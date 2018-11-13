محمد بن راشد: «أديبك» ملتقى الخبرات والآراء الإبداعية
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عصر أمس، معرض
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عصر أمس، معرض
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسيير شحنة ثالثة
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «أن أبطال الوطن وأبناءه
طالب ناثان سيلز، منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية، أمس، قطر بوقف تمويل الإرهاب. وأضاف سيلز خلال ندوة
تمكنت ألوية العمالقة من التوغل إلى عمق الحديدة، وطهرت عدداً من المؤسسات والشركات من قبضة ميليشيا الحوثي التي تشهد
رصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار أميركي، لمن يدلي بمعلومات عن 3 قياديين في ميليشيات حزب الله
لقي ثلاثة أشخاص حتفهم واضطر أكثر من ألفي شخص لإخلاء منازلهم، وسط فيضانات تسببت فيها عواصف مطيرة في الأرجنتين. وغرق طفل
أعلنت وزارة الخارجية الاميركية "الثلاثاء" أنها صنفت جواد نصر الله، نجل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، "ارهابياً عالمياً"، وسط تشديدها الضغوط على التنظيم.
تعهد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الثلاثاء بممارسة "أقصى درجات الضغط" على إيران بعد أسبوع من دخول سلسلة جديدة من العقوبات
قرر مجلس الوزراء الكويتي تعطيل كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والكليات والمدارس الحكومية والخاصة يوم غد الاربعاء الموافق واعتباره يوم أجازة.
قال رئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن عملية تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة واجهت عقبة كبرى وألقى باللائمة على جماعة حزب الله المدعومة من إيران
نفذ المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام»، اليوم، عملية إتلاف 10 صواريخ وقنابل كانت مزروعة في مدرسة للأطفال في مديرية الجدعان بمحافظة مأرب.
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسيير شحنة ثالثة من المساعدات الإنسانية العاجلة لإغاثة المتضررين
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عصر اليوم معرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2018 " الذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض على مدى أربعة أيام.
توقع خبير اقتصادي عالمي أن العقوبات التي أعادت الإدارة الأميركية فرضها على إيران ستعقد الأمور بالنسبة لقطر التي ترتبط بعلاقات مع واشنطن،
أكّدت الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسية أن تأشيرة الإقامة المؤقتة لمدة 6 أشهر غير المشروطة بوجود الكفيل، لا تعتبر
يرى سياسيون فلسطينيون أن التدخلات القطرية الأخيرة في قطاع غزة، من خلال سفيرها محمد العمادي، ما هي إلا تحويل للانقسام الفلسطيني إلى انفصال، بعد إدخال الوقود القطري والأموال لحركة حماس من دون المرور عبر القنوات الرسمية للسلطة الفلسطينية.
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين قرارا رقم / 6 / لسنة 2018 بزيادة رواتب موظفي حكومة إمارة..
قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عددا من أبطال القوات المسلحة..
سعت ميليشيا الحوثي إلى تحقيق مكاسب على الأرض في الساحل الغربي مستغلة التحركات الأممية الرامية إلى الدفع بعملية السلام وبدء جولة جديدة من المشاورات في الشهر الجاري.
قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي إن الصندوق لن يغير توقعاته بتعافي الاقتصاد السعودي بسبب حالة الجدول حول وفاة الصحفي
مدرسة ثانوية أصبحت متحفاً لذاكرتها. ثمّة مقابر جماعية دفن فيها بعض أفراد أسرة «ميماو»، ولم يكن من السهل طرح السؤال عليها دون إيقاظ مزيد من الألم في نفسها. فهمت «البيان» أن حياة ميامو مليئة برائحة الموت.
كذب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس، تصريحــات رئيس تركيا رجب طيب أردوغــان، بأنه تقاسم مع فرنسا وألمـانيا
أصبح حريق الغابات المندلع في شمال كاليفورنيا الأكثر دموية في تاريخ هذه الولاية بعدما ارتفعت حصيلة ضحاياه لتبلغ 42 قتيلاً
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات العربية
أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، حملة التصويت لاختيار أفضل الأفضل
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسيير جسر جوي
نجحت القوات اليمنية المشتركة في تطويق ميناء الحديدة، حيث سيطرت على أطرافه في انتظار اقتحامه وسط تقدم داخل المدينة
كذب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس، تصريحــات رئيس تركيا رجب طيب أردوغــان، بأنه تقاسم مع فرنسا وألمـانيا
أكدت الحكومة الأردنية، الاثنين، خطورة التصعيد في قطاع غزة ودعت إلى تحرك فوري لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية الأبرياء.
تسلم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة جائزة "القائد صاحب الرؤية" في حفل توزيع
أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ان معرض أبوظبي الدولي للبترول الذي يعقد هذا
أكد الهلال الأحمر الفلسطيني انتشال جثمان ثلاثة شهداء وعدة إصابات اثر تجدد غارات الاحتلال على منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة ورفح في الجنوب.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مجلس قصر البحر جيرمي هانت وزير خارجية وشؤون الكومنولث في المملكة المتحدة الصديقة.
قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة جنايات الجيزة قضت اليوم الاثنين بمعاقبة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق بالسجن المشدد عشر سنوات بعد إدانته بتلقي رشوة أثناء توليه المنصب.
أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب قراراً في شأن نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح حدد تاريخ بدء العمل بالنظام بالمرحلتين الأولى والثانية
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الإثنين، إن فرنسا لا تملك تسجيلات تتعلق بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي على حد علمه.
تواصل قوات المقاومة اليمنية المشتركة تقدمها الميداني والتوغل داخل مدينة الحديدة غرب اليمن وذلك بعد السيطرة على مستشفى 22 مايو الواقع بشارع الخمسين ومواقع استراتيجية داخل المدينة من قبضة ميليشيات الحوثي
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيقة..
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أن نماذج العمل المتقدمة التي تطورها دولة الإمارات في القطاع الحكومي تمثل تجربة عالمية ونموذجا يحتذى للارتقاء بجودة حياة المجتمعات وتحقيق سعادة المجتمعات.
وعدت الحكومة الأردنية، بتخصيص مبالغ في الموازنة العامة المقبلة لتطوير البنى التحتية في المناطق التي تعرضت للسيول وسط
مع اقتراب ذروة موسم السفر والعطلات، أصبح بإمكان عملاء «طيران الإمارات» اختبار تجربة متميزة وسلسة بفضل خدمة إنهاء
لم يكن الشاب التونسي أيمن العثماني (19 عاماً) يعلم وهو يغادر منزل أسرته ليتجه إلى عمله في إحدى حضائر البناء، أنه سيعود
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين
التقى سمو الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد السعودي المبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا،سايمون ماكدونالد .
أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، انه تم تكليف وزير المالية، نايف الحجرف، بوضع آلية لتعويض المواطنين المتضررين من الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد
تخلّلت جولة السفير القطري، محمد العمادي، في شوارع قطاع غزة بعد إدخال أموال قطرية لحركة حماس برعاية إسرائيلية،
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، باتريك بويانيه
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن صناعة المستقبل
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيتي تهنئة إلى جواو مانويل غونسالفس لورينسو،
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، دعم الإمارات للجهود الأممية والأميركية لإنهاء الحرب
توقع المركز الوطني للارصاد ان تشهد الفترة من اليوم الاثنين الى الجمعة طقسا غائما مع احتمال سقوط امطار على بعض المناطق
أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي استعداد الدول الأعضاء في أوبك لتلبية احتياجات الأسواق في حال تعرضها لنقص في المعروض نتيجة أي عوامل سياسية".
ذكر رئيس مشاريع IM لشركة سامسونغ للالكترونيات "غو دونغ-جين" الجمعة أن شركته ستطرح هاتفا ذكيا قابلا للطي حتى النصف الاول من العام القادم
أوضح معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم لـ «البيان» بأن الوزارة منحت إدارات المدارس صلاحيات اتخاذ القرارات في حال سوء الأحوال الجوية، موضحاً أن حاله الطقس الجوية الحالية لا تستدعي تعطيل المدارس
أكدت شركة مطارات أبوظبي عدم وجود أي تأثيرات على العمليات في مطار أبوظبي الدولي إثر العاصفة الرعدية التي تعرضت لها الإمارة .
حثت شرطة أبوظبي اليوم الجمهور عبر رسالة نصية على البقاء في المنازل، وعدم الخروج الا للضرورة وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.
نقل ترام دبي 20,879,564 راكباً منذ تدشين المرحلة الأولى منه بتاريخ 11 نوفمبر 2014 إلى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري عبر (11) محطة
بيع الرقم 7 في المزاد العلني الذي نظمته "الإمارات للمزادات" الشركة الرائدة في إدارة وتنظيم المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة بـ 5 ملايين درهم
استمرت موجة الغضب الفلسطيني تجاه ممارسات «تنظيم الحمدين» في غزة موجهة صفعة ثانية للسفير القطري محمد العمادي بعد أقل من 24 ساعة على رشقه بالأحذية والحجارة في مخيمات مسيرات العودة،
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في مدينة جميرا في دبي ظهر اليوم بورج برندي رئيس وعضو مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"
كشف وزير الإعلام المنشق عن حكومة الانقلابيين غير المعترف بها دوليا، عبد السلام جابر، أن ميليشيا الحوثي تعيش النفس الأخير،
احتضنت دبي اجتماع نخبة من أبرز الخبراء المعنيين بتقديم ابتكارات تقنية وأمنية في الإمارات، وذلك للإعداد للدورة السابعة
وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم - نيابة عن حكومة أبوظبي - اتفاقية امتياز مع شركة "توتال" الفرنسية تحصل بموجبها الأخيرة على حصة 40% في امتياز حوض غاز الذياب غير التقليدي في منطقة الرويس
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إن القيم التي صاغت شعبنا وصاغت علاقاتنا مع العالم هي قيم الشيخ زايد، التي تتمثل بالاعتدال والتسامح والتعاون والتعاطف التفاؤل، وهي القيم التي تجسدت في حيوية دولتنا وتحولها إلى مركز اقتصادي وإعلامي وتكنولوجي في الإقليم.
