محمد بن زايد يلتقي عدداً من رؤساء الوفود ووزراء الدفاع المشاركين في آيدكس
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
حدّث مؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات العالمية بياناته اليوم وأضاف نقطة جديدة لجواز السفر الإماراتي
أعلن نادي دبي للصحافة انعقاد الدورة الثامنة عشرة لمنتدى الإعلام العربي شهر مارس المقبل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد..
أعلن نادي دبي للصحافة انعقاد الدورة الثامنة عشرة لمنتدى الإعلام العربي شهر مارس المقبل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد..
أعلن نادي دبي للصحافة انعقاد الدورة الثامنة عشرة لمنتدى الإعلام العربي شهر مارس المقبل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد..
كشف سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة عن قيام الوزارة بإعداد قانون يسمح بتركيب الألواح الشمسية على أسطح المنازل والمصانع..
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" معرض "جلفود 2019 "
ذكر بيان عسكري عراقي في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء أن مسلحين اختطفوا 12عراقيا في منطقة صحراوية تقع بين محافظتي
دفع المتّهم الرئيسي بقتل 39 شخصاً في اعتداء مسلّح نفّذه في ملهى ليلي في اسطنبول ليلة رأس السنة 2017 لدى مثوله أمام المحكمة الإثنين ببراءته من كل التهم الموجّهة إليه، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الأناضول.
قدّمت 16 ولاية أمريكية الإثنين في سان فرانسيسكو دعوى قضائية تطعن فيها بدستورية إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ
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دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشاريع تنموية وإغاثية جديدة، لتخفيف معاناة اليمنيين جراء الحرب التي فرضتها عليهم ميليشيا الحوثي الإيرانية.
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن «الاستراتيجية القطرية لفك الأزمة في أزمة، فالإضرار بالدول الأربع عبر ما يعرف بالأخبار الكاذبة ليس بالاستراتيجية،
زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان وما تضمنته من اتفاقات ومواقف مشتركة، أضافت لبنات جديدة لمبنى
دعت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عقب محادثات مع عدد من كبار الجنرالات الأمريكيين، إلى تعديل صيغة الانسحاب الأمريكي
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم ــ في قصر البحر ــ
قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بجولة تفقدية في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي اليوم في جناح وزارة الدفاع في معرض "آيدكس" .. معالي الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش والوفد المرافق.
قال مسؤول بالشرطة إن أربعة جنود هنود ومدنيا قتلوا في معركة مسلحة في إقليم كشمير المتنازع عليه اليوم الاثنين في الوقت الذي بدأت فيه الهند حملة ملاحقة..
لمشاهدة ملحق " ايدكس ونافدكس 2019" بصيغة الــ pdf اضغط هنا أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على «تويتر»، أن «مؤتمر ميونيخ للأمن منصة مهمة للتواصل السياسي الدولي».
عزز جواز السفر الإماراتي صدارته العالمية في مؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، بعد حصوله على إعفاء جمهورية روسيا الاتحادية من تأشيرة السفر المسبقة.
وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إلى باكستان، أمس، في أولى محطات جولته الآسيوية التي تشمل أيضاً الهند والصين،
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة،
تُثير خلافة المرشد الإيراني، علي خامنئي (صاحب الـ 80 عاماً)، سجالاً سياسياً في إيران، التي احتفلت قبل أيام بالذكرى
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن مؤتمر ميونيخ للأمن منصة مهمة للتواصل السياسي، وأن وجهة
وسط استقبالات رسمية وشعبية حاشدة، وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
دعا كبار خبراء السياسة والأمن الأمريكيون في الآونة الأخيرة، إلى زيادة إنفاذ قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، بالإضافة إلى
وقعت المملكة العربية السعودية وباكستان أمس على سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين لتعزيز التعاون في مجالات مختلفة.
وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهدالسعودي ، اليوم (الأحد)، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في زيارة
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن طلبة الإمارات المبتعثين إلى الخارج يجسدون الوجه الحضاري لدولة الإمارات وما يتحلى به شعبها من قيم وعادات أصيلة
شدّدت الولايات المتحدة خلال مؤتمر ميونخ للأمن على ضرورة انسحاب الأوروبيين من الاتفاق النووي مع طهران، مشدّدة على أنّ إيران أكبر راعٍ للإرهاب في العالم،
أفاد بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت أن هيذر ناورت التي اختارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشغل منصب
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في القاعة الرئيسية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض..
انطلقت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض اليوم فعاليات معرضي الدفاع الدولي «آيدكس »2019 والدفاع البحري «نافدكس »2019 ، والتي تستمر حتى 21 من الشهر الجاري،
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في أبوظبي الفريق أول جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية.
زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مؤسسة «إيثار»، واستمع سموه إلى شرح حول مشاريع المؤسسة وخططها لتحقيق توجيهات القيادة في الاحتفاء بالعِلم ونشر الثقافة والمعرفة بين أفراد المجتمع،
لمشاهدة ملف "آيدكس" بصيغة الــ pdf اضغط هنا تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله
حققت قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة انتصارات ساحقة ضد الحوثيين، حيث توسّعت دائرة المواجهات المسلحة بشكل هو الأعنف منذ اندلاعها أواخر الشهر الماضي،
باتت الطفلة اليمنية مكة ملهمة الحياة والتعليم في اليمن بعد أن اختارت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي صورتها لتكون وجهاً مميزاً يزين لوحة إرشادية كبيرة تملأ الجزء العلوي لإحدى واجهات المدرسة
أصدر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة الكتاب السنوي «صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي 2018»، والذي يعد مرجعاً توثيقياً شاملاً يعرض أبرز أنشطة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على مدار العام 2018.
قتل كاهن إسباني وأربعة من عناصر الجمارك البوركينية على أيدي مسلّحين إرهابيين جهاديين في شرق بوركينا فاسو.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في أبوظبي الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأميركية.
انهار مبنى تابع لجامعة في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية جزئيا السبت، ما أسفر عن حصار العشرات من الطلاب وموظفي الجامعة.
أعلنت الشرطة أن نحو 200 ألف شخص شاركوا السبت في برشلونة في تظاهرة احتجاج على محاكمة 12 شخصا من القادة المتهمين بمحاولة فصل كاتالونيا عن اسبانيا في أكتوبر 2017.
زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مؤسسة "إيثار"، واستمع سموه إلى شرح حول مشاريع المؤسسة وخططها لتحقيق توجيهات القيادة في الاحتفاء بالعِلم ونشر الثقافة والمعرفة بين أفراد المجتمع
ضمن استراتيجيتها لتعزيز استدامة قطاعات البيئة والزراعة والثروة الحيوانية، وتحقيق منظومة التنوع الغذائي، تنفذ وزارة
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة داليا غريباوسكايتي
طلب المدعي الخاص المكلف التحقيق في الحملة الانتخابية لدونالد ترامب الجمعة السجن لمدة تصل إلى 24 عاما ضد المدير السابق لهذه الحملة بول مانافورت، لأنه كذب على المحققين.
بعد ثلاثة أشهر من التظاهر في إطار حركة ما زالت مشتتة وبداية ملل لدى الرأي العام، يريد محتجو "السترات الصفراء" التحرك في جميع أنحاء فرنسا السبت وكذلك الأحد بوسائل وشعارات مختلفة في بعض الأحيان.
منح مجلس النواب اللبناني يوم الجمعة ثقته للحكومة الائتلافية الجديدة ليعطيها الضوء الأخضر لبدء عملها بعد جلسة نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة ناقش فيها النواب سياساتها المقترحة.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دبي أمس، بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية والوفد المرافق.
أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن كتابه الأخير «قصتي..50 قصة في 50 عاماً» استدعاء لذكريات عمرها نصف قرن، قضاها سموه في خدمة الوطن.
لاقت مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق موقع «مدرسة» في 1000 قرية،
تقدمت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، أمس «المسيرة من أجل التعليم» المبادرة السنوية التي تنظمها «دبي العطاء»، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية،
أطلق التحالف والجيش اليمني عملية لفك الحصار عن منطقة حجور، وتأمين مديرية حجة، فيما قتل 25 حوثياً في هجوم فاشل على حجور. وأكدت مصادر بأن فيصل جمعان، المُعيّن من قبل ميليشيا الحوثي محافظاً لعمران،
أعلنت شركة إيرباص أنها ستتوقف عن إنتاج عملاقها الجوي؛ طائرة إيرباص A380، التي دخلت الخدمة في العام 2007.
أعلنت الشرطة السودانية الجمعة مقتل أحد أفرادها على يد متظاهرين في تظاهرات اندلعت بحي الامتداد في العاصمة الخرطوم أول أمس.
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل رسمي اليوم الجمعة، إعلان حالة الطوارئ الوطنية بشأن الوضع على الحدود مع المكسيك.
أفادت مصادر أن الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع العقوبات المفروضة على روسيا بسبب تفاقم التوتر بين موسكو وكييف.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في دبي مساء اليوم معالي بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية والوفد المرافق.
قالت وزارة الداخلية المصرية إن عناصر من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة حاولت اليوم "الجمعة" استهداف قوة أمنية بعبوة ناسفة بدائية الصنع في ميدان الجيزة غربي القاهرة.
تشكل انتفاضة القبائل في محافظات حجة وعمران وأطراف الضالع بداية تحوّل مهم في المعركة مع ميليشيا الحوثي، التي عملت منذ بداية الانقلاب على تحييد بعض القبائل، واستخدام البعض الآخر لتصفية حسابات قديمة مع هذه القبيلة أو تلك المنطقة.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التعليم مفتاح نجاح مجتمعاتنا واقتصاداتنا ومستقبلنا،
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من جوزيبي كونتي رئيس وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة.
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم الختامي للنسخة الأولى من «تحدي الإمارات» للفرق التكتيكية
أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الحاجة للاستمرار في اتخاذ إجراءات وتدابير سياسية لاحتواء طموحات إيران الاستراتيجية، مشدداً خلال مشاركته في مؤتمر وارسو،
أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استعداده لإعادة الانتشار في الحديدة وفقاً لاتفاق السويد، دعماً للعملية السياسية،
أدانت دولة الإمارات التفجير الإرهابي الذي استهدف اليوم حافلتين في جنوب اقليم كشمير وأدى الى سقوط العشرات من الضحايا في صفوف عناصر الشرطة.
