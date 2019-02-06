قمة ترامب وكيم الثانية 27 و28 فبراير الجاري
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء عن أن لقاء القمة الثاني له مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون سيعقد في فيتنام خلال يومي 27 و28 من فبراير.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء عن أن لقاء القمة الثاني له مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون سيعقد في فيتنام خلال يومي 27 و28 من فبراير.
امتدادا لوثيقة الأخوة الإنسانية التي وقع عليها كل من قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، المونسينيور يُؤنَّس جيد السـكرتير الشخصي لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وسام زايد الثاني من الدرجة الأولى.
أكد قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية أن الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى دولة الإمارات سطرت صفحة جديدة في تاريخ الحوار بين المسيحية والإسلام،
برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تنطلق الأحد 10
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في أبوظبي.. أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا الصديقة الذي يزور الدولة.
أعطى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إشارة البدء للعدّ التنازلي للسنوات
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم جانبا من جلسات
هاجم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأربعاء، نظيره الأميركي دونالد ترامب الذي أعرب عن دعمه "حرية فنزويلا"، متسائلا عن "هوس" ترامب بفنزويلا خلال خطاب حالة الاتحاد.
في خطابه عن حالة الاتحاد الذي القاه اليوم من قاعة مجلس النواب بالكونغرس. ، شدد الرئيس الأمريكي على أن الجيش الأمريكي هو
أعاد القصف الفرنسي على جماعة مسلحة تشادية، كانت قادمة من ليبيا، الاثنين الماضي، اسم «تيمان أرديمي» إلى الواجهة مجدداً.
شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن «النصر يبقى على مدى الحياة، أما التفوق فيبقى للأبد».
نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قصيدة جديدة، على حساب سموه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية،
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الذكية، ظهر أمس أول حفل تخريج جامعي باستخدام تقنية «بلوك تشين»
دعت الإمارات إلى المزيد من التكاتف والتنسيق الدولي لمواجهة تحدي الإرهاب والتطرف الذي عدّته ماثلاً بالرغم من الانتصارات التي تحققت ضد تنظيم داعش،
وصل الجنرال مايكل لوليسغارد إلى اليمن أمس لتسلم مهمة قيادة فريق المراقبين الدوليين في محافظة الحديدة خلفاً للجنرال
تخليدا لذكرى الزيارة التاريخية المشتركة بين قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لدولة الإمارات،
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
شركاء الأوطان كما وصفهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهـر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين كانوا على الموعد اليوم
زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي اليوم معرض ومؤتمر طب الأسنان الذي يستضيفهما مركز دبي التجاري العالمي حتى مساء بعد غد " الخميس " بمشاركة خمسين ألف طبيب أسنان في المؤتمر.
غادر البلاد اليوم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف بعد زيارة إلى الدولة استغرقت ثلاثة أيام.
غادر قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية البلاد اليوم في ختام زيارة إلى الدولة استغرقت ثلاثة أيام.
نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قصيدة على حسابه في "انستغرام بعنوان "تناغم".
في أجواء من التسامح والمحبة والسلام تعبر عن مبادئ الأخوة الإنسانية التي تتبناها دولة الإمارات، قام قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية،
رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" احتفال القوات المسلحة لتخريج دفعة جديدة من مرشحي الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية في مدينة العين.
كشف قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم عن مجموعة من القطع الفنية تعرض لأول مرة..
توافد أكثر من 135 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم إلى استاد مدينة زايد الرياضية في ساعات مبكرة من نهار اليوم للمشاركة في «للقداس التاريخي»
إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، في اليوم الثاني من هذا الشهر، انسحابها من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مواصلة حمل راية الأخوة الإنسانية والتعهّد بمواصلة دعم جهود جعل المنطقة والعالم مكاناً أكثر سلاماً وتسامحاً.
وضع الجيش الليبي يده على وثائق ومستندات غاية في الأهمية تثبت تورط قطر في تمويل ودعم التنظيمات الإرهابية في ليبيا عبر
اعترفت 14 دولة أوروبية، أمس، رسمياً بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيساً انتقالياً للبلاد، فيما ندد الكرملين
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن هناك تعطيلاً متعمداً من ميليشيا الحوثي لتحركات المنظمات المدنية، معلناً
تعثرت المحاولات التي يبذلها كبير المراقبين الدوليين الجنرال باترك كاميرت في إحراز أي تقدم في طريق تنفيذ اتفاق ستوكهولم
الأطفال في فلسطين يولدون عمالقة، وجلال الشراونة (17 عاماً) واحد من هؤلاء الذين كبروا قبل الأوان، ولا زال يردد: «هنا
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وصاحب السمو الشيخ
صدر عن " المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية " الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين في أبوظبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
زار اليوم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية جامع الشيخ زايد الكبير
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم .. قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية.