انطلقت اليوم فعاليات الاجتماع السنوي الثالث لمجالس المستقبل العالمية في دبي، والذي يجمع ما يقارب 700 من أبرز الخبراء من مختلف أنحاء العالم.
عكس بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن، حول قدرته على تزويد طائراته بالوقود جواً بشكل مستقل في عملياته باليمن، حجم التطور العسكري
استأنف مئات من مهاجري أميركا الوسطى مسيرتهم شمالا عبر المكسيك يوم السبت في طريقهم إلى الحدود الأميركية
بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ
ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن أربعة وزراء بريطانيين من المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي على وشك الاستقالة من حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي
يشكل انعقاد الدورة الثالثة لـ «مجالس المستقبل العالمية»، التي تنطلق أعمالها اليوم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق اليوم
جنت شركة التجارة الإلكترونية "علي بابا" 10 مليارات يوان (1.44 مليار دولار) من حجم مبيعاتها في الدقائق الأولى لحدثها السنوي المسمى "يوم العُزّاب"
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قانوناً اتحادياً يخول مجلس الوزراء منح ترخيص مؤقت
طلب تحالف دعم الشرعية في اليمن من الولايات المتحدة وقف تزويد طائراته بالوقود جواً في اليمن، مؤكداً أن السعودية والدول
بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر العوجا بالدرعية مساء اليوم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
أطلق إكسبو 2020 دبي باقة من موارد التعلُّم الإلكترونية التي تتيح للطواقم التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة رفد دروسهم بمجموعة متنوعة من المواضيع والأنشطة التعليمية
أوقفت اندونيسيا السبت عمليات البحث للعثور على جثث مسافرين على متن طائرة بوينغ تحطمت في 29 اكتوبر في بحر جاوة مما اسفر عن 189 قتيلا.
تمكنت قوات المقاومة الوطنية العاملة ضمن المقاومة اليمنية المشتركة من تطهير مساحات واسعة داخل مدينة الحديدة من الألغام والعبوات الناسفة المموهة في الأحياء السكنية
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " قانوناً اتحادياً يخول مجلس الوزراء بمنح ترخيص مؤقت لتنفيذ أي مشروع مبتكر
أبرمت وزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تسريع التوطين في
أعلنت وزارة التربیة الكویتیة تعرض بعض المدارس لمشاكل كھربائیة بسبب الامطار الغزیرة التي شھدتھا البلاد الأمر الذي قد یعطل الدراسة فیھا وذلك حفاظا على حیاة الطلبة.
خرجت حرائق الغابات المستعرة في أنحاء مختلفة بولاية كاليفورنيا الأميركية عن السيطرة وأدت لمقتل تسعة أشخاص على الأقل في
يشكل انعقاد الدورة الثالثة لمجالس المستقبل العالمية في الدولة، غدا الأحد 11 نوفمبر 2018، تتويجا لشراكة استراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"
قبل بضعة أيام، دخل وعد بلفور المشؤوم عامه الأول بعد المئة، وما زالت فلسطين تمشي على أشواك ذلك الوعد الذي قدّم فلسطين للحركة الصهيونية «وطناً قومياً» على أنقاض شعب كامل.
تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصنيف ميليشيا الحوثي في اليمن جماعة إرهابية، وتأتي الخطة ضمن إطار الجهود الأميركية لاتخاذ موقف صارم تجاه الجماعات المرتبطة بإيران في المنطقة،
أعلنت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات أن عدد الوفيات جراء السيول الغزيرة، التي شهدتها عدة محافظات في البلاد بلغ 12 شخصاً، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين
أعلن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون، أمس، أن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران بعد استهداف قطاعي النفط والمال.
أعلن التحالف العربي في بيان رسمي، اليوم السبت، عن زياد قدراته في مجال تزويد الطائرات بالوقود جواً بشكل مستقل ضمن عمليات دعم الشرعية في اليمن.
برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم حكومة دولة الإمارات، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، الدورة الثالثة لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية، غداً في مدينة جميرا بدبي.
تبحث إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصنيف ميليشيا الحوثي في اليمن منظمة إرهابية، بسبب تهديدها السلم والأمن الدوليين، وضمن سياسة التضييق على الجماعات المرتبطة بإيران في المنطقة.
تعرض موكب السفير القطري محمد العمادي، للرشق بالحجارة والأحذية من قبل الفلسطينيين المشاركين في المسيرات، مساء أمس، خلال زيارته لمخيم العودة شرق غزة.