بدأت مطارات دبي تزيين مباني مطار دبي الدولي بالعلامة التجارية الجديدة للمطار الذي يتربع على قائمة أضخم مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين للعام الخامس على التوالي.
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، موقع "مدرسة" في 1000 قرية، بهدف توفير منصات تعليمية إلكترونية متنقلة للقرى النائية ومخيمات اللاجئين غير المتصلة بشبكة الإنترنت.
جدد وزراء خارجية دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تأكيد التزامهم بإيجاد حل سياسي شامل للصراع في اليمن، وتأييدهم للاتفاقات التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في السويد في ديسمبر 2018.
أعلنت طيران الإمارات عن طلبية لشراء 40 طائرة إيرباص A330-900 و30 طائرة A350-900 بموجب اتفاقية وقعتها مع إيرباص، وتبلغ القيمة الدفترية للصفقة 21.4 مليار دولار أمريكي.
حدّد كريستوفر فيرني نائب رئيس الوزراء وزير الصحة في جمهورية مالطا، 5 تحديات أمام القطاع الصحي في العالم، ينبغي التنبه إليها، والتعاطي معها بمزيد من المسؤولية والجدية،
لقي 13 شخصا حتفهم وجُرح أكثر من 30 آخرين، الأربعاء، جراء تحطم حافلة في جمهورية شمال مقدونيا، حسبما أفاد وزير الصحة فينكو فيليبسي.
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي احتفال مطارات دبي بإطلاق العلامة التجارية الجديدة لمطار دبي الدولي.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان برئاسة جبر محمد غانم السويدي.
أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات، أن القمة العالمية للحكومات برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن تنمية قطاع تجارة التجزئة في دبي من أولويات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن «تنفيذ اتفاق استوكهولم أولاً هو الموقف المنطقي والواضح ومن ثم السير في مفاوضات تتناول الملفات الأخرى».
لا يغيب السؤال حول الوضع الراهن لجماعة الإخوان المسلمين ومستقبلها في تونس، عن ساحات الجدل والسجال السياسي، حتى يقفز إلى السطح من جديد، ولقد عاود هذا السؤال ظهوره بقوة، عقب اكتشاف تنظيم خاص بحركة النهضة الإخوانية،
قالت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان اليوم الأربعاء إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أقال مدير الأمن الوطني مصطفى لهبيري، من دون أن يوضح البيان أسباب ذلك.
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأربعاء أنه سيجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذا الأسبوع، في إطار الجهود الرامية لإنقاذ معاهدة الحد من الصواريخ النووية.
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة شهد سمو الشيخ هزاع
رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم بالرياض، حفل تدشين وإطلاق مشاريع الرياض التنموية
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، احتفال مطارات دبي
أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات،
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي
أرست دبي القابضة عقد تصميم برج جميرا البالغ ارتفاعه 550 متراً، على شركة «إس أو إم» الأمريكية التي صممت برج خليفة، الأعلى في العالم، بارتفاع 828 متراً.
اختتمت القمة العالمية للحكومات، التجمع الحكومي الأكبر من نوعه عالمياً لاستشراف آليات واستراتيجيات جديدة للعمل الحكومي، أمس، أعمال الدورة السابعة، بعد ثلاثة أيام من انطلاقها، إذ شهدت مشاركة لافتة من حكوميين ومفكرين وخبراء من أكثر من 140 حكومة حول العالم.
قال قائد بشرطة بابوا غينيا الجديدة يوم الثلاثاء إنها تسعى لاستعادة قرابة 300 سيارة مستوردة تمت إعارتها لمسؤولين لنقل
بمشاركة فاعلة من الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، أقر البرلمان العربي، أمس، وثيقة التضامن العربي
حذرت الحكومة اليمنية من التسويف الحوثي بخصوص تنفيذ اتفاق الحديدة، وأكدت حرص الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي على السلام.
هل يبدو العالم اليوم كما كنتم تتخيلونه قبل عشر سنوات؟ بالنسبة لنا، الجواب عن هذا السؤال سيكون «نعم ولا» في آن واحد. فمن
حظي الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن بدعم مهم من المملكة العربية السعودية والاتحاد الروسي. وخلال مباحثات مع الرئيس
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مستعد لتمديد المهلة الممنوحة للصين قبل زيادة الرسوم المفروضة على صادراتها إذا حققت المفاوضات التجارية الدائرة بين البلدين حاليا تقدما نحو التوصل إلى اتفاق.
اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على بعض الأعمال الإبداعية التي شارك بها "براند دبي"،
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الجلسة الرئيسية التي تحدث
هو قلب الأب الذي يواجه بصدره أي مكروه قد يصيب أبناءه، ما دفع سمير النباهين إلى تلمس طريقه لمسيرات العودة قبل أسبوعين،
حذر المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في كل من الخليج العربي وبحر عمان من إضطرابهما بسبب حالة عدم الإستقار الجوي
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حرص دولة الإمارات منذ تأسيسها على بناء شراكات متينة وفاعلة مع المنظمات الدولية المعنية بالتنمية الشاملة والمستدامة لمختلف شعوب العالم ودوله.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن القمة العالمية للحكومات جسر للمستقبل،
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وضع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي 7 مبادئ رئيسية لمدن المستقبل،
أكدت الحكومة اليمنية التزامها باتفاق السويد كمنظومة متكاملة، وأن الاتفاق بات في غرفة الإنعاش بسبب الانتهاكات الحوثية
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، أن الأزمة مع قطر لا تزال مستمرة، خاصة أن الأوضاع لم تتغير منذ اتخاذ الدول
منطقة الجنوب الليبي دخلت معركة الحسم التي يقودها الجيش الوطني لحماية السيادة وتأمين الحدود وتحصين الثروات، غير أن
هو قلب الأب الذي يواجه بصدره أي مكروه قد يصيب أبناءه، ما دفع سمير النباهين إلى تلمس طريقه لمسيرات العودة قبل أسبوعين،
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا غائما بوجه عام مع فرصة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة وانخفاض في درجات الحرارة.
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ضمن فعاليات الدورة
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن الإعلام شريك مسؤول في صناعة مستقبل أفضل
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا بشأن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي.
اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على نموذجين من وحدات النقل المُعلقة، وهو نظام مستقبلي للتنقل
واصل المستوطنون عربدتهم واعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، كما اعتدوا على تلاميذ داخل مدرسة، بينما
انتهزت تركيا الاضطرابات في بعض دول المنطقة كفرصة للنفاذ وتحقيق أطماعها في تلك الدول، لاسيما في سوريا والعراق، وسعت
لمشاهدة ملحق "القمة العالمية للحكومات" بصيغة الــ pdf اضغط هنا لمتابعة كل ما جاء في القمة العالمية للحكومات.. اقرأ:
طالب رؤساء البرلمانات العربية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتمكينه بشكل كامل من العمل ضمن المنظومات
تُختتم، اليوم، القمة الأفريقية الـ32 التي انطلقت فعالياتها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتصدّرت ملفات النزاعات
قصة أم أزيد السورية البالغة من العمر 50 عاماً ينطبق عليها المثل السوري الشهير «فوق الموت عصة قبر»، وهو يعني تراكم
دفع الجيش السوري بتعزيزات جديدة إلى جبهات أرياف حلب وحماة وإدلب، في مؤشر على أن «اتفاق إدلب» يلفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب
أعلنت السناتور الأمريكية إيمي كلوبوشار، يوم الأحد عزمها الترشح لسباق انتخابات الرئاسة الأمريكية العام 2020.
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم «3» لسنة 2019، بشأن مؤسسة أبوظبي للطاقة «شركة مساهمة عامة».
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الكلمة التي ألقاها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، على منصة القمة العالمية للحكومات .
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن متحف المستقبل
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، جلسة رئيسية ضمن أعمال القمة العالمية تحدثت فيها أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة.
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عقدت القمة
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ضمن جلسة تخللت
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن دولة الإمارات حريصة على إلهام الحكومات
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، القانون رقم (3) لسنة 2019، بشأن مؤسسة أبوظبي للطاقة " شركة مساهمة عامة ".
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في فندق النسيم في مدينة جميرا صباح اليوم عددا من رؤساء الدول
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت قبل قليل ، أعمال الدورة السابعة من القمة العالمية للحكومات،بمشاركة 4000 مسؤول من 140 دولة بينهم 600 خبير من مستشرفي المستقبل
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق، اليوم، أعمال الدورة السابعة من القمة العالمية للحكومات،
افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، مدرسة خديجة بنت خويلد الأساسية والثانوية للبنات بمنطقة يختل بمديرية المخا
طالب عسكريون وسياسيون فرنسيون المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل الناجع من أجل وقف العبث «التركي القطري» في الداخل
نفّذ سلاح الجو الليبي ضربة تحذيرية لطائرة شمال مدرج طيران حقل الفيل النفطي، كانت تستعد لنقل الفريق على كنّه إلى طرابلس،
تواترت أنباء عن خروج قيادات الصف الأول من تنظيم داعش قبل أشهر من ريف البوكمال شرق سوريا، فيما كشفت قوات سوريا
عاش مقهوراً ومات مظلوماً، لم يحلم بأكثر من عناق والدته، التي توفيت حزناً عليه، بعد فقدانها البصر من كثرة البكاء على فراقه وغيابه، لترحل عن الدنيا قبل أن تحظى بعناقه بعد 26 عاماً قضاها الابن في الأسر.
تسبب تصريح متلفز لقائد ميليشيا «أبو الفضل العباس» التابعة للحشد الشعبي، أوس الخفاجي، هاجم فيها طهران، وحملها مسؤولية
أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، السبت، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس "إيبولا" قد تجاوزت 500 شخص.
قطع مزارعون يونانيون بعد ظهر السبت العديد من الطرقات خصوصا في شمال البلاد مستخدمين نحو 600 جرار زراعي احتجاجا على أسعار الوقود ومتوعدين "بزيادة الضغط على الحكومة"، على ما ذكرت وكالة الأنباء اليونانية.
