توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد خلال الاسبوع الحالي تنخفض في بدايته درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ثم تعاود الارتفاع وسط طقس رطب يحتمل خلاله تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
أكدت إدارات مدرسية منح الفرصة للمعلمين والطلاب وتسهيل إجراءات الحضور المبكر في الظروف الجوية الخاصة وحالات الطقس المتغيرة
قضى 113 شخصا على الاقل في زيمبابوي وموزمبيق المجاورة خلال المرور المدمر للاعصار الاستوائي ايداي، وفق ما أفاد الاحد مسؤولون ووسائل إعلام محلية.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.
تمكن فريق الحملات التفتيشية المرورية بمركز شرطة المعمورة الشامل في رأس الخيمة، ضمن حملة ( تواجدي ) المرورية من ضبط مركبة عليها عدة مخالفات مرورية بلغت غرامتها مليون ومائة و ثمانِ وخمسين ألف درهم.
فجرت صحيفة نيوزيلندية مفاجأة مدوية، حيث كشفت عن أن منفذ الاعتداء الإرهابي على المسجدين أرسل بيانا إلى مكتب رئيسة
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإيمرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي الصديقة، أوجه التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في المجالات كافة،
أكدت دولة الإمارات أن المذبحة الإرهابية التي وقعت في نيوزيلندا، كشفت عن أهمية مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا في جميع أنحاء العالم. وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية،
أعلن المصرف المركزي، أمس، مبادرة وطنية بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات والبنوك الوطنية، لتخفيف أعباء الديون عن المواطنين.
مع تسارع التطوّر الذي ينعكس على مهن المستقبل، يتساءل الكثيرون حول التخصصات التي يجب عليهم طرق أبوابها.. دراسة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تجيب عن هذه التساؤلات،
قال مصدر اطلع على تسجيلات المراقبة الجوية إن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية المنكوبة سجلت سرعة كبيرة غير معتادة فور إقلاعها من المدرج قبل أن يبلغ الطيار عن مشكلات ويطلب الإذن للارتفاع بشكل أسرع.
تسكن في سيارتها على الرغم من حصولها على 2.800 دولار شهرياً، وهي وضعية ألفتها منذ 3 أشهر.
قال قائد الشرطة في نيوزيلندا مايك بوش أمس إن عدد قتلى الهجوم على المسجدين ارتفع إلى 50 بعد عثور المحققين على جثة أخرى بأحد المسجدين.
لم يجد صلاح الجوجو أو "أبو وحيد"، كما أسمى نفسه، بداً من أن يأوي إلى خيمة تقيه برد الشوارع وقسوتها، بعد أن هدّم الاحتلال منزله وقتّل أقاربه.
أضرم محتجون النار في مصرف ونهبوا متاجر في شارع تسوّق شهير في العاصمة الفرنسية باريس مع تجدد أعمال العنف في مظاهرات السترات الصفراء المناهضة للرئيس إيمانويل ماكرون.
ظهر الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت أمام محكة نيوزيلندية وهو يرتدي ملابس السجناء ومكبل اليدين، إذ وجه له القاضي تهمة القتل، دون أن يتفوه في المقابل بكلمة واحدة.
رغم المأساة والفاجعة التي أدمت القلوب واعتصرتها كمداً وحزناً على شهداء الحادث الإجرامي بنيوزيلندا إلا أن هناك قصصاً
أعلنت وزارة الخارجية الاردنية السبت ارتفاع عدد الشهداء إلى 4 اردنيين في الاعتداء على مسجدين في نيوزيلندا الذي أودى
أوضحت مكتبة الكونغرس القانونية بالولايات المتحدة، أن نظام الأسلحة في نيوزيلندا يرتكز أساسًا على التراخيص ، لكن تسجيل الأسلحة النارية ليس مطلوبًا دائمًا.
قال المدعي العام النيوزيلندي، ديفيد باركر أن الحكومة لم تلتزم بعد بحظر بعض أو كل الأسلحة الآلية الخفيفة. جاء ذلك في
ناقشت اللجنة الوطنية للانتخابات في اجتماعها الثاني الذي عُقد برئاسة معالي عبد الرحمن محمد ناصر العويس، وزير الدولة
أوضحت مكتبة الكونغرس القانونية بالولايات المتحدة، أن نظام الأسلحة في نيوزيلندا يرتكز أساسًا على التراخيص ، لكن تسجيل الأسلحة النارية ليس مطلوبًا دائمًا.
تعهدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن اليوم السبت بتغيير قوانين الأسلحة في البلاد وذلك في أعقاب الهجوم الدموي على مسجدين في كرايستشيرش..
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى باتسي ريدي الحاكمة العامة لنيوزيلندا أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث إطلاق النار الإرهابي،
عزز جواز السفر الإماراتي صدارته في المركز الأول عالمياً من حيث القوة في مؤشر «باسبورت إندكس» بدخول 169 دولة من دون تأشيرة مسبقة، منها 114 دولة دون تأشيرة،
متابعة – قسم المحليات هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق الدولة، أمس، واستمر الطقس غائماً مع سقوط زخات غزيرة ومتوسطة
تواصل دبي تعزيز مكانتها العالمية كوجهة عقارية مميزة لتنال الإمارة ثقة المستثمرين من 142 جنسية قدموا إلى دبي، خلال 2018، لشراء مسكن للإقامة، أو الاستثمار.
وجّه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رسالةً قوية للحوثيين بتأكيده أن اتفاق استوكهولم لا بد أن ينفذ. فيما أشاد بالتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مشيراً إلى أنه صمام أمان اليمن،
استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة حق النقض (الفيتو) ضد إجراء من الكونغرس كان سيعرقل محاولاته للحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك
عشرات القتلى والجرحى سقطوا في حادث إطلاق النار في مسجدين في كرايست تشيرش النيوزيلندية.
أثار اعتداء استهدف مسجدين في نيوزيلندا وأسفر عن مقتل 49 شخصاً على الأقل خلال صلاة الجمعة حالة من الصدمة والاستياء حول العالم.
أصدرت "الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف" في أعقاب الجريمة المروعة بحق المصلين الآمنين في نيوزيلندا اليوم البيان التالي:
خرج الجزائريون في حشود ضخمة للتظاهر، الجمعة، كما في وسط الجزائر العاصمة، ضد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تأجيل الانتخابات..
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى باتسي ريدي الحاكمة العامة
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التعازي إلى أسر ضحايا حادث نيوزيلندا ، داعيا سموه العالم من بلد التسامح إلى محاربة الكراهية والتعصب.
أدان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" حادث اطلاق النار الذي استهدف مسجدين خلال صلاة الجمعة وسط مدينة كرايست تشرش في نيوزيلندا مما أسفر عن مقتل 49 من المصلين وإصابة آخرين ..داعيا سموه العالم لوقفة مراجعة لترسيخ التسامح بين الأديان.
تصدرت دبي مدن المنطقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحلّت في المرتبة الـ 32 ضمن قائمة أفضل 48 مدينة في العالم، متفوقة على ميونيخ وفيينا وشانغهاي وموسكو
قال شهود فلسطينيون إن طائرات إسرائيلية قصفت موقعين أمنيين تابعين لحركة حماس في جنوب وشمال القطاع.
افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 التي تحتضنها مدينة أبوظبي
ضمن مواكبتها وحرصها الدائم على العمل الإنساني وشؤونه، وقّعت صحيفة «البيان»، أمس، مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، تتناول خدمة الإنسانية من خلال حضور الصحيفة القوي في مجال الإعلام الإنساني،
يهب المواطن الإماراتي جمعة المرر أغلب إنتاج مزارعه وقْفاً لليتامى منذ سنوات طويلة، مؤكداً لـ«البيان» أنها مساهمة مجتمعية لكفالة ألف يتيم في الشهر، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي.
بمناسبة «يوم الطفل الإماراتي»، أتاحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لمجموعة من الأطفال فرصة تجربة وظيفة
أعرب ممثل أمريكا، خلال جلسة مشاورات مغلقة بمجلس الأمن عن الوضع في اليمن، عن امتعاضه من عدم وجود تقدم في تنفيذ اتفاق الحديدة،
أعلنت شركة بوينغ الخميس تعليق عمليّات تسليم طائراتها من طراز 737 ماكس، التي تمّ حظرها مؤقّتاً من التحليق في كلّ أنحاء العالم
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس، ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال
صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لمصلحة إنهاء حالة الطوارئ الوطنية، التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب بشأن الوضع على الحدود مع المكسيك، وانضم عدد من النواب الجمهوريين إلى الأقلية الديمقراطية للاعتراض على إعلان الرئيس.
