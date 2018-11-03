خليفة يصدر قانوناً بإنشاء المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، القانون رقم (18) لسنة 2018 بشأن إنشاء المكتب
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، القانون رقم (18) لسنة 2018 بشأن إنشاء المكتب
برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم حكومة دولة
دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية ضد إيران التي تستهدف 700 من الأفراد والكيانات الإيرانية حيز التنفيذ اليوم،
تعيش ميليشيا الحوثي الإيرانية حالة من الإرباك الكامل في صنعاء، في أعقاب الهزائم المدوية التي مُنيت بها في جبهتي الحديدة
ضرب زلزال بقوة 5,9 درجات صباح الإثنين قبالة جزيرة هوكايدو في شمال اليابان، كما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
ضرب زلزال بقوة 5,9 درجات صباح الإثنين قبالة جزيرة هوكايدو في شمال اليابان، كما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
أوضحت القيادة العامة لشرطة الفجيرة رداً على ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بأن أحد منتسبيها الذي ظهر في تسجيل
قتل قائد طائرة سياحية صغيرة الأحد إثر سقوط طائرته في حقل قرب أونتاريو بعد اصطدامها جوّاً بطائرة أخرى، بحسب ما اعلنت
أنهت وزارة الدفاع السورية خدمة عناصرها ممن قضوا خمس سنوات في الخدمة العسكرية دون انقطاع.
ذكر مسؤولون اليوم الأحد أن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا حتفهم في جزيرة صقلية الإيطالية بسبب سوء الأحوال الجوية بينهم 9 من أسرة
تمكنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، في أقل من 20 ساعة، من استعادة حجر ألماس سرقه رجل وامرأة، أسيويا الجنسية،
برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تنظم حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" الدورة الثالثة لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية
انطلقت فعاليات التدريب المشترك (درع العرب- 1) والذى يستمر تنفيذه حتى 16 نوفمبر الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية المصرية
أعلنت "مِراس" عن اكتمال الواجهة المضيئة المتميزة في "دبي أرينا"، مع الانتهاء من تركيب الهيكل المغطى بألواح أنيقة، في حين تشهد أعمال التنسيق والبنية التحتية الخارجية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ماضية في تطوير قطاع النفط والغاز واستثمار عوائده باعتباره العمود الفقري والممكن الأساسي لجهود تنويع الاقتصاد
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، مقتل 19 إرهابيا متورطين في الهجوم على حافلة الأقباط في محافظة المنيا، الجمعة، الذي قتل خلاله 7 أشخاص.
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، القانون رقم (18) لسنة 2018 بشأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، .
صرح المستشار أسامة العوفي المحامي العام بأن محكمة الاستئناف العليا قد أصدرت اليوم حكمها في قضية تخابر قطر بغرض ارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها القومية
لا يزال عبدالله حسين الكولي مدير مكتب السياحة بمحافظة الحديدة، معتقلاً منذ أحد عشر شهراً لدى ميليشيا الحوثي الإيرانية لعدم حضوره اجتماعاً للمجلس التنفيذي للمحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثي، لعدم امتلاكه وسيلة نقل أو مال ليصل لمقر الاجتماع.
شدد المقدم خالد الكي، نائب مدير إدارة الدوريات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، على أنه لا توجد أي استثناءات مع فئة «
انهارت بشكل متسارع عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مدينة الحديدة أمام التقدم الكبير لقوات الجيش الوطني والمقاومة اليمنية،
قالت السلطات الصينية إن 14 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 27 آخرون جراء حادث تصادم
تختلف العقوبات الأميركية هذه المرة على إيران، عن كل العقوبات السابقة، فقد كانت تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في
مع ترقّب دخول الدفعة الثانية من العقوبات على إيران حيّز التنفيذ غداً الاثنين، أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية،
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو
قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وليّ عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن «الطاقة النظيفة خيار استراتيجي
يجري إقليم كاليدونيا الجديدة الواقع في المحيط الهادي اليوم الأحد تصويتا لأول مرة على الاستقلال عن فرنسا، بعد 165 عاماً
نفى الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية اليوم عبر حسابه على تويتر صحة ما يتم تداوله على مواقع تواصل الاجتماعي عن
قالت وكالة (ليتا) للأنباء، اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين في قطاع مكافحة الحرائق إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم جراء حريق في
تستضيف جمهورية مصر العربية بمشاركة قواتنا المسلحة فعاليات التدريب المشترك " درع العرب -1 " وذلك في إطار دعم علاقات التعاون العسكرى المشترك بين مصر والدول العربية
كشف المهندس عبدالله بن حرمول مدير إطلاق القمر الصناعي خليفة سات، أن القمر التقط أول صورة له وهي لنخلة جميرا ،
ذكرت وكالة انترفاكس للأنباء، اليوم السبت، أن طائرة عسكرية روسية من طراز ميج 29 تحطمت في مصر.
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أن مقطع الفيديو المتداول لإخلاء ركاب المترو هو لعملية إخلاء أحد القطارات التي تأثرت بتوقف الخدمة
تعتزم إحدى الشركات الأسترالية افتتاح بحيرة اصطناعية بأول جهاز لتوليد أمواج اصطناعية. وبحسب صحيفة «ذي صن» البريطانية، سيتم افتتاح البحيرة بمدينة «ييبون» الأسترالية.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى قصر زعبيل فى دبي ظهر اليوم
أكد المهندس عمرو فاروق مدير مشروعات شركة فايبركس للإنشاءات في دبي أن دبي تمكنت السنوات الأخيرة من تصدر قائمة المدن التي تمتلك أكثر المشروعات المعمارية ابتكاراً وتفرداً هندسياً في العالم،
ذكرت السلطات الايطالية ان رياحاً عنيفة وأمطاراً غزيرة تسببت بمقتل ما لا يقلّ عن 20 شخصًا في البلاد هذا الأسبوع، وبتدمير مساحة كبيرة من الغابات وبخاصّة في الشمال.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خوان كارلوس فاريلا رئيس جمهورية بنما وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
قد يتساءل سائل: إلى متى؟ ويتساءل آخر: متى هو؟ ثمانية شهور مرّت على انطلاق مسيرات العودة الكبرى التي بدأت منذ الثلاثين من مارس هذا العام.
أعادت أميركا فرض العقوبات على إيران رسمياً ابتداءً من الاثنين المقبل، وفيما تمّ استثناء ثماني دول مؤقتاً من حظر النفظ الإيراني، كشفت واشنطن،
دعا «تكتل إسناد الدولة» اليمني، المجتمع الدولي والدول العربية إلى اتخاذ موقف قوي باتجاه التدخلات القطرية السلبية في
باغت الجيش الوطني اليمني ميليشيا الحوثي في الحديدة، من خلال عملية عسكرية لتحرير وتطهير المحافظة، وتمكنت ألوية العمالقة من تحرير مناطق في الكيلو 16، وصولاً إلى قوس النصر، البوابة الشرقية للمدينة.
دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الآثم الذي وقع، أمس، بمحافظة المنيا في مصر الشقيقة. وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في بيان،
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، أنّها ستعاود ابتداء من الاثنين المقبل، فرض جميع العقوبات على طهران.
أكد مركز المزماة للدراسات والبحوث، أن قطر تمول ما يفوق الـ 60 في المئة من الأنشطة الإرهابية في المنطقة، وأن لديها علاقات وثيقة مع 20 تنظيماً إرهابياً،
قتل ثمانية أشخاص، بينهم مدنيون، أمس، في قصف مدفعي لقوات النظام السوري استهدف إحدى البلدات الواقعة في المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.