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة في نسخته الـ 20 لمسافة 160 كلم الذي أقيم اليوم على ميادين قرية الإمارات العالمية
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ معالي برونو لومير وزير الاقتصاد و المالية في جمهورية فرنسا الصديقة الذي يزور البلاد حاليا للمشاركة في القمة العالمية للحكومات
حكم القضاء التونسي مساء الجمعة بالسجن المؤبّد على سبعة متّهمين باعتداءي باردو وسوسة اللذين قتل فيهما عشرات السياح الأجانب في 2015، بحسب ما أعلنت النيابة العامة لوكالة فرانس برس.
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يوم أمس بقرية
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تنطلق غداً فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن التراث الوطني الأصيل دائماً محل اهتمام ورعاية قيادة الدولة منذ نشأتها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه،
ابتكر العقيد محمد شيبان خميس سويدان، مدير مكتب القائد العام لشرطة عجمان، وأحد الكفاءات المواطنة، غواصة أمنية لاسلكية تعمل على عمق 100 متر من المياه لاستكشاف الأدلة الجنائية المختلفة،
أكدت الإمارات مواصلة ميليشيا الحوثي إعاقة التوصل إلى «سلام حقيقي» في اليمن، والسعي إلى إفشال العملية السياسية، التي تم التوصل إليها في السويد برعاية الأمم المتحدة.
استشهد طفلان فلسطينيان مساء "الجمعة " بعد إطلاق قوات الإحتلال الإسرائيلي النار عليهما، وذلك خلال مشاركتهما بمسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة 46.
أعلنت اللجنة الانتخابية البريطانية الجمعة ولادة حزب جديد يحمل اسم "حزب بريكست" سيشارك في الانتخابات المقبلة.
تتولى القاهرة رئاسة المنظمة الافريقية وستسعى لتعزيز نفوذها في القارة من دون أن يعني ذلك بالضرورة تدعيم مؤسسات المنظمة الاقليمية.
يخضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة لفحص طبي سنوي لمعرفة ما إذا كان أمر طبيبه باتباع نظام غذائي صحي أكثر قد حقق نتائج.
أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية حرص الوزارة على المشاركة في تنظيم منتدى المالية العامة
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مركز الشباب العربي أن دولة الإمارات
شدّد رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، التزام حكومته بسياسة النأي بالنفس وبالقرار 1701، وأكد الحريري، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيطالي جوزيبي كونتي، أمس،
يجلس مواجهاً خصمه مع لوحة الشطرنج الخشبية المخصصة له، ثم يبدأ في رسم تصور كامل لمشهد البيادق، ويفكر في تحركه المقبل ثم يلتقط بيدقاً ويتحرك نحو الملك ويصفق بحماس، «كش ملك!»
توقع خبراء تراجع معدل التضخم في الإمارات العام الجاري إلى 1% ما يعني انخفاض تكلفة المعيشة. وقال محللون إن تراجع الإيجارات وهبوط النفط وتزايد قوة الدرهم وعدم الإحساس بتأثير ضريبة القيمة المضافة سوف يؤدي إلى تراجع كبير في معدل التضخم خلال العام الجاري.
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الخميس، أن الجيش الأمريكي يستعد لسحب جميع قواته من سوريا بحلول نهاية أبريل.
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم «1» لسنة 2019 بإنشاء مكتب أبوظبي للاستثمار والقانون رقم «2» لسنة 2019 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشعار الرسمي لعام التسامح لتستخدمه المؤسسات الحكومية والخاصة والإعلامية في جميع الحملات والمبادرات والبرامج التي تطلقها خلال عام التسامح.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي،
تبرّع جرّاح قلب إماراتي بإجراء 100 عملية جراحية للأطــفال المرضى الفقراء، تعبيراً عن شــكره لقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنــيسة الكاثوليكية، على زيارته التاريـــخية للدولة،
دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الجريمة الإرهابية التي أسفرت عن مقتل بول أنتوني فورموزا، مدير ميناء بوصاصو في منطقة بونتلاند بالصومال الذي تديره شركة موانئ «بي آند أو» المملوكة لموانئ دبي،
قال مسؤولون الخميس إن كبير مستشاري البيت الأبيض غاريد كوشنر سيسافر إلى خمس دول عربية على الأقل في أواخر فبراير
أعلن المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن الحالة الجوية من يوم الأحد إلى الثلاثاء المقبلين أن المنطقة ستتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر السطحي تصاحبه كتلة هوائية رطبة قادمة من الجنوب الشرقي.
اتفقت بروكسل ولندن، بغرض تجاوز عقبة شبكة الامان الايرلندية، الخميس على إجراء "مباحثات" جديدة لإخراج بريكست من الطريق المسدود.
شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي للقضاء على تنظيم "داعش"، الذى عقد أمس في واشنطن برعاية وزارة الخارجية الامريكية وبمشاركة 77 دولة من الدول الاعضاء في التحالف.
أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الجريمة الإرهابية التي أسفرت عن مقتل بول أنتوني فورموزا مدير ميناء بوصاصو في منطقة بونتلاند بالصومال
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين.