وقّعت صحيفة «البيان» مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، تتناول خدمة الإنسانية من خلال حضور الصحيفة القوي في مجال الإعلام الإنساني بشكل عام،
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية في جميع المجالات
قال متحدث رسمي في فلاي دبي إنه نظرًا لتعليق العمل بطائرات الشركة الـ 13 من طراز بوينغ 737 ماكس 8 وماكس 9 في 13 مارس عقب قرار السلامة الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني العامة.
أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على حساب سموه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»
«صفقة صواريخ إس-400 محسومة ونشرها أكتوبر المقبل» هذا ما أكدته تركيا رسمياً، في وقتٍ تسعى فيه واشنطن إلى إثنائها عن تلك الصفقة التي تمثل في تصور الولايات المتحدة تهديداً لطائراتها في تلك المنطقة،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»،
تسلمت الإمارات أمس 7 مواطنين، كانوا محتجزين من قبل السلطات الإيرانية، منذ نهاية يناير الماضي، عندما كانوا يقومون برحلة صيد في الخليج العربي.
أكدت مصادر في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، لـ«البيان»، رفض الحوثي تسليم خرائط الألغام التي زرعتها في الحديدة، ورفض رقابة فعالة على الانسحابات، في محاولة مستمرة لعرقلة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السويد.
تحتفل دولة الإمارات غداً بـ«يوم الطفل الإماراتي» الذي يوافق 15 مارس من كل عام، لتسليط الضوء على اهتمامات الطفولة والسبل الكفيلة بحمايتهم ورفع شأنهم.
يتواصل الكشف عن الفضائح المالية الضخمة في إيران والتي سجلت أعلى معدلات فساد في العالم، بحسب منظمات الشفافية الدولية، وآخر فضيحة تقدر بـ38 مليار دولار، وتورّط فيها 14 شخصاً بينهم قادة بالحرس الثوري.
علق حاكم ولاية كاليفورنيا عقوبة الإعدام في أكبر الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان، ليوقف بذلك عملية تنفيذ الإعدام بحق أكثر من 700 شخص.
صوت البرلمان البريطاني مساء أمس الأربعاء لصالح رفض خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه لا يتعجل إتمام اتفاق تجاري مع الصين تريد واشنطن أن يتضمن إصلاحات هيكلية من جانب بكين.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم "الاربعاء" الإفراج عن 7 من المواطنين الإماراتيين، بالإضافة إلى اثنين من الجنسية المصرية والذين تم الإفراج عنهم من قبل السلطات الإيرانية.
اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن "لا أساس" لوقف استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس، بعد تحطّم طائرة من هذا الطراز..
أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الإثيوبي, تيوولد غيبريمريم, عن تعازيه لعائلات الضحايا خلال مقابلة حصرية مع مراسل CNN ريتشارد كويست، الثلاثاء.
أدى عدد كبير من أبناء مدينة القدس المحتلة صلاة فجر اليوم الأربعاء في رحاب المسجد الأقصى المبارك، بعد إعادة فتح أبوابه.
يستطيع سكان دولة الإمارات اعتباراً من أكتوبر المقبل استئجار طائرات كهربائية ومن ثم التحليق بها شرط تلقي التدريب اللازم
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 26 لسنة 2019م بتعيين وكلاء نيابة عامة بالنيابة الاتحادية ويبلغ عددهم 13 وكيل نيابة من أبناء الدولة.
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 119 كم،
أعربت الإمارات عن أسفها لقرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية، مؤكدةً أن هذه الخطوة جاءت على الرغم من التعاون الكبير والوثيق الذي أظهرته مع الاتحاد الأوروبي وسعيها الحثيث لتلبية كافة المتطلبات الخاصة بهذا الشأن.