قالت مصادر مطلعة إن السعودية تتجه إلى تقديم طلب بتسليم قيادات أمنية تركية، وردت أسماؤهم في الاعترافات التي أدلى بها المتهمون بقتل الصحافي جمال خاشقجي، للمحققين السعوديين.
في تطوّر ميداني لافت، قتل العشرات من عناصر المعارضة في هجوم لقوات النظام بمنطقة الهدنة في إدلب، وفيما وصل مختطفو السويداء بعد تحريرهم من قبضة تنظيم داعش، أصدر نظام الأسد أحكاماً بالإعدام بحق 11 معتقلاً.
ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بعيد وصوله إلى باريس، بتصريحات نظيره الفرنسي حول إنشاء جيش أوروبي
قال مكتب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي امس الجمعة إن بريطانيا لن تجري استفتاء ثانيا على عضويتها في الاتحاد الأوروبي (البريكسيت" تحت أي ظروف.
توج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه الكبير 3 / صفر على الأهلي المصري أمس الجمعة على استاد رادس الأولمبي
سيطرت قوات المقاومة اليمنية المشتركة على مستشفى 22 مايو الواقع بشارع الخمسين في مدينة الحديدة غرب اليمن
استشهد مواطن فلسطيني وأصيب سبعة و ثلاثون آخرون بجراح اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي
تقدم وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي حسام الرومي، أمس، باستقالته من منصبه، وتحمله مسؤولياته الأدبية إثر الأضرار التي لحقت بممتلكات الكويتيين والمقيمين جراء موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد أخيراً.
توجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة إلى باريس للمشاركة في مراسم الاحتفال بالذكرى المئوية على انتهاء الحرب العالمية الأولى
قالت مصادر مطلعة إن السلطات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية، تتجه إلى طلب تسليم قيادات أمنية تركية، وردت أسماؤهم في الاعترافات التي أدلى بها المتهمون بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي
أعلنت السلطات في البتراء الأردني إخلاء 3500 سائح من داخل موقع البتراء إلى مواقع آمنة، حيث شهدت مناطق لواء البتراء مساء
في كارثة جديدة لحوادث الطيران أصيب ستة ركاب بجروح في هبوط اضطراري لطائرة بوينغ تابعة للخطوط الجمايكية في مطار غويانا الفرنسية كانت تحمل على متنها 126 راكبا.
قال شاهد من رويترز إن دوي انفجار قوي تردد في وسط العاصمة الصومالية اليوم الجمعة أعقبه إطلاق نار كثيف أوقع 32 قتيلاً
أفادت الشرطة الاسترالية بأن صوماليا طعن ثلاثة أشخاص في مدينة ملبورن اليوم الجمعة وأنه قاد سيارة محملة باسطوانات غاز اشتعلت فيها النيران وقالت إنها تتعامل مع الهجوم على أنه إرهابي.
أعلن مسؤولون أميركيون الخميس أنّ الولايات المتحدة لن تسمح للذين يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية بأن يطلبوا اللجوء على أراضيها، وذلك في حملة جديدة مثيرة للجدل ضد الهجرة غير القانونية.
دعت قنصلية الدولة في ملبورن بجميع المبتعثين والمبتعثات والدارسين ومرافقيهم في مدينة ملبورن إلى أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر
أعلنت الشرطة الأسترالية الجمعة أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن خلال ساعة الازدحام في حي الأعمال بوسط ملبورن وأنها اعتقلت مشتبها به قرب عربة تشتعل.
أعرب الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، أمس، عن استيائه من الآلية التي انتهجها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، خلال التعديل الحكومي الأخير.
احتلت الإمارات المركز الأول إقليمياً والثاني عالمياً بين أكثر المقاصد السياحية أماناً، حسب قائمة وكالة ويتش ترافيل السياحية العالمية، وتعد الدولة المقصد السياحي العربي الأول على القائمة الذي يضم 20 دولة سياحية في العالم.
أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس، جائزة «محمد بن راشد العالمية للطيران»، بهدف إلقاء الضوء على إسهامات الدول والمنظمات التجارية والأفراد في العالم في تطوير قطاع الطيران.
أعربت دولة الإمارات عن تأييدها الكامل لما ورد في خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، حول وحدة التراب المغربي،
تقدّمت قوات الشرعية في اليمن إلى وسط مدينة الحديدة من جهتي الشمال والشرق، وأكدت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن القوات المشتركة واصلت تطهير أحياء المدينة من ميليشيا الحوثي.
بعد زيارة وزير خارجية تنظيم الحمدين، محمد بن عبدالرحمن، إلى العراق قبل يومين ولقائه بالعديد من المسؤولين العراقيين، للخروج من العزلة القطرية والإيحاء بأن هذا النظام ليس معزولاً ولمساعدة إيران في الهروب من العقوبات الأميركية.