تتواجد عدسة البيان صباح اليوم في القصر الرئاسي بـالعاصمة أبوظبي تحضيرا لتغطية مراسم استقبال قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية.
حضرت القيادات الدينية من مختلف أنحاء العالم لتلتقي على بساط المحبة والسلام في دولة الإمارات وطن التسامح.
اللقاء التاريخي الجامع للأديان من أبوظبي إلى العالم.. بقلم: يوسف العتيبة من قادة و ممثلي الأديان يبحثون في مؤتمر الأخوة
تعهد القائمون على مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن بمواصلة المسار والعمل على تضميد جراح اليمنيين، ووقف نزيف دمهم عبر
شهدت دول أمريكا اللاتينية على مدار تاريخها تحوّلات سياسية جذريّة، لعبت الولايات المتحدة الأمريكية في الكثير منها دوراً
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد سحب قوات بلاده من سوريا وأفغانستان مع إبقائها في العراق لمراقبة إيران. واعتبر
أصدر المكتب الإعلامي لحكومة دبي كتاب «المسيرة» الذي يوثق بالكلمة والصورة أبرز نشاطات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال عام 2018.
وصفت باريس بـ«المهزلة» اقتراح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يتمسك بموقفه إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، رداً على ضغوط المعارضة والغرب، فيما انتهت، أمس،
بدأ عسكريون من الحكومة اليمنية الشرعية، اجتماعاً مشتركاً، أمس، مع جماعة الحوثي الإيرانية، على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة قبالة مدينة الحديدة، بعد شهر على توقف الاجتماعات المباشرة.
أعلنت «أوبر»، أمس، بداية أول مجموعة من المواطنين قيادة سياراتهم الخاصة ضمن التطبيق في أبوظبي بعد أن أعيد إطلاقه في العاصمة ديسمبر الماضي.
مع تمدد الاحتجاجات، تعهد الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، بالعمل على تطوير المناطق الريفية، في وقت يسعى لمواجهة
نقلت وسائل إعلام حكومية سورية عن مصدر عسكري قوله إن طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة هاجمت موقعاً للجيش السوري
أشاد مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، بزيارة قداسة البابا فرنسيس؛ بابا الكنيسة الكاثوليكية، لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي بدأها أمس وتستمر ثلاثة أيام.
كان من الطبيعي أن تشغل الزيارة التاريخية التي بدأها، أمس، قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، لدولة الإمارات، وسائل الإعلام العالمية وكبريات الصحف، لتفرد مساحات عريضة للحدث الأبرز على أرض الإمارات.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إرسال قوات إلى فنزويلا هو "أحد الخيارات" المطروحة، فيما تواصل دول غربية ضغوطها على الزعيم الاشتراكي نيكولاس مادورو حتى يسلم السلطة إلى خوان جوايدو
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن البدء في إقامة جدار فصل عنصري جديد سيقام فوق الحاجز المضاد للأنفاق أسفل الأرض، فيما
وصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إلى البلاد اليوم في زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق ثلاثة أيام.
وصل إلى البلاد اليوم قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في زيارة تاريخية لدولة الامارات العربية المتحدة
وصل إلى البلاد اليوم قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في زيارة تاريخية لدولة الامارات العربية المتحدة
كشفت دراسة علمية حديثة عن عقار، لا يزال في مراحله التجريبية الأولى، يمكنه وقف نمو الخلايا السرطانية عن طريق ضرب وتشويش ساعتها البيولوجية الداخلية.
أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أن يوم البيئة الوطني الذي تخصصه دولة الإمارات
أكد قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية أنه يتوجه إلى الإمارات لكتابة صفحة حوار وللسير معاً على دروب السلام.
قالت محطة سي إن إن في تقرير حديث لها إن دبي التي طالما أبهرت العالم بمشاريع عمرانية خلاقة، تبهره من جديد بصرح جديد عملاق،
اصطفت آلاف السيارات في طوابير طويلة بسبب الثلوج الكثيفة على طريق سريع بإيطاليا يوم أمس السبت . وقام رجال الإطفاء بإنقاذ
شهدت عدة إمارات في الدولة هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والكثيفة على كل من دبي والشارقة وأبوظبي ورأس الخيمة.