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الأولوية في اليمن للمواجهة مع ميليشيا الحوثي الإيرانية،
تعهد رئيس الوزراء الجزائري الجديد نور الدين بدوي، «العمل جاهداً» ليكون على مستوى الثقة الكبيرة التي حظي بها من قبل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، طبقاً لتعبيره،
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم حظر تشغيل طرازات "بوينج 737 ماكس" كإجراء احترازي .
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حنينه لتكنولوجيا طائرات الجيل السابق، قائلاً: "غالبًا ما تكون قديمة وأبسط من ذلك بكثير".
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء إن قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة التراجع عن الترشح لعهدة خامسة يفتح فصلا جديدا في تاريخ الجزائر..
ذكرت متحدثة باسم شركة فلاي دبي أن الشركة لا تزال تثق في صلاحية طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 8، وذلك بعد يوم من سقوط
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030،
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس
أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رائعة شعرية جديدة بعنوان «يومْ عظيمْ»،
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دور دولة الإمارات في اليمن تاريخي، وأن الدولة استجابت لنداء المملكة العربية السعودية لتقويض الانقلاب الحوثي على الشرعية اليمنية.
أعلن الرئيس الجزائري عبدالــعزيز بوتفـــليقة، أمس، عدوله عن الترشح لولايـــة خامسة، وإرجــاء الانتخــابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل إلى أجل غير محدد، بحسب ما جاء في «رسالة إلى الأمة» نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية.
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلس قصر البحر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.
كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلس قصر البحر
ثمن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة استضافة دولة الإمارات للأولمبياد الخاص
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مجموعة من الحزم التحفيزية تصل قيمتها إلى مليار درهم
من العاصمة أبوظبي.. تأخذكم كاميرا "البيان" بجولة في رحاب "قصر الوطن" الذي يعد جسراً حضارياً للتواصل الثقافي بين الشعوب ورافداً يثري الحصيلة المعرفية لرواده.
أكد السفير الجزائري لدى دولة الإمارات صالح عطية في حوار خص به «البيان» أن التظاهرات السلمية في الجزائر عبرت عن النضج السياسي حتى صارت هذه المسيرات مثالاً يحتذى به بين دول العالم،
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الرئيسة سهلى ورق زودي رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في ضحايا تحطم طائرة ركاب شركة الخطوط الجوية الإثيوبية،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
نجحت دبي في تجاوز العوائق التي واجهت التجارة العالمية، وتمكنت من الوصول بقيمة تجارتها الخارجية غير النفطية في 2018 إلى نحو 1.3 تريليون درهم.
استنكرت الحكومة اليمنية، أمس، الصمت المطبق لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أمام جرائم الحرب التي تقترفها ميليشيا الحوثي الإيرانية في مديرية كشر بمحافظة حجة.
كشفت وثائق مسربة عرض قطر مبالغ وصلت إلى 880 مليون دولار لـ«فيفا» سراً قبل فوزها في 2010 باقتراع منحها حق تنظيم بطولة كأس العالم2022،
قال مسؤولون مطّلعون على ما سيطلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ميزانية العام المقبل إنه سيطلب من الكونغرس الأمريكي اليوم الاثنين تمويلاً إضافياً بقيمة 8.6 مليار دولار للمساهمة في تكاليف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك
أكد السفير الجزائري لدى الإمارات صالح عطية في حوار خص به "البيان" ينشر في عدد اليوم الاثنين، أن التظاهرات السلمية في الجزائر سلوك مرده إلى ثقافة الوعي الموجودة لدى المواطن الجزائري
افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ
افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن دولة الإمارات تأسست على
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى الرئيسة سهلى ورق زودي رئيسة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية
أعلن التلفزيون الإثيوبي اليوم الأحد أن ضحايا الطائرة المنكوبة الذين كانوا على متن الرحلة رقم أي تي 302 بين أديس أبابا والعاصمة الكينية نيروبي ينتمون لـ33 دولة.
أعلن المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، الأحد، سقوط طائرة كانت في طريقها إلى كينيا، وعلى متنها 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد.
اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم على نتائج تجارة دبي الخارجية غير النفطية للعام 2018.