امتدت العقوبات الأميركية، التي دخلت حزمتها الثانية حيز التنفيذ الاثنين الماضي، لتصل إلى شركات التأمين العاملة في البلاد، وتزيد من معاناة الاقتصاد الإيراني،
يحتفل العالم بعد غد 11 نوفمبر بمئوية انتهاء الحرب العالمية الأولى، التي نشبت بدايةً في أوروبا بتاريخ 28 يوليو 1914 وانتهت في 11 نوفمبر
تعهد الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، بتخفيف حدة تصريحاته الإعلامية إذا ما خلف والدته الملكة إليزابيث الثانية (92 عاما) على عرش بريطانيا
قالت الشرطة الإيطالية الخميس إنها ضبطت 270 كيلوجراما من الهيروين في حاوية وصلت على سفينة قادمة من إيران
استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
حددت السلطات الأميركية الخميس هوية المسلح الذي أطلق النيران في حانة في لوس أنجليس في جنوب كاليفورنيا ما أسفر عن مقتل 12 شخصا، وهو عنصر سابق في قوات البحرية الأميركية عمره 28 عاما.
ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا اليوم الخميس أن الجيش السوري نجح فى تحرير 19 إمرأة وطفلا اختطفهم تنظيم داعش قبل أسابيع في محافظة السويداء.
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تأييدها الكامل لما ورد في خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس حول وحدة التراب المغربي ورفضه كل أشكال الابتزاز
أكدت السلطات الإسبانية اليوم الخميس أن الشرطة أحبطت هجوما كان يستهدف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
أسئلة كثيرة حيرى تبحث عن إجابات، لعل أبرزها لماذا تتوسّط قطر في ملفات كل الرهائن الذين يتم اعتقالهم في سوريا، فضلاً عن سؤال آخر أشد استجداء للإجابة
أكد وزير الخارجية الروسي اليوم الخميس أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب سيلتقيان على هامش قمة مجموعة العشرين المقررة في بوينس آيرس.
قفز جواز السفر الإماراتي مجدداً إلى المركز الثالث عالمياً بدخول 163 دولة في العالم من دون تأشيرة مسبقة، أو الحصول على التأشيرة لدى الوصول إلى المطار، بحسب آخر تحديث لمؤشر «باسبورت إندكس»، التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.
علّق البيت الابيض التصريح الصحفي لمراسل شبكة "سي أن أن" الذي كان قد دخل في وقت سابق في سجال حاد مع الرئيس دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي، ووصف ترامب المراسل بأنه "عدو الشعب".
يفضّل غالبية الشباب العرب العيش في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يرغبون من بلدانهم الاقتداء بها، إذ حرصت الإمارات
قالت الشرطة النرويجية في بيان إن حادث تصادم وقع بين ناقلة نفط وفرقاطة تابعة للبحرية النرويجية بالقرب من الساحل الغربي
شهدت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عددا غير مسبوق من الإقالات والاستقالات منذ توليه منصبه في يناير من العام الماضي.
شكا زعيم ميليشيا الحوثي الإيرانية عبدالملك الحوثي من فرار المقاتلين من الجبهات، وطالبهم بالعودة لمواجهة الهجوم الكاسح لقوات الشرعية المسنودة بالتحالف على مدينة الحديدة ومحافظة صعدة،
أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء الأربعاء، قرارات جمهورية قضت بتعيين وزير للدفاع ومحافظ جديد لمحافظة عدن، التي أعلنتها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة للبلاد.
أعلنت الولايات المتحدة الاربعاء أنها مستعدة لشطب السودان من قائمة الدول الداعمة للارهاب، ولكن شرط أن تقوم السلطات السودانية بمزيد من الاصلاحات
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دولة الإمارات تحظى بمكانة عالمية
جاورت روائع الآثار السعودية القطع الأثرية الإماراتية في متحف اللوفر أبوظبي، لتسرد عراقة التاريخ الذي يعود إلى عصور ما
تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من
هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ناريندرا مودي،
شددت الحكومة اليمنية على أن العمليات العسكرية على الأرض تصبُّ في خدمة الحل السياسي ومساندته، خاصة بعد تعنّت ميليشيا
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها إلى منطقة حائل، بإطلاق
وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي طائرة إغاثية إماراتية خاصة تحمل 100 طن من المساعدات الإغاثية مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي لمتضرري السيول والأمطار
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من معالي جوزيبي كونتي رئيس وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة.
وقّعت صحيفة «البيان» مذكرة تفاهم مع المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام»، بهدف تعزيز الشراكة الإعلامية وإظهار الحقائق وإبراز الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في اليمن خاصة
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور الأمير
أفاد مصدر بالشرطة الفرنسية، الأربعاء، أن عملية جارية في دونكيرك، بعد تقارير إعلامية عن إنذار بوجود قنبلة تحملها امرأة تهدد بتفجيرها في مستشفى.
تمكنت 3 نساء من أصول عربية من الدخول إلى الكونغرس الأميركي ممثلات عن الحزب الديمقراطي، وهن رشيدة طليب وإلهان عمر ودونا شالالا، التاريخ، وذلك خلال الانتخابات النصفية الأميركية الأربعاء.
