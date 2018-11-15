جندي يفتح النار ويقتل خمسة في مأتم بالكونغو
قتل جندي خمسة أشخاص وأصاب ستة آخرين بجروح ليل السبت الأحد في تشيكابا في ولاية كاساي الواقعة وسط جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب مصدر أمني
قتل جندي خمسة أشخاص وأصاب ستة آخرين بجروح ليل السبت الأحد في تشيكابا في ولاية كاساي الواقعة وسط جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب مصدر أمني
ستكون الكرة العربية على موعد مع التاريخ في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقرر إقامتها بالكاميرون صيف العام
طالب سناتور أميركي جمهوري معارض للرئيس دونالد ترامب الأحد بأن يُجري الحزب الجمهوري انتخابات تمهيدية لاختيار مرشّحه للاستحقاق الرئاسي المقبل في
أفادت وسائل إعلام محلية بأن الجيش الجزائري قتل ثلاثة إرهابيين مساء الأحد، في عملية أمنية بمنطقة جبل كاف بونعجة بولاية قسنطينة شرقي البلاد
يكاد الإجماع أن يكون حاصلا لدى المراقبين السياسيين، بأن يتخلى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عن سياسة «المجاملة»
طالب الرئيس السابق لبيرو، الان غارسيا، حق اللجوء السياسي لدى أوروغواي
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» أن الإمارات تضع كافة
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «أن العلاقات بين دولة
أعلن الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فريدون عباسي، أن السلطات الدنماركية اعتقلت جواد رحيقي، أحد مسؤولي
أبلغ سكان في العاصمة صنعاء «البيان» أن ميليشيا الحوثي قامت بحملة إرهاب ضد شباب المدينة، ونفّذت عمليات تفتيش واعتقالات
أعلنت مصر اليوم الأحد إن محادثات ستجرى مع إثيوبيا في غضون أسبوعين لتسوية الخلافات المتبقية بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي ترى القاهرة انه يمثل تهديداً لمواردها المائية.
أقرمجلس النواب الأدرني القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 مساء اليوم الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه في زعبيل مساء اليوم عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية والوفد الزائر.
نفت وزارة الداخلية الألمانية تقريرا صحفيا حول قائمة إجراءات حكومية تشمل خمس نقاط وتهدف إلى الإسراع بترحيل طالبي لجوء مرفوضين.
أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الإشاعات والأخبار الكاذبة لم تكن يوما منطق العاقل، مشيرا إلى أن بعض الصحافة التركية المحسوبة والمتنفذة امتهنت فبركة الأخبار بشأن دول خليجية.
أصدر مجلس الوزراء قراراً بتقديم مراسم إحياء ذكرى يوم الشهيد ليوم الخميس 29 من شهر نوفمبر الجاري، عوضاً عن الجمعة 30 نوفمبر
أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أهمية الاستمرار في إقامة ورش عمل وحملات متعددة من اجل مكافحة ظاهرة التنمر والوقاية منها في مدارس الدولة.
أعلنت شركة "فيفا سيتي" الإماراتية ومقرها في إمارة دبي عن تطوير مشروع "سبورت سوسايتي - Sport Society" وهو أكبر مول تجاري رياضي في العالم.
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد أعمال الدورة السابعة والثمانين للجمعية العامة للإنتربول التي انطلقت اليوم في مدينة جميرا في دبي وتستمر يومين.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.
تنتخب منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول ) رئيسا جديدا خلال الاجتماع 87 لجمعيتها العامة الأحد بمدينة دبي، عقب استقالة رئيسها السابق إثر إعلان بكين التحقيق معه بشبهة انتهاك القانون.
ارتفع عدد قتلى حريق "كامب فاير" شمالي كاليفورنيا إلى 76 قتيلا وعدد المفقودين الى 1276 شخصا بحسب كورى هونيا مسؤول الشرطة في مقاطعة بوتي.