انهالت الشكاوى على المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد النظام القطري، وتسلمت المفوضية خلال يوم واحد شكويين الأولى،تقدمت
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمسية «سوبر
أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد لدى تحركه منذ قليل إلى مستشفى وسيلة بورقيبة بالعاصمة لمتابعة تطورات حادثة وفاة 11 رضيعاً، عن قبوله استقالة وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف.
من دون عناء وجدت سيارة "بوغاتي" الجديدة، والتي تعد أغلى سيارة في العالم، زبونا اقتناها مقابل أكثر من 18 مليون دولار، لتكون بذلك أغلى سيارة في التاريخ
مع تواصل التظاهرات في الجزائر، أقدمت السلطات على تقديم موعد العطلة في الجامعات 10 أيام، وبينما تعرّض أقدم متحف في البلاد لعمليات سرقة وتخريب واسعيْن،
على الرغم من أنّ وزارة الخارجية السورية دعت قبل أيام النازحين في مخيم الركبان للخروج منه والعودة إلى المدن والقرى التي خرجوا منها مع تقديم كل التسهيلات اللازمة لذلك، فإن الولايات المتحدة،
وضعت الحكومة اليمنية الشرعية مجلس الأمن أمام مسؤولياته إزاء ما ترتكبه ميليشيا الحوثي من مجازر واعتقالات طالت العشرات في
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن جامعات دبي ستتحول إلى مناطق اقتصادية متكاملة ومراكز
حصدت صحيفة «البيان» جائزة أفضل تحقيق صحفي سياحي، وذلك ضمن جوائز أوسكار الإعلام السياحي في دورتها الحادية عشرة، التي
لقي 12 شخصاً على الأقل حتفهم السبت اثر تحطم طائرة من نوع دي سي 3 كانت تقوم برحلة داخلية في وسط كولومبيا، حسب ما أعلن جهاز الدفاع المدني.
نفذت ميليشيا الحوثي حملة إعدامات واعتقالات طالت العشرات في منطقة العبيسة التابعة لمديرية كشر بمحافظة حجة
تعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات حادة السبت بسبب قرارها تجريد شابة من جنسيتها بعد ان التحقت بتنظيم داعش في سوريا قبل سنوات، وذلك إثر وفاة طفلها بعد أسابيع من ولادته.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي أن حكومة دبي باشرت بالعمل على تنفيذ بنود "وثيقة الخمسين"
أعلن المركز العربي للإعلام السياحي أسماء الفائزين بجوائز أوسكار الإعلام السياحي في دورتها الحادية عشرة، وذلك على هامش مشاركته في معرض برلين للسياحة (ITB) بألمانيا.
أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 70% من مجمل أعمال مشروع (مسار 2020)
وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمستقبل لتصميم وبناء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية لإنتاج 4000 ميجاوات ساعة في العام من الطاقة المتجددة..
استأنف كندي حكم عليه بالسجن 40 عاما إثر إدانته بقتل ستة مصلين في مسجد في كيبيك عام 2017 الحكم الصادر بحقه، وفق ما ذكرت تقارير محلية الجمعة.
حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حفل الاستقبال الذي أقامه عيسى ناصر بن عبد اللطيف السركال بمناسبة زفاف حفيده ناصر أحمد بن عيسى السركال إلى كريمة سيف محمد بن أحمد بن سليمان.
شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أن قيم التسامح والتآلف والتعايش مكونات أساسية للحياة في دولة الإمارات.
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على تويتر، أن «المبعوث الأممي السابق إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد اكتشف مبكراً أن الحوثي هو المعرقل للحل السياسي في اليمن، واليوم يدرك المبعوث الحالي مارتن غريفيث هذه الحقيقة..
وجّه عبدالرحمن بن صبيح السويدي، المدان في قضية التنظيم السري لجماعة الإخوان الإرهابية، ومؤلف كتاب كبنجارا، نصيحة للشباب العربي بألا يكونوا أدوات في يد تلك التنظيمات الإرهابية لتنفيذ مصالح وقتية.
كرّرت الولايات المتحدة مطالبتها مجلس الأمن بفرض عقوبات دولية ضد إيران التي تتّهمها واشنطن بخرق القرار 2231 الصادر عام 2015 وبزعزعة الشرق الأوسط.