تمثل محافظة صعدة المركز الروحي والفكري، والحاضنة الشعبية والجغرافية لميليشيا الحوثي، إضافة إلى أنها تمثل الملجأ الأخير،
حافظ الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب على الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، فيما انتزع الديمقراطيون الأغلبية في مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نتائج أولية ذكرتها وسائل إعلام أميركية
لا يفرق جنود الاحتلال الإسرائيلي بين مواطن ومسعف في مسيرات العودة التي ينظمها سكان قطاع غزة كل يوم جمعة على طول السياج الفاصل شرق قطاع غزة، حتى أصبح كل شخص يتواجد في المسيرة هدفاً لرصاص الاحتلال.
احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة العاشرة على قائمة الدول الأقوى نفوذاً اقتصادياً وسياسياً لعام 2018، وذلك
اختار الناخبون الأميركيون امرأتين مسلمتين تنتميان إلى الحزب الديموقراطي لدخول الكونغرس ، وفق شبكات تلفزيونية، في خطوة
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتكريم الإنجازات
تجوّل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في مشروع «ع البحر»
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل: «أن
وصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي علاقات بلاده مع دولة الإمارات والسعودية بالمميزة والقوية، مجدداً في الوقت ذاته
من لا يعرف الطفلة حنين، فقط يكتفي بقراءة مسيرتها المعذبة منذ بداية الأزمة السورية إلى نهايتها، حنين هي الشعب السوري الذي خسر كل شيء.
أغلقت أولى مراكز الاقتراع في الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة أبوابها الثلاثاء في نهاية نهار انتخابي طويل اتّخذ
لا يكاد الممثل الهندي شاروخان، يغادر مواقع التصوير في دبي، حتى يعود إليها مجدداً، حيث يرتبط الممثل الهندي الواقف على عتبة عقده الخامس، بعلاقة وطيدة مع الإمارة التي صور فيها الفيلم القصير «كن ضيفي».
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء أنّ روسيا لم تمتثل للشروط التي وضعتها الولايات المتّحدة بعد تسميم الجاسوس
دعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الثلاثاء، إلى حوار صريح وواضح مع الجزائر لتجاوز كل الخلافات، وذلك في خطابه
شهد وسم «أوائل الإمارات» في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تفاعلاً جماهيرياً واسعاً مع دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بجولة في مشروع " ع البحر" الترفيهي على كورنيش أبوظبي اطلع خلالها على مرافقه و خدماته المتنوعة.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن استقطاب العقول وفتح أبواب الفرص المستقبلية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ان احتفال هذا العام بأوائل الإمارات سيكون بشكل مختلف، مشيراً إلى ان الاحتفالات ستركز على الانجازات والمشاريع التي تركت بصمتها في تاريخ الإمارات
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن ارتقاء دولة الإمارات عشرة مراكز لتحتل المركز الحادي عشر عالمياً والأول عربياً
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء إن القوات المسلحة ستتحرك إذا تعرض أمن الخليج لخطر أو تهديد مباشر.
قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يكون يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر الجاري عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص
في تطور خطير، وافق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على سن قانون يتيح إعدام فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين.
وجّه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإلغاء تشفير جميع مباريات دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة دعماً للقطاع الرياضي الوطني وفتح المجال للجمهور لمشاهدة البث المجاني للمباريات.
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية " البنتاغون " أن نحو 4800 جندي أميركي تم نشرهم الإثنين على الحدود مع المكسيك
تعتقد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن الاتفاق الذي ستخرج بريطانيا بمقتضاه من الاتحاد الأوروبي " بريكست " قد
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه كان يرغب في التحدث بلهجة أقل حدة في أول عامين له في السلطة
قرر مجلس الوزراء الكويتي تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية، اليوم الثلاثاء، نظرا لسوء الأحوال الجوية
كشف مركز أبحاث بريطاني في تقرير جديد صدر يوم الإثنين عن أن ما يصل إلى نصف عدد المغتربين الروس الذين يعيشون في لندن "مخبرون".
توعدت واشنطن بمزيد من العقوبات على طهران، مشددة على أنها ستمارس ضغطاً لا هوادة فيه لإجبارها على التخلي عن سياساتها
نشرت المكتبة العامة للعلوم (PLOS) وهي مؤسسة غير ربحية مقرها سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، بحثاً حول كيفية تأثير
أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أن «خليفة سات» جاهز لاستقبال الطلبات التجارية للصور من الجهات المختلفة بداية 2019، وأن
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن اقتصاد المعرفة
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التزام دولة الإمارات منذ
توعدت واشنطن بمزيد من العقوبات على طهران، مشددة على أنها ستمارس ضغطاً لا هوادة فيه لإجبارها على التخلي عن سياساتها
قالت وزارة الخارجية البرازيلية الاثنين إن مصر أجلت زيارة للوزير ألويسيو نونيز فيريرا، في خطوة ذكر مصدران دبلوماسيان
دشن سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية
أعلن المحققون اليوم الاثنين أن الطائرة الإندونيسية التي تحطمت الأسبوع الماضي في بحر جاوة كان بها خلل في مؤشر السرعة خلال رحلاتها الأربعة الأخيرة التي اختتمت بالمأساة.