رسّخت دبي على مدار تاريخها، قاعدة اقتصادية مفادها التنوع والابتكار، وجاء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. افتتح معالي الشيخ
يسابق العالم الزمن في الابتكار في كافة المجالات، ومنها المجال الرياضي، والذي يحظى باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، مع تحوله إلى صناعة رائجة ومصدر دخل مهم في الكثير من الدول،
أعلنت النائبة الديمقراطية الأمريكية تولسي جابارد السبت ترشحها رسميا في انتخابات الرئاسة التي تجرى العام المقبل.
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ظهر أمس،
انخرط معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في سلسلة اجتماعات متواصلة مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في نيويورك،
كشف مصدر أمني عراقي، أمس، عن العثور على صواريخ إيرانية الصنع في محافظة الأنبار شمالي العراق، كانت موجهة لاستهداف قاعدة
هذه المرة، لم يكن الجاني الحرب ولا الصراع الدائر في سوريا، وإنما كان الوحش «الخيمة» اللعينة التي قامت بدور الحرب على
استهدفت عبوة ناسفة، أمس، حافلة صغيرة تقل مدرسين في مدينة منبج شمال سوريا، ما تسبب بمقتل سائقها، وفق ما ذكر المرصد
أعلن المركز الوطني للأرصاد أن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية ستسود على معظم مناطق الدولة.
أكد الأزهر الشريف أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية نجحا في نسج علاقة أخوية عميقة بينهما قائمة على التلاقي الفكري والإيمان العميق بالقيم الإنسانية المستمدة من تعاليم الأديان
عاد المتظاهرون من "السترات الصفراء" مجددا إلى الشارع في فرنسا للسبت الثاني عشر على التوالي، وساروا في تظاهرة في العاصمة أرادوها احتجاجا على عنف الشرطة.
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت أمس، من العاصمة أبوظبي فعاليات الدورة الرابعة لـ«شهر الإمارات للابتكار»، أكبر حدث وطني للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين.
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تتويج فرسان الإمارات أبطالا في كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمّل
رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بزيارة قداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسية الكاثوليكية إلى دولة الإمارات.
ذكرت هيئة الاذاعة الأسترالية اليوم السبت أنه تم اخلاء مطار بريزبن الدولي عندما أبلغ شهود عيان عن رؤية رجل يحمل سكيناً.
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تنطلق في أبوظبي غدا " الأحد " فعاليات المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين
عززت روسيا قواتها العسكرية في مقاطعة كالينينغراد المتاخمة لألمانيا غربي البلاد بفوج من المقاتلات، ردا على زيادة الناتو
لقي سبعة أشخاص حتفهم في انهيار مبنى سكني بسبب الحرب في مدينة حلب شمالي سورية صباح اليوم السبت.
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علق العمل بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى. جاء بيان الكرملين رداً
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات نمواً بنحو 3.9% في 2019، يرتفع إلى 4.2% خلال عام 2020،
قال التلفزيون الإيراني اليوم السبت إن شخصا قتل وأصيب خمسة آخرون في هجوم على قاعدة لقوات الباسيج شبه العسكرية في جنوب شرق إيران.
توج جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، توج المنتخب الياباني بجائزة اللعب النظيف عقب خسارته نهائي بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» ..
أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، رائعته الشعرية المغناة «حدثيني» بحُلتها الجديدة التي ترفل بها بمشاهد فيديو كليب تعكس معالم دبي، إلى كل امرأة جعلت لحياتنا حياة.. ولكلماتنا معنى.. ولإنجازاتنا جمالاً.
تحفل ذكرى تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد في إمارة دبي، بدلالات ومعانٍ ومؤشرات، تستشرف مستقبل دبي المشرق، بقيادة شابة واثقة،
اعتبر معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الفرصة لا تزال مواتية لمعالجة الأزمة اليمنية. وحضّ قرقاش الأمم المتحدة على اتخاذ تحرك عاجل لوقف انتهاكات الحوثي.
أعربت واشنطن، أمس، عن قلقها من تولي ميليشيا حزب الله الإرهابية حقائب وزارية في الحكومة اللبنانية. وذكر موقع «العربية نت»
أعلنت واشنطن تعليق التزاماتها في معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى المبرمة مع موسكو أثناء الحرب الباردة، وبدء انسحابها منها.