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم.. سلطان راشد الظاهري في منزله بمنطقة المسعودي في مدينة العين.
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء
استدعت فرنسا سفيرها في إيطاليا "للتشاور" بعد سلسلة "تصريحات مغالية" و"تهجم لا أساس له" و"غير مسبوق"
تناشد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس تغيير اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الذي تفاوضت عليه العام الماضي بهدف تمريره في البرلمان بعدما تضاءلت آمال موافقة النواب عليه.
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعار عام التسامح،
توصلت الحكومة التونسية واتحاد الشغل إلى اتفاق لزيادة أجور 670 ألف موظف عام، حسبما قالته ثلاثة مصادر قريبة من المفاوضات لرويترز اليوم الخميس.
ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن محكمة أصدرت حكما ثانيا بالسجن بحق الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأربعاء، في قضية فساد.
تنطلق، الأحد 10 فبراير الجاري، فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، جانباً من جلسات الملتقى الثالث عشر الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي لسفراء الدولة ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج،
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعطى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي،
أحبط كبير المراقبين الدوليين، الجنرال مايكل لوليسغارد، محاولة ميليشيا الحوثي الإيرانية إعادة اتفاق الحديدة إلى المربع الأول، وأعلن أنه سيستأنف تطبيق الاتفاق من حيث انتهى سلفه الجنرال باتريك كاميرت.
تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع إيران من حيازة أسلحة نووية، وقال: «إنهم (الإيرانيين) يفعلون أموراً سيئة». وقال ترامب في خطاب حالة الاتحاد: «إيران دكتاتورية فاسدة،
مواكبةً لعام التسامح، وترسيخاً لأمن الطريق وحفظ أرواح مستخدميه وحياة الناس وسعادتهم، أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي مبادرة «تسوية المخالفات المرورية»،
منحت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عقد إنشاء 10 جزر اصطناعية، ضمن مرحلة التطوير الأولى لامتياز «غشا»، على شركة الجرافات البحرية الوطنية بقيمة 5 مليارات درهم.
ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن محكمة أصدرت حكما ثانيا بالسجن بحق الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأربعاء، في قضية فساد.
كشف قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عن عملين فنيين جديدين لمتحف اللوفر أبوظبي ومتحف زايد الوطني.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء عن أن لقاء القمة الثاني له مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون سيعقد في فيتنام خلال يومي 27 و28 من فبراير.
امتدادا لوثيقة الأخوة الإنسانية التي وقع عليها كل من قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، المونسينيور يُؤنَّس جيد السـكرتير الشخصي لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وسام زايد الثاني من الدرجة الأولى.
أكد قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية أن الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى دولة الإمارات سطرت صفحة جديدة في تاريخ الحوار بين المسيحية والإسلام،
برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تنطلق الأحد 10
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في أبوظبي.. أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا الصديقة الذي يزور الدولة.
أعطى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إشارة البدء للعدّ التنازلي للسنوات
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم جانبا من جلسات
هاجم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأربعاء، نظيره الأميركي دونالد ترامب الذي أعرب عن دعمه "حرية فنزويلا"، متسائلا عن "هوس" ترامب بفنزويلا خلال خطاب حالة الاتحاد.
في خطابه عن حالة الاتحاد الذي القاه اليوم من قاعة مجلس النواب بالكونغرس. ، شدد الرئيس الأمريكي على أن الجيش الأمريكي هو
أعاد القصف الفرنسي على جماعة مسلحة تشادية، كانت قادمة من ليبيا، الاثنين الماضي، اسم «تيمان أرديمي» إلى الواجهة مجدداً.
شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن «النصر يبقى على مدى الحياة، أما التفوق فيبقى للأبد».
نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قصيدة جديدة، على حساب سموه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية،
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الذكية، ظهر أمس أول حفل تخريج جامعي باستخدام تقنية «بلوك تشين»
دعت الإمارات إلى المزيد من التكاتف والتنسيق الدولي لمواجهة تحدي الإرهاب والتطرف الذي عدّته ماثلاً بالرغم من الانتصارات التي تحققت ضد تنظيم داعش،
وصل الجنرال مايكل لوليسغارد إلى اليمن أمس لتسلم مهمة قيادة فريق المراقبين الدوليين في محافظة الحديدة خلفاً للجنرال
تخليدا لذكرى الزيارة التاريخية المشتركة بين قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لدولة الإمارات،
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
شركاء الأوطان كما وصفهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهـر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين كانوا على الموعد اليوم
زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي اليوم معرض ومؤتمر طب الأسنان الذي يستضيفهما مركز دبي التجاري العالمي حتى مساء بعد غد " الخميس " بمشاركة خمسين ألف طبيب أسنان في المؤتمر.
غادر البلاد اليوم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف بعد زيارة إلى الدولة استغرقت ثلاثة أيام.
غادر قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية البلاد اليوم في ختام زيارة إلى الدولة استغرقت ثلاثة أيام.
نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قصيدة على حسابه في "انستغرام بعنوان "تناغم".