أكد مركز محمد بن راشد للفضاء أن جميع الإشارات التي يستقبلها فريق التحكم في المحطة الأرضية في المركز، تشير إلى أن "خليفة سات" يعمل بكفاءة عالية من مداره المنخفض حول الأرض.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم (33) لسنة 2018 بتعيين القاضي زكي بن عزمي، رئيساً لمحاكم مركز دبي المالي العالمي
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، عقوبات على أكثر من 700 من الكيانات والأصول الإيرانية.
قيل قديماً للقهوة «قحوي»، وربما لا يزال هذا اللفظ مستخدماً عند أهالي مناطق الجبال بالمنطقة الشمالية الشرقية في الإمارات، ويأتي اللفظ بين «قحوي» أو «قهوي»
أعلنت اليوم شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عن خططها لإطلاق استراتيجية "أدنوك" الشاملة للغاز وزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط لتصل إلى 4 ملايين برميل
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن اقتصاد المعرفة قائم على البرمجة، والبرمجة تقوم على عقول شابة مبدعة تستطيع تسخيرها لإضافة قيمة جديدة لحياتنا واقتصادنا
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للمرة الرابعة على التوالي عن منطقة آسيا وأستراليا
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه في زعبيل ظهر اليوم الدكتور محمدو باوميا نائب رئيس جمهورية غانا والوفد الزائر.
في أول رد بعد دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ، الاثنين، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران ستبيع النفط وستخرق العقوبات،
أبلغت السعودية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين أنها تحقق في وفاة الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول الشهر الماضي بهدف تقديم الجناة للعدالة.
وصلت أول دفعة من قافلة مهاجرين من أميركا الوسطى، في طريقها إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك، إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي أمس الأحد.
مع ظهور نتائج استفتاء إقليم «كاليدونيا الجديدة» الفرنسي في جنوبي المحيط الهادئ، تلقى تنظيم الحمدين صفعة جديدة بعد أن
دخلت حزمة العقوبات الأميركية الجديدة على إيران حيز التنفيذ اليوم . و تطال الحزمة الجديدة من العقوبات قطاعين حيويين
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، القانون رقم (18) لسنة 2018 بشأن إنشاء المكتب
برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم حكومة دولة
دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية ضد إيران التي تستهدف 700 من الأفراد والكيانات الإيرانية حيز التنفيذ اليوم،
تعيش ميليشيا الحوثي الإيرانية حالة من الإرباك الكامل في صنعاء، في أعقاب الهزائم المدوية التي مُنيت بها في جبهتي الحديدة
ضرب زلزال بقوة 5,9 درجات صباح الإثنين قبالة جزيرة هوكايدو في شمال اليابان، كما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
ضرب زلزال بقوة 5,9 درجات صباح الإثنين قبالة جزيرة هوكايدو في شمال اليابان، كما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
أوضحت القيادة العامة لشرطة الفجيرة رداً على ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بأن أحد منتسبيها الذي ظهر في تسجيل
قتل قائد طائرة سياحية صغيرة الأحد إثر سقوط طائرته في حقل قرب أونتاريو بعد اصطدامها جوّاً بطائرة أخرى، بحسب ما اعلنت
أنهت وزارة الدفاع السورية خدمة عناصرها ممن قضوا خمس سنوات في الخدمة العسكرية دون انقطاع.
ذكر مسؤولون اليوم الأحد أن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا حتفهم في جزيرة صقلية الإيطالية بسبب سوء الأحوال الجوية بينهم 9 من أسرة
تمكنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، في أقل من 20 ساعة، من استعادة حجر ألماس سرقه رجل وامرأة، أسيويا الجنسية،
برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تنظم حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" الدورة الثالثة لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية
انطلقت فعاليات التدريب المشترك (درع العرب- 1) والذى يستمر تنفيذه حتى 16 نوفمبر الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية المصرية
أعلنت "مِراس" عن اكتمال الواجهة المضيئة المتميزة في "دبي أرينا"، مع الانتهاء من تركيب الهيكل المغطى بألواح أنيقة، في حين تشهد أعمال التنسيق والبنية التحتية الخارجية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ماضية في تطوير قطاع النفط والغاز واستثمار عوائده باعتباره العمود الفقري والممكن الأساسي لجهود تنويع الاقتصاد
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، مقتل 19 إرهابيا متورطين في الهجوم على حافلة الأقباط في محافظة المنيا، الجمعة، الذي قتل خلاله 7 أشخاص.
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، القانون رقم (18) لسنة 2018 بشأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، .