أقدمت ميليشيا الحوثي الموالية لإيران على إحراق مصانع «إخوان ثابت» في الحديدة، وزرع كميات كبيرة من الألغام الأرضية على الطرق الرئيسية داخل المدينة،
أعلنت هيئة الدفاع عن القياديين اليساريين المعارضين المغتاليْن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أمس، أنها ستواصل نشر الوثائق التي تثبت تورّط التنظيم السري لحركة النهضة في الاغتيالات السرية للرأي العام،
قال الرئيس الأميريكي دونالد ترامب إنه "حزين للغاية" بشأن الدمار الذي تسببت فيه حرائق الغابات المميتة التي أحدث دمارا بالغا شمالي كاليفورنيا
جدّدت دولة الإمارات موقفها الداعم للسعودية، إذ أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الجولة
كشف المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث أنه يعتزم دعوة الأطراف اليمنية إلى التشاور قريباً، وقال خلال جلسة لمجلس الأمن
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد،
أظهر استطلاع للرأي ، أمس السبت، أن أقل من نصف ناخبي المملكة المتحدة يؤيدون بقاء رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في منصبها
أعلن الجيش اليمني، تحقيقه تقدمًا ميدانيًا في معاركه التي شنها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية بغربي تعز
أطلق "ملتقى العطاء العربي الخامس" حزمة من المبادرات المبتكرة لتمكين الشباب في مجالات العمل التطوعي والعطاء الانساني تحت شعار "على خطى زايد".
من المقرر أن يصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى كاليفورنيا ، اليوم السبت، ليلتقي بعدد من السكان المتضررين من الحرائق التي تشهدها الولاية والتي أسفرت عن مقتل 74 شخصا إلى جانب تدمير آلاف المنازل في أنحاء متفرقة من الولاية.
أقدمت ميليشيا الحوثي الموالية لإيران على إحراق مصانع "إخوان ثابت" في الحديدة وزرع كميات كبيرة من الألغام الأرضية على الطرق الرئيسية داخل المدينة
لقيت متظاهرة حتفها في فرنسا بعدما صدمتها سيارة، وأصيب 47 آخرون ثلاثة منهم أصيبوا بشدة، خلال مظاهرات شعبية عبر البلاد
نشر الأمير خالد بن سلمان سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد فيها أن ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" غير صحيح.
أكد المركز الوطني للأرصاد أنه لا يوجد أي تأثير على الدولة من المنخفض المداري الذي تكون في خليج البنغال وتحرك صباح اليوم من جنوب الهند إلى جنوب شرق بحر العرب
تشارك دولة الإمارات، سلطنة عمان الشقيقة احتفالاتها بيومها الوطني الذي يصادف الـ 18 من نوفمبر من كل عام، في مشهد يجسد عمق العلاقات التاريخية وأواصر الأخوة والمحبة
يحرص نجوم الرياضة العالميون على زيارة دبي طوال العام، وخصوصا في فترة توقف مباريات الدوريات العالمية. ويتواجد في دبي
نفذت السلطات التركية مداهمات أمس ضد أكاديميين وأعضاء في المجتمع المدني وأفراد في القوات الجوية وأئمة.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 المجيد.
رصاصة وحشيّة طائشة في زحام ليل صاخب في مدينة زحلة، خطفت سارة، الشابّة العشرينيّة.. بعد أن اخترقت رأسها وأطفأت الحياة في عينيها،
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سلطنة عمان الشقيقة بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بيومها الوطني الـ48.
كشفت جولة واسعة قامت بها «البيان» برفقة القوات المشتركة امتدت من الخوخة وحتى مدينة الحديدة عن الهزيمة الكبيرة التي تلقتها الميليشيا الإيرانية في الساحل الغربي بشكل عام ومدينة الحديدة على وجه الخصوص
جددت روسيا أمس وقوفها مع السعودية ورفضها تسييس قضية مقتل جمال خاشقجي، مؤكدة أنه لا مجال للتشكيك في قدرة المملكة على التعامل مع هذه القضية،.
بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لسلطنة عمان الشقيقة
كشفت جولة ميدانية لـ«البيان» في عمق الحديدة، أن الميليشيا محاصرة، وأن الشرعية حصنت مكاسبها في الأحياء المحررة. في وقت تواصل الميليشيا انتهاكها للقانون الدولي،
صوّت مجلس الشيوخ الأميركي ضد مشروع قرار لوقف مبيعات أسلحة تبلغ قيمتها 300 مليون دولار لمملكة البحرين. وجاء التصويت ضد مقترح للجمهوري راند بول يرفض مبيعات الأسلحة للبحرين بـ77 صوتاً مقابل 21.
حذرت الولايات المتحدة الأميركية من محاولة إيران إنشاء تنظيم إرهابي جديد على غرار «داعش»، مؤكدةً أن المملكة العربية السعودية هي الشريك الأمثل للولايات المتحدة في التصدي لهذه الجهود.
قدم الموفد الدولي لليمن مارتن غريفيث ليل الجمعة السبت في نيويورك إحاطة لمجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن
سادت الفوضى قاعة برلمان سريلانكا لليوم الثاني أمس الجمعة لدى محاولة نواب مؤيدين لرئيس الوزراء المعين حديثا ماهيندا راجاباكسه منع إجراء تصويت ثان بالثقة