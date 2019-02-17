بدأ عسكريون من الحكومة اليمنية الشرعية، اجتماعاً مشتركاً، أمس، مع جماعة الحوثي الإيرانية، على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة قبالة مدينة الحديدة، بعد شهر على توقف الاجتماعات المباشرة.