صرح المستشار أسامة العوفي المحامي العام بأن محكمة الاستئناف العليا قد أصدرت اليوم حكمها في قضية تخابر قطر بغرض ارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها القومية
لا يزال عبدالله حسين الكولي مدير مكتب السياحة بمحافظة الحديدة، معتقلاً منذ أحد عشر شهراً لدى ميليشيا الحوثي الإيرانية لعدم حضوره اجتماعاً للمجلس التنفيذي للمحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثي، لعدم امتلاكه وسيلة نقل أو مال ليصل لمقر الاجتماع.
شدد المقدم خالد الكي، نائب مدير إدارة الدوريات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، على أنه لا توجد أي استثناءات مع فئة «
انهارت بشكل متسارع عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مدينة الحديدة أمام التقدم الكبير لقوات الجيش الوطني والمقاومة اليمنية،
قالت السلطات الصينية إن 14 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 27 آخرون جراء حادث تصادم
تختلف العقوبات الأميركية هذه المرة على إيران، عن كل العقوبات السابقة، فقد كانت تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في
مع ترقّب دخول الدفعة الثانية من العقوبات على إيران حيّز التنفيذ غداً الاثنين، أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية،
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو
قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وليّ عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن «الطاقة النظيفة خيار استراتيجي
يجري إقليم كاليدونيا الجديدة الواقع في المحيط الهادي اليوم الأحد تصويتا لأول مرة على الاستقلال عن فرنسا، بعد 165 عاماً
نفى الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية اليوم عبر حسابه على تويتر صحة ما يتم تداوله على مواقع تواصل الاجتماعي عن
قالت وكالة (ليتا) للأنباء، اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين في قطاع مكافحة الحرائق إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم جراء حريق في
تستضيف جمهورية مصر العربية بمشاركة قواتنا المسلحة فعاليات التدريب المشترك " درع العرب -1 " وذلك في إطار دعم علاقات التعاون العسكرى المشترك بين مصر والدول العربية
كشف المهندس عبدالله بن حرمول مدير إطلاق القمر الصناعي خليفة سات، أن القمر التقط أول صورة له وهي لنخلة جميرا ،
ذكرت وكالة انترفاكس للأنباء، اليوم السبت، أن طائرة عسكرية روسية من طراز ميج 29 تحطمت في مصر.
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أن مقطع الفيديو المتداول لإخلاء ركاب المترو هو لعملية إخلاء أحد القطارات التي تأثرت بتوقف الخدمة
تعتزم إحدى الشركات الأسترالية افتتاح بحيرة اصطناعية بأول جهاز لتوليد أمواج اصطناعية. وبحسب صحيفة «ذي صن» البريطانية، سيتم افتتاح البحيرة بمدينة «ييبون» الأسترالية.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى قصر زعبيل فى دبي ظهر اليوم
أكد المهندس عمرو فاروق مدير مشروعات شركة فايبركس للإنشاءات في دبي أن دبي تمكنت السنوات الأخيرة من تصدر قائمة المدن التي تمتلك أكثر المشروعات المعمارية ابتكاراً وتفرداً هندسياً في العالم،
ذكرت السلطات الايطالية ان رياحاً عنيفة وأمطاراً غزيرة تسببت بمقتل ما لا يقلّ عن 20 شخصًا في البلاد هذا الأسبوع، وبتدمير مساحة كبيرة من الغابات وبخاصّة في الشمال.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خوان كارلوس فاريلا رئيس جمهورية بنما وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
قد يتساءل سائل: إلى متى؟ ويتساءل آخر: متى هو؟ ثمانية شهور مرّت على انطلاق مسيرات العودة الكبرى التي بدأت منذ الثلاثين من مارس هذا العام.
أعادت أميركا فرض العقوبات على إيران رسمياً ابتداءً من الاثنين المقبل، وفيما تمّ استثناء ثماني دول مؤقتاً من حظر النفظ الإيراني، كشفت واشنطن،
دعا «تكتل إسناد الدولة» اليمني، المجتمع الدولي والدول العربية إلى اتخاذ موقف قوي باتجاه التدخلات القطرية السلبية في
باغت الجيش الوطني اليمني ميليشيا الحوثي في الحديدة، من خلال عملية عسكرية لتحرير وتطهير المحافظة، وتمكنت ألوية العمالقة من تحرير مناطق في الكيلو 16، وصولاً إلى قوس النصر، البوابة الشرقية للمدينة.
دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الآثم الذي وقع، أمس، بمحافظة المنيا في مصر الشقيقة. وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في بيان،
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، أنّها ستعاود ابتداء من الاثنين المقبل، فرض جميع العقوبات على طهران.
أكد مركز المزماة للدراسات والبحوث، أن قطر تمول ما يفوق الـ 60 في المئة من الأنشطة الإرهابية في المنطقة، وأن لديها علاقات وثيقة مع 20 تنظيماً إرهابياً،
قتل ثمانية أشخاص، بينهم مدنيون، أمس، في قصف مدفعي لقوات النظام السوري استهدف إحدى البلدات الواقعة في المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.