في أجواء من التسامح والمحبة والسلام تعبر عن مبادئ الأخوة الإنسانية التي تتبناها دولة الإمارات، قام قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية،
رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" احتفال القوات المسلحة لتخريج دفعة جديدة من مرشحي الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية في مدينة العين.
كشف قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم عن مجموعة من القطع الفنية تعرض لأول مرة..
توافد أكثر من 135 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم إلى استاد مدينة زايد الرياضية في ساعات مبكرة من نهار اليوم للمشاركة في «للقداس التاريخي»
إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، في اليوم الثاني من هذا الشهر، انسحابها من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مواصلة حمل راية الأخوة الإنسانية والتعهّد بمواصلة دعم جهود جعل المنطقة والعالم مكاناً أكثر سلاماً وتسامحاً.
وضع الجيش الليبي يده على وثائق ومستندات غاية في الأهمية تثبت تورط قطر في تمويل ودعم التنظيمات الإرهابية في ليبيا عبر
اعترفت 14 دولة أوروبية، أمس، رسمياً بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيساً انتقالياً للبلاد، فيما ندد الكرملين
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن هناك تعطيلاً متعمداً من ميليشيا الحوثي لتحركات المنظمات المدنية، معلناً
تعثرت المحاولات التي يبذلها كبير المراقبين الدوليين الجنرال باترك كاميرت في إحراز أي تقدم في طريق تنفيذ اتفاق ستوكهولم
الأطفال في فلسطين يولدون عمالقة، وجلال الشراونة (17 عاماً) واحد من هؤلاء الذين كبروا قبل الأوان، ولا زال يردد: «هنا
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وصاحب السمو الشيخ
صدر عن " المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية " الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين في أبوظبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
زار اليوم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية جامع الشيخ زايد الكبير
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم .. قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية.
تتواجد عدسة البيان صباح اليوم في القصر الرئاسي بـالعاصمة أبوظبي تحضيرا لتغطية مراسم استقبال قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية.
حضرت القيادات الدينية من مختلف أنحاء العالم لتلتقي على بساط المحبة والسلام في دولة الإمارات وطن التسامح.
اللقاء التاريخي الجامع للأديان من أبوظبي إلى العالم.. بقلم: يوسف العتيبة من قادة و ممثلي الأديان يبحثون في مؤتمر الأخوة
تعهد القائمون على مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن بمواصلة المسار والعمل على تضميد جراح اليمنيين، ووقف نزيف دمهم عبر
شهدت دول أمريكا اللاتينية على مدار تاريخها تحوّلات سياسية جذريّة، لعبت الولايات المتحدة الأمريكية في الكثير منها دوراً
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد سحب قوات بلاده من سوريا وأفغانستان مع إبقائها في العراق لمراقبة إيران. واعتبر
أصدر المكتب الإعلامي لحكومة دبي كتاب «المسيرة» الذي يوثق بالكلمة والصورة أبرز نشاطات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال عام 2018.
وصفت باريس بـ«المهزلة» اقتراح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يتمسك بموقفه إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، رداً على ضغوط المعارضة والغرب، فيما انتهت، أمس،
بدأ عسكريون من الحكومة اليمنية الشرعية، اجتماعاً مشتركاً، أمس، مع جماعة الحوثي الإيرانية، على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة قبالة مدينة الحديدة، بعد شهر على توقف الاجتماعات المباشرة.
أعلنت «أوبر»، أمس، بداية أول مجموعة من المواطنين قيادة سياراتهم الخاصة ضمن التطبيق في أبوظبي بعد أن أعيد إطلاقه في العاصمة ديسمبر الماضي.
مع تمدد الاحتجاجات، تعهد الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، بالعمل على تطوير المناطق الريفية، في وقت يسعى لمواجهة
نقلت وسائل إعلام حكومية سورية عن مصدر عسكري قوله إن طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة هاجمت موقعاً للجيش السوري
أشاد مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، بزيارة قداسة البابا فرنسيس؛ بابا الكنيسة الكاثوليكية، لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي بدأها أمس وتستمر ثلاثة أيام.
كان من الطبيعي أن تشغل الزيارة التاريخية التي بدأها، أمس، قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، لدولة الإمارات، وسائل الإعلام العالمية وكبريات الصحف، لتفرد مساحات عريضة للحدث الأبرز على أرض الإمارات.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إرسال قوات إلى فنزويلا هو "أحد الخيارات" المطروحة، فيما تواصل دول غربية ضغوطها على الزعيم الاشتراكي نيكولاس مادورو حتى يسلم السلطة إلى خوان جوايدو
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن البدء في إقامة جدار فصل عنصري جديد سيقام فوق الحاجز المضاد للأنفاق أسفل الأرض، فيما
وصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إلى البلاد اليوم في زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق ثلاثة أيام.
وصل إلى البلاد اليوم قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في زيارة تاريخية لدولة الامارات العربية المتحدة
وصل إلى البلاد اليوم قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في زيارة تاريخية لدولة الامارات العربية المتحدة
كشفت دراسة علمية حديثة عن عقار، لا يزال في مراحله التجريبية الأولى، يمكنه وقف نمو الخلايا السرطانية عن طريق ضرب وتشويش ساعتها البيولوجية الداخلية.
أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أن يوم البيئة الوطني الذي تخصصه دولة الإمارات
أكد قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية أنه يتوجه إلى الإمارات لكتابة صفحة حوار وللسير معاً على دروب السلام.
قالت محطة سي إن إن في تقرير حديث لها إن دبي التي طالما أبهرت العالم بمشاريع عمرانية خلاقة، تبهره من جديد بصرح جديد عملاق،
اصطفت آلاف السيارات في طوابير طويلة بسبب الثلوج الكثيفة على طريق سريع بإيطاليا يوم أمس السبت . وقام رجال الإطفاء بإنقاذ
شهدت عدة إمارات في الدولة هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والكثيفة على كل من دبي والشارقة وأبوظبي ورأس الخيمة.
رسّخت دبي على مدار تاريخها، قاعدة اقتصادية مفادها التنوع والابتكار، وجاء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. افتتح معالي الشيخ
يسابق العالم الزمن في الابتكار في كافة المجالات، ومنها المجال الرياضي، والذي يحظى باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، مع تحوله إلى صناعة رائجة ومصدر دخل مهم في الكثير من الدول،
أعلنت النائبة الديمقراطية الأمريكية تولسي جابارد السبت ترشحها رسميا في انتخابات الرئاسة التي تجرى العام المقبل.
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ظهر أمس،
انخرط معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في سلسلة اجتماعات متواصلة مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في نيويورك،
كشف مصدر أمني عراقي، أمس، عن العثور على صواريخ إيرانية الصنع في محافظة الأنبار شمالي العراق، كانت موجهة لاستهداف قاعدة
هذه المرة، لم يكن الجاني الحرب ولا الصراع الدائر في سوريا، وإنما كان الوحش «الخيمة» اللعينة التي قامت بدور الحرب على
استهدفت عبوة ناسفة، أمس، حافلة صغيرة تقل مدرسين في مدينة منبج شمال سوريا، ما تسبب بمقتل سائقها، وفق ما ذكر المرصد
أعلن المركز الوطني للأرصاد أن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية ستسود على معظم مناطق الدولة.
أكد الأزهر الشريف أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية نجحا في نسج علاقة أخوية عميقة بينهما قائمة على التلاقي الفكري والإيمان العميق بالقيم الإنسانية المستمدة من تعاليم الأديان
عاد المتظاهرون من "السترات الصفراء" مجددا إلى الشارع في فرنسا للسبت الثاني عشر على التوالي، وساروا في تظاهرة في العاصمة أرادوها احتجاجا على عنف الشرطة.
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت أمس، من العاصمة أبوظبي فعاليات الدورة الرابعة لـ«شهر الإمارات للابتكار»، أكبر حدث وطني للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين.
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تتويج فرسان الإمارات أبطالا في كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمّل
رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بزيارة قداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسية الكاثوليكية إلى دولة الإمارات.
ذكرت هيئة الاذاعة الأسترالية اليوم السبت أنه تم اخلاء مطار بريزبن الدولي عندما أبلغ شهود عيان عن رؤية رجل يحمل سكيناً.
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تنطلق في أبوظبي غدا " الأحد " فعاليات المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين
عززت روسيا قواتها العسكرية في مقاطعة كالينينغراد المتاخمة لألمانيا غربي البلاد بفوج من المقاتلات، ردا على زيادة الناتو
لقي سبعة أشخاص حتفهم في انهيار مبنى سكني بسبب الحرب في مدينة حلب شمالي سورية صباح اليوم السبت.
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علق العمل بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى. جاء بيان الكرملين رداً
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات نمواً بنحو 3.9% في 2019، يرتفع إلى 4.2% خلال عام 2020،
قال التلفزيون الإيراني اليوم السبت إن شخصا قتل وأصيب خمسة آخرون في هجوم على قاعدة لقوات الباسيج شبه العسكرية في جنوب شرق إيران.
توج جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، توج المنتخب الياباني بجائزة اللعب النظيف عقب خسارته نهائي بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» ..
أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، رائعته الشعرية المغناة «حدثيني» بحُلتها الجديدة التي ترفل بها بمشاهد فيديو كليب تعكس معالم دبي، إلى كل امرأة جعلت لحياتنا حياة.. ولكلماتنا معنى.. ولإنجازاتنا جمالاً.
تحفل ذكرى تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد في إمارة دبي، بدلالات ومعانٍ ومؤشرات، تستشرف مستقبل دبي المشرق، بقيادة شابة واثقة،
اعتبر معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الفرصة لا تزال مواتية لمعالجة الأزمة اليمنية. وحضّ قرقاش الأمم المتحدة على اتخاذ تحرك عاجل لوقف انتهاكات الحوثي.
أعربت واشنطن، أمس، عن قلقها من تولي ميليشيا حزب الله الإرهابية حقائب وزارية في الحكومة اللبنانية. وذكر موقع «العربية نت»
أعلنت واشنطن تعليق التزاماتها في معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى المبرمة مع موسكو أثناء الحرب الباردة، وبدء انسحابها منها.